Was in der Schweiz und anderswo berichtet wurde

Mitge­hört und tran­skri­biert von Wilhelm Tell

In Bahrain regiert sunni­ti­scher Herr­scher über Schiïten, die nun Biden auffor­dern gegen Repres­sion des Herr­scher­hauses aufzu­treten. Es gibt eine wich­tige US Mili­tär­basis im Land. SRF.ch

Belarus weist polni­sche Diplo­maten aus, weil Polen ein Video ermög­lichte, das Lukašenko schaden soll. PR.pl

Belgien. Das in Belgien entwi­ckelte und erzeugte Vakzin der Firma Janssen muss in den USA von Johnson&Johnson verpackt werden und darf bis auf weiteres nicht in die EU ausge­führt werden, so Biden. SRF.ch

Brasi­lien weiter gegen Lock­down und Impfungen, trotzdem sind noch 1/5 der Inten­siv­betten verfügbar. SRF.ch

China. Wegen Wett­be­werbs­ver­stößen zahlt Ali Baba fast eine Milli­arde US$ Strafe. China ist Wind­kraft­welt­meister. In China wurden 2020 4 Mio Autos verkauft, in der EU 1.5 Mio. ZP30.py Es verkehren Züge zwischen China und Norwegen. Gewal­tiger Sand­sturm legt Peking und große Teile des Landes lahm, der stärkste seit zehn Jahren. In den 50er Jahren hatte man sehr viel abge­holzt, jetzt plant man bis 2050 zig Milli­arden Bäume zu pflanzen. SRF.ch

Corona. Immer mehr Länder wollen nicht mehr mit Astra­Ze­neca impfen: Däne­mark, Norwegen, Island, Schweden, Nieder­lande, Deutsch­land, Frank­reich, Italien, Spanien, Portugal, Bulga­rien, Irland, Thai­land, … Oester­reich will jetzt doch mit Astra impfen. In der Schweiz und USA nicht zuge­lassen. EMA und WHO sehen den Impf­stoff als unge­fähr­lich an. Astra­Ze­neca wird Impf­stoff für die Entwick­lungs­länder. ORF.at

Däne­mark s „LEGO“ stei­gert 2020 Gewinn mit 13% ZP30.py

Deutsch­land begann schon drei Tage nach dem Unfall von Fuku­shima mit dem schritt­weisen Ausstieg aus der Atom­energie. Statt Atom Wind­energie. SWR.de Die Minis­ter­prä­si­denten in Baden-Würtem­berg und Rhein­land-Pfalz werden bei der Wahl am 14.3. bestä­tigt, CDU stürzt ab. Univer­sität Tübingen öffnet zu Test­zwe­cken alle Geschäfte, Lokale, Theater der Stadt. SWR.de

EU wird Zufluchtsort für LGBTIQ-Menschen (Lesben und Schwule). SRF.ch EU unter­stützt die Kari­bi­k­u­nion mit 20 Mio Euro für Haïti. ZP30.py

Groß­bri­tan­nien rüstet atomar auf, von 180 nach 260 Atom­spreng­köpfen. SRF.ch

Hong Kong eröffnet neues Coronaspital mit 800 Inten­siv­betten, errichtet inner­halb von drei Monaten. CRI.cn

Isra ë l. Kosovo eröffnet Botschaft in Jeru­salem. TRT.tr

Italien verkündet über Ostern Lock­down mit „Haus­ar­rest“, Salvini dafür. Schulen bereits über ein Jahr geschlossen. SRF.ch

Japan. Zum 10. Jahrestag der Kata­strophe von Fuku­shima Demons­tra­tionen gegen Atom­energie in Tokio. SWR.de Mit Biden, Gipfel­treffen der Quad-Gruppe, der Japan, Indien, Austra­lien, USA ange­hören, als Gegen­ge­wicht zu China. Man hofft auf Beitritt von Südkorea und Neusee­land und anderer Länder. Zusam­men­ar­beit im Bereich Marine, Ölboh­rungen, Suche nach seltenen Erden. Schutz von Taiwan und Chine­si­schem Meer. ZP30.py

Jemen. Trotz des Bürger­krieges durch­queren täglich Afri­kaner das Land zu den Ölstaaten auf Suche nach Arbeit. ZP30.py

Jorda­nien. Während die Frauen im Norden recht eman­zi­piert sind, regiert im Süden die Ehre der Frau (Schleier, Kopf­tuch). 1956 hatten Frauen für das Wahl­recht demons­triert und waren die Frauen weit freier als heute (Rang 138 von 149), wo reli­giöse und konser­va­tive Kreise domi­nieren, berichtet Susann Prunner in der Sendung Inter­na­tional. Frauen erhielten 1974 das Stimm­recht, in der Schweiz 1971. Schweiz saniert Schulen im König­reich. SRF.ch

Katar. Außen­mi­nister aus der Türkei, Russ­land, Syrien, Katar treffen sich am 11.3. Afgha­ni­s­tan­kon­fe­renz soll in Istanbul stattfinden.TRT.tr

Kirgi­sien bekommt eine Türki­sche Schule, wo auf kirgi­sisch, türkisch, russisch und englich unter­richtet wird. TRT.tr

Mali. Al-Qaida und IS greifen Orte in den Nach­bar­län­dern Niger und Burkina Faso an. SRF.ch

Myanmar. Aung San Suu Kyi kommt vor ein Korrup­ti­ons­ge­richt. Sie wurde mit Gold und Edel­steinen im Wert von 1½ Mio US$ besto­chen. ORF.at Biden sperrt die Konten der Söhne des Macht­ha­bers. TRT.tr Der Name Myanmar wurde am 18. Juni 1989 vom Militär einge­führt. Die Einhei­mi­schen nannten das Land immer schon „Myanma“ ohne „r“, aber mit langem a am Schluss. Durch einen Hörfehler wurde daraus im engli­schen „bahma“ mit Schreib­weise Birma oder Burma. Aung San hat den Namen Myanmar nie akzep­tiert. KTOO.us Ein promi­nenter Poli­tiker ruft auf zur Revo­lu­tion. ORF.at Kriegs­recht gilt ab sofort im ganzen Land. SRF.ch Nach dem verlo­renen Krieg zogen sich die Natio­nal­chi­nesen zurück auf die Insel Formosa oder Taiwan, viele aber auch nach Burma, sodass bis heute viele Chinesen im Land leben, die meist reich und einflus­reich sind. KTOO.us China warnt Militär chine­si­sche Geschäfte, Immo­bi­lien, Besitz zu gefährden CRI.cn

Nieder­lande. Der Erfinder der Kompakt­kas­sette, Lode­wijk Frederik „Lou“ Ottens starb 94 jährig in Duizel am 6.3.21. SRF.ch

Nord­korea schweigt auf alle Anfragen von Biden. BBC.uk Kims Schwester droht USA, wenn sie südko­rea­nisch-ameri­ka­ni­sche Manöver nicht stoppen. ORF.at

O ester­reich. Impf­ko­or­di­nator des Gesund­heits­mi­nis­te­riums in Brüssel, der Philo­soph Clemens Auer, verschläft 760.000 Impf­dosen und wird fristlos entlassen. ORF.at

Paläs­tina (5 Mio Einwohner) hat erst 30.000 Impf­dosen verimpft, vor allem an die Elite. VAE spenden weitere 40.000 Dosen Sputnik V. TRT.tr Weil es keinen Impf­plan vorlegt, bekommt es keinen Impf­stoff von Covax. Israël wollte über­schüs­sigen Impf­stoff nach Südame­rika verkaufen, doch protes­tierte die Bevöl­ke­rung. SRF.ch

Para­guay möchte ganz­jäh­rige Sommer­zeit einführen. Nach Argen­ti­nien und Brasi­lien 3. Expor­teur von Soja. Para­guay bekommt von Chile Impf­stoff. ZP30.py

Russ­land will sich von Abhän­gig­keit vom US Dollar befreien. TRT.tr Ein Obser­va­to­rium beim Baikalsee sucht im All nach Neutrinos. BBC.uk Die Erhö­hung der Ausfuhr­steuer auf Getreide und Soja um 25 Euro pro Tonne stei­gert welt­weit die Preise und führt auch u.a. zu höherem Brot­preis. ORF.at Wird Twitter abge­schaltet? SRF.ch

San Marino ist kein EU Mitglied und impft erfolg­reich mit Sputnik V. Laut WHO das Land mit den meisten „im Zusam­men­hang mit“ Covid Verstor­benen. SRF.ch

Saudi­ara­bien plant mehrere AKWs. SRF.ch

Schott­land will jetzt doch bei Groß­bri­tan­nien verbleiben. ZP30.py

Schweiz. Flug­hafen Zürich 74% einge­bro­chen. Schweiz möchte zurück zum Atom­strom mit moder­neren Reak­toren. Am 11.3.20 erklärte die WHO Corona zur Pandemie. Schweiz möchte in Zukunft wich­tige Güter selbst herstellen. Astra­Ze­neca in der Schweiz nicht zugelassen.SRF.ch

Slowakei. Regie­rungs­krise, weil Premier Matovič Impf­stoff aus Russ­land entge­gen­nahm. Chef des Geheim­dienstes SIS in Haft. 400 berühmte Slowaken ruhen am Natio­nal­friedhof in der Stadt Martin. Jetzt soll der Andreas Friedhof in der Haupt­stadt ein zweiter Natio­nal­friedhof werden. Die Stadt Martin protes­tiert. RSI.sk

Slowe­nien. Minis­ter­prä­si­dent Janez Janša (62, SDS) kämpft gegen die Main­stream­m­edien und die Nach­rich­ten­agentur SDA. SRF.ch

Südwest­afrika. Texa­ni­sche und kana­di­sche Ölsu­cher von Recon­af­rica suchen 120 Milli­arden Barrel Öl in 4 km Tiefe im Okavan­go­be­cken im Grenz­ge­biet von Namibia, Bots­wana, Zimbabwe, Zambia, Angola. Dies ist eines der letzten großen Natur­schutz­ge­biete. Mensch und Tier greifen fürs Trink­wasser auf das Grund­wasser zurück. Man befürchtet die Vergif­tung des Wassers. Einge­bo­rene protes­tieren, doch ist das Gebiet nur dünn durch Menschen besie­delt. SRF.ch

Syrien. Über 3 Mio Kinder im Schul­alter haben noch nie eine Schule besucht. TRT.tr Die meisten Spitäler sind zerstört. KTOO.us

Taiwan. Biden schickt Zerstörer in die Straße von Taiwan zum Schutz der Insel vor China. ZP30.py

Tsche­chien. Mangels staat­li­cher Unter­stüt­zung sind bereits fast alle Restau­rants im Lande pleite. RP.cz

Türkei. Rosatom baut erstes AKW zwischen Antalya und Mersin in Akuyu, erster Spaten­stich gemeinsam von Erdoğan und Putin. TRT.tr

Ukraine. Präsi­dent Selensky schließt drei russ­land­freund­liche TV Sender, die dem Olig­ar­chen Viktor Medvečuk gehören. Selen­skys Partei schwä­chelt, Medvečuks Partei „für das Leben“ im Aufwind. Biden hat Selensky Unzter­stüt­zung zuge­sagt. SRF.ch

USA darf keine Vakzine in die EU expor­tieren, solange nicht alle Ameri­kaner geimpft sind. Zum Natio­nal­fei­ertag am 4. Juli wollen USA zur Norma­lität zurück­kehren, so Biden. SRF.ch 2300 US Natio­nal­gar­de­sol­daten sollen bis mindes­tens Ende Mai den Bezirk zwischen Weißem Haus und Capitol bewa­chen. ZP30.py Novavax beginnt mit Produk­tion eines neuen Vakzins in Balti­more, bis auf weiteres nur in den USA erhält­lich. SRF.ch Ab 14.3. gilt in USA, Kanada, Norden Mexikos die Sommer­zeit. KFAR.us Schwerer Schnee­sturm über Denver. KQED.us Astra­Ze­neca in USA nicht zuge­lassen. NPO.nl Familie von George Floyd erhält 27 Mio US$ Schmer­zens­geld. SRF.ch USA bekommen Innen­mi­nis­terin, deren Mutter Indi­gene, deren Vater Norwger ist. ORF.at Star­bucks eröffnet 2021 mehr als 2000 neue Cafés welt­weit. CRI.cn

Vene­zuela. Die Dolla­ri­sie­rung der Wirt­schaft führt zu Luxus­boom (Autos, Klei­dung, Schmuck) in den Vier­teln der Reichen, während 80%, die Armen kaum mehr zu essen habe. SRF.ch