Was in der Schweiz und anderswo berichtet wurde – 08.04.2023

Im Internet mitge­hört und mitge­schrieben von Wilhelm Tell



Austra­lien – Mann findet riesigen Gold­klumpen in Austra­lien im Wert von 150’000 Euro. Ein Mann, der anonym bleiben möchte, fand einen Stein mit 2,6 Kilo­gramm Gold darin. Ein Gold­händler nennt es einen „einma­ligen Fund“. NOS.nl

Bulga­rien – Wenige Tage vor der Parla­ments­wahl in Bulga­rien an diesem Sonntag sind nach Bomben­war­nungen Dutzende Schulen im ganzen Land sowie die Wirt­schafts­uni­ver­sität in Sofia geräumt worden. Die Staats­an­walt­schaft der Haupt­stadt leitete heute eigenen Angaben zufolge Ermitt­lungen wegen „Verbre­chen gegen die Repu­blik“ ein. Die Polizei fand bisher keine Spreng­sätze in den Schulen, die seit Wochen­be­ginn entspre­chende Hinweise per E‑Mail oder Telefon erhalten hatten. Das EU- und NATO-Mitglied Bulga­rien wählt am 2. April ein neues Parla­ment, wobei die Mehr­zahl der Wahl­lo­kale in Schulen unter­ge­bracht sind. „Der Wahl­vor­gang wird nur dann unter­bro­chen, wenn es eine reale Gefahr gibt“, sagte Demerd­schiew. ORF.at

Burkina Faso – Die Euro­päi­sche Union kriti­siert scharf die Entschei­dung der Regie­rung von Burkina Faso, den fran­zö­si­schen Nach­rich­ten­sender France 24 im Land einzu­stellen. Die Entschei­dung der Mili­tär­re­gie­rung von Burkina Faso fiel am Montag, nachdem der Sender Anfang März einen Auszug aus einem Inter­view mit dem Anführer der Terror­or­ga­ni­sa­tion Al-Qaida im Isla­mi­schen Maghreb (AQIM) ausge­strahlt hatte. Damit hat France 24 laut Regie­rung die Rolle des „Sprach­rohrs der Terror­gruppe“ über­nommen und Hass­reden Raum gegeben. France 24 ist ein welt­weit ausstrah­lender Nach­rich­ten­sender, der vom fran­zö­si­schen Staat finan­ziert wird. Während eines Studio­an­rufs Anfang dieses Monats wurde ein 20-Sekunden-Audio­clip des AQIM-Führers Abu Ubaydah Yusuf al-Anabi ausge­strahlt. NOS.nl

China – Die chine­si­sche Alibaba Group 阿里巴巴集团 (alibabagroup.com), bekannt durch den Webshop AliEx­press 全球速卖通, plant, ihre Akti­vi­täten in sechs Haupt­be­reiche aufzu­teilen. Das gab das Unter­nehmen heute bekannt. Die sechs Divi­sionen sollen jeweils einen eigenen CEO und Vorstand haben. Fünf Teile werden eine eigene Börsen­no­tie­rung haben. CEO Daniel Zhang (张勇, 60) wird weiterhin CEO der Alibaba Group bleiben und auch die Cloud Intel­li­gence Group云智集团 leiten. Letz­tere Abtei­lung befasst sich mit künst­li­cher Intel­li­genz. Alibaba ist vor allem für seine Webshop-Akti­vi­täten bekannt, aber das Unter­nehmen ist an vielen anderen Dingen betei­ligt, wie Super­märkten und Rechen­zen­tren, Lebens­mit­tel­lie­fe­rungen, Logistik und Unter­hal­tung. „Die ursprüng­liche Absicht und das grund­le­gende Ziel dieser Reform ist es, unsere Orga­ni­sa­tion agiler zu machen, die Entschei­dungs­zeit zu verkürzen und schneller zu reagieren“, sagte Zhang in einem Brief an die Mitar­beiter, der der Nach­rich­ten­agentur Reuters vorge­legt wurde. Jede Unter­neh­mens­gruppe müsse sich aktiv mit den schnellen Verän­de­rungen auf dem Markt ausein­an­der­setzen und jeder Alibaba-Mitar­beiter müsse „zur unter­neh­me­ri­schen Denk­weise zurück­kehren“. Er sagt auch, dass das Unter­nehmen seine Middle- und Back-Office-Funk­tionen „aufhellen und ausdünnen“ wird, geht aber nicht spezi­fisch auf Stel­len­abbau ein. Die Nach­richt von der Umstruk­tu­rie­rung kommt einen Tag, nachdem Alibaba-Gründer Jack Ma ( 马云, 58) an einer Grund­schule in Hang­zhou gefilmt wurde. Dies war sein erster öffent­li­cher Auftritt in China seit über einem Jahr. Ma verliess China Ende 2021, gerade als die Behörden begannen, gegen den Tech­no­lo­gie­sektor vorzu­gehen, und nachdem er angeb­lich eine kriti­sche Rede gegen­über Chinas Banken und Aufsichts­be­hörden gehalten hatte. Wo er sich aufhielt, ist unklar, er soll unter anderem in Tokio und auf Mallorca gesehen worden sein. NOS.nl

Deutsch­land – Die Koali­ti­ons­spitzen in Deutsch­land aus SPD, Grünen und FDP haben fast 20 Stunden am Stück beraten, ohne konkrete Ergeb­nisse präsen­tieren zu können. Streit­punkte, die drin­gend nach Lösungen rufen, sind etwa der Ausbau von ÖV, Strassen und Auto­bahnen, der Klima­schutz oder das Verbot von Öl- und Gashei­zungen. Die Jour­na­listin Claudia Kade der Zeitung «Die Welt» spricht von einem Tief­punkt in der Geschichte der Ampel. Er markiert ein neues Allzeit­tief in den Bezie­hungen der Ampel­ko­ali­tion. Sie trat ja mit dem Verspre­chen an, alles anders machen zu wollen: keine Nacht­sit­zungen, schlanker und schneller regieren. Das hat sich inzwi­schen ins Gegen­teil verkehrt. SRF.ch

● Die Bundes­re­gie­rung will die mili­tä­ri­sche Unter­stüt­zung für die Ukraine stark ausweiten.

● Die ehema­lige Bundes­kanz­lerin Merkel soll mit der höchst­mög­li­chen Auszeich­nung Deutsch­lands geehrt werden. Bundes­prä­si­dent Stein­meier werde Merkel im April das „Gross­kreuz des Verdienst­or­dens der Bundes­re­pu­blik in beson­derer Ausfüh­rung“ über­rei­chen. Das hat das Präsi­di­alamt in Berlin mitge­teilt. Bislang erhielten diese Auszeich­nung nur die früheren Kanzler Kohl und Adenauer.

● Etwa 900 Berliner Poli­zisten sichern den Beginn des Staats­be­suchs von König Charles III. Der Bereich rund um das Hotel Adlon am Bran­den­burger Tor ist gross­räumig abge­sperrt. Der Zugang zum Pariser Platz wird von der Polizei kontrol­liert. Dort können am Nach­mittag 1.500 Zuschauer den Besuch verfolgen. Viele harren bereits seit dem Morgen vor den Absper­rungen aus. Das Königs­paar wird gegen 15 Uhr vor dem Bran­den­burger Tor mit mili­tä­ri­schen Ehren empfangen. Morgen Mittag hält Charles eine Rede auf deutsch im Bundestag. Während des drei­tä­gigen Staats­be­suchs ist auch ein Besuch in Bran­den­burg geplant. Die Wind­sors sind deut­scher Abstam­mung: bis 1917 nannten sie sich Saxe-Coburg and Gotha.

● Die Deut­sche Bahn kommt nicht aus der Krise. Im vergan­genen Jahr hat das Unter­nehmen einen Verlust von 300 Millionen Euro gemacht. Das geht aus Konzern­zahlen hervor, die der Nach­rich­ten­agentur Reuters vorliegen. Demnach soll der Konzern­ver­lust in diesem Jahr sogar auf rund zwei Milli­arden Euro steigen. Da die Bahn massiv in Netz und Fahr­zeuge inves­tieren muss, werden die Netto-Schulden damit auf über 41 Milli­arden steigen.

● Das pauschale Verbot von Kinder­ehen in Deutsch­land verstösst gegen das Grundgesetz.

● Deut­sche Staats­schulden steigen auf neues Rekord­hoch. Staats­ver­schul­dung fasst die jähr­liche Schul­den­auf­nahme und zusätz­lich die schon vorhan­denen Schulden aus vergan­genen Jahren zusammen, darge­stellt in der Währung des Landes. Gemessen wird die Verschul­dung am Brut­to­in­lands­pro­dukt (BIP). Aus dem Verhältnis der Schulden zum BIP berechnet sich die Schul­den­quote. Die USA haben 31,4 Billionen Dollar Schulden (150% BIP). Die euro­pa­weit höchste abso­lute Staats­ver­schul­dung wies im ersten Quartal 2022 Frank­reich mit 2,9 Billionen Euro (96% BIP) auf. Dicht darauf folgen Italien mit einer Verschul­dung von 2,76 Billionen Euro (133%), Portugal 2,72 Billionen (129%), und Deutsch­land mit 2,55 Billionen Euro (71%), Spanien 1,43 Billionen Euro (99%). Staats­schulden Öster­reichs 355 Mrd. Euro (86%). Die Schweiz ist eines der wenigen Länder Europas, welche die Haus­halts­dis­zi­plin respek­tieren. Die EU hatte diese vor zwanzig Jahren ange­nommen, von ihren Mitglie­dern wird sie aber wenig ange­wendet. Die Schweizer Staats­schuld entspricht knapp 33% des BIP (248 Mrd.). Jene der 28 EU-Staaten liegt durch­schnitt­lich bei über 85%. Dennoch legt die Schweizer Regie­rung jedes Jahr ein Spar­pro­gramm für die öffent­li­chen Ausgaben vor. Die geringsten Staats­schulden in der EU hat Estland mit 5,75 Milli­arden Euro (28%). in Eura­sien Russ­land 382 Mrd. Euro (18%).

● König Charles III. spricht als erster Monarch im Bundestag. Der briti­sche König hat heute im Bundestag gespro­chen und die engen Verbin­dungen zwischen den beiden Ländern betont.

● Gut drei Monate nach dem Platzen des Aqua­doms in Berlin-Mitte öffnet am 1.4. das benach­barte DDR-Museum (ddr-museum.de/) wieder. Es musste geschlossen werden, weil Wasser durch die Wände und die Decke eindrang. Die DDR-Plat­ten­bau­woh­nung musste komplett saniert werden. Der Schaden beträgt nach rbb-Infor­ma­tionen rund eine Million Euro. Im Zuge der Sanie­rung wurde das Museum barrie­re­frei gemacht. Neu ist auch ein Stück Berliner Mauer im Eingangs­be­reich. täglich von 9 bis 21 Uhr. Eintritts­preise Erwach­sene: 12,50 €; Karl-Lieb­knecht-Str. 1, 10178 Berlin. RBB.de

Frank­reich – Ein wieder­ent­decktes Gemälde des flämi­schen Malers Pieter Brueghel dem Jüngeren (1564–1638) hat bei einer Auktion in Paris 780’000 Euro erzielt. Das Werk hing jahre­lang hinter einer Tür im Fern­seh­zimmer einer fran­zö­si­schen Familie. Die Familie hatte es im Jahr 1900 gekauft, aber im Laufe der Jahre hatten die Nach­kommen vergessen, was für ein wert­volles Gemälde es war. „Sie nannten es liebe­voll ‚De Brueghel‘, hatten aber keine Ahnung, dass es sich um ein Origi­nal­werk handelte“, sagt ein Auktio­nator des Aukti­ons­hauses Daquerre Val de Loira gegen­über der Nach­rich­ten­agentur AP. Das Werk Dorf­an­walt wurde zwischen 1615 und 1617 gemalt und zeigt eine geschäf­tige Anwalts­kanzlei in einem länd­li­chen Dorf. Das Dorf­leben ist ein Thema, das Brueghel oft einge­fangen hat. Das Gemälde ist 112 Zenti­meter hoch und 184 Zenti­meter breit, das zweit­grösste Werk von Brueghel dem Jüngeren. Er war der Sohn von Pieter Bruegel dem Älteren (ohne H im Nach­namen), einem der bedeu­tendsten Künstler der flämi­schen Renais­sance und Maler des Turm­baus zu Babel. NOS.nl

Gross­bri­tan­nien – Der Befund im Jahres­be­richt der Menschen­rechts­or­ga­ni­sa­tion Amnesty Inter­na­tional (amnesty.org/) ist düster. Welt­weit stehen die Menschen­rechte gewaltig und in wach­sendem Mass unter Druck. Die Gene­ral­se­kre­tärin von Amnesty Inter­na­tional, Agnès Call­amard (57), ordnet ein. Russ­lands Vorgehen in der Ukraine beschleu­nigte die welt­weite Ener­gie­krise und trug zur Schwä­chung der Systeme zur Lebens­mit­tel­pro­duk­tion und ‑vertei­lung bei. Dies führte zu einer welt­weiten Nahrungs­mit­tel­krise. Der verhee­rende Krieg in Äthio­pien ging auch 2022 weiter. Er forderte Schät­zungen zufolge Hundert­tau­sende Menschen­leben und ist damit einer der tödlichsten Konflikte der neueren Zeit. Doch dieses Blutbad spielte sich gröss­ten­teils ausser­halb unseres Blick­felds ab, als Teil einer weit­ge­hend unsicht­baren Kampagne ethni­scher Säube­rungen gegen die Bevöl­ke­rung in West-Tigré. Für Paläs­ti­nenser im West­jor­dan­land war 2022 das tödlichste Jahr des letzten Jahr­zehnts: Mindes­tens 151 Menschen, darunter Dutzende Kinder, wurden von israe­li­schen Streit­kräften getötet, meist im Zusam­men­hang mit immer häufi­geren mili­tä­ri­schen Razzien und Fest­nahmen. In Myanmar ging das Militär syste­ma­tisch gegen Zivil­per­sonen aus den Bevöl­ke­rungs­gruppen der Karen und Karenni vor, was zu Hunderten Toten und mindes­tens 150’000 Vertrie­benen führte. Auch in Ländern wie Haiti, Mali, Vene­zuela und dem Jemen litten die Menschen unter bewaff­neten Konflikten und syste­mi­scher Gewalt sowie den damit einher­ge­henden Menschen­rechts­ver­let­zungen. Unter­dessen konnten die sechs grössten west­li­chen Ölkon­zerne im Jahr 2022 rekord­ver­däch­tige Vorsteu­er­ge­winne von über 200 Milli­arden US-Dollar verbu­chen. Diese ausser­or­dent­li­chen Profite sind nicht allein darauf zurück­zu­führen, dass der russi­sche Einmarsch in die Ukraine die Ener­gie­preise in die Höhe getrieben hat; sie zeugen auch davon, in welchem Ausmass die fossile Brenn­stoff­in­dus­trie wissent­lich die Augen vor den Schäden verschliesst, die ihr Geschäfts­mo­dell dem Welt­klima und der Umwelt zufügt, und wie sehr sie sich Forde­rungen wider­setzt, für diese Schäden aufzu­kommen und sie zu beheben. Wohl­ha­bende Länder unter­nahmen nichts, um Entwick­lungs­länder von ihrer erdrü­ckenden Schul­den­last zu befreien. In Israel und den besetzten paläs­ti­nen­si­schen Gebieten wurde das Apart­heid­system 2022 weiter verfes­tigt. Mehrere aufein­an­der­fol­gende israe­li­sche Regie­rungen leiteten Mass­nahmen ein, um noch mehr Paläs­ti­nenser aus ihren Häusern zu vertreiben, ille­gale Sied­lungen auszu­weiten und bestehende Sied­lungen und Aussen­posten im besetzten West­jor­dan­land zu lega­li­sieren. Anstatt ein Ende dieses Systems der Unter­drü­ckung zu fordern, gingen einige west­liche Regie­rungen dazu über, dieje­nigen anzu­greifen, die das Apart­heid­system Israels anpran­gerten. Die Tore der EU, die für Ukrainer, die vor dem Krieg flohen, geöffnet waren, blieben für jene geschlossen, die vor Krieg und Repres­sion in Afgha­ni­stan und Syrien flohen. Die USA wiesen zwischen September 2021 und Mai 2022 mehr als 25’000 Haitianer aus. In Brasi­lien, Kanada, Schweden, Tansania, Vietnam und anderswo wurden die Rechte indi­gener Gemein­schaften verletzt, weil die Behörden sie nicht vor der Enteig­nung ihres ange­stammten Landes durch Konzerne oder den Staat schützten. In Brasi­lien, Kanada, Schweden, Tansania, Vietnam und anderswo wurden die Rechte indi­gener Gemein­schaften verletzt, weil die Behörden sie nicht vor der Enteig­nung ihres ange­stammten Landes durch Konzerne oder den Staat schützten. Im Jahr 2023 begehen wir den 75. Jahrestag der Allge­meinen Erklä­rung der Menschen­rechte – ein Doku­ment, das aus der Asche eines Welt­kriegs geschaffen wurde. Es braucht eine Stär­kung der Menschen­rechts­po­litik in der UNO. Derzeit fliessen weniger als fünf Prozent des UNO-Budgets in diesen Bereich. Dazu kommt: Der UNO-Sicher­heitsrat erfüllt seine Kern­auf­gaben nicht. Er ist durch das Veto von Gross­mächten blockiert. Durch das russi­sche im Fall der Ukraine, das chine­si­sche im Fall Myanmar oder das ameri­ka­ni­sche im Fall Paläs­tina. Die Span­nungen inner­halb von Ländern und zwischen Ländern nehmen zu. Immer mehr Leute sind wütend. Auf diese Wut antworten die Regie­rungen mit Repres­sion, um ihre Macht zu vertei­digen. Das Ergebnis: Der demo­kra­ti­sche Raum schrumpft. SRF.ch

Israel – Biden fordert Aufgabe des israe­li­schen Justiz­um­baus. SRF.ch

Italien – Die Rechts­re­gie­rung in Rom setzt stark auf die Vertei­di­gung der heimi­schen Lebens­mit­tel­pro­duk­tion. So wurde das Land­wirt­schafts­mi­nis­te­rium in „Minis­te­rium für die Ernäh­rungs­sou­ve­rä­nität“ umge­tauft. Dazu passend legte Ressort­chef Fran­cesco Lollo­bri­gida nun einen Geset­zes­ent­wurf vor, der Herstel­lung und Verkauf synthe­ti­scher Lebens­mittel, insbe­son­dere Fleisch, verbietet. ORF.at

Liech­ten­stein – (160,5 km², ca 40’000 Ew.) eman­zi­piert sich Schritt für Schritt von der Schweiz. Seit dem 29.3.1923 gibt es einen Zoll­ver­trag mit der Schweiz. 1991 trat Liech­ten­stein der Euro­päi­schen Frei­han­dels­as­so­zia­tion (EFTA) als Voll­mit­glied bei, und seit 1995 ist Liech­ten­stein Mitglied des Euro­päi­schen Wirt­schafts­raums (EWR) und der Welt­han­dels­or­ga­ni­sa­tion (WTO). 2008 trat Liech­ten­stein gemeinsam mit der Schweiz dem Schen­gen/­Dublin-Abkommen bei. Aus wirt­schafts- und inte­gra­ti­ons­po­li­ti­scher Sicht nehmen die Bezie­hungen im Rahmen des EWR und der EU eine Sonder­stel­lung in der liech­ten­stei­ni­schen Aussen­po­litik ein. Der Erbprinz von Liech­ten­stein nimmt auch an den jähr­li­chen Treffen der Staats­ober­häupter der deutsch­spra­chigen Länder (bestehend aus EU- und Nicht-EU-Mitglie­dern) teil. Die Bezie­hungen zur Schweiz sind aufgrund der engen Zusam­men­ar­beit in vielen Berei­chen beson­ders umfang­reich; Die Schweiz über­nimmt an manchen Stellen Aufgaben, die das Fürs­tentum aufgrund seiner Klein­heit alleine nur schwer bewäl­tigen könnte. Seit 2000 hat die Schweiz einen Botschafter in Liech­ten­stein ernannt, der jedoch in Bern resi­diert. Die konsu­la­ri­sche Vertre­tung Liech­ten­steins wird seit dem Zoll­ver­trag mit der Schweiz von 1923 gröss­ten­teils von der Schweiz wahr­ge­nommen. Liech­ten­stein unter­hält direkte diplo­ma­ti­sche Vertre­tungen in Wien, Bern, Berlin, Brüssel, Strass­burg und Washington, D.C. sowie stän­dige Vertre­tungen in New York und Genf bei den Vereinten Nationen. Derzeit sind in Liech­ten­stein diplo­ma­ti­sche Vertre­tungen aus 78 Ländern akkre­di­tiert, die jedoch mehr­heit­lich in Bern resi­dieren. Die Botschaft in Brüssel koor­di­niert Kontakte mit der Euro­päi­schen Union, Belgien und auch dem Heiligen Stuhl. Die diplo­ma­ti­schen Bezie­hungen zu Deutsch­land wurden lange Zeit durch einen nicht­an­säs­sigen Botschafter gepflegt; also eine Kontakt­person, die keinen festen Wohn­sitz in Deutsch­land hatte. Seit 2002 hat Liech­ten­stein jedoch einen stän­digen Botschafter in Berlin, während die deut­sche Botschaft in der Schweiz auch für das Fürs­tentum zuständig ist. Das liech­ten­stei­ni­sche Aussen­mi­nis­te­rium erachtet die Kontakte als äusserst fruchtbar und wichtig für die Entwick­lung des Landes, insbe­son­dere auf wirt­schaft­li­cher Ebene. Trotz der Beschlag­nahm der Besit­zungen in der Tsche­cho­slo­wakei hat das Fürs­tentum die Bezie­hungen zu Tsche­chien und der Slowakei norma­li­siert. Mit Öster­reich – die Familie stammt aus dem Land – verbindet das Fürs­tentum die Öster­rei­chi­sche Bundes­bahn ÖBB, die Univer­si­täten und die Gefäg­nisse, da es solche im Fürs­tentum nicht gibt. SRF.ch

Mexiko – An der Grenze zu den USA. Mindes­tens 39 Menschen sterben in Migran­ten­un­ter­kunft in Mexiko. Bei dem Brand im Norden Mexikos wurden mindes­tens 29 weitere Personen verletzt. SRF.ch

Nord­ir­land – Kurz vor dem 25. Jahrestag des Karfrei­tags­ab­kom­mens hat der briti­sche Geheim­dienst MI5 die Terror­war­nung für Nord­ir­land erhöht. Damit gilt ein Anschlag in der früheren Unru­he­pro­vinz als „sehr wahr­schein­lich“ ORF.at

Norwegen – Der Rüstungs­kon­zern Nammo in Norwegen ist einer der welt­weit grössten Hersteller von Infan­te­rie­mu­ni­tion. Der Konzern, der auch für die Entsor­gung von Streu­mu­ni­tion bekannt ist, erzielt mit 2’400 Mitar­bei­tern einen Jahres­um­satz von fünf Milli­arden Euro. Aufgrund des Ukraine-Krieges sind die Auftrags­bü­cher der Skan­di­na­vier entspre­chend voll. Doch nun schlägt die Firmen­lei­tung Alarm: Ihr Werk in Mittel­nor­wegen ist an der Kapa­zi­täts­grenze ange­langt, obwohl es deut­lich mehr der benö­tigten Muni­tion produ­zieren könnte. Der Grund für den Engpass: Es gibt nicht genug Strom. Dies liegt an einem Mammut-Rechen­zen­trum in der Nähe. Dort werden TikTok-Videos gespei­chert. Rund um die Uhr mit unglaub­li­chem Ener­gie­ver­brauch. Das Rechen­zen­trum soll so viel Strom verbrau­chen wie eine ganze Stadt. Nammo, kurz für Nordic Ammu­ni­tion Company, ist ein norwe­gisch-finni­scher Luft- und Raum­fahrt- und Vertei­di­gungs­kon­zern, der sich auf die Herstel­lung von Muni­tion, Rake­ten­trieb­werken und Raum­fahrt­an­wen­dungen spezia­li­siert hat. Das Unter­nehmen hat Toch­ter­ge­sell­schaften in Finn­land, Deutsch­land, Norwegen, Schweden, der Schweiz, Spanien, Austra­lien, dem Verei­nigten König­reich, der Repu­blik Irland, den Verei­nigten Staaten und Kanada. Das Unter­nehmen gehört zu je 50% der norwe­gi­schen Regie­rung und dem finni­schen Vertei­di­gungs­un­ter­nehmen Patria. Das Unter­nehmen hat seinen Haupt­sitz in Raufoss, Norwegen. nammo.com/. ORF.at

Öster­reich – “Kriegs­rhe­torik hat im Hohen Haus keinen Platz! Es lebe die Neutra­lität Öster­reichs”, schrieb Robert Laimer, der Wehr­spre­cher der SPÖ, noch vor einem Jahr auf der Social-media-Platt­form Twitter, er stellte sich damit klar gegen eine Rede des ukrai­ni­schen Präsi­denten im Parla­ment in Wien. Laimer betonte: “Weder Waffen­lie­fe­rungen noch Flug­ver­bots­zone – als zentrale Forde­rungen der Ukraine – dürfen und können wir als Öster­rei­cher erfüllen!” “Der Präsi­dent einer kriegs­füh­renden Nation wird den Natio­nal­rats­saal eines neutralen Landes als Bühne nutzen, um dort ukrai­ni­sche, US-ameri­ka­ni­sche oder NATO-Propa­ganda zu vertreten.”, kriti­siert die FPÖ, die für Friede eintritt. Nur mehr Ungarn und Bulga­rien lehnen den Besuch ab. ORF.at

Rumä­nien – Die EU hat ihre Grenzen für ukrai­ni­sche Land­wirte geöffnet. Seit dem Früh­jahr können sie Getreide leichter in die EU und von dort weiter trans­por­tieren. Bei Bauern in Polen, Bulga­rien und Rumä­nien sorgt das für Frust. Ein Zurück scheint ausge­schlossen – die mögliche Lösung könnte teuer werden. Nicht abge­ern­tete Felder, auf denen Mais­pflanzen vor sich hin rotteten, waren in den vergan­genen Monaten das deut­lichste Zeichen für die Probleme der Bauern in der Grenz­re­gion zur Ukraine. Die Land­wirte klagen darüber, dass billiges Getreide aus der Ukraine ihnen ihr Geschäft kaputt mache. Das Über­an­gebot sorge dafür, dass sie ihre eigenen Ernten nur noch unter Produk­ti­ons­kosten verkaufen könnten. Oder das Ernten eben gleich lassen. Die Bauern sehen sich als Opfer einer gut gemeinten EU-Politik, die ihnen das Geschäft verdirbt. Die betrof­fenen Land­wirte klagen, sie würden aus dem Markt gedrängt: Das Getreide aus der Ukraine sei billiger als das vor Ort ange­baute. Ukrai­ni­scher Weizen beispiels­weise sei bis zu 20 Prozent güns­tiger als der in Polen ange­bauter. Für Mühlen und andere Gross­kunden ist es deshalb attrak­tiver, auf ukrai­ni­schen Weizen umzu­steigen. DW.de

Russ­land – Russ­land führt seine spezi­elle Mili­tär­ope­ra­tion in der Ukraine durch, um die Russen und die russisch­spra­chige Bevöl­ke­rung zu schützen, die von den Kiewer Behörden unter Verlet­zung aller inter­na­tio­nalen Normen unter­drückt werden. Russ­land wolle diese Menschen von jeder Bedro­hung ihres Lebens, ihrer Tradi­tionen und ihrer Fami­lien befreien, sagte der Aussen­mi­nister des Landes, Sergej Lawrow, am Dienstag in einem Inter­view mit Tass. „Wir führen unsere spezi­elle Mili­tär­ope­ra­tion genau für diese Menschen durch, die unter Verlet­zung aller mögli­chen inter­na­tio­nalen Normen und Prin­zi­pien unter­drückt wurden, unter Verlet­zung all dieser Normen, auf denen die ukrai­ni­sche Unab­hän­gig­keit beruht. Die Ukraine hat in ihrer Erklä­rung zur Unab­hän­gig­keit, dass es ein neutraler, block­freier Staat sein wollte, es versprach, die Rechte aller Russen und russisch­spra­chigen Völker sowie anderer ethni­scher Minder­heiten zu gewähr­leisten, es war an einem fried­li­chen Leben im Sinne guter Nach­bar­schaft inter­es­siert und Harmonie mit all seinen Nach­barn. Jetzt wurde dies alles in den Wind geschlagen und den Ukro­nazis über­lassen, die jetzt die Show in Kiew leiten“, sagte Lawrow.

● Derzeit finden Gespräche und Verhand­lungen über Frei­han­dels­ab­kommen der Eura­si­schen Wirt­schafts­union EAWU mit Ägypten, dem Iran, den Verei­nigten Arabi­schen Emiraten, Indo­ne­sien und China statt. Die Russi­sche Indus­tri­el­len­kammer (RSPP) veran­stal­tete diese Woche ein Inte­gra­ti­ons­forum mit dem Titel „Den Hori­zont voran­treiben: Stra­tegie der eura­si­schen Wirt­schafts­in­te­gra­tion unter den neuen Bedin­gungen und die Rolle der Unter­nehmen“, die die Inter­na­tio­na­li­sie­rung voran­treibt und die Erschlies­sung neuer Märkte. Die EAWU ist ein Frei­han­dels­block, der Arme­nien, Weiss­russ­land, Kasach­stan, Kirgi­si­stan und Russ­land umfasst und die nörd­liche eura­si­sche Land­masse von den Grenzen Osteu­ropas bis West­china ausfüllt. Am 14. April 2017 wurde Molda­wien das erste Beob­ach­ter­mit­glied. Am 11. Dezember 2020 wurde Usbe­ki­stan Beob­ach­ter­mit­glied und Kuba erhielt als erstes Land ausser­halb Eura­siens und als erstes Land Amerikas Beob­ach­ter­status. Mögliche Mitglieder sind die Mongolei, Syrien, Tadschi­ki­stan und Usbe­ki­stan. Frei­han­dels­zo­nen­ab­kommen bestehen mit Vietnam, Iran, China, Serbien und Singapur. Frei­han­dels­zo­nen­ab­kommen werden derzeit mit Argen­ti­nien, Kambo­dscha, Chile, Ägypten, Indien, Indo­ne­sien, Israel, Thai­land und Tune­sien verhan­delt, VESTI.ru

● „Die höchste Prio­rität des Außen­mi­nis­te­riums ist die Sicher­heit ameri­ka­ni­scher Staats­bürger im Ausland. Wir bekräf­tigen unsere eindring­li­chen Warnungen vor den Gefahren, denen ameri­ka­ni­sche Staats­bürger in Russ­land ausge­setzt sind. Ameri­ka­ni­sche Staats­bürger, die in Russ­land leben oder nach Russ­land reisen, sollten das Land unver­züg­lich verlassen, da Reise­war­nungen bestehen.“ sagte Blinken, dessen Erklä­rung vom US-Außen­mi­nis­te­rium veröf­fent­licht wurde. RFE.cz

Schweiz – Die Räumung von Mitholz dauert 25 Jahre. Der Bundesrat will das ehema­lige Muni­tons­lager Mitholz komplett räumen. Die Kosten belaufen sich auf rund 2.6 Milli­arden Franken. Geplant ist, die Muni­ti­ons­rück­stände zu besei­tigen und danach das Gebiet instand zu stellen. Die Räumung soll 25 Jahre dauern. 51 Personen müssen ihre Häuser im Sicher­heits­pe­ri­meter verlassen. Sie sollen auf Kosten des VBS umge­sie­delt werden.

● Die Aufar­bei­tung des Falls CS nimmt Fahrt auf. Nachdem die Rufe danach lauter geworden waren, hat am Montag das Büro des Natio­nal­rats bekannt gegeben, dass es eine parla­men­ta­ri­sche Unter­su­chungs­kom­mis­sion (PUK) einsetzen will. Ziel der Unter­su­chung soll es sein, die Verant­wort­lich­keiten der Behörden und Organe zu klären. Konkret könnten dabei Fragen gestellt werden wie: Haben die Insti­tu­tionen funk­tio­niert? Hat die Finma ihren Job gemacht? Auch die Rolle des Bundes­rates könnte zur Sprache kommen. Im Parla­ment kriti­sieren einige etwa das Verhalten von Ex-Bundesrat Ueli Maurer, der noch vor wenigen Monaten erklärte, dass man der CS ein, zwei Jahre geben solle.

● Das IOC in Lausanne will den Ausschluss russi­scher und bela­rus­si­scher Athleten von inter­na­tio­nalen Wett­kämpfen aufheben. Eine entspre­chende Empfeh­lung an die inter­na­tio­nalen Sport­ver­bände sprach das Komitee unter Führung von Thomas Bach an seiner Tagung in Lausanne aus. Ob Russen und Bela­russen an den Olym­pi­schen Spielen 2024 in Paris und 2026 in Mailand/Cortina tatsäch­lich teil­nehmen können, will das IOC später entscheiden. Sport­le­rinnen und Sportler aus Russ­land und Belarus sollen laut Bach nur als «indi­vi­du­elle und neutrale» Athleten zuge­lassen werden. Teams aus den beiden Ländern bleiben ebenso suspen­diert wie Athleten, die sich für den Krieg ausspre­chen. Die letztes Jahr nach dem Angriff auf die Ukraine ausge­spro­chenen Sank­tionen gegen die russi­sche und bela­rus­si­sche Regie­rung bleiben: In den beiden Ländern sollen keine inter­na­tio­nalen Wett­be­werbe ausge­tragen werden. Flaggen und andere staat­liche Symbole der beiden Staaten dürfen an Sport­an­lässen nicht gezeigt werden. Russi­sche und bela­rus­si­sche Regie­rungs­mit­glieder werden nicht für die Wett­kämpfe akkre­di­tiert. Bach begrün­dete die Entschei­dungen des Exeku­tiv­ko­mi­tees mit dem Wunsch der «Stake­holder» der olym­pi­schen Bewe­gung, selber über eine Teil­nahme von Russen und Bela­russen zu entscheiden. Zudem führte er an, in anderen krie­ge­ri­schen Konflikten gebe es auch keinen globalen Ausschluss von Athle­tinnen und Athleten mit einer bestimmten Nationalität.

● Auf diesen Moment hat die acht­fache Gross­mutter Rosmarie Wydler-Wälti lange gewartet: Am Mitt­woch verhan­delt der Euro­päi­sche Gerichtshof für Menschen­rechte die Klage der Klima­se­nio­rinnen. Die Pensio­nierte ist Co-Präsi­dentin dieses Vereins, der in Strass­burg die Schweiz anklagt. Der schwei­ze­ri­sche Staat unter­nähme zu wenig gegen den CO₂-Ausstoss und den Klima­wandel, sagt die Gruppe. Damit gefährde er die Gesund­heit und das Leben der Senio­rinnen. Nicht nur die Schweiz, auch andere Mitglieds­länder des Euro­pa­rats dürften das Urteil mit Span­nung erwarten. Der Prozess ist ein Höhe­punkt in Rosmarie Wydler-Wältis lang­jäh­rigem poli­ti­schen Enga­ge­ment. Dieses begann 1986 mit einem doppelten Schock: Tscher­nobyl und dem Brand von Schwei­zer­halle. «Wir hatten kleine Kinder im Haus und spürten, dass wir nicht raus dürfen, weil der Rasen vom Fallout-Regen konta­mi­niert war», erin­nert sich die Seniorin. Das habe sie trau­ma­ti­siert. Im November sei dann der Gestank der Chemie­firma Sandoz von Schwei­zer­halle dazu gekommen: «Wir wussten nicht, ob Gift in der Luft ist, und konnten die Kinder nicht in die Schule oder den Kinder­garten schi­cken.» Damals sei ihr bewusst geworden, dass es in der vermeint­lich heilen Schweiz plötz­lich gefähr­lich werden könne, sagt sie: «Wir haben Ökogruppen gegründet und versucht, einander zu unter­stützen. Wir haben uns gefragt: Wie können wir im Alltag erdver­träg­lich leben?»

● Das Verfahren rund um das Fuss­ball­mu­seum in der Stadt Zürich gegen den früheren Fifa-Chef Sepp Blatter soll ohne Anklage einge­stellt werden. Blatter zeigt sich in einer ersten Stel­lung­nahme erfreut, er sei aber nicht über­rascht. Dem früheren Fifa-Präsi­denten wurde Miss­wirt­schaft vorgeworfen.

● In Zeiten von wieder stei­genden Zinsen verglei­chen «moneyland.ch» die Kondi­tionen verschie­dener Spar­konti. Der Muster­kunde parkiert 50’000 Franken auf dem Konto. Auch hier lassen sich Hunderte von Franken sparen, wenn man auf die rich­tige Bank setzt. Man kassiert pro Jahr abzüg­lich Gebühren bei der UBS 50,10; Migros 150,90; Zürcher Kanto­nal­bank 184,45; Raiff­eisen und St.Galler Kanto­nal­bank je 252,50; Luzerner Kanto­nal­bank 376,65. Auch mit dem rich­tigen Privat­konto lassen sich fast 400 Franken sparen.

● Das Bildungs­system in der Schweiz ist äusserst hete­rogen. Mit dem Lehr­plan 21 wurden die Lern­in­halte zwar harmo­ni­siert. Wie die Ober­stufe (7.–9. Klasse) orga­ni­siert ist, ist aber grund­le­gend verschieden. Zwei Beispiele: Im Kanton Solo­thurn gibt es drei Sekun­dar­stufen. Die Schüler werden je nach schu­li­schem Niveau in diese Stufen einge­teilt. Diese Klassen werden getrennt geführt. Wallis, Tessin, Obwalden kennen keine Stufen. Im Gegen­satz dazu gibt es das inte­grierte Modell – etwa im Wallis. Dort besu­chen alle Sekun­dar­schü­le­rinnen die gleiche Klasse. Aller­dings gibt es in einzelnen Fächern (z.B. Mathe­matik) verschie­dene Niveaus. So kann eine bril­lante Schü­lerin mit Rechen­schwäche trotzdem mit den stär­keren Mitschü­lern eine Fremd­sprache lernen. Dann gibt es eine Art Misch­form dieser beiden Systeme – das koope­ra­tive Modell. Dieses gibt es etwa im Kanton Grau­bünden. In vielen Kantonen exis­tieren mehrere Modelle, je nach Gemeinde oder Bezirk. Die verschie­denen Ober­stu­fen­sys­teme sind für den Noten­druck auf die Kinder entschei­dend. Denn je nach System kommt der Bewer­tung im Laufe der 6. Schul­klasse eine wich­ti­gere oder weniger wich­ti­gere Rolle zu.

● Die Verhand­lungen der Schweiz mit der EU kommen in Gang. Bis Ende Juni soll ein Verhand­lungs­mandat erar­beitet werden.

● Unge­wöhn­liche Patrouillen. E‑Bikes mit Blau­licht: So jagt die Polizei in Zürich Verbre­cher. Die Stadt­po­lizei Zürich rüstet ihre E‑Bikes mit Blau­licht und Sirenen aus. Folgen weitere Poli­zei­korps diesem Modell?

● Drittes Covid-Refe­rendum. Komitee reicht 60’000 Unter­schriften gegen Covid-19-Gesetz ein. Das Komitee, aus Orga­ni­sa­tionen wie «Mass-Voll» und «Freunde der Verfas­sung», hat 60’000 Unter­schriften einge­reicht. SRF.ch

Slowakei. Die Univer­sität Miskolc und die Univer­sität Sopron in Ungarn haben eine Spen­den­ak­tion für die Besei­ti­gung der Schäden gestartet, die durch das Feuer in Schemnitz/Banská Štiavnica/Selmecbánya, einer Stadt in der Mittel­slo­wakei verur­sacht wurden. Am 18. März zerstörte ein Brand das histo­ri­sche Zentrum von Banská Štiav­nica. Der Brand in dem zum UNESCO-Welt­erbe gehö­renden Areal verur­sachte grosse Schäden an der Liebes­bank, dem Fritz­haus, dem Hellen­bach­haus und dem Berg­bau­mu­seum, einem Berg­ge­richte-Gebäude aus dem 15 berg­män­ni­sche Lehr­un­ter­lagen, beher­bergte die mine­ra­lo­gi­sche Ausstel­lung, die zum Teil noch im Besitz der 1735 gegrün­deten Selmec-Akademie war. KR.hu

Ukraine. Bisher hat das Schweizer Parla­ment jegliche noch so indi­rekte mili­tä­ri­sche Unter­stüt­zung der Ukraine abge­lehnt. Jetzt empfiehlt die Sicher­heits­kom­mis­sion des Natio­nal­rats, 25 Leopard-Panzer auszu­mus­tern und diese nach Deutsch­land zurück­zu­ver­kaufen. Einge­la­gert und still­ge­legt in einer Halle in der Ostschweiz sind 96 Panzer des Typs Leopard der Schweizer Armee. Ein Teil davon soll jetzt ausge­mus­tert werden, entschied heute die zustän­dige Kommis­sion des Natio­nal­rats mit 17 zu 7 Stimmen bei einer Enthal­tung. SRF.ch

● Der Konflikt in der Ukraine müsse im Jahr 2023 beendet werden, da Kiew eine weitere Fort­set­zung nicht schaffen könnte. Dies geht aus einer Erklä­rung des Pres­se­spre­chers des ukrai­ni­schen Parla­ments Ruslan Stefant­schuk hervor. In einem Inter­view mit der briti­schen Zeitung The Times sagte er: „Der Sieg muss in diesem Jahr kommen. Wir sind nicht in der Lage, einen Abnut­zungs­krieg zu führen, denn im Gegen­satz zu Russ­land, das über sehr grosse Ressourcen verfügt, ist die Ukraine kleiner. Deswegen brau­chen wir diesen Sieg schnell……Es sei denn, unsere Verbün­deten erhöhen den Einsatz.“ BBC.uk

● Präsi­dent Selenski lädt Chinas Staats­chef Xi Jinping zu einem Besuch in seinem Land ein. ● Der Exeku­tivrat des Inter­na­tio­nalen Währungs­fonds (IWF) geneh­migt Kredit­hilfen für die Ukraine im Volumen von 15,6 Mrd. Dollar über einen Zeit­raum von vier Jahren. Es ist der grösste Kredit für die Ukraine. ORF.at

USA – Giftige Staub­stürme bedrohen Salt Lake City. «Wenn es starken Wind gibt und es trocken ist, bläst es Staub in die besie­delten Gegenden am See, wo zwei­ein­halb Millionen Menschen wohnen», erklärt der Professor für Atmo­sphä­ren­wis­sen­schaften. Die Staub­stürme ziehen wie eine Wand über die Stadt Salt Lake City hinweg. Das an sich ist gesund­heits­schäd­lich, wenn der Staub gewisse Konzen­tra­tionen erreicht. Dazu kommt: «Meine Forschung hat auch gezeigt, dass es im Boden eine hohe Konzen­tra­tion von Arsen gibt. Arsen ist krebs­er­re­gend und kann zu Haut‑, Blasen- oder Lungen­krebs führen, wenn man es über längere Zeit einatmet.» SRF.ch

● Die ameri­ka­ni­sche Stadt St. Louis verklagt Kia wegen leicht zu steh­lender Autos. Seit Mai letzten Jahres waren mehr als 61 Prozent aller gestoh­lenen Autos in der Stadt ein Hyundai oder Kia. Auch andere Städte verklagen die Hersteller. NOS.nl

● Aza Raskin (38, aza.wtf/) ist Infor­ma­tiker, Unter­nehmer und Erfinder. Er war an der Entwick­lung mehrerer einfluss­rei­cher Tech­no­lo­gien und Startups betei­ligt, darunter der Inter­net­browser «Mozilla Firefox». Raskin ist Mitbe­gründer des Center for Humane Tech­no­logy, das den ethi­schen und verant­wor­tungs­vollen Umgang mit Tech­no­logie fördert. Sein 2017 gestar­tetes „Earth Species Project“ (earth­Staats­an­walt aus Harlem Alvin Bragg – der Mann, der Trump anklagt. Der New Yorker Staats­an­walt brachte Ex-Holly­wood-Mogul Harvey Wein­stein hinter Gitter. Schafft er das auch bei Trump?species.org/) versucht, nicht­mensch­liche Kommu­ni­ka­tion zu entschlüs­seln. Er ist der Sohn von Jef Raskin (1943–2005), einem Experten für Mensch-Computer-Schnitt­stellen, der der Initiator des Macin­tosh-Projekts bei Apple war. Stellen Sie sich vor, Sie veran­stalten eine Milch- und Kaffee­party mit Ihrer Lieb­lings­katze und plau­dern über den neuesten Mäuse­fang. Klingt erstmal fantas­tisch. Aber genau das versucht der renom­mierte Tech-Entwickler Aza Raskin derzeit zu ermög­li­chen. Mit Hilfe künst­li­cher Intel­li­genz will er nicht­mensch­liche Kommu­ni­ka­tion, also die Sprache der Tiere, entschlüs­seln. Raskin spricht bereits über zukünf­tige Unter­titel für Tier­shows im Fern­sehen und Wale, die Warn­rufe an Schiffe senden. Zoos hingegen würden abge­schafft. Aber wie kam Raskin auf die Idee, dass die Kommu­ni­ka­tion zwischen Tieren irgendwie entschlüs­selt werden könnte? Ein Expe­ri­ment mit Delphinen aus dem Jahr 1994 brachte erstaun­liche Ergeb­nisse. Das Team um den renom­mierten Delfin­for­scher Louis Herman (1930–2016) versuchte damals, mit Gebär­den­spra­chen mit den Tieren zu inter­agieren. Für einen Test signa­li­sierten die Forscher zwei Delfinen: „Macht etwas zusammen, das Ihr noch nie gezeigt habt.“ Die Delphine tauchten ab, kommu­ni­zierten durch Zwit­schern, und führten dann tatsäch­lich gemeinsam einen neuen Trick vor. Offen­sicht­lich hatte irgend­eine Art von Kommu­ni­ka­tion statt­ge­funden. 2017 entdeckten Forscher mithilfe künst­li­cher Intel­li­genz, dass Sprache wie ein geome­tri­scher Raum funk­tio­niert. Im Prinzip muss man sich Sprache als eine Art Galaxie vorstellen. Die Worte sind die Sterne. SRF.ch

Bitte unter­stützen Sie unseren Kampf für Frei­heit und Bürgerrechte.

Für jede Spende (PayPal oder Bank­über­wei­sung) ab € 10.- erhalten Sie als Danke­schön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „CORONA-DIKTATUR? NEIN DANKE“ porto­frei und gratis! Details hier.