Was in der Schweiz und anderswo berichtet wurde – 12.02.2023

Im Internet mitge­hört und mitge­schrieben von Wilhelm Tell

Austra­lien – Ein 16-jähriges Mädchen stirbt bei einem Hai-Angriff in einem Fluss in der Nähe von Perth. NOS.nl

Brasi­lien – Beim Fisch­fang an der Küste Brasi­liens arbeiten Menschen und Delfine zusammen. Jeweils im Winter wandern Meeres­ä­schen, beliebte Spei­se­fi­sche, in grossen Schwärmen an die brasi­lia­ni­sche Küste, um zu laichen. Lokale Fischer waten Jahr für Jahr in die Meeres­arme dieser Küste und werfen ihre Netze aus. «Für die lokalen Fischer ist es ziem­lich schwierig, zu den Meeres­ä­schen zu gelangen», erklärt Damien Farine, Professor für Evolu­ti­ons­bio­logie an der Univer­sität Zürich. Denn das Wasser sei bis zu 20 Meter tief und die Fische laichen ein ganzes Stück von der Küste entfernt. Die Delfine halten in den Buchten Lagunas Ausschau nach Fisch­schwärmen. Dabei orien­tieren sie sich mit Echolot, denn das Wasser ist sehr trüb. Sobald sie einen Schwarm wahr­nehmen, treiben die Delfine die Meeres­ä­schen in Rich­tung der Fischer. SRF.ch

● Die brasi­lia­ni­sche Marine hat trotz Protesten von Umwelt­ver­bänden und der brasi­lia­ni­schen Staats­an­walt­schaft einen ausge­mus­terten Flug­zeug­träger versenkt, der seit Monaten ziellos umher­trieb. Es gibt grosse Bedenken wegen der Schäden, die der 33’000-Tonnen-Koloss an Ökosys­temen und der Arten­viel­falt der Meere anrichten kann. Die Marine beteuert, dass die Versen­kung mit grösst­mög­li­chem tech­ni­schen Wissen erfolgte und alles getan wurde, um Umwelt­schäden zu vermeiden, doch davon lässt sich unter anderem der Umwelt­dienst Ibama (ibama.gov.br/) nicht über­zeugen. Er warnt seit langem vor Asbest, Schwer­me­tallen und anderen giftigen Stoffen an Bord, die nun im Meer landen. Mit dem Unter­gang der São Paulo, wie der 266 Meter lange Flug­zeug­träger aus den 1960er-Jahren genannt wird, geht ein mona­te­langes Gezerre zu Ende. NOS.nl

Bulga­rien – Letztes Wochen­ende ist die Russin Jelena Maxi­mowa in der bulga­ri­schen Haupt­stadt Sofia zur neuen „Mrs. Universe“ gekürt worden. Der Schön­heits­wett­be­werb wird seit dem Jahr 2007 unter verhei­ra­teten, geschie­denen und verwit­weten Frauen durch­ge­führt. BNR.bg

Chile – Mindes­tens sieben Menschen sind bei Wald­bränden ums Leben gekommen und Tausende Hektar Natur wurden in Asche gelegt. Hunderte von Häusern sind verloren gegangen. Inzwi­schen wüten mehr als 150 Wald­brände in dem südame­ri­ka­ni­schen Land, von denen weniger als die Hälfte unter Kontrolle ist. Die chile­ni­sche Regie­rung hat Teile der Regionen Biobío und Ñuble südlich der Haupt­stadt Sant­iago als Kata­stro­phen­ge­biete ausge­wiesen. Dort gilt der Ausnah­me­zu­stand, der der Regie­rung mehr Möglich­keiten gibt, in Zusam­men­ar­beit mit der Armee Feuer- und Rettungs­ak­tionen durch­zu­führen. Es ist jetzt Sommer in Chile und die betrof­fenen Regionen werden von einer Hitze­welle heim­ge­sucht. Die grosse Dürre und Hitze werden von starken Winden begleitet, die an allen mögli­chen Orten schwer zu bekämp­fende Brände verur­sa­chen. NOS.nl

China – Chinas neue see‑, luft- und land­ge­stützte Hyper­schall­waffen sind eine beein­dru­ckende drei­glied­rige Abschre­ckung gegen US- und taiwa­ne­si­sche Streit­kräfte. Chinas Hyper­schall­ra­keten verän­dern das mili­tä­ri­sche Kräf­te­ver­hältnis im Indo­pa­zifik. Neben luft- und land­ge­stützten Hyper­schall­ra­keten signa­li­siert die YJ-21 Chinas im Entstehen begrif­fene Hyper­schall­waffen-Triade zur konven­tio­nellen Abschre­ckung. Diese Woche berich­tete die South China Morning Post (SCMP), dass die Stra­te­gi­sche Unter­stüt­zungs­truppe der Volks­be­frei­ungs­armee (PLA-ssF) einen Artikel in ihrem offi­zi­ellen Weibo-Account veröf­fent­licht hat, der besagt, dass die YJ-21-Rakete mit einer Geschwin­dig­keit von Mach 10 fliegen kann, oder 3’400 Meter pro Sekunde. Es wird auch behauptet, dass kein bekanntes Schiffs­ab­wehr­system die Rakete mit dieser Geschwin­dig­keit abfangen kann und dass selbst ohne eine Explo­sion ihre enorme kine­ti­sche Energie verhee­rende Auswir­kungen auf ihr Ziel haben wird. CGTN.cn

● Nach der Entde­ckung eines Spio­na­ge­bal­lons über Montana, USA ist nach Pentagon-Angaben ein zweiter derar­tiger Ballon über Latein­ame­rika aufge­taucht. Das Aussen­mi­nis­te­rium in Peking erklärte: „Einige Poli­tiker und Medien in den Verei­nigten Staaten benutzen den Vorfall als Vorwand, um China anzu­greifen und zu verleumden.“ China habe „niemals“ das Terri­to­rium oder den Luft­raum eines anderen Landes verletzt. ORF.at

Deutsch­land – In den Gefäng­nissen fehlt es an Personal. Gerade seien rund 2’000 Stellen nicht besetzt. RBB.de

● In einer Meinungs­um­frage des Mittel­deut­schen Rund­funks spra­chen sich 94 Prozent der Hörer im Osten gegen die Liefe­rung von Panzern an die Ukraine aus. MDR.de

Frank­reich – Paco Rabanne, eigent­lich Fran­cisco Raba­neda y Cuervo (* 18. Februar 1934 in San Sebas­tián), verbrachte seine Kind­heit im Basken­land während des spani­schen Bürger­krieges. Biogra­fien zufolge soll er im Alter von sieben Jahren eine „über­na­tür­liche Vision“ gehabt haben, die ihm die Zukunft der Welt vorher­ge­sagt haben soll. Paco Rabannes Mutter war „erste Schnei­derin“ (Première Main) bei Balen­ciaga, einem renom­mierten spani­schen Beklei­dungs­ge­schäft, was einen grund­le­genden Impuls für die Berufs­wahl des Jungen geben sollte. 1939 floh sie mit ihrem Sohn nach Paris. Der von Kind­heit an vom Futu­rismus, Konstruk­ti­vismus und Science-Fiction begeis­terte Rabanne studierte ab 1952 zwölf Jahre lang Archi­tektur in Paris und fertigte nebenbei Mode­skizzen für Pariser Mode­häuser wie den Schuh­her­steller Charles Jourdan. Nach seinem Studium arbei­tete Rabanne frei­be­ruf­lich unter anderem als Mode­zeichner für Cardin, Givenchy und Cour­règes. 1965 verwen­dete er erst­mals den trans­pa­renten Kunst­stoff Rhodoïd, um daraus Mode­schmuck in Zusam­men­ar­beit mit damals in Paris bekannten Stylisten zu entwerfen. Noch im glei­chen Jahr eröff­nete er sein eigenes Mode-Atelier in der Rue de Caire in Paris. Im Februar 1966 präsen­tierte Rabanne seine erste Haute-Couture-Kollek­tion mit futu­ris­ti­schen Modellen im Pariser Hôtel George V. Paco Rabanne starb am 3. Februar 2023 in der breto­ni­schen Gemeinde Portsall mit 88. SRF.ch

Grie­chen­land – Ein unge­wöhn­li­cher Winter­sturm hat Athen für mehrere Stunden lahm­ge­legt. Schulen, Kinder­gärten und auch die Gerichte in der grie­chi­schen Haupt­stadt blieben heute geschlossen, die U‑Bahn zum Flug­hafen stellte für mehrere Stunden den Betrieb ein, wich­tige Auto­bahnen wurden gesperrt. Rund 200’000 Haus­halte und Geschäfte waren ohne Strom. ORF.at

Irak – Vor 20 Jahren: Für die Notwen­dig­keit des Einmar­sches in den Irak wurden folgende Gründe genannt: Der Irak soll im Besitz von Massen­ver­nich­tungs­waffen sein; Der Irak würde den inter­na­tio­nalen Terro­rismus unter­stützen, insbe­son­dere Al Qaida; 30. Januar 2003 – Trotz welt­weiter Kritik veröf­fent­li­chen die Führer Gross­bri­tan­niens, Spaniens, Italiens, Portu­gals, Ungarns, Polens, Däne­marks und der Tsche­chi­schen Repu­blik eine Erklä­rung namens „Brief der Acht“, in der sie ihre Unter­stüt­zung für eine Inva­sion erklären. 15. Februar 2003 – Mehr als sechs Millionen Menschen in über 600 Städten protes­tieren gegen den Krieg. Dies ist die grösste Anti­kriegs­de­mons­tra­tion aller Zeiten. 26. Februar – US-Präsi­dent George W. Bush erzählt von seiner Vision eines Nach­kriegs-Irak. Er sagt, es werde ein „Beispiel“ für andere arabi­sche Länder sein.. VESTI.ru

Iran – Die geplante Einfüh­rung von „Grab­ge­bühren“ für Millionen von Gräbern in Teheran hat für Empö­rung gesorgt. Für die Kritiker sei es inak­zep­tabel, dass nun die Toten bzw. deren Hinter­blie­bene mit der Zahlung einer solchen Gebühr die Unfä­hig­keit der Verant­wort­li­chen, die Finanz­krise in den Griff zu bekommen, ausglei­chen müssten. Bisher mussten die Iraner für Grab und Bestat­tung eine Summe zwischen 150 bis 1’500 Euro bezahlen, nicht jedoch für die Zeit danach. Ausserdem sei unklar, welche der Millionen Gräber von der neuen Entschei­dung betroffen sind und wer die Gebühr bezahlen soll. ORF.at

Israel – Ein kleines Volk baut die Brücke zwischen Israel und Paläs­tina. Sie sind Israeli und Paläs­ti­nenser, aber weder Juden noch Muslime: Die Sama­ri­taner begegnen dem Nahost­kon­flikt mit Tole­ranz und Offen­heit. Und beweisen, dass in dieser Region Frieden möglich ist. Nur noch 850 Sama­ri­taner gibt es. Sie verstehen sich nicht nur als Reli­gi­ons­ge­mein­schaft, sondern auch als Volk. Die Zuge­hö­rig­keit wird vom Vater an den Sohn weiter­ge­geben. Die Sama­ri­taner leben heute je zur Hälfte in Israel und im West­jor­dan­land, bezie­hungs­weise in Samaria, wie die Gegend in der Bibel heisst. Samaria ist die Heimat der Sama­ri­taner, der Berg Garizim ihr Heiligtum. Die Stadt Nablus – in der Bibel trägt sie den Namen Sichem – war viele Jahr­hun­derte lang ihr spiri­tu­elles und wirt­schaft­li­ches Zentrum. Die Gottes­dienste sind verwir­rend.» Die Litur­gie­spra­chen sind Aramä­isch und Althe­brä­isch, die Synagoge ähnelt einer Moschee, die Gebets­ge­wänder erin­nern an jene von musli­mi­schen Derwi­schen und zum Beten verneigt man sich so, wie Muslime es tun. Aller­dings nicht gen Mekka, sondern zum Heiligen Berg Garizim, der in Kyriat Luza vor der Haustür liegt. Ihr Dorf stehe allen offen: Paläs­ti­nen­sern, die im Dorf arbeiten, jüdi­schen Sied­lern, israe­li­schen Soldaten und auslän­di­schen Besu­cher­gruppen, die neugierig auf die «barm­her­zigen Sama­riter» sind, deren Geschichte sie aus der Bibel kennen. Der Bruch von Juden und Sama­ri­ta­nern dürfte sich ab dem 5. Jahr­hun­dert vor Christus ange­bahnt haben. Da die Sama­ri­taner nach der Rück­kehr der Israe­liten aus dem baby­lo­ni­schen Exil keinen Zugang zum Jeru­sa­lemer Tempel erhielten, errich­teten sie ihr Heiligtum auf dem Berg Garizim, an dessen Flanke ihr Dorf steht. Bis heute opfern sie dort zu Pessach Lämmer und feiern das Fest so, wie es die Torah vorschreibt. SRF.ch

Krim – Russ­land will „auslän­di­sche“ Güter und Vermö­gens­werte in der annek­tierten Krim verstaat­li­chen und einen Teil des Geldes an Soldaten weiter­leiten, die in der Ukraine kämpfen. Der Präsi­dent des von Russ­land auf der Krim einge­setzten Regio­nal­par­la­ments, Wladimir Konstan­tinow, teilte heute auf Tele­gram mit, das „Vermögen auslän­di­scher Bürger und Staaten, die feind­liche Taten gegen Russ­land ausüben“, zu verstaat­li­chen. Das Gesetz ziele auf das Vermögen ukrai­ni­scher Einzel­per­sonen und Unter­nehmen und sei einstimmig beschlossen worden, hiess es weiter vonseiten des 2014 nach der Anne­xion der Halb­insel Krim instal­lierten Regio­nal­par­la­ments. Ein Teil der Vermö­gens­werte fliesse zur Unter­stüt­zung „an die Teil­nehmer der Spezi­al­mi­li­tär­ope­ra­tion“, sagte Konstan­tinow der Nach­rich­ten­agentur Ria Nowosti. Behörden sollen die Gelder teil­weise verteilen, indem kostenlos „Grund­stücke zur Verfü­gung gestellt“ werden, teilte die Regio­nal­re­gie­rung mit. Den staat­li­chen russi­schen Nach­rich­ten­agen­turen Tass und Ria Nowosti zufolge befinden sich auf der Liste der reichste Mann der Ukraine, Rinat Achmetow, der Olig­arch Ihor Kolo­mo­jski, ein Dutzend ukrai­ni­sche Banken, der Fuss­ball­verein Dynamo Kiew und Fabriken – insge­samt „rund 500 Einrich­tungen in Zusam­men­hang mit diversen Unter­nehmen, Banken, Tourismus und Sport“, teilte Konstan­tinow auf Tele­gram mit. ORF.at

Nigeria – Kein Bargeld, kein Benzin, kein Strom. Zuerst wurden die alten Bank­noten einge­zogen. Die Zentral­bank wollte per 1. Februar neue Bank­noten einführen. Doch diese sind kaum erhält­lich. Ebenso wenig Benzin – und dies, obwohl Nigeria einer der grössten Erdöl­ex­por­teure der Welt ist. SRF.ch

Norwegen – Die Ukraine kann mit lang­fris­tiger finan­zi­eller Hilfe aus Norwegen rechnen. Die Regie­rung des skan­di­na­vi­schen Landes will das von Russ­land ange­grif­fene Land in den kommenden fünf Jahren mit jähr­lich 15 Milli­arden norwe­gi­schen Kronen (rund 1,36 Mrd. Euro) unter­stützen, wie Minis­ter­prä­si­dent Jonas Gahr Störe am Montag in Oslo ankün­digte. Insge­samt macht das 75 Milli­arden Kronen (6,8 Mrd. Euro). ORF.at

Paki­stan – Paki­stan blockiert und verbietet Wiki­pedia, weil dort gottes­läs­ter­liche Artikel nicht entfernt werden. BBC.uk

● Der frühere paki­sta­ni­sche Präsi­dent Muscharraf (79) ist verstorben. Der frühere Präsi­dent lebte seit Jahren im Exil in Dubai. NOS.nl

Phil­ip­pinen – Die Ameri­kaner werden Zugang zu 4 neuen Mili­tär­basen auf den Phil­ip­pinen haben. Damit wird der Vertei­di­gungs­pakt EDCA zwischen den beiden Ländern erwei­tert. Das Abkommen wurde während eines Besuchs von US-Vertei­di­gungs­mi­nister Lloyd Austin in Manila bekannt gegeben. NOS.nl

Russ­land – Wegen der Sieges­feiern in Wolgo­grad wurde die Stadt bis auf weiteres wieder in Stalin­grad umbe­nannt. Es wurde eigens für diesen Anlass und Putins Besuch eine neue Bron­ze­statue von Stalin enthüllt. Es ist das zweite Stalin-Denkmal, das in den letzten Jahren in Wolgo­grad errichtet wurde. Das erste Denkmal, eine zwei Meter hohe Beton­büste, wurde im Dezember 2019 anläss­lich des 140. Geburts­tags von Stalin eröffnet. Die Wieder­her­stel­lung der Stalin-Statuen ist etwas Beson­deres, denn der ehema­lige Diktator war seit 1961 von den Strassen der gesamten Sowjet­union verschwunden. NPO.nl Wer war Joseph Wissa­ri­o­no­vitsch Stalin?, eig. Ioseb Besa­rio­nisdse Dschu­g­aschwili (იოსებ ბესარიონის ძე ჯუღაშვილი) wurde am 18. Dezember 1878 in der geor­gi­schen Stadt Gori geboren. Nach seiner Macht­über­nahme änderte er sein Geburts­datum auf den 21. Dezember, den Tag der Winter­son­nen­wende. Seitdem feiern seine Anhänger an diesem Tag immer noch seinen Geburtstag. Sein Vater, Besa­rion Dschu­g­aschwili (ბესარიონის ჯუღაშვილი), war Schuh­ma­cher. Sowohl Vater als auch Mutter spra­chen zu Hause nur Geor­gisch. Stalins Mutter Jeka­te­rine Gelandze, für die Stalin das einzige über­le­bende Kind war, verliess 1883 mit ihrem Sohn das Haus. 1886 zogen sie in das Haus eines Freundes der Familie, des Pries­ters Tschark­viani. Ekate­rina arbei­tete als Putz­frau und Wäscherin und war fest entschlossen, ihren Sohn zur Schule zu schi­cken. Im September 1888 bewarb sich Stalin an der Kirchen­schule in Gori. Stalin hatte hervor­ra­gende akade­mi­sche Ergeb­nisse, zeigte sein Talent in Malerei und Thea­ter­spiel, schrieb seine eigenen Gedichte und sang im Chor. Eine Pocken­in­fek­tion im Jahr 1884 vernarbte sein Gesicht, und im Alter von 12 Jahren wurde er schwer verletzt, als er von einer Kutsche über­fahren wurde, was mögli­cher­weise zu einer lebens­langen Behin­de­rung seiner linken Hand führte. Stalins Mutter war eine strenge und gläu­bige Christin und wollte, dass ihr Sohn Priester wird. Im Alter von 16 Jahren trat Stalin auf ihren Wunsch in das ortho­doxe Pries­ter­se­minar in Tiflis ein, dem Zentrum des geor­gi­schen Geis­tes­le­bens (in Geor­gien gab es keine Univer­sität), wo er die Ideo­logie von Karl Marx und Fried­rich Engels kennen­lernte. Er war ein ausge­zeich­neter Schüler, obwohl die Unter­richts­sprache nun Russisch war. 1898 wurde er Mitglied der Dritten Gruppe, der Geheim­or­ga­ni­sa­tion der Sozi­al­de­mo­kratie, die mit den St. Peters­burger Sozi­al­de­mo­kraten verbunden war und deren Mitglieder über­wie­gend Absol­venten des Tifliser Pries­ter­se­mi­nars waren. 1899 wurde er, so seine Behaup­tung, wegen Förde­rung des Marxismus, wohl aber wegen Nicht­er­schei­nens zu den Abschluss­prü­fungen vom Pries­ter­se­minar ausge­schlossen. In den Jahren 1899 – 1901 arbei­tete er in der Stern­warte von Tiflis. Er gewann Unter­stützer und orga­ni­sierte als erste revo­lu­tio­näre Aktion Arbei­ter­feiern am 1. Mai 1900 in Tiflis. Ab der Jahres­wende 1900/1901 wurde er von der zaris­ti­schen Polizei wegen staats­feind­li­cher Umtriebe gesucht. Im März 1901 durch­suchte die Polizei erst­mals seine Wohnung. Aus Protest kündigte er seinen Job und wurde Berufs­re­vo­lu­tionär. Er grün­dete die Partei­zei­tung „Prawda“ und sammelte Gelder für Wladimir Lenins bolsche­wis­ti­sche Frak­tion durch Raub­über­fälle, Entfüh­rungen und Schutz­geld­erpres­sungen. Er orga­ni­sierte Streiks und Demons­tra­tionen. Wieder­holt verhaftet, unterzog er sich mehreren internen Verban­nungen nach Sibi­rien. Als er sich 1917 zum Militär als Soldat bewarb, war er mit 162 cm zu klein und wurde abge­lehnt. Nachdem die Bolsche­wiki in der Okto­ber­re­vo­lu­tion die Macht ergriffen und 1917 einen Einpar­tei­en­staat unter der neuen Kommu­nis­ti­schen Partei geschaffen hatten, trat Stalin dem regie­renden Polit­büro bei. Stalin diente im russi­schen Bürger­krieg, bevor er 1922 an der Grün­dung der Sowjet­union teil­nahm, und über­nahm nach Lenins Tod 1924 die Führung des Landes. Lenins Kron­prinz Trotzki wollte Stalin umbringen lassen, doch Stalin drehte den Spiess um. Auf der Reise nach New York, verliebte sich Trotzki in die berühmte Malerin Kahlo in Mexiko. Er wurde im Neben­haus ermordet (heute ein Museum). Stalin liess Auto­strassen anlegen und in den Städten U‑Bahnen. Er begrün­dete die Gross­in­dus­trie, die Russ­land zur Gross­macht machte. Die Kollek­ti­vie­rung der Land­wirt­schaft führte zu Hungers­nöten. Um „Feinde der Arbei­ter­klasse“ zu neutrai­sieren, veran­stal­tete Stalin die Grosse Säube­rung, bei der zwischen 1934 und 1939 über eine Million im Gulag-System von Zwangs­ar­beits­la­gern inhaf­tiert und mindes­tens 700’000 hinge­richtet wurden. 1937 hatte er die abso­lute Kontrolle über Partei und Regie­rung. Stalin förderte den Marxismus-Leni­nismus im Ausland durch die Kommu­nis­ti­sche Inter­na­tio­nale und unter­stützte die euro­päi­schen anti­fa­schis­ti­schen Bewe­gungen in den 1930er Jahren, insbe­son­dere im spani­schen Bürger­krieg. 1939 unter­zeich­nete sein Regime einen Nicht­an­griffs­pakt mit Nazi­deutsch­land, was zum sowje­ti­schen Einmarsch in Polen führte. Deutsch­land been­dete den Pakt, indem es im Juni 1941 in die Sowjet­union einmar­schierte. Im Blitz­krieg erreichte man rasch Moskau und Stalin­grad. Es gab 5 Mio russi­sche Opfer, doch hatte Hitler damit sein Todes­ur­teil unter­zeichnet. Stalin konnte rasch eine neue Armee aufstellen und nur wenige von Hitlers bunt zusam­men­ge­wür­felten Soldaten, aus allen besetzten Gebieten, über­lebten. Stalin forderte den Westen auf eine West­front aufzu­bauen, damit der Krieg rasch ende. Doch die verdienten zu gut und zögerten diese möglichst lange hinaus. Die Zerstö­rung Europas und der Holo­caust wären zu vermeiden gewesen. Im November 1943 traf sich Stalin mit Chur­chill und Roose­velt in Teheran, einem Ort seiner Wahl. Dort kamen Stalin und Roose­velt gut mitein­ander aus, da beide den Abbau des briti­schen Empire nach dem Krieg wünschten. In Teheran einigte sich das Trio darauf, dass der deut­sche Staat zerschlagen werden sollte, um zu verhin­dern, dass Deutsch­land noch einmal zu mili­tä­ri­scher Stärke aufsteigt. Roose­velt und Chur­chill stimmten auch der Forde­rung Stalins zu, die deut­sche Stadt Königs­berg zum sowje­ti­schen Terri­to­rium zu erklären. Im Februar 1945 trafen sich die drei Führer auf der Konfe­renz von Jalta. Roose­velt und Chur­chill gaben Stalins Forde­rung nach, dass Deutsch­land der Sowjet­union 20 Milli­arden Dollar an Repa­ra­tionen zahlen sollte. Nach dem Krieg war Stalin auf dem „Höhe­punkt seiner Karriere“. Inner­halb der Sowjet­union galt er weithin als die Verkör­pe­rung von Sieg und Patrio­tismus. Seine Armeen kontrol­lierten Mittel- und Osteu­ropa bis zur Elbe. Im Juni 1945 nahm Stalin den Titel Gene­ra­lis­simus an. Das Gulag-System der Zwangs­ar­beits­lager wurde weiter ausge­baut. Bis Januar 1953 waren drei Prozent der sowje­ti­schen Bevöl­ke­rung inhaf­tiert oder im internen Exil, davon 2,8 Millionen in „Sonder­sied­lungen“ in abge­le­genen Gebieten und weitere 2,5 Millionen in Lagern, Straf­ko­lo­nien und Gefäng­nissen. Dem NKWD wurde befohlen, das Ausmass der Zerstö­rung während des Krieges zu kata­lo­gi­sieren. Es wurde fest­ge­stellt, dass 1’710 sowje­ti­sche Städte und 70’000 Dörfer zerstört worden waren. Der NKWD verzeich­nete, dass zwischen 26 und 27 Millionen Sowjet­bürger getötet worden waren. 1949 fanden Feier­lich­keiten zu Stalins 70. Geburtstag statt (obwohl er schon 71 war), bei denen Stalin zusammen mit marxis­tisch-leni­nis­ti­schen Führern aus ganz Europa und Asien an einer Veran­stal­tung im Bolschoi-Theater teil­nahm. In seinen späteren Jahren war Stalin bei schlechter Gesund­heit. Er machte immer längere Ferien; 1950 und 1951 verbrachte er je fünf Monate Urlaub in seiner abcha­si­schen Datscha. Am 1. März 1953 erlitt Stalin einen Schlag­an­fall in seiner Datscha in Kunt­sevo. Stalin starb am 5. März 1953. Laut seiner Enkelin Swet­lana sei es „ein schwerer und schreck­li­cher Tod“ gewesen. Laut einem in der New York Times veröf­fent­lichten Bericht wurde Stalin von seinen eigenen Polit­bü­ro­mit­glie­dern mit dem Ratten­gift Warfarin vergiftet. Stalin hatte die Sowjet­union von 1924 bis zu seinem Tod 1953 geführt. Er war Gene­ral­se­kretär der Kommu­nis­ti­schen Partei der Sowjet­union (1922–1952) und Vorsit­zender des Minis­ter­rates der Sowjet­union (1941–1953). Sein Vertrauter und Nach­folger Nikita Chruscht­schow, der in der Ukraine aufge­wachsen ist, leitete schon 1956 die Entsta­li­ni­sie­rung ein. Sogar das riesige Stand­bild Stalins in dessen Geburtsort Gori musste gegen den Wunsch der Bewohner gesprengt werden. Chruscht­schow wurde 1964 von Leonid Breschnew gestürzt und 1966 aus dem Zentral­ko­mitee ausge­schlossen. VESTI.ru u.a.

● Zur Deckung von Lücken im Budget hat Moskau im Jänner auf seine Gold- und auf Währungs­re­serven in chine­si­schen Yuan zurück­ge­griffen. Insge­samt seien 2,27 Milli­arden Yuan (rund 309 Mio. Euro) sowie 3,6 Tonnen Gold verkauft worden, teilte das russi­sche Finanz­mi­nis­te­rium heute nach Angaben der staat­li­chen Nach­rich­ten­agentur TAss mit. „Die dadurch erzielten Mittel wurden zur Deckung des Defi­zits auf das Konto des Budgets über­wiesen“, wurde mitge­teilt. Das Jänner-Loch im Budget wurde mit 1,76 Billionen Rubel (23 Mrd. Euro) bezif­fert. Insge­samt seien 3,1 Billionen Rubel (rund 40 Mrd. Euro) ausge­geben worden, was einem Plus von 59 Prozent im Vergleich zum Jänner des Vorjahres entspreche. Das Minis­te­rium hat keine Gründe für die Mehr­aus­gaben genannt. ORF.at

Saudi Arabien – Mehr Frau­en­rechte – und mehr Hinrich­tungen: So will der saudi­sche Kron­prinz Mohammed bin Salman seine Macht sichern. SRF.ch

Schweiz – Wegen Perso­nal­man­gels ist die wich­tigste Stelle der Schweizer Armee im Kampf gegen Cyber­an­griffe nur am Tag besetzt.

● Alle 500 Jahre ist in der Schweiz mit einem schweren Erdbeben zu rechnen. Wäre man im Ernst­fall gut gerüstet?

● Grenze zu Italien wird zum Flücht­lings­hot­spot. Immer mehr Flücht­linge reisen über die Südgrenze in die Schweiz ein. Der Grenz­schutz ist im Dauereinsatz.

● Eines der ältesten Waren­häuser der Schweiz schliesst per Ende 2024 seine Türen. Den Jelmoli an der Bahn­hofstrasse in Zürich wird es in der heutigen Form nicht mehr geben. SRF.ch

Südsudan – Papst Fran­ziskus ist im Südsudan gelandet. Am Flug­hafen der Haupt­stadt Juba wurde er von Präsi­dent Salva Kiir und Tausenden Schau­lus­tigen empfangen. In dem christ­lich geprägten Land will sich der Papst für den Frie­dens­pro­zess einsetzen und mit Vertre­tern der Regie­rung, der Kirche und der Zivil­ge­sell­schaft spre­chen. Der Südsudan wurde 2011 vom Sudan unab­hängig, ist aber in einen Bürger­krieg geraten. Die Gewalt geht sowohl von Milizen und Rebel­len­gruppen als auch von der Armee aus. RBB.de

Türkei – Nach einem grossen Erdbeben, bei dem mindest 250’000 Menschen ums Leben kamen, sind in weiten Teilen der Südtürkei und Nord­sy­riens Rettungs­ak­tionen im Gange. Das Beben der Stärke 7,8 ereig­nete sich in den frühen Morgen­stunden des Montags bei ‑8° in der Nähe von Gazi­antep, während die Menschen schliefen.Ein neues Beben der Stärke 7,5 traf gegen 13:30 Uhr Orts­zeit (11:30 Uhr MEZ) ein. Rettungs­kräfte versu­chen, Menschen zu retten, die unter den Trüm­mern einge­schlossen sind, nachdem Hunderte von Gebäuden in beiden Ländern einge­stürzt sind. Die Staats- und Regie­rungs­chefs der Welt haben zuge­sagt, Hilfe zu schi­cken, nachdem die Türkei einen inter­na­tio­nalen Hilferuf erlassen hatte. Millionen Menschen in der Türkei, in Syrien, im Libanon, auf Zypern und in Israel spürten das Erdbeben. Auch die Ukraine verspricht Sofort­hilfe. BBC.uk

Ukraine – Trotz Angriffen: Tausende bereits in die Ukraine zurück­ge­kehrt. Zuge­nommen haben die Rückreisen.

● Nach einer Reihe von Bestechungs­skan­dalen hat der ukrai­ni­sche Präsi­dent Wolo­dimir Selenski mehrere rang­hohe Beamte entlassen. Mit Haus­durch­su­chungen will er härter gegen Korrup­tion vorgehen. Witali Scha­bunin, Leiter der NGO Anti-Corrup­tion Action Center in Kiew, hält wenig davon. Das Resultat im Kampf gegen die Korrup­tion wird minimal sein. Statt das dafür zustän­dige Anti-Korrup­ti­ons­büro wurde der Inlands­ge­heim­dienst beigezogen. Vor Gericht wird die Beweis­füh­rung nicht stand­halten, wenn nicht die zustän­digen Stellen einbe­zogen wurden.

● Anna Petrig ist Profes­sorin für Völker­recht an der Univer­sität Basel. Grund­sätz­lich werde ein Staat dann zur Kriegs­partei, wenn er «aktiv und koor­di­niert an Kampf­hand­lungen oder mili­tä­ri­schen Opera­tionen» teil­nehme. «Derzeit können zwei Staaten klar als Kriegs­partei bezeichnet werden», sagt sie. Einer­seits Russ­land, welches das Gewalt­verbot der UNO-Charta verletze. Ande­rer­seits die Ukraine, welche aus der UNO-Charta das Recht auf Selbst­ver­tei­di­gung ableite. «Zwischen diesen beiden Ländern herrscht ein inter­na­tio­naler bewaff­neter Konflikt, womit das huma­ni­täre Völker­recht akti­viert wird», sagt Petrig. Auch klar sei, wer keine Kriegs­partei ist. «Kriegs­ma­te­ri­al­lie­fe­rungen, egal, ob es sich um Schutz­helme oder Kampf­flug­zeuge handelt, reichen für sich alleine nicht aus», so Petrig. Selbiges gilt grund­sätz­lich auch für Ausbil­dungs­pro­gramme, «egal, wo sie statt­finden». Iran, welcher russi­sche Truppen auf ukrai­ni­schem Boden ausbilden soll, ist also ebenso wenig Kriegs­partei wie Deutsch­land, welches grünes Licht für die Liefe­rung der Leopard-2-Kampf­panzer gegeben hat. SRF.ch

● Zu den Schi­kanen gegen die in der Ukraine lebenden ethni­schen Ungarn gehört u. a. dass sie ihre Mutter­sprache im Bildungs­be­reich und im Verkehr mit Ämtern und Verwal­tung nicht mehr benutzen dürfen, nachdem die Ukraine 2017 ein Gesetz verab­schiedet hatte, das auch im Donbass den Gebrauch der russi­schen Sprache in den Schulen verboten hatte. KR.hu (Anm d. Red.: So werden dort die „euro­päi­schen Werte“ mit west­li­cher Unter­stüt­zung verteidigt)

● Ein Beamter sagte der Zeitung Vzgliad (vz.ru/), dass mehrere Komman­deure der Einheiten den Einsatz chemi­scher Waffen in verschie­denen Abschnitten der Front, insbe­son­dere bei Soledar und Bachmut-Artio­movsk, gemeldet hätten. Es heisst, dass eine Reihe von Soldaten unter Übel­keit, Erbre­chen und starkem Schwindel litten, und fügte hinzu, dass dies nicht das erste Mal sei, dass der Einsatz chemi­scher Waffen durch die ukrai­ni­sche Armee regis­triert werde. Der Beamte erklärte, dass vor Wochen nach­ge­wiesen wurde, dass ukrai­ni­sche Truppen Substanzen aus Spezi­al­be­häl­tern von indus­tri­ellen Quadro­c­op­tern versprüht haben, die Übel­keit, Ersti­ckungs­an­fälle und Husten verur­sachten. Darüber hinaus betonte Gaguin, dass der Einsatz von Waffen durch die Ukraine, die durch die Genfer Konven­tion verboten sind, doku­men­tiert und den Vereinten Nationen vorge­legt werden muss. RHC.cu

USA – Der US-Auto­her­steller Ford kehrt nach über 20 Jahren in die Formel 1 zurück.

● Spio­na­ge­ballon über den USA. Es handelt sich wohl um einen Photon-Radar­sa­tel­liten. Bei guter Wetter­lage kann er Fotos machen, der Radar wiederum dient dazu, Wolken­de­cken zu durch­dringen. US Aussen­mi­nister sagt Chin­a­be­such ab. SRF.ch

● Die Arbeits­lo­sig­keit in den USA ist ange­sichts über­ra­schend guter Arbeits­markt­zahlen auf den nied­rigsten Stand seit mehr als 50 Jahren gesunken. Die grösste Volks­wirt­schaft der Welt schuf im Januar 517’000 neue Jobs und damit knapp doppelt so viele wie im Vormonat, wie das Arbeits­mi­nis­te­rium in Washington heute mitteilte. Die Arbeits­lo­sen­quote sank um 0,1 Punkte auf 3,4 Prozent. So niedrig hatte die Quote zuletzt im Mai 1969 gelegen. ORF.at

● Tesla-Aktio­näre verlieren vor Gericht gegen Elon Musk. Der Vorwurf des Betrugs wurde vor einem Gericht abge­schmet­tert. SRF.ch

● Im US-Bundes­staat Ohio sind 50 Waggons eines Güter­zugs entgleist. Die Entglei­sung verur­sachte in der Folge einen Gross­brand mit dicken Rauch­schwaden. Laut Meteo­ro­logen sind sie so gross, dass sie auch auf dem Wetter­radar zu sehen sind. Ein Teil des Dorfes East Pales­tine, das neben der Eisen­bahn liegt, wurde wegen des Feuers evaku­iert. Dies ist ein Gebiet im Umkreis von 1,5 Kilo­me­tern um die Bahn­linie. In einer Schule und einem Gemein­schafts­haus werden die Menschen betreut. Denje­nigen, die ausser­halb des Gebiets leben, wird empfohlen, drinnen zu bleiben. Warum der Zug entgleist, ist unklar. Was genau brennt, ist unklar. Mitar­beiter in Schutz­an­zügen unter­su­chen, ob Gefahr­stoffe frei­ge­setzt werden. Das Löschen des Feuers wird durch die Kälte erschwert: Im Dorf hat es letzte Nacht 12 Grad gefroren. NOS.nl

