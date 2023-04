Was in der Schweiz und anderswo berichtet wurde – 14.04.2023

Im Internet mitge­hört und mitge­schrieben von Wilhelm Tell



Afgha­ni­stan – Vor gut einein­halb Jahren haben die Taliban in Afgha­ni­stan die Macht zurück­er­obert. Seitdem haben sie im selbst­er­nannten isla­mi­schen Emirat eines der repres­sivsten Regime welt­weit einge­führt. Darunter leiden beson­ders Mädchen und Frauen. Die Medi­zin­stu­dentin Husna war im Abschluss­examen, als sie Ende Dezember die Schre­ckens­nach­richt erreichte: Ab sofort dürfe sie nicht mehr studieren. Seitdem sitzt die hoch­be­gabte 20-Jährige frus­triert und hoff­nungslos zu Hause, wie Millionen andere afgha­ni­sche Frauen. Es war der vorerst letzte Streich der isla­misch-funda­men­ta­lis­ti­schen Taliban im Kampf gegen Frauen und Mädchen. Die Verbots­liste ist seit der Macht­über­nahme immer länger geworden: Mädchen dürfen ab der siebten Klasse nicht mehr zur Schule, die meisten Frauen nicht mehr arbeiten, nicht mehr die Univer­sität besu­chen, nicht mehr für Nicht­re­gie­rungs­or­ga­ni­sa­tionen arbeiten und nicht einmal mehr Parks und Fitness­center besu­chen. Die wenigen Frauen, die sich wehren oder gar demons­trieren, werden nieder­ge­knüp­pelt oder ins Gefängnis geworfen. Weil das ein gravie­render Verstoss gegen Menschen­rechte ist, hat die inter­na­tio­nale Gemein­schaft die Reserven der afgha­ni­schen Zentral­bank einge­froren und Sank­tionen verhängt – was die Wirt­schafts­krise in Afgha­ni­stan massiv verschärft und die Zahl der Hungernden weiter erhöht hat. Während die Taliban-Führung in Kandahar an den strikten Verboten fest­hält, wird die Kritik an den Bildungs­ver­boten für Frauen bei hohen Offi­zi­ellen in Kabul lauter. «Inter­na­tional» SRF.ch

Belarus – Russ­land wird takti­sche Atom­waffen in Belarus in der Nähe der Grenzen zu den NATO-Staaten plat­zieren, sagte der russi­sche Gesandte in Minsk. Der russi­sche Botschafter in Belarus, Boris Gryzlov, sagte am Sonn­tag­abend, dass die Waffen im Rahmen von Mass­nahmen zur „Gewähr­leis­tung der Sicher­heit“ an die West­grenze des Landes verbracht würden. ein Lager würde bis zum 1. Juli fertig­ge­stellt, ohne genau anzu­geben, wo die Waffen statio­niert werden würden. JAZ.qa

● 350 Donbass-Kinder kommen zur Erho­lung nach Belarus. RB.by

Belgien – Wie die briti­sche Sun ausge­hend von Infor­ma­tionen aus briti­schen Diplo­ma­ten­kreisen berichtet, soll Ursula von der Leyen im Oktober den Posten des NATO-Chefs über­nehmen. Ein Veto dagegen könnte dabei jedoch aus Gross­bri­tan­nien kommen. BBC.uk

Boli­vien – Der boli­via­ni­sche Präsi­dent Arce hofft auf einen „aufrich­tigen Dialog“ mit den chile­ni­schen Behörden über den souve­ränen Zugang zum Meer. Während des Geden­kens an die Schlacht von Calama forderte der boli­via­ni­sche Präsi­dent Luis Arce seinen chile­ni­schen Amts­kol­legen Gabriel Boric auf, eine neue Phase der bila­te­ralen Bezie­hungen einzu­leiten und die histo­ri­schen Probleme anzu­spre­chen, die die beiden Nationen trennen. Am Donnerstag, dem 23. März, gedachte Boli­vien der Schlacht von Calama und dem Tag des Meeres. An diesem Tag im Jahr 1879 marschierte die chile­ni­sche Armee mit Unter­stüt­zung des briti­schen Empire in Boli­viens Litoral-Depar­te­ment an der Pazi­fik­küste ein, tötete den boli­via­ni­schen General Eduardo Abaroa, besiegte seine Soldaten und nahm die Küsten­re­gionen Anto­f­a­gasta und Calama in Besitz und liess Boli­vien im Binnen­land zurück. Die Schlacht von Calama war die erste Schlacht im Pazi­fik­krieg, die zwischen 1879 und 1884 zwischen Chile und einem boli­via­nisch-perua­ni­schen Bündnis ausge­tragen wurde. Der Inter­na­tio­nale Gerichtshof, auch bekannt als Welt­ge­richtshof, forderte das Paar auf, bei der Verwal­tung des Konflikts zusam­men­zu­ar­beiten Der Fluss Silala, ein 5,3 Meilen langes Gewässer, das seinen Ursprung in Boli­vien hat und durch Chile fliesst, entschied aber ansonsten nur, dass die Parteien nicht mehr uneins waren. Chile, das 2016 eine Beschwerde beim Gericht in Den Haag einreichte, behauptet, die Silala sei eine inter­na­tio­nale Wasser­strasse und unter­liege daher einer UN-Konven­tion über Wasser­rechte von 1997, die beide Länder dazu zwingen würde, das Wasser zu glei­chen Teilen zu teilen. Boli­vien argu­men­tiert, der Fluss sei über­haupt kein inter­na­tio­naler Wasser­lauf, sondern eine Reihe unter­ir­di­scher Quellen, die durch chile­ni­sche Bauar­beiten ins Freie gezwungen wurden. Sant­iago sagte, es habe ledig­lich Vorkeh­rungen getroffen, um die Insek­ten­be­kämp­fung in der Region sicher­zu­stellen, aber La Paz beschul­digte seinen Nach­barn, absicht­lich Wasser ange­saugt zu haben, um eine Wasser­strasse zu schaffen, die dem inter­na­tio­nalen Stan­dard entspre­chen würde. VOA.us

Brasi­lien – Im Januar fand in Peking das chine­sisch-brasi­lia­ni­sche Wirt­schafts­forum statt. Die dort getrof­fenen Verein­ba­rungen zwischen China und Brasi­lien mündeten laut Erklä­rung der brasi­lia­ni­schen Regie­rung von Mitt­woch in ein gemein­sames Wirt­schafts­ab­kommen. Der Handel zwischen den beiden BRICS-Ländern werde in ihren eigenen Währungen statt­finden und damit den US-Dollar ablösen. CGTN.cn

Bulga­rien – Zum fünften Mal in nur zwei Jahren sind die Bulgaren morgen wieder zu einer Parla­ments­wahl aufge­rufen. Seit dem letzten Urnen­gang vergan­genen Oktober ist es den poli­ti­schen Parteien nicht gelungen, eine Regie­rung zu bilden. Den Umfragen zufolge dürfte das auch nach dieser Wahl schwierig werden. Profi­tieren wird vor allem der bulga­ri­sche Präsi­dent Rumen Radew.

● Kopf-an-Kopf-Rennen bei Parla­ments­wahl in Bulga­rien. Erwar­tungs­ge­mäss hat die fünfte vorge­zo­gene Parla­ments­wahl in nur zwei Jahren keinen klaren Wahl­sieger hervor­ge­bracht. Auf fast glei­chen Zuspruch kamen heute die Mitte-rechts-Partei GERB und das libe­ral­kon­ser­va­tive Wahl­bündnis PP/DB. Ersten Hoch­rech­nungen des Meinungs­for­schungs­in­sti­tuts Alpha Rese­arch zufolge entfallen auf die Reformer 26,4 Prozent der Stimmen, gefolgt von der Partei des früheren Lang­zeit­pre­miers Bojko Borissow mit 25,5 Prozent. Ins neue Parla­ment in Sofia ziehen fünf Parteien ein. Eine sechste Forma­tion könnte knapp an der Vier­pro­zent­hürde schei­tern. Neuwahlen im Herbst? ORF.at

Chile ‑Unlieb­same Erfah­rungen mit der Zeit­um­stel­lung. Von der Pino­chet-Diktatur über die Konser­va­tiven bis zu den Sozia­listen: In Chile hat die Politik über die Jahr­zehnte immer wieder an der Uhr gedreht. Das sorgte 2015 für grosse Verwir­rung. Damals wagte das südame­ri­ka­ni­sche Land ein Expe­ri­ment und schaffte die Winter­zeit ab. Das Resultat: Chaos. In Chile, auf der Südhalb­kugel, werden die Uhren am Sonntag (2. April) eine Stunde zurück­ge­stellt. Dann beginnt in Chile die Winter­zeit. Das war nicht immer so: 2015 schafften die Sozia­listen mit Präsi­dentin Michelle Bachelet die Winter­zeit ab, wenn auch nicht, wie eigent­lich beab­sich­tigt, für immer. Ener­gie­mi­nister Maximo Pacheco erklärte damals: «Die Regie­rung hat entschieden, die Sommer­zeit beizu­be­halten, auf unbe­stimmte Zeit, in ganz Konti­nental-Chile und auf den Oster­in­seln.» Das renom­mierte US-ameri­ka­ni­sche Wall Street Journal spot­tete daraufhin: Wie spät es in Chile sei, könne niemand genau sagen. Computer und Smart­phones zeigten die falsche Zeit an. Obwohl die Regie­rung die Zeit­um­stel­lung abge­schafft hatte, stellten sich die Smart­phones und Computer am Stichtag 2015 trotzdem auto­ma­tisch um, wie gewohnt, auch die Kalender von Outlook oder Google. Eigent­lich sollte 2015 alles einfa­cher werden: mit einer Zeit, für ganz Chile, das ganze Jahr lang. Statt­dessen mussten Flug­ge­sell­schaften ihre Flug­pläne hektisch korri­gieren, weil die Flug­zeiten im Computer nicht stimmten. Dates fielen ins Wasser, weil er die rich­tige Zeit hatte, aber sie die falsche. «Wir Chilenen sind verwirrt, weil unsere Regie­rung über die Jahre zu oft an der Uhr gedreht hat», erklärt eine Frau im Parque Arau­cano, einem Stadt­park in der Haupt­stadt Sant­iago. Denn schon vor dem Aus für die Winter­zeit hat die chile­ni­sche Politik den Stichtag für die Zeit­um­stel­lung mehr­mals verschoben: Mal wurden die Uhren schon im März auf die Winter­zeit umge­stellt, mal erst ein paar Wochen später, im April oder erst im Mai. Die Sommer­zeit wurde aus den verschie­densten Gründen verlän­gert: 1987 von Diktator Augusto Pino­chet wegen eines Papst-Besuchs – es sollte kein zeit­li­ches Durch­ein­ander geben. 2010 von den Konser­va­tiven, mit Präsi­dent Sebas­tián Pinera, wegen eines schweren Erdbe­bens – es brauchte länger Tages­licht für die Bergungs­ar­beiten. Und 2011 wegen einer gravie­renden Dürre. Damals schob Pinera die Umstel­lung auf die Winter­zeit hinaus, um Energie zu sparen. Energie sparen wollten auch die Sozia­listen, als sie 2015 die Winter­zeit ganz abschafften. Hat das geklappt? Nicht wirk­lich, sagt Humberto Verdejo. Der Elek­tro­in­ge­nieur von der Univer­sität Sant­iago de Chile hat unter­sucht, wie viel Energie einge­spart wurde ohne die Winter­zeit: «Als wir das ganze Jahr die Sommer­zeit benutzten, führte das zu margi­nalen Einspa­rungen», sagt Verdejo. 0.5 bis 1 Prozent Energie sparten die Chilenen 2015 ein. Nur ein Jahr später wurde die Winter­zeit deshalb wieder einge­führt. Die aktu­elle links-progres­sive Regie­rung von Präsi­dent Gabriel Boric will nun prüfen, ob das wirk­lich die beste Lösung für Chile ist. Dafür braucht die Regie­rung aller­dings noch ein biss­chen Zeit. SRF.ch

China – Der chine­si­sche Botschafter in der Euro­päi­schen Union, Fu Cong, hat in einem Inter­view für den Fern­seh­sender CGTN die Rede der EU-Kommis­si­ons­chefin Ursula von der Leyen vor ihrem Besuch in Peking als „inko­hä­rent“ und „wider­sprüch­lich“ kriti­siert. Der Diplomat zeigte sich enttäuscht und empfahl der Poli­ti­kerin, einen besseren Verfasser für ihre Beiträge zum Thema China auszu­su­chen: Am Donnerstag hatte von der Leyen vor ihrer ersten Reise nach Peking im Amt der EU-Kommis­si­ons­prä­si­dentin für eine einheit­liche China-Politik plädiert. Sie sprach sich für ein „Deris­king“ in stra­te­gi­schen Berei­chen aus. Das jetzige Verhältnis bezeich­nete sie als unaus­ge­wogen. Die Bezie­hungen müssten wieder ins Gleich­ge­wicht gebracht werden. Den Zwölf-Punkte-Frie­dens­plan Chinas für die Ukraine lehnte die Poli­ti­kerin ab und verwies auf eine härtere Haltung Pekings, seine Wünsche gegen­über anderen Ländern durch­zu­setzen. China werde zu Hause repres­siver und im Ausland selbst­be­wusster, stellte von der Leyen fest. Die EU-Kommis­si­ons­chefin wird in der kommenden Woche zusammen mit dem fran­zö­si­schen Präsi­denten Emma­nuel Macron nach China reisen. Es wird erwartet, dass die Poli­tiker mit Chinas Staats­chef Xi Jinping zu Gesprä­chen zusam­men­kommen. CGTN.cn

Deutsch­land – Die Ausrüs­tungs­mängel der Bundes­wehr können nach Einschät­zung von Vertei­di­gungs­mi­nister Pisto­rius in diesem Jahr­zehnt nicht behoben werden. Wie er der „Welt am Sonntag“ sagte, fehlt es dafür an Geld und Produk­ti­ons­ka­pa­zi­täten der Indus­trie. Weitere Abgaben an die Ukraine seien deshalb nicht möglich. Beson­dere Probleme sieht Pisto­rius für den Fall, dass es aus den USA nach den Wahlen 2024 weniger Unter­stüt­zung für die NATO und Europa geben würde.

● Zahl­reiche Sozi­al­de­mo­kraten und Gewerk­schafter haben Bundes­kanzler Scholz aufge­rufen, sich stärker für einen Waffen­still­stand im Ukraine-Krieg einzu­setzen. Ein offener Brief wurde heute in der „Frank­furter Rund­schau“ und der „Berliner Zeitung“ abge­druckt. Aus dem Krieg sei ein blutiger Stel­lungs­krieg geworden, bei dem es nur Verlierer gebe, heisst es darin. Scholz solle gemeinsam mit Frank­reich andere Länder für eine Vermitt­lung in dem Konflikt gewinnen – wie zum Beispiel Brasi­lien, China und Indien.

● Das Studio Babels­berg verliert seine Eigen­stän­dig­keit. Das hat eine Inter­es­sens­ver­tre­tung dem rbb bestä­tigt, die die Klein­ak­tio­näre der Studio Babels­berg AG vertritt. Ein Gross­teil der Aktio­näre hätte einem entspre­chenden Vertrag zuge­stimmt, so ein Spre­cher. Das Film­studio muss demnach künftig alle Entschei­dungen vom US-Mutter­kon­zern absegnen lassen – dem Immo­bi­li­en­fonds TPG Real Estate Part­ners. Alle Gewinne werden künftig an diesen Konzern abge­führt. Im Gegenzug über­nimmt er auch alle Verluste. RBB.de

EU – „Wir stehen kurz davor, dass die EU eine Grenze über­schreitet, die zuvor als unpas­sierbar galt, und machen es akzep­tabel, dass die EU irgend­eine Form von Frie­dens­truppen in die Ukraine entsendet“, sagte der Premier Orbán während seines regel­mäs­sigen Radio­in­ter­views am Freitag. Auch wenn eine solche Posi­tion derzeit auf offi­zi­eller Ebene in Brüssel noch nicht disku­tiert wird, sieht Viktor Orbán darin eine mögliche Rich­tung, in die sich die Sank­tions- und Waffen­lie­fe­rungs­po­litik des Blocks entwi­ckeln könnte. KR.hu

Finn­land – Schulden, Arbeits­kraft­mangel, Strom­lücke – und Russ­land. Die Finnen haben grosse Sorgen und gelten trotzdem als das glück­lichste Volk der Welt. Wie geht das zusammen? Glück­liche Menschen sehen anders aus. Als würde er gerade einer Beer­di­gung vorstehen, erklärte der finni­sche Staats­prä­si­dent Sauli Niinistö am Mitt­woch dieser Woche mit ernster Gesichts­miene die Mandats­zeit des natio­nalen Parla­ments für beendet. Die ganz in schwarz geklei­deten 200 Abge­ord­neten des Edus­kunta (finnisch für Reichstag) quit­tierten diese formelle Ankün­di­gung mit einem drei­fa­chen, äusserst verhal­tenen Hurraruf – ganz wie es das parla­men­ta­ri­sche Regle­ment vorschreibt. Während mit dem Ende der letzten Parla­ments­sit­zung auch die poli­ti­sche Karriere einiger Dutzend vor allem älterer Abge­ord­neten zu Ende ging, treten 170 der Amts­in­haber bei den Wahlen diesen Sonntag erneut an. Sie verkürzten am Mitt­woch entspre­chend ihre – eben­falls regle­men­ta­risch vorge­schrie­bene – Anwe­sen­heit zum «Trau­er­kaffee» in der Wandel­halle und eilten in ihre Wahl­kreise im ganzen Land zurück. SRF.

Indien – Boden über Wasser­quelle in indi­schem Tempel stürzt ein, mindes­tens 35 Tote. In der Tempel­an­lage in der Innen­stadt von Indore stürzte der Beton­boden über einer unter­ir­di­schen Wasser­quelle ein. Damals fand eine reli­giöse Zere­monie für den hindu­is­ti­schen Gott Rama statt, so viele Gläu­bige hatten sich im Tempel versam­melt. Premier­mi­nister Chouhan aus dem Bundes­staat Madhya Pradesh, in dem sich Indore befindet, sagte, 18 Menschen seien unver­letzt aus dem Brunnen gezogen worden. Das Gewicht der Menge liess den Boden während der reli­giösen Zere­monie zusam­men­bre­chen, sagt Chouhan. Dutzende Menschen stürzten ins Wasser, Teile des Beton­bo­dens landeten auf ihnen. Abends und nachts zogen Dutzende Retter und Soldaten Opfer mit Leitern und Seilen aus dem Wasser. NOS.nl

Israel – Ultra­rechte Forde­rung. «Armee von Schlä­gern»: Heftige Kritik an Natio­nal­garde in Israel. Als Zuge­ständnis an seinen rechts­extremen Koali­ti­ons­partner will Premier Netan­jahu eine Natio­nal­garde schaffen. SRF.ch

Japan – Austra­li­sche Wissen­schaftler haben einen Fisch in einer Tiefe von über 8,3 Kilo­me­tern gefilmt, was ein Rekord ist. Nie zuvor wurde ein Fisch so tief unter Wasser foto­gra­fiert. Es ist ein Schne­cken­delfin, ein kleiner Meeres­fisch. Der Fisch wurde von einer Art U‑Boot-Roboter gefilmt, der im Izu-Ogas­a­wara-Graben südlich von Japan plat­ziert wurde. Weil der Druck in solchen Tiefen enorm ist, können andere Fische dort nicht leben. Aufgrund seiner gelee­ar­tigen Struktur gelingt dies dem Schne­cken­delfin. Dazu trägt auch bei, dass das Wasser im japa­ni­schen Trog deut­lich wärmer ist. NOS.nl

Nord­korea – Nord­korea hat laut Fach­leuten die Akti­vi­täten an seinem umstrit­tenen Reak­tor­standort Yongbyon erhöht, um mögli­cher­weise noch mehr waffen­fä­higes Mate­rial für Atom­bomben zu gewinnen. Zum einen sei der Fünf­me­ga­watt­re­aktor Yongbyon weiter in Betrieb, berich­tete die auf Nord­korea spezia­li­sierte Nach­rich­ten­seite 38 North (38north.org/) des Stimson Center in den USA unter Beru­fung auf Satel­li­ten­bilder. Zum anderen gebe es Anzei­chen, dass die Bauar­beiten an einem expe­ri­men­tellen Leicht­was­ser­re­aktor kurz vor dem Abschluss stünden. Auch hätten neue Bauar­beiten um die Uran­an­rei­che­rungs­an­lage begonnen. Diese Entwick­lungen könnten „die jüngste Weisung von Kim Jong Un wider­spie­geln, die Produk­tion von Spalt­ma­te­rial durch das Land zu erhöhen und dessen Atom­waf­fen­ar­senal auszu­bauen“, hiess es. ORF.at

Russ­land – Russ­land hat heute turnus­ge­mäss für einen Monat den Vorsitz im UN-Sicher­heitsrat über­nommen. Vertei­di­gungs­mi­nister Lawrow werde im April eine hoch­ran­gige öffent­liche Debatte auf die Tages­ord­nung setzen und leiten, teilte sein Büro mit. Zuletzt hatte Russ­land den Vorsitz im Februar 2021. Zeit­gleich griff das Land damals die Ukraine an. Der ukrai­ni­sche Aussen­mi­nister Kuleba hat den russi­schen Vorsitz im Sicher­heitsrat scharf kriti­siert. RBB.de

Saudi Arabien. Die Allianz OPEC+ hat eine über­ra­schende Dros­se­lung der Ölpro­duk­tion ange­kün­digt. Von Mai an dürfte die Produk­tion damit um rund eine Million Barrel (117,35 Mio. Liter) pro Tag nied­riger ausfallen. Saudi-Arabien führte das Kartell heute mit einer geplanten Förder­kür­zung von 500.000 Barrel pro Tag an. Das saudi­sche Ener­gie­mi­nis­te­rium erklärte, es handle sich um eine „frei­wil­lige Kürzung“. ORF.at

Schweiz – Sergei Wassil­je­witsch Rach­ma­ninow (Сергей Васильевич Рахманинов), wurde am 1. April 1873 auf dem Landgut Semjo­nowo bei Staraja Russa im Gouver­ne­ment Nowgorod, im Russi­schen Kaiser­reich geboren, nach dem russi­schen julia­ni­schen Kalender am 20. März,. † 28. März 1943 in Beverly Hills, Kali­for­nien, USA. Vor einem Jahr hat der Kanton Luzern die Villa Senar gekauft. Ab April ist der Bau für die Öffent­lich­keit zugäng­lich. Villa Senar, Halb­insel Herten­stein am Vier­wald­stät­tersee. Es macht den Anschein, als hätte Sergei Rach­ma­ninoff eben das Haus verlassen: Auf dem Schreib­tisch im Erdge­schoss liegen Noten­blätter, umgeben von gerahmten Fami­li­en­fotos. Wenige Schritte weiter thront der Flügel des russi­schen Pianisten, Kompo­nisten und Diri­genten. Daneben steht eine oliv­grüne Pols­ter­gruppe, von Rach­ma­ninoff in den 1930er-Jahren ausge­wählt. Kurzum: Wer das Haus betritt, macht einen Sprung in die Vergan­gen­heit. Gewollt, wie die kanto­nale Denk­mal­pfle­gerin Cony Grünen­felder sagt: «Wenn Sergei Rach­ma­ninoff jetzt auf seinem Korb­stuhl auf der Terrasse einen Café trinken würde, würde er schon sagen: Das ist meine Villa Senar, hier ist mein Para­dies.» Am 1. April könnte Sergei Rach­ma­ninoff seinen 150. Geburtstag feiern. Und just auf diesen Tag hin öffnet sich dessen «Para­dies» am Vier­wald­stät­tersee für die breite Bevöl­ke­rung. Rauschende Geburts­tags­partys und Hoch­zeiten im grossen Stil wird es hier aller­dings nicht geben. Die für den Betrieb zustän­dige Stif­tung plant Anlässe für maximal 35 Personen. Kleine Konzerte beispiels­weise, Führungen oder private Apéros. Ab Mai können Besu­che­rinnen und Besu­cher an ausge­wählten Tagen im Terrassen-Café Platz nehmen. «Wir wollen vom Kinder­gärtner bis zum grossen Meis­ter­pia­nisten allen die Möglich­keit geben, das Haus zu besich­tigen und den Park zu geniessen», sagt Urs Ziswiler, Präsi­dent der Serge Rach­ma­ninoff Foun­da­tion. Ange­dacht ist eine Nutzung, die sich «gut mit dem Schutz­status des Gebäudes» verträgt, wie die Denk­mal­pfle­gerin Cony Grünen­felder sagt. Der kubi­sche Bau steht seit 2018 unter Denk­mal­schutz. Der histo­ri­sche Charakter war ein Knack­punkt der Sanie­rung. Die Arbeiten gingen im Juli 2022 los. Das Ziel: Mängel und Schäden beheben, aber auch den dama­ligen Zustand der Villa wieder hervor­holen. «Das bedeu­tete insbe­son­dere, dass wir innen und aussen die origi­nale Farb­ge­bung wieder­her­ge­stellt haben», sagte Cony Grünen­felder. Wenige Schritte weiter thront der Flügel des russi­schen Pianisten, Kompo­nisten und Diri­genten. Daneben steht eine oliv­grüne Pols­ter­gruppe, von Rach­ma­ninoff in den 1930er-Jahren ausge­wählt. Kurzum: Wer das Haus betritt, macht einen Sprung in die Vergan­gen­heit. Gewollt, wie die kanto­nale Denk­mal­pfle­gerin Cony Grünen­felder sagt: «Wenn Sergei Rach­ma­ninoff jetzt auf seinem Korb­stuhl auf der Terrasse einen Café trinken würde, würde er schon sagen: Das ist meine Villa Senar, hier ist mein Para­dies.» Am 1. April könnte Sergei Rach­ma­ninoff seinen 150. Geburtstag feiern. Und just auf diesen Tag hin öffnet sich dessen «Para­dies» am Vier­wald­stät­tersee für die breite Bevöl­ke­rung. Rauschende Geburts­tags­partys und Hoch­zeiten im grossen Stil wird es hier aller­dings nicht geben. Die für den Betrieb zustän­dige Stif­tung plant Anlässe für maximal 35 Personen. Kleine Konzerte beispiels­weise, Führungen oder private Apéros. Ab Mai können Besu­che­rinnen und Besu­cher an ausge­wählten Tagen im Terrassen-Café Platz nehmen. «Wir wollen vom Kinder­gärtner bis zum grossen Meis­ter­pia­nisten allen die Möglich­keit geben, das Haus zu besich­tigen und den Park zu geniessen», sagt Urs Ziswiler, Präsi­dent der Serge Rach­ma­ninoff Foun­da­tion. Ange­dacht ist eine Nutzung, die sich «gut mit dem Schutz­status des Gebäudes» verträgt, wie die Denk­mal­pfle­gerin Cony Grünen­felder sagt. Der kubi­sche Bau steht seit 2018 unter Denk­mal­schutz. Der histo­ri­sche Charakter war ein Knack­punkt der Sanie­rung. Die Arbeiten gingen im Juli 2022 los. Das Ziel: Mängel und Schäden beheben, aber auch den dama­ligen Zustand der Villa wieder hervor­holen. «Das bedeu­tete insbe­son­dere, dass wir innen und aussen die origi­nale Farb­ge­bung wieder­her­ge­stellt haben», sagte Cony Grünen­felder. Dies ist denn auch die augen­fäl­ligste Verän­de­rung: Das Gebäude kommt nicht mehr in Weiss daher, sondern im ursprüng­li­chen Ocker. Um dem Original auf die Schliche zu kommen, brauchte es den Griff zum Skal­pell: Damit trugen Fach­leute auf einzelnen Flächen Farbe ab, um zu früheren Farb­schichten vorzu­dringen. Für die Sanie­rung war Fach­wissen und hand­werk­li­ches Geschick gefragt. Etwa, um den origi­nalen Parkett zu repa­rieren oder Fenster aus den 1930er-Jahren wieder instand zu setzen. Auch histo­ri­sche Bilder und Pläne nahm die Denk­mal­pflege zu Hilfe. Die Villa Senar gilt als exem­pla­ri­scher Bau für die Bewe­gung der Moderne in der Zentral­schweiz. Während Jahr­zehnten fris­tete die Anlage ein Schat­ten­da­sein. Dem setzte der Kanton 2022 ein Ende: Er unter­zeich­nete mit den gesetz­li­chen Erben einen Kauf­ver­trag und lancierte die Idee eines Kultur­zen­trums. Gut 15 Millionen Franken liess der Kanton dafür springen. Darin enthalten: der Erwerb der Liegen­schaft, die Sanie­rung und der Unter­halt für zehn Jahre. Die Reno­va­tion ist noch nicht abge­schlossen: Insbe­son­dere im Ober­ge­schoss erfolgen weitere Arbeiten. Auch Gärtner- und Boots­haus kommen noch an die Reihe. Damit auch hier dereinst der Geist von «anno dazumal» spürbar ist. Gerade so, als ob Sergei Rach­ma­ninoff jeder­zeit um die Ecke kommen könnte. Der letzte Besitzer der Villa, Rach­ma­nin­offs Enkel Alex­andre, starb im November 2012. Er hinter­liess vier Kinder, die Anspruch auf ihren Pflicht­teil geltend machten. Zugleich war der Kanton Luzern im Testa­ment von Alex­andre Rach­ma­ninoff Conus als mögli­cher Erbe der Villa Senar vorge­sehen. Das Testa­ment war aller­dings unklar formu­liert, die darin vorge­se­hene Erben­stel­lung von Luzern entspre­chend umstritten. Mit dem Kauf konnte der Kanton zum Allein­ei­gen­tümer der Villa werden und allfäl­lige erbrecht­liche Ausein­an­der­set­zungen vorbeugen. Kurz­zeitig gab es 2013 sogar Meldungen, wonach Wladimir Putin einen Kauf der Villa Senar prüfte. Die Russi­sche Föde­ra­tion sei daran inter­es­siert, dass die Rach­ma­ninoff-Villa als Gedenk­stätte erhalten bleibe, schrieb die russi­sche Botschaft in Bern damals in einer Mittei­lung. Die Villa Rach­ma­ninow oder Senar in Herten­stein in der Schweizer Gemeinde Weggis war in den Sommer­mo­naten der Jahre 1932 bis 1939 der Wohn­sitz des russi­schen Kompo­nisten, Pianisten und Diri­genten Sergei Rach­ma­ninow. Er selber nannte sein Anwesen am Ufer des Vier­wald­stät­ter­sees «Senar», ein Akronym, bestehend aus den Namen Sergei und Natalia Rach­ma­ninow. (Villa Senar, Zinnen­strasse 6, 6353 Weggis, +41 (0) 79 501 79 84, rachmaninoff.ch/). Ab Luzern (Steg 1) fahren die Schiffe jeweils stünd­lich nach Herten­stein. Provi­so­ri­sche Öffnungs­zeiten im Mai 2023: SO 14. Mai, SA 20. Mai, SO 21. Mai, 11:00 – 18:00 Uhr, SO 28. Mai, 11:00 – 16:00 Uhr

● Zank­apfel Forschungs­zu­sam­men­ar­beit. Hat Deutsch­land die Geduld mit der Schweizer Neutra­li­täts­po­litik verloren? Flügger beschwich­tigt: «Es geht hier nicht um Deutsch­land, sondern um die Nato.» Man akzep­tiere natür­lich, dass es die Schweiz unter­lässt, Waffen direkt in die Ukraine zu schi­cken. Und doch sagt Flügger: «Es stellt sich die Frage, ob die strenge und altmo­di­sche Ausle­gung der Haager Konven­tionen völker­recht­lich nicht über­holt ist.» Die Haager Konven­tionen regeln das Neutra­li­täts­recht. ● Sollen in der Schweiz im Jahr 2030 Olym­pi­sche Winter­spiele durch­ge­führt werden? Der Weg dorthin ist noch lang.

● Infla­tion sinkt im März deut­lich. Konkret ging die Teue­rung auf 2.9 Prozent zurück. SRF.ch

Türkei – Der russi­sche Präsi­dent Wladimir Putin könnte am 27. April an der Kern­brenn­stoff-Lade­ze­re­monie im ersten Kern­kraft­werk der Türkei, Akkuyu, einem Joint Venture mit dem staat­li­chen russi­schen Nukle­ar­kon­zern Rosatom, teil­nehmen, sagte der türki­sche Präsi­dent Recep Tayyip Erdogan. Der Start erfolgt zwei­ein­halb Wochen vor den Präsi­dent­schafts- und Parla­ments­wahlen in der Türkei am 14. Mai. Während der türki­sche Staats­chef sagte, dass Putin während seines offi­zi­ellen Besuchs an der Zere­monie teil­nehmen könne, sagte Kreml-Spre­cher Dmitri Peskow, dass noch keine konkreten Entschei­dungen getroffen worden seien. Ein Vertreter von Rosatom bestä­tigte gegen­über Vedo­mosti, dass Brenn­stoff später in diesem Früh­jahr tatsäch­lich zur Baustelle des KKW Akkuyu in der Türkei gebracht werden würde. „Sobald Kern­brenn­stoff ankommt, wird das KKW zu einer Nukle­ar­an­lage, und die Türkei wird offi­ziell ein Land mit Kern­energie“, sagte er. TRT.tr

Ukraine – Die ukrai­ni­sche Staats­an­walt­schaft hat ein Straf­ver­fahren gegen den Abt des Kiewer Höhlen­klos­ters, Metro­polit Pawlo (Lebyd), eröffnet. Nach Angaben seiner Ukrai­nisch-Ortho­doxen Kirche (UOK) wird Pawlo Anstif­tung zur reli­giösen Feind­schaft und Hass gegen die konkur­rie­rende Ortho­doxe Kirche der Ukraine (OKU) und das Ökume­ni­sche Patri­ar­chat von Konstan­ti­nopel (heute Istanbul) vorge­worfen, wie Kath­press meldet. Zudem werde er beschul­digt, Russ­lands Angriffs­krieg gegen die Ukraine gerecht­fer­tigt und entspre­chende Schriften verbreitet zu haben. Der ukrai­ni­sche Geheim­dienst SBU habe ihn für heute Mittag vorge­laden, um ihn zu vernehmen, sagte der Geist­liche in einem vom Kloster verbrei­teten Video. Pawlo drohen bis zu fünf Jahre Gefängnis. In dem Kloster lebten bisher rund 200 Mönche. ORF.at

● Im Exklu­siv­in­ter­view mit der kuba­ni­schen Nach­rich­ten­agentur Prensa Latina erklärte Russ­lands Aussen­mi­nister Sergei Lawrow hinsicht­lich der Mili­tär­ope­ra­tion in der Ukraine, dass es für Russ­land keine Alter­na­tive gegeben habe, nachdem alle Versuche zurück­ge­wiesen wurden, eine poli­ti­sche Lösung, zum Beispiel durch die Umset­zung der Minsker Abkommen, zu errei­chen. Neben dem Ukraine-Konflikt erör­terte der Minister auch Themen wie die Konfron­ta­tion mit west­li­chen Sank­tionen, die Bezie­hungen zu den afri­ka­ni­schen, asia­ti­schen und latein­ame­ri­ka­ni­schen Staaten und insbe­son­dere die Verbin­dungen mit Kuba. Der Krieg wird vom ukrai­ni­schen Militär auf Befehl des Kiewer Regimes geführt. Aber wie die ukrai­ni­schen Führer selbst sagen: Wenn es keine konti­nu­ier­liche Liefe­rung von mehr und mehr Angriffs­waffen gibt, wird die Ukraine verlieren. Ohne den Westen wäre er seit Langem beendet. Der Krieg hätte längst beendet werden können, die Bedro­hungen, unter denen die gesamte russisch­spra­chige russi­sche Bevöl­ke­rung des Landes, das sich Ukraine nennt, seit Beginn des Staats­streichs 2014 lebt, hätten besei­tigt werden können. In dem Land, in dem der Unter­richt in russi­scher Sprache seither verboten ist, ebenso wie die Verwen­dung der Sprache im Alltag, gar nicht zu reden von der Schlies­sung der Kommu­ni­ka­ti­ons­me­dien. RHC.cu

● Der Konflikt um das welt­be­rühmte Höhlen­kloster in Kiew eska­liert weiter. Der Sicher­heits­dienst der Ukraine hat die Wohnung des Klos­ter­vor­ste­hers durch­sucht. Metro­polit Pawel sagt, er stehe unter Haus­ar­rest. Im Land laufen Dutzende Straf­ver­fahren gegen Priester. In einer Erklä­rung am Samstag teilte die Ukrai­nisch-Ortho­doxe Kirche (UOC) mit, das Gericht in Kiew habe auch Metro­polit Pavel ange­wiesen, ein elek­tro­ni­sches Armband zu tragen. Die Staats­an­wälte sagten, der Haus­ar­rest und das elek­tro­ni­sche Armband seien Vorsichts­mass­nahmen, und Staats­an­walt Yevhen Zavis­tovskyi sagte, dass das Verfahren gegen Pavel fort­ge­setzt werde. Die russi­sche staat­liche Nach­rich­ten­agentur TAss teilte mit, das Gericht habe Pavel ange­wiesen, in einem Dorf etwa 40 km südöst­lich von Kiew zu leben. Pavel sagte, das Haus sei nicht bewohnbar. „Es gibt nichts zum Schlafen, keine Heizung und kein Licht. Es gibt keine Küche, keinen Löffel. Aber es ist in Ordnung, ich werde alles ertragen“, sagte er. Pavel lebt in einer Unter­kunft in der Kyiv-Pech­ersk Lavra, einem 980 Jahre alten Klos­ter­kom­plex, von dem die Regie­rung sagt, dass die Kirche ihn verlassen muss. TAss sagte auch, das Gericht habe Pavel die Erlaubnis verwei­gert, Gottes­dienste zu besu­chen. Tausende Ukrai­ne­rinnen protes­tieren gegen Selen­skis Kirchen­schlies­sungen. JAZ.qa

USA – Der ehema­lige US-Präsi­dent Trump hat nach Bekannt­werden der Anklage gegen ihn viele Spenden für seinen Wahl­kampf einge­sam­melt. In den 24 Stunden danach hätten seine Anhänger vier Millionen Dollar gespendet, sagte Trump. Der Ex-Präsi­dent muss am Dienstag zur Ankla­ge­ver­le­sung vor einem Gericht in New York erscheinen. Es geht um die Schwei­ge­geld­zah­lung an eine Schau­spie­lerin. RBB.de

● 1973 – ein histo­ri­scher Anruf. «Hi, Joel», sagte Moto­rola-Inge­nieur Martin Cooper am 3. April 1973 in der New Yorker Innen­stadt. «Ich rufe dich von einem Mobil­te­lefon aus an. Aber einem rich­tigen Mobil­te­lefon. Einem persön­li­chen, trag­baren Mobil­te­lefon.» Vor lauter Erstauen blieb es nach Erzäh­lungen Coopers am anderen Ende der Leitung zunächst einmal still. Pures Staunen – Sinn­bild des Beginns einer neuen Ära. 1983 – ein «Klotz» kommt auf den Markt. Zehn Jahre dauerte es, bis Moto­rola das erste kommer­zi­elle Mobil­te­lefon auf den Markt brachte: DynaTAC 8000x. Der «Klotz» kostete mehrere Tausend Franken, wog zu Beginn knapp ein Kilo, hatte eine 25 Zenti­meter lange Antenne und eine Akku­lauf­zeit von bis zu 30 Minuten. Doch die Entwick­lung war rasant. Ende der 1980er-Jahre entwi­ckelte Moto­rola das welt­weit erste Klapp­handy. Man näherte sich dem Hosen­ta­schen-Format. Doch die Preise blieben hoch: Der «Kassen­sturz» nahm 1990 ein Natel der Marke Ericsson unter die Lupe. Es kostete 6000 Franken, exklusiv Akku (225 Franken) und Lade­gerät (335 Franken). 1990er – der welt­weite Durch­bruch. Das Handy wurde immer mehr Multi­funk­ti­ons­gerät, mutierte schliess­lich zum styli­schen Taschen­com­puter. Am 3. Dezember 1992 erhielt Voda­fone-Mitar­beiter Richard Jarvis die erste Text­nach­richt: «Frohe Weih­nachten». Mit dem Black­berry konnte man nicht mehr nur tele­fo­niert werden. Auch E‑Mails landeten nun direkt im Handy-Post­ein­gang. Die finni­sche Marke Nokia entwi­ckelte die Mobil­funk-Tech­no­logie weiter: Mit dem Modell 6110 kam 1997 «Snake» als erstes Handy-Spiel für die breite Masse auf den Markt. Zwei Jahre später ist das Nokia-Handy 7110 das erste Telefon mit draht­losem Inter­net­zu­gang, und Modell 3210 aus demselben Jahr verwendet erst­mals eine auto­ma­ti­sche Texterken­nung. 1999 kamen dann zum ersten Mal Handys mit inte­grierter Kamera auf den Markt. Im selben Jahr folgte RIM mit dem ersten Black­berry. Damit konnten erst­mals E‑Mails über eine mobile Inter­net­ver­bin­dung abge­rufen werden. 2007 – erstes Handy mit Touch­screen. Der Smart­phone-Boom setzte aber erst mit dem iPhone richtig ein. Zum ersten Mal konnte ein Handy per Touch­screen bedient werden. Ein Zeige­finger, der übers Display fährt. Ein Raunen im Publikum. Dann tosender Applaus. Als Apple-CEO Steve Jobs das iPhone 2G vorstellte, kannte die Begeis­te­rung keine Grenzen. Das erste iPhone markierte den Beginn einer neuen Ära, einen Para­digmen-Wechsel. Dank verschie­denen Appli­ka­tionen revo­lu­tio­nierte das iPhone die Inter­net­nut­zung. 2012 wurden WhatsApp, Viber, WeChat, Tele­gram und Signal bereits mehr genutzt als SMS. Und fast zur selben Zeit kam das erste iPhone mit Sprach­as­sis­tent auf dem Markt. User konnten ihrem Smart­phone nun münd­lich Anwei­sungen geben. Im selben Jahr inte­griert Apple Emojis in den Zeichen­satz. Die Konkur­renz zog nach. Android-Modelle entwi­ckelten sich als oft güns­tige Alter­na­tiven zu Apple-Produkten. Und so wird die Entwick­lung der Smart­phones nun auch zuneh­mend durch den asia­ti­schen Raum geprägt: Am 5. April 2019 führt Südkorea als erstes Land den 5G-Stan­dard ein, der noch schnel­leres Internet-Surfen verspricht. Im selben Jahr bringen das südko­rea­ni­sche Unter­nehmen Samsung und der chine­si­sche Hersteller Huawei Smart­phones mit falt­barem Bild­schirm auf den Markt. SRF.ch

