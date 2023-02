Was in der Schweiz und anderswo berichtet wurde – 08.02.2023

Im Internet mitge­hört und mitge­schrieben von Wilhelm Tell



Ägypten – Erst­mals hat ein deutsch-ägyp­ti­sches Forschungs­team genau nach­ge­wiesen, wie und mit welchen Substanzen die alten Ägypter ihre Mumien einbal­sa­mierten. Beson­ders über­ra­schend war für die Fach­leute dabei, dass der Gross­teil der gefun­denen Substanzen nicht aus Ägypten selbst stammte, sondern impor­tiert wurde. Viele Substanzen, wie etwa pflanz­liche Öle, mussten aus dem Mittel­meer­raum, dem tropi­schen Afrika oder aus Südost­asien impor­tiert werden. Da die Tradi­tion der Einbal­sa­mie­rung über 4’000 Jahre anhielt und Tote ab der oberen Mittel­schicht im grossen Stil mumi­fi­ziert wurden, waren dafür globale Bezie­hungen und Handel in bisher unge­ahnten Ausmassen nötig. Die in Sakkara gefun­denen Kera­mik­ge­fässe waren zum Teil auch mit Anlei­tungen beschriftet, was den Forschern weitere Einblicke in den Prozess der Einbal­sa­mie­rung ermög­lichte. ORF.at

Austra­lien – Die Behörden haben die radio­ak­tive Kapsel gefunden, die letzte Woche in den Weiten des Outbacks von West­aus­tra­lien verloren gegangen war. SRF.ch

Deutsch­land – Dem Vertei­di­gungs­at­taché bei der Botschaft der Russi­schen Föde­ra­tion, Sergej Tschu­chrow, zwei offene Briefe von zwei ehema­ligen Gene­rälen der Natio­nalen Volks­armee der DDR über­geben. In diesen beiden Briefen, die sich gut ergänzen, legen Gene­ral­leut­nant a.D. Manfred Grätz, ehema­liger stell­ver­tre­tender Minister, und Gene­ral­major a.D. Sebald Daum ihre Stand­punkte zur aktu­ellen Kriegs­hys­terie in Deutsch­land und der NATO dar. Unter dem Titel „Protest gegen die weitere Unter­stüt­zung der Ukraine mit Panzern und anderem schweren Kriegs­gerät durch Deutsch­land“ fragt Gene­ral­major a.D. Sebald Daum: „Hat man vergessen, dass nicht Russ­land an die Grenzen Deutsch­lands oder der EU heran­ge­rückt ist, sondern die NATO-Truppen heute an den Grenzen Russ­lands stehen?“. Dann erin­nert er daran, dass es die USA und die NATO waren, die 2014 in der Ukraine einen Staats­streich orga­ni­siert haben, den demo­kra­tisch gewählten Präsi­denten ausser Landes vertrieben und die Ukraine mili­tä­risch aufge­rüstet und gegen Russ­land in Stel­lung gebracht haben, damit sie acht Jahre Krieg gegen das eigene Volk führen konnte und geführt hat. RT.ru

● In Berlin hat die Polizei eine Gross-Razzia in Zusam­men­hang mit soge­nannten „Koks-Taxis“ durch­ge­führt. Dabei hat sie nach eigenen Angaben vier Menschen verhaftet und einen weiteren Mann fest­ge­nommen. Die Polizei war mit 320 Kräften im Einsatz. Die Durch­su­chungen haben an 26 Orten in Berlin und in zwei Objekten im nieder­säch­si­schen Hildes­heim statt­ge­funden. Wie die Polizei mitge­teilt hat, wurden mehrere Kilo Kokain, Bargeld, digi­tale Spei­cher­me­dien und drei Fahr­zeuge beschlag­nahmt. Die Razzia hat sich gegen die mutmass­liche Anführer des Drogen­dealer-Netz­werks gerichtet wie auch deren Fahrer. „Koks-Taxis“ stehen für ein System, bei dem per Auto Drogen ausge­lie­fert werden, die vorher übers Internet bestellt worden sind.

● Bundes­kri­mi­nalamt und Gene­ral­staats­an­walt­schaft haben in Berlin die Wohnung eines argen­ti­ni­schen Ex-Mili­tärs durch­su­chen lassen. Dem früheren Offi­zier der Mili­tär­junta wird vorge­worfen, 15 Frauen und Männer entführt, gefol­tert und ermordet zu haben. Gegen den 75-Jährigen wird seit mehreren Jahren ermit­telt. Weil er sowohl deut­scher als auch argen­ti­ni­scher Staats­an­ge­hö­riger ist, wurde er bisher nicht ausge­lie­fert. In Argen­ti­nien wurden während der Mili­tär­dik­tatur zwischen 1976 und 1983 tausende Menschen ermordet. Viele verschwanden spurlos, ihre Leichen wurden nie gefunden.

● Im vergan­genen Jahr sind in Deutsch­land so viele Geld­au­to­maten gesprengt worden wie noch nie. Die Poli­zei­prä­si­dien haben fast 500 versuchte und voll­endete Spren­gungen gezählt, wie die „Frank­furter Allge­meine Zeitung“ berichtet. Im Vergleich zu 2021 sei das ein Anstieg um 27 Prozent. RBB.de

● Im Korrup­ti­ons­index von Trans­pa­rency Inter­na­tional liegt Öster­reich unter den deutsch­spra­chigen Ländern an der letzten Stelle: auf Platz 22, mit 71 Punkten. die Schweiz liegt auf Platz 7 mit 82 Punkten, Deutsch­land auf Platz 9 mit 79 Punkten, von den EU Ländern schneidet Skan­di­na­wien am besten ab: Däne­mark Nr.1 (90 Punkte), Finn­land Nr.2 (87 P.), Norwegen Nr.4 (84 P.), Schweden Nr.5 (83 P.), am schlech­testen Bulga­rien Nr.72 (43 P.), Ungarn Nr. 77 (42 P). Ausser­halb der EU landet Kosovo auf Platz 84 (41 P.), Moldowa, Belarus beide Platz 91 (39 P). Alba­nien und Serbien Platz 101 (36 P.), Bosnien 110 (34 P), Ukraine 116 (33 P), Russ­land 137 (28 P). www.transparency.org/; Adr.: Alt-Moabit 96, 10559 Berlin. ORF.at

EU – Unge­achtet des Drucks mehrerer Länder will die Euro­päi­sche Kommis­sion den Bau von Zäunen oder Mauern entlang der EU-Aussen­grenze gegen uner­wünschte Migra­tion nicht bezahlen. ORF.at Streiks nehmen euro­pa­weit zu. Trotz der Unter­schiede gibt es eine Gemein­sam­keit: die Infla­tion. Forde­rung nach mehr Lohn in Lausanne, Proteste gegen die Renten­re­form­pläne in Frank­reich, wütende Lehr­per­sonen in Gross­bri­tan­nien: In Europa wird gestreikt. Die Forde­rungen und Entwick­lungen in den einzelnen Ländern sind unter­schied­lich, die Gewerk­schaften sind anders orga­ni­siert, die Regie­rungen anders aufge­stellt. SRF.ch

● EU will 30’000 weitere ukrai­ni­sche Soldaten ausbilden und die Minen­räu­mung in dem Land mit 25 Millionen Euro unter­stützen. SWR.de

Frank­reich – In der Debatte um die von der Ukraine gefor­derte Auswei­tung der west­li­chen Waffen­hilfe auf die Liefe­rung von Kampf­jets prescht Frank­reich massiv vor. Nach entspre­chenden Äusse­rungen von Präsi­dent Macron hat nun auch der Vertei­di­gungs­mi­nister des Landes die Liefe­rung nicht ausge­schlossen. Kiew erwartet, dass sich Berlin und Washington anschliessen. NOS.nl

● Russ­land ist nicht mehr Teil des Euro­pa­rats. Dennoch fällen die Strass­burger Richter weiter Urteile.

● Präsi­dent Macron hat eine «Renais­sance der Kern­energie» verspro­chen. Er knüpft damit in Zeiten der Strom­knapp­heit an fran­zö­si­sche Zukunfts­vi­sionen des letzten Jahr­hun­derts an. Kann so die Versor­gungs­krise entschärft werden? Die Luft flirrt, an manchen Stellen vibriert im AKW von Paluel der Boden. Die Produk­ti­ons­halle ist so gross wie ein Fuss­ball­feld. «Spüren Sie schon die Hitze?», fragt Werks­di­rektor Jean-Marie Bour­sier. Die Turbine sei so stark, dass sie vier­hun­dert Hoch­ge­schwin­dig­keits­züge anschieben könnte, ergänzt er. Aus dem Werks­di­rektor spricht der Stolz einer ganzen fran­zö­si­schen Inge­nieur­se­lite. Seit den Sech­zi­ger­jahren setzte Frank­reich konse­quent auf die Atom­kraft. Diese «Kern­kom­pe­tenz» werde dem Land die Unab­hän­gig­keit sichern, versprach General de Gaulle, Welt­kriegs­held und prägende poli­ti­sche Figur der fran­zö­si­schen Nach­kriegs­po­litik. Unter seiner Führung wurde die «Grande Nation» nicht nur zur mili­tä­ri­schen Nukle­ar­macht, sie begann auch in grossem Stil in Atom­kraft­werke für die Strom­erzeu­gung zu inves­tieren. Der Reak­to­ren­park ist in die Jahre gekommen. Nach der Atom­ka­ta­strophe von Fuku­shima galt er zwischen­zeit­lich als Auslauf­mo­dell, das Inter­esse der Jugend an einer Karriere im Nukle­ar­sektor schwand. Das älteste der Kraft­werke, jenes von Fessen­heim, wurde abge­schaltet. Doch in Zeiten der Ener­gie­knapp­heit treten die Bedenken in den Hinter­grund, Präsi­dent Macron beruft sich wieder explizit auf die dama­lige Vision des Gene­rals. Die Lauf­zeiten sollen verlän­gert und sechs neue Atom­kraft­werke gebaut werden. Macron verspricht, so gleich­zeitig die Versor­gungs­krise zu entschärfen, das Klima zu schützen und Arbeits­plätze zu sichern. Eine kontro­verse Debatte um die Atom­kraft findet nicht statt. Bis die neuen Kraft­werke tatsäch­lich ans Netz gehen, werden aller­dings noch Jahre vergehen. Frank­reich will unter­dessen auch massiv in die erneu­er­baren Ener­gien inves­tieren, um seinen Rück­stand im euro­päi­schen Vergleich aufzu­holen. «Wenn die Versor­gungs­krise etwas Gutes hat, dann dass es mit der Ener­gie­si­che­rung jetzt an beiden Fronten endlich voran­geht», meint Unter­nehmer Patrice Gault in seinem AKW-Zulie­fer­be­trieb in Dieppe am Ärmel­kanal – in der Repor­tage über Frank­reichs Ener­gie­po­litik. «Inter­na­tional» SRF.ch

Italien – Ille­gale Einwan­de­rung, die Förde­rung tradi­tio­neller Fami­li­en­werte, die Vertei­lung von EU-Geldern und der West­balkan waren Themen eines Tref­fens zwischen Ungarns Staats­prä­si­dentin Katalin Novák und der italie­ni­schen Minis­ter­prä­si­dentin Giorgia Meloni am Mitt­woch in Rom. KR.hu

Gross­bri­tan­nien – Shell hat 2022 wegen der hohen Öl- und Gaspreise einen Rekord­ge­winn erzielt. Er stieg auf umge­rechnet über 36 Milli­arden Euro, wie der Konzern mitge­teilt hat. Das ist mehr als doppelt so viel wie vor einem Jahr. RBB.de

Latein­ame­rika – Kein einziges Land, das Kanzler Scholz besuchte (Argen­ti­nien, Brasi­lien, Chile) ist bereit die Ukraine aufzu­rüsten. Auch Kolum­bien, Para­guay, Uruguay, Mexiko nicht dazu bereit. «Make Peace – Not War!» RTA.br

Libanon – Der Libanon bricht weiter zusammen. Seit Monaten gibt es keinen Präsi­denten mehr, die liba­ne­si­sche Währung ist fast nichts wert, vier von fünf Haus­halten leben in Armut und Unter­ernäh­rung ist laut Hilfs­or­ga­ni­sa­tionen ein rasant wach­sendes Problem. Beamte kommen spora­disch zur Arbeit, also wird kaum etwas von staat­li­chen Stellen getan. Da keine klaren Lösungen in Sicht sind, haben viele Einwohner Beiruts die Hoff­nung aufge­geben, dass die Regie­rung irgend­etwas für sie tun kann. Deshalb haben einige Liba­nesen beschlossen, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Gabriel Fernaine und seine Freunde hielten es nicht länger aus und beschlossen, mit „Rebirth Beirut“ selbst aktiv zu werden. Sie stellen Sonnen­kol­lek­toren bereit, damit Ampeln wieder funk­tio­nieren, schliessen Löcher in der Strasse und arbeiten an der Stras­sen­be­leuch­tung, damit die Menschen nachts wieder sicher auf den Strassen gehen können. NOS.nl

Namibia – Im vergan­genen Jahr wurde in Namibia eine Rekord­zahl an Nashör­nern gewil­dert. Insge­samt wurden 87 Tiere getötet, fast doppelt so viele wie im Jahr 2021, als 45 Nashörner getötet wurden. Dies lässt sich aus offi­zi­ellen Zahlen der Regie­rung ableiten. Die meisten Tiere wurden in Etosha, dem grössten Natio­nal­park des südwest­afri­ka­ni­schen Landes, gewil­dert. „Wir sind zutiefst besorgt, dass unser Haupt­park ein Hotspot für Wilderei ist“, sagte ein Spre­cher des Umwelt­mi­nis­te­riums der BBC. Nashörner sind eine vom Aussterben bedrohte Art. Vor allem das Spitz­maul­nas­horn ist vom Aussterben bedroht: Etwa 5’000 von ihnen gibt es noch. Wilderer töteten letztes Jahr 61 Spitz­maul­nas­hörner und 26 Breit­maul­nas­hörner, von denen die meisten in Etosha gefunden wurden. Die Zahl der Nashörner in Afrika ist in den letzten Jahr­zehnten drama­tisch zurück­ge­gangen, da in Asien eine grosse Nach­frage nach den Hörnern besteht. So werden sie beispiels­weise in China seit Gene­ra­tionen als tradi­tio­nelle Medizin verwendet, ohne dass es Beweise dafür gibt, dass sie tatsäch­lich eine heilende Wirkung haben. Und in Vietnam gelten die Hörner als Zeichen des Reich­tums. NOS.nl

Öster­reich – Auch der teil­staat­liche öster­rei­chi­sche Öl‑, Gas- und Chemie­kon­zern OMV meldete für 2022 einen Anstieg des Netto­ge­winns um 85 Prozent auf knapp 5,2 Milli­arden Euro. Am Dienstag hatte bereits der US-Ölkon­zern Exxon­Mobil einen Rekord­ge­winn von 55,7 Milli­arden Dollar bekannt­ge­geben. DLF.de

Russ­land – Vor 80 Jahren: Es gelang die voll­stän­dige Erobe­rung der Stadt Stalin­grad aufgrund des fort­ge­setzten Wider­stands der Roten Armee nicht, obgleich Hitler in seiner Rede am 8. November 1942 die Schlacht als weit­ge­hend gewonnen darstellte. Statt­dessen wurden die deut­schen Truppen und ihre Verbün­deten am 19. November 1942 durch die sowje­ti­sche Gegen­of­fen­sive „Opera­tion Uranus“ einge­kes­selt. Ein deut­scher Entsatz­ver­such mit dem „Unter­nehmen Winter­ge­witter“ schei­terte. Am 31. Januar 1943 (Südkessel unter Gen. Paulus), und 2. Februar 1943 (Nord­kessel unter General Karl Stre­cker) stellten die Reste der Sechsten Armee unter Gene­ral­feld­mar­schall Fried­rich Paulus die Kampf­hand­lungen ein. Um die 108’000 deut­sche und verbün­dete Soldaten gingen in Gefan­gen­schaft. Während der Kämpfe wurde die Stadt nahezu voll­ständig zerstört. Die Stadt heisst heute Wolgo­grad. Vor 1925 hiess sie Zarizyn.

● In Russ­land wird dieser Tage an den 80. Jahrestag des Sieges der Roten Armee bei Stalin­grad erin­nert. Bei einer Podi­ums­dis­kus­sion appel­lierte der Enkel des früheren fran­zö­si­schen Präsi­denten Charles de Gaulle, Pierre, Frank­reich müsse sich für Frieden und Verstän­di­gung mit Russ­land einsetzen. RT.ru

● Der Kreml unter­stützt russi­sche Initia­tiven zur Zahlung von Prämien für die Erbeu­tung oder Zerstö­rung schwerer Waffen aus NATO-Staaten in der Ukraine. Solche Sonder­zah­lungen könnten die Soldaten noch weiter anspornen, sagte Kreml-Spre­cher Dmitri Peskow heute. Es wird eine Prämie von drei Millionen Rubel (rund 39’000 Euro) für jeden eroberten deut­schen oder US-ameri­ka­ni­schen Panzer in der Ukraine ange­kün­digt. ORF.at

● Wladimir Wladi­mi­ro­witsch muss jetzt zeigen, was er kann. Bis vor kurzem galt er als einer der fähigsten und beschei­densten Poli­tiker der Welt. Er wurde am 7. Oktober 1952 in Lenin­grad geboren. Seine Eltern waren einfache Leute. Schon als Kind träumte er vom KGB. Schon während seiner Ausbil­dung trat er diesem bei. 1975 promo­vierte er an der Uni in Lenin­grad zum Juristen. Erst nachdem er eine Flug­be­glei­terin, Ludmila Alex­an­d­rowna Schkreb­newa, heira­tete, durfte er ins Ausland. Während seiner Dienst­zeit in der DDR, vor allem in Dresden, verbes­serte er seine Deutsch­kennt­nisse. 1985 und 1986 wurden seine beiden Töchter Marie und Ekate­rina geboren. Nach der Wende kehrte er nach Lenin­grad zurück, wo er in der Stadt­ver­wal­tung arbei­tete. Er lernte Boris Jelzin kennen, der ihn zu seinem Kron­prinzen machte und dem er als Präsi­dent nach­folgte. Es war eine schwie­rige Zeit nach dem Zusam­men­bruch 1991. Es herrschte Hunger und Not im ganzen Land. Jelzins Auflö­sung der UdssR nannte er einen grossen Fehler, denn er machte alle von den USA der UdssR gege­benen Verspre­chen zu nichte. Er gab sich viel Mühe das gesamte Gebiet der Union zusam­men­zu­halten in der Gemein­schaft Unab­hän­giger Staaten. Die drei balti­schen Staaten waren schon abge­sprungen. Finn­land war schon früher ausge­schieden. Der Geor­gier Saaka­schwili arbei­tete an einem Austritt Geor­giens. Auch in der Ukraine wurden Stimmen laut. Man hatte versucht die Gebiete, wo 10 Mio ethni­sche Russen leben bei Russ­land anzu­schliessen, doch die Ukraine verhin­derte dies. Die Krim wollte unab­hängig sein von der Ukraine und von Russ­land, doch wurde sie gewaltsam an die Ukraine ange­schlossen. (Bis 1953 hatte die Krim immer zu Russ­land gehört.) Es leben dort kaum Ukrainer. Auch kämpfte Putin gegen die Korrup­tion und die mäch­tigen Olig­ar­chen. Putins poli­ti­sche Karriere erhielt als Beauf­tragter im Zweiten Tsche­tsche­ni­en­krieg einen Schub. Ein Teil der von Achmad Kady­rows ange­führten tsche­tsche­ni­schen Sepa­ra­tisten lief nach Russ­land über, und Kadyrow wurde von Putin zum Leiter der tsche­tsche­ni­schen Verwal­tung ernannt. Putins harte Haltung in dieser Frage hat für wach­sende Popu­la­rität bei der Bevöl­ke­rung gesorgt. Nach dem Gewinn der Präsi­dent­schafts­wahlen am 26. März 2000 wurde Putin am 7. Mai Präsi­dent, und wieder­ge­wählt am 14. März 2004 für die Zeit bis zum 7. Mai 2008. Putin unter­hält enge Bezie­hungen zur russisch-ortho­doxen Kirche. Als eine seiner Errun­gen­schaften betrachtet er die Verei­ni­gung der russisch-ortho­doxen Exil- und der Urkirche im Mai 2007, wo ihn das Time Maga­zine zur Person des Jahres kürte. Putin ist ein aktiver Athlet. Er trat oft im Fern­sehen bei verschie­denen sport­li­chen Akti­vi­täten wie Angeln, Schiessen und Judo auf. Als Absti­nenzler wurde er zum Vorbild für viele Russen. Putin hat gute Bezie­hungen zu anderen Staats­män­nern aufge­baut. Seit Mai 2008 gab es grosse Diskus­sionen über seine Nach­folge. Kandi­daten waren zum Beispiel Sergej Iwanow oder Minis­ter­prä­si­dent Viktor Zubkow. sein Nach­folger wurde schliess­lich der stell­ver­tre­tende Minis­ter­prä­si­dent Dmitri Medwedew, sein lang­jäh­riger Mitar­beiter in St. Peters­burg. Medwedew bat Putin, am Ende seiner Amts­zeit als Präsi­dent Russ­lands Minis­ter­prä­si­dent zu werden. Putin selbst führte seine poli­ti­sche Partei «Einiges Russ­land» in die Parla­ments­wahlen im Dezember, die die Partei mit respek­ta­blen 63,5 % der Stimmen gewann. Putin hat die Repres­sionen des stali­nis­ti­schen Regimes, die Millionen von Menschen­leben forderten, immer wieder sehr negativ wahr­ge­nommen, als er beispiels­weise 2009 erklärte: „Es gab Repres­sionen – das ist eine Tatsache. Und Millionen unserer Mitbürger haben darunter gelitten.“ Von 2008 bis 2012 beklei­dete er das Amt des Premier­mi­nis­ters. Seit dem 7. Mai 2012 ist er wieder Präsi­dent der Russi­schen Föde­ra­tion. Unter seiner Herr­schaft kam Russ­land aus seiner 15-jährigen Wirt­schafts­krise heraus. Es war nicht möglich, alle Probleme zu lösen, die die russi­sche Wirt­schaft unter Boris Jelzin plagten, aber man korri­gierte einige der chro­ni­schen Mängel. Die Span­nungen zwischen der Russi­schen Föde­ra­tion und den USA nahmen im Juni 2013 zu, nachdem Edward Snowden in Russ­land Zuflucht gesucht hatte. Auch nach dem Ausbruch des Bürger­kriegs in Syrien wurden unter­schied­liche Ansichten laut – Putin argu­men­tierte daraufhin in einem Kommentar für die „New York Times“. Chemie­waffen wurden nie von der syri­schen Armee einge­setzt, sondern von den Oppo­si­ti­ons­kräften. Nachdem der demo­kra­tisch gewählte ukrai­ni­sche Präsi­dent Wiktor Janu­ko­witsch am 22. Februar 2014 verfas­sungs­widrig seines Amtes enthoben worden war und nach Mord­dro­hungen in der Ukraine nach Russ­land geflohen war, weigerte sich Putin, die Legi­ti­mität der neu gegrün­deten ukrai­ni­schen Regie­rung anzu­er­kennen. Der frühere US Aussen­mi­nister Henry Kissinger, in der Nixon-Regie­rung, analy­sierte diese Bezie­hungen zu Beginn der Krim-Krise 2014 wie folgt: «Der Westen muss verstehen, dass die Ukraine niemals nur ein fremdes Land für Russ­land sein kann. Die russi­sche Geschichte begann in der soge­nannten Kiewer Rus. Die russi­sche Reli­gion hat dort ihren Ursprung … Die Ukraine war seit Jahr­hun­derten ein Teil Russ­lands, und in ihrer Geschichte waren sie bereits mitein­ander verflochten … Mehrere der wich­tigsten Schlachten für die russi­sche Frei­heit, begin­nend mit der Schlacht von Poltawa im Jahr 1709, wurden auf ukrai­ni­schem Boden ausge­tragen. Die Schwarz­meer­flotte hat ihren Stütz­punkt in Sewas­topol auf der Krim, mit einem lang­fris­tigen Pacht­ver­trag bis 2042 … Der Westen und Russ­land handeln nicht nach diesen Prin­zi­pien und verschlim­mern die Situa­tion. Für den Westen ist es keine Politik, Putin zu dämo­ni­sieren.“ In der Nacht vom 22. auf den 23. Februar befahl Putin den russi­schen Sicher­heits­kräften, die Beset­zung der Krim vorzu­be­reiten. Im März 2014 besetzten pro-russi­sche Milizen das Terri­to­rium der auto­nomen Region. Danach wurde ein inter­na­tional über­wachtes Refe­rendum abge­halten, auf dessen Grund­lage die Krim ihre Unab­hän­gig­keit erklärte und um Aufnahme in die Russi­sche Föde­ra­tion bat. Am 18. Mai 2014 erklärte Putin, dass die Krim schon immer Teil Russ­lands gewesen sei, und stimmte anschlies­send der Anne­xion der Krim durch die Russi­sche Föde­ra­tion zu. Dies führte zur Ausru­fung prorus­si­scher Volks­re­pu­bliken im Donbass. Zeugen­aus­sagen zufolge begann Russ­land die Sepa­ra­tisten in der Ostukraine aktiv bei ihren Bemü­hungen um die Schaf­fung des Neuen Russ­lands zu unter­stützen. Im Juni 2015 wies Putin Speku­la­tionen, wonach Russ­land plane, in die ehema­ligen balti­schen Repu­bliken, Moldowa oder andere Staaten einzu­mar­schieren, entschieden zurück. Er beschul­digte die Verei­nigten Staaten diese Ängste zu schüren. Im Januar 2016 kriti­sierte Putin bei einem Treffen mit seinen Anhän­gern in Staw­ropol Lenin und die Bolsche­wis­ti­sche Partei. Gleich­zeitig erklärte er, dass ihm die kommu­nis­ti­schen und sozia­lis­ti­schen Ideen einer „glei­chen und gerechten Gesell­schaft“, die ihn in ihrem geis­tigen Gehalt an die Bibel erin­nern, immer noch gefallen und er weiterhin Partei­le­gi­ti­mität behalte. Putin enthüllte am 30. Oktober 2017 in Moskau ein Denkmal für die Opfer von Stalins grosser Säube­rung. Putin hat wieder­holt stali­nis­ti­sche Repres­sionen verur­teilt, sieht aber gleich­zeitig den sowje­ti­schen Sieg von Stalin im Zweiten Welt­krieg als eine Frage des Über­le­bens der russi­schen Nation. Putin wurde bei den Wahlen im März 2018 für eine 4. Amts­zeit von sechs Jahren bis 2024 im Amt des Präsi­denten der Russi­schen Föde­ra­tion bestä­tigt. Nach dem Rück­tritt der russi­schen Regie­rung und ihres Vorsit­zenden Dmitri Medwedew ernannte Putin am 16. 1. 2020 den Leiter des Steu­er­dienstes, Michail Mischustin, zum Minis­ter­prä­si­denten. Medwedew wurde stell­ver­tre­tender Vorsit­zender des Staats­si­cher­heits­rates, dessen Vorsit­zender Putin selbst ist. Ein Refe­rendum über Verfas­sungs­än­de­rungen fand am 1. Juli 2020 statt. In einer Volks­ab­stim­mung stimmten die Wähler den vorge­schla­genen Verfas­sungs­än­de­rungen mit 77 % der Stimmen zu. Diese Ände­rungen ermög­li­chen es Putin bei den Wahlen 2024 und 2030 anzu­treten. Auch über obli­ga­to­ri­sche Renten­er­hö­hungen und einen Mindest­lohn über dem Exis­tenz­mi­nimum wurde abge­stimmt. Die Wähler stimmten allem zu. Nach einem beson­ders heftigen ukrai­ni­schen Angriff auf die Volks­re­pu­bliken am Donbass, ersuchten diese um Hilfe. Russ­land erklärte eine mili­tä­ri­sche Spezi­al­ope­ra­tion. Doch für die NATO ist Russ­land der Agressor, der mit Sank­tionen zu bestrafen ist. Die Ukraine, wo der Natio­nal­so­zia­list Stepan Bandera wieder verehrt wird mit Gedenk­tagen und Denk­mä­lern, wird mit Waffen im Werte von zig Milli­arden vom Westen beschenkt. Da die Ukraine angeb­lich für ganz Europa kämpft, werden diese Länder gepfef­ferte Rech­nungen zahlen müssen. VESTI.ru

Schweiz – Der Zürcher Gemein­derat hat am Mitt­woch­abend Ja gesagt zur Einfüh­rung eines Mindest­lohns von 23.90 Franken pro Stunde. Das wäre der schweiz­weit höchste Mindest­lohn. Das Stadt­par­la­ment hiess den ange­passten Gegen­vor­schlag zur Volks­in­itia­tive «Ein Lohn zum Leben» gut. Das Thema dürfte aber noch vors Volk kommen: Die FDP hat bereits das Refe­rendum ange­kün­digt. Der Mindest­lohn käme rund 17’000 Menschen in Zürich zugute. Denn sie verdienen mit einem Voll­zeit­pensum weit weniger als 4000 Franken. Laut dem Hilfs­werk Caritas sind es zu zwei Drit­teln Frauen, viele sind allein­er­zie­hend und in Tief­lohn­bran­chen wie Reini­gung und Gastro­nomie tätig. Der Kanton Neuen­burg hat 2017 als erster Kanton den Mindest­lohn einge­führt. Weitere Kantone sind Jura, Tessin, Genf und Basel-Stadt. Die Kantone Bern, St. Gallen, Thurgau und Schaff­hausen haben zu einem kanto­nalen Mindest­lohn Nein gesagt. Im eidge­nös­si­schen Parla­ment ist ein Vorstoss hängig: Dieser fordert, dass kanto­nale Mindest­lohn­re­ge­lungen verboten werden. Die EU-Regie­rungen haben sich im Sommer 2022 auf eine Mindest­lohn­richt­linie geei­nigt. Davon würden euro­pa­weit 24 Millionen Beschäf­tigte profi­tieren. Deutsch­land zählt in der EU zu den Ländern mit vergleichs­weise hohem Mindest­lohn. Die seit Jahres­an­fang geltenden 9.82 Euro pro Stunde entspre­chen bei einer Voll­zeit­stelle 1621 Euro brutto im Monat. Höhere Mindest­löhne werden demnach etwa in Luxem­burg (2257 Euro), Irland (1775 Euro) oder den Nieder­landen (1725 Euro) gezahlt.

● Sollen andere Länder Schweizer Waffen an die Ukraine weiter­geben? Alt Bundesrat Chris­toph Blocher (SVP) warnt vor den Folgen. Schweizer Waffen dürfen nicht in die Ukraine gelangen. SRF.ch

Ukraine – Laut einem Bericht der Menschen­rechts­or­ga­ni­sa­tion Human Rights Watch (HRW) setzt die Ukraine im Krieg Schmet­ter­lings­minen ein – Minen, die sich gegen Menschen richten. Und dies, obwohl die Ukraine ein inter­na­tio­nales Abkommen unter­zeichnet hat, das deren Einsatz verbietet. Die Ukraine hat bisher nicht auf die Vorwürfe reagiert. Schmet­ter­lings­minen sind kleine Minen, die in grosser Zahl abge­worfen werden. Sie werden wegen ihrer Schmet­ter­lings­form oft nicht als Minen erkannt. Zum Beispiel von Kindern werden sie oft als Spiel­zeug iden­ti­fi­ziert, die sie aufheben und Opfer einer Explo­sion werden. Die grünen Minen sind schwierig zu erkennen, und gehen zum Beispiel in einem Gebüsch unter. SRF.ch

● Am Mitt­woch, zwei Tage vor dem EU-Ukraine-Gipfel, hat Öster­reichs Bundes­prä­si­dent Alex­ander Van der Bellen den ukrai­ni­schen Präsi­denten Selenski in Kiew getroffen und der Ukraine weitere Unter­stüt­zung zuge­sagt. Selenski bedankte sich für die huma­ni­täre Hilfe Öster­reichs, übte aber auch Kritik. So sei es Selenski zufolge inak­zep­tabel, dass Raiff­eisen Inter­na­tional (RBI) Soldaten in Russ­land Kredit­stun­dungen gewähre. Es könnte sein Land auch andere Produkte, etwa zur Droh­nen­ab­wehr, benö­tigen. Ausserdem könnte Öster­reich Hilfe bei der Entmi­nung leisten. Immer noch würden in seinem Land Menschen bei der Explo­sion von Minen ums Leben kommen, die von den Russen gelegt worden seien, sagte Selenski. Van der Bellen sagte jedoch, er denke nicht, dass eine Betei­li­gung des Bundes­heers an Entmi­nung in einem Kriegs­ge­biet mit der Neutra­lität vereinbar sei.

● Am EU Gipfel in Kiew schliesst es der EU-Aussen­be­auf­tragte Josep Borrell nicht aus, dass es trotz der derzeit zurück­hal­tenden Posi­tion von Ländern wie Deutsch­land und den USA zu einer Liefe­rung von Kampf­flug­zeugen an die Ukraine kommen wird. ORF.at

● Die jüngste US-Waffen­lie­fe­rung an die Ukraine umfasst Raketen mit einer Reich­weite von 150 Kilo­me­tern. Die derzeit in der Ukraine einge­setzten Raketen können Ziele in einer Entfer­nung von bis zu 80 Kilo­me­tern treffen. Das Weisse Haus lehnte eine Stel­lung­nahme ab. Die GLSDB (Ground-Laun­ched Small Diameter Bomb) ist eine in Amerika und Schweden herge­stellte GPS-gelenkte Rakete. Es kann eine Spreng­la­dung von etwa 250 Pfund mit grosser Präzi­sion auf ein Ziel richten. Wie die Raketen, die die Ukraine jetzt statio­niert, kann die GLSDB vom Himars-Start­system abge­feuert werden. Die US-Regie­rung wird voraus­sicht­lich diese Woche ihre Entschei­dung bekannt geben, Lang­stre­cken­ra­keten in die Ukraine zu schi­cken. Es ist nicht bekannt, wann die Ukraine Zugang zu der neuen Waffe haben wird. Laut Wall Street Journal hat Boeing die Rakete auf Lager. Die neuen Raketen ermög­li­chen es der Ukraine, weiter hinter den russi­schen Linien zuzu­schlagen, etwa um Nach­schub und Trup­pen­nach­schub zu unter­bre­chen. NOS.nl

Ungarn – Laut Trans­pa­rency Inter­na­tional war Ungarn im Jahr 2022 das korrup­teste Land der EU. Laut dem Korrup­ti­ons­index (CPI) von Trans­pa­rency Inter­na­tional liegt Ungarn welt­weit auf Platz 77, gleich­rangig mit Burkina Faso und Kuwait. „Es ist inter­es­sant, dass Trans­pa­rency Inter­na­tional nicht die Brüs­seler Büro­kratie oder das Euro­päi­sche Parla­ment unter­sucht hat, sie wurden irgendwie aus der Liste heraus­ge­lassen. Trans­pa­rency Inter­na­tional ist Mitglied des Soros-Netz­werks, das tief in den Korrup­ti­ons­skandal der Dollar-Linken und den jüngsten Korrup­ti­ons­skandal in Brüssel verwi­ckelt ist. Dasselbe Netz­werk finan­ziert die Kampagne der unga­ri­schen und inter­na­tio­nalen Linken und bedient sie mit all ihren Lügen­be­richten,“ hiess es aus dem Büro des Premier­mi­nis­ters Viktor Orbán. KR.hu

USA – Nach über 50 Jahren: Der letzte Jumbo-Jet ist ausge­lie­fert. Der US-Flug­zeug­bauer Boeing hat seinen letzten Jumbo-Jet vom Typ 747 an den Kunden Atlas Air über­geben. Im Boeing-Werk in Everett bei Seattle feierte das Unter­nehmen den Abschied der «Königin der Lüfte». Vorstand Stan Deal sprach dabei von einem «Flug­zeug, das die Welt für immer verän­derte». SRF.ch

● Die frühere US-ameri­ka­ni­sche UNO-Botschaf­terin Nikki Haley will über­ein­stim­menden Medi­en­be­richten zufolge in Kürze ihre Kandi­datur für die Präsi­dent­schafts­wahl 2024 bekannt­geben. Bei einer Veran­stal­tung in Charleston im US-Bundes­staat South Caro­lina am 15. Februar werde die Repu­bli­ka­nerin ihre Kandi­datur offi­ziell ankündigen.

● Die Denk­fa­brik RAND hat einen Bericht veröf­fent­licht, wonach eine Auswei­tung des Ukraine-Konflikts den USA weit mehr Nach­teile als Vorteile bringen wird. Deshalb raten die Experten den US-Führern, Kiew zu drängen, Verhand­lungen mit Moskau aufzu­nehmen und die Neutra­lität der Ukraine zu garan­tieren. Die RAND Corpo­ra­tion ist eine ameri­ka­ni­sche Denk­fa­brik, die 1946 von der United States Air Force im Auftrag der Douglas Aircraft Company gegründet wurde. Im Mai 1948 wurde RAND eine unab­hän­gige gemein­nüt­zige Orga­ni­sa­tion. Das Akronym RAND ist eine Abkür­zung für Forschung und Entwick­lung. KFAR.us

