Was in der Schweiz und anderswo berichtet wurde – 13.11.2022

Bahamas – Der Konzern von Sam Bankman-Fried (30) bean­tragte am 11.11. Gläu­bi­ger­schutz. Er gab zudem seinen Rück­tritt bekannt. Am Vorabend hatte bereits die Wert­pa­pier­auf­sicht bekannt­ge­geben, bestimmte Vermö­gens­werte von FTX einge­froren zu haben. Die Schief­lage der grossen Handels­platt­form für Digi­tal­wäh­rungen hält den Kryp­to­markt seit Tagen in Atem. Viele Kunden fürchten um ihr Geld. Das Krypto-Impe­rium von Bankman-Fried ist inner­halb von nur einer Woche kolla­biert. SRF.ch

Belgien und Grie­chen­land – Streiks am 9.11. gegen die Teue­rung. Flüge abge­sagt. ORF.at

Eura­sien – Das primäre Ziel US-ameri­ka­ni­scher Aussen­po­litik sei es, einen Keil in die Bezie­hungen zwischen Deutsch­land und Russ­land zu treiben, um somit die eigene globale Vormacht­stel­lung zu festigen. Dies sagte einst George Friedman (73), Gründer und Leiter der einfluss­rei­chen US-ameri­ka­ni­schen Denk­fa­brik Stratfor. Gegen­wärtig könnte man zur Auffas­sung kommen, dass im Zuge des Ukraine-Krieges genau diese Stra­tegie zur Anwen­dung kommt. „Es war schon immer im Inter­esse der USA, ein eura­si­sches Bündnis zu verhin­dern“, sagt der ehema­lige SPD-Poli­tiker Andreas von Bülow (85) im Inter­view. Hinter­grund sei die Urangst der soge­nannten „Seemächte“ Gross­bri­tan­nien und USA, durch ein Zusam­men­rü­cken der Konti­nen­tal­mächte China, Russ­land und Europa und die Schaf­fung effek­tiver Trans­port­mög­lich­keiten auf dem Land ihren Einfluss zu verlieren und an den Rand der Entwick­lung gedrängt zu werden: „Die Ameri­kaner haben Angst, dass auf dem riesen­grossen Konti­nent zwischen dem Atlantik und dem Pazifik, Eura­sien genannt, eine neue Macht­struktur entsteht mit Russ­land, China, aber auch Deutsch­land und den ganzen west­eu­ro­päi­schen Ländern.“ Schon die Entspan­nung nach 1989 war, erin­nert sich von Bülow an seine aktive poli­ti­sche Zeit, eine Gefahr für die US-Vorherr­schaft in Europa. Er plau­dert aus dem „Nähkäst­chen“ der Gespräche über die deut­sche Wieder­ver­ei­ni­gung, die von der sowje­ti­schen Seite schon Anfang der Acht­ziger ange­stossen wurden und an denen er teil­weise selbst betei­ligt war: „Die sowje­ti­sche Bedin­gung für die Wieder­ver­ei­ni­gung war, dass die NATO die Situa­tion nicht ausnutzen darf, um ihre Mili­tär­struk­turen an die russi­schen Staats­grenzen zu verschieben. Diese Selbst­ver­pflich­tung der NATO-Staaten hat der ameri­ka­ni­sche Aussen­mi­nister abge­geben, die hat Mitte­rand abge­geben, die hat Margaret That­cher abge­geben. Alle haben gesagt, wir werden das nicht ausnutzen, wir werden die Mili­tär­struktur der NATO nicht ostwärts erwei­tern. Und das ist von den Nach­fol­gern wie eine Zech­prel­lung nicht gehalten worden.“ Er erklärt auch, was aus russi­scher Sicht die Gefahr ist und warum es nun zum heissen Krieg in der Ukraine gekommen ist: „Die Gefahr aus russi­scher Perspek­tive besteht darin, dass man wenige Rake­ten­flug­mi­nuten von Moskau entfernt ameri­ka­ni­sche Raketen statio­niert bekommt. Und damit die Möglich­keit eröffnet wird, einen Enthaup­tungs­schlag durch­zu­führen, der in der ameri­ka­ni­schen Diskus­sion immer wieder eine Rolle gespielt hat.“ (Andreas von Bülow, Autor, 1976–1980 Parla­men­ta­ri­scher Staats­se­kretär beim Bundes­ver­tei­di­gungs­mi­nister, im Kabi­nett Helmut Schmidt bis 1982 Bundes­mi­nister für Forschung und Tech­no­logie) RT.ru

Frank­reich – Nach Kampfjet-Entscheid. Tauwetter zwischen Frank­reich und der Schweiz. Am Rande des Pariser Frie­dens­fo­rums kam es erst­mals wieder zu einem direkten Gespräch auf höchster Ebene. SRF.ch

Indo­ne­sien – Joe Biden und Xi Jinping treffen sich am 14.11. Es wird das erste bila­te­rale Treffen seit Bidens Amts­an­tritt zusammen sein. Das Treffen findet am Rande des G20-Gipfels statt, wie das Weisse Haus mitteilt. SRF.ch

Israel – «Möge dieser Stoss­zahn die Läuse in Haar und Bart ausrotten» – so lautet die Inschrift auf einem Kamm aus Elfen­bein, der rund 3700 Jahre alt ist. Gefunden wurde er 2017 in Israel. Doch erst letztes Jahr wurde die Inschrift entzif­fert. Der Fund gilt als Sensa­tion, weil es sich um den ersten entschlüs­selten Satz der kanaa­ni­ti­schen Schrift handelt, aus der frühen Entwick­lungs­phase des Alpha­bets. Aus diesem Uralphabet entwi­ckelte sich unser Alphabet. SRF.ch

Italien – Italien sperrt Häfen für Human­schiffe. Erstes Schiff legt in Toulon (FR) an. Paris und Brüssel fordern Italien auf das Inter­na­tio­nale Seerecht zu respek­tieren. SRF.ch

● Sensa­tio­neller Fund in der Toskana: 24 Bron­ze­sta­tuen nach 2’300 Jahren aus Therme geborgen. Sie sind dank dem heissen Wasser und dem Schlamm gut erhalten: Es ist die wich­tigste Entde­ckung seit 50 Jahren. Der Fund stammt aus der Über­gangs­zeit vom Etrusker- zum Römer­reich, auch mit zwei­spra­chigen Texten. Die etrus­ki­sche Sprache der paleo­eu­ro­päi­schen, tyrse­ni­schen Sprach­fa­milie ist eine ausge­stor­bene Sprache. Sie wurde vom 9. Jh. v. Chr. bis zum 1. Jh. n. Chr. in der dama­ligen Provinz Etru­rien von den Etrus­kern gespro­chen. Die Texte können bis heute nur in Bruch­stü­cken über­setzt werden. Die etrus­ki­sche Schrift wurde seit dem 7. Jh. v. Chr. bis zur Assi­mi­la­tion durch die Römer im 1. Jh. v. Chr. geschrieben. Die Schrift wurde mit spie­gel­ver­kehrten Buch­staben von rechts nach links geschrieben. RAI.it

Kambo­dscha – Der russi­sche Aussen­mi­nister Sergej Lawrow wird am 11./12.11. am 17. Ostasi­en­gipfel in Kambo­dscha teil­nehmen. Der russi­sche Spit­zen­di­plomat führt die russi­sche Dele­ga­tion zum Gipfel. Am Rande wird der russi­sche Aussen­mi­nister auch mehrere bila­te­rale Treffen abhalten. Von Kambo­dscha aus wird er als Leiter der russi­schen Dele­ga­tion zum G20-Gipfel nach Bali reisen. Im Rahmen des Ostasien-Gipfels beab­sich­tigt die russi­sche Seite, die Heraus­for­de­rungen, denen sich die asia­tisch-pazi­fi­sche Region gegen­über­sieht, ausführ­lich zu erör­tern. Laut Moskau sind die wich­tigsten unter ihnen die Versuche der USA und ihrer Verbün­deten, das Gleich­ge­wicht der Bezie­hungen in der Region zu stören, und ihr Bestreben, „einen konfron­ta­tiven Angriff auf Asien mit engstir­nigen Block-Instru­mente der Herr­schaft.“ „Gefähr­liche Trends“ sieht Russ­land auch darin, dass mili­tä­ri­sche Struk­turen der NATO in die Region gebracht werden und diese Infra­struktur mit dem mili­tä­ri­schen Poten­zial von Washing­tons Verbün­deten einschliess­lich der AUKUS-Allianz (Austra­lien, Gross­bri­tan­nien und USA) verschmilzt. Lawrow betonte wieder­holt, dass das Südchi­ne­si­sche Meer zur neuen Vertei­di­gungs­linie der NATO werden soll. VESTI.ru

Nieder­lande – Petrus Anto­nius Lauren­tius Kartner, geboren am 11. April 1935 in Elst, verstarb am 8. November 2022 in Breda. Er war ein Sänger, Kompo­nist, Texter und Produ­zent. Er schuf die Bühnen­figur des Vader Abraham und wurde schliess­lich auch in Deutsch­land durch sein Lied der Schlümpfe von 1977 unter diesem Namen bekannt. Zu seinen erfolg­reichsten Hits gehört „In ’t kleine café aan de haven“ („In einem kleinen Café am Hafen“). NPO.nl

Öster­reich – Wiens Bürger­meister fordert schnel­lere Einbür­ge­rung für Zuwan­derer in Wien, um die Einwan­de­rung zu forcieren. Im rest­li­chen Land möchte man nur noch Einwan­de­rung aus der Ukraine, aber keine Männer mehr aus fremden Kulturkreisen.

● Künstler der Salz­burger Fest­spiele fordern 10 Millionen Scha­den­er­satz wegen Corona-Ausfällen.

● Der Entmi­nungs­dienst des Bundes­heeres hat auf dem Trup­pen­übungs­platz Allent­steig (NÖ) über 12’000 Kilo­gramm alte Muni­tion vernichtet. Ziel der Spren­gungen war es, Kriegs­re­likte unschäd­lich zu machen. ORF.at

Ostsee – Der Ostsee geht es schlecht. Die toten Zonen am Meeres­boden werden grösser und grösser, die Fische weniger und kleiner. Fach­leute befürchten, die Ostsee könnte «kippen» und zu einem weit­ge­hend toten Gewässer werden. Schon heute akut bedroht ist der Dorsch, der wich­tigste Fisch für die Fischer. Als Notfall­mass­nahme hat die Euro­päi­sche Union 2019 ein Fang­verbot für den Dorsch verhängt und es seither immer wieder erneuert. Doch die Bestände erholen sich nicht. Zu gross ist die Umwelt­be­las­tung durch die vielen Stoffe, welche die Flüsse in die Ostsee schwemmen; zu gross ist die Erwär­mung des Meeres durch den Klima­wandel. In Polen leben mehr Menschen im Einzugs­ge­biet der Ostsee als irgendwo sonst. Die Repor­tage von dort geht den Ursa­chen für das wahr­schein­liche Ende des Dorsches nach. Sie zeigt, was es heisst für die Menschen, die von diesem Fisch lebten. Und sie fragt, wie es mit der Ostsee als Lebens­raum weiter­geht. Nach dem Zweiten Welt­krieg wurden in der Ostsee grosse Mengen Muni­tion, darunter auch Gift­gas­mu­ni­tion, entsorgt. Vor allem von phos­phor­hal­tiger Muni­tion geht nach wie vor eine grosse Gefahr aus. Bern­stein­far­bene Phos­phor­klumpen entzünden sich nach dem Trocknen schon bei 34 °C, brennen dann mit einer Tempe­ratur von 1300 °C und sind nur noch schwer zu löschen. Es gibt Berichte über die Verklap­pung von chemi­schen Kampf­stoffen und radio­ak­tiven Abfällen der sowje­ti­schen Marine vor Gotland in den Jahren 1989 – 1992. Diese stammten von der Mari­ne­basis Karosta in Lett­land. Laut Unter­su­chungen aus Deutsch­land lagen 2020 noch etwa 300’000 t Kampf­mittel und etwa 40’000 t chemi­sche Waffen des Dritten Reichs in der Ostsee. Zudem sollen sich noch bis zu 50’000 Seeminen beider Welt­kriege in der Ostsee befinden. «Inter­na­tional» SRF.ch

Russ­land – Insge­samt belief sich die Zahl der russi­schen Auslands­rei­senden von Juli bis September auf 9,7 Millionen, was fast doppelt so viel ist wie im zweiten Quartal des Jahres (damals lag die Zahl der Reisenden bei fünf Millionen) und 1,2 Millionen mehr als im Zeit­raum von Juli bis September letzten Jahres. Auf fünf Länder entfielen fast 70 % aller Reisen: Abcha­sien, Türkei, Kasach­stan, Geor­gien und Finn­land. Die Zahl der russi­schen Abflüge nach Arme­nien, Kasach­stan, Kirgi­stan, Tadschi­ki­stan, in die Mongolei und nach Abcha­sien war von Juli bis September so hoch wie seit fünf Jahren nicht mehr. VESTI.ru

● Russ­land expor­tiert für Europa bestimmtes Öl und Gas jetzt nach Indien. SRF.ch

Schweden – Albert Einstein aus Ulm (1879–1955) sollte den Nobel­preis für das Jahr 1921 bekommen, der ihm aller­dings erst am 9. November 1922 zuge­spro­chen wurde. Das führte zu der kuriosen Situa­tion, dass der Geehrte nicht im Lande war, als das Tele­gramm eintraf. Er hatte sich auf eine Welt­reise begeben und dämmerte über die Ozeane in Rich­tung Japan, als sich die Nach­richt aus Stock­holm welt­weit verbrei­tete. Im November 1919 wurde er mit einem Schlag welt­be­rühmt. Durch die Vermes­sung einer Sonnen­fins­ternis konnten briti­sche Astro­nomen zeigen, dass der in Deutsch­land tätige Physiker die Geome­trie des Welt­alls besser verstanden hatte als der Engländer Isaac Newton Jahr­hun­derte vor ihm. Grosse Zeitungen wie die «London Times» und die «New York Times» verkün­deten in Riesen­schlag­zeilen: «Wissen­schaft­liche Revo­lu­tion», «Neue Theorie vom Universum», «Einsteins Theorie trium­phiert». Dabei hatte man dem aufstei­genden Welt­star den Nobel­preis noch nicht mal verliehen. Jetzt war in der Schwe­di­schen Akademie Eile ange­sagt. Bloss fand sich so schnell niemand, der Einsteins umwer­fendes Bild vom Kosmos hinrei­chend verstanden hätte – was bis heute Mühe macht. Aus Verle­gen­heit ehrte man den Star der Physik mit der allge­meinen Floskel, dass er den Nobel­preis «für seine Verdienste um die theo­re­ti­sche Physik» erhalten solle. Diese Worte ergänzte das Komitee durch einen Hinweis auf den photo­elek­tri­schen Effekt, den Einstein 1905 genutzt hatte, um zu zeigen, dass sich Licht nicht nur wie eine Welle, sondern auch wie ein Strom aus Teil­chen ausbreiten würde. Als ihm diese Idee kam, meinte Einstein selbst, sie sei wahr­lich revo­lu­tionär. Womit er sagen wollte, dass sie nicht so ohne Weiteres zu verstehen sei. Was die Mitglieder der Schwe­di­schen Akademie bestä­tigen konnten. Ihnen kam es vor allem darauf an, den berühmter werdenden Wissen­schaftler nach Stock­holm einzu­laden. Einstein nahm diese Ehrung einer­seits gelassen zur Kenntnis – er hatte schon länger mit dem Nobel­preis gerechnet, wusste er doch, was er als theo­re­ti­scher Physiker erreicht hatte –, er war ande­rer­seits aber auch beru­higt, endlich von der Schwe­di­schen Akademie bedacht zu werden, war der Nobel­preis doch mit einem ansehn­li­chen Geld­be­trag verbunden. Zwar wollte Einstein mit den über 100’000 Schwe­di­schen Kronen selbst nichts anfangen, aber er plante, sich von seiner Frau Mileva scheiden zu lassen. Um ihre Zustim­mung zu errei­chen, hatte er ihr lange vor der Entschei­dung des Komi­tees die mit dem Preis verbun­dene Summe zuge­sagt. Während Einstein in Berlin lebte, wohnte seine Familie weiter in der Schweiz. Als man sich 1922 in Stock­holm versam­melte, wollte der Schweizer Botschafter den Preis abholen. Schliess­lich war Einstein Bürger seines Landes. Doch plötz­lich entdeckten die Deut­schen die Bedeu­tung des Mannes. Sie holten den verlo­renen Sohn heim ins Reich und schoben den Schweizer Diplo­maten zur Seite. Einstein wird wahl­weise als Deut­scher, Schweizer oder US-Ameri­kaner bezeichnet. Durch Geburt besass er wie seine Eltern die würt­tem­ber­gi­sche Staats­bür­ger­schaft. Von 1896 bis 1901 war er staa­tenlos, weil er in Deutsch­land keinen Mili­tär­dienst leisten wollte. Ab 1901 war er bis zu seinem Tode Staats­bürger der Schweiz, 1911/1912 war er in Öster­reich-Ungarn auch Bürger Öster­reichs. «Tages­chronik» SRF.ch

Schweiz – Die Neutra­li­täts­in­itia­tive, die der Schweiz Vertei­di­gungs­bünd­nisse und die Teil­nahme an Sank­tionen weit­ge­hend unter­sagen will, ist am Start. Die Initi­anten haben bis zum 8. Mai 2024 Zeit, die nötigen 100’000 Unter­schriften zu sammeln. Die Neutra­lität soll in der Bundes­ver­fas­sung veran­kert werden. Im Artikel 54 soll fest­ge­halten werden, dass die Schweiz keinem Militär- oder Vertei­di­gungs­bündnis beitreten darf, es sei denn, die Schweiz würde direkt mili­tä­risch ange­griffen. Trai­nings mit auslän­di­schen Part­nern blieben laut Komitee aber zulässig, und frie­dens­för­dernde Einsätze der Armee könnte das Parla­ment weiterhin bewil­ligen. Unter­sagt würden der Schweiz «nicht­mi­li­tä­ri­sche Zwangs­mass­nahmen» gegen Krieg führende Staaten. Damit gemeint sind etwa Sank­tionen, wie sie die Schweiz aktuell gegen Russ­land mitträgt. Lanciert wurde die Initia­tive von Pro Schweiz. Der Verein besteht aus Mitglie­dern der ehema­ligen AUNS (Aktion für eine unab­hän­gige und neutrale Schweiz), der Orga­ni­sa­tion «Nein zum schlei­chenden EU-Beitritt» und der Unter­nehmer-Verei­ni­gung gegen den EU-Beitritt. Vize-Präsi­dent des Vereins ist Walter Wobmann. Der SVP-Natio­nalrat hat bereits die Verhül­lungs- und Mine­r­et­t­in­itia­tive zum Erfolg geführt. Alt Bundesrat Chris­toph Blocher, Treiber der Neutra­li­täts­in­itia­tive von 2013, ist nicht im Komitee dabei. Er hatte sich in den vergan­genen Monaten für die Neutra­li­täts­in­itia­tive stark­ge­macht. Bereits 2013 wollte die dama­lige AUNS die Neutra­lität in die Verfas­sung schreiben lassen. Die AUNS ist dabei aber bereits bei der Unter­schrif­ten­samm­lung geschei­tert. Ausserdem plant auch die aus der Coro­na­pan­demie hervor­ge­gan­gene Grup­pie­rung «Mass­voll» aktuell eine Initia­tive. Mit ihrer «Souve­rä­ni­täts­in­itia­tive» will die Grup­pie­rung, dass die Schweiz keine völker­recht­li­chen Verpflich­tungen eingeht, die in die Schweizer Grund­rechte der Bürger eingreifen. Wieso wird die Initia­tive genau jetzt lanciert? Bundes­prä­si­dent Ignazio Cassis sprach im Zusam­men­hang mit den EU-Sank­tionen gegen Russ­land von «koope­ra­tiver Neutra­lität». Die Initi­anten sehen darin eine Erosion des Neutra­li­täts­be­griffes. «Nun spre­chen wir nicht mal mehr von der diffe­ren­zi­ellen Neutra­lität, sondern von einer koope­ra­tiven», sagt Histo­riker Rene Roca an der Pres­se­kon­fe­renz. Damit sei die Schweiz weiter gegangen, als in anderen Konflikten. Was sagt der Bundesrat? Die Rechte und Pflichten eines neutralen Staates regelt das Neutra­li­täts­recht gemäss den Haager Abkommen von 1907, wie das Eidge­nös­si­sche Depar­te­ment für auswär­tige Ange­le­gen­heiten schreibt. Der Bundesrat hält es nicht für zweck­mässig, eine weiter­ge­hende Veran­ke­rung des Kern­in­halts der Neutra­lität in die Verfas­sung und auch in Gesetze zu schreiben. Dies würde den sicher­heits- und aussen­po­li­ti­schen Spiel­raum der Schweiz einschränken. Gegen die Initia­tive stellen sich FDP, die Grün­li­be­ralen, die Mitte und Linke.

● Zürich unter­stützt ukrai­ni­sche Kunst­schaf­fende, die geflüchtet sind. Unter ihnen auch die Schau­spie­lerin Viktoria Mytsyk (27) aus Kiew. 400’000 Franken für zehn Kultur-Projekte: 21 Orga­ni­sa­tionen haben sich um einen städ­ti­schen Förder­bei­trag beworben: vom Orchester über filmi­sche Projekte bis hin zum Theater. Die zehn ausge­wählten Projekte erhalten Beträge zwischen 10’000 und 70’000 Franken. Eines davon wird im Theater Purpur im Zürcher Quar­tier Enge umgesetzt.

● Die Schweizer Armee vermisst seit einer Kontrolle in der Kaserne Aarau im Jahr 2016 mehrere Kilo­gramm Spreng­mittel, unter anderem Granaten

● Kraxeln in der Stadt statt in den Bergen: In Bern können Klet­ter­be­geis­terte schon bald das 45-m-Felsen­au­via­dukt besteigen.

● Cyber­an­griffe in der Schweiz haben sich inner­halb eines Jahres verdop­pelt. Unter­nehmen müssen sich besser schützen.

● Die Reise von Bundes­prä­si­dent Ignazio Cassis nach Kiew wurde wegen eines Infor­ma­ti­ons­lecks in den Medien bekannt. Das habe die Sicher­heit der Schweizer Dele­ga­tion in der Ukraine gefährdet.

● Eine Studie der Uni Basel zeigt, dass ein mRNA-Booster häufiger als erwartet Zell­schä­di­gungen am Herz­muskel auslösen kann. SRF.ch

Türkei – Nachdem Russ­land Ende letzter Woche seine Betei­li­gung an dem Getrei­de­ab­kommen von Istanbul aufge­kün­digt hatte, übte der Westen plötz­lich auf globaler Ebene einen unge­heuren diplo­ma­ti­schen Druck auf Moskau aus, damit es dem Abkommen wieder beitritt. Der Druck kam von denselben Poli­ti­kern und Medien, die zuvor die Ursache für diesen russi­schen Schritt beju­belt hatten, nämlich den kombi­nierten ukrai­ni­schen Angriff mit Luft- und Wasser­drohnen auf die russi­sche Schwarz­meer­flotte im Hafen von Sewas­topol, unter Bruch des Getrei­de­ab­kom­mens von Istanbul. Die logi­schen Folge­wir­kungen wurden vom Westen dann aber wieder für anti-russi­sche Propa­ganda benutzt, wobei man dem Kreml vorwarf, er wolle mit einer Hungersnot in Afrika und anderen Entwick­lungs­län­dern die Welt­ge­mein­schaft erpressen, sich im Ukraine-Konflikt hinter Russ­land zu stellen. Durch Russ­lands Rück­kehr in das Getrei­de­ab­kommen sieht es nun so aus, als habe Moskau sich dem west­li­chen Druck gebeugt. Deshalb tun die West­me­dien auch nichts, um die Öffent­lich­keit über die Hinter­gründe aufzu­klären. Das soll hier nach­ge­holt werden. Aus Sicht Moskaus miss­brauchte die Ukraine den Getrei­de­deal eindeutig für den Angriff gegen die russi­schen Kriegs­schiffe und erhielt dabei aktive Unter­stüt­zung durch die Briten. Dafür will Russ­land laut offi­zi­eller Ankün­di­gung in den nächsten Tagen Beweise vorlegen. Dazu gehören angeb­lich auch die Navi­ga­ti­ons­in­stru­mente, die aus den abge­schos­senen bzw. im Wasser abge­fan­genen ukrai­ni­schen Drohnen geborgen wurden, von denen der grösste Teil nicht zur Explo­sion gekommen ist. SP.ru

● Streit um Kurden-Orga­ni­sa­tion. Erdoğan verzö­gert Beitritt Schwe­dens und Finn­lands weiter. Schwe­dens neuer Premier hat Erdogan besucht. Dieser will mehr Zuge­ständ­nisse, bevor er der Nato-Erwei­te­rung zustimmt. SRF.ch

Ukraine – Die Ukraine baut eine Beton­wand und Sperr­an­lagen entlang der mehr als 1’000 km langen Grenze zu Belarus. ORF.at

● Nach dem Beginn der russi­schen Mili­tär­ope­ra­tion hat die Ukraine die Grenz­über­gänge zu Russ­land und Weiss­russ­land vorüber­ge­hend geschlossen. Am 1. Juli wurde eine Visums­pflicht für ausrei­sende russi­sche Staats­bürger einge­führt. Russen dürfen nur mit einem Visum in die Ukraine einreisen, sich dort aufhalten, ausreisen oder durch die Ukraine reisen. Es kann in den Visa­zen­tren von VFS Global in acht russi­schen Städten, nämlich Moskau, Sankt Peters­burg, Jeka­te­rin­burg, Kali­nin­grad, Kasan, Nowo­si­birsk, Rostow am Don und Samara, oder in Dritt­län­dern bean­tragt werden. Im Juli meldete die Ukraine die ersten zehn Visum­an­träge von Russen. VESTI.ru

● Die russi­schen Truppen über­querten am 10.11. die letzte Dnjepr­brücke (Anti­novka­b­rücke) und befes­tigen das Ostufer. Soldaten deser­tieren in die Ukraine. Beschies­sung von Cherson, das vorher voll­ständig vermint wurde und auch des Kachowka-Stau­dammes.. Ukrainer hissen blau­gelbe Fahne am Haupt­platz und feiern den Sieg. Man plant bereits Blitz­krieg, um Krim und Dombas zurück­zu­er­obern. USA loben die ameri­ka­ni­schen Ausbilder, die die ukrai­ni­sche Armee auf Topni­veau brachten und die Tatsache, das sie auf die modernsten KI Waffen­sys­teme zurück­greifen können. Russen spre­chen von jahres­zeit­lich­be­dingter Neuauf­stel­lung. Experten begründen ihre Ratlo­sig­keit mit dem Wetter. Viele Strassen in der Ukraine sind nicht befes­tigt. Raupen­fahr­zeuge haben es hier leichter. Diese fehlen aber in der Ukraine. Je nach Witte­rung werde der Fort­gang des Kriegs ausfallen. Russen beginnen die Krim zu befes­tigen. SRF.ch u.a.

● Der Abzug der Russen aus Cherson ändert den Status der Region nicht, betonte Moskau am 11.11., da sie letzten Monat nach einem öffent­li­chen Refe­rendum offi­ziell in Russ­land einge­glie­dert wurde. RT.ru

● Die provi­so­ri­sche Haupt­stadt von Neu-Cherson wurde in der Hafen­stadt Geni­chesk (25’000 Ew.) am Asow­schen Meer errichtet, wo wich­tige Regie­rungs­be­hörden ihren Sitz haben. Es ist 180 km OSO von der Stadt Cherson. Am 27. Februar wurde die Stadt unter die Kontrolle der russi­schen Streit­kräfte gebracht. Am 9.11. befahl der russi­sche Vertei­di­gungs­mi­nister Sergej Schoigu, dass russi­sche Truppen vom rechten Ufer des Dnjepr zurück an das linke Ufer gezogen werden, basie­rend auf einem Vorschlag von Armee­ge­neral Sergej Suro­vikin, dem Chef der russi­schen Mili­tär­ope­ra­tion in der Ukraine. Suro­vikin wies darauf hin, dass russi­sche Truppen ukrai­ni­sche Angriffe erfolg­reich verei­telt hätten und einer der Gründe für den Rückzug das Risiko sei, dass russi­sche Streit­kräfte isoliert würden, wenn Gebiete strom­ab­wärts des Wasser­kraft­werks Kakhovka über­flutet würden. Laut Suro­vikin wurden alle Zivi­listen, die das Gebiet verlassen wollten – über 115’000 Menschen – vom rechten Ufer umge­sie­delt. VESTI.ru

Vereinten Nationen – Die UNO ruft welt­weit auf, für Dünge­mittel aus Russ­land den Weg frei zu machen. Zu wenig Dünge­mittel am Markt dürften nicht zu einer welt­weiten Nahrungs­mit­tel­knapp­heit führen. RBB.de UN-Analyse: Das Ergebnis der Abstim­mung der UN-Gene­ral­ver­samm­lung. 52 Länder, worunter Deutsch­land, Öster­reich und Italien stimmten gegen die Reso­lu­tion über die Unzu­läs­sig­keit der Verherr­li­chung des Natio­nal­so­zia­lismus, weil sie von Russ­land vorge­legt wurde und nichts, was aus Moskau kommt, unter­stützt werden kann. SP.ru

USA – Bereits seit neun Jahren veröf­fent­licht die in Washington ansäs­sige „Heri­tage Foun­da­tion“, eine konser­va­tive US-Denk­fa­brik, ihren jähr­li­chen „Index der mili­tä­ri­schen Stärke der USA“, der auf einer Reihe einheit­li­cher Krite­rien basiert, um die Leis­tungs­fä­hig­keit des US-Mili­tärs zu bewerten. Der jüngste Bericht bezieht sich auf das Jahr 2023. Während die mili­tä­ri­sche Stärke der USA in den Berei­chen Heer, Marine, Luft­waffe, Mari­ne­in­fan­terie und Welt­raum­streit­kräfte von der Denk­fa­brik in den letzten Jahren noch als „stark“ einge­stuft wurde, kamen die Autoren der rund 600 Seiten langen Publi­ka­tion in diesem Jahr jedoch zu dem Schluss, dass die Fähig­keiten des gesamten US-Mili­tärs zur Kriegs­füh­rung erst­mals unge­wöhn­lich mangel­haft sind. Mili­tä­risch haben die USA stark abge­baut. Heute entscheidet aber die Technik und die Künst­liche Intel­li­genz. So verfügen die USA über eine Wunder­waffe, den Wunder­chip. Er ist der kleinste, schnellste und intel­li­gen­teste welt­weit und man müsse ihn gut gegen Dieb­stahl und Spio­nage schützen. Derzeit braucht es noch eine Firma in den Nieder­landen und Japan zur Herstel­lung. Waffen­sys­teme, die auf dem Chip basieren, stehen auch den Verbün­deten zur Verfü­gung. So ist klar, dass die Ukraine schon gewonnen hat, es fragt sich nur, wie lange Russ­land durch­halten kann. Präsi­dent Selenski ist jeder­zeit zu Frie­dens­ver­hand­lungen bereit, Russ­land müsste sich aber aus allen besetzten Gebieten zurück­ziehen, auch aus der Krim, und die Repa­ra­tionen zahlen. Es gäbe reiche Leute in Russ­land, die dies können. Der zweit­in­tel­li­gen­teste Chip wurde in Taiwan entwi­ckelt und der dritte in Südkorea. So bleiben die USA trotz Mängeln in der tradi­tio­nellen Krieg­füh­rung weiter unbe­siegbar. So werden insbe­son­dere die euro­päi­schen und pazi­fi­schen Schau­plätze weiterhin als „günstig“ für die Errei­chung mili­tä­ri­scher Ziele der USA einge­stuft. SRF.ch

● Patt bei den Zwischenwahlen.Trump bekommt die Schuld. Nevada und Geor­gien – Stich­wahl in 3 Wochen – sind noch offen.

● Florida Gouver­neur Ron de Santis (44) wird als neuer repu­blikan. Präsi­dent­schafts­kan­didat gehandelt.

● US Char­m­of­fen­sive in Indien. Biden erlaubt Indien bis auf weiteres russi­sches Öl und Gas zu impor­tieren. Char­m­of­fen­sive auch in Kambodscha…

● Massen­ent­las­sungen bei Twitter und Meta. SRF.ch

Welt – Am 15. November kommt das Baby zur Welt, das die Welt­be­völ­ke­rung auf 8 Milli­arden erhöht. Seit 1950 wuchs die Welt­be­völ­ke­rung um 5.48 Milli­arden (+219%). die Schweiz um 4.05 Millionen (+86%). 1960 lebten ca. 3 Milli­arden auf der Welt, 5,33 Mio in der Schweiz. 1970 3,7 Mrd / 6.18 Mio; 1980 4,44 Mrd / 6.32; 1990 5.32 Mrd / 6.71 Mio; 2000 6.15 Mrd / 7.18 Mio; 2010 6.99 Mrd. / 7.82 Mio; 2020 7.84 Mrd. / 8.64 Mio. SRF.ch

