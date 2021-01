Was in der Schweiz und anderswo berichtet wurde

Mitge­hört und tran­skri­biert von Wilhelm Tell

Atom­waffen gibt es in neun Ländern, von denen keines abrüsten möchte. SRF.ch

In Austra­lien dürfen bereits Kinder ab 10 Jahren ins Gefängnis gesteckt werden, was vor allem Abori­gi­nees trifft. Alter soll auf 14 ange­hoben werden. SRF.ch

Belgien fürchtet Über­greifen der Unruhen aus den Nieder­landen wegen Corona. NPO.nl

China. Schon erste Coro­na­fälle in Wuhan Ende Dezember 2019. Am 25.1.2020 kam es in Wuhan zum ersten Lock­down. Heute ist die Norma­litär zurück­ge­kehrt. SRF.ch

Corona. Impfungen werden jetzt auch Schwan­geren empfohlen, da Corona zu Früh­ge­burten führen kann. SRF.ch Liefer­pro­bleme bei Pfizer, Moderna und Astra-Zeneca. SWR.de

Deutsch­land möchte Schulen und Gastro zu Ostern öffnen. Immer mehr Afghanen kappern LKW, um damit heim­lich nach Deutsch­land zu reisen. SWR.de

England. Über­schwem­mungen im SW , sowie auch in Wales. NPO.nl EU Diplo­maten verlieren in London ihren Diplo­ma­ten­status. ORF.at

Grie­chen­land vergrö­ßert die natio­nalen Gewässer von 6 auf 12 Seemeilen. SRF.ch

Indien. Astra Zeneca stellt seinen Impf­stoff in Indien her. Die Fabrik ist abge­brannt, was zu Liefer­pro­blemen führt. SWR.de

Israel. Trotz Impf­re­kord – es wird schon die Jugend geimpft – auch sehr hohe Coro­na­zahlen. Ben Gurion-Flug­hafen bei Tel Aviv sperrt einige Tage (? Wochen? Monate?) zu. KAN.il

Italien klagt Pfizer, da weniger als die Hälfte des ausge­machten Impf­stoffes nicht gelie­fert wird. ORF.at Ocean Viking von SOS Medi­ter­rané wartet seit 11.1. auf Hafen und darf schliess­lich in Augusta auf Sizi­lien mit 370 Flücht­lingen aus Afrika anlegen. SRF.ch

Japan plant für die Olym­piade in Tokio Corona-Test­ro­boter. SWR.de

Mosambik . Isla­misten des IS besetzen die Erdgas­felder. ZP30.py

Nieder­lande. Strik­tere Corona Mass­nahmen führen zu Ausschrei­tungen und Krawallen in zehn Städten. Verhaf­tungen. Es geht vor allem auch um die Ausgangs­sperre zwischen 21 und 4.30 Uhr. Geschäfte werden geplün­dert, Autos gehen in Flammen auf, Poli­zisten werden verletzt. SRF.ch

Oester­reich. Der Univer­sal­künstler Arik Brauer stirbt 92-jährig in Wien. Junge Leute aus England, Däne­mark, Schweden u.a. erfahren im Internet, wie sie ohne Kontrolle nach St. Anton am Arlberg kommen und dort eine Unter­kunft finden, um einen drauf zu machen. Der Bürger­meister und die offi­zi­ellen Lokale und Hotels schäumen vor Wut. ORF.at

Portugal. Trotz Corona Lock­down finden am 24.1. Präsi­dent­schafts­wahlen in Portugal statt, mit einer Wahl­be­tei­li­gung von fast 40%. Brief­wahl, Termin­ver­schie­bung gesetz­lich nicht möglich. Der bishe­rige sehr beliebte TV Jour­na­list de Sousa von den Konser­va­tiven wird mit 61% wieder­ge­wählt, Sozia­listin Gomez holt 13%, Popu­list Ventura von der „Chega“ 12%, KP stürzt ab. Präsi­dent ist eine symbo­li­sche, reprä­sen­ta­tive Funk­tion. SRF.ch

Russ­land möchte seinen Impf­stoff in der gesamten EU zulassen lassen. SRF.ch Wegen Corona werden Demons­tra­tionen in 90 Städten verboten. Vestifm.ru Grösste Demo in der Geschichte Moskaus mit über 4000 Teil­neh­mern am 23.1. SRF.ch

Schweiz. Das WEFF findet diese Woche (ab. 25.1.) nicht in Davos, sondern im Netz statt. Im Mai will man sich in Singapur treffen. Das Berner Stadt­par­la­ment hat einen Frau­en­an­teil von 70%! Wenn die Lokale zu sind, verlegen die Jungen ihre Fress- und Sauf­ge­lage einfach in die ÖV, vor allem die S‑Bahnen. FIS, Fédé­ra­tion Inter­na­tio­nale de Ski, möchte fluor­häl­tiges Wachs verbieten. SRF.ch

Spanien öffnet nach 2 Monaten Lock­down die Museen. ORF.at

Türkei soll geflüch­tete Uiguren nach China zurück­schi­cken, wenn sie weiter finan­zi­elle Unter­stüt­zung aus China wollen. SWR.de

Ungarn liess den russi­chen Impf­stoff „Sputnik Vau“ testen und holt nun Millionen Dosen ins Land, da die EU bei der Impf­ver­sor­gung versagt hat. ORF.at

USA. Am Tag der Verei­di­gung von Präsi­dent Biden blieb es in Washington ruhig, doch gab es Unruhen in vielen anderen Städten. NPO.nl Einrei­se­stopp aus dem Schen­gen­raum beschlossen. Der Inter­view­erstar Larry King (eig. Lawrence Harvey Zeiger, 19.11.1933–23.1.2021) , in den 50ern und 60ern bei WMBM in Miami, wo er Künst­ler­name King erwirbt, ab 1978 bei MBS, 25 Jahre bei CNN (steht im Buch der Rekorde), dann bei Russia Today, stirbt in Los Angeles 87 jährig mit Corona. SRF.ch Trans­gender aus der ganzen Welt können jetzt zur US Army. Der US Staat über­nimmt alle Kosten. WLS.us