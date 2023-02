Was in der Schweiz und anderswo berichtet wurde – 17.02.2023

Im Internet mitge­hört und mitge­schrieben von Wilhelm Tell

China – He Jiankui hatte im November 2018 die Geburt der Zwil­lings­mäd­chen „Lulu“ und „Nana“ verkündet. Ausserdem gab der Forscher damals an, dass eine weitere Frau mit einem gentech­nisch verän­derten Kind schwanger sei. Auch dieses Kind sei später geboren worden. Der Forscher gab an, das Erbgut der Kinder mit Hilfe der Genschere Crispr/Cas9 so mani­pu­liert zu haben, dass die Kinder vor einer Anste­ckung mit HIV geschützt seien. Sein Vorgehen löste in Fach­kreisen und in der Öffent­lich­keit grosse Empö­rung aus. He Jiankui wurde in China zu drei Jahren Haft verur­teilt, wie die „South China Morning Post“ am Dienstag berich­tete. Demnach betreibt er bereits ein neues Labor in Peking, in dem er an erschwing­li­chen Thera­pien für seltene gene­ti­sche Krank­heiten forscht. Seine lang­fris­tige Vision sei es, „dass jeder von uns frei von Erbkrank­heiten sein sollte“, zitierte das Blatt. ORF.at

Deutsch­land – Tränen sind wie Prote­in­shakes. Die Wissen­schaft unter­scheidet zwischen emotio­nalen, basalen und reflek­to­ri­schen Tränen. Letz­tere entstehen durch Reize von Aussen. Zwie­bel­schneiden oder Wind etwa. Basale Tränen hingegen befeuchten das Auge und schützen es mit reini­genden Eigen­schaften. Die Zusam­men­set­zung der drei Tränen­arten ist gleich: Elek­tro­lyte, Wasser und Proteine. Anders ist die Konzen­tra­tion: Emotio­nale Tränen enthalten mehr Proteine als Reflex­tränen, und mehr Prolaktin, Mangan und Kalium. Psycho­logen der Univer­sität Ulm haben in einer im August 2022 veröf­fent­lichten Studie die Gründe für Tränen in fünf Kate­go­rien einge­teilt: Einsam­keit, Macht­lo­sig­keit, Über­for­de­rung, Harmonie und Medi­en­konsum. Ad Ving­er­hoets ist Professor für klini­sche Psycho­logie an der Uni Tilburg: Seinen Forschungen zufolge weinen Frauen 30 bis 64 Mal pro Jahr, Männer nur 6 bis 17 Mal. Ving­er­hoets hat auch die durch­schnitt­liche Dauer eines Heul­an­falls unter­sucht: Frauen weinen eigenen Angaben zufolge im Durch­schnitt sechs Minuten am Stück, Männer zwei bis drei Minuten. Tatsäch­lich seien Männer auch biolo­gisch dazu veran­lagt, weniger Tränen zu vergiessen: «Studien zeigen, dass Männer grös­sere Tränen­ka­näle haben. Dadurch ist es unwahr­schein­li­cher, dass die Tränen so weit aufsteigen, dass sie über das Augenlid auf die Wange fliessen», so Ving­er­hoets. Ob Weinen Stress abbaut, ist umstritten. Ihren Ursprung hat diese These in der Entde­ckung, dass emotio­nale Tränen mehr Stress­hor­mone enthalten als reflek­to­ri­sche Tränen. Doch die Stim­mung verbes­sert sich nach dem Weinen nicht unbe­dingt. Lange glaubten Forscher, dass Menschen die einzigen Wesen seien, die aus emotio­nalen Gründen weinen. Forschende aus Japan konnten im August 2022 aber zeigen: Auch Hunde können beim Wieder­sehen mit Herr­chen oder Frau­chen Freu­den­tränen vergiessen. Eine entschei­dende Rolle spiele dabei mögli­cher­weise das Kuschel­hormon Oxytocin, das bei der Geburt und für das Zusam­men­leben unter Menschen eine grosse Rolle spielt: Es leitet die Wehen ein, stimu­liert die Milch­pro­duk­tion, stärkt die Bindung zwischen Mutter und Kind und kann auch die Bindung von Liebes­paaren unter­stützen. SRF.ch

● Musiker dürfen in vielen Berliner U‑Bahnhöfen wieder spielen. RBB.de

● Baer­bock gegen Scholz. Klar­text statt «scholzen»: Es brodelt in der Ampel­ko­ali­tion. Dicke Luft in Berlin: Kanzler Olaf Scholz und Aussen­mi­nis­terin Anna­lena Baer­bock stecken in einer Bezie­hungs­krise. SRF.ch

Elfe­bein­küste – Die ehema­lige deut­sche Kanz­lerin Angela Merkel hat heute in der Elfen­bein­küste den Frie­dens­preis der UNO-Kultur­or­ga­ni­sa­tion (UNESCO) entge­gen­ge­nommen. Mit der Auszeich­nung würdigte die Orga­ni­sa­tion Merkels Flücht­lings­po­litik im Jahr 2015, als Deutsch­land mehr als 1,2 Millionen flüch­tende Menschen aufnahm. ORF.at

Erdöl – Die inter­na­tio­nalen Erdöl­kon­zerne erzielen zurzeit so grosse Gewinne wie noch nie. Erst letzte Woche hat die nieder­län­di­sche Shell einen Rein­ge­winn von 40 Milli­arden US-Dollar vermeldet. Nun gibt die briti­sche BP bekannt, dass sie im letzten Jahr 28 Milli­arden Dollar verdient, so viel wie noch nie in der 114-jährigen Geschichte des Unter­neh­mens. Die Gewinne sind den Ölkon­zernen letztes Jahr sozu­sagen in den Schoss gefallen. Kriti­ke­rinnen werfen Exxon, Chevron, BP und Konsorten gar vor, das Nichtstun – nämlich das Ruhen­lassen bestehender Förder­an­lagen – habe das Angebot an Öl und Gas noch zusätz­lich verknappt, das wegen des Krieges Russ­lands gegen die Ukraine ohnehin zurück­ge­gangen war. Auf jeden Fall ist die Nach­frage seit dem Ende der Corona-Mass­nahmen in vielen Ländern wieder deut­lich ange­stiegen. Die Preise sind rich­tig­ge­hend explo­diert. Pro Fass Öl und Kubik­meter Gas haben die Ener­gie­kon­zerne also plötz­lich deut­lich mehr verdient als noch im Jahr zuvor. Dafür können sie wenig bis nichts. Sehr wohl in der Hand haben die Konzerne aber die Vertei­lung der unver­hofften Gewinne. Und da sticht etwas bei allen ins Auge: Sie schauen erstmal für sich selbst, bezie­hungs­weise für ihr Aktio­na­riat. Dass börsen­ko­tierte Unter­nehmen ihre Divi­dende erhöhen, wenn es ihnen gut läuft, ist normal. Darauf speku­lieren die Anle­ge­rinnen auch. Chevron, Shell, BP und Co. lassen es dabei aber nicht bewenden. Sie kaufen für Milli­ar­den­be­träge eigene Aktien zurück und vernichten diese. Auf diese Weise verknappen sie das Angebot, was den Kurs der verblie­benen Aktien in die Höhe treibt. Illegal ist das nicht. Es ist aber eine Prio­ri­tä­ten­set­zung, die nicht nur die radi­kalen unter den Klima­schüt­ze­rinnen und ‑schützer verstört. Beispiel Shell: Das Unter­nehmen will trotz doppelt so hohem Gewinn nicht mehr in Sonnen- und Wind­strom­pro­duk­tion inves­tieren als bisher. BP geht sogar noch einen Schritt weiter: Die Briten bauen die Erdöl- und ‑gasför­de­rung weiter aus und fahren ihre Klima­ziele bis 2030 zurück. Unüber­hörbar ist derweil auch die Forde­rung, dass die Ener­gie­kon­zerne mit ihren Gewinnen die Staaten unter­stützen sollen, die mit Milli­arden an Steu­er­gel­dern die Energie künst­lich vergüns­tigen und Preise deckeln müssen, damit die sozial Schwa­chen und Klein­un­ter­nehmen nicht unter der Last der gestie­genen Ener­gie­preise zusam­men­bre­chen. Zwar haben verschie­dene euro­päi­sche Länder bereits eine soge­nannte Über­ge­winn­steuer einge­führt, Ener­gie­un­ter­nehmen müssen also einen Teil der plötz­li­chen Mehr­ein­nahmen ablie­fern. Doch wirk­lich zu schmerzen scheint das keinen der grossen Ener­gie­kon­zerne. Nach den Rekord­zahlen von BP werden die Rufe nach einem stren­geren staat­li­chen Eingreifen wohl noch lauter. Tatsäch­lich scheint ein solches sowohl finanz- und sozi­al­po­li­tisch gerecht­fer­tigt, als auch klima­po­li­tisch unab­dingbar. Denn der Markt allein scheint es in der aktu­ellen Energie-Krise nicht richten zu können oder zu wollen. SRF.ch

Gross­bri­tan­nien – Selenski in London. Selenski weibelt für Kampf­flug­zeuge – und stösst auf offene Ohren. Die Briten wollen künftig auch ukrai­ni­sche Kampf­pi­loten ausbilden, und gehen damit weiter als andere Nato-Staaten. SRF

Indo­ne­sien – Ein Pilot (37) aus Neusee­land ist in der indo­ne­si­schen Provinz Papua von einer sepa­ra­tis­ti­schen Rebel­len­gruppe entführt worden, die sagt, dass sie ihn nicht frei­lassen wird, bis die Unab­hän­gig­keit West Papuas aner­kannt ist. Die Passa­giere wurden frei­ge­lassen, weil sie Papuas sind, sagte ein TPNPB-Rebellen-Spre­cher. Der Pilot sei am Leben, so die Rebellen, aber wenn die indo­ne­si­sche Regie­rung den Forde­rungen nicht nach­komme, „wird er hinge­richtet“. NOS.nl

Iran – Der Iran verr­öf­fent­licht Bilder unter­ir­di­scher Luft­streit­kräf­te­basis. Von dem Stütz­punkt sollen Kampf­jets, Bomber und Drohnen Über­ra­schungs­an­griffe sowie Lang­stre­cken­ope­ra­tionen starten können, berich­tete die staat­liche Nach­rich­ten­agentur IRNA heute. VOIRI.ir

Italien – Der stell­ver­tre­tender Minis­ter­prä­si­dent Matteo Salvini, Vorsit­zender der Lega-Partei, kriti­sierte letzte Woche die Entschei­dung der RAI, Selenski auf dem Sänger­fest auftreten zu lassen, indem er sagte: „Hoffen wir, dass Sanremo das italie­ni­sche Sänger­fest bleibt und sonst nichts. “, bevor er hinzu­fügte: „Ich hoffe, dass der Krieg so schnell wie möglich endet und die Bühne der Blumen­stadt Sanremo der Musik vorbe­halten bleibt.“ In der Zwischen­zeit hat Giuseppe Conte, ein ehema­liger Minis­ter­prä­si­dent und Führer der 5‑Sterne-Bewe­gung, in den Reihen der derzei­tigen Oppo­si­tion Italiens darauf hinge­wiesen, dass er zwar „sehr glück­lich“ gewesen sei, als Selenski im vergan­genen März einge­laden wurde, vor dem italie­ni­schen Parla­ment zu spre­chen, aber lieber nicht in Sanremo. RAI.it

Moldau – Regie­rungs­krise: Die proeu­ro­päi­sche Regie­rungs­chefin Natalia Gavri­lita (Partei der Aktion und Soli­da­rität – PAS) ist heute völlig über­ra­schend nach einein­halb Jahren im Amt zurück­ge­treten. Ihr Rück­tritt hat den Abgang ihres gesamten Kabi­netts zur Folge. Gavri­lita war zuletzt wegen der Teue­rungs­spi­rale sowie der schweren Ener­gie­krise im Land in der Kritik gestanden. SRF.ch

Neusee­land – Die Polizei hat eine Ladung Kokain im Wert von einer halben Milli­arde Neusee­land-Dollar aus dem Pazifik gefischt, fast 300 Millionen Euro. Die 81 je 3,2 Tonnen schweren Drogen­pa­kete trieben auf einer Art Floss im Meer umher, vermut­lich um später abge­holt zu werden. NOS.nl

Nieder­lande – Amsterdam verbietet Kiffen auf der Strasse. Die nieder­län­di­sche Haupt­stadt arbeitet daran, ihr Image als Kiffer-Haupt­stadt Europas loszu­werden. So darf ab Mitte Mai in der Altstadt kein Haschisch oder Mari­huana mehr geraucht werden, wie die Stadt auf ihrer Webseite mitteilt. Das Kiff­verbot in der Amster­damer Altstadt ist eine Mass­nahme gegen die grossen Probleme durch den Massen­tou­rismus, wie die nieder­län­di­sche Haupt­stadt mitteilte. Im berühmten Rotlicht­viertel, den «Wallen», müssen Gast­stätten künftig zudem eher schliessen und Prosti­tu­ierte früher aufhören. Das Viertel solle für die Bewohner sicherer und lebens­werter werden, so die Stadt. «Vor allem nachts kann die Atmo­sphäre sehr grimmig werden.» Seit Jahren klagen Anwohner über Folgen des Massen­tou­rismus wie saufende, grölende und kiffende Menschen auf den Strassen. Touristen würden ausserdem Stras­sen­dealer anziehen, erklärte die Stadt. Diese sorgten wiederum für Krimi­na­lität und damit für eine Atmo­sphäre der Unsi­cher­heit. Die neuen Regeln gehören zu einem Mass­nah­men­paket gegen Probleme durch den Massen­tou­rismus. Gastro­be­triebe dürfen ab 1 Uhr nachts keine neue Kund­schaft mehr einlassen. Und die Prosti­tu­ierten müssen die berühmten Fenster um spätes­tens 3 Uhr nachts schliessen, statt wie bisher erst um 6 Uhr. Die Stadt­ver­wal­tung beab­sich­tige mit ihren Mass­nahmen, dass auch die touris­ten­ge­plagte Altstadt für die Bewoh­ne­rinnen und Bewohner lebens­wert bleibe, sagt Elsbeth Gugger. Die Jour­na­listin lebt in Amsterdam. SRF.ch

Ostsee – Nach Angaben des bekannten US-Inves­ti­gativ-Jour­na­listen Seymour Hersh haben die USA die Nord-Stream-Pipe­line in die Luft gesprengt. Es sei eine verdeckte Opera­tion der CIA gewesen. Der Geheim­dienst CIA soll demnach in Zusam­men­ar­beit mit Norwegen die Spren­gung durch­ge­führt haben. Nach den Recher­chen von Hersh, der einst mit einem Pulitzer-Preis ausge­zeichnet wurde, sollen US-Tief­see­tau­cher unter der Tarnung einer Nato-Mili­tär­übung die Minen, die später fern­ge­steuert zur Explo­sion führten, entlang der Pipe­lines plat­ziert haben. In seinem Artikel schreibt der Jour­na­list, dass US-Präsi­dent Joe Biden (80) die Entschei­dung nach einer mona­te­langen Planung getroffen habe. Insge­samt vier Explo­sionen hatten im September in den Wirt­schafts­zonen Schwe­dens und Däne­marks in der Ostsee mehrere Lecks in die Pipe­lines „Nord Stream 1“ und „Nord Stream 2“ gerissen, USA demen­tieren. SWI.ch

Peru – Nach offi­zi­ellen Angaben sind in Peru fast 600 Seelöwen an der Vogel­grippe verendet. Die toten Tiere seien entlang der Küste entdeckt worden, teilten die Behörden des südame­ri­ka­ni­schen Landes mit. Eine Unter­su­chung der Kadaver habe ergeben, dass die Seelöwen mit dem Vogel­grip­pe­virus H5N1 infi­ziert gewesen seien. Ausserdem seien in verschie­denen Schutz­ge­bieten rund 55’000 tote Vögel gefunden worden, darunter Peli­kane, Möwen und Pinguine. Der Erreger H5N1 kann in seltenen Fällen auch auf Menschen über­tragen werden und dann schwere Erkran­kungen auslösen. RBB.de

Schweiz – Eine neue EU-Verord­nung erlaubt seit kurzem das Beifügen von Grillen-Pulver in gewissen Lebens­mit­teln. Wer bei den Inhalts­stoffen folgende Angabe liest: «Teil­weise entfet­tetes Pulver aus Acheta dome­sticus (Haus­grille)», der isst Gril­len­mehl. Gril­len­mehl in Getrei­de­riegel, Schog­gis­ten­geli, Suppe oder Pasta. Das prote­in­reiche Pulver kann zum Beispiel in Back­waren, Teig­waren, Guetzli, Suppen oder Schoggi vorkommen. Konsu­menten könnten sich über den neuen Inhalts­stoff auf der Verpa­ckung infor­mieren, sagt Sarah Camen­isch vom Bundesamt für Lebens­mit­tel­si­cher­heit und Vete­ri­när­wesen (BLV).

● Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg, Infla­tion: Das Jahr 2022 war von Krisen gezeichnet. Trotzdem ist die Mehr­heit der Schwei­ze­rinnen und Schweizer zufrieden mit dem vergan­genen Jahr. Nur 15 Prozent beur­teilen 2022 rück­bli­ckend als eher schlecht oder sehr schlecht, wie das Forschungs­in­stitut Link in einer Umfrage heraus­ge­funden hat. 26 Prozent standen dem vergan­genen Jahr neutral gegen­über. Bei der Befra­gung im Januar 2023 gaben zudem 83 Prozent an, glück­lich zu sein. Im Januar 2022 lag der Wert bei 80 Prozent. Auffal­lend ist laut Link der Vergleich zum Nach­bar­land Deutsch­land: Dort sagten ledig­lich 31 Prozent der Befragten, sie beur­teilten das persön­liche Jahr 2022 als eher gut oder sehr gut. Dazu gaben für den Januar 2023 nur gerade 65 Prozent der Befragten an, glück­lich zu sein. Im Januar 2022 lag der Wert bei 61 Prozent. Unter­schiede zwischen der Schweiz und Deutsch­land gibt es auch bei Geld­sorgen: So gaben 41 Prozent der Schweizer Befragten für den Januar 2022 an, nie wegen Geld Exis­tenz­ängste zu haben. Für den Januar 2023 lag der Wert bei 39 Prozent. Für Deutsch­land lagen diese Werte für den Januar 2022 bei 25 Prozent und ein Jahr später bei 21 Prozent.

● Zirkus Knie – von der Schiene auf die Strasse. Klar, dass die Bahn weg sei, sei traurig, aber im Zirkus gehe es auch um anderes, sagt Fredy Knie junior: «Die Leute kommen wegen der Zirkus­vor­stel­lung, die muss gefallen. Ich schaue vorwärts, nicht zurück.» Die Vorbe­rei­tungen für die neuen Vorstel­lungen seien schon in vollem Gang. Nach der neun­mo­na­tigen Tournee 2022, die laut eigener Aussage eine der erfolg­reichsten der Zirkus-Geschichte war und rund 300 Shows umfasste, steht die dies­jäh­rige Tournee schon in den Start­lö­chern. Die Premiere soll am 10. März stattfinden.

● Dieses Jahr werden in der Schweiz 9 Millionen Menschen leben. Die Bevöl­ke­rung in der Schweiz wächst rasant und weit stärker als in den Nach­bar­län­dern. Im Jahr 2022 wuchs die stän­dige Wohn­be­völ­ke­rung um bis zu 80’000 Personen. Hinzu kommen ca. 20’000 Asyl­su­chende sowie ca. 70’000 Personen mit Schutz­status S aus der Ukraine. Macht insge­samt ein Bevöl­ke­rungs­wachstum von rund 170’000 Menschen. Für SVP-Natio­nalrat Mike Egger ist die Rech­nung einfach: «Mehr Menschen brau­chen mehr Ressourcen.» Sei es beim Strom­ver­brauch, den Emis­sionen oder dem Lebensmittelverbrauch.

● Nach seiner zweiten Covid-19-Impfung vor 1.5 Jahren erleidet Mirko Schmidt eine Hirn­haut- und eine Herz­mus­kel­ent­zün­dung. Der Zusam­men­hang zur Impfung sei laut seinen Ärzten «sehr wahr­schein­lich». Seither hat sich der Vater dreier kleiner Kinder nie mehr ganz erholt. Er ist rasch erschöpft und erleidet immer wieder Zusam­men­brüche. Vor seiner Erkran­kung Professor der Sport­wis­sen­schaft an der Univer­sität Bern ist er heute – am Post-Vac-Syndrom erkrankt – zu 100 Prozent arbeits­un­fähig. Von vielen Ärzten sowie von den Behörden fühlt sich Mirko Schmidt im Stich gelassen. Viele täten den Konnex zwischen Impfung und Krank­heit zu schnell als haltlos ab. Deshalb gründet er den Verein Post-Vakzin-Syndrom Schweiz und klagt im «Tages­ge­spräch» von SRF die Behörden an: Sie hätten zu wenig genau und zu wenig präzis über mögliche Kompli­ka­tionen nach der Impfung infor­miert. (www.postvac.ch)

● Ille­gale Medi­ka­men­ten­im­porte. Das Bundesamt für Zoll und Grenz­si­cher­heit (BAZG) hat laut Swiss­medic im Jahr 2022 6793 Sendungen beschlag­nahmt. Fast 80 Prozent der beschlag­nahmten Pakete enthalten Potenzmittel.

● Schlechte Tinte lässt viele histo­ri­sche Schrift­stücke zerfallen. «Tinten­frass» bedroht in der Basler Univer­si­täts­bi­blio­thek Tausende Hand­schriften. Jetzt beginnt eine Rettungs­ak­tion. SRF.ch

Spanien – Spanien hat vor einigen Monaten sein Sexu­al­straf­recht geän­dert und unter anderem die „Nur-Ja-heisst-Ja“-Regel ins Gesetz geschrieben. Das neue Gesetz redu­ziert die Strafe für viele Sexu­al­täter. SRF.ch

Syrien – Syrer brau­chen drin­gend Hilfe. «Die Grenzen nach Syrien müssen unbe­dingt geöffnet werden». SRF.ch

Türkei – Die Zahl der Todes­opfer durch die Erdbeben in Syrien und der Türkei ist auf über 11’000 gestiegen. Der türki­sche Präsi­dent Erdogan sagte, in der Türkei seien inzwi­schen 8’574 Menschen getötet worden. Ausserdem wurden mehr als 49’000 Menschen verletzt und fast 6’500 Gebäude zerstört. Im benach­barten Syrien sind nach Angaben des Gesund­heits­mi­nis­te­riums und der Helfer der Weiss­helme mindes­tens 2’500 Menschen gestorben. NOS.nl

● Mitt­ler­weile ist die Zahl der Toten im Erdbe­ben­ge­biet in der Türkei und Syrien auf über 21’000 gestiegen. Noch immer werden Tausende Menschen vermisst. Der deut­sche Rettungs­me­di­ziner Tankred Stöbe spricht von einer unglaub­li­chen Tragik. Die Hoff­nung, noch Über­le­bende aus den Trüm­mern bergen zu können, schwindet mit jeder Stunde. SRF.ch

Ukraine – Das ukrai­ni­sches Parla­ment verlän­gert Kriegs­recht. In der Ukraine ist das wegen der russi­schen Inva­sion verhängte Kriegs­recht ein weiteres Mal um 90 Tage verlän­gert worden. Für die bereits fünfte Verlän­ge­rung stimmten heute laut Medi­en­be­richten 348 Abge­ord­nete. 226 Stimmen wären notwendig gewesen. Verlän­gert wurde auch die allge­meine Mobil­ma­chung. Damit unter­liegen Männer im wehr­pflich­tigen Alter von 18 bis 60 Jahren bis auf wenige Ausnahmen weiter einer Ausrei­se­sperre. Die Rege­lung gilt vorläufig bis zum 20. Mai. SRF.ch

Ungarn – Ungarn hat im Jänner 2023 eine Rekord­in­fla­tion verzeichnet. Die Teue­rungs­rate zum Vorjah­res­monat lag um 25,7 Prozent höher und war damit die höchste Infla­tion in der Euro­päi­schen Union sowie die höchste in Ungarn seit 1996, wie aus den Zahlen des Statis­ti­schen Zentral­amts (KSH) von heute hervor­geht. Die Infla­tion in Öster­reich wird mit 11,5 Prozent ange­geben. Spanien und Luxem­burg verzeichnen mit 5,8 Prozent die nied­rigste Rate. In der Euro­päi­schen Union betrug sie laut KSH im Durch­schnitt 10,4 Prozent. ORF.at

UNO – Russ­lands UNO-Botschafter Wassili Nebensja hat eine Äusse­rung der deut­schen Aussen­mi­nis­terin Anna­lena Baer­bock als Bekenntnis für eine deut­sche Kriegs­be­tei­li­gung in der Ukraine gewertet. Der Diplomat bezog sich vor dem UNO-Sicher­heitsrat in New York heute auf einen Satz der deut­schen Grünen-Poli­ti­kerin vor dem Euro­parat Ende Jänner. Damals hatte Baer­bock mit folgenden Worten zum Zusam­men­halt der west­li­chen Verbün­deten aufge­rufen: „Wir kämpfen einen Krieg gegen Russ­land und nicht gegen­ein­ander.“ ORF.at