Was in der Schweiz und anderswo berichtet wurde – 11.09.2023

Im Internet mitge­lesen und mitge­schrieben von Wilhelm Tell

Afgha­ni­stan. UNO-Orga­ni­sa­tionen können aufgrund fehlender Mittel zehn Millionen Menschen in Afgha­ni­stan nicht mehr helfen. SRF.ch

Alaska. Die Regie­rung von US-Präsi­dent Joe Biden hat neue Öl- und Gasboh­rungen in grossen Teilen Alaskas verboten. SRF.ch

Antarktis. Ein in der Antarktis schwer erkrankter Austra­lier wurde vom Südpol gebracht und ist nun auf dem Weg in die tasma­ni­sche Haupt­stadt Hobart. Der Mann arbei­tete mit etwa 20 Kollegen an der abge­le­genen Casey-Station, einer von drei austra­li­schen Forschungs­sta­tionen in der Antarktis. Nach Angaben der Behörden verschlech­terte sich sein Gesund­heits­zu­stand letzte Woche so sehr, dass er fach­ärzt­liche Behand­lung benö­tigte. Dann wurde beschlossen, den Eisbre­cher des austra­li­schen Antark­tis­pro­gramms zur Abho­lung in die Antarktis zu schi­cken. Nach einer Reise von mehr als 3’000 Kilo­me­tern erreichte der Eisbre­cher die Antarktis, etwa 150 Kilo­meter von der Forschungs­sta­tion entfernt. Anschlies­send holten Hubschrauber den Mann an der Forschungs­sta­tion ab. Der Austra­lier ist nun an Bord des Eisbre­chers, der zurück nach Tasma­nien fährt. Auf dem Schiff erhält er die nötige Pflege. NOS.nl

China. Der russi­sche McDonald’s‑Nachfolger strebt eine Expan­sion nach China an. Der Besitzer von Vkusno i Tochka sagt, er warte auf die Geneh­mi­gung der ehema­ligen Mutter­ge­sell­schaft. Die russi­sche Fast-Food-Kette Vkusno i Tochka hat ihren ehema­ligen Fran­chise­geber McDonald’s um die Geneh­mi­gung gebeten, eine Filiale in der chine­si­schen Stadt Heihe zu eröffnen, wie TAss berich­tete. Vkusno i Tochka („Einfach lecker“) ist eine umbe­nannte Version von McDonald’s in Russ­land, die im Rahmen des Verkaufs des US-Fran­chise vor dessen Ausstieg aufgrund von Sank­tionen entstand. Es bietet seinen Kunden im Wesent­li­chen das gleiche Menü wie das Original. Nach Angaben des Inha­bers des russi­schen Fran­chise-Unter­neh­mens, Alek­sandr Govor, erhielt Vkusno i Tochka eine Anfrage aus der chine­si­schen Stadt, die gegen­über der russi­schen Stadt Blagowescht­schensk am Amur liegt. Gemäss den Bedin­gungen der Verein­ba­rung zwischen Govor und dem US-Fast-Food-Riesen, nachdem dieser beschlossen hatte, den russi­schen Markt zu verlassen, kann die lokale Gruppe keine Restau­rants der umbe­nannten Kette in Ländern eröffnen, in denen McDonald’s tätig ist. RT.ru ● Vor etwa 148 bis 150 Millionen Jahren scheint eine Dino­sau­ri­erart mit einer für Wissen­schaftler bemer­kens­werten Anatomie gelebt zu haben. In der südost­chi­ne­si­schen Provinz Fujian wurde das Fossil eines vogel­ähn­li­chen Dino­sau­riers mit langen Hinter­beinen und einer Art Vorder­beinen entdeckt, die an Flügel erin­nern. Der Teil unter­halb des Knies der Hinter­beine ist doppelt so lang wie die Ober­schenkel des Tieres, die in ihrer Grösse mit einem Fasan vergleichbar sind. Und das ist bemer­kens­wert, denn bei den meisten Dino­sau­riern ist das Verhältnis umge­kehrt. Aufgrund seines beson­deren Körper­baus wirft dieser Fuji­an­ve­nator prodi­giosus (latei­nisch für: skur­riler Jäger aus Fujian) unter Wissen­schaft­lern die Frage auf, ob das Tier als Vogel einzu­stufen ist. NOS.nl

D onezk. Bei einem russi­schen (?) Angriff auf die russisch­spra­chige Stadt Константиновка Kostan­ty­nowka sind mindes­tens sieb­zehn Menschen getötet und zwanzig weitere verletzt worden. NOS.nl Russi­sche Quellen spre­chen von Opera­tion unter falscher Flagge der Ukraine. VESTI.ru

Deutsch­land. Bundes­kanzler Scholz hat die dies­jäh­rige Inter­na­tio­nale Auto­mo­bil­aus­stel­lung in München eröffnet. Die inter­na­tio­nale Wett­be­werbs­fä­hig­keit des Auto­landes Deutsch­land stehe ausser Frage, sagte er mit Blick auf die Konkur­renz durch E‑Autos aus China. Scholz kündigte an, dass die Lade-Infra­struktur massiv ausge­baut werden soll. Er warb erneut für das Ziel, 15 Millionen E‑Autos bis 2030 auf deut­sche Strassen zu bringen.

● Bran­den­burgs Innen­mi­nister Stübgen will mehr Landes­po­lizei an der Grenze zu Polen einsetzen. Wie er der „Märki­schen Allge­meinen“ gesagt hat, sollen die Beamten zusammen mit der Bundes­po­lizei kontrol­lieren – um ille­gale Einreisen zu verhin­dern und Schleuser abzuschrecken.

● Die Ukraine hat die ersten Geschosse für den Flug­ab­wehr-Panzer Gepard aus Deutsch­land bekommen. Das Vertei­di­gungs­mi­nis­te­riums in Berlin spricht von einer fünf­stel­lige Zahl. Insge­samt will die Bundes­re­gie­rung 300’000 Schuss liefern – herge­stellt vom Rüstungs­kon­zern Rhein­me­tall. Die Ukraine hat bis jetzt 46 Gepard-Panzer bekommen. Sechs weitere sollen folgen. RBB.de

● Nach den Plänen des Berliner Haus­halts­ent­wurfs konsta­tiert die Caritas, dass in Berlin weitere schmerz­hafte Einspa­rungen bei der Unter­stüt­zung von Obdach­losen drohen. Jedoch beträgt die finan­zi­elle Unter­stüt­zung des Berliner Senats für das Projekt „Berliner Register“, einer Melde­stelle angeb­lich über „Trans-Diskri­mi­nie­rung und extrem rechte Akti­vi­täten“, weiterhin 830’000 Euro. RT.ru

Frank­reich will Gewicht von Schul­theks (Schul­ta­schen) halbieren. Statt acht sollen die Kinder nur noch vier Kilo­gramm buckeln, sagt der Bildungs­mi­nister Attal im Fernsehen.

Grie­chen­land. Nach den Wald­bränden. So viel Regen wie noch nie. Extreme Unwetter in Grie­chen­land und auf dem Balkan. Schwere Unwetter fordern in Grie­chen­land und auf dem Balkan Menschen­leben. SRF.ch

Gross­bri­tan­nien. Album «Hackney Diamonds». Die Rolling Stones bringen ihr 31. Album heraus. Die Altro­cker um Mick Jagger haben ein neues Album ange­kün­digt. Morgen wird es über den Youtube-Kanal gestreamt. SRF.ch

Indien. Ein neuer Bericht der Univer­sität Chicago zeigt, dass wegen schlechter Luft die Lebens­er­war­tung in Indien seit 2013 um fünf Jahre gesunken ist. In Bangla­desch sind es gar 6.8 Jahre. In China dagegen ist die Lebens­er­war­tung in den letzten zehn Jahren um 2.2 Jahre gestiegen. Ein Haupt­grund für die Luft­ver­schmut­zung im 1.4‑Milliarden-Volk Indien ist starkes Bevöl­ke­rungs­wachstum. Immer mehr Fabriken müssen immer mehr produ­zieren, die Ener­gie­pro­duk­tion aus Kohle steigt. Auch wird ein Teil der Bevöl­ke­rung immer wohl­ha­bender, kann sich Autos und Flug­reisen leisten. Fort­schritte verzeichnet China, auch wenn das Land mit eben­falls über 1.4 Milli­arden Menschen beim Ranking der schlech­testen Luft­qua­lität noch immer Platz 13 belegt. Vor allem in Gross­städten gebe es einen Wandel, sagt Fabian Kret­schmer, freier Jour­na­list in Peking. «Noch vor sieben Jahren wähnte man sich beim Blick durchs Fenster in einem apoka­lyp­ti­schen Science-Fiction-Film», so Kret­schmer: Wer raus musste, trug eine Maske, wer es sich leisten konnte, hatte Luft­filter in der Wohnung. Joggen war nur selten möglich. Das Stadt­bild habe sich deut­lich verän­dert, so Kret­schmer. Immer mehr Junge verbrächten ihre Mittags­pause in den Parks. Der deut­liche Gewinn an Lebens­qua­lität hängt damit zusammen, dass Städte wie Peking oder Schanghai die Schwer­indus­trie zuneh­mend ins Umland verbannten. SRF.ch

● In Indien haben sich heute Vermu­tungen verdichtet, wonach Regie­rungs­chef Narendra Modi den offi­zi­ellen Namen seines Landes abschaffen und in भारत Bharat ändern will. „Bhārat“, der Name für Indien in mehreren indi­schen Spra­chen, leitet sich haupt­säch­lich vom Namen des vedi­schen Stammes der Bharatas ab, die im Rigveda als eines der Haupt­kö­nig­reiche der Aryav­arta erwähnt werden. ORF.at

Irland. Der Kurz­vi­deo­dienst TikTok hat ein neues Rechen­zen­trum in Irland eröffnet, das die Angst vor einem Zugriff auf euro­päi­sche Nutzer­daten von China aus zerstreuen soll. ORF.at

Israel und Saudi-Arabien nähern sich an – vor allem wegen der USA. Nach 75 Jahren Nahost­kon­flikt ist eine Norma­li­sie­rung der Bezie­hungen zwischen Israel und Saudi-Arabien eine Zeit­frage. SRF.ch

● In Israel nehmen die Covid-Infek­tionen wieder zu. Israel ist wieder das erste Land, das einen neuen Impf­stoff testet. Die Masken kommen wieder zu Ehren. REQA.il

Italien. Ab 2024 müssen Tages­tou­risten in Venedig Eintritt bezahlen. Reisende, die nicht in der Stadt über­nachten, müssen einen Beitrag von fünf Euro zahlen, beschloss der Touris­mus­aus­schuss der Gemeinde. ORF.at

Japan schickt Sonde Rich­tung Mond. Mit dem Mond­lan­de­gerät SLIM sollen dann punkt­ge­naue Landungen auf dem Erdtra­banten getestet werden. SRF.ch

Kanada. Die Flug­linie Air Canada hat zwei Passa­giere des Flug­zeugs verwiesen, weil diese sich über unhy­gie­ni­sche, weil mit Erbro­chenem verun­rei­nigte Sitze beschwert hatten. Eine weitere Passa­gierin erzählte gegen­über der BBC, dass die zwei Personen vom Sicher­heits­dienst aus dem Flieger eskor­tiert wurden. BBC.uk

M exiko. Sowohl die Regie­rungs­partei als auch das Oppo­si­ti­ons­bündnis haben eine Frau als Präsi­dent­schafts­kan­di­datin in Mexiko nomi­niert. Der amtie­rende Präsi­dent Andrés Manuel López Obrador, der sehr beliebt ist, darf nach sechs Jahren im Amt nicht mehr antreten. Die Kandi­datin der Regie­rungs­partei, Claudia Shein­baum, war Stadt­prä­si­dentin von Mexiko City. Sie hat sich mit ihrer Nomi­nie­rung in der Partei gegen fünf Mitbe­werber durch­ge­setzt. So stehen die Chancen gut, dass Mexiko ab Juni 2024 erst­mals von einer Frau geleitet wird.

● Oberstes Gericht Mexikos entkri­mi­na­li­siert Abtrei­bungen. SRF.ch

Niger. Frank­reich verhan­delt über geord­neten Abzug seiner Truppen aus Niger. SRF.ch

Nord­korea. Die USA haben Nord­korea für den Fall von Waffen­lie­fe­rungen an Russ­land bereits mit Konse­quenzen gedroht. Russ­land sei für Nord­korea eine wich­tige und inter­es­sante Quelle für stra­te­gi­sche Rohstoffe wie Erdöl, sagt Rüdiger Frank, Professor für Ostasi­en­wis­sen­schaften an der Univer­sität Wien. «Was den Westen beson­ders beun­ru­higen dürfte, ist die Möglich­keit, dass Russ­land inzwi­schen bereit sein dürfte, fort­ge­schrit­tene Mili­tär­tech­no­logie an Nord­korea zu liefern», sagt der Ostasi­en­ex­perte. Nord­korea sei für Russ­land stra­te­gisch inter­es­sant, sagt Frank. Russ­land versuche als Reak­tion auf die west­li­chen Bünd­nisse wie die Nato, Gegen­bünd­nisse aufzu­bauen. Deshalb suche Russ­land nach Alli­ierten. Nord­korea hat ausserdem eine sehr gut ausge­baute Mili­tär­in­dus­trie und produ­ziert schon seit Jahr­zehnten eigene Muni­tion und eigene Waffen. «Wir wissen darüber hinaus, dass Nord­korea selbst in der Vergan­gen­heit auch schon sehr häufig als Expor­teur von Waffen aufge­treten ist, wobei die Kunden eher Länder aus der Dritten Welt gewesen sind», erklärt Frank. Deshalb seien Waffen­ex­porte nach Russ­land relativ unge­wöhn­lich. Tech­nisch gesehen stellt der Ostasi­en­ex­perte ein grosses Frage­zei­chen hinter einen Waffen­deal zwischen den beiden Ländern. «Nord­ko­reas Produk­ti­ons­ka­pa­zi­täten sind begrenzt.» Hinzu komme, dass Nord­korea die eigenen Reserven nicht auflösen werde, da es diese selbst brauche. Auch die Trans­port­mög­lich­keiten der Waffen seien begrenzt. «Nord­korea ist 9’000 Kilo­meter entfernt vom Kriegs­schau­platz in der Ukraine», so Frank. Es gebe zwar die Trans­si­bi­ri­sche Eisen­bahn, doch man müsse bedenken, dass auch die Ukraine grosse Schwie­rig­keiten habe, ihr Getreide auf dem Landweg zu trans­por­tieren. Der Seeweg wiederum sei für nord­ko­rea­ni­sche Waffen­lie­fe­rungen an Russ­land absolut undenkbar, weil die Ameri­kaner diesen unter Kontrolle hätten. Der Ostasi­en­ex­perte beschreibt mögliche Liefe­rungen als «Tropfen auf den heissen Stein». Zwar gebe es von russi­scher Seite keine poli­ti­schen Vorbe­halte, da Russ­land damit argu­men­tiere, dass die Ukraine auch von west­li­chen Ländern belie­fert werde. Doch ange­sichts der Menge hätten die Liefe­rungen eher einen symbo­li­schen Wert und keinen kriegs­ent­schei­denden, so Frank. SRF.ch

Öster­reich. Am 21. September startet die kriti­sche Doku „Projekt Ball­haus­platz – Aufstieg und Fall des Sebas­tian Kurz“ von Regis­seur Kurt Lang­bein, in der es um die poli­ti­schen Karriere von Ex-Bundes­kanzler Sebas­tian Kurz und dessen zwei Regie­rungs­zeiten geht. Regis­seur Kurt Lang­bein doku­men­tiert anhand von Erzäh­lungen von Wegbe­glei­tern und einer Collage aus Video- und Film­ma­te­rial, wie eine Gruppe um Kurz, genannt die Präto­rianer, wich­tige Posi­tionen der Repu­blik besetzen konnten und wie die Ibiza-Affäre und schliess­lich die ÖVP-Korrup­ti­ons­af­färe zum Rückzug von Kurz aus der Politik führte. Doch schon einige Tage früher erscheint ein zweiter Kurz-Film, der „Kurz – der Film“ heisst. Dass gleich zwei Filme über genau dieselbe Person in solch kurzem Abstand in die Kinos kommen, ist auffal­lend. „Kurz – der Film“-Regisseur Sascha Kölln­reitner bat diverse Wegge­fährten und Kritiker von Kurz vor die Kamera. Zu Wort kommen unter anderem Michael Spin­de­legger, Arnold Schwar­zen­egger, Elisa­beth Köst­linger, Thomas Schrems usw. Nach seiner poli­ti­schen Lauf­bahn über­nahm Kurz 2022 einen Posten als „Global Stra­te­gist“ bei Thiel Capital in den USA. In Israel betreibt er eine Firma im KI Bereich. Jetzt soll er auch noch in die Politik zurück, um Kickl (FPÖ) zu stoppen. RA.at

● Die Staats­an­walt­schaft Wien akzep­tiert in der Causa Teicht­meister das erst­in­stanz­liche Urteil, das das Landes­ge­richt für Straf­sa­chen gestern über Ex-Burg­schau­spieler Florian Teicht­meister verhängt hat. Damit bleibt es bei zwei Jahren bedingt für das Beschaffen von rund 76’000 Dateien mit Miss­brauchs­dar­stel­lungen von Kindern und Jugendlichen.

● Die Sanie­rung des Theater an der Wien wird deut­lich teurer als ursprüng­lich geplant. Die Baukosten dürften sich um rund 20 Millionen Euro auf 81 Millionen Euro erhöhen. Der Zeit­plan soll jedoch halten – das Theater soll im Herbst 2024 wieder öffnen. ORF.at

Phil­ip­pinen. Die Seestreit­kräfte der USA und der Phil­ip­pinen haben gemein­same Übungen im Südchi­ne­si­schen Meer in der Nähe eines Gebiets durch­ge­führt, auf das sowohl Manila als auch Peking Anspruch erheben. Zuvor hatte China seine Nach­barn davor gewarnt, sich gegen­über Washington einzu­schmei­cheln und die Region zu desta­bi­li­sieren. CGTN.cn

Schweiz. Mit einer Wespe gegen die inva­sive Kirsch­essig­fliege. Die Kirsch­essig­fliege ist verhee­rend im Beeren‑, Stein- und Obstbau. Nun soll sie einen Gegen­spieler bekommen. SRF.ch

Spanien. Es ist Jahre her, seit Carles Puig­de­mont [ˈkarɫəs pudʒðəˈmon i kazəməˈʒo] in den Schlag­zeilen stand. Er ist immer noch Führer der kata­la­ni­schen Sepa­ra­tisten, die 2017 für die Region ein Unab­hän­gig­keits­re­fe­rendum lancierten. In Kata­lo­nien wurde das Refe­rendum ange­nommen, Spanien stürzte in eine Verfas­sungs­krise, und am Ende musste Puig­de­mont fliehen, um einem Haft­be­fehl zu entgehen. Seither lebt er in Brüssel. Vom Staat wurde er igno­riert – bis er gestern plötz­lich Besuch von einem Regie­rungs­mit­glied erhalten hat. Puig­de­mont ist weiterhin die grosse Führungs­figur der kata­la­ni­schen sepa­ra­tis­ti­schen Partei Junts, wenn auch nicht deren offi­zi­eller Vorsit­zender. Diese Partei hat bei den spani­schen Parla­ments­wahlen im Juli sieben Mandate erzielt. Und diese Stimmen sind ange­sichts der knappen Mehr­heits­ver­hält­nisse notwendig für die Wahl eines neuen spani­schen Premiers. Junts, sprich: Puig­de­mont, ist also das Züng­lein an der Waage. Ohne ihn geht es nicht, ohne ihn gibt es keine Mehr­heit. SRF.ch

Südafrika. Die Natur­schutz­or­ga­ni­sa­tion African Parks hat das grösste Nashorn­zucht­pro­jekt der Welt erworben. Es behei­matet über 2000 Breit­maul­nas­hörner. Ende April hatte der Privat­mann John Hume sein Nashorn­zucht­pro­jekt «Platinum Rhino» im Nord­westen Südafrikas verstei­gert. Die über 2000 Breit­maul­nas­hörner sollen in den nächsten zehn Jahren ausge­wil­dert werden, wie die Natur­schutz­or­ga­ni­sa­tion African Parks am Dienstag weiter mitteilte. Es handele sich um das grösste Projekt dieser Art, das es jemals in Afrika gegeben habe. Mehr als 2000 bedrohte Breit­maul­nas­hörner leben auf der 8500 Hektar grossen Farm von Privat­mann John Hume – das sind gut zwölf Prozent der geschätzt 16'000 Breit­maul­nas­hörner welt­weit. SRF.ch

In Südkorea gingen am vergan­genen Montag über 100’000 Lehrer auf die Strasse. Sie streikten für bessere Arbeits­be­din­gungen und mehr Rechte. «Sie fordern, dass sie das Recht auf Unter­richt wieder­be­kommen und es ausüben dürfen», sagt Martin Fritz, Jour­na­list für SRF in Seoul. Der Grund: Lehrer in Südkorea sind gegen­über Vorwürfen von Eltern fast machtlos. In den vergan­genen fünf Jahren gab es 100 Suizide von Lehr­kräften. Einer der letzten Fälle ereig­nete sich im Juli 2023, als sich eine Primar­leh­rerin das Leben nahm. Sie war 23 Jahre alt. Auch ihr sei Fehl­ver­halten gegen­über Kindern vorge­worfen worden, berich­tete die ARD. Seit ihrem Suizid haben die Lehrer jedes Wochen­ende Mahn­wa­chen und Demons­tra­tionen im ganzen Land abge­halten. SRF.ch

Ukraine. Das Präsi­di­alamt in der Ukraine ist tatsäch­lich sehr mächtig. Seit Kriegs­be­ginn werden die meisten wich­tigen Entschei­dungen von Selenski und seinen Bera­tern gefällt. Sie vertreten die Ukraine oft in der Öffent­lich­keit und erklären die Regie­rungs­po­litik. Das führt unter anderem auch dazu, dass in- und auslän­di­sche Medien ihre Inter­views bevor­zugt mit Selenski-Bera­tern machen, weil sie näher an der Macht sind. Minister und Parla­men­ta­rieri haben das Nach­sehen. Die Präsi­di­al­or­ga­ni­sa­tion um Selenski ist so zu einer Art Schat­ten­re­gie­rung geworden. Dieser obsiegte zwar 2019 in einer freien und fairen Wahl und ist entspre­chend demo­kra­tisch legi­ti­miert. Dies gilt nicht für seine Bera­te­rinnen und Berater, die seit Kriegs­be­ginn sehr viel Macht auf sich konzen­triert haben. Das Parla­ment und selbst die Regie­rung mit dem Minis­ter­prä­si­denten haben dagegen an Einfluss verloren. SRF.ch

● Der Kreml hat die von den USA geplante Liefe­rung von Uran­mu­ni­tion an die Ukraine scharf verur­teilt. „Das sind sehr schlechte Neuig­keiten“, sagte Kreml-Spre­cher Dmitri Peskow heute der Nach­rich­ten­agentur Interfax zufolge. Der Einsatz solcher Muni­tion werde zu einer Erhö­hung der Erkran­kungen an Krebs und anderen Leiden führen, sagte er. Das zeigten etwa Daten nach der Bombar­die­rung Jugo­sla­wiens. Glei­ches sei nun auch in der Ukraine zu erwarten. „Die Verant­wor­tung dafür wird natür­lich voll und ganz bei der Führung der Verei­nigten Staaten von Amerika liegen.

● Europa hat seine Hilfen für die Ukraine erhöht und einer Studie zufolge damit die USA deut­lich über­holt. In dem erfassten Zeit­raum bis zum 31. Juli summiere sich der Wert des zuge­sagten Gesamt­vo­lu­mens von euro­päi­schen Gebern auf 156 Milli­arden Euro vergli­chen mit knapp 70 Milli­arden Euro von den USA.

● Kiew beginnt geflüch­tete Männer zurück­zu­holen. In Öster­reich hat Medi­en­be­richten zufolge das Innen­mi­nis­te­rium verspro­chen, Ukrainer nicht an Kiew auszu­lie­fern. ORF.at

● Laut einem am Mitt­woch vom Wirt­schafts­mi­nis­te­rium des Landes veröf­fent­lichten Vorschlag plant die Ukraine eine deut­liche Preis­er­hö­hung für alko­ho­li­sche Getränke. Dem Vorschlag zufolge sollen die Gross­han­dels­preise für hoch­pro­zen­tige Spiri­tuosen um 34 % bis 42 % und die Einzel­han­dels­preise um bis zu 25 % steigen. Unter­dessen könnten die Einzel­han­dels­preise für Wein­pro­dukte um 61 % bis 71 % steigen, während die Preise für Sekt und kohlen­säu­re­hal­tige alko­ho­li­sche Getränke um 28 % ange­hoben werden. IZ.ru

USA. Implantat über­setzt Hirn­ak­ti­vität in Sprache. Ann sitzt im Roll­stuhl. Seit einem Schlag­an­fall ist die heute 47-jährige Frau gelähmt und kann nicht mehr spre­chen. Möglich macht das eine soge­nannte Gehirn-Computer Schnitt­stelle. Eine Schnitt­stelle also, die das mensch­liche Gehirn mit einem Computer verbindet und es so ermög­licht, per Gedanken mit der Umwelt zu kommu­ni­zieren. Im Fall von Ann ist es ein dünner Film mit rund 250 Elek­troden. Dieser hat ihr der Neuro­chirurg Edward Chang von der Univer­sität von Kali­for­nien in San Fran­cisco unter die Schä­del­decke implan­tiert. Dort messen die Elek­troden die elek­tri­schen Gehirn­si­gnale, die entstehen, wenn Ann etwas sagen möchte. «Erst vor rund fünf, sechs Jahren haben wir begonnen, die elek­tri­schen Muster wirk­lich zu verstehen, die zu den Bewe­gungen der Lippen, des Kiefers und der Zunge führen und schliess­lich die spezi­fi­schen Laute der einzelnen Konso­nanten und Vokale in Wörtern erzeugen», sagt Edward Chang. SRF.ch

● Der ehema­lige Präsi­dent Donald Trump hat behauptet, dass der anhal­tende Ukraine-Konflikt nie begonnen hätte, wenn die US-Wahlen 2020 nicht „mani­pu­liert“ worden wären und Joe Biden ihn nicht abge­löst und sein Amt über­nommen hätte. In einem Inter­view mit dem ameri­ka­ni­schen Radio­mo­de­rator Hugh Hewitt am Mitt­woch betonte Trump, dass Russ­land seine Mili­tär­ope­ra­tion in der Ukraine niemals gestartet hätte, wenn er noch im Weissen Haus gewesen wäre. KFAR.us

● Moskau halte die Sper­rung, Beschlag­nahme oder Zurück­be­hal­tung seines Staats­ver­mö­gens und seiner Reserven sowie der seiner Bürger für illegal, sagte Kreml­spre­cher Dmitri Peskow am Donnerstag vor Repor­tern. Er antwor­tete auf eine Frage während einer Pres­se­kon­fe­renz zu einem Verspre­chen der USA, einge­fro­rene russi­sche Gelder an die Ukraine zu über­weisen. Jeder Versuch, von den USA und ihren euro­päi­schen Verbün­deten blockierte Gelder zu verwenden, werde letzt­end­lich zu recht­li­chen Schritten führen, warnte Peskow und fügte hinzu, dass „kein Fall einer solchen ille­galen Einbe­hal­tung unbe­achtet bleiben wird“. VESTI.ru

● Der US-Kongress sollte weitere 20 Milli­arden US-Dollar an Finanz­mit­teln für die Ukraine geneh­migen, sagte der Minder­heits­führer im Senat, Mitch McCon­nell, am Mitt­woch. Der repu­bli­ka­ni­sche Senator aus Kentucky argu­men­tierte, dass die Hilfe Washing­tons an Kiew Moskau geschwächt habe, „ohne einen einzigen Schuss abzu­feuern“. In einer Rede im Senat behaup­tete McCon­nell, dass Präsi­dent Joe Biden bei der Finan­zie­rung der Kriegs­an­stren­gungen der Ukraine „nicht so entschlossen gewesen sei, wie viele von uns es vorge­zogen hätten“, dass dies jedoch kein Grund für den Kongress sei, „die Regie­rung zu verär­gern“, schreibt die Washington Post. RFERL.cz