Was in der Schweiz und anderswo berichtet wurde

Mitge­hört und tran­skri­biert von Wilhelm Tell

Afgha­ni­stan. Türkisch-paki­sta­ni­sche Manöver an der afgha­ni­schen Grenze. TRT.tr

Afrika. Laut AU (Afri­ka­ni­sche Union) nur wenige Tote und Infek­tionen in den meisten afri­ka­ni­schen Ländern. RCI.cn

Austra­lien. Tennis­tour­nier in Victoria ohne Publikum – Ausgangs­sperre. SRF.ch

Birma (Myanmar). Aung San Suu Kyi ist eine birma­ni­sche Poli­ti­kerin, geboren am 19.6.1945 als Tochter des Volks­helden Aung San (1915–1947), dem Gründer der Kommu­nis­ti­schen Partei Birmas. Aung San Suu Kyi wuchs in Indien auf, wo ihre Mutter ab 1960 Birma als Botschaf­terin vertrat. Sie studierte an der Univer­sität von Oxford. Anschlies­send arbei­tete sie im UN-Sekre­ta­riat in New York. 1972 heira­tete sie den briti­schen Tibe­to­logen Michael Aris (1946–1999). Sie lebten mehrere Jahre in Oxford und Kyōto. 1988 kehrten sie nach Birma zurück. Sie wurde Vorsit­zende der Natio­nalen Liga für Demo­kratie. Sie erhielt 1991 den Frie­dens­no­bel­preis. 2000 erhielt sie von Bill Clinton die Frei­heits­me­daille. 2007 erhielt sie die Gold­me­daille des US Congress. Nach vielen Jahren im Haus­ar­rest, konnte sie 2012 zum ersten Mal ins Ausland reisen, nach Thai­land, zur UNO, zur EU. 2015 gewann sie die Wahlen. Sie wurde vom Westen kriti­siert, weil sie sich nicht gegen die Vertrei­bung der Rohin­gyas einsetzte. Im November 2020 erhielt sie bei den Wahlen die Abso­lute. Am Tag des ersten Zusam­men­tref­fens des neuen Parla­ments am 1.2. kam es zum Mili­tär­putsch von Min Aung Hlaing. BBC.uk LKW Stau an der thai­län­di­schen Grenze wegen Run auf Mais, dem wich­tigsten Export­pro­dukt. NHK.jp Tägliche Demos gegen Mili­tär­re­gie­rung im ganzen Land, sogar Mönche demons­trieren mit. SRF.ch Radio Myanmar Inter­na­tional stellte am 31.1. den Betrieb ein. RMI.mm Durch die tägli­chen Demos starke Ausbrei­tung des Coro­na­virus. Zum neuen Natio­nal­fei­ertag im Februar lässt das Militär Gefan­gene frei. SRF.ch

Brasi­lien. Soeben (12.2.) wird über ein ganz neues, dreimal so anste­ckendes Virus berichtet. SRF.ch

China . Das Chine­si­sche Neujahr fällt auf den 12. Februar, es folgt das Ochsen­jahr. 1 Milli­arde Chinesen haben Internet, 400 Millionen noch nicht. CRI.cn Nach der Sperre des chine­si­schen TV Kanals CGTN in Groß­bri­tan­nien, sperrt China eine Woche später BBC WORLD Kanal in China. RTHK (Hong Kong) stellt BBC Über­tra­gung ein. SRF.ch

Deutsch­land. Die Firma Schauma­plast in Sachsen hat viel zu tun, da man viel Styropor braucht für die Verpa­ckung der Impf­stoffe, die sehr kalte Tempe­ra­turen brau­chen. ORF.at Saha­ra­sand wird vom Wind bis Baden Würtem­berg getragen. SWR.de Winter­sturm „Tristan“ bringt viel gelben Schnee – gefärbt durch Saha­ra­sand. Obwohl alle Bewohner schon zweimal geimpft waren mit Pfizer, brach in einem Senio­ren­heim bei Osna­brück nochmal Corona aus – die neue Vari­ante. RBB.de Deutsch­land verlän­gert Lock­down wegen neuer Mutanten. Schnee und Eis führen zu LKW Stau trotz LKW-Fahr­verbot. SWR.de In Deutsch­land wurden Wissen­schafter einge­setzt, um die Angst vor Corona zu vergrös­sern. NPO.nl Deutsch­land sperrt Grenze zu den Muta­ti­ons­län­dern Tirol und Tsche­chien. SRF.ch

Ecuador. Bei den Wahlen am 7.2. liegt Arauz vor Pérez, aber es braucht noch eine Stich­wahl. Moreno trat nicht mehr an. RBB.de

Frank­reich. Sanofi und Pasteur ziehen sich von der Impf­stoff­ent­wick­lung zurück und werfen sich auf die Erzeu­gung von Pfizer Impf­stoff. ORF.at 117-jährige Nonne von Corona genesen. TRT.tr

Haitis Präsi­dent Moise vom Gericht gestürzt, da er keine Neuwahlen ausschreibt. SRF.ch

Israel. Am 8.1. stand Präsi­dent Benjamin Netan­yahu in Jeru­salem kurz vor Gericht. Viele Demons­tranten riefen „Crime Minister“ Er spricht von einer Hexen­jagd. NPO.nl Israel kauft für 9 Milli­arden US$ Waffen in den USA. TRT.tr

Italien beginnt Renais­sance-Palais zu verkaufen: Palazzo Sagetti, Via Julia 66, in Rom. Am 15.1. öffnet die Lombardei die Skige­biete. Südtirol ist zu. SRF.ch

Kambo­dscha hat noch kein Coro­na­to­des­opfer und nur wenige Infek­tionen. Bekommt Gratis­impf­stoff von China. CRI.cn

Kolum­bien erlaubt den 1,8 Mio Flücht­lingen aus Vene­zuela zu arbeiten und öffnet für sie Bildungs- und Gesund­heits­system. ORF.at

Kosovo wählt am 14.2., trotz Corona. SRF.ch

Laos eröffnet mit chine­si­scher Hilfe neue touris­ti­sche Regionen. Laos will mehr Strom produ­zieren und den Strom­ex­port in die Nach­bar­länder erhöhen. Laos hofft bis 2024 (!) die Hälfte der Bevöl­ke­rung (7 Mio) mit Gratis­impf­stoff aus Russ­land und China zu impfen. NR.la

Liech­ten­stein. Bei den Wahlen am 7.2. kam es zu einem Patt: die beiden großen Parteien hatten fast die gleiche Stim­men­an­zahl. 23 Stimmen Unter­schied. SRF.ch

Nieder­lande. Wegen des extrem schlechten Wetters sollen am 7.2. (Schnee­sturm, Eisregen, Glatteis) die Nieder­länder im ganzen Land zuhause bleiben. Es wird an diesem Tag nicht geimpft. Super­märkte sind aber offen. Sollte das Wetter vier Tage so bleiben, müsste man große Mengen Impf­stoffe vernichten, da der aufge­taute Stoff nur vier Tage gut bleibt und aufge­taut nicht bewegt und trans­por­tiert werden darf. Heineken entlässt welt­weit 10% der Mitar­beiter, 8000 Personen. NPO.nl Ausgangs­sperre wird bis März verlän­gert, trotz aller Demos. SRF.ch Astra Zeneca wirkt auch bei 65+ NPO.nl

Nord­korea. Während Biden Kim mit Sank­tionen droht, lukrieren Häcker Bitcoins um 220 Mio US$ im Internet für den Bau von Bomben und Raketen in der DVRK. ORF.at

Öster­reich. Kanzler Kurz möchte chine­si­schen und russi­schen Impf­stoff in Öster­reich herstellen, doch scheinen alle Betriebe, die das können, bereits ausge­lastet zu sein. ORF.at Haus­su­chung beim öster­rei­chi­schen Finanz­mi­nister Gernot Blümel wegen Bestech­lich­keit. SRF.ch Auch die Wirt­schafts­mi­nis­terin wackelt, wegen einer über­teu­erten Inter­net­seite, die nach wenigen Wochen wieder einge­stellt wurde. ORF.at

Polen öffnet Kinos, Theater, Bäder, Hotels, aber noch keine Restau­rants. Starke Schnee­fälle führen zu Verkehrs­pro­blemen. RPI.pl

Schweiz. Fisch­sterben im Kanton Luzern, verur­sacht durch giftiges Zement­wasser von Baustellen. Schweiz verstärkt Zusam­men­ar­beit im Umwelt­be­reich mit Senegal. Abstim­mung über elekro­ni­sche ID Karte. SRF.ch

Slowakei . Wer sich testen lässt, braucht sich 7 Tage nicht an die Ausgangs­sperre zu halten. Es kommen Covid Test­au­to­maten. RSI.sk

Spanien. Wahlen in Kata­lo­nien müssen vorge­zogen werden auf den 14.2., trotz sehr großer Coro­n­a­pro­blemen. Wahl­helfer bekommen Schutz­klei­dung. SRF.ch

Südkorea bestellt Sputnik‑V in Russ­land, weil Liefe­rungen von Astra Zeneca ausbleiben. KBS.kr

Tsche­chien. Starke Schnee­fälle führen zu Verkehrs­stau. Land bleibt auf „rot“. Pira­ten­partei verhin­dert Hotel Inter­con­ti­nental Zubau. RPI.cz Trotz extremer Coro­na­zahlen verbietet das Parla­ment den Lock­down. Geschäfte sperren auf. 2 Regionen an der deut­schen Grenze bleiben zu (Cheb/Eger und Sokolov/Falkenau an der Eger). SRF.ch Ältestes slawi­sches Schrift­stück gefunden, geschrieben in altger­ma­ni­schen Runen um 600. RPI.cz

USA. Der Super Bowl LV, das Endspiel 2020 der National Foot­ball League NFL im American Foot­ball. Das Spiel wurde am 7.Februar 2021 in Tampa, Florida ausge­tragen. Erst­mals in der Geschichte des Super Bowls spielte mit den Tampa Bay Bucca­neers eine Mann­schaft im eigenen Stadion. Gegner war der amtie­rende Meister Kansas City Chiefs. Die Tampa Bay Bucca­neers gewannen mit 31:9 und holten damit ihren zweiten Super-Bowl-Sieg. SRF,ch Bloom­berg spricht von einer „Coro­na­zeit“ von sieben Jahren. TRT.tr Rechts­ex­treme in den USA verbünden sich mit Rechts­ex­tremen in Russ­land zur Vertei­di­gung der weissen Rasse, berich­tete die „Zeit“. SRF.ch

Verei­nigte Emirate . Mars­schiff beginnt mit zwei­jäh­riger Umkrei­sung des Mars. SWR.de

Welt. Der 9.2. ist der Tag des sicheren Internet. NPO.nl