Was in der Schweiz und anderswo berichtet wurde – 11.05.2023

Im Internet mitge­hört und mitge­schrieben von Wilhelm Tell

Austra­lien – Austra­lien geht vehe­ment gegen E‑Zigaretten vor. Das Land werde künftig die Einfuhr aller Vapes verbieten, die nicht für Apotheken bestimmt seien, kündigte Gesund­heits­mi­nister Mark Butler heute an. Zudem werden nicht nur Einweg-E-Ziga­retten aus den Regalen verbannt, sondern auch bestimmte Verpa­ckungen und Geschmacks­rich­tungen verboten – vor allem, um Jugend­liche zu schützen. „Keine Kaugum­mi­a­romen mehr, keine rosa Einhörner oder E‑Zigaretten, die als Text­marker getarnt sind, damit Kinder sie in ihren Feder­pen­nalen verste­cken können“, sagte Butler. „Statt­dessen werden wir einfache Verpa­ckungen haben, mit einfa­chen Aromen.“ „Vaping wurde an Regie­rungen und Gemeinden auf der ganzen Welt als thera­peu­ti­sches Produkt verkauft, um Lang­zeit­rau­chern beim Aufhören zu helfen“, so der Minister. Statt­dessen würden gerade junge Menschen, die dampften, mit dreimal höherer Wahr­schein­lich­keit anfangen, auch normale Ziga­retten zu rauchen. ORF.at

● Fünf Tage nach dem Verschwinden eines Anglers im tropi­schen Norden Austra­liens sind mensch­liche Über­reste im Bauch eines Kroko­dils gefunden worden. „Die Polizei glaubt, dass die Über­reste die des vermissten 65-jährigen Mannes sind. NPO.nl

Bots­wana – Caroni meint, dass die Schweizer Aussen­po­litik sich an ihren eigenen Inter­essen orien­tieren solle und so auch die Besuche, nament­lich des Bundes­prä­si­denten, dementspre­chend wählen müsste. «Bei Bots­wana sticht mir nicht ins Auge, was die aussen­po­li­ti­schen Inter­essen der Schweiz wären.» Alain Berset legt den Schwer­punkt seiner Kontakte im Präsi­di­al­jahr auf Afrika. Bei Bots­wana gehe es auch darum, die demo­kra­ti­sche Tradi­tion des südafri­ka­ni­schen Landes zu würdigen, so das Eidge­nös­si­sche Depar­te­ment des Innern (EDI). SRF.ch

Deutsch­land – Das Deutsch­land­ti­cket zu 49 Euro pro Monat wurde zum 1. Mai 2023 einge­führt. Die Ausgabe erfolgt grund­sätz­lich digital als E‑Ticket über App oder auf Chip­karte gemäss dem tech­no­lo­gi­schen Stan­dard. Verkehrs­un­ter­nehmen, die noch nicht in der Lage zur Bereit­stel­lung eines digi­talen Produktes sind, können das Ticket bis zum 31. Dezember 2023 über­gangs­weise als digital kontrol­lier­bare Papier­fahr­karte mit einem zur Verwen­dung in der App analogen 2D-Code ausgeben. Das Ticket wird ausschliess­lich im Abon­ne­ment ange­boten und ist monat­lich kündbar. Es gilt dabei jeweils vom ersten Kalen­dertag eines Kalen­der­mo­nats bis zum ersten Kalen­dertag des Folge­mo­nats um 3 Uhr. Beim Kauf für den laufenden Monat gilt das Ticket unab­hängig vom Kauf­zeit­punkt eben­falls bis zum ersten Tag des folgenden Kalen­der­mo­nats. Das Abon­ne­ment verlän­gert sich auto­ma­tisch um einen weiteren Monat, sofern es nicht bis zum Zehnten des Vormo­nats gekün­digt wurde. So kann ein Ticket für einen einzelnen Monat ab dem 11. des Monats nicht mehr einzeln erworben werden, sondern bedingt notwen­di­ger­weise auch einen Kauf des Tickets für den Folge­monat. Die Kündi­gung muss bei demje­nigen Unter­nehmen erfolgen, bei dem das Deutsch­land­ti­cket gekauft wurde. Das Deutsch­land­ti­cket erlaubt die Beför­de­rung einer Person in der zweiten Klasse in allen Nahver­kehrs­mit­teln in Deutsch­land wie Regio­nal­bahn, S‑Bahn, U‑Bahn, Stras­sen­bahn sowie im ÖPNV-Angebot enthal­tenen Bussen. Zum Teil gilt das Ticket auch für Fahrten zu und von grenz­nahen Zielen im Ausland. DLF.de

Frank­reich – Die Reporter ohne Grenzen (rsf.org/) mit Sitz in Paris veröf­fent­li­chen die Rang­liste jeweils am 3. Mai zum Tag der Pres­se­frei­heit. Gut oder eher gut bestellt ist es um die Frei­heit der Medien in 52 Ländern. Hier behält Norwegen den 1. Platz zum siebten Mal in Folge. Irland schafft es auf Platz 2, gefolgt von Däne­mark, Schweden, Finn­land und den Nieder­landen (um 22 Plätze gestiegen!). Weiters Litauen, Estland, Portugal, Osttimor, Liech­ten­stein, Schweiz. Die Schweiz belegt bei der Pres­se­frei­heit 2023 den 12. Platz unter 180 Ländern. Im Vorjahr war sie auf der Rang­liste der Reporter ohne Grenzen noch auf Platz 14 gelandet. Grund für die Verbes­se­rung ist vor allem das Ende der Covid-19-Pandemie. Dadurch entspannte sich ein vorher beispiellos gehäs­siges Klima von Einschüch­te­rung, Feind­se­lig­keit und sogar physi­scher Gewalt vonseiten der Gegner der Pande­mie­mass­nahmen, wie die Reporter ohne Grenzen mitteilen. Diese Aggres­sionen hatten die Schweiz 2022 vom 10. auf den 14. Rang zurück­ge­worfen. Schweizer Jour­na­listen drohen bei Berichten aufgrund gele­akter oder gestoh­lener Bank­daten bis zu drei Jahre Gefängnis. Die wirt­schaft­liche Lage vieler Medien bleibt weiterhin fragil, was den Teil­in­di­kator Medi­en­viel­falt beein­träch­tigte. Deutsch­land ist in der Rang­liste der Pres­se­frei­heit abge­stiegen – bereits zum dritte Mal in Folge – um fünf Plätze auf Rang 21 zurück­ge­fallen. Öster­reich belegt Platz 29. SRF.ch

Gross­bri­tan­nien – König Charles‘ Krönung wurde ein Treffen der Reli­gionen. Hindus, Sikh und Muslime wirkten bei der briti­schen Krönung am 6. Mai mit – ein Novum, das Erzkon­ser­va­tive empört.

● Der Krönungseid hat sich über die Jahre gewan­delt. Neu ist eine Formu­lie­rung, welche die Reli­gi­ons­viel­falt in Gross­bri­tan­nien berücksichtigt.

Italien – Die Zahl der Bambini hat einen histo­ri­schen Tief­punkt erreicht. Italien altert rasant. Meloni aber sagt, flexi­blere Arbeits­ver­träge würden neue Stellen schaffen. Und mit den Einspa­rungen beim Bürger­geld will sie die Sozi­al­ab­gaben redu­zieren, um bis zu 100 Euro pro Monat. Das werde die Jungen bei der Grün­dung einer Familie unterstützen.

● Vene­digs Kommu­nal­po­li­tiker lieb­äu­geln seit Jahren mit dem Verkauf eines Gemäldes von Gustav Klimt. Das fast zwei Meter hohe Ölbild «Judith II» stammt aus dem Jahr 1909, der soge­nannten goldenen Periode des Malers. Derzeit hängt es im vene­zia­ni­schen Museum für moderne Kunst im Palazzo Ca’ Pesaro. Auf dem Kunst­markt würde das berühmte Werk rund 120 Millionen Franken kosten. Vene­digs Bürger­meister könnte den Gegen­wert des Klimt-Gemäldes gut gebrau­chen. Denn wahr­schein­lich entfallen EU-Gelder für ein geplantes städ­ti­sches Sportstadion.

● Bei der Brücke, die Leonardo Da Vinci hinter Mona Lisas Schulter malte, soll es sich um die etrus­kisch-römi­sche Brücke Romito handeln. Die Über­reste der Brücke, die auch Ponte di Valle genannt wird, stehen im toska­ni­schen Dorf Laterina.

● Bei einem inter­na­tio­nalen Gross­ein­satz gegen die Mafia heute sind insge­samt 108 Haft­be­fehle voll­streckt worden. Mehrere Personen wurden aufgrund eines Euro­päi­schen Haft­be­fehls in Deutsch­land fest­ge­nommen, wie die italie­ni­schen Cara­bi­nieri heute bekannt­gaben. Ausserdem wurden gegen sechs Menschen in Belgien, drei in Frank­reich und jeweils eine Person in Portugal, Rumä­nien und Spanien Euro­päi­sche Haft­be­fehle voll­streckt. Ein Gericht in der Hafen­stadt Reggio Cala­bria hatte auf Antrag der Anti-Mafia-Staats­an­walt­schaft die mehr als 100 Haft­be­fehle ausge­spro­chen. ORF.at

Katar – In Katar fand eine zwei­tä­gige Konfe­renz der Vereinten Nationen zur Situa­tion in Afgha­ni­stan begonnen. Auf Einla­dung von Uno-Gene­ral­se­kretär Guterres beraten die Mitglieds­staaten. Ziel des Tref­fens ist der Uno zufolge, einen einheit­li­chen Umgang der inter­na­tio­nalen Staa­ten­ge­mein­schaft mit dem Taliban-Regime zu finden. Afgha­ni­stans kriti­siert die Veran­stal­tung. Ein hoch­ran­giger Vertreter der Taliban beklagte im Gespräch mit der Deut­schen Presse-Agentur, es sei „diskri­mi­nie­rend“, von der Uno nicht einge­laden worden zu sein. Dadurch könnten die Stand­punkte der Taliban nicht vorge­tragen werden. RBB.de

Mayotte – Die Insel vor der afri­ka­ni­schen Ostküste gehörte früher zur Insel­gruppe der Komoren. Ihre Bevöl­ke­rung entschied sich in einer Volks­ab­stim­mung gegen die Unab­hän­gig­keit und wollte bei Frank­reich bleiben. Inzwi­schen ist Mayotte ein eigen­stän­diges Depar­te­ment Frank­reichs. Es zieht viele Migran­tinnen und Migranten aus Nach­bar­län­dern an, beson­ders von den 70 Kilo­meter entfernten Komoren. Die Bevöl­ke­rung auf Mayotte hat in den vergan­genen 30 Jahren massiv zuge­nommen. Die Infra­struktur des Depar­te­ments ist über­lastet, und die Gewalt hat zuge­nommen. 2000 fran­zö­si­sche Sicher­heits­kräfte sollen nun die illegal einge­reisten Migran­tinnen und Migranten ausschaffen und in ihre Herkunfts­länder zurück­führen. Mayotte ist Frank­reichs Depar­te­ment der Extreme. Dies zeigt der Blick in die Statistik: Die Einkommen sind die mit Abstand tiefsten in ganz Frank­reich, drei Viertel der Bevöl­ke­rung leben unter der offi­zi­ellen Armuts­grenze. Mit einem Durch­schnitts­alter von 23 Jahren ist die Bevöl­ke­rung deut­lich jünger als in Konti­nen­tal­frank­reich (Durch­schnitts­alter 41). Die Gebur­ten­rate ist mit 4.6 Kindern pro Frau mehr als doppelt so hoch wie im Landes­durch­schnitt. Die Arbeits­lo­sig­keit ist nirgends in Frank­reich so hoch wie in Mayotte: Nur 30 Prozent der Bevöl­ke­rung im arbeits­fä­higen Alter hat Arbeit. Das Bildungs­ni­veau ist sehr tief, die Krimi­na­lität liegt weit über dem natio­nalen Durch­schnitt. Warum ist die Insel so attraktiv für Migranten? Als die Insel­gruppe der Komoren 1975 von Frank­reich unab­hängig wurde, blieb Mayotte nach einer Volks­ab­stim­mung bei Frank­reich. Zuerst als soge­nanntes Über­see­ter­ri­to­rium. 2011 wurde Mayotte zum 101. fran­zö­si­schen Depar­te­ment aufge­wertet und damit den anderen gleich­ge­stellt. Dadurch hat die Bevöl­ke­rung beispiels­weise auch Anrecht auf Sozi­al­hilfe. Auch wenn Mayotte das ärmste Depar­te­ment ist: Der Lebens­stan­dard in Mayotte ist viel­fach höher als auf den Komoren. Und das lockt jedes Jahr Zehn­tau­sende von Migran­tinnen und Migranten an und führt zu einem massiven Bevöl­ke­rungs­wachstum. Bereits 2017 schätzten die Behörden, dass mehr als die Hälfte der Bevöl­ke­rung Migranten oder deren Nach­kommen sind. Was bezweckt Frank­reich mit den 2000 Sicher­heits­kräften? Diese Aktion soll die lokale Bevöl­ke­rung beru­higen. In den vergan­genen Jahren haben die sozialen Span­nungen massiv zuge­nommen. Immer wieder sind Unruhen ausge­bro­chen. Immer wieder gingen Bürger­wehren gegen Migranten vor und zerstörten deren Unter­künfte. Die Regie­rung will jetzt wohl demons­trieren, dass sie das Problem ernst nimmt und das Feld nicht einfach der Selbst­justiz von Bürger­wehren über­lassen will. Wie ist die Zusam­men­ar­beit Frank­reichs mit den Komoren? Diese gestaltet sich schwierig. Die Komoren aner­kennen Mayotte nicht als Depar­te­ment Frank­reichs. Sie beharren darauf, dass Mayotte eigent­lich zu ihrem Staat gehört, eine Rück­füh­rung von Migranten also eigent­lich gar nicht möglich sei. De facto wollen die Komoren damit vor allem aber Kompen­sa­ti­ons­leis­tungen für zurück­ge­führte Menschen aus Frank­reich errei­chen. Auf Mayotte wird die Aktion der Sicher­heits­kräfte von der Bevöl­ke­rung und den poli­ti­schen Vertre­tern mehr­heit­lich unter­stützt. Menschen­rechts­or­ga­ni­sa­tionen dagegen kriti­sieren die Behand­lung der Menschen aus den Komoren ohne Papiere als unwürdig. Linke Parteien in Konti­nen­tal­frank­reich teilen diese Kritik. Rechte Parteien bezeichnen Mayotte schon länger als schlechtes Beispiel einer unkon­trol­lierten Migra­tion. Marine Le Pen hat die Insel im Wahl­kampf um die Präsi­dent­schaft 2022 intensiv bereist. Im ersten Wahl­gang hat sie auf Mayotte unter allen Kandi­daten mit Abstand das beste Resultat erzielt und dann in der Stich­wahl gegen Präsi­dent Macron fast 60 Prozent der Stimmen erreicht. SRF.ch

Nepal – Beim Versuch, den höchsten Berg der Welt zu erklimmen, ist ein US-Bürger tödlich verun­glückt. Es ist der vierte Tote am Mount Everest in der dies­jäh­rigen Früh­lings­saison. In Nepal haben diese Saison mindes­tens 466 Alpi­nisten eine Geneh­mi­gung für die Bestei­gung des Bergs bekommen – so viele wie noch nie. SRF.ch

Öster­reich – Die Teue­rung hat sich im April beschleu­nigt: Laut Statistik Austria beträgt die Infla­ti­ons­rate für April voraus­sicht­lich 9,8 Prozent, im März lag die Teue­rungs­rate bei 9,2 Prozent. Im Monats­ab­stand stiegen die Verbrau­cher­preise um 0,8 Prozent. Die Teue­rung nimmt zuneh­mend in den Berei­chen Frei­zeit, Reisen und Dienst­leis­tungen an Fahrt auf.

● Drei Jahre Bache­lor­stu­dium um 75’000 Euro und dann noch drei Jahre Master­stu­dium um weitere 75’000, so war das Medi­zin­stu­dium an der Sigmund Freud Uni in Wien aufge­baut. Doch dann sah im Vorjahr ein Gutachten im Auftrag der Akkre­di­tie­rungs­agentur AQ Austria Quali­täts­mängel im Studium und deshalb „Gefahr in Verzug“. Anfang März bestä­tigte das Bundes­ver­wal­tungs­ge­richt den Entzug der Zulas­sung. Vor zwei Wochen hiess es, dass rund 600 Master­stu­die­rende ihr Studium noch beenden können. In der Luft hängen bleiben aber rund 750 Bache­lor­stu­die­rende. Dieses Über­gangs- oder Brücken­jahr soll statt 12’500 Euro im Semester nur rund die Hälfte kosten und könnte in Zusam­men­ar­beit mit Hilfe einer Uni in der Slowakei stattfinden.

● Afri­ka­ni­scher Elefant bis Zebra-Passi­ons­blu­men­falter: Einmal im Jahr werden im Wiener Tier­garten Schön­brunn die Tiere gezählt. Die aktu­elle Inventur ergab, dass in dem Zoo 649 Arten und 7’749 Tiere leben. ORF.at

Polen – Polen könnte von Russ­land als Nach­fol­ge­staat der UdSSR Repa­ra­tionen für den Zweiten Welt­krieg verlangen, aber nur, wenn es Deutsch­land über­redet, zuerst eine ähnliche Rech­nung zu bezahlen, behaup­tete ein hoch­ran­giger Beamter in Warschau. Berlin hat bisher eine Forde­rung Polens in Höhe von 1,3 Billionen Euro wegen der Nazi-Besat­zung mit dem Argu­ment zurück­ge­wiesen, dass die Ange­le­gen­heit längst beigelegt sei. RPI.pl

Schweiz – Wie umgehen mit links­extremer Gewalt? Gewalt­tä­tige Demons­tra­tionen nehmen zu. Ein allge­meines Rezept dagegen gebe es nicht, sagt der Krimi­no­loge Dirk Baier.

● SVP jagt SP Sitz ab. «Für die SP wird es im Stän­derat immer enger»

● Nach Pande­mie­tief. Swiss setzt Steig­flug im ersten Quartal fort. Die Flug­ge­sell­schaft Swiss hat im ersten Quartal einen Betriebs­ge­winn von 78.4 Millionen Franken einge­flogen. Noch im Vorjahr hatte die Airline einen Betriebs­ver­lust von knapp 48 Millionen Franken erlitten. Der Umsatz stieg auf 1.1 Milli­arden Franken nach 712 Millionen Franken im Vorjahresquartal.

● Der 9. Mai ist in vielen ehema­ligen Sowjet-Staaten ein Feiertag – auch in Russ­land. Der Feiertag wurde in den 60er-Jahren in der Sowjet­union einge­führt, um an den Tag des Sieges über Nazi­deutsch­land zu erin­nern. Auch auf dem Friedhof Hörnli in Riehen bei Basel, wo ein Grabmal an mehrere gefal­lene sowje­ti­sche Soldaten erin­nert, wurde der Gedenktag in den letzten Jahren begangen. Das Grabmal mehrerer sowje­ti­schen Soldaten auf dem Friedhof Hörnli in Riehen bei Basel ist ein ziem­lich unschein­barer Ort. Bis vor einem Jahr hatte sich denn auch niemand daran gestört, dass jedes Jahr am 9. Mai die russi­sche Botschaft zu einem Gedenk­an­lass einlädt und Russen, aber auch Ukrainer, das Grabmal besu­chen. Gross war die Aufre­gung im letzten Jahr, als die russi­sche Botschaft in Bern ankün­digte, sie wolle trotz Krieg in der Ukraine an der Feier fest­halten. Auflage für russi­sche Sieges­feier in Basel: Kein Z‑Symbol.

● Blick und Tamedia waren vom Cyber­an­griff auf die NZZ betroffen.

● Seit Anfang Woche bis kommenden Dienstag findet in der Romandie die Armee­übung «LUX 23» statt. Etwa 4000 Miliz- und Berufs­mi­li­tärs aus der ganzen Schweiz sind mobi­li­siert, darunter die Terri­to­ri­al­di­vi­sion 1 und Teile der Luft­ver­tei­di­gung. Hinzu kommen Ange­hö­rige des Kommandos Spezi­al­kräfte, des Bundes­amts für Zoll und Grenz­si­cher­heit, der Poli­zei­korps, der SBB und sogar der fran­zö­si­schen Armee. SRF.ch

Serbien – Neun Tote nach Schüssen in Belgrader Schule. ‚

● Erneute Schies­serei in Serbien – mindes­tens acht Tote. In Mlade­novac erschiesst ein Mann aus einem Auto mehrere Menschen. SRF.ch

Südafrika – Der 15. BRICS Gipfel im August 2023 könnte von Durban nach Moskau oder St. Peters­burg verlegt werden, damit auch der russi­sche Präsi­dent teil­nehmen kann. SABC.za

Taiwan – Für SP-Natio­nalrat Fabian Molina ist die Stär­kung der Bezie­hung zu Taiwan ein Zeichen gegen das grosse, China. Mit 97 zu 87 Stimmen folgte der Natio­nalrat am Diens­tag­abend Molina. Abge­lehnt haben den Vorstoss die FDP, die SVP und Teile der Mitte. Darunter auch FDP-Natio­nalrat Hans-Peter Port­mann: «Taiwan ist inter­na­tional kein souve­räner und eigen­stän­diger Staat, es ist ein Teil­staat von China. Deshalb sind uns hier die Hände gebunden.» Mit Taiwan unter­hält die Schweiz zwar Kultur‑, Wissen­schafts- und Wirt­schafts-Kontakte, aber keine diplo­ma­ti­schen Bezie­hungen. SRF.ch

● Der Versand des Waffen­rück­stands in Höhe von 19 Milli­arden US-Dollar, den die USA für Taiwans Vertei­di­gung geneh­migt haben, ist jetzt nach der russi­schen Inva­sion in der Ukraine noch wich­tiger, sagte ein wich­tiger repu­bli­ka­ni­scher Gesetz­geber am Mitt­woch. Rep. Don Bacon (R‑Neb.), ein Mitglied des House Armed Services Committee, benutzte diese Zahl, um zu sagen, dass die Verei­nigten Staaten „in dem, was wir für Taiwan bereit­stellen müssen, hinter­her­hinken“. Der Verkauf dieser Waffen – einschliess­lich der Harpoon-Over-the-Horizon-Lang­stre­cken-Anti-Schiffs-Raketen – und anderer Systeme wie F‑16-Jäger war Teil einer Verein­ba­rung von 2019, die sich aufgrund von Liefer­ket­ten­pro­blemen im Zusam­men­hang mit COVID-19 verzö­gert hat. USNI News berich­tete, dass 2,37 Milli­arden US-Dollar der auto­ri­sierten Verkäufe für 400 Harpoon Block IIs und 100 Harpoon Coastal Defense Systems bestimmt waren, die der Schlüssel zur Abwehr eines amphi­bi­schen Angriffs sind. Die Ukrainer haben diesen Sommer mindes­tens eine Harpu­nen­bat­terie in der Nähe ihrer Schwarz­meer­küste statio­niert. VOA.us

Tsche­chien – Die Euro­päi­sche Kommis­sion will die Muni­ti­ons­pro­duk­tion in Europa mit einer Milli­arde Euro ankur­beln. Das sei eine gute Nach­richt für die Ukraine, stärke aber auch die euro­päi­schen Vertei­di­gungs­fä­hig­keiten, so EU-Kommis­si­ons­prä­si­dentin Ursula von der Leyen gestern in Prag. ORF.at

Türkei – Es wurde ein Ölfeld mit einer geschätzten Produk­ti­ons­ka­pa­zität von 100’000 Barrel (à 159 Liter) pro Tag entdeckt, teilte Präsi­dent Recep Tayyip Erdoğan (69) am Dienstag mit. Die neuen Ressourcen wurden in der Nähe eines bestehenden Ölfeldes im Gabar-Gebirge (Gabar Dağı) in der südöst­li­chen Provinz Şırnak iden­ti­fi­ziert, sagte Erdoğan und fügte hinzu, dass das Feld in der Lage sei, mehr Öl zu produ­zieren als jedes andere türki­sche Feld und die Ener­gie­un­ab­hän­gig­keit des Landes stärken werde. „Wir werden ein ener­gie­lie­fer­fä­higer Staat“, prokla­mierte er. Der türki­sche Führer behaup­tete sogar, dass Rohöl aus dem neuen Feld bereits zu Ölraf­fi­ne­rien fliesst. TRT.tr

Uganda – Schim­pansen setzen verschie­dene Rufe wie „Huu“ und „Waa“ zu einer Art Zwei­wort­satz zusammen. Ihre Artge­nossen verstehen offenbar die spezi­elle Bedeu­tung der Mini­sätze, wie ein inter­na­tio­nales Forschungs­team in einem Expe­ri­ment mit wilden Schim­pansen in Uganda zeigt. ORF.at

Ukraine – Offi­zi­elle Berichte behaupten, dass die Hälfte des ukrai­ni­schen Terri­to­riums (550’000 km²) vermint wurde. Das entspricht ganz Gross­bri­tan­nien (244’000 Quadrat­ki­lo­meter). Laut Premier­mi­nister Denis Schmigal ist sein Land zum grössten Minen­feld der Welt geworden, was die Regie­rung sogar dazu veran­lasst hat, ein spezi­elles Zentrum zur Bewäl­ti­gung der Folgen zu schaffen. Experten gehen davon aus, dass die Situa­tion in der Ukraine schlimmer ist als in Afgha­ni­stan und Syrien. Die Zahl der Blind­gänger, Antipersonen‑, Panzerabwehr‑, Schmet­ter­lings- und anderen Minen und Spreng­gra­naten wird auf Millionen von Einheiten geschätzt. Unter­dessen wachsen die Minen­felder der Ukraine expo­nen­tiell. Im vergan­genen Jahr wurde die gesamte Länge der Front­linie auf beiden Seiten vermint. Sie werden oft verstreut und ohne Kartie­rung verlegt. Ange­sichts der Grösse der Ukraine erschwert dies den Prozess, sie zu finden und zu neutra­li­sieren, erheblich.

● Das russi­sche Militär hat einen gross­an­ge­legten Rake­ten­an­griff auf die ukrai­ni­sche Mili­tär­in­dus­trie gestartet und die Produk­tion von Waffen und Muni­tion unter­bro­chen, teilte das Vertei­di­gungs­mi­nis­te­rium am Montag mit. Während das russi­sche Militär nicht genau angab, welche Orte ange­griffen wurden, berich­teten ukrai­ni­sche Medien von Angriffen in den Regionen Kiew, Sumy und Dnepro­pe­trowsk. Letz­terer offenbar das Schlimmste, als eine massive Explo­sion am Rande der Stadt Pawlo­grad gemeldet wurde. VESTI.ru

● Ein Mangel an Muni­tion schränkt die Fähig­keit der Ukraine ein, sich gegen russi­sche Streit­kräfte zu vertei­digen oder ihre wohl­über­legte Gegen­of­fen­sive erfolg­reich zu starten, sagte der tsche­chi­sche Präsi­dent Petr Pavel. Pavel sprach am Sonntag nach seiner Rück­kehr von einem drei­tä­gigen Besuch in der Ukraine, bei dem er Gespräche mit seinem ukrai­ni­schen Amts­kol­legen Vladimir Zelensky und anderen Beamten in Kiew führte, mit den Medien. Er reiste auch in die Stadt Dnepr, die nicht weit von der Front entfernt liegt, und war damit der erste auslän­di­sche Führer, der seit dem Ausbruch des Konflikts zwischen Moskau und Kiew vor mehr als einem Jahr in den östli­chen Teil des Landes ging. Der tsche­chi­sche Präsi­dent sagte, dass seine vielen Gespräche mit ukrai­ni­schen Beamten „ziem­lich deut­lich gemacht haben, dass das, was die Ukraine heute am meisten für eine erfolg­reiche Vertei­di­gung braucht, Muni­tion ist“. RŽ.cz

● Die ukrai­ni­sche Flug­ab­wehr über der Haupt­stadt Kiew eine Drohne der eigenen Streit­kräfte abge­schossen. Mili­tärs hatten die Kontrolle über das unbe­mannte Flug­ob­jekt verloren. ORF.at

UNO – Chinas Top-Diplomat hat aufge­for­dert, im UN-Sicher­heitsrat Entwick­lungs­län­dern mehr Mitspra­che­recht zu geben. Die Äusse­rungen von Wang Yi kamen eine Woche, nachdem der russi­sche Aussen­mi­nister Sergej Lawrow einen ähnli­chen Vorschlag gemacht hatte und sagte, die west­li­chen Mächte seien in dem wich­tigsten inter­na­tio­nalen Gremium über­re­prä­sen­tiert. Während eines Tref­fens mit den Botschaf­tern Kuwaits und Öster­reichs bei den Vereinten Nationen, Tareq Albanai und Alex­ander Marschik, sagte Wang am Samstag: „Die Reform des Sicher­heits­rates sollte Fair­ness und Gerech­tig­keit wahren, die Vertre­tung und Stimme der Entwick­lungs­länder stärken und mehr kleine und mittel­grosse Länder mehr Möglich­keiten geben, sich an der Entschei­dungs­fin­dung des Rates zu betei­ligen.“ Der Beamte, der im Zentral­ko­mitee der Kommu­nis­ti­schen Partei Chinas für auswär­tige Ange­le­gen­heiten zuständig ist, fügte hinzu, dass „histo­ri­sche Unge­rech­tig­keiten gegen­über Afrika“ wieder­gut­ge­macht werden sollten. Der chine­si­sche Diplomat machte seine Bemer­kungen vor Gesprä­chen über die Reform des Sicher­heits­rates, wobei Kuwait und Wien die Verhand­lungen leiteten. CRI.cn

● Moskau wünscht sich eine Verle­gung des UN-Haupt­quar­tiers von New York City in die Schweiz oder nach Öster­reich. SRF.ch

USA – Die Staats­ver­schul­dung der USA hat sich gegen­über dem Vorjahr um circa 1,5 Billionen US-Dollar auf insge­samt rund 31 Billionen US-Dollar im Jahr 2022 erhöht. Für das Jahr 2023 wird die Staats­ver­schul­dung der USA auf etwa 32,8 Billionen US-Dollar prognos­ti­ziert. Die Verei­nigten Staaten weisen in abso­luter Höhe die höchste Staats­ver­schul­dung welt­weit auf. Im Streit um die Schul­den­ober­grenze in den USA erhöht Finanz­mi­nis­terin Janet Yellen den Druck und warnt vor einem mögli­chen Zahlungs­aus­fall der Regie­rung. Die Schul­den­ober­grenze könnte bereits am 1. Juni erreicht sein, schrieb Yellen in einem Brief an den Vorsit­zenden des US-Reprä­sen­tan­ten­hauses, Kevin McCarthy. Die Reserven könnten aber auch erst einige Wochen später aufge­braucht sein, das präzise Datum sei unmög­lich voraus­zu­ahnen, heisst es im Brief weiter. Die Schät­zung basiere auf derzeit verfüg­baren Daten. Wird die Schul­den­ober­grenze nicht bald erhöht, könnte es zu einem beispiel­losen Zahlungs­aus­fall der US-Regie­rung kommen – der die Welt­wirt­schaft in eine Krise stürzen könnte. In den USA legt das Parla­ment in unre­gel­mäs­sigen Abständen eine Schul­den­ober­grenze fest und bestimmt, wie viel Geld sich der Staat leihen darf. Die Schul­den­grenze liegt zurzeit bei rund 31.4 Billionen US-Dollar (rund 28.1 Billionen Schweizer Franken). Zahlungs­aus­fall könnte globale Finanz­krise auslösen. Mitt­ler­weile ist dieser Schul­den­de­ckel erreicht, und das US-Finanz­mi­nis­te­rium muss die Kapi­tal­re­serven anzapfen – denn die USA dürfen nun keine neuen Schulden mehr aufnehmen, um ihre Rech­nungen zu beglei­chen. Für eine Anhe­bung der Schul­den­ober­grenze brau­chen US-Präsi­dent Joe Biden und seine Demo­kraten die Repu­bli­kaner. Diese stemmen sich aber gegen eine Anhe­bung ohne deut­liche Einspa­rungen bei gewissen Staats­aus­gaben. Ein Zahlungs­aus­fall der welt­grössten Volks­wirt­schaft kann eine globale Finanz­krise und einen starken wirt­schaft­li­chen Abschwung auslösen. Die USA könnten einen Gross­teil ihrer Rech­nungen nicht mehr beglei­chen – Millionen Menschen könnten in der Folge ihren Arbeits­platz verlieren. Ein Zahlungs­aus­fall würde auch das Vertrauen in die Kredit­wür­dig­keit der USA beschä­digen, was ökono­mi­sche Verwer­fungen auslösen dürfte. Die US-Finanz­mi­nis­terin hat immer wieder deut­lich gemacht, dass das eine Kata­strophe wäre. Yellen hatte schon im Januar vor einem Zahlungs­aus­fall Anfang Juni gewarnt. Die Schät­zung des unab­hän­gigen Haus­halts­amtes des US-Kongresses prognos­ti­zierte zuletzt ohne Anhe­bung der Schul­den­ober­grenze einen Zahlungs­aus­fall zwischen Juli und September. Die Finanz­mi­nis­terin mahnte nun, dass es dem Vertrauen in die US-Wirt­schaft schade, mit einer Ausset­zung oder Anhe­bung der Schul­den­grenze bis zum letzten Moment zu warten. Die Schul­den­ober­grenze wurde seit ihrer Einfüh­rung 1917 dutzend­fach erhöht, da sonst das Geld ausge­gangen wäre. Mit den neuen Schulden werden keine zusätz­li­chen Ausgaben finan­ziert – sie dienen dazu, bereits einge­gan­genen Verpflich­tungen nach­zu­kommen. Die Schul­den­grenze ist nicht zu verwech­seln mit dem Haus­halt. Auch hier kommt es im Kongress regel­mässig zum Streit, weil sich die Demo­kraten und Repu­bli­kaner nicht auf ein neues Haus­halts­ge­setz einigen können, was eine Still­le­gung der Regie­rungs­ge­schäfte zur Folge haben kann.

● In der Nacht von Montag auf Dienstag ist in den USA der Vertrag zwischen den Dreh­buch­au­toren der Writers Guild of America und den Produ­zenten und Studios ausge­laufen. Jetzt streiken die Screen­wri­ters wieder, wie vor 15 Jahren. Damals dauerte der Streik 100 Tage und kostete rund 2 Milli­arden Dollar.

● Spam feiert seinen Geburtstag. Fast die Hälfte aller E‑Mails sind immer noch uner­wünschte E‑Mails. Aber wir sehen sie kaum noch. Spam gab es schon vor dem Internet: Am 3. Mai 1978 schickte der Marke­ting­leiter Gary Thuerk eine Nach­richt an etwa 600 Adressen im Arpanet – einem Vorläufer des heutigen Inter­nets. 393 von ihnen erreichten ihr Ziel und bewarben ein neues Compu­ter­system von Digital Equip­ment Corp. (Compaq-Hewlett-Packard) Die meisten Empfänger hätten verär­gert reagiert, heisst es. Aber wenn wir Thuerk glauben dürfen, hätte die uner­wünschte Werbung zu Millio­nen­um­sätzen geführt. Spam war geboren – auch wenn die uner­wünschten Nach­richten noch keinen Namen hatten. Als das kommer­zi­elle Internet, wie wir es kennen, Mitte der 1990er Jahre aufkam, war Spam nicht mehr aufzu­halten. Konser­va­tive Schät­zungen gehen davon aus, dass Mitte der 1990er Jahre bis zu 85 Prozent aller E‑Mails Spam waren. Andere Zahlen spre­chen sogar von 96 Prozent. Laut der Statis­tik­platt­form Statista macht Spam immer noch fast die Hälfte des welt­weiten E‑Mail-Verkehrs aus. Beson­ders viel Spam soll aus Ländern wie Indien, Russ­land, China und den USA kommen. Doch uner­wünschte Werbung oder Massen­be­trugs­ver­suche finden heute nicht mehr nur per E‑Mail statt. Viel Spam ist in die sozialen Medien gewan­dert. Bis zu 40 Prozent aller Social-Media-Konten sind im Besitz von Spam-Bots. Ursprüng­lich ist Spam der Marken­name einer bestimmten Art von Billgst­fleisch­kon­serven von der Firma Hormel Foods USA (hormelfoods.com/). Der Begriff Ham wird als Gegen­stück zum bekannten Begriff Spam verwendet. Dies ist dann das Fleisch von „guter Qualität“ im Gegen­satz zu Spam von „schlechter Qualität“. Ham ist alles E‑Mail, das kein Spam ist. SRF.ch

Usbe­ki­stan – In der zentral­asia­ti­schen Ex-Sowjet­re­pu­blik haben die Bürger nach offi­zi­ellen Angaben per Refe­rendum mit grosser Mehr­heit eine neue Verfas­sung bestä­tigt. Mit Ja hätten 90.21 Prozent gestimmt, teilte der Chef der Wahl­kom­mis­sion, Sajniddin Nisam­chod­schajew, der staat­li­chen Nach­rich­ten­agentur Uza zufolge mit. Beob­achter sehen in der Verfas­sungs­än­de­rung vor allem ein Mittel, um die Amts­zeit von Präsi­dent Schawkat Mirsi­jojew zu verlän­gern. Laut Nisam­chod­schajew lag die Wahl­be­te­tei­li­gung bei 84.54 Prozent. Damit hätten knapp 16.7 Millionen Usbeken von ihrem Stimm­recht Gebrauch gemacht. Die neue Verfas­sung war zuvor schon von Unter- und Ober­haus des Parla­ments verab­schiedet worden. Vorge­sehen ist darin unter anderem die Verklei­ne­rung des Senats, dem Ober­haus des Parla­ments, von 100 auf 65 Abge­ord­nete. Darüber hinaus wird die Amts­zeit des Präsi­denten von fünf auf sieben Jahre verlän­gert und die Todes­strafe abge­schafft. SRF.ch

