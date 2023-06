Was in der Schweiz und anderswo berichtet wurde – 07.06.2023

Im Internet mitge­hört und mitge­schrieben von Wilhelm Tell



Brasi­lien – Die Abge­ord­ne­ten­kammer hat ein von der linken Regie­rung als Instru­ment zum Völker­mord kriti­siertes Gesetz gebil­ligt. Dieses soll die Auswei­sung von Schutz­ge­bieten für Indi­gene begrenzen. 283 Parla­men­ta­rier stimmten am Dienstag für die Initia­tive, 155 dagegen. Die Zustim­mung in der Abge­ord­ne­ten­kammer wurde als Nieder­lage der Regie­rung gewertet. Der Text wird nun dem Senat zur Bestä­ti­gung weiter­ge­leitet, bevor er Präsi­dent Luiz Inácio Lula da Silva vorge­legt wird, der noch sein Veto einlegen kann. Das Gesetz sieht vor, dass nur Land als Schutz­ge­biet ausge­wiesen werden kann, das am Tag der Verkün­dung der Verfas­sung am 5. Oktober 1988 von indi­genen Völkern bewohnt wurde. SRF.ch

Deutsch­land – Die Flug­ha­fen­ge­sell­schaft Berlin-Bran­den­burg lehnt ein Verbot von Privat­jets ab. Das hatten die Linken gefor­dert und auf Umwelt­gründe verwiesen. Es gebe zu den häufigsten Zielen der Geschäfts­flüge auch Dutzende Lini­en­flüge, hiess es. Ein Spre­cher des Flug­ha­fens verwies jetzt aber auf geltende Bestim­mungen, wonach auch die Infra­struktur für Privat­jets bereit­ge­stellt werden müsse. RBB.de

● Die Anklage gegen die Unter­neh­merin Andrea Tandler wiegt schwer: Die Münchner Staats­an­walt­schaft wirft ihr vor, umge­rechnet über 23 Millionen Franken Steuern hinter­zogen zu haben. Das teilten die Ermittler am Dienstag mit. Mit Provi­sionen aus Masken­ge­schäften zu Beginn der Corona-Pandemie sollen Tandler und ihr eben­falls ange­klagter Partner gegen 50 Millionen Franken einge­nommen haben. SRF.ch

Europa – Estland hat mit 28 Tagen den längsten Mindest­ur­laub. In Frank­reich, Öster­reich und Skndi­na­vien sind es 25 Tage. Dafür hat die Slowakei die meisten gesetz­li­chen Feier­tage, nämlich 15, in Öster­reich, Rumä­nien, Sowe­nien, Tsche­chien sind es 13. Deutsch­land kommt auf 9 Feier­tage und 20 Tage Mindest­ur­laub, die Schweiz auf 4 Feier­tage und 20 Tage Mindest­ur­laub. SRF.ch

Indien – Die Reederei MSC mit Haupt­sitz in Genf entsorgt ein Contai­ner­schiff am Schiffs­friedhof in Alang. SRF.ch

Iran – Die Isla­mi­sche Repu­blik hat der Inter­na­tio­nalen Atom­ener­gie­be­hörde (IAEA) zufolge inzwi­schen 23-mal so viel ange­rei­chertes Uran wie im inter­na­tio­nalen Atom­ab­kommen von 2015 verein­bart. Einem vertrau­li­chen IAEA-Bericht zufolge, der der Nach­rich­ten­agentur AFP gestern vorlag, beläuft sich die Menge an waffen­fä­higem Uran mitt­ler­weile auf 4,74 Tonnen. Er ist somit erheb­lich höher als die 2015 im Atom­ab­kommen verein­barte Höchst­menge von 202,8 Kilo­gramm. Trotz dieser erhöhten Uran­an­rei­che­rung hat die IAEA einem sepa­raten Bericht zufolge weitere Nach­for­schungen zu einer nicht gemel­deten Atom­an­lage in dem Land einge­stellt. Die IAEA habe „keine weiteren Fragen“, hiess es in dem AFP eben­falls vorlie­genden Bericht über den Standort Mariwan in der südli­chen Provinz Fars. Die IAEA betrachte die Ange­le­gen­heit „zum jetzigen Zeit­punkt als erle­digt“. Sie habe „plau­sible Erklä­rungen“ aus Teheran erhalten. Im derzeit auf Eis liegenden Inter­na­tio­nalen Atom­ab­kommen mit dem Iran war 2015 für die Uran­an­rei­che­rung ein Schwel­len­wert von 3,67 Prozent verein­bart worden. Der frühere US-Präsi­dent Donald Trump hatte die mühsam ausge­han­delte Verein­ba­rung im Jahr 2018 einseitig aufge­kün­digt. Daraufhin zog sich auch der Iran schritt­weise aus seinen Verpflich­tungen aus dem Abkommen zurück. ORF.at

Israel – Der jüdi­sche Staat ringt um seine Seele, stellt Susanne Brunner. fest. Seit Mitte Januar demons­trieren in Israel einige Hundert­tau­send Menschen gegen die geplante Justiz­re­form ihrer Regie­rung. Die grössten Demons­tra­tionen finden jeden Sams­tag­abend in Tel Aviv statt, aber auch in anderen Städten gibt es Protest­ver­an­stal­tungen. Die Angst dieser Leute: Premier Benjamin Netan­jahus Regie­rung sei daran, Israel in eine Diktatur zu verwan­deln. «Demo­kratie! Demo­kratie!» skan­dieren sie. Netan­jahus Anhän­ger­schaft versteht den Aufruhr nicht. Sie haben konser­va­tive, reli­giöse und sogar rechts­extreme Parteien gewählt, und sie stellen die Mehr­heit im Parla­ment. «Die Mehr­heit befiehlt!», finden sie, und halten die Demons­trie­renden nicht nur für schlechte Verlierer, sondern für die Elite, welche sich ihre Macht durch die Gerichte sichern und dabei die demo­kra­tisch gewählte Mehr­heit im Parla­ment über­gehen wolle. Der Streit um die geplante Justiz­re­form spaltet selbst Fami­lien. Der Restau­rant­be­sitzer und sieben­fache Vater Ori Melamed erzählt, wie seine Verwandte und Freunde jede Woche demons­trieren und kaum noch mit ihm reden. Weil er poli­tisch rechts steht und reli­giös ist. Amit Nach­many, eine zwei­fache Mutter, welche als Armee­kom­man­dantin Soldaten auf Waffen­sys­temen trai­niert hat, demons­triert dreimal pro Woche. Weil sie glaubt, die Justiz­re­form werde unter anderem die Rechte und Frei­heiten von Frauen beschneiden. Längst wird nicht nur um die Justiz­re­form gestritten. Im Kern geht es um Grund­satz­fragen wie: «Wer ist über­haupt Israeli?», «Was bedeutet «jüdisch»? «Kann ein Staat, der sich als jüdisch defi­niert, gleich­zeitig auch demo­kra­tisch sein?» Was in Israel passiert, beschreibt Nechumi Yaffe, Forscherin in der ultra-ortho­doxen jüdi­schen Gemein­schaft und Dozentin an der Tel Aviv Univer­sity so: «Es ist ein Ringen um die unfass­bare Wirk­lich­keit dessen, was es heisst, jüdisch zu sein und Macht und Souve­rä­nität zu haben. Zwei­tau­send Jahre lang wurden wir von anderen beherrscht – jetzt sind wir ein unab­hän­giges Volk. Das ist eine neue Erfah­rung, und als Nation sind wir auf der Suche, wie wir uns defi­nieren wollen.“ Israel wird in diesem Jahr 75: Eine Repor­tage über das Ringen um die Seele des jungen Staates. Im Podcast Inter­na­tional auf SRF.ch

Italien – Italien streicht Schweiz von schwarzer Liste der Steu­er­pa­ra­diese. Grund für die Strei­chung ist das neue Grenz­gänger-Abkommen. Das italie­ni­sche Parla­ment hat es am Mitt­woch rati­fi­ziert. SRF.ch

Jorda­nien – Kron­prinz Hussein bin Abdullah hat bei einer prunk­vollen Zere­monie die Archi­tektin Radschwa As Saif (29) gehei­ratet. Zu der Hoch­zeit in der Haupt­stadt Amman kamen unter anderem der briti­sche Thron­folger Prinz William (40) und seine Frau Prin­zessin Kate (41), der nieder­län­di­sche König Willem-Alex­ander (56) sowie die ameri­ka­ni­sche First Lady Jill Biden (71). Radschwa trug zu der Feier am Donnerstag ein lang­är­me­liges weisses Kleid mit Tiara und langer Schleppe. Per Erlass des Königs­hofs wurde ihr der Titel Prin­zessin und der Name Radschwa al-Hussein verliehen. Der 28-jährige Hussein ist der älteste Sohn des Königs Abdullah II. (61) und seiner Frau Rania (52). Im Jahr 2009 ernannte sein Vater ihn, damals noch ein Teen­ager, zum Kron­prinzen. Mehrere Jahre zuvor hatte König Abdullah II. seinem jüngeren Halb­bruder, Prinz Hamsa, den Titel entzogen, SRF.ch

Kanada – Feuer­wehr­leute aus den USA und Südafrika bekämpfen Wald­brände sowohl in der östli­chen Provinz Nova Scotia als auch in der west­li­chen Provinz Alberta. NOS.nl

Kosovo – Nach Unruhen schickt die Nato weitere 700 Soldaten in den Kosovo. Gestern kam es in der Stadt Zvecan zu Zusam­men­stössen zwischen NATO-Frie­dens­truppen und ethni­schen Serben. Der Konflikt dreht sich um die Wahl kosovo-alba­ni­scher Poli­tiker im Norden des Landes. NOS.nl

Moldau – zwischen Rumä­nien und der Ukraine gelegen – war am Donnerstag das Zentrum Europas. Denn dort haben sich die Staats- und Regie­rungs­chefs fast aller euro­päi­schen Länder zum zweiten Gipfel­treffen der Euro­päi­schen Poli­ti­schen Gemein­schaft getroffen. Nicht einge­laden waren einzig Russ­land und Belarus. Das Gipfel­treffen war ein Zeichen der Soli­da­rität gegen­über der Ukraine und dem Gast­ge­ber­land Moldau. Grund­sätz­lich soll die Euro­päi­sche Poli­ti­sche Gemein­schaft aber vor allem die Zusam­men­ar­beit zwischen der EU und anderen euro­päi­schen Staaten verbes­sern. SRF.ch

Neusee­land – Die Flug­linie Air New Zealand will in den kommenden Wochen vor inter­na­tio­nalen Flügen nicht nur das Gepäck, sondern auch die Passa­giere wiegen. Grund sei, dass die Piloten vor jedem Start das Gewicht und die Balance des bela­denen Flug­zeugs kennen müssten, wie das Unter­nehmen mitteilte. SRF.ch

Nord­korea – Nord­korea ist mit dem Versuch geschei­tert, erst­mals einen Erdbe­ob­ach­tungs­sa­tel­liten für mili­tä­ri­sche Zwecke ins All zu bringen. Das von Kim Jong-un regierte Land räumte – nur wenige Stunden nach dem Start der Träger­ra­kete «Chollima‑1» von der West­küste des Landes – den Fehl­schlag ein. Ein zweiter Start sei aber bereits geplant. Die USA und Südkorea wie auch UNO-Gene­ral­se­kretär António Guterres verur­teilten den Rake­ten­start. Das südko­rea­ni­sche Militär hatte zuvor den Start der mehr­stu­figen Rakete im Nach­bar­land erfasst. Sie sei Rich­tung Süden geflogen. Der Gene­ral­stab sprach später von einem «abnor­malen Flug». Die Rakete sei etwa 200 Kilo­meter west­lich der südko­rea­ni­schen Insel Eocheong im Gelben Meer ins Wasser gestürzt. Ein Objekt, das wahr­schein­lich Teil der Rakete sei, sei aus dem Wasser gezogen worden. Der Flug der neuar­tigen Rakete mit dem mili­tä­ri­schen Aufklä­rungs­sa­tel­liten «Malligyong‑1» sei nach dem Start von der Sohae-Start­an­lage zunächst normal verlaufen, berich­teten Nord­ko­reas Staats­me­dien unter Beru­fung auf die natio­nale Behörde für Raum­fahr­ten­wick­lung. Dann seien jedoch Probleme bei der Zündung der zweiten Rake­ten­stufe aufge­taucht und die Rakete habe an Schub­kraft verloren. Die «schwer­wie­genden Fehler» würden unter­sucht, um so bald wie möglich den zweiten Satel­li­ten­start folgen zu lassen. Nord­korea hatte den Start ange­kün­digt. Das Nach­bar­land Japan wurde davon infor­miert. SRF.ch

Öster­reich – Betrug bei kontakt­losem Bezahlen. Wieder einmal haben Online-Betrüger laut Polizei eine neue Masche gefunden. Sie locken ihre Opfer erst auf gefälschte Bank-Webseiten und ergau­nern so deren Codes. Dann spei­chern sie diese auf ihre eigenen Handys und und können via NFC-Tech­no­logie bei Banko­mat­kassen bezahlen. ORF.at

Portugal – Eine riesige Lithi­um­mine in Portugal hat grünes Licht von der Umwelt­schutz­be­hörde bekommen. Das Barroso-Projekt im Norden des Landes habe die Geneh­mi­gung für den Abbau von Lithium erhalten, nachdem der ursprüng­liche Vorschlag „erheb­lich geän­dert“ worden sei, gab die Behörde heute bekannt. Die Mine könnte die grösste in West­eu­ropa werden und der E‑Auto-Indus­trie in Europa Auftrieb geben. Portugal besitzt die vermut­lich grössten Lithi­um­vor­kommen des Konti­nents. ORF.at

Russ­land – Der Gouver­neur des russi­schen Grenz­ge­biets Belgorod fordert den Anschluss des benach­barten Gebiets Charkow an Russ­land. Das würde den Angriffen auf russi­sches Terri­to­rium ein Ende setzen.

● Der grosse US-Kredit­geber Citigroup hat einen Deal zur Über­tra­gung des Kredit­kar­ten­port­fo­lios seiner russi­schen Toch­ter­ge­sell­schaft (Citi­bank) an die Geschäfts­bank Uralsib abge­schlossen, berich­teten mehrere Medien am Dienstag unter Beru­fung auf den Pres­se­dienst der Citi­bank. Die in Privat­be­sitz befind­liche Uralsib gehört nach Vermö­gens­werten zu den 30 grössten Banken Russ­lands. „Citigroup hat mit der PJSC Bank Uralsib eine Verein­ba­rung getroffen, nach der bestehenden Kredit­kar­ten­in­ha­bern der JSC Citi­bank vorbe­halt­lich ihrer Zustim­mung die Möglich­keit geboten wird, gemäss russi­schem Recht zu Uralsib zu wech­seln“, sagte Citi­bank gegen­über RIA Novosti. VESTI.ru

● Wie die Dinge heute stehen, ist ukrai­ni­sches Operieren in Russ­land völker­recht­lich nur Abwehr, von wem auch immer die Waffen stammen. Völker­recht­lich ist das kein Angriff, sondern eben wirk­lich Selbst­ver­tei­di­gung. Wenn die USA nun aber den Einsatz der von ihnen gelie­ferten Waffen auf russi­schem Terri­to­rium nicht wollen, dann ist das eine blosse poli­ti­sche Liefer­be­din­gung. Die Logik dahinter ist aller­dings klar: ameri­ka­ni­sche Waffen in Russ­land gegen Russ­land? Das wäre offen­kundig eine brand­ge­fähr­liche Situa­tion. SRF.ch

● Die ehema­lige öster­rei­chi­sche Aussen­mi­nis­terin (2017–2019) Karin Kneissl (58) sagte auf Russia Today sie lebe seit zwei Jahren in Russ­land und warte auf die Staats­bür­ger­schaft. Sie hätte wegen ihrer prorus­si­schen Haltung in Öster­reich keine Aufträge mehr bekommen und hätte zuletzt von 200 Euro im Monat leben müssen. Ausserdem hätte es Mord­dro­hungen gegeben. Kneissl wurde in Wien geboren und verbrachte einen Teil ihrer Kind­heit in Amman, wo ihr Vater als Pilot für König Hussein von Jorda­nien arbei­tete. Nach ihrem Abschluss in Wien studierte sie an der Hebräi­schen Univer­sität Jeru­salem und der Univer­sität Jorda­nien in Amman. Anschlies­send verbrachte sie ein Jahr an der George­town Univer­sity. 1992 schloss sie ihr Studium an der École natio­nale d’ad­mi­nis­tra­tion ab. Sie promo­vierte in inter­na­tio­nalem Recht. Kneissl war als frei­be­ruf­liche Jour­na­listin tätig. Der Öffent­lich­keit wurde sie durch ihre poli­ti­schen Analysen im Öster­rei­chi­schen Rund­funk ORF bekannt. Sie ist Autorin mehrerer Sach­bü­cher. Als Expertin für inter­na­tio­nales Recht, Geschichte des Nahen Ostens und des Ener­gie­marktes unter­rich­tete Kneissl an der Diplo­ma­ti­schen Akademie in Wien, der Euro­pean Busi­ness School in Strass­burg und an der Univer­sité Saint-Joseph in Beirut. In ihren öffent­li­chen Schriften und Auftritten hat Kneissl die Euro­päi­sche Union oft scharf kriti­siert. Karin Kneissl «Diplo­matie Macht Geschichte: Die Kunst des Dialogs in unsi­cheren Zeiten.» 22€. Hildes­heim. Olms Verlag, Juni 2020. ISBN 978–3‑487–08633‑0. Sie betreut derzeit Sendungen auf RT.ru

Schweden – Abamectin ist einer von neun Pesti­zid­wirk­stoffen, bei denen so genannte DNT-Studien von den Herstel­lern zwar durch­ge­führt, in Europa aber nicht einge­reicht wurden. Die Unge­reimt­heiten entdeckt hat Axel Mie. Der Chemiker der Medi­zin­uni­ver­sität in Stock­holm glich die Zulas­sungs­dos­siers für Pesti­zide in den USA und Europa ab. Und stellte fest: Ein Viertel aller DNT-Studien fehlte in der EU – und damit auch in der Schweiz. Alle frag­li­chen DNT-Studien wurden in den 2000er Jahren ange­fer­tigt. Bei sieben der neun Studien zeigten sich uner­wünschte Effekte – wie eine verän­derte Bewe­gungs­fä­hig­keit oder Gehirn­grösse. SRF.ch

Schweiz – Ein kühles Glacé zu schle­cken erfrischt zumin­dest unsere Gedanken. Pro Kopf wird in der Schweiz gut 5 Liter Glacé pro Jahr konsu­miert. Um zu verstehen, warum uns die meisten Glacés eher aufwärmen als abkühlen, braucht es einen Blick auf die Zutaten. Die meisten Glacés bestehen zu einem grossen Teil aus Milch­fett und Zucker. Beim Verdauen des Fettes und des Zuckers im Körper wird Wärme frei­ge­setzt. Ein Glacé wärmt uns also auf. Aber der kühlende Effekt, den wir beim Essen eines Glacés empfinden, ist nicht bloss Einbil­dung. Die Rezep­toren im Mund und im Magen-Darm-Trakt nehmen die Abküh­lung wahr. Dieser Effekt lässt nach, sobald das Glacé gegessen ist. Dann beginnt sich der Körper wegen des Milch­fetts und Zuckers zu erwärmen.

● Hagel­körner beschä­digen Swiss­mi­niatur in Melide. Ein heftiger Sturm ist in der Nacht auf Mitt­woch übers Tessin gezogen. Trotz Schäden bleibt das Frei­luftm­seum Swiss­mi­niatur geöffnet.

● Seit Jahres­an­fang sinkt der Preis für euro­päi­sches Erdgas. Es kostet so viel wie vor zwei Jahren. Die Gründe im Über­blick. Am Spot­markt ist der Preis für euro­päi­sches Erdgas am Dienstag auf unter 24 Euro pro Mega­watt­stunde (MWh) gefallen. So günstig war das Gas zuletzt im Juni 2021 – also vor zwei Jahren. Der Abwärts­trend läuft seit Ende des vergan­genen Jahres. Laut Wirt­schafts­re­daktor Dario Pelosi von Radio SRF gibt es verschie­dene Gründe. So sei der Winter mild gewesen und darum weniger Gas verbraucht worden. «Das heisst, die Gasspei­cher sind gut gefüllt.» Das zeigen auch die Daten zu den Füll­ständen der deut­schen Gasspei­cher, woher auch die Schweiz Gas bezieht. «Da sind die Spei­cher auf über 74 Prozent gefüllt», sagt Pelosi. Ein weiterer Grund für den sinkenden Gaspreis ist LNG («lique­fied natural gas») – also Flüs­sig­erdgas, das per Schiff aus Übersee trans­por­tiert werden kann. «Europa hat sich LNG mit viel Geld gesi­chert und dieses Gas teil­weise auch ärmeren Ländern quasi wegge­nommen», erklärt Pelosi. Kommt hinzu, dass die Schweiz weniger Gas verbraucht. «In den Haus­halten, aber vor allem auch in der Indus­trie, da die Wirt­schaft etwas schwä­chelt und die Nach­frage gesunken ist.» Wegen der Folgen des Krieges in der Ukraine hatte sich der Rohstoff 2022 deut­lich verteuert. In der Spitze wurde im vergan­genen Sommer ein Rekord­preis von mehr als 300 Euro pro MWh gezahlt. Zum Beispiel musste ein Stan­dard­haus­halt in Deutsch­land mit Gasver­brauch von 20’000 Kilo­watt­stunden im vergan­genen Herbst 4300 Euro dafür bezahlen. Vor zwei Jahren bezahlten die Verbrau­cher dafür gut 1300 Euro. Jetzt liegt der Preis für euro­päi­sches Erdgas am Spot­markt unter dem Niveau bei Kriegsbeginn.

● Trocken­heit und Borken­käfer. Jeder achte Baum ist tot. Mehr tote und geschä­digte Bäume – und es wachsen weniger junge nach. So die neuesten Daten über den Schweizer Wald.

● Arbeitslos trotz Fach­kräf­te­mangel. Ukrai­ni­sche Flücht­linge sind meist gut ausge­bildet. Trotzdem finden sie selten Arbeit.

● So will der Aargau in die Top 10 für Reiche. Die Aargauer Regie­rung will die Steuern für grosse Vermögen senken. Eine Kampf­an­sage vor allem an die Zentralschweiz.

● Das Rote Kreuz muss sparen – auch weil es zu stark gewachsen ist. Nach ange­kün­digten Massen­ent­las­sungen kriti­sieren Insider, den Wachs­tums­kurs vergan­gener Jahre.

● Der Natio­nalrat hat 5.3 Milli­arden Franken geneh­migt, womit mehrere Auto­bahnen ausge­baut werden sollen.

● Export­ge­such einge­reicht. Ruag will Panzer aus Italien via Deutsch­land an Ukraine verkaufen. Das Rüstungs­un­ter­nehmen Ruag möchte alte Leopard-1-Panzer an Deutsch­land verkaufen, für Einsätze in der Ukraine.

● Es gibt zu wenig Flug­ver­kehrs­lotsen – trotz Durch­schnitts­salär von 190’000 Franken, 35-Stunden-Woche, bis zu sieben Wochen Ferien und Pensio­nie­rung mit 60 Jahren. Ab 2025 fehlen Skyguide in Zürich und Genf rund 25 Lotsen.

● Basel eröffnet eine neue Contai­ner­sied­lung für Geflüch­tete. Bei der Bele­gung reagiert der Kanton auf die verän­derte Migra­ti­ons­si­tua­tion. Eigent­lich war es anders vorge­sehen: Die neue Contai­ner­sied­lung war für Schutz­su­chende aus der Ukraine geplant. Für diese gebe es mitt­ler­weile aber genü­gend Plätze. Aller­dings habe die Anzahl von unbe­glei­teten minder­jäh­rige Asyl­su­chenden (UMA), vor allem aus Afgha­ni­stan und der Türkei, in den letzten Monaten stark zuge­nommen. ● Legaler Verkauf von Drogen. Stadt­berner Parla­ment will kontrol­lierten Koka­in­ver­kauf testen. Der Stadtrat hat ein entspre­chendes Postulat aus den Reihen der Alter­na­tiven Linken (AL) überwiesen.

● Das Bezahlen mit Bargeld nimmt zwar ab – bleibt aber die häufigste Zahlungs­me­thode. Bezahl-Apps legen derweil massiv zu. SRF.ch

● Schon vor dem erwar­teten Stel­len­abbau wollen viele Mitar­beiter die Credit Suisse (CS) verlassen. Jede Woche erhalte die Schweizer Gross­bank rund 200 Kündi­gungen, wie eine mit der Situa­tion vertraute Person sagte. Zuvor hatte die Zeitung „Blick“ berichtet, dass das Institut täglich bis zu 150 Kündi­gungen erhalte. ORF.at

Senegal – Mindes­tens neun Menschen sind im Senegal bei Zusam­men­stössen zwischen der Bereit­schafts­po­lizei und Anhän­gern des Oppo­si­ti­ons­füh­rers Ousmane Sonko getötet worden. Die Proteste seien nach einem Urteils­spruch in Teilen von Dakar und anderen Städten ausge­bro­chen, sagte Innen­mi­nister Antoine Felix Abdou­laye Diome im staat­li­chen Fern­sehen. Ein Gericht hatte Sonko zuvor zu zwei Jahren Haft verur­teilt. Das Urteil stellt Sonkos Chancen auf eine Präsi­dent­schafts­kan­di­datur im nächsten Jahr infrage. ORF.at

Türkei – Die Türkei bekommt die bestellten F16 Kampf­jäger, auch wenn es keine Zustim­mung zur schwe­di­schen NATO Mitglied­schaft gibt. VOA.us

Ukraine – Die russi­sche Armee hat nach eigenen Angaben das letzte grosse Kriegs­schiff der ukrai­ni­schen Seestreit­kräfte zerstört. Es sei am Montag bei einem „Hoch­prä­zi­si­ons­schlag“ der russi­schen Luft­waffe auf einen Anle­ge­platz im Hafen von Odessa zerstört worden, teilte die russi­sche Armee heute mit. Den Angaben zufolge handelt es sich bei dem Schiff um die „Juri Olefi­renko“. ORF.at

● «Lex Ukraine» abge­lehnt. Der Schweizer Natio­nalrat will keine Kriegs­ma­te­rial-Sonder­regel für die Ukraine. Dritt­staaten, die hier­zu­lande Rüstungs­güter gekauft haben, dürfen diese auch weiterhin nicht an die Ukraine weiter­geben. SRF.ch

UNO – Vorsitz im UNO-Sicher­heitsrat. Schweiz leitet UNO-Sicher­heitsrat unspek­ta­kulär und erfolg­reich. Erst­mals hat die Schweiz im Mai den UNO-Sicher­heitsrat geleitet. Und das ohne Pannen und heftige Zusam­men­stösse. SRF.ch

USA – Oscar-Preis­träger Al Pacino wird Medi­en­be­richten zufolge mit 83 Jahren zum vierten Mal Vater. Seine 29 Jahre alte Part­nerin Noor Alfallah sei bereits im achten Monat schwanger, berich­teten unter anderem das Promi­portal TMZ und das US-Magazin „People“ gestern (Orts­zeit) unter Beru­fung auf das Manage­ment des Schau­spie­lers. Erst Mitte Mai hatte Schau­spiel­kol­lege Robert De Niro auch im hohen Alter von 79 Jahren verkündet, zum siebenten Mal Vater geworden zu sein. ORF.at

● Die US-Regie­rung stellt der Ukraine weitere Mili­tär­hilfen bereit. Das US-Vertei­di­gungs­mi­nis­te­rium kündigte in Washington ein weiteres Mili­tär­paket im Umfang von rund 300 Millionen US-Dollar (rund 281 Millionen Euro) an. Darin enthalten sei Muni­tion für diverse Waffen­sys­teme, die die USA bereits an die Ukraine gelie­fert haben.

