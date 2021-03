Was in der Schweiz und anderswo berichtet wurde

Mitge­hört und tran­skri­biert von Wilhelm Tell



Ägypten. Bei einem Sand­sturm stellte sich einer der größten Schiffe der Welt quer im Suez­kanal, 400 m lang, 60 m breit, 220.000 Tonnen schwer, auf dem Weg nach Europa. Das Schiff ist in japa­ni­schem Besitz und blockiert den Kanal in beiden Rich­tungen. Durch­schnitt­lich passieren 50 Schiffe täglich, was zwischen 700.000 und 1.5 Mio US$ kostet. Der nieder­län­di­sche Seebagger Boskalis kam Bidens Angebot zuvor. In kurzer Zeit konnte das Schiff flott gemacht werden und der Kanal passierbar gemacht werden. In den Ziel­häfen wird es zu großen Staus kommen, da ca. 400 Riesen­schiffe fest lagen. Indus­trien in Europa könnten vom Betriebs­schluss bedroht sein, wenn notwen­dige Bestand­teile nicht eintreffen. Steigt China auf Bahn­trans­port um? SRF.ch

Afgha­ni­stan s Drogen­pro­duk­tion hat stark zuge­nommen. SRF.ch

Austra­lien. Mehrere Sexskan­dale im austra­li­schen Parla­ment. SRF.ch

Belgien. Totales Coro­na­chaos in Belgien. Groß­pro­teste gegen 3. Lock­down. SRF.ch US Außen­mi­nister vergat­tert EU Länder in Brüssel gegen Russ­land und China ORF.at

Brasi­lien . Deut­sche Luft­waffe bringt 80 Beatmungs­ge­räte nach Manaus. ZP30.py

China gibt Biden harsche Antwort auf seinen Rassis­mus­vor­wurf. Die ganze Welt demons­triert gegen den Rassismus in den USA. In ille­galen Kriegen, u.a. in Vietnam, Jugo­sla­wien, Irak, Syrien, Libyen, Afgha­ni­stan wurden Millionen getötet und vertrieben, ohne dass sich USA darum kümmerten. In China werde das Los der Minder­heiten ständig verbes­sert. Es gibt weder Zwangs- noch Kinder­ar­beit. Wenn H&M keine chine­si­sche Baum­wolle mehr kauft, werden auch die Chinesen keine H&M Mode mehr kaufen. China expor­tiert die beste Baum­wolle der Welt. Die Baum­wolle wird mit Maschinen geerntet. CRI.cn

Deutsch­land . Merkel zieht Oster­lock­down zurück. SRF.ch In Tübingen haben alle Lokale offen. Wenn es ein Erfolg ist, kann der ganze Teil­staat aufsperren. NPO.nl Minis­ter­prä­si­denten gegen Merkel. Möchte Merkel Verfas­sung ändern, damit sie wie Macron in Frank­reich ihre Coro­na­ideen zentral auf einmal in ganz Deutsch­land verkünden kann ohne die lästigen Minis­ter­prä­si­denten? SWR.de

EU ab 28.3. Sommer­zeit. SRF.ch

Gibraltar zurück in der Norma­lität. Einreise nur mit Aufent­halts­ge­neh­mi­gung. NPO.nl

Grie­chen­land feiert am 25. März sein 200 jähriges Bestehen. SRF.ch

Groß­bri­tan­nien . Wegen der geschlos­senen Restau­rants in ganz London Mäuse- und Ratten­plage. SRF.ch

Iran und VR China unter­zeichnen 25-Jahres-Vertrag zur Moder­ni­sie­rung der Isla­mi­schen Repu­blik. SRFR.ch

Israe l. Bereits 50% geimpft, 10% Impf­skep­tiker. Israel entwi­ckelt Schluck­imp­fung gegen Corona. Ab 26.3. Sommer­zeit. Israel zurück in Norma­lität. KAN-RÉKA.il

Myanmar lässt Studenten aus der Haft frei. Am Tag der Armee., 27.3., gibt es beson­ders viele Todes­opfer und Gefan­gen­nahmen und wird der Karen­staat bombar­diert. SRF.ch

Nieder­lande. Vor hundert Jahren verbrachte der deut­sche Kaiser sein Exil in Doorn. Auch sein ältester Sohn, Kron­prinz Wilhelm lebte 5 Jahre im Land. Einer­seits wollte man ihn nicht nach Deutsch­land zurück­schi­cken, aus Furcht er könnte umge­bracht werden. Andere fürch­teten, er könnte ein neues Kaiser­reich ausrufen. So fand er sein Exil auf der Insel Wieringen in West­fries­land, in einem alten Kloster ohne Heizung und flie­ßendem Wasser mit einem Plumpsklo. Da er die Sprache lernte und sich wie die Einhei­mi­schen klei­dete, wurde er sehr beliebt und die Bauern und Fischer luden ihn ein zum Mittag­essen. 1923 konnte er wieder nach Deutsch­land zurück­kehren. Heute stehen auf Wieringen in der Gemeinde Hollands­kroon die Gebäude von Micro­soft, Google, usw. mit einem Wind­park zur Strom­ge­win­nung. Die Anlagen brau­chen auch viel Wasser, sodass es immer wieder zu Trink­was­ser­knapp­heit kommt. Eine Vergrö­ße­rung des Daten­parks sehen die Einwohner skep­tisch. Bekannt ist der Karneval von Wieringen, wo selbst die Coro­na­viren unter den Tisch getrunken werden. NPO.nl Nicht alle Kirchen hielten sich an Lock­down, da Kirchen nicht an staat­liche Verord­nungen gebunden sind. NPO.nl

N ordkorea schickt Raketen ohne Spreng­kopf nach Japan. Raketen landen ausser­halb der natio­nalen Gewässer. VOK.kp

Paläs­tina bekommt von Biden 15 Mio US$ für den Kampf gegen Corona. KAN-RÉKA.il

Schweiz. Der Kanton Uri verbietet Corona-Demo. Obwohl noch eine Schwei­zerin in Minsk in Haft ist, schließt sich die Schweiz den Belarus-Sank­tionen der EU an. Schweizer stürmen zu Ostern den Tessin. Natio­nal­bank über­legt, wie man eine Krypro­wäh­rung offi­ziell einführen könnte. SRF.ch

Spanien. Keine neue Regie­rung in Kata­lo­nien zustande gekommen. SRF.ch

Sudan. Türkei setzt sich ein für die Öffnung des Marktes zur EU. TRT.tr

USA. Nachdem Texas und Florida die Covid-Maßnahmen verboten haben, zog sich das Virus zurück und kehrte die Norma­lität wieder ein, berichtet Israel News Talk Radio aus Jeru­salem. INTR.il Virginia schafft Todes­strafe ab. NPO.nl Biden gibt Vorgänger Schuld am Flücht­lings­chaos bei El Paso. Biden erklärt, er werde auch 2024 wieder zur Wahl antreten. NPO.nl Keine Flücht­linge mehr entlang der texa­ni­schen Grenze. SRF.ch