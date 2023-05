Was in der Schweiz und anderswo berichtet wurde – 07.05.2023

Im Internet mitge­hört und mitge­schrieben von Wilhelm Tell

BRICS. Der Wirt­schafts­block besteht derzeit aus Brasi­lien, Russ­land, Indien, China und Südafrika und ist bemer­kens­wert als poten­zi­elle Handels- und poli­ti­sche Kraft, von der viele voraus­sagen, dass sie als Alter­na­tive zu den Verei­nigten Staaten und dem von ihnen geführten globalen Wirt­schafts­system dienen könnte, insbe­son­dere, wo Washing­tons Einfluss auf der Welt­bühne als rück­läufig gilt. China, der promi­nen­teste Mitglieds­staat und mit einem BIP, das mehr als doppelt so gross ist wie das aller anderen vier Mitglieder zusammen, war Berichten zufolge derje­nige, der die Diskus­sion über die Erwei­te­rung initi­iert hat, da er dies als einen Weg sah, den Block stärker zusam­men­zu­bringen gegen aktu­elle globale Finanz­in­sti­tu­tionen wie die Welt­bank, den Inter­na­tio­nalen Währungs­fonds (IWF) und die Vereinten Nationen. Neben Saudi-Arabien und dem Iran hat sich im vergan­genen Jahr auch Alge­rien um den BRICS-Beitritt beworben, die Türkei und Ägypten werden voraus­sicht­lich bald Mitglieder werden. CRI.cn

China. Es steuert die Welt auf eine bipo­lare Ordnung zu. Der fran­zö­si­sche Präsi­dent Emma­nuel Macron, EU-Kommis­si­ons­prä­si­dentin Ursula von der Leyen, Brasi­liens Präsi­dent Lula da Silva: Sie geben sich dieser Tage in Peking die Klinke in die Hand. China will gemeinsam mit dem globalen Süden die aktu­elle Domi­nanz des Westens durch­bre­chen. Es gehe darum, die globale Ordnung nach chine­si­schen Vorstel­lungen zu ändern, sagt Mikko Huotari, Direktor des Mercator-Insti­tuts für China­stu­dien in Berlin. Gemäss Huotari will China in den inter­na­tio­nalen Orga­ni­sa­tionen seine eigenen Inter­essen durch­setzen. «Und es will mit dem globalen Süden gemeinsam die Vorherr­schaft oder die aktu­elle Domi­nanz des Westens durch­bre­chen.» Huotari verweist auf die zahl­rei­chen globalen Initia­tiven, die China gestartet hat, ange­fangen mit der neuen Seiden­strasse vor rund zehn Jahren: Peking finan­ziert die Infra­struktur in zahl­rei­chen Entwick­lungs- und Schwel­len­län­dern. In den letzten ein bis zwei Jahren lancierte China zusätz­lich eine globale Sicher­heits­in­itia­tive, eine globale Entwick­lungs­in­itia­tive, eine globale Daten­si­cher­heits­in­itia­tive und eine globale Zivi­li­sa­ti­ons­in­itia­tive. Es sind Vertrags­werke, mit denen China Länder rund um den Globus als Partner gewinnen will. Und auch in den bestehenden inter­na­tio­nalen Orga­ni­sa­tionen will China Einfluss nehmen. «Zum Beispiel möchte Brasi­lien stän­diges Mitglied des UNO-Sicher­heits­rates werden. China unter­stützt das», sagt Professor Jiang Shixue, der Chinas Aussen­po­litik seit Jahr­zehnten beob­achtet und kommen­tiert. Ein anderes bren­nendes Thema für China und den globalen Süden ist die Vorherr­schaft des Dollars im globalen Finanz­system: «Die USA handeln unver­ant­wort­lich. Deshalb müssen die Entwick­lungs­länder etwas gegen diese globale Währung machen», fordert Jiang. Er spricht darauf an, dass die USA Länder vom Dollar­handel ausschliessen können und dies auch tun, wie zum Beispiel Russ­land. Der Dollar ist ein Macht­in­stru­ment für die USA. Darauf reagiert Peking, indem es mit den Besu­chern aus dem globalen Süden verein­bart, dass künftig vermehrt der chine­si­sche Renminbi (1 Franken = 7.7 ¥) im bila­te­ralen Handel einge­setzt werden soll. So unter­nimmt das Reich der Mitte gerade sehr viel, um sich geopo­li­tisch im Zentrum der Welt zu posi­tio­nieren. SRF.ch

Deutsch­land. In Berlin ist die Polizei wegen der Demons­tra­tionen zum 1.Mai in diesem Jahr mit 6’300 Kräften im Einsatz. In Stutt­gart kam es zu Unruhen.

● Acht Mitglieder des Ausschusses für inter­na­tio­nalen Handel (INTA) des Euro­päi­schen Parla­ments haben sich bei der Abstim­mung am Donnerstag über die Verlän­ge­rung der ukrai­ni­schen Handels­li­be­ra­li­sie­rungs­mass­nahmen (ATM) der Stimme enthalten. „Unsere Länder stehen der Ukraine voll und ganz zur Seite und leisten in diesen schwie­rigen Zeiten alle notwen­dige Unter­stüt­zung, aber das kann nicht bedeuten, dass unsere Bauern den Preis des Krieges zahlen, betonten sie in einer gemein­samen Erklä­rung. KR.hu

Frank­reich. Der Boule­vard Péri­phé­rique, die Ring­strasse um Paris, ist fünfzig. Diese 35 km lange Auto­bahn wurde in einiger Entfer­nung von der ehema­ligen Pariser Stadt­mauer (erbaut 1841–1844 und 1919 abge­bro­chen) gebaut, und zwar auf der soge­nannten Zone non-ædifi­candi, wo feste Bebauung verboten war (dies in Verbin­dung mit einem freien Schuss­feld für die Artil­lerie). Der Bau der Auto­bahn begann 1958. Der letzte Teil wurde am 25. April 1973 von Premier­mi­nister Pierre Messmer eröffnet. Die Ein- und Ausfahrten entspre­chen in vielen Fällen den alten Stadt­toren. Das Stadion Stade Char­léty befindet sich in der Nähe des Boule­vards. Der Boule­vard Péri­phé­rique gilt nicht als Auto­bahn. Weite Teile haben keinen Seiten­streifen, die Ein- und Ausfahrten sind nur kurz und der Verkehr von rechts hat Vorrang. Für die Strasse ist eine Crit’Air-Luft­qua­li­täts-Vignette erfor­der­lich. RFI.fr

Grön­land. Nach mehr­jäh­riger Vorar­beit hat eine Kommis­sion einen Entwurf für eine mögliche erste grön­län­di­sche Verfas­sung vorge­legt. Das Doku­ment wurde dem Parla­ment der grössten Insel der Erde heute auf einer feier­li­chen Zere­monie in der Haupt­stadt Nuuk über­reicht, wie Live­bilder des Rund­funk­sen­ders KNR zeigten. Der Verfas­sungs­ent­wurf wird als ein wich­tiger Schritt betrachtet, damit das heute zum König­reich Däne­mark zählende Grön­land eines Tages mögli­cher­weise zu einem souve­ränen Staat werden könnte. ORF.at

Gross­bri­tan­nien. König Charles lll. (74) tritt am 6. Mai 2023 in die Fuss­stapfen seiner Mutter Queen Eliza­beth II. († 96). An der Seite des Monar­chen wird auch seine Frau Camilla (75) gekrönt. Eine teure Ange­le­gen­heit, wie jetzt bekannt wird: Die Kosten für die Krönung von Charles lll. sollen sich laut briti­schen Medien auf umge­rechnet rund 280 Millionen Franken belaufen. SRF.ch

Israel. Zehn­tau­sende Befür­worter der Justiz­re­form demons­trierten am Donnerstag in Jeru­salem vor dem Parla­ment und forderten die Weiter­füh­rung der Justiz­re­form. SRF.ch

Italien: ‚Ndran­gheta-Boss Pasquale Bona­vota (49) verhaftet. In letzter Zeit gab es immer wieder Verhaf­tungen von Mafiosi in Italien. Doch die Mafia bleibt eine Bedro­hung. «Ich glaube, dass Italien das Problem sehr ernst nimmt. Vor allem in Kala­brien ist der Staat ernst­haft dagegen vorge­gangen.» Aller­dings seien Ermitt­lungen gegen gefähr­liche Personen wie Bona­vota nur ein Teil einer viel­fäl­tigen Stra­tegie zur Bekämp­fung der orga­ni­sierten Krimi­na­lität. «Diese Stra­tegie sollte vor allem aus struk­tu­rellen Ermitt­lungen gegen komplexe Netz­werke bestehen. SRF.ch

● Rund 150 Nost­al­giker sind heute wieder nach Pred­appio, dem Geburtsort des faschis­ti­schen Dikta­tors Benito Musso­lini nahe der Adria-Stadt Rimini, gepil­gert, um dessen Todes­tages am 28. April 1945 zu gedenken. RAI.it

Kasach­stan. Ding Liren (丁立人, 30) trium­phiert in der kasa­chi­schen Haupt­stadt Astana gegen den Russen Jan Nepomnjascht­schi und wird als erster Chinese Schach-Welt­meister. SRF.ch

Kuba. Wegen des Benzin- und Heiz­öl­man­gels fällt in dem sozia­lis­ti­schen Insel­staat die tradi­tio­nelle Parade am 1. Mai in Havanna aus. Während der Monats­lohn 150–200 Franken beträgt, kostet ein Liter Öl 30.- SRF.ch

Libanon. Der irani­sche Aussen­mi­nister Hossein Amir-Abdol­la­hian ist im Süden des Libanon direkt an die Grenze zu Israel gereist. Im Ort Maroun ar-Ras traf er heute mit einer Dele­ga­tion ein. Er legte einen Kranz an einer Märty­rer­statue nieder und pflanzte einen Oliven­baum. Amir-Abdol­la­hian sagte laut dem von der Hisbollah geführten Fern­seh­sender al-Manar, Israel verstehe „nur die Sprache der Gewalt“. Mit Wider­stand könne Sicher­heit erlangt werden, wurde der Minister weiter zitiert. Bei seinem Besuch traf Amir-Abdol­la­hian auch den Chef der liba­ne­si­schen Schii­ten­or­ga­ni­sa­tion Hisbollah, Hassan Nasrallah. Die irani­sche Führung betrachtet Israel als Erzfeind, einige irani­sche Poli­tiker haben Israel das Exis­tenz­recht abge­spro­chen. ORF.at

Die Meeres­ober­flä­chen welt­weit sind derzeit deut­lich wärmer als im lang­jäh­rigen Durch­schnitt. Anfang April erreichte die Durch­schnitts­tem­pe­ratur den Rekord von 21.1 Grad, wie die Univer­sität von Maine berech­nete. Seither ist die Tempe­ratur nicht mehr unter 21 Grad gesunken, was dem bishe­rigen Rekord aus dem Jahr 2016 entspricht. Die Folgen könnten schwer­wie­gend sein, sagt Thomas Fröli­cher von der Univer­sität Bern. Der wich­tigste Faktor ist die menschen­ge­machte Klima­er­wär­mung. Dadurch steigt die Tempe­ratur im Ozean immer mehr an – und jetzt messen wir eine neue Rekord­tem­pe­ratur. Etwas über­ra­schend ist, dass die Ober­flä­chen­tem­pe­ratur nach dem Peak Ende März nicht wieder etwas abge­nommen hat, wie wir das erwarten würden. Die letzten drei Jahre waren durch La Niña geprägt, was den Anstieg der globalen Mittel­tem­pe­ratur an der Meeres­ober­fläche eher gedämpft hat – trotz des weiterhin zuneh­menden Ausstosses an Treib­haus­gasen. Die La-Niña-Phase ist jetzt zu Ende und es geht in eine El-Niño-Phase rein. Dadurch erwarten wir eine stär­kere Zunahme der Tempe­ratur des Ober­flä­chen­was­sers der Welt­meere. Bei der Wetter­an­omalie El Niño, die alle paar Jahre im äqua­to­rialen Pazifik auftritt, flauen die west­wärts wehenden Passat­winde ab, das Meer­wasser an der Ober­fläche an der südame­ri­ka­ni­schen Küste erwärmt sich, weil aus der Tiefe kein kaltes Wasser mehr «nach­ge­sogen» wird. El Niño hat regio­nale, aber auch welt­weite Auswir­kungen auf das Wetter: An der süd- bis mittel­ame­ri­ka­ni­schen West­küste kommt es zu inten­siven bis kata­stro­phalen Nieder­schlägen, während östli­chere Teile des Konti­nents ebenso wie Austra­lien und Indo­ne­sien tenden­ziell unter Dürren leiden. Welt­weit gelten El-Niño-Jahre als eher warme Jahre. Das Gegen­teil davon ist die Wetter­an­omalie La Niña: Dabei verstärken sich die von Ost nach West wehenden Passat­winde am äqua­to­rialen Pazifik, was dort zu kälteren Ober­flä­chen­tem­pe­ra­turen führt. Die Folgen sind vermehrte Tief­druck­ge­biete oder gar Taifune, die Ostasien treffen, auch Austra­lien oder Neusee­land können von heftigen Nieder­schlags­er­eig­nissen heim­ge­sucht werden. Nord­ame­rika wird tenden­ziell von mehr Hurri­kans heim­ge­sucht. Ostafrika dagegen leidet meist unter verhee­renden Dürren. La Niña hat welt­weit eher eine tempe­ra­tur­dämp­fende Wirkung. Seit 2020 herrschte nun La Niña – trotzdem geht das Jahr 2022 als welt­weit fünft­wärmstes je gemes­senes Jahr in die Geschichte ein. Und jetzt scheine es ohne Pause gleich mit dem El Niño weiter­zu­gehen, vermuten Klima­ex­perten. Mit all den zu erwar­tenden Folgen. Mit der Erwär­mung der Ozeane steigt auch der Meeres­spiegel, weil sich das Wasser mit der zuneh­menden Tempe­ratur ausdehnt. Wärmeres Meer­wasser könnte auch das Abschmelzen des Eises an den Polen beschleu­nigen. Ausserdem spielt die Tempe­ratur eine wich­tige Rolle in der Biologie und Ökologie von Meeres­or­ga­nismen. Entspre­chend gross können die Auswir­kungen von höheren Wasser­tem­pe­ra­turen auf mari­time Ökosys­teme sein. Es kann zu Koral­len­blei­chen kommen – wie 2016, als die Tempe­ratur im tropi­schen Pazifik extrem hoch war. Es kann auch zu einem Verlust von Seegrä­sern oder Kelp­wäl­dern kommen. Mari­time Hitze­wellen können sogar zum Aussterben gewisser Seevögel oder Orga­nismen führen. Erwär­mung im nörd­li­chen Teil der südame­ri­ka­ni­schen West­küste deutet auf den sich anbah­nenden El Niño hin. Der Ozean bedeckt 70 Prozent der Erdober­fläche. Wenn er also warm ist, wird auch die Atmo­sphä­ren­tem­pe­ratur wärmer. Damit sind die Chancen relativ hoch, dass es dieses Jahr zu einem neuen Tempe­ratur-Rekord­jahr kommt. Das wiederum kann zu Hitze­wellen, Trocken­heit und all den anderen Dingen führen, die wir in den letzten Jahren bereits erlebt haben. Je höher die Tempe­ra­turen, desto mehr Energie ist im System, es verdunstet mehr Wasser, was zu starken Stürmen führen kann. Eine Anomalie in der Ozean-Tempe­ratur hält länger an, als dies in der Atmo­sphäre der Fall ist. Man kann also davon ausgehen, dass die Meeres­ober­flä­chen-Tempe­ratur noch längere Zeit extrem hoch bleibt und nicht so schnell wieder zurück­geht. SRF.ch

Nord­korea – hat US-Präsi­dent Joe Biden beschul­digt, senil zu sein, nachdem er gedroht hatte, die DVRK im Falle eines Atom­an­griffs zu vernichten. Die Kommen­tare folgten auf Bidens jüngstes Treffen mit seinem südko­rea­ni­schen Amts­kol­legen, bei dem er versprach, die nukleare Zusam­men­ar­beit zwischen den beiden Verbün­deten zu stärken. Kim Yo-jong (김여정,35), die Schwester des Führers Kim Jong-un (김정은, 41), gab am Freitag eine scharfe Erklä­rung ab, in der sie Washington und Seoul verur­teilte, und hob Kommen­tare von Biden nach einem Treffen mit dem südko­rea­ni­schen Präsi­denten Yoon Suk-yeol in der US-Haupt­stadt hervor. VOK.kp

Öster­reich. Die Wiener Welt­aus­stel­lung, eröffnet am 1. Mai 1873, streckte ihre Hände gleich in zwei Rich­tungen aus. Von einem diffus veror­teten „Orient“ erhoffte man sich neue Handels­be­zie­hungen: In Ägypten war der Sues­kanal gerade errichtet worden, mit der Abschaf­fung des alten Feudal­sys­tems im Zuge der Meiji-Restau­ra­tion setzte Japan ab 1868 auf ein welt­of­fe­neres Image. Rich­tung Westen, nament­lich Paris und London, galt es hingegen, den eigenen Metro­po­len­status unter Beweis zu stellen. Und zugleich war die Ausrich­tung im gesamt­eu­ro­päi­schen Rahmen als ideo­lo­gi­sche Kompen­sa­ti­ons­hand­lung zu sehen: Öster­reich hatte erst 1866 im Deut­schen Krieg gegen die Preussen verloren, mit dem Öster­rei­chisch-Unga­ri­schen Ausgleich war man gezwungen, den Einheits­staat zum Viel­völ­ker­staat zu entwi­ckeln. Durch die Welt­aus­stel­lung versprach man sich nun, den Status als Gross­macht wieder­zu­er­langen – und sich erneut als Vermitt­lerin zwischen Orient und Okzi­dent zu profi­lieren. Die Eröff­nung der Gross­schau selbst stand unter keinem guten Stern: Die spek­ta­ku­läre Eröff­nungs­ze­re­monie um Kaiser Franz Joseph versank in Regen und Matsch. Acht Tage später kam es zum Börsen­krach, der – neben einem Ausbruch einer Chole­ra­epi­demie im Sommer – dazu beitrug, dass anstelle der erwar­teten 20 Millionen nur 7,25 Millionen Besu­cher kamen. Während die Welt­aus­stel­lung zum finan­zi­ellen Desaster wurde – statt sechs Millionen Gulden (140 Mio Franken) kostete sie 19 Millionen (450 Mio Franken) –, prägte sie doch mass­geb­lich die Stadt: Es blieben nicht nur die Infra­struk­tur­pro­jekte, sondern auch der ersehnte Handel wurde ange­kur­belt. Und nicht zuletzt schrieb sich Wien nach­haltig auf der Städ­te­tou­rismus-Land­karte ein. Baulich blieben dagegen von damals nur die Prater-Bundes­ate­liers bestehen – die Rotunde, die im Jahr 1937 abbrannte, soll aber noch in diesem Sommer im neuen Gewand wieder­auf­er­stehen. ORF.at

Para­guays zweit­grösste Stadt Ciudad del Este liegt an der Grenze zu Brasi­lien. Die Grenz­stadt lebt vom Einkaufs­tou­rismus und vom Drogen­schmuggel. Die mit dem Drogen­ge­schäft verbun­dene Korrup­tion im Land ist zum wich­tigsten Thema geworden bei den Präsi­dent­schafts- und Parla­ments­wahlen vom Wochen­ende. Tausende brasi­lia­ni­sche Einkaufs­tou­risten zieht es täglich nach Para­guay. In der Grenz­stadt Ciudad del Este können sie steu­er­frei einkaufen. Über den Paraná-Fluss und die «Brücke der Freund­schaft» geht es von Brasi­lien ins Nach­bar­land Para­guay. Die Grenz­stadt Ciudad del Este (früher Puerto Flor de Lis und Puerto Presi­dente Stroessner), ganz im Osten Para­guays, ist mit rund 300’000 Einwoh­nern die zweit­grösste Stadt des Landes, nach der Haupt­stadt Asun­ción. Neben Spanisch ist auch die Indi­genen-Sprache Guaraní offi­zi­elle Landes­sprache in Para­guay. Die meisten brasi­lia­ni­schen Touristen wollen in eines der grossen Einkaufs­zen­tren. Die Namen «Shop­ping Paris» und «Shop­ping China» signa­li­sieren impor­tierte Ware: Von der Play­sta­tion über Ziga­retten bis zu edlem Whiskey lässt sich hier alles steu­er­frei kaufen. Aller­dings nicht ohne Risiko: Immer wieder kommt es zu Über­fällen, auch auf Touristen. Ciudad del Este gilt als Schmuggel-Hoch­burg. Brasi­lia­ni­sche Drogen­kar­telle nutzen den Paraná-Fluss, um Kokain aus den Anbau­ge­bieten in Peru, Boli­vien und Kolum­bien durch Para­guay bis an die Atlan­tik­küste zu schmug­geln – dort wird das Kokain verschifft Rich­tung Europa. Für inter­na­tio­nales Aufsehen sorgte die Ermor­dung des para­gu­ay­ischen Staats­an­walts Marcelo Pecci – er kämpfte gegen die Drogen­kri­mi­na­lität in seinem Land und wurde im Mai 2022 erschossen. Para­guay steht mögli­cher­weise vor einer Zeiten­wende: Am Wochen­ende könnte die rechts­kon­ser­va­tive Regie­rung abge­wählt werden – nach über 30 Jahren an der Macht. Die Umfragen deuten auf einen mögli­chen Sieg für den Mitte-links-Präsi­dent­schafts­kan­di­daten Efraín Alegre hin. Auch rund um die beliebten Einkaufs­zen­tren kommt es zu blutigen Abrech­nungen unter Drogen­kar­tellen: Sie haben sich von Ciudad del Este längst bis in die Haupt­stadt Para­guays ausge­breitet. Im Februar wurde in Asun­ción einer der Drogen­bosse des brasi­lia­ni­schen Kartells «Primeiro Comando da Capital» erschossen. Der Mann, bekannt unter dem Namen «Ryguasú», starb in einem Kugel­hagel von 34 Schüssen am hell­lichten Tag – vor einem Super­markt. Die Korrup­tion ist auch eines der Haupt­themen bei den Präsi­dent­schafts- und Parla­ments­wahlen vom 30. April. Die regie­rende rechts­kon­ser­va­tive Colo­rado-Partei ist derzeit in einen Korrup­ti­ons­skandal verwi­ckelt. Partei­chef und Ex-Präsi­dent Horacio Cartes wurde kürz­lich von den USA auf eine Sank­ti­ons­liste gesetzt, wegen bedeu­tenden Korrup­ti­ons­ver­dachts. Cartes ist der wich­tigste Geld­geber von Sant­iago «Santi» Peña, dem aktu­ellen Präsi­dent­schafts­kan­di­daten der Colo­rado-Partei. Obwohl die Colo­rado-Partei, die einst auch Lang­zeit­dik­tator Alfredo Stroessner als Basis diente, schon seit 76 Jahren fast unun­ter­bro­chen das poli­ti­sche Geschehen in Para­guay lenkt, wittert die Oppo­si­tion dieses Jahr eine Chance: Mitte-links-Kandidat Efraín Alegre verspricht, die Korrup­tion im Land zu bekämpfen. In den Umfragen liegt Alegre derzeit leicht vorne. Hand­werks­künst­lerin Angé­lica weiss noch nicht, wen sie wählen wird. Die Maka-Frau gehört zu einem der rund 20 Urvölker Para­guays. «Wir Maka werden so wählen, wie es unser Häupt­ling entscheidet», erklärt sie. Die meisten brasi­lia­ni­schen Touristen bekommen von all dem kaum etwas mit. Sie knipsen vor dem nahe­ge­le­genen Wasser­fall «Salto del Monday» noch schnell ein Foto, bevor sie von Ciudad del Este nach Brasi­lien zurückfahren.

● Sant­iago Peña in Para­guay zum Präsi­denten gewählt. Peña kommt auf 42.7 Prozent der Wähler­stimmen. Damit bleibt die Partido Colo­rado Regie­rungs­partei. SRF.ch

Polen hat beschlossen, Russ­lands Botschafts­schule in Warschau zu konfis­zieren. Mit diesem Schritt will Warschau angeb­lich die jetzige Dispa­rität von Russ­lands Eigentum in Polen und Polens Eigentum in Russ­land besei­tigen. Moskau sieht darin einen Verstoss gegen das Wiener Über­ein­kommen. RT.ru

Russ­land. Attentat auf Wladimir Putin: Die Ukraine soll am Sonntag versucht haben, den russi­schen Präsi­denten mit einer Kami­kaze-Drohne zu töten. Gemäss «Bild»-Recherchen sei eine Drohne in Rich­tung eines Indus­trie­kom­plexes nahe Moskau, weit hinter der ukrai­ni­schen Grenze, geflogen, in dem der ukrai­ni­sche Geheim­dienst den Kreml-Chef vermu­tete. Die Drohne ist aller­dings rund 20 Kilo­meter von ihrem Ziel entfernt abge­stürzt. Putin habe sich zum Zeit­punkt des Atten­tats nicht am Zielort befunden. DW.de

Schweden. Der schwe­di­sche Ökonom Anders Åslund (71), schrieb auf Twitter, dass Ungarn und die Türkei aus der Nato geworfen und durch die angeb­lich „demo­kra­ti­sche“ und „pro-west­liche“ Ukraine ersetzt werden sollten, die seiner Meinung nach die stärkste Armee in Europa hat. SR.se

Schweiz. Der 28. April ist der offi­zi­elle Tag des Schweizer Bieres. Braue­reien präsen­tieren ihre Biere. Und ab diesem Jahr können sie auch offi­ziell den am weitesten verbrei­teten Bier­stil der Welt brauen – das Pils. Denn seit Anfang Jahr gilt ein Verbot aus einem Staats­ver­trag mit Tsche­chien von 1927 nicht mehr: Schweizer Braue­reien dürfen ihre Biere nun auch als «Pils» bezeichnen. Doch der Markt dafür ist über­schaubar. Alex Künzle führt durch seine Brau­keller: Vor über 20 Jahren hat er in einer ehema­ligen Fabrik in Solo­thurn die Öufi-Brauerei gegründet. Mitt­ler­weile produ­ziert die Klein­brauerei 6000 Hekto­liter Bier pro Jahr. In einem der Chrom­stahl­kessel in der Fabrik­halle vermi­schen sich Malz­schrot und Wasser und werden langsam erwärmt. «Diese Flüs­sig­keit sieht am Anfang aus wie Gers­ten­suppe», sagt Künzle. «Nach zwei Stunden ist sie süss. Sie kommt ins nächste Gefäss, das ist der Läuter­bot­tich. Da wird das Lösliche vom Unlös­li­chen getrennt.» Die Flüs­sig­keit – die soge­nannte Würze – kommt in einen Tank, wird mit Hefe versetzt und gärt zum Bier. «Der Löwen­an­teil unserer Produk­tion ist immer noch Lager hell. Wir haben auch begonnen, ein Dosen­pils zu machen, und jetzt kommt ein Flaschen­pils dazu. Es ist markant gehopft, wie es bei einem Pils sein sollte.» Sein Bier komme auch stil­echt daher. «Die klas­si­sche Pils­fla­sche ist eine Halb­liter-Euro­fla­sche mit Kron­korken. Das rich­tige Glas ist eine Tulpe, und wer sein Bier gediegen trinkt, hat noch ein Tropf­deck­chen.» Für den Braue­rei­chef ist das klas­si­sche, hopfig-herbe Pilsner Bier eines seiner Lieb­linge. «Das ist das wich­tigste Bier der Welt. Da wollen wir schon dabei sei. Ande­rer­seits ist in der Schweiz der Name Pils gar nicht so verwur­zelt.» Das bestä­tigt auch Marcel Kreber, der Direktor des Schweizer Braue­rei­ver­bandes. Vier von fünf in der Schweiz getrun­kenen Biere sind Lager- oder Spez-Biere – das ist eine Art Schweizer Pils. «Wir haben in der Schweiz einen eigenen Bier­stil entwi­ckelt, und das ist das Spezial hell.» Kreber rechnet deshalb nicht mit mehr Pils auf dem Markt. «Ob die Braue­reien wirk­lich ein Pils nach Defi­ni­tion Pils brauen, das lässt sich noch nicht abschätzen. Aber ich glaube, wir sind mit der Bier­viel­falt, die wir jetzt haben, schon gut bedient.» Und das herbe Pils treffe nicht zwin­gend den Geschmack der Bier­trin­kenden. Die meisten wollten milde Biere, wie sie in Süddeutsch­land gebraut werden.

● Volg – Ein stiller Riese erobert das Land. Im Schatten der Gross­ver­teiler über­nimmt Volg Dorf­lä­deli um Dorf­lä­deli. Was macht die Kette so erfolg­reich? «Es war ein grosser Glücks­fall für uns», sagt David Stoffel und lächelt. Stoffel lebt in Visper­ter­minen, einem Walliser Dorf auf fast 1400 Meter. Er war der letzte Präsi­dent in der Geschichte der örtli­chen Konsum­ge­sell­schaft. Also dem Verein, der während einem Jahr­hun­dert ein Lädeli mitten im Dorf betrieben hat. Mit «Glücks­fall» meint er das Angebot von Volg vor gut 12 Jahren, den Dorf­laden zu über­nehmen. «Damals hatten wir Probleme mit unserem Liefe­ranten und wir waren auf der Suche nach einem Verwalter», so Stoffel. Aber keiner wollte. Bis ein paar Monate später ein Anruf kam: «Es war ein Vertreter von Volg. Sein Angebot konnten wir nicht ausschlagen.» Konse­quenz: Das Über­leben des Dorf­lä­delis in Visper­ter­minen war gesi­chert und Volg, der Detail­händler aus der Ostschweiz, eröff­nete seinen ersten Laden in der West­schweiz. Seither ist der Volg-Schriftzug immer mehr auch in der West­schweiz zusehen. Der Detail­händler über­nahm beispiels­weise mehrere Dutzend darbende Pam- und Proxi­läden. «Es gehört zu unserer Kern­kom­pe­tenz, solche Läden zu betreiben», so Martin Jakob, Volg-Bereichs­leiter in der Romandie. «Das Personal im Laden kennt die Kundinnen und Kunden persön­lich. Das kommt an.» Mitt­ler­weile betreibt Volg über 600 Filialen in der ganzen Schweiz – mit Ausnahme des Tessins. «Gerade in der Pandemie haben die Menschen in der Schweiz ihre Dorf­lä­deli schätzen gelernt», so Martin Jakob von Volg. Das bestä­tigt auch SRF-Wirt­schafts­re­dak­torin Denise Joder: «Der Trend hält sogar an. Das zeigt zum Beispiel der Umsatz der Volg-Läden, der auch nach der Pandemie weiter gestiegen ist.» Aber vom Trend profi­tieren nicht alle Dorf­lä­deli gleich stark. Im Gegen­teil: Viele kämpfen auch weiterhin ums Über­leben. «Für die Kleinen wird es immer schwie­riger, zu über­leben», so Wirt­schafts­re­dak­torin Denise Joder. Der Grund: Anders als die eigen­stän­digen Lädeli profi­tieren die grossen Ketten vom Skalen­ef­fekt. «Sie können in grossen Mengen einkaufen und profi­tieren darum von güns­tigen Einkaufs­be­din­gungen.» Volg gehört zu den grössten 500 Unter­nehmen der Schweiz und ist ein Toch­ter­un­ter­nehmen der Agrar­ge­nos­sen­schaft Fenaco. Zu dieser gehören auch die Landi-Läden und Agrola-Tank­stellen. «Fenaco ist ein Koloss und geht im Schatten von Migros und Coop gerne mal vergessen. Es ist aber ein wich­tiger Name im Schweizer Detail­handel.» Das Beson­dere an Fenaco: Das Unter­nehmen ist an der gesamten Wert­schöp­fungs­kette betei­ligt. «Fenaco ist eine Art Rund­um­ver­sorger für die Land­wirte.» Auch Marken wie Ramseier, Elmer Citro, der Fleisch­ver­ar­beiter Ernst Sutter oder der Futter­mit­tel­her­steller UFA gehören zu Fenaco. «Das Unter­nehmen kann eigene Produkte und die Produkte von Land­wirten in den Volg- und Landi-Läden verkaufen.» Das wiederum lockt Land­wirte in die Läden: «Weil bei Volg und Landi ihre Produkte verkauft werden, kaufen viele Bäue­rinnen und Bauern dort ein.» Zurück nach Visper­ter­minen: Dort wissen die Menschen im Dorf «ihren» Laden zu schätzen. Viele kaufen regel­mässig hier ein. «Es ist mir wichtig, das einhei­mi­sche Gewerbe zu unter­stützten», sagt ein junger Mann. «Es hat alles, was wir brau­chen», meint eine ältere Kundin. Und ein älterer Herr ergänzt: «Die Ware ist frisch und ich spare mir Zeit, um nach Visp zu fahren.»

● Jetzt hat es also geklappt. Es ist der erste Besuch des Ex-US-Präsi­denten in der Schweiz über­haupt. Laut dem Veran­stal­tungs­pro­gramm auf Ticket­corner tritt Obama inner­halb einer Frage­runde vors Publikum. Mode­riert wird sie von der deut­schen TV-Bekannt­heit Klaas Heufer-Umlauf. Das Hallen­stad­tion soll gemäss den Veran­stal­tern prak­tisch ausver­kauft sein. Beim Start waren noch viele der gegen 12’000 Sitz­plätze unbe­setzt, sie füllten sich erst im Laufe des weiteren Abends. Die Besu­cher, die für ein Ticket zwischen 59 und 564 Franken bezahlten, hatten sich beim Einlass einer strengen Sicher­heits­kon­trolle zu unter­ziehen. SRF.ch

● Die Patrouille des Glaciers (pdg.ch/), die alle zwei Jahre Ende April im südli­chen Wallis unter­halb der Walliser Alpen statt­findet, hat einen mili­tä­ri­schen Ursprung. Während des Zweiten Welt­kriegs orga­ni­sierte die Schweizer Armee einen Wett­lauf, um die Fähig­keiten ihrer Soldaten zu testen. Die erste Ausgabe der Mili­tär­pa­trouille fand Ende April 1943 dank der Arbeit von zwei Haupt­män­nern der Gebirgs­bri­gade 10 (Rodolphe Tissières und Roger Bonvin) statt. In diesem Jahr legten 18 Patrouillen, die jeweils aus drei Mitglie­dern bestanden, 63 Kilo­meter zurück, um Verbier zu errei­chen. 1944 nahmen 44 Mann­schaften teil, aber wegen der Kriegs­mü­dig­keit der Jahre der mili­tä­ri­schen Mobi­li­sie­rung während des Zweiten Welt­kriegs wurden einige Jahre lang keine Rennen orga­ni­siert. Am 10. April 1949 wurde das Rennen erneut orga­ni­siert, aber der Tod von drei Teil­neh­mern aus Orsières (Mauri­tius Crettex, Robert Droz und Louis Thétaz), die in einer Glet­scher­spalte ums Leben kamen, löste eine Kontro­verse aus. Infolge dieses Unfalls wurde die Orga­ni­sa­tion des Rennens vom Eidge­nös­si­schen Mili­tär­de­par­te­ment bis 1984 verboten. SWI.ch

Slowe­nien droht Öster­reich im Grenz­kon­troll­streit mit Vergel­tungs­mass­nahmen. Derzeit werden alle Möglich­keiten in Ljubljana geprüft. RSI.si

Spanien s Markt für Hoch­ge­schwin­dig­keits­züge verschärft sich mit einem neuen Betreiber, der am Freitag den Perso­nen­ver­kehr aufnimmt, und ist damit Europas erste Nation mit drei Akteuren in diesem Sektor. Die neuen Firmen haben die Preise gesenkt und den Passa­gier­ver­kehr auf dem Hoch­ge­schwin­dig­keits­netz erhöht, das mit 4’000 Kilo­me­tern nach China das zweit­längste der Welt ist. Spanien ist nach Frank­reich das zweit­be­lieb­teste Reise­ziel der Welt. Der private Betreiber Iryo, der sich zu 45 Prozent im Besitz der italie­ni­schen Treni­talia befindet, unter­nahm am Montag eine symbo­li­sche Antritts­reise von Madrid nach Valencia an der spani­schen Mittel­meer­küste. Er wird am Freitag den Perso­nen­ver­kehr mit 16 tägli­chen Hin- und Rück­fahrten zwischen Madrid und Barce­lona, den beiden grössten Städten Spaniens, aufnehmen. Iryo wird mit der Firma der fran­zö­si­schen Eisen­bahn­ge­sell­schaft SNCF in dem Land, Ouigo, konkur­rieren, die seit Mai 2021 in Betrieb ist, und mit dem staat­li­chen spani­schen Bahn­be­treiber Renfe, der 1992 seinen ersten Hoch­ge­schwin­dig­keits­dienst eröff­nete. „Bisher hat noch kein Hoch­ge­schwin­dig­keits­netz mit drei Konkur­renten operiert. Spanien könnte als Vorbild dienen“, sagte er der Nach­rich­ten­agentur AFP. Iryo, das seinen Betrieb in Spanien mit 20 Zügen aufnimmt, wird Mitte Dezember sein Angebot um eine Strecke Madrid-Valencia erwei­tern. Ab Mai 2023 werden Züge von Madrid nach Sevilla und Malaga in der südwest­li­chen Region Anda­lu­siens verkehren. Ouigo betreibt bereits Züge auf den Stre­cken Madrid-Barce­lona und Madrid-Valencia und plant, im nächsten Jahr Dienste zum Mittel­meer­hafen Alicante sowie nach Anda­lu­sien aufzu­nehmen. Renfe hat einen Sitz­platz­ver­kauf mit Preisen für eine 500-Kilo­meter-Fahrt zwischen Madrid und Barce­lona für nur sieben Euro gestartet. Die Höchst­ge­schwin­dig­keit liegt bei 350 km/h. Auch in Saudi­ara­bien verkehren spani­sche Hoch­ge­schwin­dig­keits­züge. Talgo lieferte 350 Züge ähnlich den auf spani­schen Hoch­ge­schwin­dig­keits­stre­cken für 1’600 Milli­arden Euro (mit Wartung) und eine Option auf 23 weitere für 800 Millionen Euro. Sie haben je 13 Waggons mit 417 Sitz­plätzen. Renfe und Adif werden die Züge betreiben und die Strecke 12 Jahre lang verwalten. Der Gesamt­auf­trags­wert beträgt 6’736 Milli­arden Euro. ORF.at

Im Sudan kämpfen seit Mitte April die Gene­räle der suda­ne­si­schen Armee und der para­mi­li­tä­ri­schen Rapid Support Forces (RSF) um die Kontrolle der Haupt­stadt Khartum. Eine Mitver­ant­wor­tung für den Konflikt sieht das US-Poli­tik­ma­gazin „Foreign Policy“ auch bei den USA. ORF.at

Taiwan. Eine chine­si­sche Lang­stre­cken­kampf­drohne hat nach Angaben des taiwa­ne­si­schen Vertei­di­gungs­mi­nis­te­riums Taiwan umkreist. Insge­samt seien inner­halb von 24 Stunden bis heute früh 38 chine­si­sche Flug­ob­jekte rund um Taiwan gesichtet worden, darunter eine TB-001-Drohne mit dem Spitz­namen „doppel­schwän­ziger Skor­pion“, erklärte das Minis­te­rium. 19 der Flug­zeuge hätten „die Mittel­linie der Taiwan­strasse über­quert“ oder seien in die Zone einge­drungen, in der sich Flug­zeuge anderer Nationen iden­ti­fi­zieren müssen. Das chine­si­sche Militär erklärte unter­dessen, chine­si­sche Kampf­jets seien aufge­stiegen, um ein US-Aufklä­rungs­flug­zeug zu verfolgen, das durch die Strasse von Taiwan geflogen sei. Die US-Navy bestä­tigte den Flug. ORF.at

Ukraine. Pandora Papers: Führer der Ukraine versuchten ihre Offshore-Konten zu recht­fer­tigen. Von ICIJ erhal­tene Dateien behaupten, Selenski und seine Partner hätten 2012 ein Netz­werk von Offshore-Unter­nehmen aufge­baut. Ein Berater des Stabs­chefs von Selenski sagte, der Präsi­dent habe die Offshore-Unter­nehmen gegründet, um die Einnahmen vor dem dama­ligen Präsi­denten Viktor Janu­ko­witsch zu „schützen“. Selenski, ein ehema­liger Slap­stick-Komiker, wurde 2019 mit dem Verspre­chen, die Korrup­tion zu bekämpfen und den Einfluss der Olig­ar­chen im ehema­ligen Sowjet­land zu verrin­gern, zum Präsi­denten gewählt. Aber die vom Inter­na­tio­nalen Konsor­tium des Inves­ti­gativ- Jour­na­lismus (ICIJ) erhal­tenen und veröf­fent­lichten Akten behaupten, dass er und seine Partner bereits 2012 ein Netz­werk von Offshore-Unter­nehmen aufge­baut hatten. Die Pandora-Papiere basieren auf Doku­menten, die dem ICIJ zuge­spielt wurden, und deckten die Offshore-Geschäfte von Königen, Präsi­denten und Premier­mi­nis­tern auf, darunter Jorda­niens König Abdullah II, des tsche­chi­schen Premier­mi­nis­ters Andrej Babiš und des kenia­ni­schen Präsi­denten Uhuru Kenyatta. Ihren Erkennt­nissen zufolge wurden zwei der Offshore-Gesell­schaften von Selen­skis Part­nern zum Kauf von drei verschwen­de­ri­schen Immo­bi­lien im Zentrum von London verwendet. Der Bericht stellte auch fest, dass Selenski kurz vor seiner Wahl seinen Anteil an einer der Offshore-Gesell­schaften an seinen Top-Berater Sergi Schefir über­trug. Berater Podo­liak äusserte sich jedoch nicht zu den Einzel­heiten anderer Enthül­lungen aus der Unter­su­chung, wonach die Frau des Präsi­denten weiterhin Divi­denden von einer Offshore-Gesell­schaft erhalten habe. Anhänger eines anderen Ex-Präsi­denten, Petro Poro­schenko – eines Milli­ar­därs, der 2019 von Selenski besiegt wurde und der auch in einer früheren Unter­su­chung von Offshore-Unter­nehmen auftrat – beschul­digten Selenski der Steu­er­hin­ter­zie­hung in grossem Umfang. „Er und seine Komplizen haben Gelder ins Ausland gebracht, ohne Steuern an den ukrai­ni­schen Haus­halt zu zahlen“, schrieb Iryna Gerascht­schenko, eine Abge­ord­nete aus Poro­schenkos Frak­tion, auf Face­book. Bevor er Präsi­dent wurde, spielte Selenski 2015–2019 im TV einen Geschichts­lehrer in einer Comedy-Serie, der zum Präsi­denten gewählt wurde, nachdem er die ende­mi­sche Korrup­tion ange­pran­gert hatte. Regis­seur war der russi­sche Theater- und Kino­re­gis­seur Alexej Adol­fo­witsch Kirjuscht­schenko. Die Serie wurde vom ukrai­ni­schen Fern­seh­sender 1+1 ausge­strahlt, der seit 2010 mehr­heit­lich im Besitz des Olig­ar­chen Igor Kolo­mo­jski, der die Staats­bür­ger­schaften Israels und Zyperns besitzt und damit EU-Bürger ist. Kolo­mo­jski war 1992 Mitgründer und danach einer der Haupt­ge­sell­schafter der ukrai­ni­schen Privat­Bank und der Privat-Busi­ness- Gruppe. Ab März 2014 war er Gouver­neur der Oblast Dnipro­pe­trowsk. Gegen Kolo­mo­jski wurde wegen orga­ni­sierter Verbre­chen ermit­telt, er soll „rechts­extreme Todes­schwa­dronen“ finan­ziert haben, wegen Mordes und des Einsatzes uner­laubter Waffen im Donbass. In seinem Wahl­kampf kulti­vierte Selenski das Image eines Führers, der „das System brechen“ wollte, und versprach einen erbit­terten Kampf gegen die Korrup­tion im ärmsten Land Europas. Die Pandora Papers sind die jüngsten in einer Reihe von Massen­lecks von Finanz­do­ku­menten durch das ICIJ, von LuxLeaks im Jahr 2014 bis zu den Panama Papers von 2016, die den Rück­tritt des Premier­mi­nis­ters von Island auslösten. Es folgten 2017 die Para­dise Papers und 2020 die FinCen-Akten. JAZ.qt

● Selenski lässt kein gutes Haar an Ungarn. Länder wie Ungarn und die Türkei, die gute Bezie­hungen zu Russ­land pflegen, gehören nicht in die NATO, findet Selenski. Die anderen 28 NATO-Länder sind für einen sofor­tigen Beitritt der Ukraine, meint Selenski. Dann wird Selenski (45) wohl sofort auch dem schei­denden Gene­ral­se­kretär Jens Stol­ten­berg (64) nach­folgen, scherzt Korre­spon­dentin Rachel in Vancouver. RT.ru