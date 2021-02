Was in der Schweiz und anderswo berichtet wurde

Mitge­hört und tran­skri­biert von Wilhelm Tell

Afgha­ni­stan. Biden verschiebt Trup­pen­abzug. SRF.ch

Argen­ti­nien hat gutes Gesund­heits­wesen, viele Impf­sta­tionen, hat aber nur russi­schen Impf­stoff bestellt und da gibt es Engpässe. SRF.ch

Austra­lien. Im Streit mit Face­book werden immer wieder Inter­net­in­halte blockiert. Verleger fordern Geld vom Inter­ne­t­riesen für ihre Inhalte. SRF.ch

Brasi­lien hat gutes Gesund­heits­wesen, Impf­sta­tionen, hat aber erst sehr spät Impf­stoff bestellt. In den meisten Ländern Südame­rikas fehlt die medi­zi­ni­sche Infra­struktur. SRF.ch

Chile ist der Corona­meister in Südame­rika: sehr gutes Gesund­heits­wesen, viele Impf­sta­tionen, recht­zei­tige Beschaf­fung von Impf­stoff auf der ganzen Welt, pünkt­liche Bezah­lung. Erstes Land mit Herdenim­mu­nität. Grosser Erfolg für den zunächst umstrit­tenen Premier Sebas­tián Piñera. SRF.ch

China. Uigu­ren­kon­fe­renz in Ürümqi mit 300 Teil­neh­mern aus aller Welt, um zu zeigen, dass es keinen Genozid gibt, nachdem Kanada forderte Beijing die Olym­pi­schen Spiele zu entziehen wegen des Uiguren-Geno­zids. CRI.cn

Deutsch­land. Bomben­ex­plo­sion am Firmen­sitz von Lidl in Neckar­sulm. SWR.de

Dubai. Hat der Scheich seine 35-jährige Tochter Prin­zessin Latifa wegge­sperrt, nachdem sie ausbüchsen wollte? Sie ist seit längerem verschwunden. In England ist ein Video von ihr aufge­taucht. Der Scheich hat gute Bezie­hungen zum briti­schen Königs­haus. ZP30.py

EU drückte Pfizers Preis von 54 €/Impfdose auf €15.- SWR.de

Frank­reich. Für den Wieder­aufbau von Nôtre Dame braucht man tausend 200 Jahre alte Eichen. ZP30.py

Geor­gien. Trotz des grossen Wahl­sieges der Partei „Geor­gi­scher Traum“ im November 2020, fordert Oppo­si­tion neuen Premier. Premier Giorgi Gacharia trat am 18. Februar 2021 infolge eines Streits zurück. Die Ernen­nung von Gacharia war umstritten. Es kam zu Span­nungen zwischen Regie­rung und Oppo­si­tion. Neuwahlen? SRF.ch

Indo­ne­sien. Touris­tik­pa­ra­dies Bali angeb­lich coro­nafrei. NPO.nl

Irland öffnet nicht vor dem Hoch­sommer Gastro und Hotels. SRF.ch

Israel führt als erstes Land einen Corona-Impf­pass ein, der vieles möglich macht: Restau­rants, Hotels,Kino, Reisen, Stfrand, usw. SRF.ch

Italien. Ätna speit Feuer. SRF.ch Wegen Südar­fri­ka­va­ri­ante wird Meran abge­rie­gelt. ORF.at

Kara­bagh. Der Zank­apfel zwischen Arme­nien und Aser­bai­dschan soll als Amts­sprache Russisch einführen. NPO.nl

Mexiko hortet Impf­stoff. Tests fand man zu teuer. Restau­rants sind seit Mitte Januar geöffnet. NPO.nl

Nieder­lande. Das älteste Radio­pro­gramm der Welt, „Arbei­ds­vit­aminen“, also Musik am laufenden Band, feiert am 19.2. seinen 75er. In Hilversum wurde ein Denkmal dazu errichtet mit Musik auf Knopf­druck. NPO.nl

Öster­reich. Die frei­heit­li­chen Abge­ord­neten im Wiener Parla­ment weigern sich Masken zu tragen. Man kann sie dazu nicht zwingen, doch will man sie jetzt in die hintersten Ränge verbannen und hinter Plexi­glas verste­cken. ORF.at

Para­guay. Grenze zu Argen­ti­nien coro­nabe­dingt schon lange dicht. Grenz­händler können Strom und Wasser nicht mehr bezahlen. ZP30.py

Polen. Nach den Exzessen im Winter­sportort Zako­pane stei­gende Coro­na­zahlen und Lock­down­ver­län­ge­rung. In Krakau 30 Jahre Jubi­lä­ums­treffen der Visegrád-Staaten. Im Früh­jahr suchen die Polen in den Wäldern nach abge­wor­fenen Geweihen. RPI.pl Museen sind auf, Restau­rants zu. Schon über 100 Restau­rants bezeichnen sich jetzt als Museen, z.B. „Museum der Essens­kultur“ u.ä., und sperren verbo­te­ner­weise auf. Die Strafen dafür sind hoch, doch haben die Besitzer sowieso kein Geld mehr, berichtet Sarah Nowotny aus Warschau. SRF.ch Akademie der Wissen­schaften möchte Fremd­wörter durch polni­sche Wörter ersetzen, um die polni­sche Sprache zu retten. RPI.pl

Russ­land. Es gab in Moskau keinen Lock­down. Es gibt kaum mehr Covid Mass­nahmen, auch Restau­rants haben offen, lockere Masken­pflicht. Da ausser­halb von Moskau wenig geimpft wird, sind erst 2% der Russen geimpft, in der Schweiz sind es 5%. Ausser­halb von Moskau und bei den älteren ist das Inter­esse am Kritiker Navalny gering, sagt der SRF Korre­spon­dent. In einem weiteren Prozess wurde Navalny zu fast 1 Mio Rubel Strafe verur­teilt. Er hat weitere Prozesse verloren. SRF.ch Forde­rung euro­päi­scher Insti­tu­tionen, den Kritiker frei­zu­lassen, schei­tern an der neuen Russi­schen Verfas­sung, die natio­nale Inter­essen über das inter­na­tio­nale Recht stellt. ZP30.py

Schweiz er Reise­busse stehen jetzt ein ganzes Jahr still. Es gibt keine Entschä­di­gung. Locke­rungen ab 1.3., Geschäfte, Museen auf, Restau­rants bleiben in den meisten Kantonen bis April zu. Immer mehr Studenten der Hotel­fach­schulen werfen das Hand­tuch. Wer möchte schon Hotel­di­rektor werden, wenn die Hotels nicht aufsperren dürfen. Das Virus soll uns ja auf ewig erhalten bleiben. Alter­na­tiver Arzt im Tessin als Coro­nal­eugner suspen­diert, weil er Corona klein­redet und eigene Ideen und Thera­pien hat. Basler Fasnacht fand abge­speckt statt – trotz Verbotes. Polizei schritt nicht ein. SRF.ch

Slowakei . Ernste Situa­tion, Pande­mie­beirat fordert rasch Import von Sputnik Impf­stoff. Impf­be­reit­schaft aller­dings gering. Aus deut­scher Sicht ist auch die Slowakei neben Tsche­chien und Tirol Muta­ti­ons­land. LKW Stau bis 30 km bei Test­stellen, Strafen bis 15.000 €. Aerzte und Sani­täter aus den Nach­bar­län­dern helfen aus im Land. RSI.sk .

Tansania. Allah hat uns erhört, kein Corona auf Sansibar, so der Präsi­dent; volle Flug­zeuge, Strände, Hotels, Bars, Restau­rants, Geschäfte. Doch jetzt ist der Vize­prä­si­dent plötz­lich gestorben – an Corona. SRF.ch

Tsche­chien . Lock­down-Locke­rung ausge­setzt, Geschäfte zu, Zahlen so hoch wie im November 2020. Auf dem Weg nach Bayern machen tsche­chi­sche LKW Umweg von 200 km wegen der Coronasperren. RPI.cz

In der Türkei leben über 50.000 Uiguren aus West­china. Sie demons­trieren regel­mässig vor den chine­si­schen Konsu­laten gegen die Zwangs­as­si­mi­la­tion. Seit vier Jahren geht der türki­sche Rück­halt zurück. Die Türkei ist am Seiden­stras­sen­pro­jekt betei­ligt und bezieht jetzt fast seinen gesamten Impf­stoff aus China, ausserdem Kredite in Milli­ar­den­höhe. China möchte die Uiguren zurück. SRF.ch

Ukraine baut Atom­müll­zwi­schen­lager in Černobyl. Fertig­stel­lung geplant für 2030. ZP30.py

Ungarn. Der Euro­päi­sche Gerichtshof droht mit einer heftigen Strafe, wenn Ungarn weiter Spenden an NGOs im Internet publi­ziere. Dies sei nicht(!) mit Demo­kratie zu verein­baren. ORF.at

Uruguay wird wohl nach Chile der zweite Corona­meister in Südame­rika. SRF.ch

USA. UNO dringt auf gerechte Vertei­lung des Impf­stoffes: in 130 Ländern sei noch niemand geimpft. ORF.at Nestlé verkauft Wasser­ge­schäft in den USA, ausser Luxus­marken wie Perrier. ZP30.py Rush Limbaugh, popu­lärer Mode­rator und Wegbe­reiter für Trump, Träger der US Frei­heits­me­daille, an Krebs mit 70 gestorben, am 17.2. in Palm Beach (Florida), gehörte mit Paul Harvey (ABC) und Larry King (CNN/RT) zu den bekann­testen und best bezahlten US Mode­ra­toren. Trug sehr zum Wahl­er­folg von Donald Trump bei. Wie dieser war auch er deut­scher Abstam­mung. US Mars­ro­boter landet pünkt­lich um 21.55 MEZ am 18.2. am Mars, um nach einfa­chem Leben (Mikroben) zu suchen. Viele Kameras, Mikro­fone, Drohne. In Kali­for­nien soll man Maske auch zuhause tragen. SRF.ch