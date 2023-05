Was in der Schweiz und anderswo berichtet wurde – 15.05.2023

Im Internet mitge­hört und mitge­schrieben von Wilhelm Tell

Deutsch­land – Das Verbot der Berliner Behörden, die russi­sche Flagge sowie Symbole im Zusam­men­hang mit dem Tag des Sieges, dem 8. und 9. Mai, zu zeigen, war sitten­widrig. Dies erklärte der russi­sche Botschafter in Deutsch­land, Sergei Nechaev, am 6. Mai. Er wies auch darauf hin, dass die Sowjet­union das Leben von 27 Millionen ihrer Bürger für den Frieden in Europa geop­fert habe. „Wir halten dieses Vorgehen für unmo­ra­lisch und inak­zep­tabel. Wir fordern die voll­stän­dige Abschaf­fung der entspre­chenden Verbote“, betonte Nechaev in einem Kommentar auf dem Tele­gram-Kanal der Botschaft. Am selbem Tag wurde bekannt, dass die Berliner Behörden erlaubten, die Flagge der Ukraine am 8. und 9. Mai an sowje­ti­schen Gedenk­stätten zu zeigen. Am 9. Mai 2023 wird der 78. Jahrestag des Sieges im Grossen Vater­län­di­schen Krieg gefeiert. VESTI.ru

● 49-Euro-Ticket startet mit Neben­ge­räu­schen. Die Nach­frage ist mässig, trotzdem sind die Server über­lastet. Das Deutsch­land­ti­cket startet mit Sand im Getriebe. SRF.ch

Gross­bri­tan­nien – Die Frau, die als Ursache für die geschei­terte Ehe von Charles und Diana galt, wird nach zwanzig Jahren Königin der Briten. King Charles III. (74) wurde zum Staats­ober­haupt des Verei­nigten König­reichs gekrönt. Mit Krönungen ist Charles von Kindes­beinen an vertraut. Als seine Mutter am 2. Juni 1952 feier­lich gesalbt und gekrönt wurde, sass der vier­jäh­rige Charles auf der Galerie der West­minster Abbey und gähnte. Charles wurde in eine einzig­ar­tige Welt hinein­ge­boren. In ein Haus mit 779 Zimmern, 800 Ange­stellten und voller Privi­le­gien. Im Buck­ingham-Palast wurde er nicht – wie für royalen Nach­wuchs üblich – von Haus­leh­rern unter­richtet, sondern besuchte eine Schule und später eine Univer­sität. Der royalen Tradi­tion folgend, machte er danach Karriere im Militär. Er wurde Pilot, Seemann und am Ende Kapitän eines Minen­such­bootes. Doch seine eigent­liche Bestim­mung war, die Nach­folge der Mutter anzu­treten. 1969 wurde er von der Queen im Alter von 21 Jahren zum Prince of Wales ernannt. Damit begann seine Lehr­zeit als künf­tiger König. Diese sollte über 50 Jahre dauern. Um diese Warte­zeit zu über­brü­cken, suchte der Prinz sinn­volle Beschäf­ti­gungen. «Mein ganzes Leben lang wollte ich Dinge heilen, sei es die Erde, die Land­schaft oder die Seele,» erklärte Charles einst. Sein Heil hat der Prinz in der Natur gefunden. Neben Natur­gärten inter­es­siert sich Charles auch für die Homöo­pa­thie. Er ist ein respek­ta­bler Aqua­rell­maler, ein gefürch­teter Archi­tektur-Kritiker, aber ebenso eine öffent­liche Figur – und damit Teil der Unter­hal­tungs­branche. Seine Ehepro­bleme, seine Untreue – alles spielte sich in der Öffent­lich­keit ab. «Niemand ausser mir kann verstehen, wie schreck­lich es ist, der Prince of Wales zu sein», hat Charles einst dem briti­schen Histo­riker Max Hastings geklagt. Thema für Schlag­zeilen lieferten seine Ehen: Seine erste Wahl fiel auf die damals 19-jährige Kinder­gärt­nerin Diana Spencer. 850 Millionen Zuschauer welt­weit verfolgten 1981 am Bild­schirm dieses könig­liche Märchen. Das Ende des Märchens ist Geschichte. Die Bezie­hung wurde 1996 durch ein Schei­dungs­ur­teil und ein Jahr später durch den Tod der Prin­zessin endgültig beendet. Der tragi­sche Unfalltod Dianas in Paris stürzte das König­reich in tiefe Trauer. Zwei Milli­arden Menschen sollen welt­weit die Abdan­kung in der West­minster Abbey verfolgt haben. Das Schei­dungs­drama und der Tod der Prin­zessin haben damals das Ansehen des Königs­hauses arg rampo­niert. Selbst der ansonsten hoch ange­se­henen Königin wurde Herz­lo­sig­keit vorge­worfen, als sie sich lange Zeit nicht zum Tod Dianas äusserte. Die Tragödie setzte aber ebenso neue, bedenk­liche Mass­stäbe im Jour­na­lismus. Sie füllte bunte Blätter und wurde zwanzig Jahre später sogar Stoff für die teuerste und erfolg­reichste Netflix-Serie: «The Crown» ist deshalb erwäh­nens­wert, weil sich der fiktio­nale Blick hinter die Palast­fas­sade wie eine histo­ri­sche Doku­men­ta­tion präsen­tiert. Die Mitglieder des Königs­hauses werden darin als kalt­her­ziges, abge­ho­benes Wachs­fi­gu­ren­ka­bi­nett darge­stellt. Der künf­tige König, der die Prin­zessin der Herzen mit seiner Jugend­liebe und heutigen Gemahlin Camilla betrügt, kommt dabei beson­ders schlecht weg. Der Prinz soll «not amused» gewesen sein, liess sein Umfeld verlauten. Charles selber schwieg und ging seinem Tagwerk nach, die Welt zu heilen. Mit seiner «Prince Fonda­tion», einer Stif­tung, die Jugend­li­chen aus schwie­rigen Verhält­nissen zu einer Ausbil­dung verhilft, aber ebenso als Umwelt­schützer. Ein Monarch hat in Gross­bri­tan­nien keine Macht, aber Einfluss. Er hat gegen­über der Regie­rung das Recht, konsul­tiert zu werden und zu warnen. Das letzte dieser Rechte bean­spruchte der Thron­folger während seiner Lehr­zeit eifrig. Seine Briefe waren bei den Behörden gefürchtet, doch Charles sei mehr als ein kruder Eiferer, sagt die Histo­ri­kerin Penny Junor, die verschie­dene Bücher über das Königs­haus geschrieben hat. Wenn am 6. Mai in der West­minster Abbey die Krönungs­hymne erklingt, die Georg Fried­rich Händel 1727 für König Georg II. kompo­niert hat, ist Charles III. 74 Jahre alt. Kein Monarch in der briti­schen Geschichte hat so lange warten müssen, bis er den Thron besteigen konnte. Doch dies im fort­ge­schrit­tenen Alter zu tun, hat durchaus Vorteile. Sein Wille, die Monar­chie zu refor­mieren, lässt sich bereits am Programm erkennen. Die Krönung von Charles soll über­schau­barer, preis­werter und inklu­siver werden. Sie dauert nicht mehr drei Stunden wie bei seiner Mutter, sondern nur noch eine Stunde. Statt 8000 sind nur noch 2000 Gäste geladen. Die Krönung soll, so schreibt der Palast, «die Rolle des Monar­chen in der heutigen Zeit wider­spie­geln und in die Zukunft blicken, während sie gleich­zeitig in lang­jäh­rigen Tradi­tionen und Zere­mo­nien verwur­zelt bleibt». SRF.ch

Guate­mala – Erneuter Vulkan­aus­bruch. Die Erup­tion des Volcán de Fuego (Feuer­vulkan) habe eine sechs Kilo­meter hohe Asche­wolke sowie Ströme aus heisser Asche, Gas und Gesteins­bro­cken ausge­löst, die sich schnell hang­ab­wärts bewegten. Dies teilte der Kata­stro­phen­schutz Conred am Donnerstag mit. Bei einem grossen Ausbruch des 3763 Meter hohen Vulkans im Süden des mittel­ame­ri­ka­ni­schen Landes hatte es im Jahr 2018 Hunderte Tote und Vermisste gegeben. SRF.ch

Indien – Die Span­nungen in Manipur, einem abge­le­genen Bundes­staat an der Grenze zu Myanmar, haben diese Woche stark zuge­nommen. Laut lokalen Medien wurden bei den Unruhen mindes­tens elf Menschen getötet. Mindes­tens zwanzig Menschen wurden verletzt. Die indi­sche Regie­rung hat Hunderte von Truppen in die Region geschickt, um die Unruhen zu unter­drü­cken. NOS.nl

Italien – Heuschre­cken­plage auf Sardi­nien. ORF.at

Japan – «Plan 75 (Plan Nana­jugo, プラン七十五»: Senioren-Suizid zum «Wohle der Nation»? Frei­willig sterben, bevor man zur Last wird. Ist das unsere Zukunft? Ein japa­ni­scher Spiel­film bebil­dert das Undenk­bare. Der Film wurde am 20. Mai 2022 in der 75. jähr­li­chen Film­fest­spiele von Cannes urauf­ge­führt. Der Film gewann auch den Special Mention Award im Caméra d’Or-Wett­be­werb. Der Film wurde am 17. Juni in Japan veröf­fent­licht. Diego Seme­rene vom Slant Maga­zine bewer­tete den Film mit 3 von 4 Sternen und schrieb: „Mit stechender Präzi­sion enthüllt Haya­kawa Chie eine Kultur, die fast mobi­li­siert zu sein scheint, um ihre eigene Seele zu zerstören. Das Drama beginnt mit klas­si­scher Musik und einem Massen­mord im Alters­heim. Eine Gräu­eltat, die der junge Täter so begründet: «Der Über­schuss an Senioren ist eine schwere Belas­tung für die Wirt­schaft und die jüngere Gene­ra­tion. Ich bete, dass meine Tat der Auslöser sein wird für eine breite Debatte und dass sie unserem Land eine helle Zukunft beschert.» Schreck­liche letzte Worte eines Verirrten vor der Selbst­exe­ku­tion. Doch so haar­sträu­bend die Argu­men­ta­tion des Killers in Chie Haya­kawas Horror­sze­nario ist: Sie hallt beun­ru­hi­gend lange nach. Und führt im Film dazu, dass das japa­ni­sche Parla­ment – quasi als Antwort auf den wach­senden Unmut der Jungen – ein frag­wür­diges Gesetz verab­schiedet. Dieses räumt allen Menschen ab 75 – egal ob krank oder kern­ge­sund – das Recht ein, «zum Wohle der Nation» Ster­be­hilfe in Anspruch zu nehmen. Wer das tut, kommt vor dem Suizid in den Genuss von Privi­le­gien. Sprich: Der völlig auf seine Finanzen fixierte Staat moti­viert den älteren Teil der Bevöl­ke­rung in dieser Dystopie zu einem verfrühten Abgang. Film­heldin Michiko spielt als Seniorin ohne Nach­kommen und dickes Porte­mon­naie mit dem Gedanken, die «Premium-Vari­ante» von Plan 75 anzu­nehmen. Diese garniert die «Pro-Kopf-Prämie» von 100’000 Yen, was rund 650 Franken entspricht, mit anderen geschmacks­losen Zücker­chen. «Sie haben alles», argu­men­tiert Michikos Kollegin begeis­tert: «Heisse Quellen, Schwimm­bäder, sogar Massagen. Plus ein Foto­studio. Sie schminken dich schön und machen ein hübsches Abschieds­foto von dir.» Szenen wie diese, mit denen die Regis­seurin unauf­ge­regt künf­tige Alltags­ge­spräche schil­dert, machen «Plan 75» so verstö­rend. SRF.ch

Kanada – In der Provinz Alberta in Kanada wüteten zahl­reiche Wald­brände. Tausende Menschen sind bereits evaku­iert worden. SRF.ch

Kongo (DRK) – Starke Regen­fälle haben Erdrut­sche und über­schwemmte Flüsse verur­sacht. Retter versu­chen im Schlamm Über­le­bende zu finden. NOS.nl

Mali – Die erste Quelle für weissen Wasser­stoff wurde zufällig 50 km nord­west­lich der Haupt­stadt Bamako, entdeckt. Bei einer Trink­was­ser­boh­rung in der Nähe des Dorfes Bouraké­bougou ereig­nete sich 1987 eine uner­war­tete Explo­sion, als ein Arbeiter seinen Ziga­ret­ten­stummel in das Loch warf. Eine gespens­ti­sche „teuf­li­sche“ blaue Flamme brannte seitdem Tag und Nacht. Die „teuf­li­sche“ Flamme wurde zu einer billigen Stromquelle

Uner­wartet, denn in dieser Gegend gibt es weder Öl noch Erdgas. Das Bohr­loch wurde 2012 von der Bohr­firma wieder geschlossen. Bis der wohl­ha­bende Ölun­ter­nehmer Aliou Diallo von der Flamme hörte. Er fand heraus, was hier vor sich ging, und verwan­delte den Ort in eine Quelle des Segens. Es stellte sich heraus, dass es eine reiche Wasser­stoff­quelle war. Nun wird dieser Wasser­stoff genutzt, um die Dorf­be­wohner mit will­kom­menem Strom zu versorgen. Das Unter­nehmen, das diese weisse Wasser­stoff­quelle entdeckte, Hydroma, verliess das Ölge­schäft. Sie setzten ganz auf Wasser­stoff. So haben sie beispiels­weise in Mali weiter nach Wasser­stoff gebohrt und arbeiten nun auch daran, Quellen in Austra­lien und Kanada zu finden. Dies ist unter anderem auch in Nebraska in den Verei­nigten Staaten und Austra­lien gelungen. Das Unter­nehmen firmiert nun unter dem neuen Namen Hyterra. Das ist sehr lukrativ, denn Wasser­stoff ist derzeit unver­schämt teuer. Nahezu der gesamte derzeit produ­zierte Wasser­stoff ist soge­nannter grauer Wasser­stoff. Das bedeutet, dass der Wasser­stoff in einer Reak­tion entsteht, die fossile Brenn­stoffe verwendet. Ein Kilo­gramm grauer Wasser­stoff kann somit bis zu 7 Kilo­gramm CO-Emis­sionen verur­sa­chen. Umwelt­freund­li­cher ist es, Wasser­stoff mittels Elek­tro­lyse, Strom aus Sonnen­kol­lek­toren oder anderem nach­hal­tigen Strom zu gewinnen. Leider ist dieser grüne Wasser­stoff sehr selten und macht nur 0,1 % des gesamten produ­zierten Wasser­stoffs aus. Viele Menschen glauben an die Wasser­stoff­wirt­schaft, weil die Ener­gie­dichte von Wasser­stoff hoch ist. Ein Kilo Wasser­stoff enthält fünfmal so viel Energie wie ein Kilo Diesel. Auch die Verbren­nung von Wasser­stoff setzt nur wenig frei und kein Kohlen­di­oxid oder schäd­liche Verbin­dungen wie Schwefel und Stick­oxide. Der weisse Wasser­stoff stammt aus Gesteinen aus der Zeit, als die Erde noch keine Sauer­stoff­at­mo­sphäre hatte. Geolo­gi­sche Unter­su­chungen zeigen, dass die Wasser­stoff­re­ser­voirs nur unter Fels­domen exis­tieren, die das Gas enthalten. Dies geschieht in Gebieten, in denen die ältesten Gesteine ​​der Erdge­schichte vorkommen, die soge­nannten Kratons. Diese stammen aus der Zeit vor 3,8 Milli­arden Jahren, als die Erde während des letzten schweren Bombar­de­ments von schweren Aste­ro­iden­ein­schlägen verwüstet wurde. Diese bildete die konti­nen­tale Kruste, deren Reste, die Kratone, den Kern von Konti­nenten wie Afrika, Austra­lien und Eura­sien bilden. Damals konnte man als Mensch auf der Erde nicht atmen, weil die Atmo­sphäre aus Stick­stoff und Kohlen­di­oxid bestand. Wenn sie mit Wasser reagierten, nahmen sie den Sauer­stoff auf und Wasser­stoff wurde frei­ge­setzt. NOS.nl

Nieder­lande – Nach Treffen mit Premier­mi­nister Mark Rutte und König Willem-Alex­ander besuchte Selen­skyj zusammen mit Vertei­di­gungs­mi­nis­terin Kajsa Ollon­gren den Mili­tär­stütz­punkt in Soes­ter­berg. Gemeinsam spra­chen sie unter anderem mit den Soldaten. Die Nieder­lande unter­stützen die Ukraine in diesem Jahr mit 2,5 Milli­arden Euro. Der über­wie­gende Teil davon fliesst in die Mili­tär­hilfe. Zu Beginn des Krieges kam die Hilfe haupt­säch­lich aus Rüstungs­gü­tern. Heut wird es haupt­säch­lich direkt von der Rüstungs­in­dus­trie bezogen. NOS.nl

Nigeria – Debatte um Raub­kunst. Grosse Augen in Deutsch­land: Benin-Bronzen gehen in Privat­be­sitz. Deutsch­land gab 20 Arte­fakte an Nigeria zurück. Nun gehören sie der Königs­fa­milie. SRF.ch

Russ­land – Tag des Sieges. Die Feier­lich­keiten in Russ­land fallen kleiner aus als gewohnt. SRF.ch

Schweiz – Neben dem Bundes­fei­ertag am 1. August soll es einen zweiten Schweizer Natio­nal­fei­ertag geben. Der Natio­nalrat hat eine Motion von Mitte-Natio­nalrat Heinz Siegen­thaler ange­nommen, wonach jeweils am 12. September der Grün­dungstag des Schweizer Bundes­staates im Jahr 1848 gefeiert werden soll. «Die Schweiz als Bundes­staat ist am 12. September 1848 aus der Wiege gehoben worden», erklärt Eva Maria Belser, Profes­sorin vom Lehr­stuhl für Staats- und Verwal­tungs­recht der Univer­sität Frei­burg. Damals habe die Tagsat­zung die erste Bundes­ver­fas­sung der Schweiz für ange­nommen erklärt und sie als Grund­ge­setz der Eidge­nossen in Kraft gesetzt. Der 12. September war Belser zufolge der grosse Wende­punkt, an dem souve­räne Kantone ihre Souve­rä­nität teil­weise aufgaben, um ein neues Staats­ge­bilde, die Schwei­ze­ri­sche Eidge­nos­sen­schaft, entstehen zu lassen. «Davor war die Schweiz ein Staa­ten­bund, also ein sehr komplexes, chao­ti­sches Geflecht von Verträgen und Alli­anzen. So gesehen ist am 12. September tatsäch­lich Funda­men­tales passiert für die Schweiz», sagt die Profes­sorin für Verfas­sungs­recht. Das sagt der Motionär: Heinz Siegen­thaler (Mitte/BE) gab zu bedenken, dass der Grün­dungstag des Bundes­staates bisher kaum beachtet werde. «Im inter­na­tio­nalen Kontext gesehen, handelt es sich um ein ausser­ge­wöhn­li­ches Ereignis. Inmitten von Monar­chien und Zeiten von hier­ar­chi­schen Gesell­schafts­ord­nungen haben unsere Vorfahren ein Juwel geschaffen», begrün­dete der Mitte-Natio­nalrat seinen Antrag am Donnerstag. Der bislang einzige Natio­nal­fei­ertag ist der Bundes­fei­ertag am 1. August. Dieser Feiertag wurde aufgrund einer erfolg­rei­chen Volks­in­itia­tive am 26. September 1993 eingeführt.

●Wer Nazi­sym­bole verwendet oder verbreitet, soll künftig dafür bestraft werden können. Der Natio­nalrat hat sich für ein Verbot von Nazi-Symbolik im öffent­li­chen Raum ausge­spro­chen. Die Motion von Mari­anne Binder-Keller (Mitte) wurde deut­lich mit 141 zu 42 Stimmen bei 4 Enthal­tungen ange­nommen. Stimmt auch der Stän­derat zu, muss der Bundesrat die Verwen­dung von natio­nal­so­zia­lis­ti­schen Gesten, Parolen, Gruss­formen, Zeichen und Fahnen sowie von Schriften, Ton- oder Bild­auf­nahmen oder Abbil­dungen, die solche Kenn­zei­chen darstellen oder enthalten, verbieten und unter Strafe stellen. Bisher war es in der Schweiz ohne Folgen möglich, in der Öffent­lich­keit einen Hitler­gruss oder ein Haken­kreuz zu zeigen. Über ein Verbot, wie es etwa Deutsch­land kennt, wird seit knapp 30 Jahren immer wieder disku­tiert. Dass es in der Schweiz bis zu einem mögli­chen Verbot so lange gedauert hat, erstaunt den Histo­riker Damir Sken­derovic nicht: «Der histo­ri­sche Blick auf Natio­nal­so­zia­lismus und Rassismus hat lange die Sonder­fall­po­si­tion in den Vorder­grund gestellt: Die Schweiz, die während des Zweiten Welt­kriegs und in der Zwischen­kriegs­zeit kein natio­nal­so­zia­lis­ti­sches oder faschis­ti­sches Regime gehabt hat.» Aufgrund dieser Selbst­er­zäh­lung sei der Rechts­extre­mismus in der Schweiz häufig als Rand­phä­nomen betrachtet worden, so Sken­derovic, der an der Univer­sität Frei­burg zu Rechts­extre­mismus forscht. Es sollen nur explizit bekannte Symbole und Gesten des Natio­nal­so­zia­lismus verboten werden, zum Beispiel das Zeigen des Hitler­grusses oder eines Haken­kreuzes. Frühere Anläufe wollten weiter­gehen und rassis­ti­sche Symbole grund­sätz­lich verbieten, etwa die Südstaa­ten­flagge – fanden dafür aber keine Mehr­heit im Parla­ment. «Die Südstaa­ten­flagge steht für die Skla­verei und den Rassismus in den USA, aber nicht nur dort, sondern welt­weit», so Skenderovic.

● Infla­tion ist so tief wie seit einem Jahr nicht mehr. Konkret ist die Teue­rung im April laut Bundesamt für Statistik (BFS) auf 2.6 Prozent gesunken, von 2.9 Prozent im März.

● Die Ausbrei­tung des Borken­kä­fers ist besorg­nis­er­re­gend. Ein Spür­hund könnte eine Lösung für den Wald­schutz sein.

Serbien – Vier Tage nach den tödli­chen Schüssen in einer Schule in Belgrad ist der serbi­sche Bildungs­mi­nister Branko Ruzić zurück­ge­treten. „Als verant­wor­tungs­be­wusste und gut erzo­gene Person reiche ich meinen unwi­der­ruf­li­chen Rück­tritt vom Amt des Bildungs­mi­nis­ters“ ein, schrieb Ruzić in einem gestern im Kurz­bot­schaf­ten­dienst Twitter veröf­fent­lichten Brief an Minis­ter­prä­si­dentin Ana Brnabić. Der 47-jährige Sozia­list hatte zunächst das Internet, Video­spiele und „west­liche Werte“ für die Tat eines 13-Jährigen vom Mitt­woch verant­wort­lich gemacht. Die Oppo­si­tion, Menschen­rechts­gruppen und Tausende Demons­tranten forderten daraufhin seinen Rück­tritt. Der Schüler hatte mit einer Waffe seines Vaters acht Kinder und einen Wach­mann seiner Schule in Belgrad erschossen. Weniger als 48 Stunden später erschoss ein 21-Jähriger in mehreren Dörfern nahe Belgrad acht Menschen. Daraufhin kündigte Staats­chef Alek­sandar Vučić eine „fast voll­stän­dige Entwaff­nung“ von Privat­per­sonen an. Nach Regie­rungs­an­gaben sind in dem 6,8‑Millionen-Einwohner-Land mehr als 760’000 Schuss­waffen regis­triert. ORF.at

Slowakei – Der geschäfts­füh­rende Minis­ter­prä­si­dent Eduard Heger hat seinen Rück­tritt ange­kün­digt. Der Grund: Die Präsi­dentin habe keine seiner Lösungs­vor­schläge für die aktu­elle Regie­rungs­krise akzep­tiert. Am Freitag waren bereits der Aussen- sowie der Land­wirt­schafts­mi­nister zurück­ge­treten. Er habe Präsi­dentin Zuzana Čapu­tová ersucht, ihn von seiner Aufgabe zu entbinden, sagte Heger vor Jour­na­listen in Press­burg. Er wolle ihr die Möglich­keit geben, bis zur für den 30. September geplanten Parla­ments­wahl eine Beam­ten­re­gie­rung einzu­setzen. SRF.ch

Sudan ‑Nach einem verei­telten Anschlag auf den türki­schen Botschafter, wird die Botschaft von Khartum nach Port Sudan verlegt. TRT.tr

Syrien – Syrien darf in die Arabi­sche Liga zurück­kehren. RD.sy

Tsche­chien – Die tsche­chi­sche Opern­sän­gerin und Mezzo­so­pra­nistin Soňa Červená ist tot. Die Kammer­sän­gerin starb heute im Alter von 97 Jahren in ihrer Geburts­stadt Prag, wie das Prager Natio­nal­theater mitteilte. Nach ersten Erfolgen in ihrer Heimat ging Červená 1958 in die DDR an die Berliner Staats­oper Unter den Linden. Nach dem Mauerbau floh sie in den Westen und fand neue Enga­ge­ments an der Deut­schen Oper Berlin, der Oper Frank­furt und dem Opern­haus in San Fran­cisco. Ihre Lebens­er­in­ne­rungen erschienen 1999 unter dem Titel „Heimweh verboten – Mein Stück Theater- und Welt­ge­schichte“, Brno: Opus Musicum, 1999, ISBN 978–80-900314–5‑6. Sie verfasste zudem eine Biografie ihres Gross­va­ters, des im 19. Jahr­hun­dert bekannten Instru­men­ten­bauers Václav Červený, Grüss Gott, Herr Červený, Brno: Opus Musicum, 2001, ISBN 978–8‑090–03149‑4. RŽ.cz

Türkei – Diyar­bakır und die kurdi­sche Iden­tität. Das Kurden­pro­blem sei gelöst, behaup­tete der türki­sche Präsi­dent Erdoğan. Zu Beginn seiner Amts­zeit hatte er verspro­chen, kultu­relle Viel­falt im türki­schen Einheits­staat zuzu­lassen. Das weckte Hoff­nungen in den kurdi­schen Gebieten. Ergün Ayik sitzt auf einer Bank vor der arme­ni­schen Kirche und lässt seinen melan­cho­li­schen Blick über die neuen Häuser der Umge­bung schweifen und sagt. «Das ist nicht mehr Diyar­bakır. Sie haben das alte Diyar­bakır zerstört». Ayik hat seine Kind­heits­jahre in den engen Altstadt­gassen verbracht und ist nun zurück zur Feier des Oster­got­tes­dienst in der alten Kirche. Das Gebiet um die Kirche herum war seither Schau­platz eines Kriegs: Kurdi­sche Aufstän­di­sche hatten sich im Herbst 2015 in den engen Gassen verschanzt, die türki­sche Armee zögerte nicht, schoss aus Panzern und Heli­ko­ptern ins histo­ri­sche Zentrum der südost­ana­to­li­schen Millio­nen­stadt. Die Kämpfe haben sich verla­gert, doch ein Teil der Altstadt ist verschwunden. Nach den Kämpfen folgte eine radi­kale bauliche Erneue­rung, anstelle der engen Gassen prägen nun breite Flanier­meilen mit Cafés und Souve­nir­shops die östliche Hälfte der Altstadt. «Die Sanie­rung hat poli­ti­sche Ziele» ist Selma Aslan, die Chefin der Archi­tek­tur­kammer von Diyar­bakır über­zeugt. Die Altstadt solle ihre Iden­tität verlieren. Vor genau hundert Jahren wurde die moderne Türkei als radi­kaler Einheits­staat gegründet. Die dama­lige kema­lis­ti­sche Elite verfolgte eine strikte Assi­mi­lie­rungs­po­litik, darin war kein Platz für kurdi­sche Kultur oder Sprache. Erdoğan trat anfangs dagegen an. Er versprach Öffnung, suchte sogar den Dialog mit allen Kurden und selbst der kurdi­schen Unter­grund­or­ga­ni­sa­tion PKK, doch vergeb­lich. Das Tauwetter war daher kurz­lebig. Längst spre­chen wieder die Waffen. Und auch jetzt im Wahl­kampf bleibt Erdoğan bei seiner kema­lis­ti­schen Rhetorik. Inter­na­tional, SRF.ch

Ungarn – Der Wille des Volkes, mit anderen Worten die Demo­kratie selbst, ist die Haupt­schwäche der fort­schritt­li­chen Kräfte, „und hier können sie erwischt werden“, sagte Minis­ter­prä­si­dent Viktor Orbán am Eröff­nungstag der Conser­va­tive Poli­tical Action Confe­rence (CPAC). Donnerstag in Buda­pest. Der Minis­ter­prä­si­dent betonte, dass das Gegen­mittel gegen das fort­schrei­tende Virus hier in Ungarn sei, es sei für jeden verfügbar, es schütze vor allen Vari­anten, es könne frei einge­nommen werden, es funk­tio­niere überall mit einem „kleinen lokalen Tuning“ und es habe keine Neben­wir­kungen . Er erin­nerte daran, dass die Ungarn die Migra­tion an der Grenze gestoppt, Gender-Propa­ganda in den Schulen verboten und sich kompro­misslos für den Frieden einge­setzt hätten, „und es funk­tio­niert“. Der Premier­mi­nister fügte hinzu, dass die Menschen das Gefühl hätten, „auf Geld zu spielen“ und die poli­ti­sche Kraft zu unter­stützen, die die ganze Nation schützt und ihre Inter­essen vertritt. „Wenn Donald Trump Amerika führen würde, würde heute kein Krieg die Ukraine und Europa erschüt­tern“, sagte Minis­ter­prä­si­dent Viktor Orbán am Donnerstag auf der CPAC-Ungarn-Konfe­renz und bat: „Herr Präsi­dent Trump, kommen Sie zurück und machen Sie Amerika wieder gross und bringen Sie uns den Frieden.“ Bei einer vom Zentrum für Grund­rechte orga­ni­sierten Veran­stal­tung mit dem Titel „Gemeinsam haben wir Macht!“ sagte Viktor Orbán, dass das Wesen der ille­galen Migra­tion darin bestehe, die natio­nale Gemein­schaft zu zerstören, die kultu­relle Grund­lage für das Funk­tio­nieren des Natio­nal­staats zu demon­tieren , und dass dies auch der Zweck der Wach­be­we­gung und der Gender­pro­pa­ganda ist. Sie sind genau wie früher der Kommu­nismus, der die Nation künst­lich in Minder­heiten aufteilt, um Zwie­tracht zwischen den Gruppen zu schaffen, was ihre Macht­basis ist, erklärte er. Er fügte hinzu, dass die west­li­chen Nationen auch von einer fort­schritt­li­chen Aussen­po­litik bedroht seien, die immer in den Krieg führe. Die Verei­nigten Staaten können nur erfolg­reich sein, wenn sie an Reli­gion und tradi­tio­nellen Werten fest­halten, sagte Matt Schlapp, Präsi­dent der American Conser­va­tive Union (ACU), in seiner Eröff­nungs­rede auf der CPAC. Die Verei­nigten Staaten stehen heute vor wirt­schaft­li­chen und kultu­rellen Heraus­for­de­rungen, erklärte Schlapp. „Das Problem ist, dass wir dazu neigen, nicht nur die Ange­le­gen­heiten unseres eigenen Landes zu vermas­seln, sondern auch die anderer“. Er bemerkte und fügte hinzu, dass die Linke alles in ihrer Macht Stehende tue, um diese Grund­lagen zu zerstören. Schlapp betonte dennoch, „wir werden durch­halten, wir werden über­leben, wir werden den Kampf nicht aufgeben“ und „wir werden nicht zulassen, dass die Zivi­li­sa­tion zerstört wird“. Brüssel ist zu einem unzu­sam­men­hän­genden Elfen­bein­turm geworden, in dem uns Büro­kraten sagen, wie wir leben, was wir essen und wie wir denken sollen, sagte der ehema­lige tsche­chi­sche Minis­ter­prä­si­dent Andrej Babiš auf der Conser­va­tive Poli­tical Action Confe­rence. Der ehema­lige Premier­mi­nister erin­nerte daran, dass die nächsten Wahlen zum Euro­päi­schen Parla­ment im Jahr 2024 statt­finden und die Ergeb­nisse die Zukunft der Euro­päi­schen Union, unserer Kinder und künf­tiger Gene­ra­tionen bestimmen werden. Heute wird Europa von Klima­ak­ti­visten und dem Green Deal als Geisel gehalten“, erklärte Babiš. Der Umwelt­schutz ist zwar lebens­wichtig, aber der Grüne Deal in seiner jetzigen Form zerstört die euro­päi­sche Indus­trie, zuver­läs­sige Ener­gie­quellen und bringt die euro­päi­schen Bürger in Armut“. Der ehema­lige tsche­chi­sche Premier­mi­nister sagte, Brüs­seler Beamte versuchten, die EU, die für neun Prozent der welt­weiten CO-Emis­sionen verant­wort­lich ist, dazu zu bringen, „die Welt mit diesem ritu­ellen grünen Selbst­mord zu retten“. Aber ohne die Zusam­men­ar­beit der grössten Umwelt­ver­schmutzer der Welt, sagt er, wird das Abkommen keine Wirkung haben, sondern weiteren Spiel­raum für Angriffe auf die indi­vi­du­ellen Frei­heiten und die Orwell­sche Dystopie schaffen, die uns später erwartet. Er wies darauf hin, dass EU-Ressourcen aus ideo­lo­gi­schen Gründen zuge­wiesen werden und dass es in der Euro­päi­schen Union nicht mehr um den freien Fluss von Waren, Arbeits­kräften und Ideen geht und man nicht daran arbeitet, das Leben der Menschen zu verbes­sern. Brüssel greift die natio­nale Souve­rä­nität, die Meinungs­frei­heit, den gesunden Menschen­ver­stand, die nicht-ideo­lo­gi­sche Bildung, die konser­va­tiven Werte, unsere Tradi­tionen und unsere Lebens­weise an“, fügte Babiš hinzu. Obwohl die Euro­päi­sche Union grosses Poten­zial hat, mangelt es ihr an Führung und die Poli­tiker sind mit ihren eigenen Inter­essen und der Stär­kung ihrer Posi­tionen beschäf­tigt. Babiš sagte, wir brau­chen Poli­tiker, die sich für ein Europa der Nationen einsetzen und gleich­zeitig eine starke, selbst­be­wusste, unab­hän­gige und auto­nome Euro­päi­sche Union aufbauen, die mit den Verei­nigten Staaten und China konkur­rieren kann. Die Conser­va­tive Poli­tical Action Confe­rence (CPAC Hungary), eines der grössten inter­na­tio­nalen Treffen der Konser­va­tiven, fand am 4. und 5. Mai in Buda­pest statt. Ursprüng­lich die jähr­liche Kund­ge­bung der ameri­ka­ni­schen Rechten seit den 1970er Jahren, war das CPAC im vergan­genen Jahr das erste euro­päi­sche Forum, das vom Zentrum für Grund­rechte in der unga­ri­schen Haupt­stadt orga­ni­siert wurde.

● Ungarn spielt eine wich­tige Rolle bei der Inter­na­tio­na­li­sie­rung des Renminbi. Die Magyar Nemzeti Bank (MNB), Ungarns Zentral­bank, orga­ni­sierte die Konfe­renz der Buda­pester Renminbi-Initia­tive zum Thema „Finan­zi­elle Inter­kon­nek­ti­vität und der grüne Über­gang“. Die Redner disku­tierten die Renminbi-Finan­zie­rung, die Rolle von Buda­pest als Finanz­zen­trum in der mittel- und osteu­ro­päi­schen Region und die grünen und nach­hal­tigen Finanz­ak­ti­vi­täten der Zentral­banken, so die Erklä­rung der Bank. In diesem Jahr war die MNB zum siebten Mal Gast­geber der Konfe­renz der Buda­pester Renminbi-Initia­tive, einer einzig­ar­tigen Veran­stal­tung in der Entwick­lung der chine­sisch-unga­ri­schen Finanz- und Wirt­schafts­di­plo­matie. Die Veran­stal­tungs­reihe wurde im März 2015 mit dem Ziel gestartet, die Part­ner­schaft mit der People’s Bank of China (PBC, 人行, Rénháng) weiter zu stärken und den Dialog über die Bedeu­tung und Auswir­kungen der Inter­na­tio­na­li­sie­rung der chine­si­schen Währung Renminbi (RMB) zu fördern. An der Eröff­nungs­ze­re­monie nahmen Mihály Patai, Vize­prä­si­dent der MNB, Yang Chao, Erster Offi­zier und Chargé d’Af­faires Pro Tem der chine­si­schen Botschaft in Buda­pest, Xu Chen, Präsi­dent der Bank of China in Europa, und Zhang Jun, Dekan der Fudan-Univer­sität, die ihre Gedanken teilten. KR.hu

USA – Seit dem Zusam­men­bruch der kali­for­ni­schen Silicon Valley Bank trifft es – wie Domi­no­steine – ein Finanz­haus nach dem anderen. Fast die Hälfte der 4’800 Banken in den USA sind fast zahlungs­un­fähig, da sie ihre Kapi­tal­puffer aufge­braucht haben, berich­tete The Tele­graph Anfang dieser Woche unter Beru­fung auf eine Gruppe von Banken­ex­perten. Diese Woche war die Bank First Repu­blic an der Reihe. Nun müssen mindes­tens drei weitere Regio­nal­banken zittern. Viele betrof­fene Banken sind zu hohe Risiken einge­gangen. Das Muster wieder­holt sich stets aufs Neue. Sobald eine Bank in Verruf gerät, sobald es heisst, sie sei nicht mehr ganz sicher, beginnt der Teufels­kreis: Die Kund­schaft zieht ihr Geld vom Konto ab. Die Bank kann deshalb nicht anders, als hastig Finanz­an­lagen zu verkaufen, um die Gelder an die Kund­schaft auszu­zahlen. Das Problem dabei ist, dass die Bank Verluste erleidet. Denn ihre Anlagen haben an Wert verloren. Das kommt daher, dass sie ihre Inves­ti­tionen in einer Zeit machte, als die Zinsen niedrig waren. Damals sei die Versu­chung gross gewesen, über­mäs­sige Risiken einzu­gehen, sagt Finanz­pro­fes­sorin Lena Tonzer von der deut­schen Univer­sität Magde­burg. «Die Banken waren in den letzten Jahren in einem beson­deren Umfeld, wo die Zinsen sehr niedrig waren», erklärt Tonzer. Sie hätten deshalb versucht, in Geschäfte zu gehen, mit denen Gewinne erzielt und die Profi­ta­bi­lität aufrecht­erhalten werden konnten. «Das kann dazu führen, dass die eine oder andere Bank ein Geschäfts­mo­dell im Über­mass aufbaut – und ausreizt», sagt Finanz­pro­fes­sorin Tonzer. Das Geschäfts­mo­dell vieler US-Regio­nal­banken war also auf Sand gebaut. Deren Manage­ment suchte das rasche Wachstum, nahm im grossen Stil auch grosse Geld­be­träge reicher Kundinnen und Kunden an. Die Banken steckten dann oft statt­liche Beträge in vermeint­lich lukra­tive Kredite für Gewer­be­im­mo­bi­lien. Oder sie kauften lang­fris­tige Anleihen, die eine vergleichs­weise hohe Rendite verspra­chen. Als der US-Immo­bi­li­en­markt zu schwä­cheln begann und – bei rasch stei­genden Zinsen – der Markt­wert der Anleihen sank, wurde es brenzlig für die Banken. Bald sickerte das Wissen über die schlum­mernden Risiken in den Bank­bi­lanzen an die Öffent­lich­keit durch. Zudem reagiert die Bank­kund­schaft in der laufenden Krise beson­ders flink. Alle wissen: Die US-Einla­gen­si­che­rung schützt norma­ler­weise nur Vermögen bis 250’000 Dollar. Gross­kunden drängen darum eilig zum Notaus­gang, sobald sie Lunte riechen. Bisher konnten die ameri­ka­ni­schen Behörden einen Flächen­brand im Finanz­system verhin­dern. Dabei hilft es, dass grosse Finanz­kon­zerne stabil dastehen, beispiels­weise JPMorgan Chase. Der Bran­chen­riese hat am Montag kurzer­hand die gestrau­chelte First Repu­blic, unter­stützt vom US-Einla­gen­si­che­rungs­fonds FDIC, über­nommen. So halten sich die Kosten für die Allge­mein­heit in Grenzen. Aller­dings sorgt das Geschehen in den USA auch in Europa für Unruhe. Es gibt zwar kaum Anzei­chen dafür, dass euro­päi­sche Finanz­häuser glei­cher­massen gefährdet sind. Durch die zusätz­li­chen Rege­lungen, die nach der Finanz­krise 2007 und 2008 einge­führt wurden, sei ein gewisser Puffer da, um Ähnli­ches abzu­fe­dern, so Tonzer, und fügt an: «Aber sicher kann man das nie sagen.» Die Akteure an den inter­na­tio­nalen Finanz­märkten hoffen nun, dass die Situa­tion unter Kontrolle bleibt. Für Zuver­sicht sorgt der Umstand, dass die US-Noten­bank die Zinsen voraus­sicht­lich nicht noch sehr viel weiter erhöhen dürfte. Das dämpft den Druck auf die US-Regio­nal­banken etwas.

● Die Conser­va­tive Poli­tical Action Confe­rence (CPAC) ist eine jähr­lich statt­fin­dende poli­ti­sche Konfe­renz mit konser­va­tiven Akti­visten und Volks­ver­tre­tern aus den ganzen Verei­nigten Staaten. Die CPAC wird von der American Conser­va­tive Union Foun­da­tion (ACUF) orga­ni­siert. Mehr als 100 Orga­ni­sa­tionen leisten ihren Beitrag zu der Orga­ni­sa­tion. Human Events, die Young America’s Foun­da­tion und die National Rifle Asso­cia­tion sind drei der promi­nen­testen Spon­soren in den letzten Jahren. Donald Trump begrüsste die „beson­dere Freund­schaft“ mit Ungarn. Konser­va­tive führen einen histo­ri­schen Kampf gegen marxis­ti­schen Globa­listen und Kommu­nisten auf der ganzen Welt, gegen „Barbaren, die unsere Frei­heit und unsere Tradi­tionen zerstören wollen“, sagte der ehema­lige US-Präsi­dent Donald Trump in einer Video­bot­schaft, die zur Eröff­nung des Abschluss­tages der CPAC Konfe­renz in Buda­pest Ungarn am Freitag ausge­strahlt wurde. Trump betonte, dass die west­liche Zivi­li­sa­tion in ernst­haften Schwie­rig­keiten stecke, dass sie gerettet werden müsse und dass Europa und Amerika „zusam­men­stehen müssen, um unsere Grenzen, unsere jüdisch-christ­li­chen Werte, unsere Iden­tität und unsere Lebens­weise zu vertei­digen“. Er sagte, es sei eine grosse Ehre, „frei­heits­lie­bende Patrioten“ auf der CPAC-Konfe­renz in Buda­pest will­kommen zu heissen, mit denen er sagte, dass Glaube und Familie die Grund­lage einer guten und freien Gesell­schaft sind“ und dass „eine Nation ohne Grenzen über­haupt keine Nation ist“. Donald Trump glaubt, dass Tradi­tion, Rechts­staat­lich­keit, Meinungs­frei­heit und die gott­ge­ge­bene Würde allen mensch­li­chen Lebens die Ideale sind, die die konser­va­tive Bewe­gung zusam­men­halten und die west­liche Zivi­li­sa­tion retten werden. Der ehema­lige US-Präsi­dent sagte auch, dass es ihm eine Ehre gewesen sei, während seiner vier­jäh­rigen Amts­zeit die „beson­dere Freund­schaft“ zwischen den Verei­nigten Staaten und Ungarn zu vertiefen, und dankte Premier­mi­nister Viktor Orbán dafür. An die konser­va­tiven Bürger Ungarns und ganz Europas sagte Donald Trump: „Kämpft weiter, um unsere Frei­heit und unsere Zivi­li­sa­tion zu vertei­digen“. „Wir stehen auf Sieg und werden es durch­ziehen“, sagte der ehema­lige US-Präsi­dent. Zur Eröff­nung des Abschluss­tages der Konfe­renz sprach der ehema­lige US-Fern­seh­mo­de­rator und ehema­lige Gouver­neurs­kan­didat von Arizona, Kari Lake, über die Notwen­dig­keit, die Welt der gefälschten Nach­richten zu bekämpfen, die versucht, „Wahr­sager“ und „starke Führer“ wie Viktor Orbán und Donald Trump zu „vernichten“.. Wir brau­chen starke Führungs­per­sön­lich­keiten, die bereit sind, es mit den Medien aufzu­nehmen, die keine Angst vor Kritik haben und sich keine Sorgen über Versuche machen, sie aus den sozialen Medien zu löschen“, sagte er. Es war eine sehr gute Idee, Vertreter der Ukraine und Russ­lands, die sich im Krieg befinden, an den Verhand­lungs­tisch in Buda­pest zu bringen, um den bewaff­neten Konflikt so schnell wie möglich zu beenden. Er erin­nerte daran, dass die USA bisher 170 Milli­arden Dollar ausge­geben haben, um die Ukraine zu unter­stützen, während Drogen­kar­telle durch die „weit offene Grenze“ im Süden in das Land eindringen. Lake sagte, „das Geld sollte aus diesem Krieg entfernt werden“, und der russi­sche und der ukrai­ni­sche Präsi­dent sollten sich zu Verhand­lungen zusam­men­setzen. „Mütter fordern Frieden für ihre Kinder“, schloss der US-Poli­tiker. KR.hu

● Einer Umfrage zufolge glaubt eine Mehr­heit der befragten US-Ameri­kaner, Präsi­dent Joe Biden sei nicht fit genug für die effek­tive Ausübung seines Amtes. 63 Prozent bemän­geln seine geis­tige Schärfe, 62 Prozent seinen körper­li­chen Zustand. An der Umfrage haben etwas mehr als 1000 Erwach­sene teil­ge­nommen. Erst Ende April hat der 80-jährige Biden ange­kün­digt, 2024 zur Wieder­wahl anzu­treten. Die Umfrage wurde am Sonntag von der «Washington Post» und dem Sender ABC veröf­fent­licht. Über den ehema­ligen US-Präsi­denten Donald Trump, der bei der Wahl im kommenden Jahr eben­falls nochmal antreten will, äusserten sich die Bürger posi­tiver. Sie beschei­nigten dem 76-Jährigen mehr­heit­lich die nötige psychi­sche und physi­sche Fitness für den Posten im Weissen Haus. 54 Prozent werteten Trump als mental fit genug, 64 Prozent werteten ihn als körper­lich fit genug für das höchste Amt im Staat. SRF.ch