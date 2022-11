Was in der Schweiz und anderswo berichtet wurde – 09.11.2022

Im Inter­net­radio mitge­hört und mitge­schrieben von Wilhelm Tell

Ägypten – Die grösste Klima­kon­fe­renz aller Zeiten findet in Scharm-asch-Sheikh statt Bundes­prä­si­dent Cassis dazu: «Kein Land ist im Moment wirk­lich glaub­würdig». Entwick­lungs­länder benö­tigen laut einem Bericht im Rahmen der Klima­kon­fe­renz COP27 bis 2030 rund 2,4 Billionen Dollar pro Jahr für den Klima­schutz. SRF.ch

Alba­nien – Immer mehr junge Leute flüchten über den Ärmel­kanal nach England. Es gäbe zuhause keine Zukunft. Ähnli­ches gilt für den Kosovo.SRF.ch

Bahrain – „Seine Majestät König Hamad bin Isa Al Khalifa bekräf­tigt die Bereit­schaft, als Vermittler zwischen Russ­land und der Ukraine zu fungieren, um den Konflikt zu beenden“, sagte die Botschaft. Nach Angaben der Botschaft ist Bahrain sofort bereit, „jede Rolle im Bereich der Vermitt­lung zwischen den beiden Ländern zu über­nehmen“. VESTI.ru

Deutsch­land – Die üppige Ausstat­tung des Büros von Altkanz­lerin Angela Merkel sorgt für Kritik. Mitt­ler­weile wurde Merkel selbst von der Ampel-Koali­tion auf die Grenzen ihrer Privi­le­gien hinge­wiesen. Dabei ging es auch um Reisekosten.

● Seit dem 24. Oktober ist Alexei Makejew offi­ziell Botschafter der Ukraine in Deutsch­land. In einem Zeitungs­in­ter­view hat er nun von Deutsch­land gefor­dert, Russen die Einreise zu verbieten. Auch neue Waffen­lie­fe­rungen sind auf der Liste der Forde­rungen des Diplo­maten. SP.ru

● Die Aufstel­lung des dies­jäh­rigen Weih­nachts­baumes auf dem Berliner Breit­scheid­platz verzö­gert sich. Es gibt Probleme beim Trans­port der 30 Jahre alten Kolo­rado-Tanne. Der Schwer­trans­port konnte in der Nacht nicht aus Treptow-Köpe­nick losfahren, weil die Fracht laut Polizei zu gross für die Tunnel auf der Strecke ist. Eigent­lich sollte der Weih­nachts­baum heute vormittag neben der Gedächt­nis­kirche in Berlin Char­lot­ten­burg aufge­stellt werden. RBB.de

Frank­reich – Der Schütz­ling Marine Le Pens (54), Jordan Bardella (27), ist neuer Chef des fran­zö­si­schen rechts­na­tio­nalen Rassem­ble­ment National (RN). Das verkün­dete die ehema­lige Vorsit­zende auf einem Parteitag in Paris. Erst­mals in der 50-jährigen Geschichte der Partei wird diese damit nicht mehr von einem Mitglied der Familie Le Pen geführt. Bardella war bereits während des Wahl­kampfs für die Präsi­dent­schafts­wahl in Frank­reich Inte­rims­chef der Partei und wurde anschlies­send kommis­sa­ri­scher Partei­chef. Der bei Paris gebo­rene Bardella gilt als Rechts­na­tio­naler und bedient entspre­chende Narra­tive. Kürz­lich schrieb er im rechten Magazin «Mari­anne», das fran­zö­si­sche Volk schwebe in Lebens­ge­fahr. Es werde von den Eliten über­gangen, durch immense und rasche Immi­gra­tion finde eine Auswechs­lung der Völker statt. Der treue Befolger der von Le Pen vorge­ge­benen Linie schlägt in den Medien scharfe Töne an und über­lässt Le Pen die von ihr gewünschte Rolle einer fürsorg­li­chen Mutter. Den Partei­vor­sitz sieht er als Le Pen nach­ge­ord­nete Posi­tion. «Ich werde den Posten des Armee­chefs neben dem Kaiser haben», sagte er kürz­lich dem Magazin «Le Journal du Dimanche». Unter Le Pens Führung hat es Bardella inner­halb kürzester Zeit in der Partei nach ganz oben geschafft hat. Vom Partei­spre­cher und Leiter der Jugend­or­ga­ni­sa­tion zum Anführer der Liste für die Euro­pa­wahl klet­terte er auf den Posten des Partei­vizes und wurde schliess­lich Inte­rims­prä­si­dent. Die grosse Heraus­for­de­rung für Bardella wird es nun sein, RN stärker in der Provinz zu posi­tio­nieren. Noch immer plagen die Partei Perso­nal­mangel und fehlende lokale Veran­ke­rung. Bei der Parla­ments­wahl in diesem Jahr schafften es die Rechts­na­tio­nalen dennoch, die Zahl ihrer Sitze im Unter­haus zu verzehn­fa­chen. Sie bilden nun die grösste Oppo­si­ti­ons­frak­tion. Spit­zen­kan­di­datin Le Pen bescherte RN bei der Präsi­dent­schafts­wahl ein histo­risch gutes Ergebnis von 41.45 % der Stimmen. SRF.ch

Ghana – Laut­stark fordern Demons­tranten in Ghana den Rück­tritt von Staats­chef Akufo-Addo (78). Gleich mehrere Probleme treiben sie auf die Strassen: stei­gende Preise, Korrup­tion und Wirt­schafts­schäden infolge des Klima­wan­dels. ORF.at

Iran – Die Protest­welle im Iran dauert an. Das irani­sche Parla­ment will, dass die Justiz hart gegen Demons­tranten vorgeht. SRF.ch

Italien – Minis­ter­prä­si­dentin Giorgia Meloni hatte ange­kün­digt, sie werde die Ankunft von Einwan­de­rern aus Afrika blockieren. Ihr Innen­mi­nister Matteo Pian­te­dosi erklärte, er könne die Schiffe der Hilfs­or­ga­ni­sa­tionen und die an Bord befind­li­chen Migranten daran hindern, nach Italien zu kommen. Derzeit warten mehrere Rettungs­schiffe mit insge­samt mehr als tausend Migranten an Bord im Mittel­meer auf die Zuwei­sung eines sicheren Hafens. Die Seenot­retter der «Huma­nity 1» hatten nach eigenen Angaben zwischen dem 22. und 24. Oktober bei drei Einsätzen Migranten gerettet, die im Mittel­meer in Seenot geraten waren. Ein deut­sches Rettungs­schiff mit 179 Migranten an Bord darf nach tage­langem Warten einen Hafen in Sizi­lien ansteuern. Seit fast zwei Wochen wartete das Schiff «Huma­nity 1» auf einen sicheren Hafen. Nur minder­jäh­rigen Migranten sowie Schwan­geren, Frauen mit kleinen Kindern oder an Fieber erkrankten Flücht­lingen sei es erlaubt, an Land zu gehen. SRF.ch

Kosovo – Im Kosovo ist ein Auto­num­mern­streit ausge­bro­chen. Ab April darf es keine serbi­schen Kenn­zei­chen mehr geben. Die Kfz-Kenn­zei­chen des Kosovo wurden am 6. Dezember 2010 einge­führt und sind in der Regel weiss mit schwarzer Aufschrift. Die Schilder enthalten in Anleh­nung an die Euro-Kenn­zei­chen einen blauen Streifen am linken Rand mit den Buch­staben RKS (für Repu­blik Kosovo). Im Norden des Kosovos ist der Streit um die Pflicht zum Anbringen dieser Auto­kenn­zei­chen weiter eska­liert. Beamte der serbi­schen Minder­heit traten scha­ren­weise von ihren Posten zurück. Sie wollen so erzwingen, dass die landes­weite Einfüh­rung der Kosovo-Auto­kenn­zei­chen im serbisch besie­delten Norden von Kosovo ausge­setzt wird. Bisher fahren die Leute dort entweder mit serbi­schen Nummern­schil­dern herum oder mit abge­lau­fenen Kenn­zei­chen der früheren UNO-Verwal­tung. SRF.ch

Monte­negro – hatte ursprüng­lich das ISO-Zeichen cg für Crna Gora (srb. Schwarzer Berg), die später von Zaire (zr) über­nommen wurde, als es sich Demo­kra­ti­sche Repu­blik nannte. Monte­negro verwendet seither me. Grosser Beliebt­heit erfreut sich «freeassange.rtde.me» SP.ru

Nord­korea – Nord­korea hat erneut ballis­ti­sche Raketen Rich­tung offenes Meer abge­feuert. Mindes­tens vier Kurz­stre­cken­ra­keten seien am 5.11. nach dem Start in Nord­korea erfasst worden, teilte der Gene­ral­stab in der Haupt­stadt Seoul mit. Die Kurz­stre­cken­ra­keten seien etwa 130 Kilo­meter weit in Rich­tung des Gelben Meers geflogen und hätten eine Höhe von zwanzig Kilo­me­tern erreicht. Darunter war offenbar auch eine Inter­kon­ti­nen­tal­ra­kete. Nach südko­rea­ni­schen Angaben stürzte diese vermut­lich mitten im Flug ab. Mili­tär­ex­perten zufolge deutet dies auf einen geschei­terten Test hin. Inter­kon­ti­nen­tal­ra­keten haben eine Reich­weite von Tausenden Kilo­me­tern und können mit atomaren Spreng­köpfen bestückt werden. Nach Angaben aus Seoul und Washington sind in diesem Jahr bereits mehrere nord­ko­rea­ni­sche Tests solcher Raketen geschei­tert. Nord­korea testet derzeit in unge­wohnt hoher Frequenz wieder Raketen. Die Tests galten auch als Reak­tion auf Luft­übungen der südko­rea­ni­schen und US-ameri­ka­ni­schen Streitkräfte.

● Nord­korea demen­tiert Waffen­lie­fe­rungen an Russ­land. SRF.ch

Öster­reich – Öster­reich protes­tiert gegen die neuen Mini-AKWs, die in Tsche­chien gebaut werden, vor allem beim Ort Temelín in Grenz­nähe. SMRs, Kern­spal­tungs­re­ak­toren sind kleiner als herkömm­liche Reak­toren sind und die daher in einer Fabrik herge­stellt und dann an einen Monta­geort gebracht werden können. Sie sollen einen gerin­geren Aufwand vor Ort, eine höhere Risiko-Eindäm­mungs­ef­fi­zienz und eine höhere Sicher­heit der verwen­deten Kern­ma­te­ria­lien ermög­li­chen. ORF.at

Peru – In Peru haben indi­gene Dorf­be­wohner rund 100 Touristen frei­ge­lassen, die sie zuvor auf einem Boot als Geiseln gehalten hatten. Die Geisel­nahme war aus Protest gegen eine defekte Pipe­line der staat­li­chen perua­ni­schen Ölge­sell­schaft erfolgt. Diese hatte einen lokalen Fluss vergiftet. Tausende demons­trieren in Lima gegen den links­ex­tremen Präsi­denten Pedro Castillo (53) und fordern seinen Rück­tritt. SRF.ch

Poly­ne­sien – Tattoos sind in vielen west­li­chen Ländern beliebt, in Poly­ne­sien aber, wo die Körper­kunst über Jahr­hun­derte von höchster kultu­reller Bedeu­tung gewesen war, spielte sie lange keine Rolle mehr. Nach Jahr­zehnten erlebt diese Form poly­ne­si­scher Iden­tität ein Revival. Der Gesang einer Gruppe von Frauen und Männern gleitet über den kleinen Hafen von Tahuata. Begleitet von Trom­meln und Ukulelen, gekleidet in farbige Gewänder und geschmückt mit Blumen, begrüssen die Künstler im Licht der Nach­mit­tags­sonne die Gäste eines Kreuz­fahrt­schiffes. Wer ein Klischee­bild eines Südsee­pa­ra­dieses sucht, findet es hier auf den Marquesas-Inseln von Fran­zö­sisch-Poly­ne­sien. Doch es sind nicht nur die exoti­schen Klänge, die den Besu­chern zeigen, wo sie ange­kommen sind. Spek­ta­ku­läre Täto­wie­rungen schmü­cken die Sänger – Frauen und Männer. Nur schwarz, keine Farben, aber exakt gesto­chene, sche­ma­ti­sche Muster zieren grosse Teile ihrer Körper – schnur­ge­rade Motive oder auch schwung­hafte. «Jedes Symbol hat eine Bedeu­tung für uns», erklärt eine junge Frau. «Es zeigt, wo ich herkomme, wer meine Ahnen sind, es zeigt den Kreis des Lebens.» Noch bis vor ein paar Jahr­zehnten hätten Besu­cher Poly­ne­siens kaum je solche Tattoos gesehen, erklärt die gebür­tige Schwei­zerin Heidy Baum­gartner. Die Expertin für poly­ne­si­sche Fels­kunst lebt seit den acht­ziger Jahren in Tahiti. «Als ich hier ange­kommen bin, gab es kein einziges Tattoo.» Dabei war das Tattoo über Jahr­hun­derte ein unver­zicht­barer Bestand­teil tradi­tio­neller Kultur und Reli­gion unter den Völkern Poly­ne­siens. Das Wort «Tattoo» stammt vom poly­ne­si­schen Wort «tatau». Der briti­sche Entde­cker James Cook hatte den Begriff nach seiner Reise nach Poly­ne­sien im Jahr 1771 nach England gebracht. Ein täto­wierter Tahi­tianer namens Ma’i beglei­tete Cook damals zurück nach London. Seither ist das Wort auch im Westen bekannt. Da es in der poly­ne­si­schen Kultur histo­risch keine Schrift gab, waren Täto­wie­rungen eine wich­tige Form der Kommu­ni­ka­tion. Laut dem führenden ameri­ka­ni­schen Tattoo-Anthro­po­logen Lars Krutak zeigten sie den sozialen Status des Trägers, die Geschlechts­reife, die Herkunft und den Rang einer Person. So waren in der tradi­tio­nell sehr hier­ar­chi­schen poly­ne­si­schen Gesell­schaft fast alle Erwach­senen täto­wiert – ob in Samoa, Tonga oder die Maori im heutigen Neusee­land (Aote­aroa). SRF.ch

Russ­land – Ruslands «Konfron­ta­tion mit dem in der Ukraine einge­setzten Neonazi-Regime war unver­meid­lich. Wenn wir im Februar nicht die entspre­chenden Mass­nahmen ergriffen hätten, wäre alles beim Alten geblieben», sagte Putin am 4.11. Wie er betonte, hätten einige west­liche „Freunde“ der Ukraine diese Situa­tion in diesem Land bis zu einem Punkt voran­ge­trieben, an dem es sich für das ukrai­ni­sche Volk als selbst­mör­de­risch und für Russ­land als tödlich heraus­stellte.“ Wir sehen das an der Art der Kampf­hand­lungen. Es ist, als ob die Ukrainer nicht exis­tierten, beschrieb der russi­sche Führer die Situa­tion. Es sei die Ukraine, das ukrai­ni­sche Volk, das „das erste und wich­tigste Opfer der vorsätz­li­chen Aufsta­che­lung zum Hass auf Russen und auf Russ­land“ sei, sagte er. Wir haben das ukrai­ni­sche Volk immer mit Respekt und Wärme behan­delt. Dies war und ist trotz der tragi­schen Konfron­ta­tion auch heute der Fall“, sagte der russi­sche Staats­chef. Wie er betonte, profi­tierten auslän­di­sche Mächte im letzten Jahr­hun­dert vom Bürger­krieg in Russ­land und der Tragödie seiner Bevöl­ke­rung: „Sie scherten sich einen Dreck um die Weissen und die Roten, sie verfolgten nur ihre eigenen Inter­essen, waren damit beschäf­tigt, das histo­ri­sche Russ­land zu schwä­chen und ausein­an­der­zu­reissen.“ Und heute, indem sie für Milli­arden Waffen an die Ukraine liefern und Söldner dorthin bringen, gehen sie wieder absolut rück­sichtslos mit seinen Bürgern um . Auf ihre Kosten setzen sie ihre geopo­li­ti­schen Ziele durch, die nichts mit den Inter­essen des ukrai­ni­schen Volkes zu tun haben“, betonte der russi­sche Führer. Heute würden auch Bemü­hungen fort­ge­setzt, die darauf abzielen, Russ­land zu schwä­chen, aufzu­lösen und zu ruinieren, sagte Putin. „Sie legten die Grund­lage für die Ereig­nisse, die in der Ukraine statt­finden. Das werden wir niemals zulassen, wir werden unser Vater­land auf die gleiche Weise vertei­digen, wie es unsere helden­haften Vorfahren getan haben“, betonte der russi­sche Führer. VESTI.ru

● In den neutralen Ländern dürfen Medien im Internet nicht blockiert werden. In der Werte­union erfreut sich der Torbrowser grosser Beliebt­heit (torproject.org). SP.ru

Schott­land – Die Kohle feiert ein Come­back – obwohl am letzt­jäh­rigen Klima­gipfel in Glasgow ein welt­weiter Ausstieg einge­leitet wurde. Die inter­na­tio­nale Ener­gie­agentur IEA prognos­ti­ziert, dass die Kohle­pro­duk­tion in diesem Jahr mit 8 Milli­arden Tonnen ihren Höchst­stand errei­chen wird. Wie bei anderen Rohstoffen fungiert beim Kohle­handel die Schweiz als gewich­tige Dreh­scheibe. Eine Analyse der Non-Profit-Orga­ni­sa­tion Public Eye zeigt, dass gut 40 Prozent des Handels von Unter­nehmen abge­wi­ckelt wird, die ihren Sitz in der Schweiz haben.SRF.ch

Schweiz – Beim Aufräumen tauchte im Sarner Kolle­gium eine 100-jährige Samm­lung auf – mit rund 2000 archäo­lo­gi­schen Fund­stü­cken. Kera­mik­scherben, Feuer­steine, Bronze- und Stein­beile, aber auch simple Gegen­stände wie Eisen­nägel. Sie stammen aus der Zeit­spanne von der Altstein­zeit bis zur frühen Neuzeit. Rund 2000 Stücke sind es, die über Jahr­zehnte im Sarner Bene­dik­ti­ner­kloster aufbe­wahrt worden waren. Gewisse Objekte galten als verschollen. Es ist vor allem dem Zufall zu verdanken, dass sie nun wieder aufge­taucht sind. Sarnen ist der Hauptort des Kantons Obwalden.

● Der aktu­elle Affen­po­cken-Ausbruch wird weiterhin als welt­weiter Gesund­heits­not­stand einge­stuft, wie die WHO am Dienstag mitge­teilt hat. Das ist die höchste Alarm­stufe, um Regie­rungen zum Handeln zu bewegen. Eine Notlage gilt zurzeit auch wegen der Corona-Pandemie und dem Polio­virus, das zu Kinder­läh­mung führen kann. Doch während Vakzine dagegen schon lange verfügbar sind, lässt jenes gegen Affen­po­cken in der Schweiz auf sich warten. In der EU und den USA kann man sich seit Monaten gegen das Affen­po­cken-Virus impfen lassen.

● Welche Werte schreiben die Kleinsten selbst gross? Zwei Jahre lang reiste ein Forschungs­team in der Deutsch­schweiz von Schule zu Schule. In rund 100 Klassen wollte das Forschungs­team von den befragten 1200 Kindern zwischen fünf und neun Jahren erfahren, was ihnen im Leben wichtig ist. Da Kinder in diesem Alter erst mit dem Lesen beginnen, wurde die Befra­gung mit Bild­karten durch­ge­führt. Die Auswer­tung zeigt: Kinder setzen das Ziel, anderen Gutes zu tun, an die Spitze der Werte­hier­ar­chie. An zweiter Stelle folgt der Wert Sicher­heit. Darge­stellt wird er auf einer Bild­karte mit einem Haus, in dem ein Kind vor stür­mi­schem Wetter Zuflucht findet. Aus der Analyse geht auch hervor, dass die Reihen­folge der wich­tigsten Werte von Kindern von jener von Erwach­senen radikal abwei­chen kann. Ganz an das unterste Ende der Skala setzten die Kinder nämlich den Wert Macht: «Sozialer Status, Pres­tige und Auto­rität scheinen für sie noch nicht so wichtig zu sein»,

● Prozess in Moutier (BE). Vater und Söhne hielten Frauen wie Sklavinnen.

● Der Kanton Wallis stimmt Ende November unter anderem darüber ab, Heime dazu zu verpflichten, Ster­be­hilfe zuzulassen.

● Der Start­preis für das Nummern­schild «ZH 100» lag bei 4000 Franken, seither wird von rechts und links über­holt. Aktuell ist 220’800 Franken das höchste Angebot. «ZH 100» könnte also noch heute den Rekord knacken. Die Frage ist: Wer gibt warum so viel Geld für eine Auto­nummer aus?

● Wie viel sollen Regie­rungs­mit­glieder verdienen? Neu 250’000 statt wie bis anhin 180’000 Franken? Das Schwyzer Stimm­volk stimmt über die Regie­rungs­löhne ab. Eigent­lich schien es eine klare Sache: Das Kantons­par­la­ment sagte mit über­wäl­ti­gender Mehr­heit Ja zu den neuen Lohn­re­geln. Schwyzer Regie­rungs­räte sollen 250’000 Franken pro Jahr verdienen statt 180’000. Im Gegenzug soll es künftig ein Vollamt sein und nicht mehr ein Hauptamt wie bisher. Heisst konkret: Regie­rungs­mit­glieder dürften nebenbei keine privaten Mandate mehr annehmen, womit auch Inter­es­sens­kon­flikte ausge­merzt werden sollen. Ausserdem würden die bisher äusserst gross­zü­gigen Ruhe­ge­hälter mit dem neuen Gesetz massiv gekürzt. Doch nach dem klaren Ja im Rat regte sich plötz­lich der Wider­stand von ausser­halb des Parla­ments. Der SVP-nahe Bund der Steu­er­zahler ergriff das Refe­rendum. Während alle anderen Parteien weiterhin klar hinter den neuen Regeln stehen, wurden sie inner­halb der SVP zur Belas­tungs­probe. Die SVP-Frak­tion im Parla­ment hatte sich noch deut­lich für die Ände­rungen ausge­spro­chen. Die Mitglie­der­ver­samm­lung hingegen entschied sich schliess­lich knapp für ein Nein. Die geplante Lohn­er­hö­hung ist stos­send, vor allem in der wirt­schaft­lich schwie­rigen Situa­tion, in der wir uns alle befinden. Die Basis folgte damit unter anderem Kantonsrat Beni Diethelm. «Stos­send» findet er die geplante Lohn­er­hö­hung, «vor allem in der wirt­schaft­lich schwie­rigen Situa­tion, in der wir uns alle befinden.» Komme hinzu, dass es für das Amt eigent­lich keinerlei Quali­fi­ka­tionen brauche: «Man muss einfach zur rich­tigen Zeit am rich­tigen Ort in der rich­tigen Partei sein.» Anders sieht es sein Partei­kol­lege Alex­ander Lacher. «Bei solchen Diskus­sionen schwingt immer auch sehr viel Neid mit», sagt er. Natür­lich seien 250’000 Franken «ein stolzes Salär», aber man müsse auch sehen: «Regie­rungs­räte tragen sehr viel Verant­wor­tung und sie haben eine enorme Präsenz­zeit, gerade auch an Abenden und Wochen­enden.» Mittel- und lang­fristig sei die neue Lösung auch gar nicht teurer, betont Alex­ander Lacher. Dies, weil die heutigen, lebens­langen Ruhe­ge­hälter durch eine einma­lige Abfin­dung ersetzt würden. Dieser Teil der Vorlage sei entschei­dend: «Es kann doch nicht sein, dass ehema­lige Regie­rungs­räte ein so mittel­al­ter­li­ches Privileg haben. Sie sollen vorsorgen wie alle anderen Bürger auch.» Die aktu­ellen Ruhe­ge­hälter sind zwar auch den Gegne­rinnen und Gegner der Vorlage ein Dorn im Auge. «Ich finde es wichtig, dass man diese streicht», räumt Beni Diethelm ein. Er will nun aber zuerst die Lohn­er­hö­hung verhin­dern. Erst in einem zweiten Schritt sollen dann die Ruhe­ge­hälter abge­schafft werden. Ende November ist Zahltag. Zur Abstim­mung kommt nun aber vorerst beides zusammen: Lohn­er­hö­hung und Strei­chung der Ruhe­ge­hälter. Die Schwyzer Stimm­be­völ­ke­rung entscheidet darüber am 27. November.

● Drei Tipps für einen gesunden Lebens­abend. Tipp 1: Körper und Geist trai­nieren. Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper. Oder war es umge­kehrt? Sollen Pensio­näre nun eher den Geist oder den Körper trai­nieren? Also die Kombi­na­tion von geis­tigem und körper­li­chem Trai­ning zur glei­chen Zeit ist am erfolg­ver­spre­chendsten. Tipp 2: Mit Verstand trinken. Männer dürfen zwei Gläser pro Tag trinken. Frauen eines. Auch wenn sie sich gewohnt sind mehr zu konsu­mieren, sollten Pensio­näre vorsichtig sein. Denn Alkohol wirkt – mit zuneh­mendem Alter – anders auf den Körper. Die Leber arbeitet gleich, die Zellen eigent­lich auch. Also der Alko­hol­abbau bleibt der gleiche, aber der Alkohol verteilt sich im Körper­wasser. Und mit dem Alter verän­dert sich die Körper­zu­sam­men­set­zung: mehr Fett, weniger Wasser. Das heisst, die gleiche Menge Alkohol wird für ältere Menschen gefähr­li­cher, und giftiger. Tipp 3: Herz­haft lachen. Soziale Kontakte sind wichtig. Noch wich­tiger aber ist: zusammen lachen. Humor ist deshalb wichtig, weil er hilft, gewisse Situa­tionen zu meis­tern. Man muss über etwas lachen. Denn es gibt auch lustige Situa­tionen. Das Älter­werden ist nicht nur traurig!SRF.ch

Ukraine – Das Atom­kraft­werk Sapo­rischja im Süden der Ukraine ist nach Beschuss erneut vom Strom­netz getrennt. Die verblie­benen Hoch­span­nungs­lei­tungen seien getroffen und beschä­digt worden, teilte der ukrai­ni­sche Betreiber Ener­go­atom mit. Laut Sebas­tian Stransky von der Gesell­schaft für Reak­tor­si­cher­heit in Deutsch­land, ist die Situa­tion zwar ausser­ge­wöhn­lich und ange­spannt, nicht aber unmit­telbar gefähr­lich. SRF.ch

● Der Bürger­meister von Odessa, Gennadij Truch­anow, erklärte auf seinem Face­book-Account, er unter­stütze die Abtra­gung des Denk­mals für die russi­sche Zarin Katha­rina II., die die Stadt und den Hafen Odessa gegründet hatte. SP.ru

UN – Die UN-Gene­ral­ver­samm­lung hat am 3.11. mit über­wäl­ti­gender Mehr­heit das US-ameri­ka­ni­sche Wirt­schafts­em­bargo gegen Kuba verur­teilt. Bei der Abstim­mung in der 193 Mitglieder zählenden Gene­ral­ver­samm­lung spra­chen sich 185 Länder für die Verur­tei­lung aus, während die Verei­nigten Staaten und Israel dagegen stimmten. Brasi­lien und die Ukraine enthielten sich der Stimme. SP.ru

● Die USA und die NATO glauben, dass die Aufnahme von Frie­dens­ge­sprä­chen über die Ukraine möglich wäre, wenn Kiew Cherson zurück­er­obert, wobei der Kampf darum sowohl stra­te­gi­sche als auch diplo­ma­ti­sche Bedeu­tung hat, schrieb La Repub­blica am Montag. Laut der Zeitung steht Washington zu diesem Thema in stän­digem Kontakt mit Brüssel und seinen Verbün­deten und bringt diese Idee auch in das Denken des Kiewer Regimes ein. Der Artikel stellt fest, dass es kein Zufall war, dass Washington und die NATO die Entsen­dung einer Reihe von Droh­nen­ab­wehr­ra­keten nach Kiew bestä­tigten. Der Haupt­punkt ist, dass die Rück­gabe von Cherson, ein stra­te­gi­sches Ziel im Hinblick auf den Zugang zum Meer und die Kontrolle über die Wasser­res­sourcen, den Verlauf des Konflikts ändern kann und wenn die Stadt einge­nommen wird, es möglich sein wird, Verhand­lungen von der Posi­tion aus zu führen. RAI.it

USA – Die USA sind zurück auf Normal­zeit. Ab 12.3.2023 kommt die Sommer­zeit (Daylight Saving Time DST) zurück. ORF.at

● Boxver­band IBA mit Sitz in Ohio lässt Russen zu und suspen­diert die Ukraine.

● Nur 24›000 Vene­zo­laner dürfen in die USA flüchten, der Rest muss sich auf Zentral­ame­rika und Mexiko verteilen.

● Am 8. November wählen die US-Ameri­kaner das ganze Reprä­sen­tan­ten­haus neu und rund ein Drittel des Senats mit seinen 100 Sitzen. In folgenden US-Bundes­staaten entscheidet sich, ob die Demo­kraten ihre hauch­dünne Mehr­heit in der kleinen Kammer halten können. Georgia, Nevada, Penn­syl­vania, Arizona, Wisconsin, Ohio, New Hamp­shire, North Caro­lina. Die Auszäh­lung könnte Wochen dauern. Das Reprä­sen­tan­ten­haus, die grosse Kammer mit ihren 435 Sitzen, wird gänz­lich neu gewählt. In der kleinen Kammer, im Senat, stehen 35 Sitze zur Wahl, was rund einem Drittel der 100 Sitze entspricht. SRF.ch

Vene­zuela – Zehn­tau­sende Vene­zo­laner sind auf der Flucht. Ihr Ziel sind die Verei­nigten Staaten, viele aber stranden an der Grenze. Vor knapp einem Monat hat die US-Regie­rung nämlich einen Migra­ti­ons­deal mit Mexiko geschlossen: 24’000 Vene­zo­laner dürfen legal mit einem Visum in die USA einreisen. Für alle anderen sind die Grenzen zu. Die freie Jour­na­listin Sandra Weiss war auf der Flucht­route in Panama dabei. Dort kommen die Menschen nach einem tage­langen Gewalt­marsch in einem Lager am Ausgang des Darién-Urwalds an. Der Mangro­vend­schungel am Über­gang von Nord- und Südame­rika gehört zu den gefähr­lichsten Flucht­routen der Welt. SRF.ch

Bitte unter­stützen Sie unseren Kampf für Frei­heit und Bürgerrechte.

Für jede Spende (PayPal oder Bank­über­wei­sung) ab € 10.- erhalten Sie als Danke­schön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „CORONA-DIKTATUR? NEIN DANKE“ porto­frei und gratis! Details hier.