Was in der Schweiz und anderswo berichtet wurde

Mitge­hört und tran­skri­biert von Wilhelm Tell

Ägypten beschlag­nahmt Ever­green Schiff bis die Rech­nung über 850 Mio US$ bezahlt ist. ORF.at

In Afgha­ni­stan wird vor allem gegen Polio geimpft. Coro­na­impf­stoff fehlt. In vielen Dörfern kann nicht geimpft werden, wenn der Dorf­äl­teste die Impfung nicht für „halal“ hält. Indien liefert Coro­na­impf­stoff. Große Impf­skepsis auch weil Osama Bin Laden bei einer Impf­ak­tion enttarnt worden war. SRF.ch

Alaska. Petr Kellner(56), reichster Tscheche (PPF-Group 15 Mrd €) stirbt beim Heli­ko­pter­schif­liegen am Knik Glet­scher. KFAK.us

Argen­ti­nien. Buenos Aires schließt Flug­hafen für Flüge aus Brasi­lien, Chile, Mexiko, UK. CNN.ar

Belgien. Trotz Corona feiern >2000 Leute im größten Park von Brüssel den Ersten April und die folgenden Nächte. ORF.at

Brasi­lien. Bolso­naro bleibt bei seiner Coro­na­po­litik. Minister, die nicht zustimmen, werden ersetzt. SRF.ch

Bulga­rien beendet nach zehn Tagen den Lock­down. Auch Restau­rant­gärten offen, ab 15.4. auch drinnen. Am 4.4. Parla­ments­wahlen. ORF.at Deljan Slawt­schew Peewski (40) ist einer der schil­lerndsten Olig­ar­chen des Landes, Jurist, Unter­nehmer und Poli­tiker. Mit seiner Mutter Irena Kras­tewa leitet er die wich­tigsten Medi­en­kon­zerne. Er ist Staats­an­walt und wird „Schisch“ (Fett­wanst) genannt. Seine Mutter leitete das Lotto Unter­nehmen. Bei der Priva­ti­sie­rung war er wohl der heim­liche Käufer von Bulgar­tabak, der größten Firma in Südost­eu­ropa und wurde so zum Milli­ardär. Man nennt ihn den König der Schat­ten­wirt­schaft. SRF.ch

Chile verhängt neuen harten Lock­down – trotz Impf­re­kord. CNN.ar

China. Nur 4% der Chinesen sind geimpft. Jeder kann sich in China impfen lassen. Norma­lität hergestellt.CRI.cn

Deutsch­land erlaubt Astra­Ze­neca nur mehr für alte Menschen. 2 weitere Todes­opfer nach Impfung. SWR.de Buch über Bezie­hungen Deutsch­land-Russ­land erscheint im Verlag Neues Berlin: „Anma­ßung“ von Alex­ander Rahr. Deutsch­land solle sich weniger um rechts­außen Navalny und mehr um Assange kümmern. Buch­emp­feh­lung „Tamtam und Tabu“ von Daniela Dahn über die Wende. SNA.ru

Europa. Liefer­dienste erfreuen sich dank Corona größter Nach­frage, der Liefe­rant kassiert 1/3 des Essen­s­preises. SRF.ch

Frank­reich. Harter Lock­down. Auch Schulen betroffen. Buch­hand­lungen bleiben offen. SRF.ch

Grie­chen­land. EU baut Flücht­lings­lager auf weiteren grie­chi­schen Inseln gegen Wunsch der Bewohner. Heim­liche Abschie­bungen von Flücht­lingen in die Türkei. SNA.ru

In Indien wird trotz Corona das Früh­lings­fest gefeiert. TRT.tr

Israel entwi­ckelt Nasen­spray „Enovid“ gegen Corona. INTR.il

Italien. Touris­ten­schiffe für Venedig müssen künftig im Indus­trie­hafen bei Mestre halten. Impf­zwang für medi­zi­ni­sches Personal mit viel Skepsis. FFP2 Masken auch im Freien. SRF.ch

Mozam­bique. Riesiges Erdöl/-gasfeld entlang der gesamten Ostküste Afrikas führt zu Grenz­kon­flikten, u.a. zwischen Palma und Tansania. Tausende flüchten vor dem IS zu den nahen Inseln. NPO.nl

Myanmar. Viele flüchten nach Indien und Thai­land und in die Karen­ge­biete im SO, die eigene Armee besitzen. NPO.nl

Nieder­lande. Euro Song Contest findet in Rotterdam in der Ahoy-Halle vom 18.–22.Mai mit 3500 Zuschauern statt, also 50% Auslas­tung, nur Einhei­mi­sche. NPO.nl

Nord­zy­pern bekommt großes Indus­trie­ge­biet. TRT.tr

Öster­reich. Im Osten >2 Wochen Lock­down mit Masken im Freien, in den meisten Bundes­län­dern konnte der Lock­down nicht durch­ge­setzt werden. Erdbeben (4,7) in 10 km Tiefe südlich von Wien. Öster­reich impft auch Junge mit Astra. ORF.at

Paki­stan bekommt Impf­stoff aus China. Da es noch Polio gibt, muss auch dagegen geimpft werden. Dorf­äl­teste erlauben die oft nicht, wenn ihnen die Impfung nicht „halal“ scheint. Viel Impf­skepsis, mangelnde Hygiene. SRF.ch

Phil­ip­pinen . Mit Ostern sieht es schlecht aus. Wegen der schlechten Zahlen Lock­down. SRF.ch

In Polen fehlen die Ärzte, die in andere Länder ausge­wan­dert sind. Löhne in den Spitä­lern zu niedrig. RPI.pl

Russ­land. Zum Impf­stoff Sputnik-Vau gesellt sich jetzt auch eine Light­ver­sion. Hohe Impf­skepsis. SRF.ch Meinungs­aus­tausch Merkel-Makron-Putin. Putin gegen Einmi­schung in innere Ange­le­gen­heiten TRT.tr

Schweden. Wegen der vielen Unge­reimt­heiten wird Astra­Ze­neca in Vaxse­vrin umbe­nannt. Gute Zahlen trotz Frei­zü­gig­keit. SRF.ch

Schweiz. Montreux Jazz Festival findet mit Publikum statt. Nächt­liche Schlacht zwischen Coro­nal­eug­nern und Polizei im Zentrum von St. Gallen. SRF.ch

Serbien impft auch die Bürger von Bosnien, Kroa­tien, Make­do­nien, Monte­negro und auch aller anderer Staaten. SRF.ch

Südkorea leidet unter dem Fein­staub, der von den grossen Wüsten in China und der Mongolei herein­weht, aber auch unter den Schad­stoffen von den vielen Kohle­kraft­werken in Korea und Japan. SRF.ch

Spanien. FFP2 im Freien. Ausländer will­kommen. Hotels, Restau­rants offen. Spanier reisen nur in eigener Provinz. NPO.nl

Syrien. Deutsch­land spendet 2 Milli­arden Euro an Hilfe, die Schweiz 600 Mio sfr. SRF.ch

Thai­land , Laos, Vietnam weit­ge­hend zur Norma­lität zurück­ge­kehrt, warten auf Touristen. SRF.ch

Türkei hat eigenen Corona VLP Impf­stoff entwi­ckelt, der auch preis­günstig im Ausland erhält­lich sein wird. THY bucht mit 775 Flügen/Tag Rekord vor Air France (450) und Luft­hansa (350). TRT.tr

Ungarn. Salvini und Mora­wi­ecki treffen sich mit Orbán, um die größte EU Frak­tion nach der EVP zu gründen. RPI.pl

USA. New York erlaubt als letzter blauer (demo­kra­ti­scher) Staat das Kiffen, was dem Staat zusätz­liche Steuern bringt. Oster­montag in USA kein Feiertag. Präsi­dent Biden plant mit 2 Billionen US$ das Land zu moder­ni­sieren. Steu­er­erhö­hungen, Inter­net­firmen sollen zur Kassa gebeten werden. Kampf gegen Steu­er­oasen. SRF.ch Probleme bei Johnson&Johnson: 15 Mio Dosen unbrauchbar. Bruder des Präsi­denten von Honduras in New York lebenslänglich+30 Jahre wegen Drogen­schmuggel verur­teilt. TRT.tr Biden fordert vehe­ment Auslie­fe­rung von Assange aus England. SNA.ru