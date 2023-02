Was in der Schweiz und anderswo berichtet wurde – 21.02.2023

Im Internet mitge­hört und mitge­schrieben von Wilhelm Tell



Alaska – Wenige Tage nach dem Abschuss eines mutmass­li­chen chine­si­schen Spio­na­ge­bal­lons haben die USA ein weiteres Flug­ob­jekt, diesmal über Alaska, abge­schossen. Das Objekt bedeu­tete laut Präsi­dent Joe Biden eine Gefahr für die Sicher­heit des zivilen Flug­ver­kehrs, da es in 12’000 Metern Höhe geflogen ist. Auch über Yukon in Kanada und den Grossen Seen wurden Ballons abge­schossen. SRF.ch



Argen­ti­nien – Der „Geburts­tou­rismus“ floriert. Schwan­gere russi­sche Frauen reisen nun in das südame­ri­ka­ni­sche Land (früher in die USA – jetzt unmög­lich für Russen) um zu gebären, damit ihr Kind die argen­ti­ni­sche Staats­bür­ger­schaft erhält. 2023 könnte diese Zahl auf 10’000 anwachsen. Russen brau­chen kein Visum, um nach Argen­ti­nien zu reisen. Die Bean­tra­gung einer Verlän­ge­rung des regu­lären 90-tägigen Aufent­halts in Argen­ti­nien ist einfach, ebenso wie die Erlan­gung einer Aufent­halts­er­laubnis. Russen können ohne Visum in 87 Länder reisen. Einer der Haupt­vor­teile eines argen­ti­ni­schen Passes besteht darin, dass seine Inhaber ohne Visum in 171 Länder reisen können. NOS.nl

Austra­lien – Einen ausser­ge­wöhn­li­chen Kaffee bietet das Café Proud Mary (proudmarycoffee.com.au) im austra­li­schen Melbourne seinen Gästen – wenn sie bereit sind, dafür etwas tiefer als üblich in die Tasche zu greifen. Umge­rechnet rund 130 Euro kostet eine Tasse. Dafür erhält der Käufer bzw. die Käuferin einen Kaffee, der als einer der besten der Welt gilt und bei der renom­mierten Auktion Best of Panama 2022 als der beste seines Jahr­gangs ausge­zeichnet wurde. ORF.at

Belgien – NATO-Gene­ral­se­kretär, seit 2014, Jens Stol­ten­berg (64) wird seinen Posten wie geplant Ende des Jahres verlassen. Das bestä­tigte seine Spre­cherin Oana Lungescu. NOS.nl

Deutsch­land – Der letzte DDR-Minis­ter­prä­si­dent der Landes­partei SED, Hans Modrow, ist im Alter von 95 Jahren in Berlin gestorben. Er wurde am 27. Januar 1928 im Osten Deutsch­lands in Jase­nitz bei Stettin geboren und als Maschi­nen­schlosser ausge­bildet. 1945 wurde er für den soge­nannten „Volks­sturm“ rekru­tiert, Mili­tär­ein­heiten von Minder­jäh­rigen und älteren Männern, die die Rote Armee aufhalten mussten. Am Ende des Zweiten Welt­kriegs wurde er von den Russen gefangen genommen. Aus der Kriegs­ge­fan­gen­schaft zurück­ge­kehrt, wurde er 1949 Mitglied der Sozia­lis­ti­schen Einheits­partei Deutsch­lands (SED).

● In der deut­schen Haupt­stadt, mit ihren 3.8 Millionen Einwoh­nern ein eigenes Bundes­land, stellt die SPD seit 2001 den Regie­renden Bürger­meister bezie­hungs­weise Bürger­meis­terin. Nun sind die Christ­de­mo­kraten erst­mals seit zwei Jahr­zehnten stärkste Kraft geworden. Die CDU kommt auf 48 Sitze, die Grünen und die SPD jeweils auf 31 Mandate. Die Linke erhält 21 Sitze, die AfD 16. SRF.ch

Finn­land – Finland baut entlang der über 1300 Kilo­meter langen Grenze zu Russ­land einen Zaun. Wegen des Kriegs, den Russ­land mit der Ukraine führt, ist der regu­läre Grenz­ver­kehr auch an der Grenze zwischen Russ­land und Finn­land zum Erliegen gekommen. Der geplante Zaun soll vorerst einmal 130 Kilo­meter lang werden. Mit einer Höhe von etwa 3 Metern soll er ille­gale Grenz­über­tritte verhin­dern. Kosten­punkt 140 Millionen Euro. Die Grenze zu Russ­land verläuft rund 190 Kilo­meter östlich der finni­schen Haupt­stadt Helsinki. Vor dem Krieg hatte bereits die Corona-Pandemie den Verkehr zwischen den beiden Nach­barn unter­bro­chen. Mit dem Zaun drohen nun die Verbin­dungen zwischen Finn­land und Russ­land voll­ständig gekappt zu werden. Dieses Gebiet wimmelte von Menschen. Betuchte Russen gaben viel Geld aus in den Waren­häu­sern, Hotels und Lokalen in Finn­land, Finnen fuhren rüber um billig zu danken. Waren wurden trans­por­tiert, vor allem auch Holz. Jetzt verlieren viele Finnen ihren Arbeits­platz. Das Hinter­land ist weg. Auch die russi­schen Schulen in Finn­land in Grenz­nähe werden wohl schliessen. Finnen fürchten einen russi­schen Angriff und flüchten in die NATO. «Inter­na­tional» SRF.ch

Frank­reich – In Frank­reich protes­tieren erneut Zehn­tau­sende gegen Renten­re­form. Zum vierten Mal haben die Gewerk­schaften zu Protesten gegen die Pläne für ein höheres Renten­alter aufge­rufen. SRF.ch

Iran – 44. Jahrestag der Isla­mi­schen Revo­lu­tion im Schatten der Proteste. An den staat­lich orga­ni­sierten Feier­lich­keiten nehmen gemäss irani­scher Medien mehrere Millionen Menschen teil. SRF.ch

Italien – Auf der offi­zi­ellen Website des Innen­mi­nis­te­riums die Daten zur heutigen Wahl­be­tei­li­gung: In der Lombardei haben 41,61 Prozent der Wahl­be­rech­tigten ihre Stimme abge­geben, gegen­über 73,81 Prozent im voran­ge­gan­genen Wahl­gang 2018. Lombardei Fratelli 26.3%, Partito Demo­cra­tico 22,3%, Lega 16%, Forza 6.5%. – Lazium Fratelli 33%, PC 21.5%, 5‑Stelle 8.8%, Lega 8%, Forza 8%. RAI.it

Kuba – Das Gefan­ge­nen­lager in Guan­ta­namo Bay auf Kuba ist für viele ein Schand­fleck der USA. Seit langem konnte zum ersten Mal wieder ein Häft­ling das Lager verlassen. Es handelt sich um einen Paki­staner, der nach Belize über­führt wurde und dort frei­ge­lassen wird. Doch 34 Häft­linge sind noch in Guan­ta­namo, einige davon seit rund 20 Jahren. Das Lager ist deshalb so schwierig aufzu­lösen, weil man nicht weiss, was man mit den Gefan­genen tun soll. Es sind ja die soge­nannten unge­setz­li­chen Kombat­tanten, die man dort gefangen genommen hat. Das heisst, es sind nicht rich­tige Kriegs­ge­fan­gene, für die Kriegs­recht gilt. Sie sind eine Rechts­figur ausser­halb des Rechts­sys­tems. Es gibt aber kein Gesetz, das Joe Biden verbieten würde, diese Gefan­genen in die USA zu über­führen und dort dem Rechts­staat anzu­ver­trauen. SRF.ch

Marokko – hat jahre­lang syste­ma­tisch und mit viel Geld EU-Abge­ord­nete beein­flusst. Das hat eine Recherche des Maga­zins «Spiegel» offen­ge­legt. Dabei ging es Marokko bei der Lobby-Arbeit darum, dass die EU die umstrit­tene West­sa­hara als marok­ka­ni­sches Staats­ge­biet aner­kennt. Marokko möchte bei der Produk­tion von Wasser­stoff aus Sonnen­en­ergie Vorreiter auf dem afri­ka­ni­schen Konti­nent werden. Schon ab 2026 soll die Produk­tion hoch­ge­fahren werden. Ausserdem geht es um die Produk­tion von Autos, wobei Marokko stark mit Alge­rien und Tune­sien konkur­riert. Auch Alge­rien möchte grünen Wasser­stoff produ­zieren, hat aber schlech­tere Rahmen­be­din­gungen als Marokko. Aller­dings verfügt Alge­rien über die in Europa begehrten Rohstoffe Erdöl und Erdgas – deshalb wird Alge­rien von der EU hofiert. Kürz­lich besuchte der fran­zö­si­sche Präsi­dent Emma­nuel Macron Alge­rien, doch in Marokko war er noch nie. Entspre­chend reagierte Marokko darauf etwas verstimmt. SRF.ch

Neusee­land – Der Norden Neusee­lands stellt sich zum zweiten Mal in kurzer Zeit auf Stark­regen und Orkan­böen ein. Diesmal ist es der ehema­lige Hurrikan Gabri­elle, der um Mitter­nacht (mittags in Europa) die Nord­insel errei­chen wird. „Seien Sie vorbe­reitet, und bleiben Sie drinnen“, warnte Premier­mi­nister Hipkins. Notstand ausge­rufen. NOS.nl

Nica­ragua – im eisernen Griff der Ortegas. In den 1980er-Jahren war er linker Hoff­nungs­träger. Jetzt terro­ri­siert Daniel Ortega das mittel­ame­ri­ka­ni­sche Land. In Nica­ragua werden unter dem eins­tigen linken Revo­lu­tionär und Hoff­nungs­träger Daniel Ortega elemen­tare Menschen­rechte unter­drückt. Anders­den­kende bringt sein Regime mit Drohungen, Haft oder Vertrei­bung zum Schweigen. Eine, die nicht schweigt, inzwi­schen aber im Ausland lebt, ist Abigail Hernández. In Nica­ragua würde sie wegen ihrer kriti­schen Ansichten und Artikel verhaftet, sagt die Jour­na­listin. Laut Hernández gibt es drei Möglich­keiten für Medi­en­schaf­fende, die nicht kuschen: «Entweder du gehst ins Exil, ins Gefängnis oder du wirst umge­bracht.» Sie selber hat sich fürs Exil entschieden und publi­ziert weiter. Das Land sei nur deshalb noch nicht bank­rott, weil viele ausge­wan­derte Nica­ra­guaner ihren Ange­hö­rigen Geld nach Hause schi­cken. Rund die Hälfte des Geldes, das in Nica­ragua zirku­liert, stammt von solchen Über­wei­sungen aus dem Ausland. In den letzten Jahren haben rund 20 Prozent der Bevöl­ke­rung Nica­ragua den Rücken gekehrt. Mónica nennt diese Auswan­de­rung «barba­risch». Viele gehen ins Nach­bar­land Costa Rica und in letzter Zeit vor allem auch Rich­tung USA. SRF.ch

Nieder­lande – Nur drei Tage nach der Eröff­nung ist die grosse Vermeer-Ausstel­lung im Amster­damer Rijks­mu­seum ausver­kauft. Die 450’000 zur Verfü­gung stehenden Karten waren in kürzester Zeit verkauft, teilte das Museum mit. Es werde nun unter­sucht, ob Öffnungs­zeiten verlän­gert werden könnten. Das Inter­esse sei welt­weit „gigan­tisch“, sagte der Direktor des Rijks­mu­seums, Taco Dibbits. Das Museum in der nieder­län­di­schen Haupt­stadt zeigt von Freitag bis zum 4. Juni die grösste Vermeer-Ausstel­lung aller Zeiten. 28 der wahr­schein­lich noch exis­tie­renden 37 Gemälde des hollän­di­schen Meis­ters Johannes Vermeer (1632–1675) sind zu sehen. Sie stammen aus Samm­lungen und Museen aus sieben Ländern. Museen in Berlin, Dresden und Frank­furt stellten fünf Meis­ter­werke zur Verfü­gung. Für die Ausstel­lung muss zuvor online ein Timeslot reser­viert werden. (rijksmuseum.nl/nl/tickets?) NOS.nl

Nord­korea – lässt die Muskeln spielen: Zum 75. Grün­dungstag seiner Streit­kräfte hat das Regime an einer Mili­tär­pa­rade sein Atom­waf­fen­ar­senal präsen­tiert. Experten gehen davon aus, dass Nord­korea so viele Inter­kon­ti­nen­tal­ra­keten vorge­führt hat wie nie zuvor. Das Land setzt offenbar auf maxi­male nukleare Abschre­ckung. Laut dem Jour­na­listen Martin Fritz soll Nord­ko­reas Atom­arsenal so gross werden, dass die USA keinen Krieg mehr wagen. Mit seiner mili­tä­ri­schen Schlag­kraft weiss Pjöng­jang also durchaus zu beein­dru­cken. Gleich­zeitig leidet die Bevöl­ke­rung in dem abge­schot­teten Land seit vielen Jahren an Armut und Unter­ernäh­rung. «Die Entwick­lung der Raketen verschlingt enorme Summen», sagt Fritz, der als freier Korre­spon­dent aus Japan berichtet. «Allein jeder der Tests im letzten Jahr hat gemäss südko­rea­ni­schen Schät­zungen mehrere Millionen Dollar gekostet.» Dass nord­ko­rea­ni­sche Hacker auf Raub­züge für das Regime gehen, ist schon lange bekannt. Laut Schät­zungen erbeuten sie hunderte Millionen Dollar pro Jahr. «Eine ihrer Methoden ist, dass sie mit Schad­soft­ware den Zugang zu Compu­tern sperren», sagt Fritz. «Für die Frei­gabe der Daten wird dann die Zahlung eines Löse­gelds verlangt.» Zwei­fel­hafte Berühmt­heit erlangte in den letzten Jahren die «Lazarus-Gruppe». Der zustän­dige US-Staats­an­walt bezeich­nete sie 2021 als «beste Bank­räuber der Welt», nachdem sie im Auftrag von Diktator Kim Jong-un Banken gehackt haben sollen. Mutmass­lich erbeu­teten sie dabei Milli­arden Franken. Laut Jour­na­list Fritz verschleiern die nord­ko­rea­ni­schen Cyber­kri­mi­nellen ihre Herkunft und geben sich etwa als russi­sche Hacker aus. Neben seinen erprobten Hacker­ak­ti­vi­täten soll Nord­korea auch vom Krieg in der Ukraine profi­tieren. Das Land soll sich mit Waffen- und Menschen­handel berei­chern. «Der Waffen­ex­port und die Entsen­dung von Arbeits­kräften sind bewährte Methoden des Kim-Regimes, um sich Devisen zu beschaffen», führt Fritz aus. Ein südko­rea­ni­sches Nach­rich­ten­portal berichtet, dass Nord­korea in den kommenden Wochen rund 500 Poli­zisten und Soldaten in die von Russ­land besetzten Gebiete in die Ukraine schi­cken will. Dort sollen sie beim «Wieder­aufbau» helfen. «Dafür muss Moskau bestimmt in harten Devisen bezahlen», schliesst Fritz. «Denn das ist das gängige Geschäfts­mo­dell von Pjöng­jang.» SRF.ch

Öster­reich – Öster­rei­chi­scher Avant­garde-Kompo­nist Fried­rich Cerha ist tot. Er galt als einer der wich­tigsten zeit­ge­nös­si­schen Kompo­nisten der Welt. Nun ist er mit 96 Jahren verstorben. SRF.ch

Portugal – Rund 150’000 Lehrer sind in Lissabon auf die Strasse gegangen. Sie fordern mehr Lohn und Aufstiegs­mög­lich­keiten. SRF.ch

Russ­land – Rußland hat mit seinen jüngsten Rake­ten­an­griffen auf die Ukraine nach eigenen Angaben auch Schie­nen­wege für den Trans­port west­li­cher Waffen, Muni­tion und Reserven in die Kampf­zone blockiert. ORF.at

Schweiz – Migra­tion. 64 Prozent mehr Asyl­ge­suche als im Vorjahr. Laut dem Staats­se­kre­ta­riat für Migra­tion sind in der Schweiz 24’511 Asyl­ge­suche gestellt worden – 9600 mehr als 2021.

● Ausstel­lung in Vevey. Wie Charlie Chap­lins letzter Film zu einer Bruch­lan­dung wurde. Eine neue Ausstel­lung erzählt vom letzten, unvoll­endeten Film­pro­jekt Charlie Chap­lins über eine geflü­gelte Aussen­sei­terin. Charlie Chaplin (* 16. April 1889 in London; † 25. Dezember 1977 in Corsier-sur-Vevey, Schweiz), den Tramp mit Melone und Stock, kennt fast jeder. Und doch ist noch nicht alles über diesen Giganten der Film­ge­schichte erzählt worden. Dass Chaplin in seinen letzten Lebens­jahren in Inter­views von Ideen für einen Film namens «The Freak» gespro­chen hatte, war zwar bereits bekannt. Aber niemand wusste, wie weit das 1967 begon­nene Projekt gediehen war. Das kam erst 2016 ans Tages­licht, als das Archiv des früheren Produ­zenten Jerry Epstein der Cine­teca di Bologna über­geben wurde. Das Film­in­stitut verwaltet seit Jahren das Archiv von Charlie Chaplin und hat auch dessen Filme restau­riert. «Es war eine grosse Über­ra­schung. Nicht einmal die Familie wusste von Epsteins Archiv», sagt Cécilia Cencia­relli von der Cine­teca di Bologna. Sie ist Kura­torin der neuen Ausstel­lung über den Film im Ausstel­lungs- Wohn- und Ster­be­haus «Chaplin’s World» (chaplinsworld.com/) in Corsier-sur-Vevey. Anhand von Skizzen, Notizen, dem fertigen Dreh­buch und zahl­rei­chen Fotos können sich die Besu­cher auf eine Spuren­suche begeben. In «The Freak» fällt Sarapha, eine Frau mit Flügeln, auf das Haus­dach eines Profes­sors in Chile. Sie wird nach London gebracht und zur Schau gestellt. Doch sie flieht, will nach Südame­rika zurück­kehren. Während der Über­que­rung des Atlan­tiks stürzt sie aller­dings ins Meer und stirbt. Die Film­hand­lung gleicht einer Fabel oder einer Erzäh­lung aus der grie­chi­schen Mytho­logie. Es ist aber auch die Geschichte einer Aussen­sei­terin voller Unschuld, die von den Menschen hinter­gangen wird. «Chaplin hat die Aussen­seiter-Figur immer wieder in seinem Werk thema­ti­siert», erklärt Cencia­relli. Es gibt aber auch komi­sche Szenen in diesem Film. So wird im briti­schen Parla­ment darüber debat­tiert, ob Sarapha nun als Einwan­derin ohne Pass oder als Vogel behan­delt werden soll. Für die Rolle der Sarapha war die damals 16-jährige Victoria Chaplin vorge­sehen, eine Tochter von Charlie Chaplin und seiner letzten Ehefrau Oona O’Neill. Das Dreh­buch war fertig, Chaplin liess sich sogar in den Shep­perton Studios in London Spezi­al­ef­fekte vorführen, um zu prüfen, wie die Szenen der flie­genden Sarapha über seiner Heimat­stadt London umzu­setzen wären. Für sich selbst sah er die Rolle eines alten Trin­kers vor. Eine ähnliche Rolle hatte er bereits zu Beginn seiner Lauf­bahn bei Musi­cals in London gespielt. Auch wegen dieser Rück­kehr zu seinen Anfängen wäre «The Freak» das künst­le­ri­sche Testa­ment von Charlie Chaplin geworden. Doch schluss­end­lich wurde keine einzige Szene verfilmt. Dabei hatte sich Chaplin nach dem Miss­erfolg des Films «Die Gräfin von Hong­kong» (1967) reha­bi­li­tieren wollen. Oona Chaplin hatte Bedenken: Ihr Mann hatte sich beim Dreh des letzten Films den Knöchel gebro­chen und war nicht bei bester Gesund­heit. Der über 80-jährige Chaplin wurde darüber im Unklaren gelassen. Er arbei­tete bis zu seinem Tod 1977 am Projekt weiter.

● Natür­lich dürfe die Schweiz Waffen expor­tieren. Die Neutra­lität defi­niere aber klare Grenzen für diesen Waffen­ex­port, auch für den indi­rekten Export über ein Land wie Deutsch­land in ein Dritt­land, sagt Oliver Diggel­mann, Völker­rechtler an der Univer­sität Zürich: «Der Grund­satz ist: keine Beein­flus­sung des mili­tä­ri­schen Kräf­te­ver­hält­nisses in einem aktu­ellen Staa­ten­krieg. Das ist quasi die Essenz des völker­recht­li­chen Neutra­li­täts­rechts.» Entschei­dend sei, dass die Schweiz in einem aktu­ellen Konflikt das Kräf­te­ver­hältnis zwischen zwei Ländern nicht beein­flussen dürfe. Um das zu kontrol­lieren, muss Deutsch­land zum Beispiel, wenn es Schweizer Muni­tion oder Waffen kauft, eine Erklä­rung unter­schreiben, dass es diese nicht an ein Dritt­land weiter liefert. Wenn die Muni­tion mindes­tens fünf Jahre in Deutsch­land ist und wenn sich ein Dritt­land selber vertei­digen muss, dann soll Deutsch­land die Schweizer Muni­tion weiter liefern können.

● Die Infla­tion in der Schweiz ist zu Jahres­be­ginn noch einmal deut­lich gestiegen und hat sich im Januar auf 3.3 Prozent erhöht. Im Dezember 2022 hatte sie noch bei 2.8 Prozent gelegen.

● Abge­sperrter Bundes­platz in Bern. Mehrere Gebäude wurden laut Polizei evaku­iert, unter anderem das Parla­ments­ge­bäude und die Flügel Ost und West des Bundes­hauses. Weiter evaku­iert wurde gemäss Kantons­po­lizei der vordere Teil des Natio­nal­bank­ge­bäudes sowie die Valiant Bank und die Berner Kanto­nal­bank. Man befürch­tete einen Bomben­an­schlag. SRF.ch

Spanien – Spaniens Film­le­gende Carlos Saura stirbt mit 91 Jahren in Madrid. Der Filme­ma­cher ist vor allem für seine Flamenco-Choreo­gra­fien bekannt. Carlos Saura gehörte zu den einfluss­reichsten spani­schen Filme­ma­chern. Zu seinen bekann­testen Filmen zählen «Blut­hoch­zeit» (1981) und der Ballett­film «Carmen» (1983). Letz­terer erhielt einen Bafta-Award (Bester fremd­spra­chiger Film) und war für einen Oscar nomi­niert. 1966 und 1968 wurde Carlos Saura bei der Berli­nale mit dem Silbernen Bären ausge­zeichnet. Seit seinen Anfängen im Jahr 1955 drehte Saura mehr als 50 Spiel­filme. SRF.ch

Türkei – Berichte vom Dienstag, dem 14. Februar, enthüllen, dass im türki­schen Hotel „Royal Seginus“ in Antalya eine Massen­schlä­gerei zwischen russi­schen und ukrai­ni­schen Fuss­bal­lern ausge­bro­chen ist. Spieler des russi­schen Klubs Yaros­lavl Shinnik und des ukrai­ni­schen Fuss­ball­ver­eins FC Minaj stiessen anein­ander, nachdem beide Vereine im selben Hotel über­nachtet hatten. Der Tele­gram-Kanal Baza berich­tete, dass mehrere Vertreter von Minaj auf den Trainer von Yaros­lavl Shinnik zugingen und begannen, ihn aufzu­for­dern, die ukrai­ni­sche Natio­nal­hymne zu singen. Berichten zufolge löste dies eine Massen­schlä­gerei aus, in die sich Hotel­mit­ar­beiter einmischten. Später, nachdem sich die Lage anschei­nend beru­higt hatte, fanden sich einige Spieler des ukrai­ni­schen Klubs im selben Aufzug wie ein Shinnik-Spieler wieder und sollen ihn zusam­men­ge­schlagen haben.

● Obwohl am 14.2. immer noch Menschen lebend aus den Trüm­mern gerettet werden, ziehen sich die Retter aus vielen Ländern zurück. Auch die Gebäude, die noch stehen, müssen abge­rissen werden, weil ein Betreten zu gefähr­lich ist. Seuchen drohen auszu­bre­chen. Auch Stätten des Welt­kul­tur­erbes, beson­ders auch in Syrien, sind wohl schwer beschä­digt. Es gab Tausende Nach­beben. TRT.tr

USA – Die Verei­nigten Staaten fordern ihre Bürger erneut auf, Russ­land sofort zu verlassen.

● Der Schweizer Bruno Breguet war Mitglied der Bande des berüch­tigten Terro­risten «Carlos». Jetzt zeigt ein neues Buch: Breguet arbei­tete als Agent für die CIA. Der Agent in den Akten der CIA heisst FDBONUS/1. Hinter diesem Namen verbirgt sich der Schweizer Terro­rist Bruno Breguet. Breguet heuerte 1991 beim ameri­ka­ni­schen Geheim­dienst an und bezog für seine Agen­ten­tä­tig­keit fortan ein monat­li­ches Salär von 3000 Dollar. Auf die brisanten Akten gestossen ist der Schweizer Histo­riker und Geheim­dienst­ex­perte Adrian Hänni. In seinem neuen Buch «Terro­rist und CIA-Agent» enthüllt Hänni dieses bisher unbe­kannte Kapitel im Leben von Bruno Breguet. Breguet gehörte in den 1980er-Jahren zur Grup­pie­rung von Ilich Ramírez Sánchez, genannt «Carlos der Schakal». Der mythen­um­wo­bene «Carlos» war damals der meist­ge­suchte Terro­rist der Welt. Die CIA wollte mithilfe von Breguet auf die Spur von «Carlos» kommen. Breguet habe der CIA zahl­reiche Infor­ma­tionen zu «Carlos» gegeben, sagt Histo­riker Hänni: «Er hat der CIA opera­tio­nelle Details zur ‹Carlos›-Gruppe, aber auch Waffen­ver­stecke und Unter­stützer-Netz­werke verraten.» Der 1950 gebo­rene Bruno Breguet wächst in Minusio bei Locarno auf. Als Gymna­siast radi­ka­li­siert er sich, iden­ti­fi­ziert sich mit der Seite Paläs­tinas im Nahost-Konflikt. 1970 will Breguet im Auftrag der Volks­front zur Befreiung Paläs­tinas (PFLP) in Tel Aviv einen Terror­an­schlag auf den Shalom Tower verüben, das damals höchste Gebäude des Nahen Ostens. Doch nehmen ihn die israe­li­schen Behörden schon am Hafen von Haifa mit zwei Kilo­gramm Spreng­stoff fest. Wegen Spreng­stoff-Besitzes wird Breguet zu 15 Jahren Haft verur­teilt. 1977 kommt er frei und schliesst sich rund zwei Jahre später der Gruppe von «Carlos» an. Breguet betei­ligt sich an terro­ris­ti­schen Akti­vi­täten, so am Anschlag auf Radio Free Europe 1981 in München, der nur dank viel Glück ohne Todes­opfer blieb. «So viel wir heute wissen, hat Bruno Breguet die Bombe selbst gezündet», sagt Adrian Hänni. 1982 verhaftet die Polizei Breguet in Paris, als er einen weiteren Spreng­stoff­an­schlag verüben will. 1985 wird er frei­ge­lassen, lebt fortan im Tessin und in Grie­chen­land, bis er im November 1995 spurlos verschwindet. Das letzte Mal wird er auf einer Fähre kurz vor dem Anlegen im grie­chi­schen Hafen Igou­me­nitsa gesehen. Seither ranken sich zahl­reiche Legenden um seinen Verbleib. Top-Terro­rist «Carlos», den Breguet an die CIA verraten hatte, wurde 1994 fest­ge­nommen. Ist es möglich, dass «Carlos» vom Verrat Breguets erfahren hat und sich rächen wollte? Für Hänni ein denk­bares Szenario: «Die Grup­pen­struk­turen sind im November 1995 noch so weit intakt gewesen, dass ‹Carlos› aus dem Gefängnis einen solchen Auftrags­mord hätte befehlen können. Denkbar ist das Szenario, es gibt aller­dings keine konkreten Hinweise.» Was im November 1995 vor der grie­chi­schen Küste wirk­lich mit Bruno Breguet passiert ist, bleibt noch immer unge­klärt. Am wahr­schein­lichsten scheint, dass er umge­bracht wurde. Möglich ist auch, dass er unter­ge­taucht ist oder die CIA ihm zu einem neuen Leben verholfen hat. SRF.ch

Zypern – Mit 51.8 Prozent gewinnt der frühere Aussen­mi­nister Nikos Chris­to­doulidis die Präsi­den­ten­wahlen. SRF.ch

