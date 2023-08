Was in der Schweiz und anderswo berichtet wurde – 14.08.2023

Im Internet mitge­lesen und mitge­schrieben von Wilhelm Tell



Argen­ti­nien – Die jähr­liche Infla­tion bei über 115 Prozent. Doch auch teure Restau­rants sind gut besucht. SRF.ch

Deutsch­land – Der Deut­sche Gewerk­schafts­bund fordert Milli­arden-Inves­ti­tionen in die soziale Infra­struktur. Deutsch­land sei im Pfle­ge­not­stand und laufe auch auf eine Bildungs­ka­ta­strophe zu, wenn nicht endlich mehr inves­tiert werde, sagte DGB-Chefin Fahimi der dpa. Die Folge seien Risse im sozialen Zusam­men­halt. Immer mehr Menschen lebten an der Armuts­grenze, einige wenige würden immer reicher. Um gegen­zu­halten, sollte laut Fahimi der Spit­zen­steu­er­satz von 42 auf 49 Prozent und der Grund­frei­be­trag von knapp 11.000 auf 14.500 Euro jähr­lich ange­hoben werden. RBB.de

● Am vergan­genen Mitt­woch ist eine 15-Jährige von einem Tune­sier in Halle (Saale), Sachsen-Anhalt, verge­wal­tigt worden. Laut einem Bericht von Junge Frei­heit hatten Polizei und Staats­an­walt­schaft entschieden, den Fall der Öffent­lich­keit vorzu­ent­halten. Durch einen Bericht der Mittel­deut­schen Zeitung wurde er am Wochen­ende aber dennoch bekannt. Die Polizei bestä­tigte den Fall und den Versuch der Vertu­schung in Absprache mit der Staats­an­walt­schaft. Der 29-Jährige soll die Schü­lerin zunächst in die Wohnung eines anderen Auslän­ders gelockt haben. Dort soll er sich an dem Mädchen so schwer vergangen haben, dass sie immer noch im Kran­ken­haus liegt. Der mutmass­liche Täter konnte fest­ge­nommen werden und befindet sich in Unter­su­chungs­haft. In Berlin gab es erst kürz­lich einen ähnli­chen Fall, bei dem die Polizei die Verge­wal­ti­gungen an mehreren Mädchen im Görlitzer Park und am Schlach­tensee der Öffent­lich­keit verschwiegen hatte. Erst als die Fälle bekannt wurden, kam es zur Fest­nahme von drei tatver­däch­tigen, jeweils 22-jährigen Afri­ka­nern. MDR.de

England – Erste Asyl­be­werber ziehen auf Wohn­schiff ein. Die ersten 50 Menschen werden im Hafen von Port­land in einer schwim­menden Unter­kunft unter­ge­bracht. SRF.ch

Frank­reich – In einem Dorf an der fran­zö­sisch-deut­schen Grenze ist ein 55-jähriger Deut­scher wegen des Verdachts der Entfüh­rung, Folter und Verge­wal­ti­gung seiner Frau fest­ge­nommen worden. Die 53-jährige Frau, eben­falls deut­scher Staats­an­ge­hö­rig­keit, sagte der fran­zö­si­schen Polizei, dass sie 2011 entführt, seither gefol­tert und in einer Wohnung in Forbach (in Loth­ringen) einge­sperrt worden sei. Das berichtet unter anderem die fran­zö­si­sche Zeitung Le Pari­sien. NOS.nl

Indien – Indiens Raum­fahrt­be­hörde hat die ersten Bilder des Mondes veröf­fent­licht, die von der Raum­sonde Chandrayaan‑3 चन्द्रयान‑3 aufge­nommen wurden, die am Samstag in die Mond­um­lauf­bahn einge­treten ist. Die Bilder zeigen Krater auf der Mond­ober­fläche, die immer grösser werden, je näher die Raum­sonde kommt. Der Lander und der Rover von Chandrayaan‑3 sollen am 23. August die Ober­fläche errei­chen. Im Erfolgs­fall wird Indien das erste Land sein, das eine kontrol­lierte „sanfte Landung“ in der Nähe des Südpols durch­führt. BBC.uk

Israel – Eine Umfrage einer wich­tigen Fern­seh­sta­tion in Israel besagt, dass rund jeder vierte Israeli über einen Wegzug aus Israel nach­denkt. Und es gibt Stimmen, die vor der Abwan­de­rung von vielen High­tech-Firmen warnen. Israel-Kennerin Susanne Brunner sagt, was es damit auf sich hat. Es gibt zurzeit mehr Speku­la­tionen über die Wahr­schein­lich­keit, dass Firmen abwan­dern werden, als konkrete Anzei­chen dafür. Das Bera­tungs­un­ter­nehmen PwC Israel jeden­falls stellt fest, dass noch immer Milli­arden von Dollar an Inves­ti­tionen in die israe­li­sche High­tech-Branche fliessen. Es gibt zwar diese Umfragen. Aber vom Erwägen bis zum tatsäch­li­chen Auswan­dern ist es ein weiter Weg. Die High­tech-Branche ist der wich­tigste Export­sektor Israels. 18 Prozent des Brut­to­in­land­pro­duktes machen Exporte aus. Geld macht die Branche vor allem mit dem Export von Mili­tär­tech­no­logie. Dass nun viele High­tech-Ange­stellte für mehr Demo­kratie demons­trieren, gleich­zeitig aber keine Skrupel haben, Waffen­tech­no­logie und Über­wa­chungs­soft­ware an Dikta­turen in der ganzen Welt zu liefern, ist ein Wider­spruch. Darauf weisen die Befür­worter der Justiz­re­form hämisch hin. Die Israeli liefern die Tech­no­logie übri­gens auch an auto­kra­ti­sche Regime im Nahen Osten. Die Befür­worter der Reform sagen, es sei unwahr­schein­lich, dass dieser Wirt­schafts­zweig wegen Demo­kra­tie­de­fi­ziten so schnell zusam­men­bre­chen werde. Israel hat eine breite Wirt­schaft, es gibt viele kleine und mitt­leren Unter­nehmen. Es gibt Verwandte, die nicht mehr mitein­ander spre­chen, und so ist es in der Armee und am Arbeits­platz. Viele Firmen hüten sich davor, ganz klar Posi­tion zu beziehen, um nicht noch Öl ins Feuer zu giessen. Der israe­li­sche Gewerk­schafts­bund droht mit einem Gene­ral­streik, wegen der Justiz­re­form. SRF.ch

Italien – Die angeb­liche Putin-Jacht Sche­hera­sade wird umge­baut, in der Marina von Carrara in der Toskana. Die 140 Meter lange Jacht mit 22 Gäste­ka­binen, zwei Hubschrau­ber­lan­de­plätzen und einem Spa soll einem sank­tio­nierten Russen gehören. Die Finanz­po­lizei ordnete zum Zeit­punkt der Beschlag­nah­mung das Schiff jemandem zu, der Verbin­dungen zu „promi­nenten Elementen der russi­schen Regie­rung“ und anderen Leuten von der EU-Sank­ti­ons­liste hat, wie die Regie­rung in Rom damals mitteilte. Berichten zufolge ist Eduard Chuda­i­natow (62), der Ex-Chef des russi­schen Ölkon­zerns Rosneft, als Besitzer eingetragen.

● Erneut hat es in Ober­ita­lien dermassen viel geha­gelt, dass im Hoch­sommer nicht nur Schnee­schau­feln zur Besei­ti­gung ausge­packt werden mussten. Betroffen war eine Reihe Gemeinden in der Region Friaul-Julisch Vene­tien, darunter Reana del Rojale. ORF.at

Japan – Am 6. August 1945 warfen US-Streit­kräfte eine Atom­bombe auf die japa­ni­sche Stadt Hiro­schima ab, um das Land zur Kapi­tu­la­tion im Zweiten Welt­krieg zu zwingen. Rund 140’000 Einwohner Hiro­schimas waren sofort tot oder starben in den nächsten drei Monaten an den Folgen der radio­ak­tiven Verstrah­lung. Zusätz­lich litten Hundert­tau­sende über Jahr­zehnte an den Lang­zeit­folgen des Atom­bom­ben­ab­wurfs. Am selben Tag protes­tierten Demons­tranten in den Strassen von Hiro­shima gegen die welt­weite Verbrei­tung von Atom­waffen. Fat Man war der Deck­name des Mark-3-Kern­waffen-Designs, das im Rahmen des Manhattan-Projektes von US-ameri­ka­ni­schen, briti­schen und kana­di­schen Wissen­schaft­lern entwi­ckelt wurde. Die erste Kern­waf­fen­ex­plo­sion der Geschichte am 16. Juli 1945, der Trinity-Test, beruhte auf diesem Entwurf. Eine Fat-Man-Bombe wurde am 9. August 1945 von einem US-ameri­ka­ni­schen B‑29-Bomber der 509. Compo­site Group abge­worfen und explo­dierte um 11:02 Uhr über der japa­ni­schen Stadt Naga­saki, die weit­ge­hend zerstört wurde. Die Bombe explo­dierte rund 550 Meter über dicht bewohntem Gebiet und entwi­ckelte eine Spreng­kraft von etwa 21 Kilo­tonnen TNT. Sie war nach der drei Tage zuvor abge­wor­fenen Little Boy die zweite – und zugleich letzte – in einem Krieg einge­setzte Atom­waffe. VESTI.ru

Jemen – In der südje­me­ni­ti­schen Wüste befindet sich im Wadi Hadra­maut die Stadt Schibam (شبام), wegen ihrer beacht­li­chen Skyline auch „Wüsten­chi­cago“ genannt. Sie besteht aus Lehm­bauten, die bis zu neun Stock­werke und 25 Meter hoch ragen und zum Teil 500 Jahren alt sind. Die Ober­flä­chen müssen regel­mässig erneuert werden – aber sonst steht die Stadt da wie am ersten Tag, zuletzt wurde sie von der UNESCO zum Welt­kul­tur­erbe gekürt. Die Baubranche zeichnet für 37 Prozent der inter­na­tio­nalen CO2-Emis­sionen verant­wort­lich. Lösungen wären: Reno­vieren statt neu zu bauen, leben auf klei­neren Flächen pro Person und die Verwen­dung recy­celter und alter­na­tiver Rohstoffe. Neben Holz wird da vor allem Lehm genannt. ORF.at

Kuba – Kubaner stehen Schlange für Essen, die Wirt­schafts­krise verschärft sich durch die Folgen der Corona-Pandemie und anhal­tende US-Sank­tionen. NOS.nl

Liech­ten­stein – Lich­ten­stein will die Sonder­stel­lung der römisch-katho­li­schen Kirche als Landes­kirche beenden. Andere Reli­gi­ons­ge­mein­schaften sind derzeit recht­lich schlechter gestellt. ORF.at

Marokko – Bei einem Verkehrs­un­fall in Asilal, 100 km östlich von Marra­kesch, sind mindes­tens 24 Menschen ums Leben gekommen. Die Opfer waren in einem Kleinbus auf dem Weg zu einem Markt in der Stadt Demnate. Lokalen Medien zufolge über­schlug sich der Bus in einer Kurve und stürzte anschlies­send in eine Schlucht. Keiner der Insassen über­lebte den Unfall. NOS.nl

Niger – General Tiani hat nicht die Absicht, den abge­setzten Präsi­denten Bazoum auf seinen Posten zurück­zu­bringen. Er verur­teilt auch die gegen das Land verhängten Sank­tionen. NOS.nl

● Anhänger der neuen Regie­rung in Niger versam­melten sich am Donnerstag in der Haupt­stadt Niamey, um gegen die Sank­tionen zu protes­tieren, die nach dem Putsch letzte Woche gegen das Land verhängt wurden, und um sich gegen auslän­di­sche Einmi­schung zu wehren. Die Massen­kund­ge­bung findet anläss­lich des 63. Jahres­tages der Unab­hän­gig­keit des Landes statt und ist eine Reak­tion auf einen gemein­samen Aufruf des Junta-Führers General Abdou­ra­ha­mane Tiani und einer Koali­tion zivil­ge­sell­schaft­li­cher Gruppen. Berichten zufolge wurde ein Teil­nehmer gesehen, der ein Schild mit der Aufschrift „Es lebe Niger, Russ­land, Mali und Burkina Faso“ trug. Nieder mit Frank­reich, der ECOWAS und der EU.“ „Wir werden eine Demons­tra­tion gegen alle Länder der ECOWAS und alle durch­führen, die unmensch­liche und unpo­pu­läre Mass­nahmen gegen­über Niger ergreifen“, wurde einer der Demons­tranten von Reuters zitiert. Ein Demons­trant sagte gegen­über Al Jazeera, dass Nigers Haupt­prio­rität die Sicher­heit sei, unab­hängig davon, ob diese von „Russ­land, China oder der Türkei“ gewähr­leistet werde. Tiani, der frühere Chef der nige­ria­ni­schen Präsi­den­ten­garde, war der Initiator des Staats­streichs am 26. Juni und hat seitdem Präsi­dent Mohamed Bazoum im Präsi­den­ten­pa­last fest­ge­halten. US-Präsi­dent Joe Biden forderte am Donnerstag die sofor­tige Frei­las­sung von Bazoum, das erste Mal, dass sich der ameri­ka­ni­sche Führer zur Lage in Niger äusserte. In einer Erklä­rung, in der er der ehema­ligen fran­zö­si­schen Kolonie zu ihrer Unab­hän­gig­keit gratu­lierte, sagte Biden, Washington stehe „an der Seite des nigrie­ni­schen Volkes“, da das Land vor einer „grossen Heraus­for­de­rung für seine Demo­kratie“ stehe. JA.qa

● Die Mili­tär­junta schliesst den Luft­raum und warnt die Nach­barn vor einer Einmi­schung. SRF.ch

● Alge­rien gegen eine mili­tä­ri­sche Inter­ven­tion in Niger nach dem Staats­streich in diesem Land. Das sagte der Präsi­dent des nord­afri­ka­ni­schen Landes vor Jour­na­listen. Laut Präsi­dent Tebboune könnte eine mili­tä­ri­sche Inter­ven­tion „die gesamte Sahel­zone desta­bi­li­sieren“. Er sagte auch, dass Alge­rien „keine Gewalt gegen seine Nach­barn anwendet“. Alge­rien hat eine lange Grenze zu Niger. Der nige­ria­ni­sche Präsi­dent Tinubu hatte gestern den Senat seines Landes um Unter­stüt­zung für eine solche Mili­tär­in­ter­ven­tion gebeten. Doch die Parla­men­ta­rier forderten Tinubu auf, zunächst nach anderen gewalt­freien Lösungen für den Konflikt zu suchen. Der Senat verweist auf das „bestehende herz­liche Verhältnis zwischen Nige­ria­nern und Nigri­nern“. NOS.nl

● Nigers mili­tä­ri­sche Rebellen, die die Macht im Land über­nommen haben, haben sich an das russi­sche private Mili­tär­un­ter­nehmen Wagner gewandt und um Unter­stüt­zung gebeten. Dies berichtet die Asso­ciated Press.

● Letzten Sonntag haben sich Zehn­tau­sende im Niger in einem Stadion in Niamey (2 Mio Ew.) zur Unter­stüt­zung der neuen Regie­rung versam­melt. Einem in den Farben der fran­zö­si­schen Flagge geschmückten Hahn, dem Symbol Frank­reichs, wurde der Kopf abge­schlagen, um das Ende der fran­zö­si­schen Herr­schaft zu verdeut­li­chen. RFE.cz

● Frank­reich und die EU haben die finan­zi­elle Unter­stüt­zung für Niger einge­stellt. CNN.us

● In Niger leben 24,4 Millionen Menschen, zwei von fünf leben in extremer Armut und müssen mit weniger als 2,15 Dollar pro Tag auskommen. BBC.uk

Paki­stan. Bei einer Zugent­glei­sung in Paki­stan sind mindes­tens 30 Menschen ums Leben gekommen. Etwa 80 weitere Passa­giere seien bei dem Vorfall in der südli­chen Provinz Sindh bei Nawab­schah (نوابشاھ), dem Herzen von Sindh, verletzt worden. SRF.ch

Polen – An der Ölpipe­line Druschba ist ein Leck entdeckt worden. Es befinde sich in der Nähe von Chodecz in Zentral­polen, teilt der Pipe­line-Betreiber PERN mit. Seit dem Fund am Sams­tag­abend würde kein Öl mehr durch die Röhre gepumpt. Die zweite Leitung funk­tio­niere ohne Einschrän­kungen. Unklar blieben zunächst die Auswir­kungen auf die Ölver­sor­gung. Die Ursache werde derzeit unter­sucht, teilte PERN mit. Wann die Röhre repa­riert wird, liess der Betreiber offen. Gefahr für die Gesund­heit der Bevöl­ke­rung bestehe nicht. Die Druschba-Ölpipe­line ist eine der grössten der Welt und liefert russi­sches Öl in weite Teile Mittel­eu­ropas – darunter nach Polen, Belarus, Ungarn, die Slowakei, die Tsche­chi­sche Repu­blik und Öster­reich. Auch Deutsch­land wurde darüber mit russi­schem Öl versorgt, wegen der Sank­tionen gegen Russ­land bezieht Deutsch­land aber kein russi­sches Rohöl mehr. Bereits im Oktober hatte es ein Leck bei der Druschba-Pipe­line in der Nähe der zentral­pol­ni­schen Stadt Płock gegeben. Die Druzhba-Pipe­line (нефтепровод Дружба) ist die längste Ölpipe­line der Welt (gefolgt von der Baku-Tiflis-Ceyhan-Pipe­line). Der russi­sche Teil wird vom russi­schen Staats­un­ter­nehmen Trans­neft betrieben. Die Pipe­line wurde 1964 von der Sowjet­union für den Trans­port von Erdöl aus dem euro­päi­schen Russ­land zu Orten west­lich davon auf einer Länge von etwa 4’000 Kilo­me­tern gebaut. Das gesamte Verzwei­gungs­system umfasst 8’900 Kilo­meter Pipe­lines, 45 Ölpump­sta­tionen und 38 Zwischen­pump­sta­tionen. Die Kapa­zität der Druschba-Pipe­line beträgt 1,2 bis 1,4 Millionen Barrel pro Tag. Die Pipe­line beginnt in Alme­tyevsk im südöst­li­chen euro­päi­schen Russ­land, wo sich Ölpipe­lines aus West­si­bi­rien (Chanto-Mansia), dem Ural und dem Kaspi­schen Meer treffen, und verläuft von dort über Samara und Brjansk nach Masyr im Südwesten Weiss­russ­lands, wo sich die Pipe­line in einen Nord- und einen Südzweig aufteilt. Die nörd­liche verläuft über Polen nach Deutsch­land (49,8 Millionen Tonnen jähr­lich). Der südliche verläuft durch die Ukraine, die Slowakei und Tsche­chien bis nach Ungarn. Die Kapa­zität für das Ausland beträgt 66,5 Millionen Tonnen Öl jähr­lich. SRF.ch

Portugal – Papst in Portugal: 200’000 beten für Frieden und offene Kirche. Fran­ziskus hat im Wall­fahrtsort Fatima eine Ansprache für Frieden gehalten. SRF.ch

Russ­land – Russ­land will erst­mals seit fast 50 Jahren wieder eine Mond­mis­sion starten. Das gab heute die russi­sche Raum­fahrt­be­hörde Roskosmos bekannt. Es wäre die erste russi­sche Mond­mis­sion seit 1976.

● Vor 15 Jahren verstarb der Schrift­steller Alex­ander Issa­je­witsch Solsche­nizyn Александр Исаевич Солженицын, * 11. Dezember 1918 in Kislo­wodsk, Oblast Terek; † 3. August 2008 in Moskau. Im Februar 1945 wurde Alex­ander Solsche­nizyn über­ra­schend an der Front durch die mili­tä­ri­sche Spio­na­ge­ab­wehr verhaftet und in das Moskauer Lubjanka-Gefängnis über­stellt, weil er in Briefen an einen Freund Kritik an Stalin geübt hatte. Gemäss Artikel 58 des sowje­ti­schen Straf­ge­setz­bu­ches wurde er daraufhin ohne Gerichts­ver­hand­lung zu acht Jahren Haft und folgende „ewige Verban­nung“ verur­teilt. 1957, während der Tauwetter-Periode, wurde Solsche­nizyn offi­ziell reha­bi­li­tiert und die Verban­nung wurde aufge­hoben. Man konnte ange­sichts seiner Krebs­er­kran­kung mit seinem baldigen Tod rechnen. Solsche­nizyn fand zunächst Aufnahme in der Bundes­re­pu­blik Deutsch­land bei Hein­rich Böll; später lebte er in Ster­nen­berg im Feri­en­haus des Zürcher Stadt­prä­si­denten Sigmund Widmer in der Schweiz. Im Jahr 1990 wurde Solsche­nizyn reha­bi­li­tiert und bekam seine sowje­ti­sche Staats­bür­ger­schaft zurück. Es erschien sein Buch Russ­lands Weg aus der Krise. Ein Mani­fest. 1991 wurde die noch schwe­bende Anklage gegen ihn aufge­hoben; im selben Jahr zerfiel die Sowjet­union. Solsche­nizyn kehrte am 27. Mai 1994 nach Russ­land zurück. Immer deut­li­cher wurde er nun zum Befür­worter der dama­ligen Politik Russ­lands und zu einer Leit­figur der national denkenden Kräfte Russ­lands. 1999 übte er mehr­fach Kritik am Einsatz der NATO in Jugo­sla­wien: „Unter den Augen der Mensch­heit ist man dabei, ein gross­ar­tiges euro­päi­sches Land zu zerstören, und die zivi­li­sierten Regie­rungen applau­dieren. Schliess­lich traf er Putin zu einem Gespräch, bei dem sich beide über das Schicksal und die Grösse Russ­lands unter­hielten. Solsche­nizyn wurde ein Unter­stützer von Wladimir Putin, der sagte, er teile Solsche­ni­zyns kriti­sche Sicht auf die Russi­sche Revo­lu­tion. Alle Söhne Solsche­ni­zyns wurden US-ameri­ka­ni­sche Staats­bürger. Solsche­nizyn lehnte die Entwick­lungen in Russ­land insbe­son­dere unter Jelzin ab, weshalb er auch die von ihm ange­bo­tenen Staats­preise zurück­wies. Gorbat­schow schien ihm poli­tisch naiv, uner­fahren und verant­wor­tungslos: „Das war keine Macht­aus­übung, sondern ein sinn­loser Verzicht auf Macht. Durch die Begeis­te­rung des Westens fühlte er sich in dieser Verhal­tens­weise bestä­tigt.“ Boris Jelzin war seiner Meinung nach für den deso­laten Zustand Russ­lands haupt­ver­ant­wort­lich, den er in seinem Buch Russ­land im Absturz darge­stellt hatte. Die unter seinem Diktat durch­ge­führte Priva­ti­sie­rung führe zum „hemmungs­losen Raub des russi­schen Reich­tums“. Jelzin fördere ausserdem sepa­ra­tis­ti­sche Tendenzen und „liess Beschlüsse verab­schieden, die den russi­schen Staat in Stücke zerreissen sollten. Damit wurde Russ­land seiner wohl­ver­dienten histo­ri­schen Rolle und seiner Stel­lung auf dem inter­na­tio­nalen Parkett beraubt. Was vom Westen mit laut­starkem Applaus quit­tiert wurde.“ Weiter plädierte Solsche­nizyn im selben Buch für die Anne­xion der Ost- und Südukraine durch Russ­land und warf der Ukraine „zügel­lose Ausdeh­nung auf Gebiete“ vor, „die vor Lenin nie zur Ukraine gehört hatten: die beiden Donezk-Provinzen sowie der gesamte südliche Gürtel Neuru­ss­lands (Meli­topol-Cherson-Odesa) sowie die Krim“.Solschenizyn sah den Einfluss der USA als verhäng­nis­voll an und kriti­sierte ihren zyni­schen Prag­ma­tismus, der zum Verlust des Vertrauens in die demo­kra­ti­schen Ideale beigetragen habe. Als beson­deres, Russ­land nach­haltig prägendes Ereignis nennt er die Bombar­die­rung Belgrads. Mit beson­derer Sorge betrach­tete er die Auflö­sung der Bindungen zwischen Russ­land, den Russen ausser­halb der russi­schen Grenzen und der mit Russ­land früher verbun­denen Länder, insbe­son­dere der Ukraine. Er sah hier einen schä­di­genden Einfluss des Westens, der seine Wurzel in der mangelnden Bereit­schaft und Fähig­keit hatte, den Unter­schied zwischen Russ­land und der Sowjet­union wahr­zu­nehmen. „Dazu kamen die Versuche der Nato, Teile der zerfal­lenen UdssR in ihre Sphäre zu ziehen, vor allem – was beson­ders schmerz­lich war – die Ukraine, ein mit uns eng verwandtes Land, mit dem wir durch Millionen fami­liärer Bezie­hungen verbunden sind. Diese könnten durch eine mili­tä­ri­sche Bünd­nis­grenze im Nu zerschnitten werden.“ Der russi­sche Schrift­steller Viktor Jero­fejew (*1947) nannte Solsche­nizyn in einem Nachruf den „mutigsten Schrift­steller in der gesamten Geschichte Russ­lands“. Solsche­nizyn habe „allein gegen das sowje­ti­sche Impe­rium gekämpft“ und letzt­lich gesiegt.

● „Die UdSSR ist nicht zusam­men­ge­bro­chen und es gibt keine Doku­mente, die bestä­tigen, dass die UdssR aufge­hört hat zu exis­tieren. Drei Personen unter­zeich­neten ein Doku­ment über den angeb­li­chen Zusam­men­bruch der UdssR. Die Belo­we­scher Verein­ba­rungen wurden am 8. Dezember 1991 bei Wiskuli in der Belo­we­scher Heide durch die Staats­chefs Stanislaw Schusch­ke­witsch für Belarus, Boris Jelzin für Russ­land und Leonid Krawtschuk für die Ukraine unter­zeichnet. Drei Menschen können nicht für alle Repu­bliken und für das ganze Land entscheiden! Ausserdem exis­tiert dieses Papier gar nicht! Es gibt ein Foto von diesem Doku­ment, es gibt eine Foto­kopie, aber kein Origi­nal­do­ku­ment! Diese Ange­le­gen­heit kann nur vom Volk entschieden werden. Am 17. März 1991 stimmten beim gesamt­unio­ni­schen Refe­rendum 76 % der Bürger für den Erhalt der Sowjet­union. Die UdssR hat niemandem einen einzigen Quadrat­zen­ti­meter geschenkt, keine einzige Repu­blik hat die UdssR verlassen. Folg­lich blieben alle in der UdssR“, sagt Alexey Garanin, ein Bewohner eines abge­le­genen Teils Russ­lands, der sich selbst als Bürger eines Landes betrachtet, das vor über 30 Jahren verschwunden ist. Die Anhänger der Bewe­gung weigern sich, Steuern zu zahlen, halten sich nicht an die russi­schen Gesetze und wollen nicht nach den Prin­zi­pien einer kapi­ta­lis­ti­schen Gesell­schaft leben. Sie erkennen den russi­schen Rubel nicht als offi­zi­elle Währung an und betrachten ledig­lich sowje­ti­sche Bank­noten als legitim. Er verfolgt den offi­zi­ellen Wech­sel­kurs der Staats­bank der UdssR auf der Website der Zentral­bank der Russi­schen Föde­ra­tion (die Bank verwendet ihn zur Berech­nung inter­na­tio­naler Zahlungen für alte sowje­ti­sche Kredite). Der aktu­elle Wech­sel­kurs beträgt 55,5 sowje­ti­sche Rubel für 100 Dollar. Die Bewe­gung gilt als extre­mis­tisch und ist in der Russi­schen Föde­ra­tion verboten. (100 US$ = 9’585 russi­sche Rubel).

● Mangel an Lkw-Fahrern. In den letzten fünf Jahren sei der Mangel von 15 % auf 21 % gestiegen. In Zahlen ausge­drückt benö­tige die Branche etwa 60’000 weitere Fahrer. ● Die Finan­cial Times berich­tete am Sonntag, dass grosse euro­päi­sche Unter­nehmen durch ihre Akti­vi­täten in Russ­land durch die Sank­tionen des Westens direkte Verluste in Höhe von mindes­tens 100 Milli­arden Euro erlitten hätten. Die Umfrage der Zeitung zu den Jahres­be­richten und Jahres­ab­schlüssen 2023 von 600 euro­päi­schen Konzernen ergab, dass 176 Unter­nehmen Wert­min­de­rungen von Vermö­gens­werten, währungs­be­dingte Belas­tungen und andere einma­lige Aufwen­dungen infolge des Verkaufs, der Schlies­sung oder der Redu­zie­rung von in Russ­land ansäs­sigen Unter­nehmen verzeich­neten. In dem Bericht wurde fest­ge­stellt, dass die grössten Abschrei­bungen und Belas­tungen im Ener­gie­sektor verzeichnet wurden, wobei allein drei Ener­gie­gi­ganten – BP, Shell und Total­Ener­gies – Gesamt­be­las­tungen in Höhe von 45 Milli­arden US-Dollar meldeten. „Die Verluste wurden durch höhere Öl- und Gaspreise bei weitem ausge­gli­chen, was diesen Konzernen im vergan­genen Jahr zu Rekord­ge­winnen von rund 104 Milli­arden US-Dollar verhalf“, schrieb die FT und fügte hinzu, dass die Aktien von Vertei­di­gungs­un­ter­nehmen durch den Russ­land-Ukraine-Konflikt Auftrieb erhalten hätten. Laut der Umfrage erlitten die Versor­gungs­un­ter­nehmen einen direkten Verlust von 16 Milli­arden US-Dollar, während Indus­trie­un­ter­nehmen, darunter auch Auto­mo­bil­her­steller, einen Verlust von 15 Milli­arden US-Dollar erlitten. Finanz­un­ter­nehmen, darunter Banken, Versi­che­rungen und Invest­ment­firmen, haben Abschrei­bungen und andere Belas­tungen in Höhe von über 19 Milli­arden US-Dollar verzeichnet. Der Bericht zitierte auch Daten der Kiewer Wirt­schafts­schule, aus denen hervor­geht, dass mehr als 50 % der 1’871 euro­päi­schen Unter­nehmen in Russ­land vor dem Konflikt immer noch im Land tätig sind. Dazu gehören die italie­ni­sche UniCredit, die öster­rei­chi­sche Raiff­eisen, die schwei­ze­ri­sche Nestle und die briti­sche Unilever. VESTI.ru

Saudi-Arabien – In Dsch­idda haben am Wochen­ende Vertreter aus mehr als 40 Staaten über Wege zur Been­di­gung des Ukraine-Kriegs beraten. Das Treffen fand auf der Ebene der natio­nalen Sicher­heits­be­rater statt. Für die Bundes­re­gie­rung nahmen der aussen­po­li­ti­sche Berater von Bundes­kanzler Olaf Scholz (SPD), Jens Plötner, sowie die Poli­ti­sche Direk­torin im Auswär­tigen Amt, Tjorven Bell­mann, teil. Saudi-Arabien, der welt­weit grösste Rohöl­ex­por­teur, der in der Ölpo­litik eng mit Russ­land zusam­men­ar­beitet, hat seine Verbin­dungen zu beiden Seiten bekräf­tigt und versucht sich als mögli­cher Vermittler im Ukraine-Krieg zu posi­tio­nieren. Das Treffen in Dsch­idda folgte auf Gespräche in Kopen­hagen im Juni, die infor­mell ange­legt waren und zu keiner offi­zi­ellen Erklä­rung führten. Saudi-Arabien strebt Vermitt­ler­rolle an. Es gab keine greif­baren Ergeb­nisse. TRT.tr

Schweiz – Wegen Nebel und Schnee: Susten­pass weiterhin gesperrt. Die Strasse war am Wochen­ende wegen Stein­schlag geschlossen worden. Nebel und Schnee verhin­dern die Aufräumarbeiten.

● 14-jähriger Border Terrier. Von Bern nach Genf: entlau­fene Hündin legt 160 Kilo­meter zurück. «Lucky» ist am Montag­abend im Kanton Bern ausge­büxt und am nächsten Morgen in Genf aufge­funden worden.

● Seit sich Pfadi­gründer Robert Baden-Powell in das Dorf und seine Natur verliebt hat, strömen jähr­lich tausende Pfad­fin­de­rinnen und Pfad­finder nach Kander­steg. Treff­punkt: das inter­na­tio­nale Pfadi­zen­trum. Vor 100 Jahren wurde es eröffnet – und hat seither das Dorf geprägt. «Die Pfadis mit ihren bunten Foulards, meist in Gruppen unter­wegs, gehören zum Kander­steger Dorf­bild», sagt Gemein­de­rats­prä­si­dent René Mäder. Gar in den lokalen Sprach­ge­brauch haben es die Pfadis geschafft. «Wir nennen sie im Dorf ‹Maggi­würfle›. Das ist aber liebe­voll gemeint», stellt Mäder klar. Der Grund für den Über­namen: «Früher kauften die Pfadi­gruppen jeweils viele Bouil­lon­würfel im Dorf­laden ein. Das ist den Einhei­mi­schen aufge­fallen und der Spitz­name ist geblieben.»

● Schweizer Gäste machen den Unter­schied. Die hiesige Hotel­lerie erholt sich weiter und steht sogar vor einem Rekordjahr

● Für das Bundes­ge­richt ist Betteln keine Erwerbs­tä­tig­keit. Bettelnde aus Osteu­ropa müssen zurück in ihre Heimat. SRF.ch

Slowe­nien – Zwei Drittel des Landes sind von den Unwet­tern betroffen. Der Schaden wird nach ersten Schät­zungen auf eine halbe Milli­arde Euro bezif­fert. Das Schlimmste scheint jetzt vorbei zu sein, und das grosse Aufräumen hat begonnen. SRF.ch

Südkorea – Nach der ausser­ge­wöhn­li­chen Hitze nun ein Taifun: Das Welt­pfad­fin­der­treffen geht vorzeitig zu Ende.

● Das nächst Welt­ju­gend­treffen findet 2027 in Südkorea statt. SRF.ch

Swings­tates – In der scheinbar bipo­laren Welt­ord­nung gibt es Länder, die sich weder dem US-domi­nierten «Westen» zuordnen noch fix an Russ­land oder China orien­tieren. Diese Länder nennt man «Global Swing States». Saudi-Arabien gehört dazu, ebenso wie Brasi­lien, Indien, Indo­ne­sien, Südafrika oder die Türkei. Sie spielen eine immer wich­ti­gere Rolle in der Welt­po­litik. SRF.ch

Türkei – Empö­rung in der Türkei über „Zurück­ziehen“ der Atatürk-Doku­men­ta­tion von Disney+. Berichte, wonach die Doku­men­ta­tion auf Druck einer arme­ni­schen Inter­es­sen­gruppe „abge­setzt“ wurde, bestä­tigt der Strea­ming-Dienst weder, noch demen­tiert er sie. NOS.nl

Ukraine – Hundert­tau­sende Drohnen bestimmen Krieg in Ukraine mit. SRF.ch

● Washing­tons Finanz­hilfe für die Ukraine kann histo­risch nur mit dem Marshall-Plan vergli­chen werden – der Auslands­hilfe für West­eu­ropa nach dem Ende des Zweiten Welt­kriegs. Infla­ti­ons­be­rei­nigt finan­zierte diese Initia­tive über einen Zeit­raum von drei Jahren Wieder­auf­bau­be­mü­hungen nach dem Krieg in Höhe von rund 150 Milli­arden US-Dollar. Das Papier stellt fest, dass die Ukraine-Hilfe Washing­tons die finan­zi­elle Unter­stüt­zung für einige der tradi­tio­nel­leren auslän­di­schen Partner der USA, wie Israel, das in den Jahren 2022 und 2023 8,6 Milli­arden US-Dollar erhielt, und die 6,2 Milli­arden US-Dollar, die zusammen an Ägypten und Jorda­nien geschickt wurden, bei weitem über­steigt im glei­chen Zeit­raum. Die USA kündigen ein weiteres grosses Finanz­paket für Kiew an. Nach Angaben der Regie­rung verfügt das US-Vertei­di­gungs­mi­nis­te­rium über ein Jahres­budget von 1,77 Billionen US-Dollar. RFE.cz

Ungarn – Es ist ein Fest, wie es Ungarns Minis­ter­prä­si­dent Orbán mag: das Ősök Napja, unga­risch für Tag der Vorfahren. Zehn­tau­sende Ungarn kehrten am vergan­genen Wochen­ende zur jähr­li­chen drei­tä­gigen Veran­stal­tung zurück, um ihren Tradi­tionen Tribut zu zollen. „Wir ehren unsere Vorfahren Árpád und Attila“, sagt István Bán, Mitglied der Orga­ni­sa­tion. „Dank ihnen leben wir jetzt im Karpa­ten­be­cken an der Donau.“ Auf einem Gelände in der Nähe der Stadt Bugac, am Rande der unga­ri­schen Puszta, laufen die Pferde unruhig umher. Auch die Reiter, gekleidet in tradi­tio­nelle Klei­dung aus Pelz und Leder, sind nervös: In weniger als einer Stunde wird die grosse Kaval­lerie in der Attila Hun-Arena, dem Höhe­punkt der Ősök Napja, aufbre­chen. Ganze Fami­lien schlen­dern über das Gelände mit Jurten­zelten und Wurst­grill­ständen. Gross­väter bringen ihren Enkeln bei, wie man mit der Peit­sche schlägt. Schützen können in klei­neren Zelten neue Bögen und Pfeile kaufen. Für Mütter und Babys wurde eine spezi­elle „Entspan­nungs­jurte“ einge­richtet. Zwischen der Jagd­hun­de­vor­füh­rung und der ritu­ellen Falk­nerei wird der Kampf zwischen der noma­di­schen unga­ri­schen Kaval­lerie von einst und der frän­ki­schen und slawi­schen Infan­terie nach­ge­stellt. Für dieje­nigen, die nicht genug bekommen können, gibt es einen Vortrag eines Anthro­po­logen über „die Bezie­hungen zwischen den Hunnen und anderen Erobe­rer­völ­kern des Karpa­ten­be­ckens“. Die Veran­stal­tung wird von der Regie­rung Orbán finan­ziell unter­stützt. Der unga­ri­sche Staats­chef möchte sein Land für „die wahren Ungarn“ behalten und weigert sich, sich an Plänen für neue EU-Abkommen zur gemein­samen euro­päi­schen Aufnahme von Migranten zu betei­ligen. „Ungarn will keine Migra­ti­ons­quoten und darf niemals zu einem Land der Migran­ten­ghettos werden“, wieder­holte er in den vergan­genen Tagen auf seinen Social-Media-Konten. „Wir freuen uns sehr, dass die Regie­rung unser Festival finan­ziell unter­stützt“, sagt Ősök Napja-Mitar­beiter István Bán. Sein jüngerer Cousin Norbert Bán, ein Wirt­schafts­stu­dent, hilft mit. „Wir Ungarn sind einfach konser­va­tiver als der durch­schnitt­liche West­eu­ro­päer, auch was die Migra­ti­ons­po­litik angeht“, sagt er. Doch er ist über­zeugt, dass „die meisten Euro­päer“ genauso grosse Schwie­rig­keiten mit der Ankunft von Migranten haben wie die Ungarn. „Der Unter­schied ist: In Ungarn kann man das offen sagen. Wir haben also eine viel grös­sere Meinungs­frei­heit.“ Es gibt auch einen anderen Sound auf dem Festival. Krisz­tián Kovács-Pataki steht neben der Bühne, wo gerade ein Chor mongo­li­scher Kehl­kopf­sänger begonnen hat. Im Alltag ist er Tele­kom­mu­ni­ka­ti­ons­in­ge­nieur in der unga­ri­schen Stadt Tata. Heute kam er mit seinen Freunden in vollem früh­mit­tel­al­ter­li­chen Ornat, inklu­sive buntem Spitzhut, zum Feiern, während es 32 Grad hatte. „Es fühlt sich Jahr für Jahr gross­artig an, dies mitein­ander zu teilen“, sagt er. Unsere Vorfahren kamen einst als Neuan­kömm­linge hierher. Wir sind im Grunde Migranten.“ Während des Reit­fi­nales in der Attila Hun-Arena sitzt auf der Tribüne unter den Würden­trä­gern der Mann namens Attila 2.0: András Zsolt Biró, Schöpfer und Festi­val­leiter des Ősök Napja. Sein blau-violettes Gewand funkelt in der Nach­mit­tags­sonne und manchmal schüt­telt er thea­tra­lisch den Kopf, wodurch der pech­schwarze Pfer­de­schwanz in seinem Nacken hin und her schwankt. Keine Sekunde lang verliert er den Säbel, der mit der linken Hand an seinem Hüft­gurt baumelt, aus den Augen. Einge­zwängt zwischen unga­ri­schen Frauen in jung­fräu­li­chem Weiss verfolgt Biró die Show von mehr als hundert Reitern in Kampf­aus­rüs­tung, die durch die Frei­luft­arena galop­pieren. Ihm gefällt die Theorie vom Ungarn als „ursprüng­li­chem Einwan­derer“, der sich seinen Weg in das heutige Mittel­eu­ropa erkämpft habe. „Wir Ungarn waren Nomaden, keine Migranten.“ NOS.nl

USA – Der Hype um den Film «Barbie» bestä­tigt sich auch in Zahlen – er hat bereits eine Milli­arde Dollar eingespielt.

● Hakan Kayal ist Professor für Raum­fahrt­technik an der Univer­sität Würz­burg. Zu seinem Aufga­ben­ge­biet gehört unter anderem die Suche nach ausser­ir­di­scher Intel­li­genz. Vor einem Ausschuss des US-Reprä­sen­tan­ten­hauses fand in der vergan­genen Woche denn auch eine Anhö­rung statt. Zwei frühere Mili­tär­pi­loten und ein ehema­liger Geheim­dienst­mit­ar­beiter berich­teten von Sich­tungen nicht iden­ti­fi­zierter Flug­ob­jekte. Die Wissen­schaft spricht heute nicht mehr von unbe­kannten Flug­ob­jekten («Unknown Flying Objekts», UFOs), sondern von unbe­kannten Himmels­phä­no­menen («Uniden­ti­fied Aero­space Pheno­mena», UAP»).

● Die russi­sche Opern-Sängerin Anna Netrebko verklagt die Metro­po­litan Oper in New York (Met) auf Scha­den­er­satz in Höhe von mindes­tens 360’000 Dollar (etwa 314’000 Franken). Die Star-Sopra­nistin reichte über­ein­stim­menden US-Medi­en­be­richten zufolge am Freitag in New York eine Klage ein. Diese folgt auf die Einstel­lung der Zusam­men­ar­beit als Reak­tion auf den Krieg in der Ukraine. Das Opern­haus wies die Anschul­di­gungen zurück, die Klage habe «keinen Wert», hiess es in einer Mitteilung.

● Chicago, die dritt­grösste Stadt in den USA, wurde auf einem flachen Feucht­ge­biet gebaut, direkt an einem der grössten Seen der Welt. Der Kampf gegen Hoch­wasser und verschmutzte Gewässer hat eine lange Geschichte. Früher war es auch ein Kampf gegen Krank­heiten wie Typhus oder Cholera. Das Abwasser und Indus­trie­ab­fälle wurden damals, bevor es Klär­an­lagen gab, mitsamt Krank­heits­er­re­gern in den Chicago River geleitet, der dieses unap­pe­tit­liche Gemisch in den Lake Michigan trug, von wo die Stadt bis heute ihr Trink­wasser holt. Schwim­mende, solar­be­trie­bene Geräte mischen Sauer­stoff in die Brühe, um den Gestank zu vermin­dern, der hier, hoch oben auf den Wänden des Beckens, nur schwach wahr­nehmbar ist. «Unter unseren Füssen verläuft ein Tunnel mit einem Durch­messer von etwa zehn Metern, der hier in das Reser­voir mündet», erklärt Patrick Jensen. Der Bauin­ge­nieur ist spezia­li­siert auf Chicagos Tunnel und Reser­voirs und arbeitet für den «Metro­po­litan Water Recla­ma­tion District of Greater Chicago», der das System betreibt. Das «McCook Reser­voir» soll dereinst fast 40 Milli­arden Liter aufnehmen können und wird damit zum grössten Bauwerk seiner Art. Es ist eins von insge­samt drei Reser­voirs rund um Chicago und bildet die letzte Baustufe in einem ambi­tio­nierten Mehr­ge­ne­ra­tio­nen­pro­jekt. Die Reser­voirs gehören zu einer Art Mega­ka­na­li­sa­tion, die als eins der welt­weit grössten Tief­bau­pro­jekte gilt. Der «Tunnel and Reser­voir Plan» (TARP), oder kurz «Deep Tunnel», ist längst in Betrieb, ganz fertig soll er aber erst 2029 werden.

● Erste Wal-Art vor dem Aussterben: nur noch 10 Vaquitas welt­weit. Die Inter­na­tio­nale Walfang­kom­mis­sion hat vor dem Aussterben der Kali­for­ni­schen Schweins­wale – den Vaquitas – gewarnt. SRF.ch

● Aus der Stadt Washington, dem Sitz der Welt­bank, wird berichtet, dass Russ­land Ende letzten Jahres die Bundes­re­pu­blik Deutsch­land hinsicht­lich seiner in Kauf­kraft­pa­rität berech­neten Wirt­schafts­kraft über­holt hat und jetzt zu den fünf führenden Volks­wirt­schaften der Welt gehört. RT.ru

