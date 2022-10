Was in der Schweiz und anderswo berichtet wurde – 23.10.2022

Im Inter­net­radio mitge­hört und mitge­schrieben von Wilhelm Tell



Deutsch­land – Die Bundes­re­gie­rung streitet zurzeit über die Abhän­gig­keit von China und die künf­tige China-Stra­tegie. Als Exempel dient der Hamburger Hafen, wo sich die staat­liche chine­si­sche Reederei Cosco mit 35 Prozent an einem Terminal betei­ligen will. Grüne und FDP sind dagegen, ganz zum Ärger von SPD-Kanzler Olaf Scholz, der in zwei Wochen in Peking Präsi­dent Xi treffen will.

● Rolls-Royce konnte stark vom Mutter­kon­zern BMW profi­tieren. Geschäfts­führer Müller-Ötvös geht sogar einen Schritt weiter. «Ich behaupte sogar, dass es die Marke Rolls-Royce ohne den BMW-Konzern nicht mehr gäbe. Wir haben natür­lich hier Zugriff zu feinster Tech­no­logie und passen die entspre­chend an.» Beim neusten Modell Spectre wurden Batterie und Motoren des Spectre in Zusam­men­ar­beit mit BMW entwi­ckelt. Auch Rolls-Royce hat eine zu kleine Stück­zahl, um die gesamten Entwick­lungs­kosten selbst zu stemmen. Der Kauf der Firma durch den BMW-Konzern in den 90er-Jahren rettete die Marke und ermög­licht nun das Weiter­be­stehen, trotz sich verän­dernder Rahmen­be­din­gungen. Und so thront die Kühler­figur Emily ab Ende 2023 auf einem elek­trisch betrie­benen Rolls-Royce. SRF.ch

Estland – Der Krieg Russ­lands gegen die Ukraine hat in Estland alte Wunden aufge­rissen. Man erin­nert sich an die sowje­ti­sche Besat­zung und entfernt Denk­mäler aus dieser Zeit. Die russisch­spra­chige Minder­heit schwankt derweil zwischen Anpas­sung und Trotz. Am 16. August hob ein Kran einen sowje­ti­schen Panzer in Narva vom Sockel. Das Denkmal sollte an den Sieg der Sowjets im Zweiten Welt­krieg erin­nern. Doch in Zeiten des Ukrai­ne­kriegs wollte die estni­sche Politik das Kriegs­gerät der früheren Besat­zungs­macht nicht mehr dulden. Denn in Estland fühlt man sich durch den Krieg Russ­lands gegen die Ukraine an die eigene leid­volle Geschichte erin­nert. Doch in Narva sind 95 Prozent der Menschen russisch­stämmig. Der Panzer ist zwar weg, geis­tert aber noch in den Köpfen herum. Viele fühlen sich um die eigene Geschichte betrogen, einige versam­meln sich regel­mässig am Standort des Denk­mals, legen Blumen nieder und lassen Lieder ertönen, die den Sieg der Sowjets über die Nazis verherr­li­chen. Der Nachbar Russ­land giesst fleissig Öl ins Feuer: Er stellt in unmit­tel­barer Nach­bar­schaft von Narva einen typen­glei­chen alten Sowjet­panzer auf einen Sockel und eröffnet das Denkmal mit viel Pomp – begleitet von Droh­ge­bärden in Rich­tung Estland. Wie ernst sind die Drohungen zu nehmen? Stimmen und Einschät­zungen aus dem nörd­lichsten Land des Balti­kums. Russisch ist keine offi­zi­elle Sprache im Land, aber die Medien senden auch in dieser Sprache. SRF.ch

EU – Gipfel in Brüssel. Die EU über­denkt ihr Verhältnis zu China. Die EU ist wirt­schaft­lich abhängig von China. Peking vertritt jedoch andere poli­ti­sche Werte, als der EU lieb ist.

● Eini­gung inner­halb der EU. Euro­päi­sche Union ist für Gaspreis­kor­ridor und gegen­sei­tige Hilfe. Die heiklen Fragen aller­dings sind noch nicht geklärt. SRF.ch

Frank­reich – Gene­ral­streik – Wach­sender Unmut in der fran­zö­si­schen Bevöl­ke­rung. Nach Streiks in Raffi­ne­rien folgte der erste Gene­ral­streiktag. Betroffen sind Trans­port­un­ter­nehmen, Schulen und Krippen. SRF.ch

Gross­bri­tan­nien – Gut 24 Stunden ist es her, seit die briti­sche Premier­mi­nis­terin im Parla­ment in West­minster auftrat. Dabei gab sich Liz Truss noch sieges­si­cher: «Ich bin eine Kämp­ferin, ich gebe nicht auf», sagte sie. Ein Rück­tritt nach gerade 45 Tagen im Amt ist histo­risch, aber er kommt nicht ganz über­ra­schend. Die Premier­mi­nis­terin hat schlicht jegli­chen Rück­halt verloren. Während Truss gestern im Unter­haus Durch­hal­te­pa­rolen verkün­dete, zerlegte sich die Partei weiter auf offener Bühne. Über­ra­schend trat gestern die Innen­mi­nis­terin zurück. Ein enger Berater musste wegen Indis­kre­tionen den Hut nehmen. Und in der Wandel­halle des Unter­hauses wurden Tory-Parla­men­ta­rier, die sich nicht strom­li­ni­en­förmig verhielten, bedroh­lich domes­ti­ziert. Diese Ereig­nisse brachten das Fass zum Über­laufen. Es waren Indi­zien, dass Liz Truss das Geschehen nicht mehr unter Kontrolle hat. Immer mehr Parla­men­ta­rie­rinnen und Parla­men­ta­rier forderten in der Folge öffent­lich ihren Rück­tritt. Nun hat sie dem Druck nach­ge­geben. Namen für die Nach­folge werden seit Tagen herum geboten: der frühere Schatz­kanzler Rishi Sunak, die frühere Kandi­datin Penny Mord­aunt oder Vertei­di­gungs­mi­nister Ben Wallace. Selbst Boris Johnson wird als mögli­cher Kandidat feil­ge­boten. Zur Stunde ist das Rennen aber noch völlig offen. Absehbar ist dagegen, dass die nächste Regie­rung über eine grös­sere Arten­viel­falt verfügen wird und nicht mehr nur aus loyalen Gläu­bigen eines Partei­flü­gels bestehen wird. Bis in zehn Tagen will die Regie­rungs­partei eine Nach­fol­gerin oder einen Nach­folger präsen­tieren. Für eine mehr­wö­chige Zelt­mis­sion durchs Land, wie in diesem Sommer, fehlt die Zeit. Die konser­va­tive Parla­ments­frak­tion will in den kommenden Tagen zwei Kandi­daten auswählen. Danach soll die Partei­basis allen­falls das letzte Wort haben. Klar ist, dass die Mehr­heit der 70 Millionen Britinnen und Briten einmal mehr nicht mitreden kann, wer als Nächstes in Downing Street einzieht. SRF.ch

Iran – Nutzt die russi­sche Armee Drohnen aus dem Iran? Auch am Dienstag hat Russ­land seine Drohnen- und Rake­ten­an­griffe auf die Ukraine fort­ge­setzt. Bei den Drohnen handelt es sich um soge­nannte irani­sche Kami­kaze-Drohnen vom Typ Schahed-136. Russ­land bestä­tigt dies zwar offi­ziell nicht, doch Fach­leute west­li­cher Staaten gehen von diesem Sach­ver­halt aus. Der Iran sei in Kriegs­zeiten auf keiner Seite, sagte Nasser Kananai, der Spre­cher des irani­schen Aussen­mi­nis­te­riums, bereits im Juli, und dies sagte er jetzt auch wieder. ARD-Repor­terin Karin Senz, die aus Istanbul berichtet, sagt dazu, es sei durchaus möglich, dass die Drohnen schon vor dem Krieg nach Russ­land gelangt seien. «Der Iran hat 2017 und 2019 mit Drohnen an Mili­tär­aus­stel­lungen in Russ­land teil­ge­nommen», sagt Senz, «und da war schon die Rede von einer mili­tä­ri­schen Zusam­men­ar­beit.» Es gebe wohl auch einen entspre­chenden Koope­ra­ti­ons­ver­trag für mili­tä­ri­sche Ausrüs­tung zwischen den Ländern. Denkbar sei aber auch, dass die Drohnen aus dem Iran nicht auf direktem Weg nach Russ­land gelangt sind, so die Repor­terin. Sowohl Vene­zuela, Äthio­pien als auch der Irak haben bekann­ter­massen solche Drohnen. Diese Drohnen kommen zudem auch im Libanon und im Jemen zum Einsatz. Werden die irani­schen Drohnen in Tadschi­ki­stan gebaut? Der Iran hat im vergan­genen Mai in diesem Land eine neue Fabrik für Drohnen eröffnet. Tadschi­ki­stan steht Russ­land auch sehr nahe. «Die drei Länder Iran, Russ­land und Tadschi­ki­stan sind zusammen in einem neuen Verbund, in einer Zusam­men­ar­beit», sagt Senz. Doch zurzeit werden in der Fabrik andere Droh­nen­typen herge­stellt als der, der mutmass­lich in der Ukraine durch die Russen einge­setzt wurde. Wieso baut der Iran Drohnen? «Dieser Fokus ist gewis­ser­massen aus der Not heraus entstanden», sagt Senz. Aufgrund der inter­na­tio­nalen Sank­tionen und des Waffen­em­bargos gegen den Iran habe sich das Land auf den Bau von Drohnen konzen­triert. Kurz nach der Präsen­ta­tion der Fabrik in Tadschi­ki­stan habe der Iran noch eine unter­ir­di­sche Luft­waf­fen­basis unter dem Zagros-Gebirge enthüllt und mehrere hundert Kampf‑, Aufklä­rungs- und Angriffs­drohnen präsen­tiert. Was können die irani­schen Drohnen? Sie sind relativ günstig, pro Stück kosten sie laut Experten um die 20’000 Dollar. Dieser Droh­nentyp kann keine beweg­li­chen, sondern nur statio­näre Ziele angreifen. Sie können von einem gewöhn­li­chen Last­wagen aus abge­feuert werden und habe eine Reich­weite von ca. 2500 Kilo­me­tern. Sie sind aller­dings langsam und laut. Sie werden oft in einem Droh­nen­ge­schwader einge­setzt, das das Abwehr­system des Gegners über­lastet. «Mit dem Einsatz gegen die Ukraine kann der Iran seine Drohnen auch testen», sagt die ARD-Repor­terin. SRF.ch CNN hat dabei Motore von Rotax iaus Ober­ös­ter­reich entdeckt. ORF.at

Italien – Der italie­ni­sche Staats­prä­si­dent Sergio Mattarella hat am Freitag die Wahl­sie­gerin Rolls-Royce offi­ziell mit der Regie­rungs­bil­dung beauf­tragt. Die 45-jährige Chefin der „Fratelli d ́Italia“ nahm Mattarellas Auftrag an und stellte ihre Minis­ter­liste vor. Die neue Regie­rung wird am Sams­tag­vor­mittag verei­digt. Der schei­dende Premier Mario Draghi wird seiner Nach­fol­gerin am Sonntag das Amt über­geben. Damit über­nimmt die Poli­ti­kerin als erste Frau das Amt als Regie­rungs­chefin. Aussen­mi­nister und des Vize­pre­mier in der neuen Mitte-Rechts-Regie­rung wird die Nummer zwei der konser­va­tiven Partei Forza Italia und Ex-EU-Parla­ments­prä­si­dent Antonio Tajani. Zum Wirt­schafts­mi­nister rückt die Nummer zwei der Lega, Gian­carlo Gior­getti, auf. Der neuen Regie­rung wird auch Lega-Chef Matteo Salvini ange­hören, der den Posten des zweiten Vize­pre­miers und des Infra­struk­tur­mi­nis­ters über­nimmt. Der Spit­zen­po­li­tiker der Lega, Roberto Calde­roli, wird das Minis­te­rium für die Regionen führen. Der römi­sche Poli­zei­chef Matteo Pian­te­dosi wird das Innen­mi­nis­te­rium leiten. Justiz­mi­nister wird der pensio­nierte Richter Carlo Nordio von Fratelli d ́Italia. Nur sechs der 24 Minis­ter­ämter werden von Frauen besetzt. Darunter ist die Spit­zen­po­li­ti­kerin von Melonis Partei, Daniela Santanché, die das Touris­mus­mi­nis­te­rium über­nimmt. Der Spit­zen­jour­na­list von Italiens öffent­lich-recht­li­cher TV-Anstalt RAI, Gennaro Sangiu­liano, wird neuer Kultur­mi­nister. Einge­richtet wird erst­mals ein Minis­te­rium für das Meer und Südita­lien, das der Sizi­lianer Sebas­tiano Musu­meci über­nimmt. Auch Silvio Berlus­conis Forza Italia erhält Minis­te­rien von Gewicht. Neben Aussen­mi­nister Tajani wird die Ex-Senats­prä­si­dentin Maria Elisa­betta Alberti Casel­lati das Amt der Refor­men­mi­nis­terin über­nehmen. Berlus­conis Vertraute Anna­maria Berini wird das Bildungs­mi­nis­te­rium führen. Das neue Kabi­nett besteht aus insge­samt 24 Mitglie­dern. Melonis Fratelli d’Italia hatte mit 26 Prozent der Stimmen die Parla­ments­wahl am 25. September klar gewonnen. Die Grup­pie­rung ist damit die stim­men­stärkste Partei in dem Rechts­bündnis mit Lega und Forza Italia, die nur neun bzw. acht Prozent der Stimmen erhielten. Gemeinsam verfügt die Rechts­al­lianz über eine breite Mehr­heit in beiden Kammern des italie­ni­schen Parla­ments. Meloni löst den partei­losen italie­ni­schen Minis­ter­prä­si­denten Mario Draghi ab. RAI.it

Norwegen – Im Oktober 2011 verstän­digten sich vier Grün­dungs­mit­glieder, die norwe­gi­sche IBSEN­telecom, die israe­lisch-ameri­ka­ni­sche Supreme Archi­tec­ture, TriLu­mina (USA) und das Fraun­hofer-Institut auf die Bildung eines Li-Fi-Konsor­tiums zur Bewer­bung dieses Stan­dards. Internet aus der Glüh­birne. Li-Fi hat gegen­über Wi-Fi entschei­dende Vorteile. Band­breite: Via Li-Fi können viele Daten gleich­zeitig gesendet werden. Das ist dort prak­tisch, wo viele Leute gleich­zeitig aufs Internet zugreifen – zum Beispiel im Super­markt, in der Schule oder an einem Event wie der Tour de France. Neue Frequenzen: Eine Viel­zahl an Geräten kommu­ni­ziert heute kabellos: der Laptop mit dem Router, die Maus mit dem Laptop, das Smart­phone mit dem Mobil­funk und der Boom-Box. Über­lappen sich die Kanäle, kann es zu Störungen kommen. Li-Fi kann zusätz­lich ein riesiges Frequenz­spek­trum erschliessen und so die konven­tio­nellen Kanäle entlasten. Das ist dort von Vorteil, wo elek­tro­ma­gne­ti­sche Signale lebens­wichtig sind, zum Beispiel in einem Flug­zeug oder einem Spital. Sicher­heit: Werden Daten mit Li-Fi geschickt, kommen sie nur so weit wie das Licht. Anders als Funk­wellen aus dem WLAN gelangen sie nicht aus einem geschlos­senen Raum. Abhören wird so schwie­riger. Daran inter­es­siert ist zum Beispiel die ameri­ka­ni­sche Armee. Geschwin­dig­keit: Li-Fi kann mit sehr hoher Geschwin­dig­keit Daten über­mit­teln. Das wird in Zukunft eine wich­tige Rolle spielen für Virtual Reality, selbst­fah­rende Autos und Waren­lager voller auto­nomer Roboter. Infra­struktur: Li-Fi kann relativ einfach in bestehende Licht­quellen einge­baut werden, zum Beispiel in Decken­leuchten oder Stras­sen­la­ternen. Statt dass man Glas­faser in jede Wohnung zieht, könnten Stras­sen­la­terne das Signal durch die Fenster in die Häuser schi­cken und so die Fein­ver­tei­lung des Inter­nets sicher­stellen. Vor allem in dicht besie­delten Städten, zum Beispiel in Indien, ist ein Licht­si­gnal viel attrak­tiver, als neue Kabel zu verlegen. Li-Fi funk­tio­niert bereits einwand­frei und wird an vielen Orten erfolg­reich einge­setzt. Dennoch ist Li-Fi noch eine Nischen-Tech­no­logie. Bis sich eine neue Tech­no­logie durch­setzt, dauert es – das war beim Auto­mobil so, das war beim Smart­phone so, und das wird auch bei Li-Fi so sein. Ein Grund für die Verzö­ge­rung: Li-Fi ist noch wenig bekannt und wird deshalb von poten­zi­ellen Kunden kaum in Betracht gezogen. Auch das Angebot ist noch limi­tiert. Erst wenn ein funk­tio­nie­rendes Ökosystem vorhanden ist, das die ganze Produk­tion vom Chip über die Glüh­birne bis zum Empfänger im Smart­phone und Laptop abdeckt, kann die Branche wachsen und massen­taug­liche Lösungen anbieten. Statt als Revo­lu­tion kommt die neue Tech­no­logie schritt­weise. Vorerst gibt es Li-Fi nur als Zusatz zum Wi-Fi und bei einigen wenigen Vorrei­tern. Die Erfah­rung zeigt jedoch: Bei der Einfüh­rung neuer Tech­no­lo­gien kann es plötz­lich schnell gehen. Viel­leicht schickt uns schon bald eine Stras­sen­la­terne unsere Mails zu. SRF.ch

Öster­reich – Ex-Kanzler Sebas­tian Kurz ist ein Jahr nach seinem Rück­tritt schwer belastet worden – nämlich von einem seiner engsten Gefolgs­leute. Es geht um gefälschte Meinungs­um­fragen, die mit Steu­er­geld in Zeitungen publi­ziert wurden. Von diesen Machen­schaften habe Kurz nicht nur gewusst, sondern er habe sie in Auftrag gegeben. Das sagt Thomas Schmid als einer der engsten Vertrauten von Ex-Kanzler Kurz. Während einiger Jahre war Schmid Gene­ral­se­kretär im Finanz­mi­nis­te­rium und als solcher ganz massiv in die Affäre um gefälschte Wahl­um­fragen invol­viert. Bei dieser Affäre geht es darum, dass Schmid mit Geldern des Finanz­mi­nis­te­riums – also mit Steu­er­geld – Wahl­um­fragen frisiert und publi­ziert haben soll, stets mit dem Ziel, Sebas­tian Kurz in einem möglichst güns­tigen Licht erscheinen zu lassen. Als diese Machen­schaften vor einem Jahr aufflogen, stürzten Sebas­tian Kurz, Thomas Schmid und die ganze Entou­rage. Schmid setzte sich in die Nieder­lande ab und schwieg. Seit Dienstag ist nun Neues bekannt und plötz­lich packt Schmid aus – und wie! Die Staats­an­walt­schaft hat ihn in den letzten Monaten ganze 15 Mal ganz­tägig einver­nommen. Am Diens­tag­abend kursierten dann Auszüge aus diesen Einver­nah­me­pro­to­kollen. In diesen belastet Schmid den Ex-Kanzler schwer. Kurz habe von den gefälschten Wahl­um­fragen nicht nur gewusst, sondern er habe diese gar in Auftrag gegeben. Kurz selbst beteu­erte noch vor einigen Tagen aller­dings exakt das Gegen­teil, er sei unschuldig. Wer recht hat, müssen wohl Richter entscheiden. So oder so wird die Partei von Kurz, die konser­va­tive ÖVP, noch mehr in Bedrängnis geraten. Denn die ÖVP regiert mit Kanzler Karl Nehammer zusammen mit den Grünen weiter. Auf Nehammer und die ganze ÖVP kommen unru­hige Zeiten zu. Denn Schmid belastet offenbar nicht nur Kurz, sondern auch andere ÖVP-Granden wie zum Beispiel den aktu­ellen Parla­ments­prä­si­denten und auch einfluss­reiche Geschäfts­leute. Offi­ziell schweigt die Staats­an­walt­schaft bisher zum Inhalt der Schmid-Einver­nahme. Sie bestä­tigte gestern nur, dass Schmid ausge­sagt hat und den soge­nannten Kron­zeu­gen­status sucht, das heisst: Er möchte wegen seiner weit­rei­chenden Aussagen möglichst straf­frei ausgehen. Ob das so klappen wird, ist unklar. SRF.ch

Russ­land – Die Bezeich­nung Kami­kaze-Drohne ist irre­füh­rend. Anders als bei Japans Flie­ger­an­griffen im Zweiten Welt­krieg lässt kein Pilot sein Leben. Denn es sitzt bei dieser Drohne gar niemand an Bord. Vernichtet wird am Ende hingegen die Waffe selber. «Es handelt sich um Einweg­drohnen», sagt Domi­nika Kuner­tova, Droh­nen­ex­pertin beim ETH-Zentrum für Sicher­heits­stu­dien: «Die von Russ­land abge­feu­erten irani­schen Schahed-136-Drohnen sind weder manö­vrierbar noch präzis.» Doch weil die Drohnen pro Stück bloss um die 20’000 Schweizer Franken kosten, kann Moskau sie massen­haft einsetzen. Oft gleich in tief­flie­genden Schwärmen – also mehrere Drohnen visieren gleich­zeitig dasselbe Ziel an. «Das ukrai­ni­sche Abwehr­system wird so ausge­trickst und über­for­dert. Dennoch fangen Kiews Streit­kräfte an guten Tagen manche ab», so Kuner­tova. Dies bedeutet aber zugleich: Viele Drohnen gelangen ans Ziel. Diese sind selten mili­tä­ri­sche. Dafür ist die Drohne zu wenig effi­zient; man gewinnt mit ihnen keine Schlacht. Doch sie genügen, um Zivil­per­sonen zu töten und Infra­struktur zu zerstören: Wohn­häuser, Spitäler, Schulen, Strassen, Schienen. Zwar sind sie mit maximal 180 km/h recht langsam. Aber die Reich­weite von 2500 Kilo­me­tern erlaubt den Drohnen problemlos, jede ukrai­ni­sche Stadt zu atta­ckieren. SRF.ch

Schweiz – Die neuen Zahlen der Immo­bi­li­en­be­ra­tungs­firma Wüest Partner lassen aufhor­chen: Plus 6.6 Prozent bei den Eigen­tums­woh­nungen, plus 7.2 Prozent bei den Einfa­mi­li­en­häu­sern. So kräftig sind in den vergan­genen zwölf Monaten die Preise gestiegen. Und allein im jüngsten, dritten Quartal von Juli bis September verteu­erte sich das Wohn­ei­gentum in der Schweiz um gut ein Prozent. Manche Leute haben viel Geld. Wie ist das möglich, wo doch die Hypo­the­kar­zinsen seit geraumer Zeit steigen und es somit immer kost­spie­liger und schwie­riger wird, mit einem Kredit den Haus- oder Wohnungs­kauf zu finan­zieren? Die kurze Antwort: In der Schweiz haben offenbar viele Leute nach wie vor genug Geld, um sich ein Eigen­heim zu leisten, fast egal, was es kostet.

● Drei Akti­visten von «Reno­vate Switz­er­land» haben sich am Morgen um 8 Uhr in Zürich auf eine Auto­bahn­aus­fahrt geklebt. Die Protest­ak­tion führte auf der Auto­bahn A3 stadt­ein­wärts zu einem Stau. Die Polizei rückte aus, um die Betei­ligten von der Strasse zu entfernen.

● Nestlé wächst dank kräf­tiger Preis­er­hö­hungen. Trotz Teue­rung standen Tier­futter, Nespresso-Kapseln und Süssig­keiten bei den Kunden weiter hoch im Kurs.

● Es war ein Urteil, welches aufhor­chen liess: Die Schweiz diskri­mi­niert Männer bei Renten für verwit­wete Personen. Der Euro­päi­sche Gerichtshof für Menschen­rechte hatte die Beschwerde eines Witwers gutge­heissen. Um einen guten Über­blick zu erhalten über die Thematik, dient das Postulat von FDP-Stän­derat Andrea Caroni aus dem Jahr 2019. Er hatte den Bundesrat beauf­tragt, in einem Bericht darzu­legen, welche Normen des Bundes­rechts direkt nach Geschlecht unterscheiden.

Direkte Ungleich­be­hand­lungen von Frauen und Männern im Bundes­recht. Darin werden die verschie­densten Ungleich­be­hand­lungen von Männern aufgrund ihres Geschlechts erwähnt. Beispiels­weise, dass das Kindes­ver­hältnis in erster Linie an die Mutter, d.h. die gebä­rende Frau, ange­knüpft wird. Beim Vater entsteht das Kindes­ver­hältnis entweder durch Ehe mit der Mutter, durch Aner­ken­nung oder durch Gerichts­ur­teil. Markus Theu­nert ist Gene­ral­se­kretär von «Männer.ch», dem Dach­ver­band der Schweizer Männer- und Väter­or­ga­ni­sa­tionen. Er schätzt die wich­tigsten Bereiche ein, bei welchen die Männer in der Schweiz recht­lich ungleich behan­delt werden. Die Bundes­ver­fas­sung unter­scheidet bei der Landes­ver­tei­di­gung zwischen Frauen und Männern, indem einzig Männer verpflichtet werden, Mili­tär­dienst zu leisten, und indem alle Männer, die weder Militär- noch Ersatz­dienst leisten, eine Abgabe schulden. Die Wehr­pflicht nur für Männer steht im Wider­spruch zur Bundes­ver­fas­sung Art. 8. Hier ist klar formu­liert, dass es in der Schweiz keine Diskri­mi­nie­rung aufgrund des Geschlechts geben darf. Wenn die Wehr­pflicht nur für Männer keine solche sein soll, dann muss man argu­men­tieren, dass es Männern von Natur aus leichter fällt, Gewalt anzu­wenden oder sie besser geeignet seien, Kriege zu führen. Das ist aber ein unhalt­barer Zirkel­schluss, weil damit einfach soziale Zuschrei­bungen zu biolo­gi­schen Tatsa­chen erklärt werden. Aus unserer Sicht muss der Grund­satz lauten: Dienst­pflicht für alle oder niemand. Der Vater­schafts­ur­laub unter­scheidet sich aus recht­li­cher Sicht vom Mutter­schafts­ur­laub durch seine kürzere Dauer und durch den fehlenden Kündi­gungs­schutz für den Vater während dieser Zeit. Männer (genau genommen: Cis-Männer) können nicht schwanger werden und keine Kinder gebären. Deshalb ist es nicht grund­sätz­lich eine Diskri­mi­nie­rung aufgrund des Geschlechts, wenn Frauen einen längeren Mutter­schafts­ur­laub in Anspruch nehmen können als Männer einen Vater­schafts­ur­laub. Jedoch ist die Ausge­stal­tung stark von sozialen Erwar­tungen geprägt. Um Gleich­stel­lung zu reali­sieren, sollten frisch geba­ckene Mütter und Väter möglichst gleiche Chancen haben, um Kompe­tenzen in der Kinder­be­treuung zu erwerben und möglichst gleich stark in der Erwerbs­tä­tig­keit beein­träch­tigt sein. Die Verge­wal­ti­gung, so wie sie im Straf­ge­setz­buch defi­niert ist, deckt einzig den Beischlaf ab, zu dem eine Frau genö­tigt wird. Der Stän­derat hat sich im Juni für eine Ände­rung ausge­spro­chen, womit der Tatbe­stand geschlechts­un­ab­hängig formu­liert werden soll. Voraus­sicht­lich in der Winter­ses­sion wird sich der Natio­nalrat damit befassen. Natür­lich können auch Männer verge­wal­tigt werden. Die aktu­elle Defi­ni­tion ist zu eng geführt. Im Rahmen der Revi­sion des Sexu­al­straf­rechts wurde dieses Problem erkannt und soll ange­passt werden:

● Drohende Ener­gie­knapp­heit. Schweizer Bahn SBB senkt Tempe­ratur in Zügen und fährt lang­samer. Um Energie zu sparen, redu­ziert die SBB ab Ende Oktober die Tempe­ratur in ihren Zügen teil­weise von 22 auf 20 Grad. SRF.ch

Tschad – mindes­tens 50 Tote. Tausende Menschen haben in der Haupt­stadt N’Dja­mena gegen die Regie­rung protes­tiert. Dabei starben zahl­reiche Menschen. SRF.ch

Ukraine – Auch die besitzt Drohnen. Darunter ein paar wenige potente, mehr­fach verwend­bare und ausge­feilte türki­sche Bayraktar-Drohnen – mit Stück­kosten von rund zwei Millionen Schweizer Franken jedoch recht teuer. Washington lieferte Kiew ein paar hundert Switch­b­lade-Einweg­drohnen. Deren Reich­weite ist weitaus geringer als die der iranischen.

● Der Schweizer Bundes­prä­si­dent Ignazio Cassis wird am Bahnhof Kiew nur vom stell­ver­tre­tenden Aussen­mi­nister empfangen. Selensky wünscht den Umbau der Schweizer Neutraltät. Cassis stimmt zu Die Schweizer Volks­partei warnt und rät ab. SRF.ch

Ungarn – Es liegt nicht in unserem Inter­esse, dass die Kommis­sion verbind­liche gemein­same Ener­gie­be­schaf­fungen für die Mitglied­staaten vorschreibt“, stellte Orbán klar. „Ebenso wenig liegt die Anwen­dung eines euro­päi­schen Gaspreis­de­ckels in unserem Inter­esse. Denn damit würden die auf Ungarn bezo­genen Gaslie­fer­ver­träge ihre Gültig­keit verlieren und das Land ohne Ener­gie­ver­sor­gung bleiben“. Den Gaspreis­de­ckel lehnte auch der deut­sche Bundes­kanzler Olaf Scholz noch einmal ganz klar ab, nur dass er sich damit gegen eine Mehr­heit stellte, die von Frank­reich ange­führt wird. KR.hu

USA – Der frühere US-Präsi­dent Donald Trump hat in seinem Privat­an­wesen einem Medi­en­be­richt zufolge auch äusserst vertrau­liche Geheim­do­ku­mente über China und den Iran aufbe­wahrt. In mindes­tens einem der im August von der US-Bundes­po­lizei FBI im Luxus­an­wesen Mar-a-Lago in Florida beschlag­nahmten Doku­mente gehe es um das irani­sche Rake­ten­pro­gramm, berich­tete die „Washington Post“ gestern.

● Die USA fordern eine UNO-Unter­su­chung zu den Vorwürfen des Einsatzes irani­scher Drohnen durch Russ­land im Krieg gegen die Ukraine. Russ­lands UNO-Botschafter Wassili Nebensja bezeich­nete das bei dem Treffen des UNO-Sicher­heits­rates als empö­rend. Er wies die Vorwürfe des Einsatzes irani­scher Drohnen im Krieg gegen die Ukraine erneut zurück und wieder­holte eine Warnung vor einer entspre­chenden UNO-Unter­su­chung. Wenn es dazu käme, müsse Russ­land die Zusam­men­ar­beit mit der UNO über­denken. ORF.at

Zentral­afrika – Schon eine Tablette würde reichen, um die Fram­bösie zu besiegen. Die Krank­heit plagt Menschen in abge­le­genen Gegenden. Etwa das Aka-Pygmä­en­volk in Zentral­afrikas Regen­wald. Die Behand­lung wäre einfach und ist doch schwer. Nach einer halben Stunde Fuss­marsch durch den Regen­wald hört man erste Stimmen durch die grüne Blät­ter­wand. Hier muss das Dorf der Aka sein. Das Pygmä­en­volk in der Zentral­afri­ka­ni­schen Repu­blik lebt in sehr einfa­chen Verhält­nissen. Dorf­vor­steher Bernard Songo heisst uns will­kommen im Dorf Makaman, das aus einigen verstreuten Hütten besteht. Die Dorf­be­wohner haben für die Besu­cher eine einfache Bank gezim­mert und schat­ten­spen­dende Palm­wedel aufge­stellt. Die Aka leben als Nomaden im tropi­schen Regen­wald in der Region zwischen Zentral­afrika, Kamerun und dem Kongo. Ihre Behau­sungen bauen sie aus Ästen und Blät­tern, oft fehlen die Wände. Die Menschen ernähren sich von Wurzeln, Blät­tern oder Raupen, die sie im Wald sammeln. Das Leben der Aka sei nicht schlecht, erklärt Dorf­vor­steher Songo: «Doch unsere Kinder können nicht zur Schule. Und viele von uns leiden an Krank­heiten.» Eine dieser Krank­heiten ist die Fram­bösie. Laut der Hilfs­or­ga­ni­sa­tion Fairmed ist in gewissen Gegenden ein Viertel der Bevöl­ke­rung betroffen. Die Infek­ti­ons­krank­heit beginnt mit Blasen. Diese platzen auf und es entstehen himbeer­rote Wunden – daher der Name Fram­bösie. Paul Mbomba zeigt seinen vernarbten linken Fuss. Dem Mann fehlen zwei Zehen. Die Krank­heiten Fram­bösie und Lepra haben den Fuss stark in Mitlei­den­schaft gezogen. Mbomba hatte sich in einem weit entfernten Gesund­heits­zen­trum behan­deln lassen. «Doch dann ist die Krank­heit wieder­ge­kommen.» Die Lebens­weise der Aka begüns­tigt die Verbrei­tung von Infek­ti­ons­krank­heiten. Die hygie­ni­schen Verhält­nisse sind schlecht. Zudem schlafen die Fami­lien nachts dicht beiein­ander, am Boden oder auf Holz­planken. «Am Morgen wacht man auf und entdeckt die Pickel», erzählt Raisa Ndobele. Sie ist die Tante der sechs­jäh­rigen Davi Bonguila. Kinder sind beson­ders oft von der Fram­bösie betroffen. Die Behand­lung im zentral­afri­ka­ni­schen Regen­wald wird von der Schweizer Orga­ni­sa­tion Fairmed durch­ge­führt, im Auftrag der regio­nalen Gesund­heits­be­hörden. Ghis­lain Gazon koor­di­niert die Massen­be­hand­lung – schon über eine halbe Million Menschen erhielten die kleine weisse Tablette. Doch die Vertei­lung des Medi­ka­ments sei nicht einfach, erklärt Gazon: «Die Aka ziehen oft weiter, dann müssen wir sie im Wald suchen gehen, um sie behan­deln zu können.» Die Massen­be­hand­lung im Urwald Zentral­afrikas hilft, die Fram­bösie einzu­dämmen. Für dieses Jahr ist sie abge­schlossen. Nun rückt die kleine weisse Tablette für die Aka wieder in weite Ferne. Das Anti­bio­tikum kostet rund acht Franken – für die Wald­be­wohner prak­tisch unbe­zahlbar. Trotz vieler Nach­teile wollen die Aka ihre tradi­tio­nelle Lebens­weise nicht aufgeben. Auf den ersten Blick würde es wohl Sinn machen, in die Nähe von medi­zi­ni­schen Einrich­tungen und Schulen zu ziehen. Doch die Einglie­de­rung der Pygmäen in die zentral­afri­ka­ni­sche Gesell­schaft ist schwierig. SRF.ch

