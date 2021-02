Was in der Schweiz und anderswo berichtet wurde

Mitge­hört und tran­skri­biert von Wilhelm Tell

Äthio­pien. Offi­ziell herrscht in Tigré Friede. Tatsäch­lich können Hilfs­kon­vois nicht ins Land. Vermutet wird, dass sich Tigré von Äthio­pien trennen möchte oder viel­leicht eine Verei­ni­gung mit Eritrea und Ostsudan anstrebt. SRF.ch

Austra­lien. Riesige Wald­brände bei Perth. SRF.ch

Brasi­lien. Rio verzichtet auf Karneval und auf dessen Verschie­bung in den Sommer. Wirt­schaft entsteht 1 Milli­arde $ Schaden. SRF.ch

Burma (Myanmar) Aung San Suu Kyi soll wegen Hoch­ver­rates vor Gericht. Darauf steht die Todes­strafe. Sperre der sozialen Netz­werke kann mit VPN-App umgangen werden, die überall im Land gratis zu bekommen ist. USA und EU drohen mit Sank­tionen, nicht so Russ­land und China. NPO.nl

Chile errichtet riesigen Solar­park in der Atacama Wüste. ZP30,py

China. Südlich von Kunming in den Fleder­maus­grotten soll das Coro­na­virus schon 2015 aufge­taucht sein, 300 km weiter südlich soll es bereits 2012 Todes­fälle gegeben haben, stellte ein nieder­län­di­sches Team fest. Noch ein Jahr bis zur Olym­piade in Peking. NPO.nl Damit hunderte Millionen Chinesen zum Neujahr nicht reisen, bekommen sie alle ein Gratis­gut­haben von 20 Giga­byte für die digi­tale Kommu­ni­ka­tion. ORF.at

Corona. Impf­stoff für Kinder (<16J.) liegt in weiter Ferne. RBB.de Das Südafri­ka­virus wurde in 33 Ländern fest­ge­stellt. ORF.at Covid­über­tra­gung auf Ober­flä­chen ist eher nicht möglich. SRF.ch EU Experten warnen, dass FFP2 Masken genauso wenig schützen wie MNS Masken. ORF.at

Deutsch­land. Nachdem ein Institut in England fest­stellt, dass Sputnik Vau ein hervor­ra­gendes Vakzin ist, setzt sich auch Kanz­lerin Merkel für die Zulas­sung in der EU ein. Merkel sagt jetzt auch ja zur Voll­endung von North Stream 2. SRF.ch Weil das engli­sche Fuss­ball­team nicht nach Deutsch­land einreisen darf, findet das Spiel Liver­pool gegen Leipzig in Salz­burg (AT) statt. Siemens legte 2020 mit 38% zu. SWR.de

Ecuador schließt Grenzen zu Peru wegen der starken Zuwan­de­rung von Vene­zo­la­nern. NPO.nl

England. Insel Man ist erste Region in EU, die coro­nafrei ist und zur Norma­lität zurück­kehrt. NPO.nl

Frank­reich. Für Notlei­dende gibt es um 1 Euro eine warme Mahl­zeit. TRT.tr Macron für Baustopp bei North Stream 2. SRF.ch

Grie­chen­land. Studenten demons­trieren gegen die neue Hoch­schul­po­lizei. SRF.ch

Italien. Südtirol bekommt harten Shut­down mit Grenz­sperre. ORF.at «5 Stelle» lehnt Draghi ab. SRF.ch

Japan. Die meisten Japaner wollen auf Olym­piade verzichten, nicht so das Komitee und die Medien. SRF.ch

Kanada. Die «Proud Boys» wurden 2016 von Kana­diern in USA gegründet, jetzt gelten sie in Kanada als Terror­or­ga­ni­sa­tion. SRF.ch

Kolum­bien erwägt Abschuss von Nashör­nern im Magda­le­nental. Der Drogen­kaiser Pablo Escobar hatte hier bis 1993 seinen Palast mit Zoo mit 4 Nashör­nern. Die Tiere vermehren sich rasch, es gibt bereits über hundert. Die Villa ist eine wich­tige touris­ti­sche Sehens­wür­dig­keit. SRF.ch

Kosovo eröffnet nach USA und Guate­mala die dritte Botschaft in Jeru­salem. TRT.tr

Liech­ten­stein wählt am 8. Februar. SRF.ch

Neusee­land bekommt neuen natio­nalen Feiertag: das Maori Neujahr, zwischen Ende Juni und Anfang Juli, wenn ein gewisser Stern erscheint. NPO.nl

Nieder­lande verlän­gern Lock­down bis 2. März. Firma entdeckt Möglich­keit zur Wieder­ver­wen­dung von Zement, da dieses 9% der CO2 Produk­tion verur­sacht. Bei den nächsten Wahlen treten 41 poli­ti­sche Parteien an. Während Shell norma­ler­weise jähr­lich 20 Milli­arden Euro Gewinn einfahren, erlitten sie 2020 einen Verlust von 22 Milli­arden. NPO.nl

Nigeria mit 200 Mio Einwoh­nern kann derzeit nur 0,025% der Bevöl­ke­rung impfen. SRF.ch

Nord­korea. Präsi­dent Biden fordert Kim auf seine Atom­bomben und Raketen zu verschroten, doch Kim rüstet kräftig auf. NPO.nl

Oester­reich verschärft Regeln an den Grenzen. SRF.ch Die FFP2 Masken hätten keine beson­dere Wirkung gegen Corona, sagen EU-Experten. Wer keine solche Maske trägt, oder sich nicht an den Mindest­ab­stand von 2 m hält, kann mit 90 € bestraft werden. Burger King kauft die öster­rei­chi­sche Coffee­shop Company Kette mit 160 Filialen. Auch die Aida Kette mit Cafés in Oester­reich, Polen und Saudi­ara­bien plant den Verkauf. Erste Group ist die grösste öster­rei­chi­sche Bank. Bis jetzt hat man vergessen Sani­täter zu testen. Sperrt Tirol bis März zu? ORF.at

Polen. Einige Museen dürfen aufsperren. RPI.pl

Portugal s Gesund­heits­wesen war schon vor Corona am Limit. 5000 Ärzte und 15000 Kran­ken­pfleger aus Portugal arbeiten im Ausland. Sie fehlen. ORF.at

Russ­land. Wer ist Aleksej Anato­ly­ewič Nawalny? Der Rechts­an­walt, Dissi­dent, Filmer und Blogger wurde am 4.6.1976 in der Nähe von Moskau geboren. Er ist ukrai­ni­scher Abstam­mung. 1998 absol­vierte er das Studium der Rechts­wis­sen­schaften. Später studierte er in den USA an der Elite Uni Yale. Auch seine Tochter studiert in den USA, in Stan­ford. Er nahm am „Green­berg“ Programm teil, das sich bemüht, ein „globales Netz­werk zur inter­na­tio­nalen Verstän­di­gung“ zu schaffen. Bei der Bürger­meis­ter­wahl in Moskau im September 2013 erzielte er 27% der Stimmen. 2013 wurde er wegen Unter­schla­gung zu fünf Jahren Haft auf Bewäh­rung verur­teilt. Deswegen konnte er 2018 nicht bei den Präsi­dent­schafts­wahlen kandi­dieren. 2019 kündigte er die Grün­dung einer Gewerk­schaft für die Ange­stellten des öffent­li­chen Dienstes an. Es gibt Betrugs- und Geld­wä­sche­vor­würfe gegen ihn. Er ist der Autor von zwei popu­lären YouTube-Kanälen: „Alexej Nawalny“ und „Nawalny LIVE“. 2020 stellte ein Bundes­wehr­arzt eine Vergif­tung fest. Während seines Deutsch­land­auf­ent­haltes entstand ein zwei­stün­diges Video über ein riesiges Anwesen am Schwarzen Meer, das er für den Sommer­pa­last Putins hielt, tatsäch­lich ist es ein Hotel. Seine Bewäh­rungs­strafe wurde in Haft­strafe umge­wan­delt. SNA.ru

Schweiz er Grünen wollen Voll­jäh­rig­keit mit 16. Impf­schiff startet am Bodensee. Am 7.2. wird das Frau­en­stimm- und ‑wahl­recht 50 Jahre alt. Wegen Corona öffnet die Schweiz mehrere Botschaften und Konsu­late. So können Ungarn zur Botschaft in Buda­pest und brau­chen nicht mehr nach Wien fahren. Gastro öffnet wahr­schein­lich erst nach Ostern. Schweiz will Raub­kunst aus Afrika zurück­geben. SRF.ch

Singapur. Die Corona Trace App wird auch zum Aufspüren von Krimi­nellen einge­setzt. SRF.ch

Somalia. Neben den offi­zi­ellen Steuern, hebt auch die Terror­or­ga­ni­sa­tion Aššabab Steuern ein und erzielt damit geschätzte 200 Mio US$ im Jahr. Seit 1991 ist das Land instabil. SRF.ch

Südafrika produ­ziert Pfizer Vakzin nur fürs Ausland. Im Land wird chine­si­sches Vakzin verwendet. NPO.nl

Tsche­chien. Masken werden von der Steuer befreit. Wahl­rechts­än­de­rung erleich­tert es kleinen Parteien ins Parla­ment zu kommen. ČR bestellt Impf­stoff bei Regeneron und Elite. RPI.cz

Türkei. Studenten der Bosporus Uni protes­tieren gegen neuen Rektor, der von Präsi­dent Erdoğan bestellt wurde. Unruhen begannen mit einer Bilder­aus­stel­lung wegen eines Bildes der Kaaba in Mekka mit einer Regen­bo­gen­fahne, was als Gottes­läs­te­rung gilt. SRF.ch

Ungarn . Der türki­sche Heeres­mi­nister unter­schreibt mit seinem unga­ri­schen Amts­kol­legen in Buda­pest ein Mili­tär­bündnis. TRT.tr