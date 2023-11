Was in der Schweiz und anderswo berichtet wurde – 10.11.2023

Im Internet gesehen und mitge­schrieben von Wilhelm Tell



Afgha­ni­stan – Ange­sichts des bevor­ste­henden Winters stehen einer UNO-Orga­ni­sa­tion zufolge viele Fami­lien in Afgha­ni­stan vor der „unmög­li­chen“ Entschei­dung, entweder ihre Kinder zu ernähren oder ihr Zuhause warm­zu­halten. Das Welt­ernäh­rungs­pro­gramm der Vereinten Nationen (WFP) brauche daher drin­gend 400 Millionen US-Dollar, um den Ärmsten zu helfen, „den Winter zu über­leben“. ORF.at

● Drama­ti­sche Lage an paki­sta­nisch-afgha­ni­scher Grenze. Tausende Geflüch­tete aus Afgha­ni­stan drängen an die Grenz­über­gänge aufgrund ange­drohter Abschie­bungen. SRF.ch

Ägypten – Ein israe­li­sches Regie­rungs­mi­nis­te­rium hat einen Kriegs­vor­schlag ausge­ar­beitet, der die Umsied­lung der 2,3 Millionen Menschen aus dem Gasa­streifen auf die ägyp­ti­sche Sinai-Halb­insel vorsah, was bei den Paläs­ti­nen­sern eine Verur­tei­lung hervor­rief und die Span­nungen mit Kairo verschärfte. Das zehn­sei­tige Doku­ment vom 13. Oktober empfiehlt Israel den Bau von Zelt­städten auf der ägyp­ti­schen Sinai-Halb­insel, um die Bevöl­ke­rung Gasas unter­zu­bringen. Diese Zelt­städte werden dann zu dauer­haften Sied­lungen ausge­baut, die durch eine „mehrere Kilo­meter lange sterile Zone“ getrennt sind. RFI.fr

● Die ägyp­ti­sche Grenze wurde kurz­zeitig geöffnet, aber die Paläs­ti­nenser in Gasa sitzen fest. Während der Grenz­kom­plex in der Nähe von Ägypten für schwer­ver­letzte Paläs­ti­nenser aus Gasa und Menschen mit auslän­di­schen Pässen geöffnet wird, gibt es für die über­wie­gende Mehr­heit der Gasa-Bewohner keinen Ausweg. NOS.nl

● Im Gasa­streifen warten nach Angaben Ägyp­tens rund 7000 auslän­di­sche Staats­an­ge­hö­rige aus 60 Ländern auf ihre Ausreise. Das ägyp­ti­sche Aussen­mi­nis­te­rium hat deshalb Vertreter auslän­di­scher Botschaften zu einem Treffen in Kairo einge­laden. RBB.de

Belgien – Die Gewerk­schaften haben sich bereits gewei­gert, Waffen zu verladen, die für Israel bestimmt sind. Amnesty fordert ein Waffen­em­bargo zwischen Israel und Gasa. Die Zweig­stelle von Amnesty Inter­na­tional für den Nahen Osten und Nord­afrika forderte am Mitt­woch ein Embargo für Waffen­lie­fe­rungen sowohl an Israel als auch an die Hamas, um die Zivil­be­völ­ke­rung in Gasa zu schützen. VRT.be

Boli­vien – Die boli­via­ni­sche Regie­rung gab am Dienstag bekannt, dass sie die diplo­ma­ti­schen Bezie­hungen zu Israel aufgrund seiner Mili­tär­ope­ra­tion im Gasa­streifen und angeb­li­cher Gräu­el­taten gegen die Paläs­ti­nenser abbricht. RNV.ve

Brasi­lien – Die Armee in Brasi­lien muss im Kampf gegen Krimi­na­lität und Drogen­schmuggel helfen, hat die Regie­rung beschlossen. Die Soldaten werden unter anderem zu den wich­tigsten Häfen und Flug­häfen geschickt. Grund für die Entschei­dung ist das Wieder­auf­leben der Gewalt im Land. Anfang dieses Monats wurden in einer Bar in Rio de Janeiro drei Ärzte ermordet, nachdem einer von ihnen für einen Mili­zionär gehalten wurde. Letzte Woche wurde in der Stadt ein promi­nentes Mili­zionär von der Polizei getötet. Er soll ein Cousin und rechte Hand des Mili­zen­füh­rers gewesen sein. Anschlies­send hinter­liessen wütende Mitglieder der Gruppe eine Spur der Verwüs­tung in der Metro­pole. Mindes­tens 35 Busse, vier Last­wagen und ein Eisen­bahn­waggon wurden in Brand gesteckt. „Die Gewalt wird von Tag zu Tag schlimmer“, sagte Präsi­dent Lula auf einer Pres­se­kon­fe­renz. NOS.nl

China – In Peking fand das soge­nannte Xiangshan-Forum statt. Dabei trafen sich hoch­ran­gige Mili­tärs und Sicher­heits­ver­treter aus aller Welt zum Austausch. Die meisten Teil­neh­menden kommen aus dem indo­pa­zi­fi­schen Raum, aber auch aus den USA ist eine Regie­rungs­de­le­ga­tion ange­reist. China wolle mit dem Xiangshan-Forum ein Gegen­stück zum Shangri-La-Dialog in Singapur ausrichten – eine wich­tige Sicher­heits­kon­fe­renz für die Asien-Pazifik-Region. SRF.ch

Deutsch­land – In Bran­den­burg haben Archäo­logen einen bedeu­tenden Fund aus der Bron­ze­zeit gemacht. Nahe Seddin in der Prig­nitz sei der monu­men­tale Grund­riss einer Versamm­lungs­halle ausge­graben worden, teilte das Landes­denk­malamt mit. Der Fund stammt laut den Wissen­schaft­lern aus der Zeit des 10. bis 9. Jahr­hun­derts vor Christus; die Halle war über 30 Meter lang und 10 Meter breit und gilt damit als die bislang grösste aus der nordi­schen Bronzezeit.

● Das Bezirksamt Berlin-Mitte hat etwa 14’000 Euro ausge­geben, um die Welt­zeituhr reinigen zu lassen. Auch Schäden an der Beleuch­tung seien mitt­ler­weile behoben, teilte die Behörde mit. Die Mechanik der Welt­zeituhr sei nicht beein­träch­tigt gewesen. Akti­visten der Gruppe „Letzte Gene­ra­tion“ hatten das Wahr­zei­chen am Alex­an­der­platz Mitte Oktober mit Farbe ange­sprüht. Die Uhr aus den späten 1960-er Jahren steht unter Denk­mal­schutz und ist seit Jahr­zehnten ein beliebter Treff­punkt. Die Reini­gung des eben­falls besprühten Bran­den­burger Tores wird Schät­zungen zufolge deut­lich teurer und dauert auch länger.

● Der als „Zauber­peter“ bekannte Magier Peter Kersten ist tot. Er starb in einem Hospitz in der Nähe von Dresden. Das teilte seine lang­jäh­rige Kollegin Urte Blan­ken­stein mit. Geboren wurde Kersten vor 80 Jahren in Bran­den­burg. Nach seiner Promo­tion in den 1960er Jahren schlug er eine wissen­schaft­liche Karriere aus, um Zauber­künstler zu werden. Bekannt wurde er vor allem durch die Serie „Zauber auf Schloss Kuckuck­stein“ im DDR-Fernsehen.

● Der Zentralrat der Juden in Deutsch­land befürchtet, dass die Soli­da­rität in der Bevöl­ke­rung hier­zu­lande bröckelt. Zentral­rats­prä­si­dent Schuster sagte der „Augs­burger Allge­meinen“, aus der Politik habe es viel Unter­stüt­zung gegeben. Inzwi­schen höre man aber von vielen Seiten der Gesell­schaft das berühmte „Ja, aber“. Juden erlebten auf der Strasse gegen­wärtig einen psychi­schen Terror. Schuster kriti­sierte aber auch das Abstim­mungs­ver­halten der Bundes­re­gie­rung in der UN-Voll­ver­samm­lung. Deutsch­land hatte sich bei der Abstim­mung über eine Reso­lu­tion zu einem sofor­tigen Waffen­still­stand im Gasa-Streifen enthalten.

● Für die Silves­ter­party am Bran­den­burger Tor startet heute der Ticket-Vorver­kauf. Zum ersten Mal müssen Besu­cher eine Karte kaufen, wenn sie dort den Jahres­wechsel feiern wollen. Sie kostet 10 Euro. Nach Angaben der Veran­stalter sind die Kosten für Technik und Sicher­heits­per­sonal stark gestiegen. Deshalb spricht der Veran­stalter nicht von einem Eintritts­preis sondern von einer Sicher­heits­ge­bühr. Zu der Feier werden 65’000 Menschen erwartet.

● Rund drei Viertel der Menschen haben im Deutsch­land­trend von infra­test ange­geben, dass sie die Krise im Nahen Osten stark oder sehr stark bewegt. Als Grund wird die Situa­tion der Hamas-Geiseln genannt – aber auch die Lage der Zivil­be­völ­ke­rung auf beiden Seiten. Gut 40 Prozent sagen, dass ihnen die israe­li­schen Mili­tär­ak­tionen im Gasa-Streifen zu weit gehen.

● Die Weih­nachts­be­leuch­tung auf dem Kurfürs­ten­damm in Berlin könnte in diesem Jahr ausfallen. Die Weih­nachts­be­leuch­tung kostet insge­samt 600’000 Euro. RBB.de

DRK – Eine Rekord­zahl von 6,9 Millionen Menschen wurde durch den Konflikt im Kongo vertrieben. Noch nie zuvor wurden in einem Konflikt so viele Flücht­linge gezählt, dass es sich um eine der grössten huma­ni­tären Krisen der Welt handelt, berichtet die Inter­na­tio­nale Orga­ni­sa­tion für Migra­tion (iom.int/). 80 Prozent der Vertrie­benen leben in den Provinzen Nord-Kivu, Süd-Kivu, Ituri und Tangan­jika im Osten des Kongo. Das Land Kongo kämpft seit Jahr­zehnten mit extremen Gewalt­aus­brü­chen. Seit 1999 wird das Land von Bürger­kriegen und Konflikten zwischen verschie­denen ethni­schen Gruppen heim­ge­sucht. „Die jüngste Eska­la­tion des Konflikts hat mehr Menschen in kürzerer Zeit vertrieben als selten zuvor“, sagte Fabien Sambussy, IOM-Missi­ons­chef im Ostkongo. Nach Angaben der UN-Migra­ti­ons­agentur wurden die Bemü­hungen zur Bewäl­ti­gung der Krise inten­si­viert. Dass die Kontrolle über die Region so begehrt ist, liegt unter anderem daran, dass dieses Gebiet reich an wert­vollen Rohstoffen wie Diamanten, Gold, Kupfer und Zink ist. Ausserdem gibt es viel begehrtes Kobalt, das ein entschei­dender Rohstoff für Batte­rien von Tele­fonen, Laptops und Elek­tro­autos ist. NOS.nl

Estland – Ein Pilot­pro­jekt, das Menschen in Not eine Prepaid-Karte zum Kauf von Lebens­mit­teln gab, wird nach einer erfolg­rei­chen Test­phase im Früh­jahr diesen Herbst landes­weit ausge­weitet. Im April erhielten fast 9’000 Menschen in den Kreisen Harju und Rapla eine Karte, mit der sie Lebens­mittel in der Super­markt­kette Rimi kaufen konnten. Den Karten wurden vier­tel­jähr­lich 30 € pro Person gutge­schrieben und sie konnten nicht zum Kauf von Alkohol oder Tabak­waren verwendet werden. Die Idee fand grossen Anklang und es gab auch Inter­esse aus anderen Teilen des Landes. Zuvor erhielten die Empfänger Lebens­mit­tel­pa­kete von der Lebens­mit­tel­bank Toidu­pank. ERR.ee

In der EU darf auf Insta­gram und Face­book ab nächster Woche keine perso­na­li­sierte Online-Werbung mehr ange­zeigt werden. SRF.ch

Frank­reich – Fuss­ball-Profi Lionel Messi ist zum achten Mal in seiner Karriere mit dem „Ballon d’Or“ – dem „Goldenen Ball“ – ausge­zeichnet worden. Der argen­ti­ni­sche Welt­meis­ter­ka­pitän gewann die Wahl in Paris vor dem Norweger Erling Haaland und dem Fran­zosen Kylian Mbappe. Bei den Frauen setzte sich die spani­sche Welt­meis­terin Aitana Bonmati durch. Der Ballon d’Or wird seit 1956 jähr­lich von der Fach­zeit­schrift „France Foot­ball“ vergeben und gilt als eine der wich­tigsten Auszeich­nungen im Fuss­ball. RBB.de

● Der fran­zö­si­sche Senat hat einem Geset­zes­ent­wurf zuge­stimmt, der die Verwen­dung von gender­ge­rechter Sprache in Geset­zes­texten, aber auch in Gebrauchs­an­wei­sungen, Arbeits­ver­trägen und anderen Alltags­do­ku­menten verbieten will. Nun muss die grosse Parla­ments­kammer über die Einfüh­rung des Gender­ver­bots entscheiden. SRF.ch

Gasa – Kinder in Gasa können nirgendwo hin: „Pro Stunde sterben 6 Kinder“. „Gasa ist zu einem Friedhof für Tausende von Kindern und zur Hölle auf Erden für den Rest geworden“, sagte UNICEF-Spre­cher James Elder. NOS.nl

● Berichten zufolge disku­tieren Washington und seine israe­li­schen Verbün­deten über die mögliche Statio­nie­rung einer inter­na­tio­nalen Truppe in der paläs­ti­nen­si­schen Enklave. I24.il ● Israels Armee hat nach eigenen Angaben seit dem Über­fall der isla­mis­ti­schen Hamas Anfang Oktober 12’000 Ziele im Gasa­streifen ange­griffen. Darunter waren Waffen­lager, Gebäude von führenden Mitglie­dern der Hamas und Rake­ten­ar­se­nale, wie ein Armee-Spre­cher mitteilte. Nach Angaben des von der Hamas kontrol­lierten Gesund­heits­mi­nis­te­riums starben im Gasa­streifen mehr als 9’000 Zivi­listen, vor allem Kinder. Die israe­li­sche Armee hat nach eigenen Angaben Gasa-Stadt umzin­gelt. RBB.de

Gross­bri­tan­nien – Der mit Sank­tionen belegte russi­sche Mogul Michail Fridman sagt, er bedauere die Inves­ti­tion in Gross­bri­tan­nien, nachdem seine Vermö­gens­werte einge­froren wurden und er gezwungen wurde, das Land zu verlassen. RT.ru

Haiti – Haiti verbietet Flüge nach Nica­ragua, vermut­lich um die Migra­tion zu stoppen. Die Flüge erfreuen sich zuneh­mender Beliebt­heit bei Migranten, die vor Armut und Gewalt fliehen und versu­chen, über Nica­ragua in die Verei­nigten Staaten zu gelangen. NOS.nl

Iran – Der Oberste Führer des Iran, Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, hat die musli­mi­schen Nationen aufge­for­dert, ein Öl- und Lebens­mit­tel­em­bargo gegen Israel zu verhängen, um seine Mili­tär­ope­ra­tion im Gasa­streifen zu stoppen. VOIRI.ir

● Eska­la­tion in Nahost. Irans «Achse des Wider­stands»: Droht jetzt ein Flächen­brand? Israels erklärter Feind unter­hält Milizen quer über den arabi­schen Raum. Eine weitere Gefahr im Pulver­fass Nahost. SRF.ch

Israel – Israel wird 18’500 paläs­ti­nen­si­sche Arbeiter in den Gasa­streifen zurück­schi­cken. Es werde in Israel „keine paläs­ti­nen­si­schen Arbeiter aus dem Gasa­streifen mehr geben.

●Wie die Boden­of­fen­sive das Land spaltet. Die 2 Mio. Bewohner Gasas sollten an einem Tag in den Süden flüchten. Erst zwei Wochen später treffen die israe­li­schen Panzer ein. Vertei­di­gungs­mi­nister Galant geht von drei Monaten heftigen Kämpfen aus. Alles, was die Regie­rung Netan­yahu macht, spaltet die Bevöl­ke­rung seit Monaten. Es gab bis vor drei Wochen Massen­de­mons­tra­tionen gegen die Regie­rung und das Miss­trauen bleibt selbst in dieser Krisen­si­tua­tion. Ein Grund für die Spal­tung ist die Justiz­re­form. Die Politik kann sich über das Oberste Gericht hinweg­setzen, auch wenn es um Grund­rechte geht. Netan­yahu bildete eine Regie­rung mit seiner ליכוד Likud, der grössten Partei mit kleinen rechts­na­ti­onlen und ultra­re­li­giösen Parteien. Ein Teil der Bevöl­ke­rung ist in dieser Regie­rung nicht vertreten, nämlich die Links­li­be­ralen und die Mitte. Netan­yahus Regie­rung hängt von den Ultra­na­tio­nalen und ‑reli­gösen ab. Diese haben unver­hält­mässig viel Macht. Diese initi­ierten die Justiz­re­form, die die Macht der Gerichte einschränkt. Seit 2019 gab es fünfmal Wahlen. Der Premier spaltet, weil er vor Gericht steht wegen Korrup­ti­ons­vor­würfen und keines­falls ins Gefängnis will. Er macht weniger Politik fürs Land als viel­mehr für sich selbst. Der Spal­tung zugrunde liegt auch der geschei­terte Frie­dens­pro­zess mit den Paläs­ti­nen­sern. Dies führte zur Inti­fada. Die jungen Paläs­ti­nenser sehen keine Zukunft und bauen auf den Terror. Reli­giöse Kreise in Isreal haben mehr Kinder und sind so in der Demo­kratie stärker und haben unter­schied­liche Vorstel­lungen, wie ein jüdi­scher Staat ausseheh soll. Liberal gegen Orthodox. Boden­of­fen­sive spaltet weiter, weil deren Ziel unklar ist. Ultra­or­tho­doxe sind ausge­nommen vom Mili­tär­dienst, es sind die Libe­ralen, die kämpfen. Sie sterben für eine Regie­rung, der sie nicht trauen. Netan­yahu war gewarnt worden und habe diese Warnungen igno­riert. Er hat Streit­kräfte zum Tempel­berg geschickt, wo Ultra­re­li­giöse provo­zierten, um diese zu schützen. Er vernach­läs­sigte den Grenz­schutz und beschul­digte Armee und Geheim­diest, was nicht gut ankam. Er über­nahm null Verant­wor­tung. Welche Hamas will er vernichten, die kämp­fe­ri­sche, poli­ti­sche, soziale, reli­giöse? Was soll nach der Boden­of­fen­sive mit dem Gasa­streifen geschehen? Und was ist mit den +200 Geiseln, die dort fest­ge­halten werden. Konsens ist, dass die Hamas nie wieder ein Massaker anrichten soll. Die einen wollen nur Rache. Minister בצלאל סמוטריץ Bezalel Joel Smot­rich (43) schrieb schon 2017 eine Stra­tegie zur Entvöl­ke­rung des Gasa­strei­fens und plant eine Mio Siedler im West­jor­dan­land anzu­sie­deln und die Paläs­ti­nenser zu vertreiben. Jetzt ist die Gele­gen­heit das Paläs­ti­nen­ser­pro­blem los zu werden. Netan­yahu will die Hamas völlig auslö­schen und alle Paläs­ti­nenser vertreiben. Viele wollen aber eine Offen­sive mit Mass: Frie­dens­ak­ti­visten, Kibbuz­be­wohner, linke Kräfte, Leute, die Angst haben um den Ruf Israels, wenn in kurzer Zeit +2000 Kinder in Gasa getötet werden. Sie empfinden es als inhuman, den Gasa­be­woh­nern Strom, Medizin, Wasser abzu­drehen. Ange­hö­rige der Geiseln wollen zuerst deren Befreiung und erst dann die Offen­sive. Viele fragen sich, was kommt nach der Offen­sive? Weiss die Regie­rung, was sie tut, was die Konse­quenzen sind für die Bezie­hungen zu anderen arabi­schen Ländern. Was will man danach mit dem Gasa­streifen machen. Netan­yahu ist der am längsten amtie­rende Minis­ter­prä­si­dent des Landes. Wie lange kann er sich im Amt halten. Likud ist immer noch die grösste Partei, aber ist Netan­yahu der gleiche, der er früher war. Er ist mehr­heit­lich mit sich selbst beschäf­tigt. Die Bevöl­ke­rung ist verun­si­chert, weil die lang vorbe­rei­tete Massaker der Hamas von den Geheim­diensten verschlafen wurde. Netan­yahu sieht sich sicher, soll doch der Krieg mindes­tens 9 Monate dauern. Die Bevöl­ke­rung sieht Gefahr auch vom West­jor­dan­land, wo die Siedler bewaffnet wurden und vom Libanon durch die Hisbullah, die bis jetzt nur wenige Raketen abfeu­erte. Die Exis­tenz­angst geht um. Susanne Brunner.

● Israe­li­scher Frie­dens­ak­ti­vist. «Rache in Gasa wird meine Eltern nicht ins Leben zurück­bringen». Maoz Inon will keine Rache für seine von der Hamas getö­teten Eltern. «Das Blut­ver­giessen muss enden», sagt er im «Club». SRF.ch

Japan – Ein Jahr nachdem erst­mals wieder Touristen will­kommen geheissen wurden, erlebt die Touris­mus­branche einen regel­rechten Boom. Doch mit der stei­genden Besu­cher­zahl geht ein Perso­nal­mangel einher. Dies führt dazu, dass Unter­nehmen der Branche zuneh­mend Touristen abweisen müssen. Das Land öffnete seine Grenzen erst im Oktober 2022 – lange nachdem die meisten Länder ihre Reise­be­schrän­kungen aufge­hoben hatten. Es war damals frag­lich, ob Touristen nach so langer Zeit wieder den Weg zurück ins Land finden würden. Diese Erwar­tungen wurden mehr als über­troffen. Mehr als 17 Millionen Menschen haben das Land in diesem Jahr bereits besucht. Der nied­ri­gere Yen-Kurs (1000 ¥ = 6 Franken) kurbelt den Tourismus zusätz­lich an, denn ein Urlaub in Japan ist mitt­ler­weile relativ günstig. NOS.nl

● Peking hat erneut die seiner Meinung nach unver­ant­wort­li­chen Methoden Tokios zur Einlei­tung von Abwasser aus dem hava­rierten Kern­kraft­werk Fuku­schima in den Pazi­fi­schen Ozean verur­teilt, nachdem Japan am Donnerstag seine dritte Ladung radio­ak­tiven Abwas­sers frei­ge­setzt hatte. Japan verbreite „das Risiko einer welt­weiten Verseu­chung.“ CGTN.cn

Jorda­nien – Das Paläs­ti­nenser-Hilfs­werk der Vereinten Nationen fordert, die huma­ni­täre Hilfe für den Gasa­streifen auszu­weiten. Der Leiter der Behörde, Lazz­a­rini, sagte bei einer Dring­lich­keits­sit­zung des UN-Sicher­heits­rates, eine Hand­voll Konvois wie bisher reiche nicht für mehr als zwei Millionen Menschen. Die Direk­torin des UN-Kinder­hilfs­werks, Russell, warnte bei der Sitzung vor einer Kata­strophe, weil es nicht genug sauberes Wasser gebe. Alle sechs Wasser­auf­be­rei­tungs­an­lagen im Gasa­streifen seien ausser Betrieb, weil Treib­stoff und Strom fehlen. Von den Entsal­zungs­an­lagen arbeite nur noch eine – und die auch nur mit fünf Prozent ihrer Kapa­zität. Russell rief den Sicher­heitsrat auf, eine Reso­lu­tion zu verab­schieden, die unge­hin­derten Zugang für huma­ni­täre Hilfe vorsieht. Bisher sind alle Reso­lu­ti­ons­vor­schläge im Sicher­heitsrat an west­li­chen Vetos geschei­tert. RBB.de

● Jorda­nien zieht seinen Botschafter aus Israel ab. Das sei eine Reak­tion auf „den israe­li­schen Krieg gegen den Gasa­streifen“, hiess es in einer Erklä­rung von Aussen­mi­nister Ajman Safadi. In dem Krieg würden Unschul­dige getötet, und es gebe eine „noch nie da gewe­sene huma­ni­täre Kata­strophe“. ORF.at

Russ­land. Der russi­sche Präsi­dent hat die anhal­tenden Bomben­an­griffe Israels auf die paläs­ti­nen­si­sche Enklave Gasa verur­teilt und erklärt, sie seien durch nichts zu recht­fer­tigen. Diese Bemer­kung machte der Präsi­dent am Montag, als er vor einem Treffen mit Mitglie­dern des russi­schen Sicher­heits­rats eine Rede hielt. „Die schreck­li­chen Ereig­nisse, die sich derzeit im Gasa­streifen abspielen, wo Hundert­tau­sende unschul­diger Menschen, vor allem auch Kinder, wahllos getötet werden, nirgendwo fliehen oder sich vor Bombar­die­rungen verste­cken können, können durch nichts gerecht­fer­tigt werden“. Israels Vorgehen in der paläs­ti­nen­si­schen Enklave löst Wut aus. Die anhal­tende Krise im Nahen Osten begann mit einem „Terror­an­schlag“ auf israe­li­sche Zivi­listen, bemerkte er. Doch statt die Hinter­männer zu „bestrafen“, entschied sich Israel für „Rache“. IZ.ru

Schweiz – Letzte Woche hat das EDA bekannt­ge­geben, es setze Zahlungen an elf Nicht-Regie­rungs­or­ga­ni­sa­tionen (NGOs) im Nahen Osten aus. Nun wehren sich acht der betrof­fenen israe­li­schen und paläs­ti­nen­si­schen Orga­ni­sa­tionen in einem gemein­samen Schreiben ans Aussendepartement.

● Ausge­storben und ange­sie­delt. Wie die Inzucht dem Schweizer Luchs schaden könnte. Die fehlende Viel­falt in der Genetik von Luchsen wird unter­sucht. Haben die Tiere deshalb Herzprobleme?

● Die Banken­re­gu­lie­rung ist ein Thema, mit dem sich das neu gewählte Bundes­par­la­ment befassen muss. Denn im Nach­gang zum CS-Debakel gibt es – auf Monate hinaus – viel Arbeit, nicht nur für die Parla­men­ta­ri­sche Unter­su­chungs­kom­mis­sion (PUK). Was würde geschehen, wenn eines Tages die einzig verblei­bende Gross­bank der Schweiz ins Schleu­dern geraten sollte? Wann ist eine Bank system­re­le­vant, also «too big to fail» (TBTF)? System­re­le­vant ist eine Bank, wenn bei ihrem unkon­trol­lierten Zusam­men­bruch ein riesiger Schaden für die Allge­mein­heit entstehen würde.

● In der Stadt Zürich haben letzte Woche gleich­zeitig zwei Nahost-Demons­tra­tionen statt­ge­funden – eine auf dem Müns­terhof, die andere auf dem Bürkli­platz. Die Demons­trie­renden forderten unter anderem ein Ende des Anti­se­mi­tismus in der Schweiz sowie das Ende der Gewalt im Nahen Osten. Beide Kund­ge­bungen verliefen friedlich.

