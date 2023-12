Was in der Schweiz und anderswo berichtet wurde – 09.12.2023

Im Internet gesehen und mitge­schrieben von Wilhelm Tell



Angola – US-Präsi­dent Joe Biden sagte am Donnerstag, er werde nach Angola reisen, da Washington versucht, die Bezie­hungen zu afri­ka­ni­schen Nationen zu stärken. Das letzte Mal, dass ein ameri­ka­ni­scher Präsi­dent den Konti­nent besuchte, war 2015, als Barack Obama nach Kenia und Äthio­pien reiste. VOA.us

Äthio­pien – Über­schwem­mungen in Ostafrika: 2 Millionen Menschen vertrieben. Nach schwerer Dürre kommt es in der Region nun zu heftigen Regen­fällen. Fast 300 Menschen kamen bei den Unwet­tern in Äthio­pien, Kenia und Somalia bereits ums Leben. NOS.nl

Bhutan – Das südasia­ti­sches Land im Hima­laya, hat heim­lich die welt­weit grössten staat­li­chen Kryp­to­wäh­rungs­minen entwi­ckelt, wie Forbes enthüllte. Eine Anlage wurde in der Nähe des Dochula-Passes errichtet, einem Gebiet, das wegen seiner Gedenk­schreine für gefal­lene bhuta­ni­sche Soldaten von kultu­reller und poli­ti­scher Bedeu­tung ist. Luft­auf­nahmen zeigen eine Ansamm­lung von Berg­bau­ein­heiten mit grünen und weissen Dächern, die von kilo­me­ter­langen Wäldern umgeben sind. Eine zweite Mine befindet sich in der Nähe von Trongsa, einer Stadt östlich von Thimphu und Stamm­sitz der heutigen Wang­chuck-Dynastie. Ein dritter liegt im wald­rei­chen Bezirk Dagana, in der Nähe einer Schule, die Kinder der länd­li­chen Gemeinde betreut. Was die vierte und grösste Mine des König­reichs zu sein scheint, steht auf den Grund­steinen eines Mega­pro­jekts der Regie­rung, der „Educa­tion City“. Die Mine verläuft entlang der Natio­nal­strasse Phuents­ho­ling-Thimphu, ist jedoch hinter bergigem Gelände verborgen. Nur Trans­for­ma­toren und Strom­lei­tungen verraten, dass sich auf dem Gelände dazwi­schen eine Bitcoin-Mine befindet. KGUM.gu

Brasi­lien – Brasi­lien wird im Januar Teil der OPEC+-Allianz der grossen Rohöl­ex­por­teure werden, gab der Ener­gie­mi­nister des Landes bekannt. RG.br

● In Berlin empfängt Bundes­kanzler Scholz heute den brasi­lia­ni­schen Regie­rungs­chef Lula da Silva. Im Fokus steht das geplante Frei­han­dels­ab­kommen zwischen der südame­ri­ka­ni­schen Wirt­schafts­ge­mein­schaft Mercosur und der EU, das kurz vor dem Abschluss steht. Dadurch würde die grösste Frei­han­dels­zone der Welt entstehen – mit rund 770 Millionen Menschen. Bei dem Abkommen geht es vor allem darum, Zölle abzu­bauen. RBB.de

Bulga­rien – Präsi­dent Rumen Radev hat sein Veto gegen ein Abkommen zwischen Sofia und Kiew einge­legt, das die Liefe­rung von gepan­zerte Mann­schafts­trans­port­wagen an die Ukraine am Montag vorsah. Er betonte, dass die mili­tä­ri­sche Ausrüs­tung besser zum Schutz der eigenen Grenzen einge­setzt werden könne. RFERL.cz

Deutsch­land – Wölfe, die Nutz­tiere gerissen haben, sollen bald schneller getötet werden können. Darauf haben sich die Umwelt­mi­nister von Bund und Ländern geei­nigt. Künftig soll drei Wochen nach einem Riss auf einen Wolf geschossen werden dürfen, der sich in tausend Metern Umkreis von der Riss­stelle aufhält. Anders als bisher, soll für einen Abschuss nicht erst eine DNA-Analyse abge­wartet werden müssen.

● Tausende LKW-Ladungen mit Waren auf dem Weg in die EU stecken in Warte­schlangen fest, die laut einer deut­schen Boule­vard­zei­tung 35 Kilo­meter lang sind. Auto­mo­bil­her­steller befürchten, dass ihnen die Liefer­ketten abge­schnitten werden könnten. Zahl­reiche Zulie­ferer produ­zieren in der Ukraine. RBB.de ● Extremer Schnee­fall und Minus­tem­pe­ra­turen führten am Samstag zu Chaos in der baye­ri­schen Landes­haupt­stadt München, als ein Winter­sturm den Flug- und Bahn­ver­kehr lahm­legte, zu Verkehrs­un­fällen führte und die Absage eines Bundes­liga-Fuss­ball­spiels erzwang. BR.de

● Deutsch­land lehnte – zusammen mit mehreren anderen Mitglied­staaten – die Forde­rung der Euro­päi­schen Kommis­sion nach zusätz­li­chen 66 Milli­arden Euro zur Deckung uner­war­teter Ausgaben ab und schlug vor, dass Brüssel statt­dessen andere Bereiche seines aktu­ellen Haus­halts kürzen sollte. Das Kabi­nett von Bundes­kanzler Olaf Scholz hat im eigenen Land mit einem massiven Haus­halts­de­fizit zu kämpfen, nachdem das Verfas­sungs­ge­richt ihm letzten Monat die Umwid­mung unge­nutzter Mittel in Höhe von 60 Milli­arden Euro verboten hat, die durch die Covid-19-Pandemie übrig geblieben sind.

Europa – Laut am Donnerstag von der Euro­päi­schen Vertei­di­gungs­agentur veröf­fent­lichten Zahlen stiegen die Mili­tär­aus­gaben in der Euro­päi­schen Union im Jahr 2022 um 6 % auf den Rekord­wert von 240 Milli­arden Euro. Etwa 20 der 28 EU-Mitglied­staaten haben im vergan­genen Jahr ihre Vertei­di­gungs­bud­gets erhöht, wobei sechs Länder Erhö­hungen von mehr als 10 % durch­führten. Schweden, das sich im vergan­genen Juli um den NATO-Beitritt beworben hatte, lag mit einem Anstieg von 30 % an der Spitze, das kleine König­reich Luxem­burg folgte mit 28 %, die laut­stark anti­rus­si­sche Regie­rung Litauens erhöhte die Ausgaben um 27,6 % und die regie­renden Sozia­listen Spaniens machten einen Anstieg um 27,6 % Stei­ge­rung auf 19 %. VOA.us

Golf – Das Zentral­kom­mando der Verei­nigten Staaten veröf­fent­lichte ein Foto, das das irani­sche unbe­mannte Luft­fahr­zeug مهاجر Mohadscher‑6 über dem Eisen­hower-Flug­zeug­träger zeigt. Die Drohne sammelt Full-Motion-Videos und andere Signale und stellt eine nach­rich­ten­dienst­liche Bedro­hung für die US-Streit­kräfte dar. KGUM.gu

Groß­bri­tan­nien – Die dies­jäh­rige welt­weite Umfrage zu den Lebens­hal­tungs­kosten ergab, dass die Preise für über 200 häufig genutzte Waren und Dienst­leis­tungen in Landes­wäh­rung im Jahres­ver­gleich um durch­schnitt­lich 7,4 % gestiegen sind. Zürich rückte vom sechsten Platz nach Singapur vor und verdrängte New York (das letztes Jahr gemeinsam mit Singapur den ersten Platz belegte) auf den dritten Platz. Zürich, das nach drei Jahren wieder an der Spitze steht, konnte aufgrund des starken Schweizer Fran­kens sowie hoher Preise für Lebens­mittel, Haus­halts­waren und Frei­zeit aufsteigen. Insge­samt bestehen unsere Top Ten in diesem Jahr aus zwei asia­ti­schen Städten (Singapur und Hong­kong), vier euro­päi­schen Städten (Zürich, Genf, Paris und Kopen­hagen), drei US-Städten (New York, Los Angeles und San Fran­cisco) und Tel Aviv in Israel . Die Lebens­mit­tel­in­fla­tion bleibt welt­weit hart­nä­ckig, da viele Hersteller und Einzel­händler die höheren Kosten an die Verbrau­cher weiter­ge­geben haben. Die mexi­ka­ni­schen Städte Sant­iago de Queré­taro und Aguas­ca­li­entes waren die grössten Aufsteiger im Ranking, wobei sich der Peso im Jahr 2023 als eine der stärksten Schwel­len­län­der­wäh­rungen erwies. In Asien sind im Durch­schnitt weiterhin relativ geringe Preis­stei­ge­rungen zu verzeichnen. Vier chine­si­sche Städte (Nanjing, Wuxi, Dalian und Peking) und zwei japa­ni­sche (Osaka und Tokio) gehörten in diesem Jahr zu den Abstei­gern im Ranking. Den grössten Rück­gang im Ranking verzeich­neten die russi­schen Städte Moskau und St. Peters­burg. (eiu.com) SRF.ch

● Nach 59 Fehl­schlägen gelang es einem Fahr­schüler in England beim 60. Versuch endlich, die theo­re­ti­sche Prüfung zu bestehen. Das Stück Papier kostete ihn fast 1’400 Pfund (1’550 Franken) und mehr als sechs Monate. NOS.nl

Indien – Verges­sene Hirse soll Indiens Reis­pro­blem lösen, „resis­tent gegen unter­schied­lichste Klima­be­din­gungen“. Für die Reis­pro­duk­tion wird zu viel Wasser benö­tigt. Jetzt muss Hirse Abhilfe schaffen und dieses Jahr wurde sogar zum „Jahr der Hirse“ erklärt. NOS.nl

Indo­ne­sien – Auf der indo­ne­si­schen Insel Sumatra wurden die Leichen von elf Berg­stei­gern gefunden. Sie starben nach einem Ausbruch des Vulkans Marapi. Drei Menschen wurden lebend gefunden. Zwölf weitere werden noch vermisst, aber die Suche wurde wegen einer klei­neren neuen Erup­tion vorüber­ge­hend einge­stellt. Früher am Tag wurde klar, dass sich zum Zeit­punkt des Ausbruchs 75 Berg­steiger im Marapi-Gebiet aufhielten. 49 von ihnen wurden schnell evaku­iert. Viele haben Verbren­nungen erlitten und werden behan­delt. Der fast 2’900 Meter hohe Vulkan in West-Sumatra, nicht zu verwech­seln mit dem Merapi-Vulkan auf Java, brach gestern aus und spuckte Asche bis zu 3 Kilo­meter in die Luft. Die Behörden haben die Anwohner ange­wiesen, einen Abstand von drei Kilo­me­tern zum Vulkan einzu­halten. Es gilt die zweit­höchste Sicher­heits­war­nung. NOS.nl

Israel – Israel will nach Angaben der Vereinten Nationen das Visum für die UNO-Koor­di­na­torin für huma­ni­täre Ange­le­gen­heiten in den paläs­ti­nen­si­schen Gebieten, Lynn Hastings, nicht verlän­gern. Die UNO sei von den israe­li­schen Behörden darüber infor­miert worden, dass Hastings Visum nicht über das Ablauf­datum hinaus verlän­gert werde, sagte der Spre­cher von UNO-Gene­ral­se­kretär Antonio Guterres, Stephane Dujarric, gestern in New York. Israel wirft Hastings vor, im aktu­ellen Konflikt zwischen Israel und der isla­mis­ti­schen Hamas partei­isch zu sein. ORF.at

● Die New York Times berichtet, dass ein grosser Angriffs­plan der Hamas seit mehr als einem Jahr in den Händen der Armee und der Geheim­dienste liege. Sie fanden die Pläne unrea­lis­tisch und zu kompli­ziert. NOS.nl

Italien – FPÖ-EU-Mandatar Harald Vilimsky hat heute bei einer Veran­stal­tung der EU-Frak­tion „Iden­tität und Demo­kratie“ in Florenz mit Vertre­tern von 14 euro­päi­schen Rechts­par­teien vor den nega­tiven Auswir­kungen des Globa­lismus gewarnt. „Schluss mit Globa­lismus, wir wollen unsere Länder, unsere Demo­kratie, Frei­heit und Souve­rä­nität zurück“, sagte Vilimsky auf der Veran­stal­tung, die von Italiens rechter Regie­rungs­partei Lega orga­ni­siert wurde. ORF.at

● Ursprüng­lich hing die «Madonna mit dem Kind» von Sandro Botti­celli (1445–1510) in der Kirche Santa Maria delle Grazie in der kleinen Ortschaft Santa Maria la Carità bei Neapel über einem Altar. Sie war, so der briti­sche Botti­celli-Experte Ronald W. Light­bown, ein Geschenk des Malers an Papst Sixtus IV. Wahr­schein­lich in den 1930er-Jahren wurde das Gemälde, dessen Wert heute auf etwa 100 Millionen Franken geschätzt wird, Teil der Kunst­samm­lung einer Familie mit dem Namen Somma. Seitdem gab es keine Hinweise mehr auf das kost­bare Madon­nen­bild. Der Botti­celli wurde jetzt in einer Wohnung der Familie Somma in der für ihre Nudeln berühmten Klein­stadt Grag­nano südlich von Neapel wieder­ent­deckt. Wie das Kunst­werk dorthin kam, ist noch voll­kommen unklar. Nicht ausge­schlossen ist, dass das Gemälde – wie zahl­lose andere Kunst­werke von grossem Wert – unrecht­mässig in Privat­be­sitz gelangte. Durch Dieb­stahl oder das Zahlen von Schmier­gel­dern an korrupte katho­li­sche Geist­liche. Dies war und ist im Gross­raum Neapel keine Selten­heit. SRF.ch

Katar – Eine neue Waffen­ruhe zwischen Israel und der Hamas ist derzeit nicht in Sicht. Die Gespräche in Katar befänden sich in einer Sack­gasse, erklärte das Büro von Regie­rungs­chef Netan­jahu. Die israe­li­schen Unter­händler hätten sich von den Verhand­lungen zurück­ge­zogen. RBB.de

Libanon – Israe­li­sche Spione bereiten sich darauf vor, im Libanon, in der Türkei und in Katar lebende Hamas-Führer zu ermorden, sobald der Krieg mit der Paläs­ti­nen­ser­gruppe in Gasa vorbei ist, sagten Beamte dem Wall Street Journal. Berichten zufolge war die Opera­tion bereits vor mehr als einem Monat geplant, aber verschoben worden, damit Verhand­lungen über die Geisel­nahme statt­finden konnten. I24.il

Maure­ta­nien wird voraus­sicht­lich Mitte 2024 seine ersten Exporte von Flüs­sig­erdgas (LNG) starten, da die Regie­rung die Entwick­lung des Ener­gie­sek­tors voran­treibt. RFI.fr

Nieder­lande – Nieder­län­di­sche Bahn NS erstellt Notfall­pläne für extremes Winter­wetter. Bei extremem Winter­wetter fuhren früher über­haupt keine Züge. Mit dem Notfahr­plan müssen nun 15 Prozent aller Züge aller Verkehrs­träger weiter­fahren. (Anm. d. Red.: Komisch – trotz „Erder­hit­zung“)

● Eine unbe­zahl­bare Samm­lung archäo­lo­gi­scher Schätze aus der Krim ist jetzt in der Ukraine: rund 1000 Arte­fakte vom 2. Jahr­hun­dert vor Christus bis ins späte Mittel­alter. Darunter ist auch das soge­nannte Skythen­gold. Kurz vor der Beset­zung der Krim im Jahr 2014 kamen diese Kultur­güter nach Amsterdam – als Leih­gabe von vier Museen auf der Krim. Kürz­lich hat der Oberste Gerichtshof der Nieder­lande entschieden, dass diese Güter nicht der russi­schen Krim sondern der Ukraine gehören.

● Ein toter Grindwal ist am Strand von Vlie­land ange­spült. Das berichtet SOS Dolfijn, eine Stif­tung, die sich für Wale einsetzt. Das Tier wurde vom Strand genommen und geht zur Forschung an die Univer­sität Utrecht, berichtet Radio Fryslân. Es ist nicht klar, ob der Grindwal lebend auf Vlie­land ange­spült wurde. Weitere Angaben zur Grösse oder zum Alter sind eben­falls nicht bekannt. Laut Radio Zilt wurde das Tier während einer Besich­ti­gung des Vlie­hors Expres gefunden. SOS Delphin spricht von einem beson­deren Fund. Das letzte Mal wurde 2018 ein Grindwal in den Nieder­landen ange­spült. Dann stran­dete einer in der Nähe von Egmond aan Zee. Grind­wale sind delfin­ähn­liche Arten, die zwischen drei und neun Metern lang werden. Sie leben in grossen Gruppen und kommen haupt­säch­lich im nörd­li­chen Atlantik und in den Ozeanen der südli­chen Hemi­sphäre vor. Grind­wale werden in der Nähe der Nieder­lande nicht oft gesichtet. Norma­ler­weise leben sie unter anderem in der Nähe von Schott­land und Island. Es kommt häufig vor, dass Grind­wale ange­spült werden, manchmal sogar in grosser Zahl. Beispiels­weise wurden im Juli in Austra­lien etwa hundert Grind­wale an den Strand gespült, doch die Hälfte der Tiere über­lebte das nicht. Letztes Jahr wurden 230 von ihnen an der Küste Tasma­niens ange­spült und im Jahr 2018 wurden 150 Grind­wale in der Hamelin Bay an der West­küste Austra­liens angespült.

● Mann wegen Dieb­stahls von Hunderten iPhones in Schiphol verhaftet. Der 64-jährige Mann gab sich als LKW-Fahrer aus. Die Beute hat einen Wert von 1,7 Millionen Euro und wurde bisher nicht gefunden.

Öster­reich – Unbe­dachte Frei­zeit­sportler wie Skitou­ren­geher können im Winter für das Wild in den heimi­schen Wäldern den „Hungertod“ bedeuten. Denn da „zu jeder Tages- und Nacht­zeit“ mitt­ler­weile Sportler auch nahe den Futter­plätzen unter­wegs seien, werde das Wild von seiner Nahrung vertrieben, warnt die Salz­burger Jäger­schaft. ORF.at

Schweiz – Deutsch­land, Öster­reich und die Schweiz küren den Stier­käfer zum Insekt des Jahres 2024. Mehr als das 1000-fache seines Körper­ge­wichts kann er ziehen. Doch das ist längst nicht alles. Der Stier­käfer spielt in Ökosys­temen eine Schlüs­sel­rolle. Allein in Gross­bri­tan­nien leistet er Dienste im Wert von über 400 Millionen Euro. Der Stier­käfer ernährt sich vom Kot pflan­zen­fres­sender Tiere wie Rindern oder Schafen. Er sorgt dafür, dass Kot schnell vom Boden verschwindet und sich keine Para­siten ansie­deln. Gleich­zeitig trans­por­tiert der Käfer so Pflan­zen­samen und redu­ziert Treib­haus­gase, insbe­son­dere von Kuhfladen. Kotfres­sende Käfer wie der Stier­käfer gehören zu den am stärksten bedrohten Insekten. Denn: Bei Weide­tieren werden immer mehr Arznei­mittel einge­setzt, auch vorbeu­gend. Fressen die Käfer den Kot dieser Tiere, sterben sie oder vermehren sich nur noch bedingt. ● 4.60 pro Tasse Kaffee. Das Café crème wird immer teurer. Der Kaffee kostet im Schnitt 10 Rappen mehr als im Vorjahr. Im nächsten Jahr dürfte die Tasse noch teurer werden. Das prognos­ti­ziert Cafe­tier Suisse. Für eine Tasse Kaffee braucht’s Kaffee, Wasser, allen­falls Milch, Rahm und Zucker, Strom, Tasse und Unter­teller, ein Biskuit – und Abwasch­mittel und die Entsor­gung des Abfalls. Doch diese Kosten machen nur gerade ein Viertel der effek­tiven Kosten des Café crème im Restau­rant aus. Auch wenn die Preise für Kaffee und Zucker in den letzten Monaten deut­lich gestiegen seien. Der grösste Kosten­block sind die Mitar­bei­ter­kosten. SRF.ch

Südchi­ne­si­sches Meer – Ein US-Mari­ne­schiff führte am Montag die erste Freie Schiff­fahrts Opera­tion FONOP in der Nähe der umstrit­tenen Zweiten Thomas Sand­bank im Südchi­ne­si­schen Meer durch, ein Schritt, der von China als „illegal“ verur­teilt wurde. „Am 4. Dezember drang das Kampf­schiff USS Giffords ohne Zustim­mung der chine­si­schen Regie­rung in die Gewässer neben dem 仁愛礁 Ren’ai-Riff auf den chine­si­schen Nanscha-Inseln ein“, sagte Oberst Tian Junli, Spre­cher des Southern Theatre Command des chine­si­schen Mili­tärs ein State­ment. Ren’ai ist der chine­si­sche Name für das Zweite Thomas Sand­bank Atoll im Spratly-Nanscha-Archipel. Die Fili­pinos nennen sie die Ayungin Sand­bank und das phil­ip­pi­ni­sche Militär liess 1999 absicht­lich ein altes Landungs­schiff, BRP Sierra Madre, auf Grund laufen, das als Aussen­posten dienen soll. Manila, das behauptet, das Riff liege inner­halb seiner Wirt­schafts­zone, warf Peking „aggres­sives Handeln“ vor. RFA.us

Südkorea – Südkorea hat am Freitag inmitten der Span­nungen mit seinem nörd­li­chen Nach­barn erfolg­reich seinen ersten im Inland herge­stellten mili­tä­ri­schen Spio­na­ge­sa­tel­liten gestartet. Der von einer SpaceX Falcon 9‑Rakete getra­gene Satellit wurde von der Vanden­berg Space Force Base in Kali­for­nien aus gestartet. Es sei erfolg­reich in die Umlauf­bahn gebracht worden und funk­tio­niere normal, teilte das südko­rea­ni­sche Vertei­di­gungs­mi­nis­te­rium unter Beru­fung auf die Nach­rich­ten­agentur Yonhap mit. Der Satellit ist in der Lage, Objekte mit einer Grösse von bis zu 30 Zenti­me­tern zu erkennen. RFA.us

● Hunde­fleisch erfreut sich in Südkorea, insbe­son­dere bei jüngeren Menschen, weniger Beliebt­heit. Eine im Jahr 2022 durch­ge­führte Gallup-Umfrage ergab, dass nur 8 % der Befragten es im Vorjahr gegessen hatten, vergli­chen mit 27 %, die dasselbe im Jahr 2015 sagten, und ganze 64 % gaben an, dass sie gegen diese Praxis seien. Laut von Reuters zitierten Regie­rungs­daten gibt es jedoch immer noch 1’150 Farmen, auf denen Hunde zu Futter­zwe­cken gezüchtet werden, 34 Schlacht­höfe, 219 Fleisch­ver­triebs­un­ter­nehmen und 1*600 Restau­rants, die Hunde­fleisch servieren.

● Die südko­rea­ni­sche Luft­waffe hat beschlossen, eine F‑35A, die letztes Jahr beim Aufprall durch einen Adler beschä­digt wurde, aus dem Verkehr zu ziehen, da die Repa­ratur mehr als die 85 Millionen US-Dollar kosten würde, die für den Kauf einer neuen Maschine anfallen würden. KBS.kr

Türkei – Die Türkei stuft stufe die Hamas nicht als terro­ris­ti­sche Orga­ni­sa­tion ein, und diese Haltung sei der US-Regie­rung bekannt, sagte Erdoğan heute. Die Paläs­ti­nen­ser­or­ga­ni­sa­tion sei im Gasa­streifen „als poli­ti­sche Partei zu den Wahlen ange­treten und hat gewonnen“.

● Ankara hat Tel Aviv im Falle einer Verfol­gung von Mitglie­dern der Wider­stands­or­ga­ni­sa­tion Hamas in der Türkei mit „schwer­wie­gende Konse­quenzen“ gedroht. Man werde ille­gale geheim­dienst­liche Akti­vi­täten auf türki­schem Terri­to­rium nicht zulassen, sagte ein türki­scher Nach­rich­ten­dienst­mit­ar­beiter am Montag der türki­schen Nach­rich­ten­agentur Anadolu. Man habe Israel dies­be­züg­lich gewarnt und deut­lich gemacht, dass solche Hand­lungen „schwer­wie­gende Konse­quenzen“ nach sich ziehen würden. TRT.tr

