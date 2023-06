Was in der Schweiz und anderswo berichtet wurde – 12.06.2023

Im Internet mitge­hört und mitge­schrieben von Wilhelm Tell



Belgien – Einem Bericht zufolge wurde die Mili­tär­hilfe der NATO-Staaten für die Ukraine von pro-ukrai­ni­schen Kämp­fern genutzt, um Russ­land anzu­greifen. Premier­mi­nister Alex­ander De Croo sagte, Belgien werde die Ukraine um Klärung bitten, ob nach Kiew gelie­ferte belgi­sche Gewehre von pro-ukrai­ni­schen Truppen zum Angriff auf die West­grenze Russ­lands einge­setzt wurden. De Croos Kommen­tare kamen am Montag, nachdem die Washington Post am Wochen­ende berichtet hatte, dass Kreml­gegner – die Legion der Frei­heit Russ­lands und das Russi­sche Frei­wil­li­gen­korps –, die letzten Monat von der Ukraine aus einen grenz­über­schrei­tenden Angriff auf die russi­sche Region Belgorod star­teten, ursprüng­lich bereit­ge­stellte takti­sche Fahr­zeuge einge­setzt hätten von den Verei­nigten Staaten und Polen in die Ukraine gebracht und in Belgien und der Tsche­chi­schen Repu­blik herge­stellte Gewehre mit sich geführt. RTBF.be

China – Vertei­di­gungs­mi­nister warnt vor Kaltem Krieg. Am Sicher­heits­gipfel in Singapur mahnte China andere Länder an, sich besser nicht in den Taiwan-Konflikt einzumischen.

● Wie die Nach­rich­ten­agentur Xinhua berich­tete, begannen chine­si­sche Wissen­schaftler am Dienstag mit der Bohrung des tiefsten Bohr­lochs des Landes in der rohstoff­rei­chen Region Xinjiang. Die von der China National Petro­leum Corpo­ra­tion (CNPC) durch­ge­führten Bohrungen werden mehr als zehn Schichten der Erdkruste durch­dringen und die Krei­de­ge­steins­schicht errei­chen, die 145 Millionen Jahre alt ist – 10’000 Meter unter der Ober­fläche. Das Projekt soll Infor­ma­tionen über die innere Struktur des Planeten liefern und die Möglich­keit bieten, fort­schritt­liche Tief­bohr­tech­no­lo­gien zu testen. Der Standort liegt im Tarim-Becken­ge­biet von Xinjiang im Nord­westen Chinas. CGTN.cn

● Nach einem halben Jahr an Bord der chine­si­schen Raum­sta­tion sind drei Astro­nauten heute zur Erde zurück­ge­kehrt. Ihre Raum­kapsel landete im Gebiet Dong­feng in der Inneren Mongolei nord­öst­lich des Raum­fahrt­bahn­hofes Jiuquan in der Wüste Gobi. ORF.at

Deutsch­land – Deutsch­land werde nächstes Jahr zwei Kriegs­schiffe in den Indo­pa­zifik entsenden, sagte Vertei­di­gungs­mi­nister Boris Pisto­rius am Sonntag auf einem inter­na­tio­nalen Gipfel vor dem Hinter­grund anhal­tender regio­naler Span­nungen zwischen China und Taiwan sowie dem umstrit­tenen Südchi­ne­si­schen Meer. In einer Ansprache auf der Sicher­heits­kon­fe­renz „Shangri-La Dialogue“ in Singapur erklärte Pisto­rius, dass die Seepas­sage, über die rund 40 Prozent des euro­päi­schen Aussen­han­dels abge­wi­ckelt werden, respek­tiert werden müsse. DW.de

● Am Unesco-Welt­erbetag am 4.6. laden die sieben Welt­erbe­stätten in Rhein­land-Pfalz zum Besich­tigen ein. An dem Akti­onstag gebe es zahl­reiche Sonder­füh­rungen, Vorträge, Mitmach­ak­tionen und Ausstel­lungen, teilte das rhein­land-pfäl­zi­sche Innen­mi­nis­te­rium in Mainz mit. Die Welt­erbe­stätten im Land sind der Dom zu Speyer (seit 1981), die römi­schen Monu­mente, der Dom und die Lieb­frau­en­kirche in Trier (1986), das Obere Mittel­rheintal (2002) und der Ober­ger­ma­nisch-Raeti­sche Limes (2005). Seit 2021 gehören auch der Nieder­ger­ma­ni­sche Limes, die SCHUM-Stätten in Speyer, Worms und Mainz sowie Bad Ems als Teil der „Great Spa Towns of Europe“ dazu. Als SCHUM (שו״ם) wird der Verbund bezeichnet, den die jüdi­schen Gemeinden der ober­rhei­ni­schen Städte Speyer, Worms und Mainz im Mittel­alter bildeten. In hebräi­schen Quellen werden „die drei Heiligen Gemeinden“ seit dem 12. Jahr­hun­dert als Spira, Warmaisa, Magenza genannt. Nach Angaben der Stadt Speyer verzeich­nete der Judenhof mit Judenbad und mittel­al­ter­li­cher Synagoge vergan­genes Jahr mit rund 21’000 Besu­chern einen neuen Rekord. In Worms kann man den ältesten erhal­tenen jüdi­schen Friedhof Europas sowie das ehema­lige jüdi­sche Viertel mit Synagoge besu­chen. Auch der jüdi­sche Friedhof in Mainz kann an Sonn­tagen kostenlos besich­tigt werden. SWR.de

● Das Vitra Design Museum erzählt die Geschichte des Gartens – und zeigt, warum er für die Zukunft der Erde so zentral ist. Blumen, Büsche und dazwi­schen Spazier­wege, um den Stress des Alltags hinter sich zu lassen: Die Ideal­vor­stel­lung vom Garten als Ort der Erho­lung trügt. Denn ganz so idyl­lisch sei unser Verhältnis zum Garten nicht, sagt Viviane Stapp­manns, die am Vitra Design Museum die Ausstel­lung «Garden Futures. Desig­ning with Nature» ko-kura­tiert hat. «Wir haben zwar die Sehn­sucht nach der Natur, die sich im Garten wider­spie­gelt», sagt Stapp­mans. Ange­sichts der Klima­krise über­wiege aber die Unge­wiss­heit, wie es für uns weiter­gehe und wie wir die Natur schützen sollen. Marten Kuij­pers, leitender Forscher des Nieuw Insti­tuut Rotterdam und an der Ausstel­lung betei­ligt, sieht den Garten als Brenn­glas, durch das gesell­schaft­liche Probleme wie Klima­wandel und Rück­gang der Arten­viel­falt betrachtet werden können. «Der Garten ist der Ort, an dem die Bezie­hung der Mensch­heit zur Natur verhan­delt wird.» In der Vergan­gen­heit hätten die Menschen Gärten so konzi­piert, dass sie die Natur beherrschten. Das müsse sich ändern. Laut Defi­ni­tion ist ein Garten ein umzäuntes Stück Land, oft in der Nähe eines Hauses. Die west­liche Entwick­lung von Gärten spie­gelte meist Ideal­bilder der Natur wider: die geome­tri­schen fran­zö­si­schen Gärten des Barocks ebenso wie der engli­sche Land­schafts­garten, der die Natur imitiert. «Oft waren Gärten Orte der Selbst­ver­sor­gung oder privi­le­gierten Personen vorbe­halten», sagt Kura­torin Stapp­manns. Dass Menschen eigene Gärten haben, komme in der west­li­chen Welt erst mit dem Bürgertum und später den Schre­ber­gärten auf. Das Vitra Design Museum zeigt eine der soge­nannten «Ward’schen Kisten» aus Glas und Holz. Sie war wegwei­send für die Entwick­lung der Bota­ni­schen Gärten in Europa. Mit ihr konnte man ab 1835 Pflanzen aus den Kolo­nien trans­por­tieren. Eine Liege von 1930 erzählt davon, wie sich der Garten zu einem Frei­zeitort gewan­delt hat. «Heute können Gärten auch ganz andere Dinge sein», sagt Viviane Stapp­manns. «Zum Beispiel Grund­stücke in der Stadt, die nicht mehr genutzt werden, in denen Urban Gardening betrieben wird.» Exem­pla­risch sei der Garten Kebun Kebun Bangsar in Malay­sias zuge­bauter Haupt­stadt Kuala Lumpur. «Eine Gruppe von Akti­vis­tinnen hat sich 2013 dafür einge­setzt, dass eine Fläche unter einer Hoch­span­nungs­lei­tung als Garten bebaut werden kann.» Mit Erfolg: Der Garten kühlt die Umge­bung ab und sorgt für ein Mikro­klima. Einzig­artig ist auch der Garten der ameri­ka­nisch-anti­gua­ni­schen Lite­ra­tur­wis­sen­schaft­lerin Jamaica Kincaid: «Sie setzt sich darin mit der Kolo­ni­al­ge­schichte der Pflanzen ausein­ander, indem sie sie anpflanzt, darüber recher­chiert und schreibt.» Doch wie steht es um die Zukunft von Gärten? «Im Garten geht es immer um lokale Gege­ben­heiten», so Viviane Stapp­manns. «Viel­leicht können wir vom Gärt­nern lernen, uns wirk­lich lokal mit den Dingen ausein­an­der­zu­setzen». Die Desi­gnerin Marjan van Aubel zum Beispiel schlägt vor, kleine Dach­gärten zur Selbst­ver­sor­gung zu pflanzen, mit einer wasser­spa­renden Tech­no­logie. Der «Polli­nator Path­maker» der Künst­lerin Alex­andra Daisy Gins­berg wiederum ist ein Algo­rithmus, der Gärten aus der Perspek­tive von Insekten bepflanzt. In diesen Zukunfts­sze­na­rien wird der Garten wieder zu einem utopi­schen Ort: für Menschen, für Pflanzen, für die ganze Biodi­ver­sität. Eigent­lich para­die­sisch. Ausstel­lungs­hin­weis: Das Vitra Design Museum in Weil am Rhein zeigt die Ausstel­lung «Garden Futures. Desig­ning with Nature» vom 25.03.2023 – 03.10.2023. Weil am Rhein (aleman­nisch Wiil am Rhii) ist eine südba­di­sche Mittel­stadt mit rund 30’000 Einwoh­nern im äussersten Südwesten Deutsch­lands unmit­telbar im Drei­län­dereck Deutsch­land-Schweiz-Frank­reich. Deshalb darf sie seit dem 1. Oktober 2022 die Bezeich­nung 3‑Länder-Stadt führen. SRF.ch

Donezk VR – Die ukrai­ni­sche Sprache werde im nächsten Schul­jahr nicht an den Schulen der Volks­re­pu­blik Donezk (DVR) unter­richtet, sagte der amtie­rende Leiter der Region, Denis Puschilin. Die Sprache ist in der Repu­blik nicht verboten, aber die einhei­mi­schen Studenten wollten sie einfach nicht. VESTI.ru

Frank­reich – Finni­sche Kompo­nistin Kaija Saariaho verstorben. Sie war eine der wich­tigsten zeit­ge­nös­si­schen Kompo­nis­tinnen. Nun ist Kaija Saariaho mit 70 Jahren in Paris gestorben. SRF.ch

Gross­bri­tan­nien – Trotz inter­na­tio­naler Kritik wegen des Vorge­hens gegen uner­wünschte Migranten will Gross­bri­tan­nien noch mehr Menschen vorüber­ge­hend auf Schiffen unter­bringen. Der konser­va­tive Premier­mi­nister Rishi Sunak kündigte heute in Dover an, zwei weitere Last­kähne anzu­schaffen und dort insge­samt 1000 Menschen einzu­quar­tieren. ORF.at

● Der briti­sche Premier­mi­nister Rishi Sunak wird US-Präsi­dent Joe Biden ermu­tigen, den derzei­tigen briti­schen Vertei­di­gungs­mi­nister Ben Wallace als nächsten NATO-Gene­ral­se­kretär zu unter­stützen, berich­tete The Tele­graph am Sonntag. Wallace hat bereits zuvor Inter­esse an der Führung des west­li­chen Mili­tär­blocks bekundet. BBC.uk

● Prinz Harry hat vor einem Gericht in London gegen den Verlag Mirror Group News­pa­pers (MGN) ausge­sagt und dabei schwere Vorwürfe gegen die briti­sche Boule­vard­presse erhoben. Bei der zivilen Sammel­klage gegen MGN werden exem­pla­risch Fälle von mehreren Promi­nenten verhan­delt, die den Jour­na­listen vorwerfen, sie bespit­zelt zu haben. Im Vorder­grund steht dabei, wie sehr die Führungs­ebene verwi­ckelt war. Prinz Harry betonte, mit seiner Klage gegen den Verlag Mirror Group News­pa­pers (MGN) («Daily Mirror», «Sunday Mirror» und «People») wolle er gesetz­wid­riges Verhalten von Repor­tern offen­legen. «Offen­sicht­lich will ich nicht, dass irgend­je­mand dasselbe durch­macht, was ich auf persön­liche Weise erleiden musste», hiess es einer am Dienstag veröf­fent­lichten schrift­li­chen Zeugen­aus­sage. Der 38-Jährige wirft MGN-Repor­tern vor, ihn über Jahre abge­hört und daraufhin Artikel mit privaten Inhalten veröf­fent­licht zu haben. Der Verlag weist das entschieden zurück. SRF.ch

Haiti – Ein Geschäfts­mann bekommt lebens­lange Haft wegen Betei­li­gung an der Ermor­dung von Präsi­dent Jovenel Moïse (*1968) im Jahr 2021. Rodolphe Jaar erhielt die Höchst­strafe, obwohl er sich schuldig bekannt und verspro­chen hatte, mit den Ermitt­lern zusam­men­zu­ar­beiten, in der Hoff­nung auf eine mildere Strafe. NOS.nl

Indien – Indien hat seinen Platz als fünft­grösster Akti­en­markt der Welt zurück­er­obert, berich­tete Bloom­berg Anfang dieser Woche unter Beru­fung auf Berech­nungen, die auf Handels­daten basieren. Dem Bericht zufolge stieg die Markt­ka­pi­ta­li­sie­rung börsen­no­tierter indi­scher Unter­nehmen am vergan­genen Freitag auf ein Vier­mo­nats­hoch von 3,3 Billionen US-Dollar und über­traf damit die Markt­ka­pi­ta­li­sie­rung Frank­reichs. Indien verlor seinen Platz unter den ersten fünf im Januar an Frank­reich, als die Aktien der Adani Group, einem indi­schen multi­na­tio­nalen Misch­kon­zern, einbrachen.

● Nach Angaben der Landes­re­gie­rung wird Foxconn, das taiwa­ne­si­sche multi­na­tio­nale Unter­nehmen und Apples grösster Zulie­ferer, im April nächsten Jahres mit der Produk­tion von iPhones im südin­di­schen Bundes­staat Karna­taka beginnen. Das Projekt, dessen Kosten nach Schät­zungen der Regie­rung von Karna­taka 1,59 Milli­arden US-Dollar betragen werden, dürfte 50’000 neue Arbeits­plätze schaffen und steht im Einklang mit dem ehrgei­zigen „Made in India“-Programm des indi­schen Premier­mi­nis­ters Narendra Modi. AIR.in

● Nach dem schwersten Zugun­glück in Indiens Geschichte ist die Zahl der Toten auf fast 300 gestiegen. Dies teilt die indi­sche Bahn unter anderem laut den indi­schen Nach­rich­ten­agen­turen ANI und PTI mit. In Odischa bei Kalkutta waren am Frei­tag­abend zwei Perso­nen­züge und ein Güterzug zusam­men­ge­stossen. SRF.ch

Iran – Die Isla­mi­sche Repu­blik hat eine neue Mari­ne­al­lianz am Golf verkündet. Mitglieder der neuen Koope­ra­tion sollen nach irani­schen Angaben Saudi-Arabien, die Verei­nigten Arabi­schen Emirate (VAE), Oman, Katar, der Irak und auch Indien sein. ORF.at

Italien – Es stellte sich heraus, dass es sich bei dem Boot, das auf dem Lago Maggiore sank, haupt­säch­lich um Geheim­agenten handelte. Das berichten italie­ni­sche und briti­sche Medien auf Basis eigener Recher­chen. Vier der 23 Menschen an Bord kamen bei dem Unfall ums Leben. Am vergan­genen Wochen­ende wurde bekannt, dass ein Boot durch einen Wirbel­sturm auf dem Unteren Maggiore gesunken sei. Eine Quelle inner­halb der italie­ni­schen Polizei teilte Corriere della Sera mit, dass die Gruppe von Geheim­agenten nach einem Ausflug auf dem Lago Maggiore zum Mittag­essen auf die Isola Pesca­tori ging. Während der Fahrt wurde das Boot plötz­lich von extrem starken Winden erfasst, woraufhin es kenterte und sank. Da sich nun heraus­stellt, dass es sich dabei nicht um Touristen, sondern um Geheim­agenten handelt, wird die Ursache des Unglücks in Frage gestellt. Dies wird nun weiter unter­sucht. Unter den 23 Menschen an Bord waren acht Italiener, die für ihren Geheim­dienst arbeiten, und 13 Israelis vom Mossad, dem israe­li­schen Geheim­dienst. Die Iden­tität der verstor­benen Passa­giere wurde kurz darauf bekannt. Es handelt sich um zwei Italiener, einen ehema­ligen israe­li­schen Mitar­beiter des Mossad und die russi­sche Frau des Kapi­täns, Anya Bozhkova. Gegen den Kapitän Claudio Carmi­nati wird noch immer von der italie­ni­schen Polizei ermit­telt. Carmi­nati soll flies­send Bulga­risch und Fran­zö­sisch spre­chen, doch eine Suche des Corriere della Sera nach den Katas­ter­daten von Carmi­nati wäre erfolglos geblieben. Das gesun­kene Boot wäre in den Nieder­landen regis­triert, schreibt die briti­sche Zeitung The Guar­dian. Carmi­nati und Bosh­kova führten ein Unter­nehmen namens „Love Lake“ und orga­ni­sierten Ausflüge mit dem Touristenboot.

● Wenn man von der sizi­lia­ni­schen Stadt Messina aus in Rich­tung des italie­ni­schen Fest­landes blickt, muss man nicht einmal die Augen zusam­men­kneifen, um das Fest­land auf der anderen Seite zu sehen. An ihrer engsten Stelle ist die Meer­enge nur 3,6 Kilo­meter breit. Doch für viele Menschen sorgt dieser Abstand auf Dauer für Ärger. Wer von einer Seite zur anderen gelangen will, ist weiterhin auf das Boot ange­wiesen. Dies bietet eine relativ reibungs­lose Route für Fuss­gänger, ist jedoch für dieje­nigen, die mit dem Auto oder der Bahn queren, ein teures und zeit­auf­wän­diges Unter­fangen. Die Meloni-Regie­rung will diesem Ärger ein Ende setzen: Letzte Woche hat das Parla­ment ein Gesetz verab­schiedet, das den Beginn des Baus der Brücke ermög­licht. NOS.nl

● Die EU will, dass die italie­ni­sche Regie­rung die Lizenzen für die Strände neu ausschreibt. Die Pächter reagieren empört. SRF.ch

Japan – Japan forscht gegen Heuschnupfen. In Japan züchten Forschende pollen­freie Zedern. Diese sind für 70 Prozent der Pollen­all­er­gien im Land verant­wort­lich. SRF.ch

● Der fran­zö­si­sche Präsi­dent Emma­nuel Macron hat sich gewei­gert, einem Plan zur Eröff­nung eines NATO-Verbin­dungs­büros in Japan zuzu­stimmen, mit der Begrün­dung, der Block dürfe sich nicht über den Nord­at­lantik hinaus erstre­cken, berich­tete die Finan­cial Times. RFI.fr

Libanon – Nach Plänen in Russ­land ist die ehema­lige öster­rei­chi­sche Aussen­mi­nis­terin (2017–2019) Karin Kneissl (58) in den Norden Liba­nons ausge­wan­dert, weil sie besser Arabisch als Russisch spricht. (→kkneissl.com, @ausdemexil) RT.ru

Öster­reich – Auf einer der wich­tigsten Zugver­kehrs­stre­cken in Wien sorgten ausge­büxte Lamas kurz­zeitig für Still­stand. Die Tiere waren den Öster­rei­chi­schen Bundes­bahnen (ÖBB) zufolge am Vormittag aus einem Zirkus entkommen und in der Nähe des Bahn­hofs Meid­ling zwischen die Gleise gelaufen. Keines der Lamas soll zu Schaden gekommen sein. Der Stre­cken­ab­schnitt zwischen dem Haupt­bahnhof und Meid­ling wurde für circa 20 Minuten gesperrt, während Mitar­beiter des Zirkus, der ÖBB und der Polizei die Tiere einfingen.

● Wochen- und mona­te­lang hat sich die SPÖ den Luxus geleistet, keine Politik zu machen, sondern eine über weite Stre­cken pein­liche Nabel­schau zu betreiben. Eine «rote Trash-Show» sei das gewesen, «die SPÖ sucht ihren Super­star» – sagten Spötter und Kritiker. Wobei diese Partei eigent­lich ganz viele Themen hätte beackern können, die ganz weit oben auf ihrem Partei­pro­gramm und dem Sorgen­ba­ro­meter zu finden sind: die hohe Teue­rung, hohe Mieten, die Klima­krise. Der Streit um die Partei­spitze war gehässig und belei­di­gend, in Öster­reich nennt man das «unter­griffig», sodass die SPÖ heute tief gespalten ist und in allen Umfragen hinter der FPÖ zurück­liegt. Die Wähler davon zu über­zeugen, dass genau diese SPÖ in Wien wieder regieren oder zumin­dest mitre­gieren soll, das wird ein Kunst­stück sein. Der Sieger Doskozil strebt bei den Wahlen eine Koali­tion von SPÖ, Grünen und NEOS im Bund an.

● Andreas Babler ist nun doch Chef der SPÖ. Grund: Bei der Auszäh­lung am Parteitag in Linz am Sonntag wurden die Stimmen vertauscht. So kam nicht Hans Peter Doskozil auf 52,66 Prozent der Stimmen, sondern Babler. Doskozil kam auf 46,51 Prozent. Das verkün­dete die Leiterin der Wahl­kom­mis­sion, Michaela Grubesa, in einer Pres­se­kon­fe­renz Montag­nach­mittag. Nachdem darauf Doskozil seinen Rückzug aus der Bundes­po­litik verkündet hatte, trat am Abend Babler vor die Kameras – er will die noch­ma­lige Über­prü­fung der Stimmen. Dosko­zils Nieder­lage entbehrt nicht einer gehö­rigen Portion Ironie. Schliess­lich war es der Landes­po­li­tiker und ehema­lige Vertei­di­gungs­mi­nister, der mit jahre­langen verbalen Quer­schüssen gegen die schei­dende Partei­chefin Pamela Rendi-Wagner die Neuwahl der Partei­spitze ausge­löst hatte. SRF.ch

● Die Hoff­nung schwindet, dass der geplante Lithi­um­abbau auf der Wein­ebene dem Kärntner Lavanttal neue Arbeits­plätze bringt. Die Projekt­be­treiber, die austra­li­sche Firma Euro­pean Lithium, kündigte an, dass das Lithium in Kärnten abge­baut, aber nicht hier verar­beitet werden soll. Die Verar­bei­tung soll aus Kosten­gründen in Saudi-Arabien erfolgen.

● Beim von linken Nicht­re­gie­rungs­or­ga­ni­sa­tionen ausge­rich­teten „Gipfel“ soll laut Eigen­dar­stel­lung eine „Wiener Erklä­rung für den Frieden“ veröf­fent­licht werden, in der Poli­tiker aufge­for­dert würden, sich für einen Waffen­still­stand und Verhand­lungen in der Ukraine einzu­setzen. „Promi­nente inter­na­tio­nale Redner“ würden auf die wach­sende Eska­la­ti­ons­ge­fahr des Krieges hinweisen und eine „Umkehr hin zu einem Frie­dens­pro­zess“ fordern, heisst es in einer Pres­se­aus­sendung zur Veran­stal­tung, die am 10. und 11. Juni in Räum­lich­keiten des ÖGB im 2. Wiener Gemein­de­be­zirk statt­finden soll. ORF.at

● Opec+ beschränkt die Ölför­de­rung für das Jahr 2024. Das Ölkar­tell Opec+ will nach eigenen Angaben im kommenden Jahr rund 40 Millionen Barrel (je 159 Liter) am Tag fördern. Das bedeutet nach Berech­nungen der russi­schen Agentur Tass eine Kürzung der gesamten Opec+-Fördermenge um 1.39 Millionen Barrel pro Tag. Diese Entschei­dung traf die Allianz aus 23 Staaten am Sonntag in Wien. Ihr waren stun­den­lange, zähe Verhand­lungen voraus­ge­gangen. Im Vorfeld hatte vor allem Saudi-Arabien Speku­la­tionen genährt, dass es zu einem Beschluss über ein weiteres Förder­limit kommen könne. Russ­land dagegen hatte signa­li­siert, dass kein zusätz­li­cher Hand­lungs­be­darf bestehe. Im April war eine Produk­ti­ons­kür­zung um 1.66 Millionen Barrel (je 159 Liter) am Tag bis Ende des Jahres zur Stabi­li­sie­rung des Ölpreises beschlossen worden. SRF.ch

Russ­land – Russ­land hat Fotos von zerstörter west­li­cher Hard­ware auf russi­schem Terri­to­rium veröf­fent­licht. Von mehreren NATO-Staaten, darunter den USA, bereit­ge­stellte mili­tä­ri­sche Ausrüs­tung und Waffen gelangten in die Hände von Mili­tanten, die grenz­über­schrei­tende Über­fälle auf die russi­sche Region Belgorod, 30 km nörd­lich von Charkow, starteten.

● Beim Stadt­ma­ra­thon in St. Peters­burg am 4.6. gab es einen Rekord von 160’000 Teil­neh­mern.

● Der Stadt­be­zirk Sche­be­kinski sei erneut ange­griffen worden, das ukrai­ni­sche Militär habe das Gebiet des Marktes im Zentrum von Sche­be­kino beschossen, sagte der Gouver­neur der Region Belgorod, Wjat­scheslaw Gladkow. Bei einem direkten Grana­ten­treffer gab es drei Brand­herde: im Markt­be­reich, im Privat­be­reich und im Getrei­de­spei­cher­be­reich. IZ.ru

● Kondor-FKA ist einer der russi­schen kleinen Fern­erkun­dungs­sa­tel­liten. Er wurde nicht vom staat­li­chen Raum­fahrt­un­ter­nehmen Roskosmos entwi­ckelt, sondern von den russi­schen VKS Aero­space Forces. Neben der Kartie­rung und Bestim­mung meteo­ro­lo­gi­scher Bedin­gungen werden solche Satel­liten auch zur Über­wa­chung und Erkun­dung natür­li­cher Ressourcen einge­setzt. Er kann durch Wolken und durch Regen sehen. Er kann alles durch­schauen. Die Waffen werden nun alle entdeckt und in die russi­sche Ziel­da­ten­bank program­miert. Und die Russen werden immer mehr darauf schiessen, und dafür sehen wir bereits Anzei­chen.“ Der Waffen­ex­perte Scott Ritter fügte hinzu, er glaube, dass dieser Konflikt „irgend­wann im Spät­sommer, frühen Herbst für die Ukrainer unhaltbar werden würde“. Ritter bereiste Kasan, Irkutsk und Jeka­te­rin­burg, um sein Buch „Abrüs­tung in der Zeit der Pere­stroika“ vorzu­stellen (Verlag Clarity Pr. Inc., 370 Seiten, ISBN-978–1‑949762–61‑7, 29,99 €), das das Atom­waf­fen­ab­kommen zwischen Russ­land und den USA unter­sucht. BNR.bg

● Mehrere russi­sche Radio­sender sind von Hackern ange­griffen worden und haben eine gefälschte Rede zu einer angeb­li­chen ukrai­ni­schen „Inva­sion“ gesendet, die vermeint­lich von Präsi­dent Wladimir Putin stammen sollte. Die mit KI gefälschte Rede wurde heute auf mehreren Radio­sen­dern in an die Ukraine gren­zenden Gebieten ausge­strahlt, wie örtliche Behörden meldeten. Die Stimme und der Tonfall ähnelten stark der Sprech­weise des russi­schen Präsi­denten. In der auch in Online­netz­werken verbrei­teten gefälschten Rede wurde behauptet, „bis an die Zähne bewaff­nete (…) und von Washington unter­stützte ukrai­ni­sche Streit­kräfte“ seien in die Regionen Kursk, Belgorod und Brjansk einge­drungen. Auch wurde die Verhän­gung des Kriegs­rechts in den Regionen ange­kün­digt, ebenso eine anste­hende allge­meine Mobil­ma­chung und die Evaku­ie­rung der Bevöl­ke­rung in den drei Regionen. Der Kreml bestä­tigte den Hacker­an­griff. ORF.at

● Die Ukraine habe ein Netz­werk von Agenten und Sympa­thi­santen inner­halb Russ­lands aufge­baut, die an der Durch­füh­rung von Sabo­ta­ge­akten gegen russi­sche Ziele arbeiten, und damit begonnen, sie mit Drohnen auszu­statten, um Angriffe durch­zu­führen, sagten mehrere Personen, die mit den US-Geheim­diensten in dieser Ange­le­gen­heit vertraut sind, gegen­über CNN.us

Schweden – Snus hat in Schweden Tradi­tion und erlebt gleich­zeitig ein Revival. Fast 30 Prozent der schwe­di­schen Bevöl­ke­rung klemmt sich den Tabak nicht als Ziga­rette zwischen die Lippen, sondern im Beutel­chen hinter die Ober­lippe. Hier entfaltet der Tabak seine Wirkung. Das Nikotin gelangt via Mund­schleim­haut ins Blut und von dort ins Gehirn, wo es anregt und gleich­zeitig beru­higt. Etwas lang­samer zwar als mit Lungen­zügen, aber doch schnell genug, um die Niko­tin­ab­hän­gig­keit zu befrie­digen. Snus setzt sich aus getrock­netem und gemah­lenem Tabak zusammen, der mit Salzen gewürzt ist und mit unter­schied­li­chen Aromen ange­rei­chert. Der urig skan­di­na­vi­sche Lutsch­tabak ist in Schweden sehr beliebt und wird auch in Norwegen viel konsu­miert. In weit gerin­gerem Ausmass auch in anderen Ländern wie der Schweiz. Weil in Schweden immer häufiger gesnust als geraucht wird, über­quert das Land im Norden wohl bald die Schwelle zur rauch­freien Welt. Rauch­frei darf sich ein Land nennen, wenn die Zahl der Raucher unter fünf Prozent fällt. Gesund­heit­lich ist das gut so. Tabak bleibt zwar Tabak und das Nikotin verliert sein Sucht­po­ten­zial nicht, nur weil es im kleinen Beutel statt im gerollten Papier daher­kommt. Aber Rauchen ist sehr viel schäd­li­cher. Jähr­lich 9’500 Todes­fälle durch Tabak­konsum. SRF.ch

Schweiz – Wenn KI die Benzin­preise bestimmt. Preis­über­wa­cher Stefan Meier­hans spricht von einem Game-Changer. «Computer lernen, wie sie Konsu­menten noch besser packen können, ihnen noch mehr Geld aus dem Porte­mon­naie ziehen können». Künst­liche Intel­li­genz als Preis­ma­nager: In der hart umkämpften Tank­stellen-Branche könnte das schon bald Realität sein. Die euro­pa­weit tätige Firma A2i Systems bietet für Tank­stel­len­be­treiber solche KI-gene­rierte Soft­ware an. Die Firma verspricht auf der eigenen Inter­net­seite, ihre Soft­ware könne «Mengen und Margen verbes­sern» und «mehr Profit gene­rieren». Die selbst­ler­nende Soft­ware analy­siert das Kauf­ver­halten, die Konkur­renz und opti­miere schnell und effi­zient die Preise.

● Basel sagt inva­sivem Insekt den Kampf an. Die Tiger­mücke ist aggressiv und kann Krank­heiten über­tragen: Die Bevöl­ke­rung soll im Kampf gegen das Insekt mitmachen.

● Die Schweiz koppelt Mieten an den Refe­renz­zins. Eine Alter­na­tive wäre die Teuerungskoppelung.

● Digi­ta­li­sie­rung in der Schule. Matu­ra­ar­beit: Wegen Textro­bo­tern setzt Basel mehr aufs Münd­liche. Matu­randen in Basel sollen künftig münd­lich beweisen, dass ihre Matu­ra­ar­beit nicht nur künst­liche Intel­li­genz abbildet.

● Angeb­liche «Mode aus Zürich» kommt aus China. Der Online­shop «Paul Rosen­bach» wirbt mit fairer Mode aus Zürich. Gelie­fert wird synthe­ti­sche Billig­ware aus China.

● Egal ob im Job oder in der Familie: Manche Väter fühlen sich mit ihren Problemen allein – oder kennen entspre­chende Bera­tungs­an­ge­bote nicht. Das Ober­wal­liser Männer­büro will jetzt Gegen­steuer geben. Und will die Männer dort abholen, wo viele gerne Zeit verbringen. Und zwar in der Beiz. SRF.ch

Simbab – Präsi­dent Emmerson Mnan­gagwa (73) hat ange­kün­digt, dass das Land seine Präsi­dent­schafts- und Parla­ments­wahlen am 23. August abhalten wird, da das südafri­ka­ni­sche Land mit wirt­schaft­li­cher Insta­bi­lität zu kämpfen hat. Der 2. Oktober wurde als Datum für eine mögliche Stich­wahl des Präsi­denten fest­ge­legt. SABC.za

Singapur – Indo­ne­siens Vertei­di­gungs­mi­nister stellte am Samstag eine neue Frie­dens­in­itia­tive zur Lösung des Konflikts in der Ukraine vor. Prabowo Subi­anto (72) forderte Mili­tär­be­amte aus aller Welt auf, eine Erklä­rung abzu­geben, in der die Einstel­lung der Feind­se­lig­keiten gefor­dert wird. Auf dem Vertei­di­gungs­treffen des Shangri-La-Dialogs in Singapur teilte Prabowo seinen Mehr­punkt­plan mit, der einen Waffen­still­stand und die Einrich­tung einer entmi­li­ta­ri­sierten Zone umfassen würde, in der sich sowohl Russ­land als auch die Ukraine 15 km von ihren jewei­ligen vorderen Posi­tionen zurück­ziehen würden. Der Vertei­di­gungs­mi­nister betonte, dass die demi­li­ta­ri­sierte Zone von einer Frie­dens­truppe der Vereinten Nationen über­wacht werden sollte. Darüber hinaus schlug er vor, in dem umstrit­tenen Gebiet ein von den Vereinten Nationen geför­dertes Refe­rendum durch­zu­führen, um die Wünsche der Mehr­heit der Einwohner objektiv zu ermit­teln. RRI.id

Südafrika – Anfang des Jahres kündigte der inter­na­tio­nale Wirt­schafts­block BRICS (bestehend aus Brasi­lien, Russ­land, Indien, China und Südafrika, daher das Akronym) an, dass er mögli­cher­weise bald mit der Prüfung der Aussichten für die Einfüh­rung einer eigenen Währung zur Umge­hung des US-Dollars beginnen werde, während Südafrikas Aussen­wäh­rung Minister Naledi Pandor sagte kürz­lich, dass die Abkehr vom US-Dollar dazu beitragen könnte, andere Nationen zu stärken. Während die Verei­nigten Staaten ihre Versuche verstärken, Länder, die sie nicht mögen, durch Wirt­schafts­sank­tionen zu bestrafen, begannen eine Reihe von Ländern auf der ganzen Welt darüber nach­zu­denken, dieser Bedro­hung durch die Einfüh­rung einer neuen Währung entge­gen­zu­wirken, die die Domi­nanz des US-Dollars im Welt­handel heraus­for­dern könnte. Professor Alexis Habi­ya­remye von der Univer­sität Johan­nes­burg wies darauf hin, dass der „unver­hält­nis­mäs­sige Vorteil, den der Dollar im inter­na­tio­nalen Währungs­system genoss“, der gegen Ende des Zweiten Welt­kriegs entstand, bereits vor Jahr­zehnten vom dama­ligen fran­zö­si­schen Finanz­mi­nister Valery Giscard d’Estaing hervor­ge­hoben wurde – er prägte sogar den Begriff „exor­bi­tante Privi­le­gien“. „Aufgrund der Extra­ter­ri­to­ri­a­lität des US-Rechts für alle Teile der Welt, in denen der US-Dollar verwendet wird, würde die Verwen­dung einer anderen Währung diesen Ländern auch ermög­li­chen, die will­kür­liche Durch­set­zung von US-Gesetzen auf ihren Terri­to­rien zu vermeiden“.

● Forscher unter der Leitung des ameri­ka­ni­schen Paläo­an­thro­po­logen Lee Berger gaben die Entde­ckung am Montag bekannt und behaup­teten, dass Mitglieder einer alten mensch­li­chen Spezies namens Homo naledi ihre Toten begraben und Symbole in die Wände von Gräbern eingra­viert hätten. Dies stellt den „frühesten Beweis für mehr­fache Bestat­tungen und Bestat­tungs­hand­lungen“ dar, der mindes­tens 100’000 Jahre vor Bestat­tungen durch den Homo sapiens liegt, sagten die Wissen­schaftler in einem Vorab­druck von zwei Forschungs­ar­beiten, die auf biorxiv.org/ verfügbar sind. Skelett­reste des Homo naledi, dessen Gehirn etwa ein Drittel so gross war wie das des modernen Menschen und der für seine Fähig­keit bekannt ist, auf Bäume zu klet­tern, wurden in einem unter­ir­di­schen Höhlen­system in der Rising Star Cave entdeckt, das sich etwa 30 Meter unter der Wiege der Mensch­heit befindet – ein UNESCO-Welt­kul­tur­erbe, etwa 35 km nord­west­lich von Johan­nes­burg gelegen. Die Exem­plare sollen auf ein Alter zwischen 335’000 und 241’000 Jahren datiert sein, was sie zu den frühesten bekannten Bestat­tungen macht. SABC.za

● Die Nach­frage nach Strom über­steigt in Südafrika bei Weitem das Angebot. Damit das Netz nicht zusam­men­bricht, wird jeden Tag für viele Stunden der Strom abge­stellt. Dieses „Load-Shed­ding“ wird sich in den kommenden Winter­mo­naten noch verstärken – und damit die Nöte der Menschen und der Wirt­schaft. Die Ursa­chen liegen in Korrup­tion auf höchster Ebene, Miss­ma­nage­ment und Sabo­tage. ORF.at

Taiwan – US-Vertei­di­gungs­mi­nister warnt China vor Angriff auf Taiwan. Laut Lloyd Austin wäre ein solcher Konflikt «verhee­rend». Er hätte massive Auswir­kungen auf die Welt­wirt­schaft. SRF.ch

Türkei – Der unga­ri­sche Minis­ter­prä­si­dent Viktor Orbán bezeich­nete den Wahl­sieg des türki­schen Präsi­denten Recep Tayyip Erdoğan über seinen Heraus­for­derer Kemal Kılı­ç­da­roğlu am Freitag in einer Radio­sen­dung als „riesige Erleich­te­rung“. „Wenn Erdoğan nicht gewonnen hätte, hätte Soros‘ Mann die Grenzen für Einwan­derer geöffnet“, behaup­tete Orbán und bezog sich dabei auf Kılı­ç­da­roğlu als Agenten des milli­ar­den­schweren Währungs­spe­ku­lanten und Geld­ge­bers libe­raler Anliegen George Soros. Hätte er gewonnen, würden bis zum Ende des Sommers bis zu drei Millionen der vier Millionen in der Türkei lebenden Flücht­linge die unga­ri­sche Grenze über­schwemmen, vermutet Orbán. KR.hu

Ukraine – Viele Kinder haben im Ukrai­ne­krieg beide Eltern verloren. Ein enga­gierter Pater im west­ukrai­ni­schen Lemberg versucht, ihnen zu helfen. Seit 16 Jahren betreibt Pater Mykhaylo Chaban das Waisen­haus Pokrova in Lemberg. 65 Jungen zwischen 6 und 17 Jahren betreut er dort. Seit dem Ukraine-Krieg sind 20 Kinder neu dazu­ge­kommen. Alle haben Furcht­bares erlebt und sind schwer trau­ma­ti­siert, so der Pater, der dem römisch-katho­li­schen Orden der Sale­sianer Don Boscos angehört.

● Im südli­chen Teil der Ukraine wurde der Kachowka-Stau­damm im Zuge des Krieges gesprengt. Wer dafür verant­wort­lich ist, ist noch unklar. Das Wasser­kraft­werk Kachowka war ein Lauf­was­ser­kraft­werk am Fluss Dnjepr in Nowa Kachowka, einer Hafen­stadt am Südufer des Stau­sees. Die Haupt­zwecke des Stau­damms waren die Erzeu­gung von Wasser­kraft, die Bewäs­se­rung und die Schiff­fahrt. Es war der sechste und letzte Damm in der Kaskade des Dnjepr-Stau­sees. Der tiefe Wasser­kanal ermög­lichte die Schiff­fahrt fluss­auf­wärts und fluss­ab­wärts. Zur Anlage gehört auch ein Winter­garten. Auf dem Damm über­queren die Strasse P47 und eine Eisen­bahn den Dnjepr. Das Wasser­kraft­werk Kachowka hatte im Oktober 2015 241 Mitar­beiter. Seit September 2012 ist Jaroslaw Kobelja der Direktor. Ab 2019 war der Damm profi­tabel und brachte 7 Millionen Franken in die lokalen Regie­rungs­haus­halte und 50 Millionen Franken in das Volks­ein­kommen ein. Am Morgen des 6. Juni 2023 wurde ein erheb­li­cher Teil des Damms zerstört, mögli­cher­weise durch eine Explo­sion in der Nähe der Damm­mitte, wodurch eine grosse Menge Wasser fluss­ab­wärts frei­ge­setzt wurde. Die unmit­tel­barste Gefahr, die vom zerstörten Stau­damm ausgeht, sind die Über­schwem­mungen, die fluss­ab­wärts drohen. Gemäss dem ukrai­ni­schen Premier­mi­nister seien 80 Sied­lungen bedroht. Ein von Russ­land instal­lierter Beamter sprach von 22’000 Menschen in 14 Sied­lungen, die in der Region südlich von Cherson bedroht seien. Ein weiteres Problem ist die Trink­was­ser­ver­sor­gung oder die Kühlung des Atom­kraft­werks Sapo­rischja, das am Ufer des Stau­sees liegt. SRF.ch Das Wasser­kraft­werk Kachows­kaja in der russi­schen Region Cherson sollte durch eine schmut­zige Bombe der ukrai­ni­schen Armee ausge­schaltet werden. Dies sind Massen­ver­nich­tungs­waffen, die aus einem konven­tio­nellen Spreng­satz bestehen, der bei seiner Explo­sion radio­ak­tives Mate­rial in der Umge­bung verteilt. VESTI.ru

● Eine Unter­su­chungs­kom­mis­sion hat fast die Hälfte der von ihr über­prüften Luft­schutz­keller in Kiew für nicht einsatz­be­reit erklärt. ORF.at

Ungarn – Zu seinem Treffen mit Sant­iago Abascal (47) sagte Viktor Orbán (60), die beiden Poli­tiker seien über­ein­ge­kommen, die Zusam­men­ar­beit zwischen der spani­schen Vox-Partei und der von Orbán geführten Fidesz-Partei fortzusetzen.

● Der unga­ri­sche Premier­mi­nister Viktor Orbán hat verspro­chen, Russ­land nicht zu bekämpfen und das Land nicht in den Ukraine-Konflikt hinein­ziehen zu lassen, solange seine Regie­rung an der Macht bleibt. Der Premier­mi­nister machte diese Bemer­kungen am Freitag während eines Inter­views mit dem lokalen Kossuth Radio. KR.hu

USA – Ein neues Gesetz erleich­tert es Schulen, Bücher nach Beschwerden von Eltern zu verbieten. Um dies anzu­pran­gern, beschwerte sich ein Eltern­teil über den vulgären und gewalt­tä­tigen Inhalt der Bibel.

● Kentucky Derby Renn­bahn nach 12 toten Pferden geschlossen. Zwölf Tiere mussten in einem Monat getötet werden, weil sie bei Rennen zu schwer verletzt wurden. Es ist ein Rätsel, warum so viele Tiere plötz­lich verletzt werden.

● YouTube wird keine Videos mehr entfernen, in denen Betrug bei der US-Präsi­dent­schafts­wahl 2020 behauptet wird. NOS.nl

● US-Luft­waffe fängt Klein­flug­zeug nahe Washington D.C. ab. In den USA hat ein Klein­flug­zeug einen Einsatz der Luft­waffe über der Haupt­stadt Washington D.C. ausge­löst. F‑16 Kampf­jets haben laut US-Luft­ver­tei­di­gungs­kom­mando versucht, das Flug­zeug vom Typ Cessna Cita­tion abzu­fangen. Der Pilot war den Angaben zufolge nicht mehr ansprechbar und habe nicht auf die Auffor­de­rungen der Behörden reagiert. Den Kampf­jets sei erlaubt worden, mit Über­schall­ge­schwin­dig­keit zu fliegen. Um die Aufmerk­sam­keit des Piloten zu erregen, hätten sie Leucht­mu­ni­tion abge­feuert. Die Cessna sei dann in einem Wald­ge­biet bei Mont­e­bello im Bundes­staat Virginia abge­stürzt. Unklar war zunächst, ob es an Bord einen medi­zi­ni­schen Notfall gegeben hatte und der Pilot deshalb nicht reagierte. Und, ob das Klein­flug­zeug Beschrän­kungen des Luft­raums über Washington und Umge­bung verletzt hatte. Laut CNN befanden sich vier Personen in der Cessna, zu denen zunächst keine Details bekannt waren. Die Maschine sei nicht vom Militär abge­schossen worden, teilte der Nach­rich­ten­sender unter Beru­fung auf eine mit der Sache vertraute Person mit. Die Luft­fahrt­auf­sicht teilte mit, das Klein­flug­zeug sei in Eliza­bethton im südli­chen Bundes­staat Tennessee gestartet und hätte in Long Island in New York landen sollen. Der eigent­liche Ankunftsort ist rund 500 Kilo­meter Luft­linie von der Absturz­stelle entfernt. SRF.ch

● Nach dem ille­galen Einmarsch in den Irak, der rund eine Million Todes­opfer forderte und auf einer Mischung von faktisch in Frage gestellten Verschwö­rungs­theo­rien über Massen­ver­nich­tungs­waffen beruhte, wirkt es lächer­lich, dass die USA nun behaupten, sie seien gegen ille­gale Inva­sionen. Ehema­lige Beamte der Bush-Regie­rung wie Condo­lezza Rice (68) sind sogar in landes­weiten Fern­seh­sen­dungen in den USA aufge­treten, um ille­gale Inva­sionen in fremde Länder zu verur­teilen. Sogar der frühere US-Präsi­dent George W. Bush (77) verur­teilte scheinbar in einem Freud­schen Ausrut­scher die „heilige, unge­recht­fer­tigte und brutale Inva­sion des Irak … er meinte die Ukraine“. KFAR.us

Vatikan – Im Vatikan wird der Hoch­altar der Peters­kirche, nachdem er von einem nackten Mann besu­delt wurde, gerei­nigt. Der Pole protes­tierte gegen den Krieg in der Ukraine, indem er sich auf dem Altar auszog. NOS.nl

VAE – Yango – ein Liefer- und E‑Grocer-Unter­nehmen mit russi­schen Wurzeln – erfreut sich zuneh­mender Beliebt­heit und fordert in Dubai die Bran­chen­grössen Uber und Careem heraus, berich­tete Bloom­berg am Mitt­woch unter Beru­fung auf Quellen. Dem Bericht zufolge lag sein Anteil am lokalen Markt für Fahr­dienste im Mai zwischen 4 % und 8 %, weniger als ein Jahr nachdem das Unter­nehmen seine Geschäfts­tä­tig­keit in der bevöl­ke­rungs­reichsten Stadt der VAE aufge­nommen hatte. Yango star­tete im September 2022 in Dubai. Betrieben wird es von dem in den Nieder­landen ansäs­sigen Unter­nehmen Ride­tech Inter­na­tional, ehemals Yandex Taxi, einer Toch­ter­ge­sell­schaft von Yandex NV, der in den Nieder­landen regis­trierten Holding­ge­sell­schaft des russi­schen IT-Konzerns Yandex. Analysten stellen fest, dass die Popu­la­rität des Unter­neh­mens auf den Zustrom russi­scher Unter­nehmen und Expats zurück­zu­führen ist, die im vergan­genen Jahr aufgrund der im Westen verhängten anti­rus­si­schen Sank­tionen in die Verei­nigten Arabi­schen Emirate umge­sie­delt sind. Laut Islam Abdul Karim, dem regio­nalen General Manager von Yango, wächst die Zahl der Bestel­lungen für Yango-Fahrten jede Woche durch­schnitt­lich um etwa 20 %. Die VAE sind das neue Urlaubs­pa­ra­dies der Russen. iz.ru

