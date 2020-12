Was in der Schweiz und anderswo berichtet wurde

Mitge­hört und tran­skri­biert von Wilhelm Tell

China. Mars­sonde soll zum chine­si­schen Neujahr den Mars errei­chen. (CRI.cn) Sank­tionen gegen USA: Diplo­ma­ten­pässe verlieren in Hong­kong ihren Status, als Antwort auf US-Provo­ka­tionen. (CRI.cn) Inter­views von Schweizer Korre­spon­dent mit uigu­ri­schen Frauen spricht von Zwangs­ste­ri­li­sa­tion und Grup­pen­ver­ge­wal­ti­gungen von uigu­ri­schen Frauen in Lagern in Sinkiang. Viele Uiguren flüchten nach Kasach­stan, was mit Sippen­haf­tung in China bestraft wird. (Srf.ch)

Groß­bri­tan­nien unter­zeichnet Digital Trade Agree­ment mit Singapur. CRI.cn

Indien. Indi­sche Impf­stoffe wurden noch nicht geneh­migt. CRI.cn

Italien. Bereits im Dezember 2019 wurden Covid-19-Viren im Abwasser von Mailand fest­ge­stellt. CRI,cn

Kuba schafft am 1.1.2021 Doppel­kurs ab: 1 US$ = 24 Pesos; 1 Peso = 4,17 US$. Srf.ch

Marokko richtet Luft­ver­kehr mit Israel ein und schließt Friede. USA aner­kennt marok­ka­ni­sche Beset­zung der West­sa­hara – war unter Franco Spanisch-Sahara. USA sagt König Mohammed VI Unter­stüt­zung zu im Kampf gegen Saha­rawi und von Alge­rien unter­stützte Poli­sario. Region rohstoff­reich. Srf.ch

N eusee­land. Im Unter­schied zu Austra­lien unter­stützt Neusee­land die „Ein-China-Politik“. CRI, cn.

Russ­land. Astra-Seneca, Impf­stoff­ent­wickler eröffnet Zusam­men­ar­beit mit Russ­land. (Srf.ch) Russ­land beschul­digt Deutsch­land des Geno­cids in Stalin­grad. (Srf.ch) Russi­scher Impf­stoff Sputnik‑V (gespro­chen „wie“) zu 90% effektiv, einmalig, ohne Spezi­al­küh­lung, wird jetzt auch in Argen­ti­nien verwendet. (CRI, cn).

Schweiz verhängt Sank­tionen gegen Belarus, u.a. Einrei­se­verbot für Präsi­dent Luka­schenko und Elite und Sperre von Guthaben. (Srf. Ch) Basel: der zweite La Roche Turm mit 205 m ist fast fertig. Für den dritten Turm mit 220 m von Demeron-Herzog müssten histo­ri­sche Gebäude von Salvis-Berg­rhon auf dem Gelände abge­rissen werden. Geneh­mi­gung frag­lich. (Srf.ch) US Gericht verur­teilt die Schweiz wegen Währungs­ma­ni­pu­la­tion. (ZP30.py) Ceneri Basis­tunnel geht in Betrieb. Tessin will Ganz­jah­res­de­sti­na­tion werden. (Srf.ch)

Slowakei. Harter Lock­down bis Mitte Jänner mit Zwangs­tes­tungen alle 3 Wochen. RSI.sk

Südafrika öffnet Land für Touristen aus sicheren Ländern wie Deutsch­land und Schweiz. Srf.ch

Tsche­chien. Skiorte und Lifte sperren auf, Hotels und Lokale bleiben zu. (RPI, cz) Dichter Karel Čapek nimmt in seinem Stück 1937 die Corona-Pandemie vorweg. Seine „Weiße Krank­heit“ bricht auch in China aus. (RPI, cz). Die Rück­set­zung der Sperr­stunde auf 19 Uhr sorgt für Proteste. Trotz astro­no­mi­scher Strafen – bis 150.000 € – halten sich immer weniger Wirte daran – „wir haben nichts mehr zu verlieren“. Harter Lock­down sollte von Minder­heits­re­gie­rung bis Mitte Jänner durch­ge­zogen werden, Kommu­nisten brachten dies zu Fall, Lock­down endet am 23.12. (RPI, cz)

Ukraine. Von der EU bekommt die Ukraine 600 Mio € Coro­na­hilfe. (RUI, ua)

Ungarn. Lock­down bis Ende Februar 2021 (RBB.de)

USA. AirBnb, vor 12 Jahren gegründet, profi­tiert von Corona und verdop­pelt Börsen­kurs. (Srf, ch) Warnung von Pfizer: Impf­stoff gefähr­lich für Schwan­gere und Aller­giker. (Srf.ch)

Welt. Treib­haus­gas­re­duk­tion minus 7%, in EU ‑11%, in USA ‑12%, wegen weniger Flug- und Last­ver­kehr, Fabriks­pro­duk­tion in 2020. srf.ch

West­sa­hara. USA eröffnen Konsulat in Al-Ayún nachdem Marokko Friede mit Israel schließt und Flug­ver­kehr einrichtet. Srf.ch

Quellen: CRI – China Radio Inter­na­tional; RBB – Radio Berlin Bran­den­burg; RPI – Radio Prag Inter­na­tional; RSI – Radio Slowakei Inter­na­tional; RUI – Radio Ukraine Inter­na­tional, Kiew; SRF – SRF4, Bern; ZP30 – Privat­sender in Asunción