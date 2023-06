Was in der Schweiz und anderswo berichtet wurde – 18.06.2023

Im Internet mitge­hört und mitge­schrieben von Wilhelm Tell

Afgha­ni­stan – Afgha­ni­stan unter­bindet den Schlaf­mohn-Anbau für Opium innert Jahres­frist fast voll­ständig. SRF.ch

Austra­lien – Die Regie­rung wird ein Gesetz einführen, das die Verwen­dung von Nazi-Symbolen unter Strafe stellt. Unter anderem soll das Zeigen von Haken­kreuzen auf Klei­dung, Fahnen und Armbän­dern verboten werden. Auch online soll das Symbol nicht mehr verwendet werden, was auch für das ss-Logo gilt. Nach Angaben des Gene­ral­staats­an­walts hat die rechts­extreme Gewalt im Land zuge­nommen und Neonazi-Gruppen werden sicht­barer. „Diese Symbole gehören nicht nach Austra­lien“. Nach dem neuen Gesetz wird die Verwen­dung von Nazi-Symbolik mit einer Höchst­strafe von zwölf Monaten bestraft. Das Gesetz verbietet auch den Handel mit Nazi-Arti­keln. Das Parla­ment muss sich hierzu noch äussern. Ein bundes­weites Hitler­gruss­verbot wird es nicht geben. NOS.nl

Brasi­lien – Die brasi­lia­ni­sche Sängerin Astrud Gilberto ist verstorben. Laut Gilbertos offi­zi­ellem Insta­gram-Account wurde sie 83 Jahre alt. In den 1960er Jahren wurde sie mit dem inter­na­tio­nalen Hit The Girl From Ipanema bekannt. Sie nahm dieses Lied mit dem ameri­ka­ni­schen Saxo­pho­nisten Stan Getz auf. Dafür erhielt sie 1965 einen Grammy. SRF.ch

Bulga­rien – Es gibt über 470’000 legi­time Unter­schriften für die Abhal­tung eines Refe­ren­dums darüber, ob Bulga­rien im Jahr 2025 die einheit­liche euro­päi­sche Währung Euro einführen soll. Dies wurde durch die Über­prü­fung von über 600’000 von der Partei „Vazrazhdane“ (Wieder­be­le­bung) einge­reichten Unter­schriften durch die Haupt­di­rek­tion „Zivil­re­gis­trie­rung“ gezeigt und Verwal­tungs­dienst“. Nach Angaben der Partei ist die gesetz­liche Verpflich­tung, bei den nächsten Wahlen eine Volks­ab­stim­mung zu diesem Thema durch­zu­führen, erfüllt, da über 400’000 legi­time Unter­schriften vorliegen. Die Partei räumte jedoch ein, dass der Öffent­lich­keit keine Fragen zu den Verpflich­tungen gestellt werden könnten, die Bulga­rien bereits einge­gangen und rati­fi­ziert hat. Im Fall der einheit­li­chen euro­päi­schen Währung geschah dies, als wir der Euro­päi­schen Union beitraten. Die Partei erklärte, dass wir den Euro zwar akzep­tieren werden, „Vazrazhdane“ jedoch möchte, dass der bulga­ri­sche Lew so lange wie möglich erhalten bleibt. Nach Berech­nungen von „Vazrazhdane“ soll die Natio­nal­ver­samm­lung einen Termin für das Refe­rendum bis zum 7. Juli fest­legen. BNR.bg

EU – Die Euro­päi­sche Kommis­sion gab bekannt, dass die Kapa­zität des EU-Haus­halts zur Unter­stüt­zung der Ukraine erschöpft sei und nach neuen Optionen für die Fort­set­zung gesucht werden müsse. Dies geschah bei der Vorstel­lung des Entwurfs des EU-Haus­halts für 2024 am Mitt­woch. BNR.bg

In der Euro-Zone ist die Wirt­schafts­leis­tung zu Jahres­be­ginn über­ra­schend gesunken. Im ersten Quartal habe das Brut­to­in­lands­pro­dukt (BIP) zum Vorquartal nach­ge­geben, teilte das Statis­tikamt Euro­stat heute in Luxem­burg nach einer dritten Schät­zung mit. Der Währungs­raum ist damit in eine tech­ni­sche Rezes­sion gerutscht. ORF.at

Italien – Das Regio­nal­ge­richt im italie­ni­schen Novara sprach eine Haft­strafe von zwölf Jahren gegen Stephan Schmid­heiny wegen der fahr­läs­sigen Tötung von 147 Menschen aus. Das Urteil reiht sich ein in eine juris­ti­sche Saga, die sich über mitt­ler­weile fast 40 Jahre zieht. Schmid­heiny stieg in den 1970er-Jahren im Unter­nehmen seines Vaters ein. Die Eternit-Gruppe war in mehr als 20 Ländern aktiv – allein in Italien an vier Stand­orten. 1973 hatte man die Mehr­heit am Werk in Casale Monfer­rato im Piemont erworben. Zu Spit­zen­zeiten arbei­teten dort bis zu 2000 Personen in der Asbest­ver­ar­bei­tung und stellten Rohre oder Dach­platten her. Eternit Italia wird von der italie­ni­schen Justiz vorge­worfen, zwischen 1966 und 1986 für den Tod oder die Erkran­kung von mehr als 3000 Arbei­tern und Anwoh­nern verant­wort­lich zu sein. SRF.ch

Grie­chen­land und Ungarn haben eine neue Version des elften Sank­ti­ons­pa­kets gegen Russ­land blockiert. Ein Führungs­wechsel in Öster­reich und der Slowakei könnte den Unter­gang des Brüs­seler Sank­ti­ons­re­gimes bedeuten. RTBF.be

Japan – Er gehört zu einer Gruppe von 70 Ukrai­nern, die in die Hafen­stadt Yoko­hama – 27 Kilo­meter von der japa­ni­schen Haupt­stadt Tokio entfernt – geschickt werden, wo die örtli­chen Behörden für vorüber­ge­hende Unter­kunft, Verpfle­gung und Lebens­hal­tungs­kosten sorgen. Bezeich­nen­der­weise nennt Japan die Ukrainer nicht Flücht­linge, sondern Evaku­ierte. Das liegt daran, dass Tokio davon ausgeht, dass sie alle irgend­wann nach Hause gehen. Histo­risch gesehen nimmt Japan nur sehr wenige Flücht­linge auf. Laut der Japan Asso­cia­tion for Refu­gees gewährte es im vergan­genen Jahr nur 74 Antrag­stel­lern den Flücht­lings­status – die höchste Zahl aller Zeiten, aber weniger als 1 % aller Antrag­steller. Einige in Japan betrachten ihr Land als mono­eth­nisch – nicht als eine Nation von Einwan­de­rern. Aber die Idee ist umstritten. Menschen­rechts­gruppen und Flücht­lings­be­für­worter sagen, das System sei bewusst darauf ausge­legt, die Mess­latte für erfolg­reiche Flücht­lings­an­träge hoch zu legen. Flücht­linge, die in Japan Asyl bean­tragen, müssen nach­weisen, dass ihnen in ihrem Heimat­land lebens­be­droh­liche Verfol­gung droht. SRF.ch

Kosovo – Die Türkei, die nach den USA über das zweit­grösste Militär der Nord­at­lan­tik­pakt-Orga­ni­sa­tion verfügt, wird im Oktober die KFOR von Italien über­nehmen. TRT,tr

Kuba – China hat sich einem Medi­en­be­richt zufolge mit Kuba auf die Einrich­tung einer elek­tro­ni­schen Abhör­sta­tion auf der Insel verstän­digt. Damit könnte China die Kommu­ni­ka­tion im Südosten der USA abfangen und den Schiffs­ver­kehr über­wa­chen. ORF.at

Luxem­burg – Nach jahre­langem Ringen haben sich die EU-Staaten auf eine Verschär­fung der EU-Asyl­re­geln verstän­digt. Die 27 EU-Innen­mi­nis­te­rinnen und ‑minister stimmten am Donners­tag­abend in Luxem­burg einem dritten Kompro­miss­vor­schlag des schwe­di­schen Rats­vor­sitzes zu, wie Schwe­dens Migra­ti­ons­mi­nis­terin Maria Malmer Stener­gard sagte. Der Eini­gung waren zähe Verhand­lungen und viel Kritik voraus­ge­gangen. So sollen ankom­mende Menschen aus als sicher geltenden Ländern künftig nach dem Grenz­über­tritt unter haft­ähn­li­chen Bedin­gungen in streng kontrol­lierte Aufnah­me­ein­rich­tungen kommen. Dort soll im Normal­fall binnen sechs Monaten geprüft werden, ob der Antrag­steller Chancen auf Asyl hat. Wenn nicht, soll er umge­hend zurück­ge­schickt werden. Die Mehr­heit der Flücht­linge – etwa aus Syrien, Afgha­ni­stan und dem Sudan – soll weiter Recht auf ein normales Verfahren haben. Jene Mitglieds­staaten, die von einem Ansturm auf ihre Grenzen über­for­dert sind, sollen solda­risch Hilfe erhalten. Zugleich soll es jenen Staaten, die keine Menschen aufnehmen wollen, möglich sein, sich „frei­zu­kaufen“. 20’000 Euro sind pro nicht aufge­nom­menem Asyl­werber zu zahlen. Nicht unter­stützt wurde die Reform von den Ländern Polen, Ungarn, Malta, der Slowakei und Bulga­rien. Tsche­chien machte nach der Eini­gung deut­lich, dass es sich nicht an dem Soli­da­ri­täts­me­cha­nismus betei­ligen will. ORF.at

Norwegen – Der Wind verbreitet den Rauch aus Kanada über Grön­land und Island nach Nord­eu­ropa. Die norwe­gi­schen Behörden gehen davon aus, dass der Rauch heute das Land errei­chen wird. Gesund­heits­ri­siken bestehen vorerst nicht, berichtet das norwe­gi­sche Forschungs­in­stitut für Klima und Umwelt NILU. „Wir können wahr­schein­lich einen Teil des Rauchs sehen und riechen. Aber die Partikel in der verschmutzten Luft hier in Norwegen sind nicht gross genug, um schäd­lich zu sein.“ NOS.nl

Öster­reich – Bei einem Brand in einem Bahn­tunnel im öster­rei­chi­schen Bundes­land Tirol sind mehr als 30 Zugrei­sende leicht verletzt worden – mit Verdacht auf Rauch­gas­ver­gif­tung. Es wurden 151 Menschen aus dem Zug evaku­iert, der von Inns­bruck nach Hamburg und Amsterdam unter­wegs war. Rund 700 Einsatz­kräfte seien im Einsatz gewesen. Die Menschen wurden mit soge­nannten Flucht­hauben aus dem Zug in Sicher­heit gebracht. Der Sender ORF und die Nach­rich­ten­agentur APA berich­teten, dass laut Einsatz­kräften ein Schaden an der Ober­lei­tung einen Brand auf Autos ausge­löst habe, die auf einem Auto-Waggon des Zuges trans­por­tiert wurden. Eine Ober­lei­tung sei auf Autos gefallen. Anschlies­send hätten die Autos Feuer gefangen. SRF.ch ‚

● Bei 99 Prozent der Kriegs­bomben, die nach wie vor gefunden werden, handelt es sich um Spreng­bomben, sagt Stefan Plainer, Geschäfts­führer der EOD Muni­ti­ons­ber­gung, gegen­über noe.ORF.at. In Guntrams­dorf, 15 km südlich von Wien, wurde am Dienstag eine Napalm­bombe ausge­graben. Zuvor habe die EOD Muni­ti­ons­ber­gung erst einmal eine solche Bombe entdeckt – und das nur etwa 100 Meter vom aktu­ellen Fundort entfernt. ORF.at

Russ­land – „Die Spren­gung des Stau­damms mag für die Ukraine schlecht sein, aber es schadet Russ­land noch mehr, und genau aus diesem Grund hat die ukrai­ni­sche Regie­rung darüber nach­ge­dacht, den Stau­damm zu zerstören“, sagte Carlson. Er stellte weiter fest, dass ein ukrai­ni­scher General in Kommen­taren gegen­über der Washington Post im vergan­genen Dezember zuge­geben hatte, Angriffe auf die Kachowka-Stau­d­amm­an­lage geplant zu haben. Mehr auf @TuckerCarlson – RT.ru

Schweiz – Coin­base und Binance in USA ange­klagt – Zuger Firma betroffen. Die Vorwürfe haben es in sich: Kunden­gelder sollen heim­lich umge­leitet worden sein. Die Spuren führen nach Zug. Betrug und Täuschung von Inves­toren – das sind zwei der happigsten Vorwürfe der US-Börsen­auf­sicht gegen Binance, die welt­grösste Krypto-Börse. Die Spuren führen direkt in die Schweiz: Nach Zug, wo an der Gubel­strasse die Firma Sigma Chain ihren Sitz hat. Laut den US-Behörden wird die Zuger Firma von Chang­peng Zhao kontrol­liert, dem Gründer von Binance. Binance soll Kunden­gelder über die Zuger Firma wieder auf die Kryp­top­latt­form umge­leitet haben, um das Handels­vo­lumen auf Binance künst­lich aufzu­blähen. Also den Anschein zu erwe­cken, dass die Handels­platt­form viel genutzt wird, auch wenn das gar nicht der Fall ist. Binance selbst weist die Anschul­di­gungen zurück. Insge­samt ist die Ankla­ge­schrift der ameri­ka­ni­schen Börsen­auf­sicht über 130 Seiten lang – und umfasst zahl­reiche Vorwürfe. Binance soll Finanz­ge­schäfte illegal, ohne die nötige Zulas­sung betrieben und Inves­toren getäuscht haben. Und der Binance-Gründer Zhao soll auch ein Handels­un­ter­nehmen auf den kari­bi­schen Jung­fern­in­seln benutzt haben, um Kunden­gelder auf ein eigenes Konto umzu­leiten. Das erin­nert sehr stark an den Zusam­men­bruch der Kryp­to­börse FTX. Auch bei FTX sind Gelder von Kunden ohne deren Wissen abge­zweigt worden, um damit zu speku­lieren. Seit dem Zusam­men­bruch der Kryp­to­börse FTX verschärfen die US-Behörden die Mass­nahmen gegen Krypto-Schwer­ge­wichte. So auch gegen die Kryp­top­latt­form Coin­base, die heute eben­falls ange­klagt wird, weil sie gegen das Wert­pa­pier­ge­setz in den USA verstossen haben soll. Die neueste Klage­welle hat Einfluss auf die Krypto-Branche welt­weit. Die wich­tigsten Kryp­to­wäh­rungen Bitcoin und Ethe­reum verloren heute teil­weise bis zu 5 Prozent an Börsen­wert. Die Schweiz ist eben­falls betroffen: Dass eine Firma mit Sitz in Zug im Visier der neusten US-Vorwürfe ist, schadet dem Image der Schweiz. Jedoch nur auf den ersten Blick. Der gesamte Schweizer Krypto-Standort, der könnte von der neusten Klage­welle auch profi­tieren. Denn während in den USA eine Regu­lie­rung fehlt, die Rechts­si­cher­heit bietet, hat die Schweiz die Nase bei der Krypto-Regu­lie­rung vorne. Bran­chen­kenner beob­achten hohe Abflüsse an Kunden­gel­dern, weg von unre­gu­lierten Krypto-Börsen wie Binance, hin zu regu­lierten Finanz­dienst­leis­tern wie der Sygnum Bank in der Schweiz. Seit dem Zusam­men­bruch der Kryp­to­börse FTX hat sich dieser Trend verstärkt. Und dieser Trend dürfte sich jetzt, mit den neusten Klage­wellen, noch einmal beschleunigen.

‚● Sowohl das World Economic Forum als auch das Swiss Economic Forum sind private Anlässe in der Schweiz, die aller­dings nichts mitein­ander zu tun haben. Das SEF findet alljähr­lich in Inter­laken statt und hat die Schweizer Wirt­schaft und insbe­son­dere Schweizer Jung­un­ter­nehmen im Fokus. Das WEF dagegen wird jeweils im Januar in Davos ausge­tragen und ist ein inter­na­tio­nales Treffen von Politik, Wirt­schaft und Wissen­schaft. Dort stehen vor allem globale Themen und Entwick­lungen im Zentrum. Das SEF ist ein zwei­tä­giger Wirt­schafts­an­lass in Inter­laken und findet dieses Jahr zum 25. Mal statt. Jedes Jahr treffen sich gut 1000 Teil­neh­mende aus der ganzen Schweiz, wobei die über­wie­gende Mehr­heit Unter­neh­me­rinnen und Unter­nehmer von Schweizer Firmen sind. Zudem nehmen auch Poli­ti­ke­rinnen und Wissen­schaftler teil. Das Programm besteht aus Refe­raten von natio­nalen und inter­na­tio­nalen Persön­lich­keiten aus Wirt­schaft und Politik. Eben­falls ein wich­tiger Teil ist das Networ­king, also der Austausch zwischen den Teil­neh­menden. Eröffnet wird das SEF am Donnerstag von Bundes­prä­si­dent Alain Berset. Es folgen diverse Vorträge und Diskus­sionen, etwa zur wirt­schaft­li­chen Entwick­lung, zur Zukunft der Energie oder zu den Heraus­for­de­rungen der KMU.

● Arbeits­lo­sen­quote sinkt unter Zwei-Prozent-Marke Der Schweizer Arbeits­markt ist nach wie vor in sehr guter Verfas­sung. Die Zahl der Stel­len­su­chenden nimmt ab.

● Am Kinder­spital Zürich ist es zu einem totalen Strom­aus­fall gekommen. Die Behe­bung läuft auf Hochtouren.

● Krise der Erwach­se­nen­bil­dung. Zehn Prozent Rück­gang: Seit der Pandemie ist die Nach­frage bei den Volks­hoch­schulen eingebrochen.

● Der Natio­nalrat hat ein Unter­stüt­zungs­paket für die Ukraine abge­lehnt. In diesem wären fünf Milli­arden Franken für den Wieder­aufbau und huma­ni­täre Hilfe vorge­sehen gewesen. Eine Motion der Aussen­po­li­ti­schen Kommis­sion des Natio­nal­rats (APK‑N) hatte verlangt, die recht­li­chen Grund­lagen für ein solches Hilfs­paket zu prüfen. Die Parla­men­ta­rier der SVP, FDP und Mitte lehnten das Vorhaben der APK‑N ab. Sie plädierten für Hilfe gemäss dem bewährten System, in Absprache mit anderen Ländern und entspre­chend dem Bedarf, anstatt für «Schau­fens­ter­po­litik», wie FDP-Natio­nalrat Hans-Peter Port­mann sagte. Er nannte die fünf Milli­arden Franken und das Vorgehen der Befür­worter «unse­riös».

● Engel­berg wird zu teuer für Einhei­mi­sche. Bezahl­bare Wohnungen sind nicht mehr nur in den Städten Mangel­ware, auch in den grossen Touris­mus­orten ist güns­tiger Wohn­raum knapp. Beson­ders prekär ist die Situa­tion in Engel­berg. «Wir sehen selbst, wie wenige Wohnungen ausge­schrieben sind», sagt Bendicht Oggier, Geschäfts­führer der Gemeinde. Das Immo­bi­li­en­portal Home­gate spuckt aktuell ledig­lich zwei Such­ergeb­nisse aus. Sogar das Gewerbe beklage sich. «Sie haben Schwie­rig­keiten, Fach­kräfte zu finden, weil der Wohn­raum fehlt», so Oggier. Es gibt mehrere Gründe für die Wohnungsnot der Einhei­mi­schen. Der Ort ist nicht nur wegen seiner Nähe zu den Bergen attraktiv, sondern bietet auch eine ausge­baute Infra­struktur. Für einen Bergort unty­pisch, können Kinder und Jugend­liche in Engel­berg nicht nur die Primar- und die Sekun­dar­schule besu­chen, sondern später auch das Gymna­sium. Dann trägt auch die Obwaldner Tief­steu­er­stra­tegie zu den stei­genden Miet­preisen bei. Vor knapp 20 Jahren einge­führt, sucht sie schweiz­weit seines­glei­chen. In Sarnen etwa bezahlt man laut «Vermö­gens­zen­trum» auf ein Vermögen von 25 Millionen Franken etwas mehr als 35’000 Franken Steuern pro Jahr. Zum Vergleich: In der eben­falls steu­er­güns­tigen Stadt Zug ist es beinahe das Doppelte. Der Obwaldner Regie­rungsrat spricht bei seiner Steu­er­stra­tegie von einem Erfolg und verweist auf die Einnahmen, die zwischen 2018 und 2022 von gut 89 Millionen Franken auf über 110 Millionen ange­stiegen sind. Kritiker sehen das anders: Die Steu­er­stra­tegie habe Schat­ten­seiten, wie eben die stei­genden Mieten. Dies, weil sie mehr Leute in die steu­er­güns­tigen Orte lockt. Wie eben nach Engel­berg, wo die Mieten im inner­kan­to­nalen Vergleich hoch sind. Nun soll wieder mehr güns­tiger Wohn­raum her: Das Kloster Engel­berg will auf seinem Areal 70 bezahl­bare Wohnungen errichten. Es nimmt das Projekt gleich selbst in die Hand und über­lässt das Land keinen Inves­toren. «Es geht nicht darum, das Grösst­mög­liche hinaus­zu­ziehen. Es geht um das Wohnen für die Menschen vor Ort», sagt Chris­tian Meyer, der Abt des Klos­ters. Die Idee ist nämlich, dass diese Wohnungen ledig­lich an Personen vermietet würden, die ihren Lebens­mit­tel­punkt in Engel­berg haben. Der Wohn­raum soll bezahlbar bleiben: Für eine 4.5‑Zimmer-Wohnung würde das Kloster weniger als 2000 Franken pro Monat verlangen, etwa so viel wie eine Neubau­woh­nung vor 15 Jahren gekostet hat in Engelberg.

● Infla­tion ist die grösste Sorge von Schweizer Unter­nehmen. Die Teue­rung hier­zu­lande ist im Mai auf 2.2 Prozent gesunken. Trotzdem ist sie Sorge Nummer eins bei Unter­neh­mern. SRF.ch

Sudan – Waisen­haus in Khartum evaku­iert, wo Dutzende Kinder gestorben sind. Die Kinder starben an Unter­ernäh­rung, Dehy­drie­rung und Infek­tionen. Aufgrund der heftigen Kämpfe in der Haupt­stadt war das Waisen­haus schwer zu errei­chen. NOS.nl

Türkei – Die türki­sche Lira (₺), die heute um mehr als fünf Prozent fiel, erreichte zehn Tage nach der Wieder­wahl von Präsi­dent Recep Tayyip Erdoğan einen neuen histo­ri­schen Tief­stand gegen­über dem Dollar, berich­tete AFP. Die türki­sche Währung wurde im Vorfeld der Präsi­dent­schafts- und Parla­ments­wahlen im Mai von der türki­schen Zentral­bank erheb­lich unter­stützt. Ein Dollar wurde heute kurz nach 10:00 Uhr bulga­ri­scher Zeit in 22,80 türki­sche Lira umge­tauscht, was einem Rück­gang des Lira-Wech­sel­kurses um 5,5 Prozent entspricht. Auch die türki­sche Lira verlor gegen­über dem Euro deut­lich an Wert (-5,35 Prozent). Ein Euro wurde für rund 24,38 ₺ umge­tauscht, während vor der zweiten Runde der Präsi­dent­schafts­wahl am 28. Mai ein Euro für weniger als 21,5 ₺ gehan­delt wurde. Heute gab die bulga­ri­sche Natio­nal­bank einen Wech­sel­kurs von 8,51 BGN (4.23 Franken) pro 100 ₺ bekannt. Die türki­sche Zentral­bank gab zwischen dem 1. Januar und den Präsi­dent­schafts­wahlen fast 30 Milli­arden US-Dollar aus, um die Lira zu stützen, und drückte damit ihre Währungs­re­serven zum ersten Mal seit 2002 in den nega­tiven Bereich. BNR.bg

Ukraine – Der frühere NATO-Gene­ral­se­kretär Anders Fogh Rasmussen hat eine Entsen­dung von west­li­chen Truppen in die Ukraine nicht ausge­schlossen. Sollte sich die NATO bei ihrem Gipfel im Juli nicht „auf einen klaren Weg vorwärts für die Ukraine“ verstän­digen können, sei es gut möglich, „dass einige Staaten auf eigene Faust Hand­lungen setzen“, sagte Fogh Rasmussen der briti­schen Tages­zei­tung „Guar­dian“ nun. Konkret nannte er Polen und die balti­schen Staaten.

● Russ­land hat der Ukraine vorge­worfen, eine wich­tige Ammo­niak­pipe­line gesprengt zu haben. Den russi­schen Angaben zufolge ereig­nete sich der Vorfall am Montag­abend nahe einem Dorf in der nord­öst­li­chen Region Charkow. Die Pipe­line ist rund 2’500 Kilo­meter lang. Sie verbindet die russi­sche Stadt Toljatti (Staw­ropol) an der Wolga mit dem Hafen der ukrai­ni­schen Stadt Odessa am Schwarzen Meer. Mit ihrer Hilfe wurden jähr­lich mehr als 2,5 Millionen Tonnen Ammo­niak trans­por­tiert, das ein wich­tiger Bestand­teil von Dünge­mit­teln ist. Moskau fordert die Wieder­auf­nahme des Betriebs der Pipe­line. Das ist auch Teil der Verhand­lungen zu einer Verlän­ge­rung des Getrei­de­ab­kom­mens zwischen beiden Seiten, das den Export von Millionen Tonnen ukrai­ni­schem Getreide ermög­licht. ORF.at Niemand führt Buch über die Waffen­lie­fe­rungen. Beim IS,in Gasa, in Afrika und anderswo tauchen Waffen aus der Ukraine auf. VESTI.ru

Ungarn – Die neuen Kfz-Kenn­zei­chen (rend­szám) bestehen seit 2022 neben dem blauen EU-Streifen aus zwei Buch­staben, gefolgt von dem Wappen Ungarns sowie zwei weiteren Buch­staben und einer drei­stel­ligen Zahl. Die Vergabe der Kenn­zei­chen erfolgt nach dem Datum der Zulas­sung, begin­nend mit AA-AA-001, so da ss ein Rück­schluss auf das unge­fähre Zulas­sungs­datum möglich wird. Als Schriftart wird eine Vari­ante der fälschungs­si­cheren FE-Schrift verwendet. Die Schrift ist maschi­nen­lesbar. Es gibt Wunsch­kenn­zei­chen, Umwelt­kenn­zei­chen, Diplomaten‑, Taxi‑, Behör­den­kenn­zei­chen. KR.hu