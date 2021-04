Was in der Schweiz und anderswo berichtet wurde

Mitge­hört und tran­skri­biert von Wilhelm Tell

Ägypten. 22 Mumien über­sie­deln vom alten ins neue Museum in Kairo auf kost­baren Fahr­zeugen mit Musik und histo­risch geklei­deten Beglei­tern. Nur gela­dene Gäste durften zuschauen, andere wurden mit Gewalt wegge­trieben. ORF.at

Alaska. Schulen schließen nicht wegen Corona, sondern wegen Rekord­schnee­fällen. KFAR.us

Arabien. Der arabi­sche Früh­ling vor zehn Jahren strebte nach Arbeit, Frei­heit und Würde, nachdem sich in Tune­sien ein Obst­händler selbst ange­zündet hatte und ein Fischer in einem Müll­auto in Marokko zerquetscht wurde. Mubarak wurde in Ägypten gestürzt, andere Dikta­toren verschwanden, doch viel ist nicht vom Früh­ling übrig­ge­blieben, es ist mehr ein Winter geworden, sagt Karim Al Gohari. Er hat Buch geschrieben „Rebel­lion – Repres­sion“ Verlag Kremayr & Sche­riau. Ein Viertel der deut­schen Waffen­ex­porte gehen in den Nahen Osten. 80% der Muslime wollen weniger Einfluss der Reli­gion. RBB.de

Bulga­rien. Bei den Wahlen am 4.4. kommt Präsi­dent Boyko Bori­sovs GERB Partei auf 25%, verliert aber 8%, sodass eine Regie­rungs­bil­dung nicht möglich ist. Er bietet unter seiner Führung eine Exper­ten­re­gie­rung an, oder es kommt zu Neuwahlen. Auf dem 2. Platz landet der Schla­ger­sänger Xristo Ivanov (Demo­kra­ti­sches Bulga­rien). SRF.ch

China. Zwei Schweizer Jour­na­listen von SRF und RTS versuchten Uiguren in Ürümchi zu inter­viewen. Sie wurden perma­nent von Poli­zisten über­wacht. Mit einem Trick gelang es Polizei abzu­schüt­teln, doch die Ange­spro­chenen hatten Angst. Schließ­lich lasen sie ja/nein Fragen auf Uigu­risch vor, doch auch hier wenig Reak­tion. Sie nahmen ein Taxi zum Lager in Aksu an der kirgi­si­schen Grenze, doch kurz davor erhielt Fahrer Anruf und musste umkehren und wurde von der Polizei verhört, nicht aber die Jour­na­listen. SRF.ch

In Deutsch­land impft jetzt die Bundes­wehr täglich rund um die Uhr an 28 Impf­sta­tionen. Über 10.000 (offi­ziell) bei der Quer­denker Demo in Stutt­gart am 3.4., viele ohne Maske. Polizei schreitet nicht ein. RBB.de Oster­mär­sche finden statt. Der Luzerner Theo­loge Hans Günk stirbt 93jährig in Tübingen. Die Pandemie zeigt, dass das föde­rale Prinzip in Deutsch­land nur schwach entwi­ckelt ist und man norma­ler­weise dem Bund folgt. SRF.ch Der Histo­riker Mischa Meier veröf­fent­licht bei Beck „Geschichte der Völker­wan­de­rung“ – Germanen gab es bis ins 3. Jh., die Franken brauchten hunderte Jahre, selbst Karl der Große und spätere Kaiser fühlten sich noch als römi­sche Impe­ra­toren, obwohl in Rom die Kirche regierte. Latein war noch im 19. Jh. die Lingua Franca. Die Völker­wan­de­rung geht immer noch weiter. SWR.de Auch Bayern möchte Sputnik Impf­stoff. ORF.at

Dschi­buti, wo sich Mili­tär­basen von USA, China, Frank­reich, Japan befinden, wählt. SRF.ch

Ecuador. Stich­wahl am Wochen­ende. Koka­in­handel läuft nun von Kolum­bien über Ecuador. Genma­ni­pu­lierte Coca­pflanzen kann man 4x/Jahr ernten. SFR.ch

Frank­reich. Thea­ter­be­set­zungen, ausge­hend vom Théâtre Odéon in Paris, wo bereits 1968 demons­triert wurde. Nur 5% der Künstler (auch Frem­den­führer fallen in diese Gruppe), 10% der Tech­niker bekommen Unter­stüt­zung. SRF.ch

Ghana lehnt Entwick­lungs­hilfe ab und will auf eigenen Beinen stehen, doku­men­tiert in Sendung „Inter­na­tional“. SRF.ch

Grie­chen­land baut mit EU Geld riesige Flücht­lings­lager u.a. auf Samos. Es sind geschlos­sene Lager mit Contai­nern hinter NATO-Zäunen. SRF.ch

Grön­land. Inuit Partei will gleich­zeitig mit Däne­mark, USA und China verhan­deln über Uran und seltene Erden. USA eröffnet Gene­ral­kon­sulat in Thule. Parla­ments­wahlen am 6.4. Inuit gewinnt mit 37%, Siumut 30%, Naleraq 12%, Demo­kraten 9%.SRF.ch

Groß­bri­tan­nien öffnet Geschäfte, Museen, Pubs, Restau­rants, Dienst­leis­tungen, dank Durch­imp­fung. SRF.ch

Hong­kong . Hundert­tau­sende wollen nach Groß­bri­tan­nien auswan­dern. ORF.at

Iran gibt südko­rea­ni­schen Tanker frei. Demnächst Wahlen, am 18.6. SRF.ch

Israel. Netan­yahu musste vor Gericht erscheinen. KAN-RÉKA, il.

Italien schafft 2021 Film­zensur ab. Nach Zwangs­imp­fung der Lehrer öffnen Schulen nach über einem Jahr. Für arme Schüler sind die Schul­mensen und ‑spei­sungen wichtig. SRF.ch

Jorda­nien. Fehl­ge­schla­gener Umsturz in Jorda­nien. Rolle des Halb­bru­ders Hamza (41) ist unklar. SRF.ch

Kanada. Oster­sonntag in Calgary. Während einer katho­li­schen Messe beginnen 6 Poli­zisten nach Masken zu kontrol­lieren. Der polni­sche Priester startet „RAUS!!!“ zu brüllen und beschimpft die Poli­zisten als Kommu­nisten, Nazis, Gestapo, usw. bis die Poli­zisten sich zurück­ziehen. Poli­zisten hatten keinen Auftrag und sind auch nicht befugt, in Kirchen zu kontrol­lieren und zu strafen. KFAR.us

Kosovo bekommt mit Osmana (38) Präsi­dentin. RBB.de

Libyen. Draghi besucht das Land, die ehema­lige Kolo­ni­al­macht Italien möchte Libyen auf Vorder­mann bringen. ORF.at

Mexiko. Der Golf­strom war noch nie so schwach. ORF.at

Myanmar. Immer mehr Flücht­linge strömen nach Indien und Thai­land, wo die Möglich­keiten begrenzt sind. Der Flug­hafen von Yangon (Rangoon) ist in Betrieb. RT.th Militär bombar­diert Karen- und Kach­in­staat, um Bevöl­ke­rung zu vertreiben, weil es dort Boden­schätze gibt. Ärzte­mangel. SRF.ch

Nieder­lande. Nach der Suez­blo­ckade Schiffs­stau in Rotterdam. Schiffe werden zu anderen Häfen umge­leitet. Die Schiffs­reise dauert von China 49 Tage, die Zugs­fahrt nach Duis­burg (DE) nur 13 Tage. SWR.de Eines der größten und ältesten Reise­büros D‑Tours coro­nabe­dingt bank­rott. NPO.nl

Nord­ir­land. Unruhen in Belfast, bren­nende Busse, Schlachten mit Polizei. SFR.ch

Nord­korea ist das einzige Land auf Erden ohne Coro­n­a­pro­bleme. Damit dies so bleibt, nimmt das Land nicht an den olym­pi­schen und paraolym­pi­schen Spielen teil. SRF.ch

Öster­reich. Noch vor der zweiten Impfung stirbt der bekann­teste Jour­na­list des Landes am 1. April mit 94: Dr. Hugo Portisch. Geboren in der Tsche­cho­slo­wakei, begann er in der Besat­zungs­zeit in Wien beim American Kurier, dem späteren Kurier, wurde promi­nent mit seinem Rund­funk­volks­be­gehren 1964 und berühmt als promo­vierter Histo­riker mit seiner Öster­reich. Er bekommt ein Ehren­grab am Wiener Zentral­friedhof. Ein Teil des Lueger­platzes wird zum Dr.-Hugo-Portisch-Platz. Auch von einer Büste ist die Rede. ORF.at Am 6.4. beginnen neuer­lich US-Iran­ge­spräche in Wien, diesmal nicht im Palais Coburg, sondern im Grand Hotel. Iran spricht mit England, Frank­reich, Deutsch­land, EU, Russ­land, China, diese dann mit den USA. Iran Dele­ga­tion wohnt im Hotel Impe­rial. SRF.ch In Wien ist zu Ostern maximal eine Impf­strasse geöffnet. Es fehlt an Impf­stoff. Lock­down­ver­län­ge­rung. Umstrit­tene Beset­zung des Chefs der Verstaat­lichten Indus­trie durch einen Busen­freund des Kanz­lers, Schmid, mit mehr­fa­chem Kanz­ler­ge­halt. Oppo­si­tion fordert sofor­tigen Rück­tritt. Kälte­re­kord im April 2021.ORF.at

Polen. Der polni­sche Elvis Presley, Krzy­sztof January Kraw­czyk, stirbt 74jährig am 5.4. in Lodz. Berühm­tester polni­scher Popsänger, feierte viele Erfolge in Las Vegas, wo er viele Jahre lebte. RPI.pl

Russ­land. Putin kann bis 2036 Präsi­dent bleiben. RBB.de Russ­land verlegt Truppen Rich­tung Ukraine. SRF.ch

Schweiz. Weiter Krawalle und Schlachten mit der Polizei in St. Gallen. SRF.ch

Slowakei lehnt den russi­schen Sputnik Impf­stoff ab. RSI.sk

Tsche­chien schreibt wieder gute Coro­na­zahlen und hofft Ende April aufzu­sperren, auch die Schulen. RP.cz EU-Menschen­rechts­ge­richtshof findet Impf­zwang hier und auch in Polen in Ordnung. SRF.ch

Türkei bekommt Besuch von der EU Spitze wegen Zoll­union und Schwarz­meer­auf­rüs­tung, auf Wunsch von Merkel. SRF.ch

Ukraine. Biden und EU verspre­chen Beistand. SRF.ch Corona in Neuruss­land frie­dens­stif­tend, weil alles abge­rie­gelt ist. Bürger haben russi­sche Pässe. ORF.at Impf­pro­bleme. Der indi­sche Impf­stoff lässt auf sich warten, der bereits einge­trof­fene chine­si­sche ist noch nicht zuge­lassen, für einen eigenen ukrai­ni­schen Impf­stoff fehlt das Geld. Russi­sche Truppen entlang der gemein­samen Grenze, Manöver auf der Krim. Biden, Macron, Merkel wollen Schwarzes Meer aufrüsten. RUI.ua Ukraine möchte rasch der NATO beitreten. TRT.tr

Ungarn muss Lock­down runter­fahren trotz hoher Zahlen. ORF.at