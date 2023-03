Was in der Schweiz und anderswo berichtet wurde – 22.03.2023

Im Internet mitge­hört und mitge­schrieben von Wilhelm Tell



Argen­ti­nien – Die jähr­liche Infla­ti­ons­rate hat im Februar 100 % über­schritten, gab die Statis­tik­be­hörde des Landes bekannt, das erste Mal seit einer Zeit der Hyper­in­fla­tion im Jahr 1991 vor über drei Jahr­zehnten, dass sie einen drei­stel­ligen Betrag erreicht hat. Die Infla­tion über 12 Monate belief sich im zweiten Monat des Jahres auf 102,5 %, so die am Dienstag veröf­fent­lichten Regie­rungs­daten, mit einem höher als erwar­teten monat­li­chen Anstieg des Verbrau­cher­preis­index (CPI) von 6,6 % und einem Jahr von 13,1 % ‑aktu­eller Anstieg. In Argen­ti­niens Märkten, Geschäften und Haus­halten sind die Auswir­kungen stei­gender Preise deut­lich zu spüren, da eine der höchsten Infla­ti­ons­raten der Welt die Brief­ta­schen der Menschen stra­pa­ziert. „Es ist einfach nichts mehr da, es gibt kein Geld, die Leute haben nichts, also wie kaufen sie?“ sagte Rent­nerin Irene Devita, 74, als sie die Lebens­mit­tel­preise auf einem Jahr­markt in San Fernando am Stadt­rand von Buenos Aires über­prüfte. Bei einer so hohen Infla­tion ändern sich die Preise fast wöchent­lich. „Neulich kam ich und bat um drei Manda­rinen, zwei Orangen, zwei Bananen und ein halbes Kilo Tomaten. Als er mir sagte, dass es 650 Pesos [3,22 $] gekostet hat, sagte ich ihm, nimm alles raus und lass nur die Tomaten da, weil ich nicht genug Geld habe“, sagte Devita. Die Preis­schilder vari­ieren stark von Geschäft zu Geschäft, und das Auffinden der tägli­chen Notwen­dig­keiten zu den am wenigsten uner­schwing­li­chen Preisen ist eine Zeit- und Ener­gie­ver­schwen­dung für arbei­tende Argen­ti­nier. Die Regie­rung hat vergeb­lich versucht, die stei­genden Preise zu bändigen, die die Erwerbs­kraft der Menschen, die Erspar­nisse, das Wirt­schafts­wachstum des Landes und die Chancen der Regie­rungs­partei, sich bei den schwie­rigen Wahlen später in diesem Jahr an der Macht zu halten, beein­träch­tigen. Auf der Straße ist Infla­tion alles, worüber viele Menschen spre­chen können. Es erzeugt Frus­tra­tion und Ärger, da die Gehälter oft hinter den Waren­kosten zurück­bleiben, trotz staat­li­cher Pläne, die Preise zu begrenzen und die Getrei­de­ex­porte zu begrenzen, um das Inlands­an­gebot anzu­kur­beln. Hohe Infla­tion auch in Vene­zuela 156 %, Syrien 139 %, Libanon 124 %, Argen­ti­nien 102 %, Simbabwe 92,3 %, Sudan 83,6 %, Surinam 55,5 %, Türkei 55,18 %, Iran 53,4 %, Ghana 52,8 %, Sri Lanka 50,6 %. ORF.at

China – China hat nach dem Ende der Corona-Mass­nahmen seine Grenzen voll­ständig für auslän­di­sche Besu­cher geöffnet. Ab 15. März. können laut Aussen­mi­nis­te­rium in Peking alle Arten von Visa für Ausländer wieder ausge­stellt werden. Auch die visa­freie Einreise in einige Regionen Chinas soll wieder in Kraft treten. China hatte seine Grenzen nach drei Jahren strenger Pandemie-Mass­nahmen Anfang Januar wieder geöffnet – zunächst aber vorrangig für Geschäfts­rei­sende und Fami­li­en­be­suche. Doch die inter­na­tio­nale Isola­tion habe ange­halten, sagt Fabian Kret­schmer, freier Jour­na­list in Peking. «Es gab fast drei Jahre keinen einzigen auslän­di­schen Touristen.» Auch wenn die Touris­ten­visas nun wieder ausge­stellt werden, müssen Einrei­sende weiterhin einen 48 Stunden gültigen Covid-Test vor Abflug vorweisen. Ein Touris­ten­an­sturm wird Kret­schmer zufolge ausbleiben. «Der grosse Engpass ist das Flug­an­gebot.» Denn aktuell werden erst 20 Prozent der inter­na­tio­nalen Flüge im Vergleich zu 2019 ange­boten. Zudem gebe es weitere Faktoren, dass China nicht zur Top-Reise­desti­na­tion für Touristen werde, unter anderem die Sprach­bar­riere, so Kret­schmer. Ausserdem kann man prak­tisch nicht mehr mit Bargeld bezahlen, sondern benö­tigt chine­si­sche Zahlungs­apps. Auch Whatsapp oder Google Maps sind in China gesperrt. «Man braucht also eine gewisse Vorbe­rei­tung, um nach China zu reisen und sich im Alltag zurecht­zu­finden – das wissen viele gar nicht.» Die wenigsten Hotels hätten zudem eine Lizenz, um Touristen aufzu­nehmen. «Es gibt teil­weise Millio­nen­städte, wo es nur ein bis zwei Hotels gibt, welche die Erlaubnis vom Staat haben, auslän­di­sche Bürger beher­bergen zu dürfen.» Der Tourismus in China macht 10 Prozent des Brut­to­in­land­pro­dukts aus. «Aber der abso­lute Gross­teil kommt von heimi­schen Reisenden», so der Jour­na­list. 2019 lag die Anzahl der auslän­di­schen Touristen, ohne Reisende aus Hong­kong und Macao, bei unter 40 Millionen. Zwar werde diese Summe wirt­schaft­lich gene­riert, doch gemessen an der Bevöl­ke­rungs­grösse Chinas sei es eher niedrig – beispiels­weise im Vergleich mit der Schweiz, die 2019 über 10 Millionen Touristen empfing. «Während der Pandemie gab es eine ziem­liche Hysterie gegen­über Auslän­dern», sagt Kret­schmer. Denn als auslän­disch ausse­hende Person galt man in China als Anste­ckungs­ri­siko – beson­ders in länd­li­chen Gebieten, wo es kaum Ausländer gibt. Das habe sich aber komplett gelegt, und die Einstel­lung der Menschen habe sich seit der Öffnung Chinas gewan­delt. Beson­ders die Leute, die im Touris­mus­sektor arbeiten, freuten sich auf die auslän­di­schen Reisenden, so Kret­schmer. SRF.ch

● China, Russ­land und der Iran haben ein gemein­sames Mari­ne­ma­növer begonnen. Wie das Vertei­di­gungs­mi­nis­te­rium in Peking mitteilte, fanden die Mili­tär­übung im Golf von Oman statt. Ziel sei es, die Zusam­men­ar­beit unter den Mari­ne­ein­heiten der drei Länder zu vertiefen. RBB.de

Deutsch­land – Kampf gegen Infla­tion. Die Euro­päi­sche Zentral­bank erhöht Leit­zins auf 3.5 Prozent. Trotz Börsen-Turbu­lenzen: EZB hat in Frank­furt den Leit­zins für den Euro um 0.5 Prozent­punkte erhöht.

● Nach jahre­langem Streit. Wahl­rechts­re­form beschlossen: Deut­scher Bundestag soll schrumpfen. Das Parla­ment in Deutsch­land soll verklei­nert und dauer­haft auf 630 Abge­ord­nete begrenzt werden. SRF.ch

● Der Bundestag hat dem geplanten 49-Euro-Ticket für Busse und Bahnen zuge­stimmt. Laut Gesetz­ent­wurf zahlt der Bund den Ländern bis 2025 jedes Jahr zusätz­lich 1,5 Milli­arden Euro für den Regio­nal­ver­kehr. Die Länder sollen zusammen nochmal den glei­chen Betrag aufbringen, um die gerin­geren Einnahmen der Verkehrs­un­ter­nehmen auszu­glei­chen. Das Nahver­kehrs­ti­cket soll zum 1. Mai einge­führt werden. Vorge­sehen ist ein digital buch­bares, monat­lich künd­bares Abon­ne­ment, das bundes­weit im Nahver­kehr gilt. RBB.de

Frank­reich – Der fran­zö­si­sche Präsi­dent Macron hat das Parla­ment ausge­schaltet, um die unpo­pu­läre Anhe­bung des Renten­al­ters durch­zu­setzen. Durch die Renten­re­form wird das Renten­alter von 62 auf 64 Jahre ange­hoben. SRF.ch

Honduras – Das Land möchte diplo­ma­ti­sche Bezie­hungen mit Taiwan beenden und mit China aufnehmen. SRF.ch

Israel – Den Plan die Bezie­hungen mit Saudi Arabien zu norma­li­sieren wurde durch den Frie­dens­schluss mit Iran verei­telt. KR.il

Italien – Meloni will Brücke nach Sizi­lien reali­sieren. Das Kabi­nett der italie­ni­schen Regie­rungs­chefin hat ein umstrit­tenes Projekt wieder­be­lebt. SRF.ch

Japan – Der südko­rea­ni­sche Präsi­dent Yoon Suk-yeol (62) ist für Gespräche mit Japans Minis­ter­prä­si­denten Fumio Kishida (65) in Tokio einge­troffen. Japan und Südkorea wollen ihre Besuchs­di­plo­matie wieder aufnehmen sowie die Strei­tig­keiten über den Umgang mit Japans Kolo­nial- und Kriegs­ver­gan­gen­heit über­winden. Wenige Stunden vor dem Treffen hat Nord­korea Raketen über dem Japa­ni­schen Meer getestet. Es ist das erste Mal seit zwölf Jahren, dass ein südko­rea­ni­sches Staats­ober­haupt zu bila­te­ralen Gesprä­chen den Nach­barn Japan besucht. Der Besuch von Yoon, der von seiner Frau begleitet wurde, gilt als deut­li­ches Anzei­chen für die Annä­he­rung zwischen den beiden Nach­bar­län­dern. Südko­reas konser­va­tive Regie­rung hatte zuvor Pläne zur Beile­gung des jahr­zehn­te­langen Streits um die Entschä­di­gung ehema­liger korea­ni­scher Zwangs­ar­beiter unter der Kolo­ni­al­herr­schaft Japans von 1910 bis 1945 verkündet. Japan sei «glück­lich, ein neues Kapitel» in den Bezie­hungen der beiden Nach­bar­staaten aufzu­schlagen, sagte Fumino Kishida seinem Gesprächs­partner nach Angaben der Nach­rich­ten­agentur Kyodo.

● Wenige Stunden vor Beginn des Gipfel­tref­fens hatte Nord­korea eine atom­waf­fen­fä­hige Rakete mit einer Reich­weite von Tausenden Kilo­me­tern getestet. Nach Angaben des südko­rea­ni­schen Mili­tärs flog die Rakete etwa 1000 Kilo­meter in Rich­tung Japa­ni­sches Meer, wo sie ins Wasser fiel. «Wir werden auf dem heutigen japa­nisch-südko­rea­ni­schen Gipfel die enge Zusam­men­ar­beit mit Südkorea und den USA im Hinblick auf eine voll­stän­dige Denu­kle­a­ri­sie­rung Nord­ko­reas bekräf­tigen», sagte Japans Kabi­netts­se­kretär Hiro­kazu Matsuno. SRF.ch

Libyen – Bei einer Inspek­tion hätten IAEA-Inspek­toren fest­ge­stellt, dass zehn Fässer mit etwa 2.5 Tonnen Natur­uran in Form von Uranerz-Konzen­trat fehlen, heisst es im Schreiben von IAEA-Chef Rafael Grossi. «Die Atom­ener­gie­be­hörde wird weitere Schritte unter­nehmen, um zu klären, unter welchen Umständen das Kern­ma­te­rial entfernt wurde und wo es sich derzeit befindet», teilte ein IAEA-Spre­cher in Wien mit. Der Gouver­neursrat der IAEA sei infor­miert worden. Uranerz-Konzen­trat ist schwach radio­aktiv. In dem Mate­rial kann aber keine nukleare Ketten­re­ak­tion ausge­löst werden. Um das Konzen­trat für Atom­kraft­werke oder gar für Atom­waffen einzu­setzen, müsste es zuerst in komplexen tech­ni­schen Anlagen in einer Reihe von Schritten weiter­ver­ar­beitet werden. Wegen des lang­jäh­rigen Bürger­kriegs herr­schen in Libyen Chaos und poli­ti­sche Insta­bi­lität. Im Jahr 2003 gab das nord­afri­ka­ni­sche Land sein geheimes Programm zur Entwick­lung von Atom­waffen auf. Unter dem dama­ligen Macht­haber Muammar al-Gaddafi wurden in den 1970er- und 1980er-Jahren mehr als 2000 Tonnen Uranerz-Konzen­trat aus dem Nach­bar­land Niger impor­tiert. SRF.ch

Malawi – Der ausser­ge­wöhn­lich lang­an­hal­tende Tropen­sturm „Freddy“ hat in drei Ländern im südöst­li­chen Afrika – Malawi, Mosambik und Mada­gaskar – Behörden zufolge insge­samt 263 Menschen­leben gefor­dert. Am meisten betroffen ist das verarmte Malawi, wo der staat­liche Fern­seh­sender MBC heute von 225 Todes­fällen berich­tete. Knapp 800 Menschen wurden nach offi­zi­ellen Angaben aufgrund starker Regen­fälle, Fluten und Erdrut­sche verletzt. 37 weitere seien als vermisst gemeldet. ORF.at

Monte­negro – Staats­prä­si­dent hat das Parla­ment per Dekret aufge­löst. Damit ist der Weg für vorge­zo­genen Neuwahlen frei. SRF.ch

Myanmar (Burma) – Mindes­tens 22 Menschen, darunter drei Mönche, wurden in einem Kloster im südli­chen Shan-Staat Myan­mars getötet, als lokale aufstän­di­sche Gruppen und die vom Militär unter­stützte Junta sich gegen­seitig beschul­digten, ein Massaker verübt zu haben. Myanmar ist in poli­ti­sche Gewalt verstrickt, seit der Mili­tär­führer Min Aung Hlaing 2021 bei einem Putsch die Macht über­nahm, der jede Hoff­nung zunich­te­machte, dass die südost­asia­ti­sche Nation mit 55 Millionen Einwoh­nern eine funk­tio­nie­rende Demo­kratie werden würde. Dem Putsch folgte ein brutales Vorgehen des Mili­tärs gegen demo­kra­tie­freund­liche Demons­tranten, bei dem Zivi­listen auf offener Strasse erschossen, bei nächt­li­chen Razzien entführt und angeb­lich in der Haft gefol­tert wurden. Seit dem Putsch wurden in Myanmar mindes­tens 2’900 Menschen von Junta-Truppen getötet und über 17’500 fest­ge­nommen, von denen sich die meisten nach Angaben der Inter­es­sen­ver­tre­tung Assis­tance Asso­cia­tion for Poli­tical Prisoners immer noch in Haft befinden. BBC.uk

Nieder­lande – Die Mitte-Rechts-Koali­tion von Premier Mark Rutte (56) hat bei den nieder­län­di­schen Provinz­wahlen einen drama­ti­schen Denk­zettel erhalten. Einen Erdrutsch­sieg verbuchte dagegen die neue Bauer-Bürger-Bewe­gung (BBB). Sie wurde nach vorläu­figen Ergeb­nissen auf Anhieb die stärkste Kraft. BBB-Vorsit­zende Caro­line van der Plas sprach von einem klaren Signal: «Sie können uns nicht länger igno­rieren. Wir werden mitre­gieren.» Der seit über zwölf Jahren regie­rende Rutte von der rechts-libe­ralen Volks­partei für Frei­heit und Demo­kratie (VVD) zeigte sich enttäuscht: «Das ist nicht der Sieg, auf den wir gehofft hatten.» Poli­tiker spra­chen von einem poli­ti­schen Erdbeben, das die Stabi­lität der regie­renden Koali­tion gefährde. Haupt­thema bei diesen Wahlen waren die ange­kün­digten dras­ti­schen Umwelt­auf­lagen für die Land­wirt­schaft für weniger Stick­stoff­aus­stoss, die Rutte durch­setzen will. Seit Monaten protes­tieren vor allem Bauern, da auch die Schlies­sung von Betrieben droht. Die Wut der Bauern, die nur fünf bis sechs Prozent der Bevöl­ke­rung ausma­chen, wurde zum Ausdruck einer allge­meinen Unzu­frie­den­heit auch in den Städten. Der erdrutsch­ar­tige Sieg der BBB hänge mit dem allge­meinen Vertrau­ens­schwund der Bürger in die Regie­rung zusammen, erklärt der freie Jour­na­list Thomas Verfuss in Den Haag: «Viele sehen in den Minis­te­rien Tech­no­kraten, die nur auf Vorschriften schauen und mit Compu­tern messen.» Es herr­sche eine eigent­liche «Tech­no­kraten-Verdros­sen­heit». In den Nieder­landen sind am Mitt­woch zum einen die Parla­mente der zwölf Provinzen gewählt worden. Die Provinzen haben vergli­chen mit den Schweizer Kantonen viel weniger zu sagen. Sie sind aller­dings für die Raum­ord­nung zuständig und reden so bei allfäl­ligen Zwangs­schlies­sungen von Bauern­höfen mit. Zum andern werden die Provinz­par­la­mente im Mai den Senat neu wählen. Hier hat die Vier­par­teien-Koali­tion von Rutte bereits jetzt keine Mehr­heit und werden nach den Prognosen in der Ersten Kammer noch auf rund 30 Prozent der insge­samt 75 Sitze kommen. Die Koali­tion ist also davon abhängig, dass Sozia­listen, Ex-Kommu­nisten und Grüne sie bei wich­tigen Geset­zes­vor­haben unter­stützen. Somit ist zwei­fel­haft, ob Rutte noch wich­tige Gesetze zur Reform der Land­wirt­schaft, Klima­schutz und Asyl­po­litik durch­setzen kann, wenn die BBB in der Regie­rung sitzt. SRF.ch Die Landes­rats­wahlen haben für die Boer­Bur­ger­Be­weging (BBB) in allen Bundes­län­dern einen grossen Erfolg gebracht. In einem Bundes­land hat die Partei mit Abstand gewonnen, im anderen ist der Unter­schied minimal. Nun liegt es an jedem Bundes­land, ein College zu bilden, womit man regieren kann. NOS.nl