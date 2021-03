Was in der Schweiz und anderswo berichtet wurde

Mitge­hört und tran­skri­biert von Wilhelm Tell

Ägypten. Schiff aus Taiwan blockiert in beiden Rich­tungen den Suez-Kanal. NPO.nl

Afrika. Da es in grossen Teilen Afrikas keinen elek­tri­schen Strom gibt, können Impf­stoffe nicht gekühlt werden. SRF.ch

Alaska möchte Touristen aus China, und China Erdöl und Erdgas verkaufen. CRI.cn Beim chine­sisch-US Treffen in Ancho­rage wurde gegen alle diplo­ma­ti­schen Regeln verstoßen. NPO.nl Neue Sank­tionen gegen China. SRF.ch

Austra­lien. Schwerste Regen­fälle, Natur­ka­ta­strophe in New South Wales (Sidney). RBB.de

Bosnien hat kein Geld für Testungen, Impfungen, Lock­downs. Am Wochen­ende mussten Restau­rants in Sara­jevo zwei Tage schließen. Da Bosnien wie die Schweiz in Kantone geteilt wird, wichen Leute in die Nach­bar­kan­tone aus, wo Lokale offen. China und Russ­land liefern Impf­stoff gratis und verbil­ligt. EU schaut weg. SRF.ch

China. 69 Entwick­lungs­länder bekommen Vakzine aus China CRI.cn Erdbeben (6,1) in Tibet. TRT.tr Außen­mi­nister Lawrow in Peking. Russ­land und China lehnen Einmi­schung in innere Ange­le­gen­heiten ab, und neue EU und US Sank­tionen. Bezie­hungen zur EU am tiefsten Punkt. SRF.ch

Corona. Zeneca wurde statt in 4 Phasen nur in 2 Phasen getestet, in England mit 12.000 Leuten bis 55, in Brasi­lien mit <9000, aber nur Kern­ge­sunden, und irrtüm­lich mit nur halber Dosis. Hälfte der Test­per­sonen bekommen Placebo. Wie viele Pfle­ge­heim­be­wohner sind nach der Impfung gestorben? SNA.ru Brasi­lien verkauft seinen einzigen Flug­zeug­träger um 1,8 Mio US$. ZP30.py EU Impf­be­hörde hat Abspra­chen so gemacht, dass die Phar­ma­firmen für Scha­dens- und Todes­fälle nicht verant­wort­lich gemacht werden können. ORF.at Die meisten Astra­Ze­neca Dosen werden in Indien herge­stellt zu unter 3 sFr und gehen in die Entwick­lungs­länder. Gilt der Grüne EU-Impf­pass ausser­halb der EU? Werden Sputnik und Sinovac Impfungen einge­tragen? In USA gilt nur der Common Vacci­na­tion Pass. SRF.ch

Deutsch­land. „zalando.de“ möchte größter Webshop für Klei­dung, Schuhe, Kosme­tika werden, inkl. der teuersten Marken. Deut­sche Grüne wollen nichts mehr von direkter Demo­kratie mit Volks­be­fra­gungen wissen, statt dessen fordern sie Bürger­räte und Zufalls­bürger. Verlän­ge­rung des Lock­downs bis mindes­tens 18.4. SRF.ch …und dann bis Juni, …und dann bis September, …und dann bis Januar? SNA.ru Deut­sche Abge­ord­nete stirbt auf Flug von Kuba 53-jährig. RBB.de

Finn­land. Anonyme Angriffe auf die 5 Frauen, die Finn­land regieren. War das aller­erste Land der Welt mit Stimm­recht für Frauen: 1906! SRF.ch

Frank­reich. Wegen Corona wird der Sarkozy-Prozess auf Mai vertagt.SRF.ch 4 Wochen Lock­down in Paris und Umge­bung, im Nord­westen und Süden des Landes. NPO.nl Karneval von Marseille fand trotz Verbotes statt. TRT.tr

Grie­chen­land. Obwohl das Gesund­heits­system am Limit ist, sollen bereits Mitte Mai Strände voll sein mit Touristen aus aller Welt. SRF.ch

Im Iran beginnt am 21.3. das Jahr 1400 nach dem persi­schen Kalender, einge­führt 1925, ein Sonnen­ka­lender, der mit der Hedschra beginnt, und jetzt auch in Afgha­ni­stan gilt. ORF.at

Japan. Erdbeben(6,5), auch in Tokio gespürt. Bei den Olym­pi­schen Spielen keine Zuschauer aus dem Ausland. Geld wird refun­diert. SRF.ch 80% der Japaner wollen keine olym­pi­schen Spiele. ORF.at Japan schießt birma­ni­schen Satel­liten ins All. ZP30.py

Liech­ten­stein. Fürst finan­ziert Wunder­arm­band, das Tage vorher eine Corona-Infek­tion voraus­sagt. EU testet es mit 20000 Probanden in den Nieder­landen. SRF.ch

Myanmar. Aung San Suu Kyi wird viele Jahre Korrup­tion vom Militär vorge­worfen. Man rechnet mit einer 30 jährigen Haft­strafe. Sie ist 75. ZP30.py

Nieder­lande. Rutte (VVD) gewinnt mit 35 von 150 Sitzen, D66 schafft 23, 3. Platz, PVV (Wilders) mit 17 Sitzen, SP und PvdA je 9, Grün­links und FVD (coro­na­kri­tisch) je 8. 17 Parteien im Parla­ment. Daten­zen­tren verbrau­chen schon so viel Kühl­wasser, dass es zu Trink­was­ser­knapp­heit kommt. NPO.nl Chile beginnt grünen Wasser­stoff nach Rotterdam zu expor­tieren. ZP30.py

Nord­korea bricht Bezie­hungen zu Malaysia nach Auslie­fe­rung eines nord­ko­rea­ni­schen Geschäfts­manns an die USA. TRT.tr

Öster­reich. 2/3 der Öster­rei­cher wollen ganz­jäh­rige Sommer­zeit. ORF.at

Russ­land. Afgha­ni­stan Konfe­renz in Moskau mit Taliban, USA, China, Paki­stan. Russ­land möchte Über­gangs­re­gie­rung mit Betei­li­gung der Taliban. ORF.at

Schweiz. Mitar­beiter von bundes­nahen Betrieben wie Bahn und Post sollen nicht mehr verdienen als ein Bundesrat, 1 Mio sFr., da es sich um Steu­er­geld handelt. Bund ist Mehr­heits­ak­tionär. 5% der Schweizer geimpft. Da Impf­stoff fehlt, soll mit halben Dosen geimpft werden. Halbe Dosis reicht. Schweiz impft mit Pfizer und Moderna. Am Samstag demons­trieren >8000 Schweizer in Liestal (bei Basel) ohne Masken und Abstand gegen Coro­na­re­geln. Nur Polizei trägt Maske, schaut zu, schreitet nicht ein. Das älteste Sati­re­ma­gazin der Welt jetzt auch im Netz unter www.nebelspalter.ch SRF.ch

Serbien geht fünf Tage in Lock­down, obwohl bereits 1 Mio geimpft, viele zum zweiten Mal. Lokale zu. ORF.at

Somalia vor dem UNO-Höchst­ge­richt in Den Haag fordert neue Grenz­zie­hung im Meer mit Kenya wegen Erdöl- und Erdgas­funden. Kenya dagegen bleibt fern. SRF.ch

Spanien lega­li­siert aktive Ster­be­hilfe. ORF.at Lokale auf Mallorca schliessen um 17 Uhr, Ausgangs­sperre 22 Uhr. Masken­pflicht auch im Freien. Spanier können nicht nach Mallorca reisen. SRF.ch

Tansania s Präsi­dent Marco­fuli (61) an Herz­ver­sagen gestorben, seine Vize­prä­si­dentin will vier weitere Jahre regieren und den Kampf gegen Corona beginnen. SRF.ch

Tsche­chien. Toyota muss Betrieb einstellen, weil Chips für die Auto­pro­duk­tion fehlen. Es gibt 1500 Mitar­beiter. ZP30.py

Türkei ist auf dem Weg größter Produ­zent von E‑Autos zu werden. Es gibt im Land 4 Mio Flücht­linge, haupt­säch­lich aus Syrien. Einige Syrer sollen neue Heimat im Norden Syriens bekommen. Türkei bringt einhei­mi­sches Smart­phone auf den Markt. TRT.tr Wegen der neuen Homo­pa­ra­grafen verlässt Türkei die Istan­bul­kon­ven­tion zum Schutz der Frauen SRF.ch

Ukraine. Kiew bekommt ersten Lock­down, drei Wochen. SNA.ru

USA. Wegen angeb­li­cher Einmi­schung in den US-Wahl­kampf droht Biden Russ­land schwere Konse­quenzen an. Biden bezeichnet seinen russi­schen Amts­kol­legen auf ABC als „Killer“. SRF.ch Mars­rover erkundet ausge­trock­neten See, der 42 km breit ist. ZP30.py Texaner klagen über stark gestie­gene Krimi­na­lität seit den offenen Grenzen. WLS.us Alle Drea­mers und Farm­ar­beiter sollen Papiere bekommen, wenn Repu­bli­kaner zustimmen. ORF.at USA klagen Häckerin aus Luzern. ZP30.py US-ägyp­ti­sche Manöver im Roten Meer. TRT.tr In New York City haben Restau­rants wieder offen, aber nur 50% der Sitz­plätze sind erlaubt. SRF.ch In El Paso, Texas „leben“ in einer Halle mit 250 Betten 3900 Kinder und Jugend­liche zwischen 4 und 17 Jahren eng zusammen, als ob es Corona nicht gäbe. Hunderte Kinder ohne Beglei­tung von Erwach­senen. ABC.us Zulas­sung von Astra­Ze­neca spiesst sich, weil „irrtüm­lich“ alte und falsche Daten vorge­legt wurden. NPO.nl