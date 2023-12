Was in der Schweiz und anderswo berichtet wurde – 14.12.2023

Im Internet gelesen und mitge­schrieben von Wilhelm Tell

Ägypten – In Ägypten dürfte der neue Präsi­dent der alte sein. Klarer Wahl­fa­vorit ist der bishe­rige Präsi­dent Abdel Fattah as-Sisi (69). Seine Heraus­for­derer dürften kaum Chancen haben. SRF.ch

Angola – Russ­land spendet Kran­ken­wa­gen­flotte für Angola. Der russi­sche Premier­mi­nister Michail Mischustin unter­zeich­nete am Freitag eine Reso­lu­tion, die dem Minis­te­rium für Indus­trie und Handel 603 Millionen Rubel (6 Millionen Franken) zur Verfü­gung stellt, um den kosten­losen Transfer von 50 Kran­ken­wagen nach Angola zu ermög­li­chen. IZ.ru

Brasi­lien – Die Vogel­grippe tötet in Brasi­lien fast 1’000 Robben und Seelöwen. Die brasi­lia­ni­schen Behörden sind sehr besorgt, da das Land der grösste Hühner­ex­por­teur der Welt ist. NOS.nl

China – Die People’s Bank of China (PBoC) blieb der grösste Käufer von Gold­barren und meldete den Kauf von 23 Tonnen Gold im zwölften Monat in Folge, der ihre Reserven aufstockte. Berichten zufolge belaufen sich die Netto­käufe der PBoC damit im Jahr 2023 auf 204 Tonnen, wobei sich ihre Gesamt­re­serven auf 2’215 Tonnen belaufen. „Trotz des erheb­li­chen Anstiegs machen die gemel­deten Gold­re­serven immer noch nur 4 % der gesamten inter­na­tio­nalen Reserven der Bank aus“. Auch die türki­sche Zentral­bank tätigte im Laufe des Monats einen bedeu­tenden Kauf und kaufte 19 Tonnen, um ihre offi­zi­ellen Gold­re­serven auf 498 Tonnen zu erhöhen. Berichten zufolge stockte die polni­sche Natio­nal­bank ihre Gold­vor­räte weiter auf und kaufte weitere sechs Tonnen. Der Bestand des gelben Metalls ist in diesem Jahr mitt­ler­weile um über 100 Tonnen auf insge­samt 340 Tonnen gestiegen. Die Reserve Bank of India, die Tsche­chi­sche Natio­nal­bank, die Natio­nal­bank der Kirgi­si­schen Repu­blik und die Zentral­bank von Katar waren die weiteren bedeu­tenden Käufer im Oktober. CGTN.cn

Deutsch­land – Empö­rung über Boni bei Deut­scher Bahn. Der Fahr­be­trieb bei der Deut­schen Bahn (DB) hat sich nach dem Warn­streik Ende letzter Woche wieder norma­li­siert, pünkt­lich mit dem Winter­fahr­plan macht sie aller­dings erneut Schlag­zeilen. Der Grund diesmal: nach­träg­liche Boni – trotz Ausfällen und Verspä­tungen – für das Manage­ment in Höhe von fünf Millionen Euro auf Basis eines eigenen Vergü­tungs­sys­tems. Das Medi­en­echo in Deutsch­land ist gross. ORF.at

● Gut ein Jahr nach der bundes­weiten Razzia gegen eine Reichs­bür­ger­gruppe hat die Bundes­an­walt­schaft Anklage erhoben. Das berichtet der MDR. Die Behörden hatten seit Dezember 2022 wegen mögli­cher Umsturz­ver­suche ermit­telt. Im Mittel­punkt steht der Frank­furter Geschäfts­mann Prinz Reuss. MDR.de

Frank­reich – Das Gewerbe mit seiner über 400 Jahre alten Tradi­tion sei bedroht, sagt Jérôme Callais, der schon lange dafür lobby­iert, dass die Bouqui­nisten durch die Unesco ins imma­te­ri­elle Welt­kul­tur­erbe aufge­nommen werden. Die Bouqui­nisten machten Paris zur grössten und berühm­testen Buch­hand­lung der Welt. Es sei völlig unver­ständ­lich, dass die Stadt dieses kultu­relle Erbe so schlecht pflege. Schliess­lich habe Paris seine Kandi­datur für die Olym­pi­schen Spiele (Fr., 26. Juli 2024 – So., 11. Aug. 2024) auch mit Kultur begründet – und nun wolle Paris diese Beson­der­heit aus dem Bild verbannen. Terro­risten könnten die Kisten als Versteck für mögliche Anschläge nutzen.

● Am 10. Dezember 1948 hat die UNO-Gene­ral­ver­samm­lung die Allge­meine Erklä­rung der Menschen­rechte verab­schiedet. Was als grosse zivi­li­sa­to­ri­sche Errun­gen­schaft gilt, gerät zuneh­mend unter Druck. Der Krieg in der Ukraine und die Kämpfe im Gasa­streifen sorgen welt­weit für heftige Kritik wegen der Verlet­zung der Menschen­rechte. Diese wurden genau heute vor 75 Jahren von der Gene­ral­ver­samm­lung der Vereinten Nationen in einer Charta verab­schiedet. Dabei sollen die Würde und Rechte eines jeden Menschen geschützt werden. Denn nach den Gräueln des Zweiten Welt­kriegs war sich die Welt­ge­mein­schaft einig: Es braucht einen Schutz vor Folter, Skla­verei und Diskri­mi­nie­rung, einen Schutz der Würde und Rechte der Menschen. Am 10. Dezember 1948 wurde die allge­meine Erklä­rung der Menschen­rechte in Paris verab­schiedet. Fest­ge­schrieben werden Frei­heits­rechte wie die Meinungs- oder Reli­gi­ons­frei­heit. Eine trei­bende Kraft dahinter war Eleanor Roose­velt, damals Vorsit­zende der UNO-Menschen­rechts­kom­mis­sion. «Diese univer­selle Erklä­rung der Menschen­rechte sollte als Frei­heits­charta gelten – für alle Menschen überall», betonte Roose­velt. SRF.ch

● Mitar­beiter des welt­be­rühmten Pariser Luxus­ho­tels Ritz haben nach tage­langer Suche einen verloren geglaubten teuren Ring geborgen. Ein Gast aus Malaysia hatte seit Freitag einen Ring im Wert von geschätzten 750’000 Euro verloren. Den Ring mit einem Diamanten von 6,51 Karat hatte sie beim Einkaufen in ihrem Zimmer liegen lassen. Als sie zurückkam, war der wert­volle Schmuck verschwunden. Hotel­si­cher­heits­be­amte haben in den letzten Tagen nach dem Juwel gesucht – und das mit Erfolg. Heute sei der Schmuck in einem Staub­sauger­beutel gefunden worden, berichtet das Hotel. NOS.nl

Gross­bri­tan­nien. An der Südküste Englands wurde der Schädel eines grossen Seeunge­heuers gefunden, das vor etwa 150 Millionen Jahren lebte. Der Plio­sau­ri­er­schädel ist etwa zwei Meter lang und wurde in den Klippen von Dorset versteckt. Laut BBC war der Plio­saurus eine „ulti­ma­tive Tötungs­ma­schine“ und konnte eine Länge von 10 bis 12 Metern errei­chen. Mit vier Flossen bewegte er sich schnell durch das Meer. Das Tier hatte 130 Zähne, schreibt die BBC. Sie seien „messer­scharf und könnten mit einem einzigen Biss töten“. NOS.nl

Hong Kong – Die Wahl­be­tei­li­gung bei den Wahlen in Hong­kong war histo­risch niedrig. Insge­samt waren gestern nur 27,5 Prozent der Wähler zu den Bezirks­rats­wahlen der Stadt erschienen. Noch nie hat ein so geringer Prozent­satz der Einwohner von ihrem Wahl­recht Gebrauch gemacht. NOS.nl

Irak – Raketen wurden auf die US-Botschaft in der Grünen Zone der iraki­schen Haupt­stadt abge­feuert. JAZEERA.qa

Iran – Mehr als 345’000 aus dem Iran ausge­wie­sene Afghanen habe das von den Taliban geführte Flücht­lings­mi­nis­te­rium in den vergan­genen drei Monaten verzeichnet, berich­tete heute der afgha­ni­sche Nach­rich­ten­sender Tolo­news. ORF.at

Israel – Israels Militär hat seit Beginn des Krieges vor gut zwei Monaten nach eigenen Angaben schon mehr als 22’000 Ziele im 360 km² grossen Gaza­streifen ange­griffen. Unge­achtet immer mehr getö­teter Zivi­listen soll der Krieg gegen die isla­mis­ti­sche Hamas noch weiter inten­si­viert werden. ORF.at

Italien – Italien will in Alba­nien Migra­ti­ons­zen­tren bauen und betreiben. Die Bewohner reagieren mit gemischten Gefühlen. SRF.ch

Japan – In Japan ist die derzeit welt­grösste Versu­chungs­an­lage eines Kern­fu­si­ons­re­ak­tors offi­ziell in Betrieb genommen worden. Die Anlage JT-60SA in Naka nörd­lich von Tokio ist ein japa­nisch-euro­päi­sches Koope­ra­ti­ons­pro­jekt. Bis der sich im Bau befind­liche euro­päi­sche Iter-Reaktor im südfran­zö­si­schen Cadarache in den Versuchs­be­trieb geht, ist die japa­ni­sche Anlage die grösste ihrer Art vom Typ Tokamak. Auch die Schweiz ist über das Iter-Projekt indi­rekt an JT-60SA betei­ligt. Was ist Kern­fu­sion? Bei der Kern­fu­sion werden Atom­kerne bei extrem hohen Tempe­ra­turen mitein­ander verschmolzen. Dabei werden enorme Mengen Energie frei­ge­setzt. SRF.ch

Jorda­nien – Libanon und West­jor­dan­land streiken gegen Gaza-Krieg. Aus Protest sind in den Ländern am Montag Geschäfte und öffent­liche Einrich­tungen geschlossen geblieben. SRF.ch

Kaschmir – Kaschmir ist seit der Unab­hän­gig­keit Britisch-Indiens und einem Krieg zwischen Indien und Paki­stan 1947 geteilt. Die Region wird aber bis heute sowohl von Indien als auch von Paki­stan voll­ständig bean­sprucht. Seit 1989 kämpfen mehrere Rebel­len­gruppen teils für die Unab­hän­gig­keit der Region, teils für mehr Auto­nomie bzw. ihren Anschluss an Paki­stan. Indiens oberstes Gericht hat am 11.12. die Aufhe­bung des halb­au­to­nomen Status der Unru­he­re­gion Kaschmir durch die indi­sche Regie­rung bestä­tigt. ORF.at

Libyen – Der stärkste Tropen­sturm aller Zeiten in der Region traf vor drei Monaten in Derna, Libyen, auf Land. Dicker Schlamm und Wasser spülten ein Viertel der Stadt weg. Die Verwüs­tung ist immer noch enorm. Die verhee­rende Flut­welle spülte viele Menschen ins Meer. Noch immer werden jeden Tag Leichen aus dem Wasser gezogen. Tausende Menschen werden vermisst. NOS.nl

Nieder­lande – Laut einer neuen Studie über­steigen die Ausgaben der nieder­län­di­schen Regie­rung für Migranten die durch­schnitt­li­chen Ausgaben für Bildung, soziale Sicher­heit und Sozi­al­leis­tungen. Die Netto­kosten der Einwan­de­rung beliefen sich Berichten zufolge über einen Zeit­raum von fast 25 Jahren auf mehr als 400 Milli­arden Euro. Die Studie mit dem Titel „Gren­zen­loser Wohl­fahrts­staat: Die Folgen der Einwan­de­rung für die öffent­li­chen Finanzen“ ergab, dass sich die durch die Einwan­de­rungs­po­litik in den Nieder­landen verur­sachten Kosten auf durch­schnitt­lich 17 Milli­arden Euro pro Jahr belaufen, mit einem Spit­zen­wert von 32 Milli­arden Euro im Jahr 2016 nach der Flücht­lings­krise von 2015. Mehr als 70’000 Asyl­be­werber warten auf eine Entscheidung.

● Forschung: Jeder fünfte Süss­was­ser­fisch ist vom Aussterben bedroht. Klima­wandel, Umwelt­ver­schmut­zung, Stau­dämme und Über­fi­schung sind die grössten Ursa­chen. Mitt­ler­weile stehen knapp 160’000 Arten auf der Roten Liste, davon sind 44’000 vom Aussterben bedroht. NOS.nl

Öster­reich – Auf dem Dach­boden des Schär­dinger Heimat­hauses ist zwischen einem Stapel alter Unter­lagen ein Buch mit Leder­ein­band und schwer lesbarem Titel in Kurr­ent­schrift wieder­ge­funden worden. Wie sich nun heraus­ge­stellt hat, ein histo­ri­scher Fund für das Innviertel. Es heisst Bürger­buch und ist die „ordent­liche Beschrei­bung aller und jeder Bürger von Schär­ding“. So steht es auf dem Einband des 1588 geschrie­benen Buches, das einige Jahr­zehnte verschollen war und jetzt auf dem Dach­boden wieder aufge­taucht ist. Das Buch reicht bis ins Jahr 1521 zurück. Aufge­schrieben wurde, wer diese Personen waren, wie sie heissen und was sie zum Beispiel von Beruf waren. Die Stadt liegt am Inn, 15 km südlich von Passau. ORF.at

● Die Signa Holding GmbH ist ein öster­rei­chi­sches Immo­bi­lien- und Handels­un­ter­nehmen. Es wurde 2000 unter dem Namen Immo­fina von René Benkő (46) gegründet, 2006 wurde es umbe­nannt. Aus einem Zwei-Mann-Unter­nehmen, das zunächst auf klas­si­sche Immo­bi­li­en­ent­wick­lung ausge­richtet war, ist ein gesamt­eu­ro­päi­sches Immo­bi­li­en­un­ter­nehmen mit Büro­stand­orten in Öster­reich, Deutsch­land, Schweiz, Italien und Luxem­burg geworden. Die Insol­venz von Teilen der Handels­gruppe des öster­rei­chi­schen Unter­neh­mers René Benkő dürfte eine der komple­xesten Pleiten im deutsch­spra­chigen Raum werden. Unter dem Dach der Signa Holding fungieren über 1000 Gesell­schaften. René Benkő hat im Sigma Prime Anteile an bekannten Immo­bi­lien wie dem Goldenen Quar­tier in der Wiener Innen­stadt oder dem Berliner KaDeWe gebün­delt. Die Mutter­ge­sell­schaft hat in Öster­reich Insol­venz ange­meldet, in Deutsch­land gibt es sechs Töchter und in der Schweiz drei. Dazu gehört auch die Signa Retail Selec­tion. Diese umfasst neben der Galeria Kauf­häuser in Deutsch­land auch das Waren­haus Globus in der Schweiz. Trotzdem laufen die Geschäfte bei Globus weiter. 50 Prozent des Waren­hauses gehören ohnehin der thai­län­di­schen Central Group. Diese will eigenen Angaben zufolge Globus weiter­führen – auch ohne Signa. SRF.ch

Phil­ip­pinen – Pfle­ge­fach­kräfte aus den Phil­ip­pinen sind inter­na­tional begehrt, schi­cken Geld ins Heimat­land – und fehlen zu Hause. SRF.ch

Schott­land – Noch ist die Einla­ge­rung von CO₂ auf den Shet­lands Zukunfts­musik. Immerhin: Auf den Shet­land­in­seln gibt es bereits Firmen, die über Lizenzen verfügen. SRF.ch

Schweiz – Bei Kerzers im Kanton Frei­burg sind Tausende Liter Heizöl ausge­laufen – und in mehrere Kanäle beim Neuen­burger- und Murtensee geflossen. Laut der Frei­burger Kantons­po­lizei ist das Unglück beim Umfüllen des Öls aufgrund von Unacht­sam­keit passiert. Schwäne und Biber sind demnach mit Öl verun­rei­nigt worden. Es könnte ein Fisch­sterben geben.

● Ein Kloster mitten in der Stadt – diese Idee klingt wie aus der Zeit gefallen. Und doch: Im Berner Matten­hof­quar­tier ist sie seit vier Monaten Wirk­lich­keit. Dann nämlich sind zehn Erwach­sene und sieben Kinder in das Pfarr- und das Sigrist­haus der Berner Frie­dens­kirche gezogen. Ab Sommer 2024 werden sie auch die Verant­wor­tung für das Kirchen­ge­bäude und das Kirch­ge­mein­de­haus über­nehmen. Am Anfang war bei ein paar befreun­deten Berner Fami­lien der Wunsch, den christ­li­chen Glauben in einer Gemein­schaft zu leben. Inspi­ra­tion fand die christ­liche Gruppe – die meisten sind refor­miert – im Stadt­kloster Segen in Berlin, das bereits seit 2007 besteht. Die Gemein­schaft in Bern machte sich auf die Suche nach einem passenden Ort und kam ziem­lich schnell auf die Frie­dens­kirche. Dieser drohte schon länger die Schlies­sung, weil ihr Unter­halt zu teuer ist. Darum war die Kirch­ge­meinde Frieden der Klos­ter­idee sofort zugetan. Chris­tian Walti, Pfarrer in der Frie­dens­kirche, sagt: «Vergli­chen mit dem Gedanken, dass die Kirche einfach verkauft und für etwas anderes genutzt wird, finde ich das Stadt­kloster eine Super­idee.» Die Kirch­ge­meinde Frieden stellte dem Stadt­kloster vorerst das Pfarr- und das Sigrist­haus zur Verfü­gung und die Gemein­schaft zog kurzer­hand ein – ohne konkret zu wissen, was daraus wird. Nun leben seit rund vier Monaten drei Fami­lien, ein Paar und zwei Einzel­per­sonen dort. Und weil die Erwach­senen momentan noch alle auswärts arbeiten (etwa als Sozi­al­ar­bei­terin, Archi­tekt oder Video-Künstler), haben sie Rituale geschaffen. Immer montags treffen sie sich zum gemeinsam Znacht. Dreimal wöchent­lich gibts ein öffent­li­ches Nacht­gebet mit einer einfa­chen Liturgie. Daneben lädt die Gruppe regel­mässig zur gemein­samen Bibel­lek­türe ein. Nächsten Sommer über­nehmen die Stadt­kloster-Leute das Kirchen­ge­bäude und das Kirch­ge­mein­de­haus. Das heisst: Der gesamte Unter­halt liegt in ihren Händen. Und weil sie die anfal­lenden Kosten nicht mit Kirchen­steuern bezahlen können, müssen sie für Einkommen sorgen, etwa Mieter für die diversen Räume orga­ni­sieren und Spon­soren suchen. «Wir wollen keine abge­schot­tete Gemein­schaft sein», sagt Klos­ter­be­woh­nerin Bettina Jans und fügt an: «Wir freuen uns, wenn Leute von aussen dazu kommen.» Anders als tradi­tio­nelle Klöster hat das Stadt­kloster keine Hier­ar­chien. «Gott ist mit uns.»

● Selenski kündigt Frie­dens­ge­spräche in der Schweiz an. Das EDA bestä­tigt, dass am 14. Januar in Davos ein Treffen von Bera­tern mehrerer Länder statt­finden wird.

● Der römisch-katho­li­schen Kirche in der Schweiz laufen die Mitglieder scha­ren­weise davon. Insbe­son­dere seit der Veröf­fent­li­chung einer Miss­brauchs­studie der Univer­sität Zürich, die im September in der Schweiz für grosses Entsetzen gesorgt hat.

● Auf der gebun­denen Ausgabe des neuesten Asterix-und-Obelix-Bandes sind die Preis­emp­feh­lungen des Verlags aufge­druckt. Für Deutsch­land: Euro 7.99, für die Schweiz: SFR 15.00. Ein Comic-Lieb­haber ärgert sich über diesen massiven Schweiz-Zuschlag.

● Die ursprüng­liche Absicht der Initia­tive sei es gewesen, die Wett­be­werbs­fä­hig­keit von Städten wie Zürich gegen­über auslän­di­scher Konkur­renz zu stärken. Spezi­elle Geschäfte, beispiels­weise im Luxus­seg­ment, die sich an inter­na­tio­nale Touristen rich­teten, sollten am Sonntag geöffnet sein können. SRF.ch

Sinai – (سيناء) kann nicht 2 Mio. Flücht­linge aus Gasa aufnehmen, weil es nicht genug Trink­wasser auf der Halb­insel gibt. Fläche: 61.000 km², 600’000 Ew. JAZEERA.qa

Spanien – Barce­lona: Das Wasser wird knapp. Kata­lo­nien leidet unter einer schlimmen Dürre. Die Regie­rung hat den Wasser­not­stand ausge­rufen. SRF.ch

Türkei – Der türki­sche Präsi­dent Recep Tayyip Erdoğan hat die Rati­fi­zie­rung des NATO-Beitritts Schwe­dens durch sein Land von einer Bewil­li­gung von F‑16-Kampf­jets aus den USA abhängig gemacht. Die USA sagten, dass sie „in der F‑16-Frage erst dann etwas unter­nehmen werden, wenn der Kongress sie geneh­migt hat, aber ich habe auch ein Parla­ment“, sagte Erdoğan heute. Wenn Washington „gleich­zeitig und soli­da­risch“ seinen Beitrag leiste, werde das Parla­ment in Ankara das Gleiche tun. TRT.tr

Uganda – Das afri­ka­ni­sche Land verfügt über etwa 6,5 Milli­arden Barrel Ölre­serven, von denen mindes­tens 1,4 Milli­arden als wirt­schaft­lich förderbar gelten. Das fran­zö­si­sche Unter­nehmen Total, S.A., das chine­si­sche Unter­nehmen China National Offshore Oil Corpo­ra­tion (CNOOC) und das briti­sche Unter­nehmen Tullow verfügen über Produk­ti­ons­li­zenzen zur Erschlies­sung der Ölre­serven West­ugandas für den Export. Die Trans­port­route führt 100 km durch ein Natur­schutz­ge­biet, wo Elefanten, Giraffen, Gazellen leben. Die Tiere werden flüchten. BBC.uk

UNO – Inter­na­tio­nale Menschen­rechts­gruppen sagen, die USA riskieren die Mittä­ter­schaft bei Kriegs­ver­bre­chen. Welt­führer, inter­na­tio­nale Menschen­rechts­gruppen und Vertreter der Vereinten Nationen haben die Verei­nigten Staaten dafür kriti­siert, dass sie ein Veto gegen eine UN-Reso­lu­tion einge­legt haben, die einen sofor­tigen huma­ni­tären Waffen­still­stand in Gasa fordert, und es nicht geschafft haben, den Krieg zu stoppen, der mehr als 17’400 Paläs­ti­nenser getötet hat. Eine UN-Reso­lu­tion zur Einstel­lung der Feind­se­lig­keiten schei­terte am Freitag im UN-Sicher­heitsrat, nachdem der stell­ver­tre­tende UN-Botschafter der Verei­nigten Staaten, Robert Wood, als einziger sein Veto gegen den Vorschlag einge­legt hat. Die briti­sche UN-Botschaf­terin Barbara Wood­ward enthielt sich der Stimme. Die übrigen 13 der 15 derzei­tigen Mitglieder des Sicher­heits­rates der Vereinten Nationen stimmten dafür. Ausser­halb des Rates schlossen sich weitere 100 Länder an. JAZEERA.qa

● Der türki­sche Präsi­dent Recep Tayyip Erdoğan kriti­sierte am Samstag den Sicher­heitsrat der Vereinten Nationen (UNSC) und erklärte, dieser sei durch den Einfluss Washing­tons zum „Beschützer Israels“ geworden. Diese Erklä­rung folgte darauf, dass die USA eine Reso­lu­tion blockierten, die einen sofor­tigen huma­ni­tären Waffen­still­stand in Gasa forderte. „Aufgrund eines Vetos der USA kam es zu keiner Entschei­dung. „Eine Reform des UN-Sicher­heits­rates ist uner­läss­lich“, betonte Erdoğan in seiner Ansprache beim Welttag der Menschen­rechte in Istanbul. Der türki­sche Staats­chef argu­men­tierte, dass die Welt über die fünf stän­digen Mitglieder des UN-Sicher­heits­rates mit Veto­recht hinaus­gehe: China, Frank­reich, Russ­land, das Verei­nigte König­reich und die USA. TRT.tr

USA – Die Verei­nigten Staaten müssen akzep­tieren, dass die Ukraine „etwas Terri­to­rium an Russ­land abtreten“ und den Konflikt beenden wird, argu­men­tierte der repu­bli­ka­ni­sche Senator J.D. Vance und betonte, dass es im Inter­esse sowohl der USA als auch der Ukraine liege, die Kämpfe zu beenden. CNN.us

VAE – Bald eröffnet die erste Brauerei in den Verei­nigten Arabi­schen Emiraten. Die Eröff­nung wird noch in diesem Monat in Abu Dhabi statt­finden. Das ist eine bemer­kens­werte Entwick­lung, denn in vielen Ländern der Region ist Alkohol verboten. NOS.nl

