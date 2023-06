Was in der Schweiz und anderswo berichtet wurde – 23.06.2023

Im Internet mitge­lesen und mitge­schrieben von Wilhelm Tell



China – China hat einen Bericht des Wall Street Journal zurück­ge­wiesen, in dem behauptet wurde, es habe eine Verein­ba­rung zum Bau einer „elek­tro­ni­schen Abhör­an­lage“ in Kuba getroffen. Die Behaup­tungen unter Beru­fung auf anonyme US-Beamte wurden auch von Havanna und sogar vom Weissen Haus selbst zurück­ge­wiesen. Auf die Frage nach dem WSJ-Bericht – in dem behauptet wurde, Peking würde die Spio­na­ge­basis zur Über­wa­chung von US-Mili­tär­stand­orten in Florida nutzen – sagte der Spre­cher des chine­si­schen Aussen­mi­nis­te­riums, Wang Wenbin, er sei sich einer solchen Verein­ba­rung nicht bewusst. „Es ist bekannt, dass die USA ein Experte darin sind, Schatten zu jagen und sich in die inneren Ange­le­gen­heiten anderer Länder einzu­mi­schen“, fuhr er fort und führte weiter aus, dass die Verei­nigten Staaten „die Guan­ta­namo-Bucht auf Kuba seit langem für geheime Akti­vi­täten illegal besetzt und eine Blockade verhängt haben“, seit über 60 Jahren.“

● China und Russ­land führten eine gemein­same Luft­pa­trouille über dem Japa­ni­schen Meer und dem Ostchi­ne­si­schen Meer durch. Es war die sechste Übung dieser Art seit Beginn solcher gemein­samen Flüge im Jahr 2019 und ist ein routi­ne­mäs­siger Bestand­teil des mili­tä­ri­schen Koope­ra­ti­ons­plans beider Länder. Sowohl Japan als auch Südkorea reagierten mit der Entsen­dung eigener Kampf­flug­zeuge. China und Russ­land sind Länder von enormer Grösse, und beide Mächte befinden sich in verschie­denen Berei­chen in einer Patt­si­tua­tion mit den Verei­nigten Staaten und ihren Stell­ver­tre­tern, sei es in der Ukraine in Europa oder in Taiwan im Südchi­ne­si­schen Meer. Der geogra­fi­sche Raum Nord­ost­asiens nimmt eine einzig­ar­tige Posi­tion ein, da es die einzige Region ist, in der China und Russ­land eine gemein­same Grenze mit Japan haben. Während Tokio auf eine von den USA unter­stützte Remi­li­ta­ri­sie­rung drängt, stellt es sich zuneh­mend gegen Moskau und Peking. Hier arbeiten die beiden Mächte gemeinsam gegen diesen wieder­erstarkten US-Kunden. CGTN.cn

Deutsch­land – Die Amino­säure Taurin spielt eine wich­tige Rolle im Alte­rungs­pro­zess. Das zeigt eine neue Studie einer inter­na­tio­nalen Forschungs­gruppe, die im Fach­journal «Science» erschienen ist. Die Gabe von Taurin verlän­gert das Leben von Mäusen und hält Affen länger gesund. Taurin muss nicht zusätz­lich einge­nommen werden, da es auch beim Sport gebildet wird. Mit zuneh­mendem Alter sinkt demnach die Konzen­tra­tion von Taurin im Blut. Durch die Gabe von Taurin kehrten die Forscher den Verlust bei Mäusen und Würmern um und konnten die Lebens­spanne verlän­gern. Ausserdem stellten sie fest, dass die Zufuhr von Taurin bei Mäusen und Affen die gesunde Lebens­spanne der Tiere vor dem Auftreten alters­as­so­zi­ierter Krank­heiten verlän­gerte: Taurin verbes­serte die Funk­tion der Knochen, Muskeln, der Bauch­spei­chel­drüse, des Gehirns, Darms und des Immun­sys­tems. Um mehr über die Wirkung von Taurin beim Menschen heraus­zu­finden, analy­sierten die Forscher die Daten von 11’966 Personen. Sie stellten fest, dass nied­rige Taurinkon­zen­tra­tionen mit Über­ge­wicht, Typ-2-Diabetes und hohen Gluko­se­werten einher­gehen. Und bei wenig Taurin im Körper fielen ihnen auch erhöhte Entzün­dungs­marker und hohe Chole­ste­rin­werte auf. Die Autoren schluss­fol­gern, dass Sport gesund ist, weil während dem Schwitzen die Taurin­le­vels im Körper steigen. Taurin als Anti-Aging-Substanz einnehmen ist also nicht nötig – und auch nicht sinn­voll. Denn noch fehlen Lang­zeit­stu­dien, die auch die Risiken einer regel­mäs­sigen Einnahme einschätzen können, insbe­son­dere in hohen Dosen. Und die Effekte als Anti-Aging-Substanz können nicht so einfach vom Tier auf den Menschen über­tragen werden. Da brauche es noch weitere Forschung in Studien mit Menschen. Taurin ist als Nahrungs­er­gän­zungs­mittel frei verfügbar. Darüber hinaus ist die Substanz in diversen Energy Drinks enthalten, da sie eine posi­tive Wirkung auf die geis­tige und sport­liche Leis­tungs­fä­hig­keit haben soll. Der Gehalt von vier Gramm Taurin pro Liter Getränk darf dabei nicht über­schritten werden. Die von der euro­päi­schen Behörde für Lebens­mit­tel­si­cher­heit (EFSA) empfoh­lene Tages­höchst­dosis beträgt sechs Gramm (bei im Schnitt 60 Kilo­gramm Körper­ge­wicht) bezie­hungs­weise 100 Milli­gramm pro Kilo­gramm Körper­ge­wicht. Eine Dose Red Bull (250 Milli­liter) enthält ein Gramm Taurin. Die Menge an Taurin in den Drinks ist zu gering, um einen Effekt auf die Alte­rung erzielen zu können.

● Rechte Partei im Umfra­ge­hoch. SRF-Korre­spon­dentin: «Die AfD ist wählbar geworden». Die AfD liegt gemäss neusten Umfragen gleichauf mit der SPD. SRF.ch

● Mittel­deutsch­land kann nach Worten von Kanzler Scholz zu einem Wachs­tums­motor werden. Hier finde gerade ein Boom statt, sagte der SPD-Poli­tiker vor Beginn des Ostdeut­schen Wirt­schafts­fo­rums in Bad Saarow. Es gebe kaum eine Zukunfts­tech­no­logie, die hier nicht bereits zuhause sei oder sich hier gerade ein Zuhause suche. Zentrale Themen der drei­tä­gigen Konfe­renz sind unter anderem die Auswir­kungen des Ukraine-Krieges, die Ener­gie­ver­sor­gung und die Digi­ta­li­sie­rung. RBB.de

Frank­reich – Ein 7’000 Jahre altes Denkmal wird abge­rissen, um Platz für einen Baumarkt zu schaffen. Dutzende alter Menhire im Südwesten Frank­reichs wurden einge­ebnet, um Platz für eine weitere Filiale einer landes­weiten Baumarkt­kette zu machen, was bei den Einhei­mi­schen einen Aufschrei auslöste. An der histo­ri­schen Stätte Montauban in Okzita­nien befanden sich mindes­tens 39 Mega­lith­steine. Der örtliche Archäo­loge Chris­tian Obeltz sagte den Medien diese Woche, dass die Stätte zerstört sei. Die fran­zö­si­sche Gemeinde Carnac ist berühmt für Tausende soge­nannter Menhire – Menhire, die von neoli­thi­schen Menschen zu Zwecken errichtet wurden, die noch immer ein Rätsel sind. Doch im Gegen­satz zu den wich­tigsten Touris­ten­at­trak­tionen der Region, Menec, Kermario und Kerle­scan, die auf der UNESCO-Liste des Welt­kul­tur­erbes stehen, hat die Stein­gruppe in Montauban, nur 1,5 Kilo­meter entfernt, laut örtli­chen Behörden nur geringen histo­ri­schen Wert. Die beliebte fran­zö­si­sche Einzel­han­dels­kette Mr. Brico­lage, die Heim­wer­ker­ar­tikel anbietet, baut derzeit ein neues Geschäft auf dem Gelände. RFI.fr

● 100. Jubi­läum des 24h-Rennens. Ferrari gewinnt sensa­tio­nell in Le Mans – Buemi fährt aufs Podest.Ferrari gewinnt bei der Rück­kehr ans 24-Stun­den­rennen von Le Mans. Sébas­tien Buemi wird im Toyota Zweiter.

● Viele hundert Seesterne sind an Stränden der Bretagne in West­frank­reich ange­spült worden. Betroffen seien Strände am Golf von Morbihan und in Finis­tere, berich­tete der Sender TF1. Über die Ursache für das Anspülen der Tiere im Rhythmus der Flut wird noch gerät­selt. Der Experte der Meeres­for­schungs­sta­tion in Concar­neau, Guil­laume Masse, vermutet, dass Bakte­rien oder Viren die Seesterne befallen haben könnten.

● Es ist eine Premiere: Ein Astronom entdeckt, dass sich ein kleiner Aste­roid auf die Erde zu bewegt. Wenig später schlägt der Meteorit ein. Schon zwei Tage danach wird das erste Frag­ment gefunden. Ludovic Ferrière ist Kurator der welt­weit grössten und ältesten Meteo­ri­ten­samm­lung am Natur­his­to­ri­schen Museum in Wien. Kaum war das erste Frag­ment in dem norman­ni­schen Dorf Saint-Pierre-le-Viger geborgen, ist der Geologe ins Flug­zeug gesprungen und hat es über Wien nach Bratis­lava gebracht. Die dortige Univer­sität besitzt ein Spezi­al­labor zur Messung kosmo­gener Radio­nu­klide. Wenn ein Meteorit in die Erdat­mo­sphäre eintritt, zerfallen die radio­ak­tiven Elemente. «Nie zuvor konnten wir einen Meteo­riten so schnell unter­su­chen wie hier», sagt Ferrière. Die Steine aus dem All sind 4,6 Milli­arden Jahre alt. Dank der vielen Daten und Aufzeich­nungen erlauben sie beson­ders wert­volle Einblicke in die Früh­zeit des Sonnen­sys­tems, als die Erde noch nicht exis­tierte. Ganz ohne Welt­raum­mis­sion. «Meteo­riten enthalten Metall, und das rostet, sobald es mit Feuch­tig­keit in Kontakt kommt. Ein derart frischer Stein ist für uns beson­ders wert­voll», sagt Brigitte Zanda, die am Institut für Mine­ra­logie, Mate­ri­al­physik und Kosmo­chemie in Paris forscht. SRF.ch

Gross­bri­tan­nien – Boris Johnson gibt seinen Parla­ments­posten auf. Der ehema­lige Premier sass als Abge­ord­neter der konser­va­tiven Partei für den Wahl­kreis Uxbridge im House of Commons. SRF.ch

● Der Gründer der Enthül­lungs­platt­form Wiki­Leaks, Julian Assange, hat Berichten zufolge im Rechts­streit über seine geplante Auslie­fe­rung in die USA einen weiteren Rück­schlag hinnehmen müssen. Wie die briti­sche Zeitung „The Guar­dian“ unter Beru­fung auf Assanges Unter­stüt­zer­kreis heute berich­tete, wies der Londoner High Court Assanges Antrag auf Beru­fung gegen den Auslie­fe­rungs­be­scheid der briti­schen Regie­rung ab. Die Gefahr, dass der 51-Jährige nun tatsäch­lich an die USA über­stellt werde, sei „nun so real wie nie zuvor“, hiess es in einer Mittei­lung der Orga­ni­sa­tion Reporter ohne Grenzen.

● Archäo­logen haben in Gross­bri­tan­nien mehr als 50 römi­sche Pinzetten ausge­graben, die die „Beses­sen­heit“ der antiken Kultur von Haar­lo­sig­keit offen­baren. Die einfa­chen Werk­zeuge wurden nicht nur zum Zupfen der Augen­brauen verwendet, sondern auch zum Entfernen uner­wünschter Haare – auch in den Achsel­höhlen. Die Pinzetten sind Teil einer grös­seren Ausstel­lung eines Museums im briti­schen Dorf Wroxeter bei Shrews­bury (50 km west­lich von Birmingham), dass in der Antike unter dem Namen Virico­nium Corno­viorum bekannt war und eine der am besten erhal­tenen römi­schen Städte in Gross­bri­tan­nien ist. Es sind mehr als 400 Arte­fakte zu bestaunen, die das Streben der Römer nach Sauber­keit und Schön­heit veran­schau­li­chen. ORF.at

Honduras – Honsuras hat offi­ziell den Beitritt zur New Deve­lo­p­ment Bank (NDB) der BRICS-Gruppe der grossen Schwel­len­länder bean­tragt, teilte das Büro von Präsi­dent Xiomara Castro am Samstag mit. Castro traf sich mit der Präsi­dentin der Bank, der ehema­ligen brasi­lia­ni­schen Präsi­dentin Dilma Rousseff, während ihres offi­zi­ellen sechs­tä­gigen Besuchs in China. Die NDB mit Haupt­sitz in Shanghai wurde bereits 2014 von den BRICS-Mitglied­staaten Brasi­lien, Russ­land, Indien, China und Südafrika gegründet. Die fünf Volks­wirt­schaften des Blocks machen mehr als 40 % der Welt­be­völ­ke­rung und fast ein Viertel aus globales BIP. CGTN.cn

Indien – Indien, das den rotie­renden Vorsitz der G20 innehat, plant nicht, den ukrai­ni­schen Präsi­denten Wladimir Selenski zum jähr­li­chen Gipfel einzu­laden, der vom 9. bis 10. September in Neu-Delhi statt­finden soll. Der Aussen­mi­nister des Gast­ge­ber­landes, Dr. Subrah­manyam Jais­hankar, erläu­terte die Posi­tion Neu-Delhis während einer Pres­se­kon­fe­renz am Donnerstag. AIR.in

Italien – Der frühere italie­ni­sche Minis­ter­prä­si­dent, Silvio Berlus­coni, ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Viele Menschen, darunter auch hoch­ran­gige Poli­tiker aus aller Welt, würdigten den «Cava­liere». So sei Berlus­coni ein Kämpfer gewesen, wie die aktu­elle Minis­ter­prä­si­dentin Italiens, Giorgia Meloni, in einer Video­bot­schaft sagt. Berlus­coni habe nie Angst gehabt, seine Über­zeu­gungen zu vertei­digen. «Diese Entschlos­sen­heit hat ihn zu einem der einfluss­reichsten Männern Italiens gemacht», meint Meloni. So habe er sich durch­ge­setzt in der Politik, in der Kommu­ni­ka­tion und in der Geschäfts­welt. Auch Italiens Staats­prä­si­dent, Sergio Matar­ella, aner­kennt die Leis­tungen des ehema­ligen Premiers: «Berlus­coni war ein grosser poli­ti­scher Anführer, der die Geschichte der Repu­blik geprägt hat.» Auch poli­ti­sche Rivalen würdigen den Verstor­benen: «Berlus­coni hat Geschichte geschrieben in diesem Land», sagt Matteo Renzi, einst sozi­al­de­mo­kra­ti­scher Minis­ter­prä­si­dent. «Mit dem Tod von Berlus­coni endet eine Ära», so die Oppo­si­ti­ons­füh­rerin und Partei­chefin des Partito Demo­cra­tico, Elly Schlein. Papst Fran­ziskus nennt den fast gleich­alt­rigen Berlus­coni in einem Kondo­lenz­schreiben einen «Prot­ago­nisten des poli­ti­schen Lebens in Italien», der sich entschlossen der öffent­li­chen Verant­wor­tung gestellt habe. Nach dem Tod von Silvio Berlus­coni kommen auch aus dem Ausland Mitleids­be­kun­dungen. Der russi­sche Präsi­dent Wladimir Putin würdigt Berlus­coni in einem Beileids­te­le­gramm als «Patri­ar­chen» der italie­ni­schen Politik und wahren Patrioten, der Italiens Ansehen auf der Welt­bühne verbes­sert habe. «Ich habe seine Weis­heit und seine Fähig­keit, selbst in den schwie­rigsten Situa­tionen ausge­wo­gene und weit­sich­tige Entschei­dungen zu treffen, immer aufrichtig bewun­dert», so Putin. «Der grosse Kämpfer ist gegangen!», schreibt Ungarns Minis­ter­prä­si­dent Viktor Orbán auf Twitter. Er zählt zu den frühen Bewun­de­rern Berlus­conis, mit dem er persön­lich befreundet war. Israels Minis­ter­prä­si­dent Benjamin Netan­jahu sagt, er sei «zutiefst betrübt» und spricht Berlus­conis Familie und dem italie­ni­schen Volk sein Beileid aus. Zudem würdigt Fifa-Präsi­dent Gianni Infan­tino den erfolg­rei­chen Ex-Chef des AC Mailand in einer Erklä­rung als einen «Visionär», der «in Sachen Fuss­ball alles lange vor anderen voraus­ge­sehen hatte». «Viele hielten ihn für einen Visionär, und sie hatten recht. In Sachen Fuss­ball hatte er alles lange vor allen anderen voraus­ge­sehen», schreibt Infan­tino. Als er jung war, arbei­tete Berlus­coni mit seinem Freund, dem späteren Geschäfts­mann Fedele Confa­lo­nieri, auf Kreuz­fahrt­schiffen, um als Musiker und Enter­tainer Geld zu verdienen. Berlus­coni schloss sein Jura­stu­dium mit Auszeich­nung ab, kompo­nierte Musik und schrieb Bücher. Im Jahr 1961 grün­dete Berlus­coni Finin­vest, das in den folgenden Jahr­zehnten zur Holding­ge­sell­schaft vieler Toch­ter­ge­sell­schaften werden sollte. Die wich­tigsten Projekte betrafen damals einige grosse Baupro­jekte in Mailand. Durch die Instal­la­tion des Kabel­fern­se­hens gelangte er in die Medi­en­welt. Er kaufte einen lokalen Sender und entwi­ckelte ihn als Canale 5 zu einem landes­weiten Privat­sender. Ein Jahr später (1979) wurde die Werbe­gruppe Publitalia 80 gegründet. 1984 wurde der Fern­seh­sender Rete 4 aufge­kauft. Zwei Jahre später stieg Finin­vest in die Welt des Fuss­balls ein und wurde Eigen­tümer des Fuss­ball­ver­eins AC Mailand. Seit 1991 gehört auch der Mond­adori-Verlag zur Finin­vest-Gruppe. Medusa Film wurde 1995 gegründet und entwi­ckelte sich im Laufe der Jahre zum italie­ni­schen Markt­führer in der Film­pro­duk­tion und im Film­ver­trieb. SRF.ch

Schott­land – Die Ex-Regie­rungs­chefin Nicola Stur­geon wurde fest­ge­nommen, wie briti­sche Medien berichten. In der Unter­su­chung geht es um eine Partei­spen­den­af­färe. Die schot­ti­sche Polizei teilte mit, eine 52-jährige Frau sei «als Verdäch­tige im Zusam­men­hang mit den laufenden Ermitt­lungen zur Finan­zie­rung und den Finanzen der Scot­tish National Party» fest­ge­nommen worden. SRF.ch

Ukraine. Das ukrai­ni­sche Militär habe bei seinem schei­ternden Versuch, eine Gegen­of­fen­sive gegen russi­sche Streit­kräfte zu starten, „erheb­liche“ Verluste erlitten, sagten US-Beamte am Donnerstag gegen­über CNN. Während Kiew über seine Verluste schwieg, schätzt Moskau, dass die Offen­sive der Ukraine bereits fast 5’000 Menschen­leben gekostet hat. CNN.us ● Das ukrai­ni­sche Kultur­mi­nis­te­rium hat einen Gedenk­got­tes­dienst für Hetman Ivan Masepa (Іван Степанович Мазепа, 1639–1709) ange­kün­digt, der für den 11. Juni in der Aller­hei­li­gen­kirche im Kiewer Höhlen­kloster geplant ist. Die Zere­monie zu Ehren des Kosa­ken­füh­rers aus dem 17. Jahr­hun­dert, der Russ­land an Schweden verriet, wird mit Unter­stüt­zung der UNESCO orga­ni­siert. Nach Angaben des Minis­te­riums „wird zum ersten Mal in der Geschichte der Kiewer Höhlen­klöster ein Gedenk­got­tes­dienst für ihren frommen Gönner und Gründer, Hetman Ivan Masepa, abge­halten, der zu Lebzeiten von der russi­schen Kaiser­kirche wegen seiner Unwil­lig­keit verflucht wurde, sich Moskau zu unter­werfen.“ Die ukrai­ni­sche Korvette Hetman Ivan Masepa der ukrai­ni­schen Marine ist nach ihm benannt. RU.ua

● Die Flut­ka­ta­strophe in der Südukraine nach der Zerstö­rung eines riesigen Stau­damms an der Front­linie zum russisch besetzten Gebiet hat die huma­ni­täre Lage in der Kriegs­re­gion weiter verschärft. Der ukrai­ni­sche Präsi­dent Selenski kriti­siert die inter­na­tio­nale Gemein­schaft für ihre Untä­tig­keit und fordert mehr Hilfe für die Betrof­fenen. TRT.tr

Schweiz – Millio­nen­teure Hoch­tech­no­logie. ETH Zürich nimmt neuen Brand­si­mu­lator in Betrieb. Holz wird zum Bauen immer beliebter. Doch was, wenn es brennt? Die ETH Zürich unter­sucht dies mit einem Brandsimulator.

● Joel Rüthi hat ihn gefunden, den Pilz 943 – nicht alleine, zusammen mit seinem Team der Eidge­nös­si­schen Forschungs­an­stalt Wald, Schnee und Land­schaft (WSL). Das Team forscht unter anderem im Engadin daran, wie unser Plastik-Problem dank der Natur gelöst werden könnte. Der Super-Pilz 943 könnte dabei helfen. Das Spezi­elle an 943 ist: der Pilz hat Enzyme in sich, die nicht nur Bio-Plastik (PLA) zersetzen, sondern sie tun dies bei kühlen Tempe­ra­turen. Innert zwei Monaten ist die Hälfte eines Bioplas­tik­stü­ckes bei 15° Celsius abge­baut. Das kann viel Energie sparen.

● Das Aargauer Dorf Brunegg schafft den einzigen Banco­maten in der Gemeinde ab. Die Gemein­de­ver­samm­lung hat entschieden, dass der Betrieb zu teuer ist. Der Fall zeigt exem­pla­risch, warum immer mehr Geld­au­to­maten aus klei­neren Gemeinden verschwinden. Pro Monat zahlt Brunegg knapp 1300 Franken Gebühren für den Banco­maten, der neben Bäckerei und Brief­kasten steht. Das Gerät sollte das Dorf­leben stärken und der Bäckerei mit Café mehr Frequenz bringen, damit auf diese Weise eine Art Dorf­zen­trum für die knapp 900 Einwohner entsteht. Die monat­liche Gebühr von 1300 Franken muss die Gemeinde zahlen, weil der Bancomat kaum genutzt wird. Denn damit es im Dorf über­haupt einen Geld­au­to­maten gibt, musste die Gemeinde laut Gemein­de­prä­si­dentin Beatrice Zando­nella einen «Deal» mit der zustän­digen Bank machen. Mindes­tens 150 Bargeld­be­züge pro Tag sind nötig, sonst wird laut Vertrag eine Art Straf­zah­lung fällig.