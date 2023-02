Was in der Schweiz und anderswo berichtet wurde – 24.02.2023

Im Internet mitge­hört und mitge­schrieben von Wilhelm Tell



Deutsch­land – Tausende Passa­giere mussten wegen einer globalen IT-Panne bei der Luft­hansa Verspä­tungen und Flug­aus­fälle hinnehmen. Landungen in Frank­furt sind nun wieder möglich. Ab Zürich und Wien waren Flüge von und nach Frank­furt betroffen. Als Ursache für die Störung nennt die Airline die Durch­tren­nung mehrerer Glas­fa­ser­kabel der Deut­schen Telekom. Nach mehreren Stunden Sperre sind am Frank­furter Flug­hafen wieder bis zu 40 Landungen pro Stunde möglich. SRF.ch

● Der Tiroler Immo­bi­li­en­un­ter­nehmer René Benkő hat schon erfolg­rei­chere Zeiten gesehen. Benkős deut­scher Waren­haus­kon­zern Galeria ist insol­vent, die Zukunft der Kette und ihrer Beschäf­tigten ist in der Schwebe. Nun habe auch noch die Deut­sche Bank ihre Geschäfte mit Benkős Signa beendet. ORF.at

Finn­land – 2022 haben Russen 64 Prozent mehr Häuser als im Vorjahr gekauft. Möglich war das unter anderem wegen offener Grenzen im Sommer. Russen haben letztes Jahr auffällig viele Immo­bi­lien in Finn­land gekauft – 64 Prozent mehr als noch im Vorjahr. Dabei handelt es sich vor allem um Sommer- und Wochen­end­häus­chen. Und das, obwohl die Bedin­gungen wegen des Ukrai­ne­kriegs verschärft wurden. So erhalten russi­sche Staats­an­ge­hö­rige seit dem Herbst beispiels­weise keine touris­ti­schen Visa mehr. Grund für die hohen Zahlen sind einer­seits die offenen Grenzen von Juli bis September. In diesem begrenzten Zeit­fenster konnten Russen nach Finn­land einreisen und auch Häuser erwerben. Weiter gibt es in Finn­land viele Menschen mit einem russi­schen Pass: «Rund 60’000 Menschen. Etwa 70 Prozent der Haus­käufe und ‑verkäufe fallen auf Russen, die bereits in Finn­land leben», erklärt Bruno Kauf­mann. Er ist SRF-Nord­eu­ropa-Mitar­beiter. Unter­dessen sieht die Situa­tion mit dem Immo­bi­li­en­handel anders aus. Russen, die nicht in Finn­land oder im Schen­gen­raum leben, können in Finn­land kaum mehr Häuser kaufen. Für alle anderen Nicht-EU-Bürger hingegen gibt es keine Verän­de­rungen. «Die finni­schen Behörden sehen aktuell keine spezi­fi­schen Probleme mit dem Kauf und Verkauf von Immo­bi­lien an Ausländer, solange sie eben nicht Russen sind», sagt Bruno Kauf­mann. Dennoch schliesst die finni­sche Regie­rung ein totales Verkaufs­verbot an russi­sche Staats­an­ge­hö­rige aus. Das wäre laut den zustän­digen Behörden gegen die finni­sche Verfas­sung: Niemand, der in Finn­land eine Aufent­halts­be­wil­li­gung hat, darf aufgrund seines Passes diskri­mi­niert werden. Zudem geht laut den Behörden keine Gefahr von Russen aus, die bereits in Finn­land leben. Finn­land und Russ­land haben eine lange gemein­same Geschichte. Doch seit dem russi­schen Angriff auf die Ukraine vor rund einem Jahr hat sich die Bezie­hung der beiden Länder verän­dert. «Das Verhältnis ist seit dem 24. Februar 2022 wie Tag und Nacht», so der Nord­eu­ropa-Mitar­beiter. «Finnen und Russen waren nie richtig gute Freunde, aber sie waren anstän­dige Nach­barn.» An der Grenze würden die Menschen eine gewisse Norma­lität aufrecht­zu­er­halten versu­chen, sagt Kauf­mann. Wohl begründet, denn wenn der Krieg einmal vorbei ist, wenn eine andere Regie­rung in Moskau sitzt: Finn­land und Russ­land werden Nach­barn mit einer über 1300 Kilo­meter langen gemein­samen Grenze bleiben. SRF.ch

Frank­reich – Emma­nuel und Brigitte Macron. Von der Lehrerin zur grossen Liebe. Zunächst die nette Lehrerin, dann die grosse Liebe. Emma­nuel Macron ist 45 Jahre alt, seine Brigitte 69.

● Gericht streicht 444-Millionen-Strafen gegen Roche und Novartis. Das Beru­fungs­ge­richt in Paris hat das Urteil der Wett­be­werbs­be­hörde aufge­hoben. Novartis und Roche sparen Millionen. SRF.ch

Indien – Grösster Flug­zeug­kauf in der Luft­fahrts­ge­schichte. Die Flug­ge­sell­schaft Air India bestellt bei Airbus und Boeing auf einen Schlag 470 neue Passa­gier­jets. Indien will mit dem Ausbau der Flotte zum inter­na­tio­nalen Flug­dreh­kreuz werden und Anteile von Emirates und Qatar Airways zurück­ge­winnen. Die bisher grösste Flug­zeug­be­stel­lung datiert von 2011, als American Airlines in einem Mal 460 Flug­zeuge bestellte. Der welt­grösste Flug­zeug­her­steller Airbus aus Europa soll Indien 210 Maschinen aus der Mittel­stre­ckenjet-Familie A320neo sowie 40 Gross­raum­jets vom Typ A350 liefern, wie die Tata Group als Mutter­kon­zern von Air India und die beiden Hersteller mitteilen. Das Geschäft mit dem ange­schla­genen US-Rivalen Boeing umfasst 190 Exem­plare des Mittel­stre­cken­jets 737 Max, 20 Lang­stre­cken­jets vom Typ 787 «Dream­liner» und 10 Gross­raum­ma­schinen in der moder­ni­sierten Vari­ante 777X. Die Entwick­lung und Produk­tion der 777X hängt bei Boeing jedoch derzeit in der Warte­schleife. Airbus-Verkaufs­chef Chris­tian Scherer zeigte sich vor allem glück­lich, dass sich Air India für den Gross­raumjet A350 entschieden hat: «Bei den Mittel­stre­cken­jets haben wir einen sehr grossen Markt­an­teil in Indien, aber bisher nicht bei Gross­raum­flug­zeugen.» Air India erhalte zunächst sechs Maschinen in der Stan­dard­ver­sion A350-900, die wegen der inter­na­tio­nalen Sank­tionen nicht an die russi­sche Aero­flot ausge­lie­fert werden. Die Auslie­fe­rung der A350 soll noch in diesem Jahr anlaufen. Bei den rest­li­chen 34 Maschinen handle es sich um die Lang­ver­sion A350-1000 – das grösste Modell von Airbus seit dem Produk­ti­ons­ende für die doppel­stö­ckige A380 und das «Flagg­schiff der künf­tigen Air India», so Scherer. Bei den klei­neren Jets hat sich die indi­sche Flug­linie für 140 Exem­plare in der Stan­dard­ver­sion A320neo und 70 Maschinen in der Lang­ver­sion A321neo entschieden. Gebaut werden die Jets in den Airbus-Werken in Hamburg und Toulouse, ein paar mögli­cher­weise auch im chine­si­schen Werk in Tianjin. Das Airbus-Manage­ment geht davon aus, dass der Gross­auf­trag nur der Auftakt vieler weiterer Bestel­lungen aus Indien sein wird. Wenn die Mittel­schicht des Landes in den kommenden Jahren ähnlich stark wachse und auf Flug­reisen gehe wie in China, werde das Land in den nächsten 20 Jahren 2500 oder 3000 neue Flug­zeuge brau­chen. «Die Zeit ist reif, um Indien zu einem inter­na­tio­nalen Dreh­kreuz zu machen», sagte Airbus-Chef Guil­laume Faury. Air India will Flug­gäste von den Flug­ge­sell­schaften Emirates und Qatar Airways zurück­ge­winnen. Diese beför­dern seit Jahren Passa­giere aus Indien in die USA und nach Europa – über ihre Dreh­kreuze Dubai und Doha. Tata-Chef Nata­rajan Chandra­se­karan hat für weiteres Wachstum vorge­baut. Bei Boeing sicherte er Air India Kauf­rechte über weitere 50 Mittel­stre­cken­jets vom Typ 737 Max und weitere 20 «Dream­liner». Auch bei Airbus habe sich Air India Optionen für eine deut­liche Auswei­tung der jetzigen Bestel­lung gesi­chert. Airbus bestä­tigte die Exis­tenz solcher Kauf­rechte, wollte aber keine konkreten Zahlen nennen. Airbus gebe Optionen ungern her, zumal die Produk­tion der A320neo über Jahre hinweg ausge­bucht sei. Wer heute einen Mittel­stre­ckenjet aus der Modell­fa­milie Airbus A320neo bestelle, müsse bis 2029 auf die Auslie­fe­rung warten. Air India soll dennoch Jets etwas früher erhalten. SRF.ch

Iran – Das US-Aussen­mi­nis­te­rium hatte gestern Angaben der UNO zuge­stimmt, der Ägypter Seif al-Adel sei faktisch der neue Chef des isla­mis­ti­schen Terror­netz­werks Al-Kaida und lebe unter dem Schutz der Revo­lu­ti­ons­garden im Iran. ORF.at

Israel – Eine Firma soll für Geld Demo­kra­tien desta­bi­li­siert haben. Die Gruppe «Team Jorge» wird verdäch­tigt, Wahlen zu mani­pu­lieren. Das zeigt eine Recherche des globalen Jour­na­lis­ten­netz­werks Forbidden Stories (forbiddenstories.org/). Mitre­cher­chiert hat auch der Schweizer Verlag Tamedia. Wo war «Team Jorge» tätig? Das Team habe sich bisher in 33 natio­nale Wahl­kämpfe und Abstim­mungen einge­mischt, unter anderem in Kenia und Nigeria. 27 der Einsätze seien erfolg­reich gewesen, hört man den Firmen­chef in der Aufnahme sagen. Wie agiert die Gruppe? Das Team kontrol­liere eine «Armee» von mehr als 30’000 Bots, berichtet der briti­sche «Guar­dian». Nach eigenen Angaben ist «Team Jorge» auch in der Lage, Tele­gram und Gmail zu hacken. Für die Mani­pu­la­tion auf sozialen Medien habe das Team eine Platt­form namens Aims entwi­ckelt, mit der man veri­fi­zierte Nutzer­konten schaffen könne. Mithilfe von Schmutz­kam­pa­gnen und gestoh­lenen Infor­ma­tionen werde die öffent­liche Meinung gezielt beein­flusst. Welchen Service bietet die Gruppe an? Mittels Power­point-Präsen­ta­tionen habe das «Team Jorge» den Jour­na­listen sein Angebot präsen­tiert, berichtet Oliver Zihl­mann. «Eines davon heisst D‑Day. So nennen sie den Wahltag. Da sei zum Beispiel ‹Voter suppres­sion› möglich. Sie könnten versu­chen, die Wahl­be­tei­li­gung des Gegners klein­zu­halten, um ein enges Resultat womög­lich noch drehen zu können. Oder sie können am Wahltag grosse Mengen von kompro­mit­tie­renden Daten leaken. Und somit versu­chen, in die News zu kommen und Chaos bei der Wahl zu stiften.» Wie viel kostet der Service? Für seine Dienst­leis­tungen fordere der Firmen­chef zwischen rund 400’000 und 600’000 Euro im Monat. Ein massiver Einsatz am Wahltag könne 6 Millionen Euro kosten, das «Begleiten» einer ganzen Präsi­dent­schafts­kam­pagne gar 15 Millionen. Das sagt der Co-Leiter des Tamedia-Recher­che­desks entspre­chend der Recherche. Könnte auch die Schweiz betroffen sein? Ja, vermutet Zihl­mann. «Ein Söldner aus Israel hat beispiels­weise damit geprahlt, dass er einen Brief von einem Schweizer Banker gefälscht habe, um einen Minister unter Druck zu setzen. Oder sie können falsche Profile mit Schweizer Adresse und E‑Mail in den sozialen Medien erstellen. Die Schweiz ist auf jeden Fall Teil solcher mögli­chen Mani­pu­la­ti­ons­ope­ra­tionen und kann ins Kreuz­feuer geraten.» Die Firma hat ihren Sitz in der israe­li­schen Stadt Modi’in (מוֹדִיעִין). SRF.ch

Italien – Italien protes­tiert gegen das EU-Parla­ment, das gestern seine endgül­tige Zustim­mung für das Aus des Verbren­nungs­mo­tors für Neuwagen im Jahr 2035 gegeben hat. Aussen­mi­nister Antonio Tajani und Indus­trie­mi­nister Adolfo Urso kriti­sierten heute scharf die Entschei­dung der Euro­päi­schen Union, den Verkauf von Benzin- und Diesel­autos ab 2035 zu verbieten. RAI.it

● Ruby-Bunga-Bunga-Prozess. Silvio Berlus­coni in Korrup­ti­ons­pro­zess frei­ge­spro­chen. Der italie­ni­sche Ex-Minis­ter­prä­si­dent sowie 28 weitere Ange­klagte seien unschuldig, so ein Gericht in Mailand. SRF.ch

Kroa­tien – Erdbeben auf Feri­en­insel Krk. ORF.at

Mosambik – Gas-Boom und geköpfte Menschen: grau­same Gegen­sätze in Mosambik. Europa sucht neue Ener­gie­quellen – Mosambik hätte sie. Doch im Norden terro­ri­siert eine isla­mis­ti­sche Gruppe das Volk. SRF.ch

NATO – Seit Russ­lands Inva­sion in der Ukraine haben die 30 Mitglieder des Mili­tär­bünd­nisses Kiew mili­tä­ri­sche, huma­ni­täre und finan­zi­elle Hilfe im Wert von mindes­tens 80 Milli­arden Dollar zuge­sagt. AJ.qa

● Die NATO will vor dem Hinter­grund des Ukraine-Kriegs die Zahl ihrer schnellen Eingreif­kräfte von rund 40’000 auf mehr als 300’000 erhöhen. Wie Gene­ral­se­kretär Jens Stol­ten­berg vor dem NATO-Gipfel in Madrid ankün­digte, soll dazu die Eingreif­truppe NRF umge­baut werden. Diese ist wegen der Span­nungen mit Russ­land seit mehreren Monaten in Alarm­be­reit­schaft. Der geplante Umbau ist Teil eines neuen Streit­kräfte-Modells für das gesamte Bünd­nis­ge­biet. DW.de

Neusee­land – Ein Erdbeben der Stärke 6,1 erschüt­terte die Nord­insel Neusee­lands. Das Beben ereig­nete sich um 19.38 Uhr. (07.38 MEZ) etwa 50 Kilo­meter nord­west­lich von Parapa­raumu in einer Tiefe von 57 Kilo­me­tern. SRF.ch

Norwegen – Deut­sche Polar-Forscher vermissen ihre russi­schen Kollegen in Spitz­bergen, die über extrem viel Fach­wissen und Erfah­rung verfügen. Jetzt sind von beiden Seiten die Kontakte verboten worden. Nur wenn ein deut­sches Schiff einem russi­schen begegnet, winkt man sich zu und ertönen zum Gruss die Hörner. Spre­chen dürfen wir mitein­ander nicht. Schade. SWR.de

Öster­reich – Die Ukraine wird keine Vertre­tung zur Winter­ta­gung der Versamm­lung der Orga­ni­sa­tion für Sicher­heit und Zusam­men­ar­beit in Europa (OSZE) entsenden, die am 23. und 24. Februar in Wien tagen soll. Der Grund ist die Anwe­sen­heit russi­scher Abge­ord­neter. ORF.at

Ostsee – Peking hat sich über die west­li­chen Main­stream-Medien lustig gemacht, weil sie nicht bereit sind, die jüngsten Behaup­tungen des mit dem Pulitzer-Preis ausge­zeich­neten Jour­na­listen Seymour Hersh zu unter­su­chen, wonach die USA im vergan­genen Jahr für die Spren­gung der Nord Stream-Unter­was­ser­pipe­lines verant­wort­lich waren. Die Sabo­tage der Erdgas­routen im vergan­genen September hatte erheb­liche wirt­schaft­liche und ökolo­gi­sche Auswir­kungen und verur­sachte welt­weite Besorgnis über die Sicher­heit der grenz­über­schrei­tenden Infra­struktur, sagte der Spre­cher des chine­si­schen Aussen­mi­nis­te­riums, Wang Wenbin, während einer Pres­se­kon­fe­renz am 16.2. CGTN.cn

Polen – „Frei­wil­lige Zeit­sol­daten des Polni­schen Heeres“, keine Berufs­sol­daten. 15.000 Ausbil­dungs­plätze wurden 2022 für diese neue polni­sche Truppe zusätz­lich geschaffen; 25.000 weitere sollen 2023 dazu­kommen. Einen Monat Grund­aus­bil­dung und elf Monate Fach­aus­bil­dung sollen die neuen Zeit­sol­daten erhalten. Der Sold beträgt 850 Euro im Monat. SRF.ch

Sahel ‑Frank­reich ist nicht nur in Burkina Faso auf dem Rückzug. Erst im letzten Sommer wurde auf Druck die Anti­terror-Opera­tion «Barkhane» in Mali beendet. Und auch aus der Zentral­afri­ka­ni­schen Repu­blik ist das fran­zö­si­sche Militär abge­zogen. Um die 3000 Soldaten sind weiterhin in Maure­ta­nien, Niger und Tschad statio­niert. Aber auch in Niger sind die fran­zö­si­schen Truppen umstritten. Gegen die Verle­gung von Soldaten der Opera­tion «Barkhane» nach Niger wurde im Herbst protes­tiert. «In Niger ist die Regie­rung sehr stark mit Frank­reich verbündet, aber auch dort gibt es in der Bevöl­ke­rung eine ähnliche Stim­mung wie in Mali und Burkina Faso.» Dies sei für Frank­reich heikel, so Laes­sing. Frank­reich will nun seine Stra­tegie in der Sahel­zone anpassen und sich stärker zurück­nehmen, wie Präsi­dent Emma­nuel Macron im November auf der Mili­tär­basis in Toulon erläu­terte: «Unser Enga­ge­ment an der Seite unserer Partner in Afrika muss sich nun auf die Zusam­men­ar­beit und Unter­stüt­zung ihrer Armeen konzen­trieren.» Während Frank­reich gezwungen ist, sich aus der Region zurück­zu­ziehen, wird Russ­land in verschie­denen Ländern der Sahel­zone mit offenen Armen empfangen. SRF.ch

Schott­land – Die schot­ti­sche Regie­rungs­chefin Nicola Stur­geon tritt zurück. Es sei der rich­tige Zeit­punkt für sie, für die Partei und für Schott­land, sagte Stur­geon in Edin­burgh. In der Frage der Unab­hän­gig­keit steckt Schott­land in einer Sack­gasse. Nicola Stur­geon führte ihre Schot­ti­sche Natio­nal­partei (SNP) bei den Wahlen zwar jeweils von Sieg zu Sieg, aber es gelang ihr nicht, die Schotten zu einen. Das Land ist in Sachen Unab­hän­gig­keit bis heute gespalten. Vor wenigen Wochen kam die Nieder­lage vor dem Obersten briti­schen Gericht dazu. SRF.ch

Schweiz – Der Bund verzeichnet 2022 ein Defizit von 4.3 Milli­arden Franken. Ein solches Minus gab es seit 2005 nicht mehr. Der Bundesrat ruft zum Sparen auf – denn die Aussichten bleiben düster.

● Bundesrat erhöht Mittel für Armee um 600 Millionen. Mit dem zusätz­li­chen Geld sollen bis Ende 2024 weitere Schüt­zen­panzer und Patriot-Lenk­waffen beschafft werden.

● Geschäft mit Kohle und Erzen. Glen­core macht 17 Milli­arden Dollar Gewinn. Der Umsatz ist 2022 um 25 Prozent gestiegen. Gleich­zeitig verdrei­fachte sich der Rein­ge­winn des Rohstoffkonzerns.

● Alleine im Kanton Zürich haben krimi­nelle Tele­fon­be­trüger letztes Jahr 6.7 Millionen Franken erbeutet. Diese Delikt­summe ist fast dreimal so hoch wie noch ein Jahr zuvor. Die erfun­denen Geschichten seitens der Betrüger spielen dabei immer mehr mit der Angst der Opfer. Tele­fon­be­trüger versu­chen in der Region Zürich «hunderte Male pro Tag» meist zufällig ausge­wählte Opfer ausfindig zu machen, um ihnen Geld abzu­knöpfen. Hierbei setzten sie vermehrt auf soge­nannte Schock­an­rufe, wie die Polizei mitteilt.

● Nur wenig Pestizid in Knus­per­müesli. 10 von 14 Müesli enthalten fast keine Schadstoffe.

● Gauner statt Kava­lier – Dating Platt­form bietet keinen Schutz. Eine Rent­nerin meldet einen Dating-Schwindler. Statt zu reagieren, verlän­gert das Dating-Portal LiebeÜ50.ch das Abo.

● Come­back des Bargelds. Bargeld wird in der Schweiz wieder beliebter. 29 Prozent der tägli­chen Zahlungen erfolgen bar. Das hat eine Studie der ZHAW und der Univer­sität St. Gallen ergeben.

● Die Türkei hat der Schweiz zuge­sagt, Erdbeben-Über­le­benden ohne Pass innert 24 Stunden die nötigen Papiere auszu­stellen. SRF.ch

● Die Schweizer Regie­rung hat neue Mass­nahmen beschlossen, um das Vermögen des ehema­ligen ukrai­ni­schen Präsi­denten Viktor Janu­ko­witsch und seiner Familie zu beschlag­nahmen. Ziel ist es, Gelder im Wert von 130 Millionen Franken im Rahmen eines inter­na­tio­nalen Abkom­mens an das ukrai­ni­sche Volk zurück­zu­zahlen. Janu­ko­witsch floh 2014 nach Russ­land. Die ukrai­ni­sche Justiz wirft der damals gestürzten Regie­rung und der Familie des Ex-Präsi­denten massive Korrup­tion vor. Wenige Tage nach der Amts­ent­he­bung sperrte die Schweiz die Vermö­gens­werte des abge­setzten Präsi­denten und seines Gefolges in der Schweiz. Im Mai 2022 ersuchte die Schweizer Regie­rung das Finanz­mi­nis­te­rium, die ersten Verfahren zur Beschlag­nahme der Vermö­gens­werte von über 100 Millionen Franken einzu­leiten. Nach weiteren Prüfungen will sie nun weitere 30 Millionen Franken beschlag­nahmen. SWI.ch

Spanien – Das Parla­ment hat heute zwei Gesetze verab­schiedet, die freie Tage bei Mens­trua­ti­ons­be­schwerden sowie eine freie Geschlechts­wahl ab 16 Jahren ermög­li­chen. ORF.at

Syrien – Die Ortschaften waren vom Krieg zerbombt und das Elend schon Alltag, als das grosse Beben kam. Für Olivenöl, Waffen und andere Geschäfte werden die Grenz­über­gänge benutzt, auch Leichen konnten nach dem Erdbeben aus der Türkei nach Syrien gebracht werden. «In Nord­sy­rien gibt es gar nichts mehr», sagt Nahost-Kenner Rein­hard Schulze in der Sendung Club. «Diese Region ist nun dermassen zerstört, dass an einen Wieder­aufbau kaum zu denken ist.» Die einzige Hilfe, die in diesen Gebieten vom ersten Tag des Bebens an funk­tio­nierte, war jene der Zivil­schutz­or­ga­ni­sa­tion «White Helmets». Es komme so gut wie keine Hilfe, sagt Ashti Amir, der als Leiter des Hilfs­werks SyriAid in der Schweiz Hilfe zu orga­ni­sieren versucht. «Als der erste Konvoi der UNO nach einigen Tagen in der Provinz Idlib ankam, fand sich in vielen der 16 Last­wagen nur Reini­gungs­mittel», erzählt er. «Die Leute haben keine Häuser mehr, sie brau­chen keine Reini­gungs­mittel, sie brau­chen Zelte!» Die zahl­rei­chen Grenz­über­gänge von der Türkei nach Syrien sind – bis auf einen – aus poli­ti­schen Gründen geschlossen. Diese müssten aber sofort für Hilfs­kon­vois geöffnet werden, fordert Ashti Amir.» Im UNO-Sicher­heitsrat wurde in den letzten Tagen um eine neue Reso­lu­tion gerungen, welche die Öffnung von mehr Grenz­über­gängen fordert. Dafür müsse sich auch die Schweiz einsetzen, sagt Nahost-Experte und Jour­na­list Erich Gysling. «Die Schweiz hat derzeit einen Sitz im UNO-Sicher­heitsrat und es wäre ihre Aufgabe, eine Öffnung zu erwirken.» Gysling sieht deshalb in der Locke­rung von Sank­tionen auch eine Chance. Hilfs­or­ga­ni­sa­tionen und west­liche Regie­rungen wollen dies auf keinen Fall. SRF.ch

Türkei – Nieder­län­di­sches Team findet neun Tage nach Erdbeben vier Menschen lebend. NOS.nl

● Erdbeben Türkei-Syrien. Gesamt­schäden auf bis zu 84 Milli­arden Dollar geschätzt. SRF.ch Zahl der Toten in Türkei und Syrien steigt auf 42’000. Am 16. Februar wurde in Kahr­a­man­maras ein 17-jähriges Mädchen aus den Trüm­mern gezogen. Sie über­lebte 248 Stunden unter den Trüm­mern eines einge­stürzten Gebäudes. NOS.nl

Ukraine – Bei einem Treffen mit weiß­rus­si­schen und auslän­di­schen Jour­na­listen beschul­digte Lukaschenko die Verei­nigten Staaten, den Ukraine-Konflikt in die Länge zu ziehen. Er sagte, dass dieses Land für die Eska­la­tion verant­wort­lich sei. Der weiß­rus­si­sche Staats­chef betonte, dass alle Voraus­set­zungen für fried­liche Verhand­lungen gegeben seien. Europa ist zu einer diplo­ma­ti­schen Lösung des Konflikts bereit, aber die Ameri­kaner sind dagegen. BELTA.by

USA – Ursprüng­lich habe Washington geplant, die Nord-Stream-Pipe­lines bereits im Sommer 2022 im Rahmen einer spezi­ellen NATO-Übung zu sprengen, teilte der Jour­na­list Hersh mit, das Weisse Haus habe jedoch in letzter Minute einen Rück­zieher gemacht. So habe Biden neue Befehle gegeben, dass die Bomben jeder­zeit fern­ge­zündet werden könnten. Im September hätten sechs Bomben vor der Insel Born­holm in der Ostsee die Nord-Stream-Gaspipe­lines gesprengt. Zwei weitere Bomben seien nicht explo­diert, weil sie zu lange im Wasser gewesen seien. CGTN.cn

● US-Schau­spie­lerin Raquel Welch ist mit 82 Jahren gestorben. Sie war eine Holly­wood-Ikone der 1960er-Jahre. Nun ist die zwei­fache Mutter nach kurzer Krank­heit gestorben. SRF.ch

● Seit Tagen sagen die Behörden den Bewoh­nern der Gegend um East Pales­tine, Ohio, dass es sicher ist, nach Hause zurück­zu­kehren, nachdem am 3. Februar ein Zug mit 150 Wagen und gefähr­li­chen krebs­er­re­genden Chemi­ka­lien entgleist ist. Das Ohio Depart­ment of Natural Resources sagte, die durch die Entglei­sung verur­sachte chemi­sche Verschüt­tung habe bis Mitt­woch schät­zungs­weise 3’500 Fische in 7½ Meilen von Bächen getötet. Und eine Bewoh­nerin von Nord-Lima, mehr als 10 Meilen von East Pales­tine entfernt, sagte WKBN-TV aus Youngs­town, dass ihre fünf Hühner und ihr Hahn am Dienstag plötz­lich gestorben seien. Am Tag zuvor hatte der Bahn­be­treiber Norfolk Southern Waggons mit Vinyl­chlorid – einem brenn­baren Gas – verbrannt, um eine Explo­sion zu verhin­dern. „Sag mir nicht, dass es sicher ist. Etwas ist im Gange, wenn die Fische im Bach schwimmen“, sagte Cathey Reese, die in Negley, Ohio, lebt, letzte Woche gegen­über der NBC-Tochter WPXI aus Pitts­burgh. Reese sagte, sie habe tote Fische in einem Bach gesehen, der durch ihren Garten fliesst. „Ich mache mir Sorgen um die lang­fris­tigen Auswir­kungen auf die Gesund­heit. „Als sie die Mate­ria­lien verbrannten, schufen sie andere Chemi­ka­lien. Die Frage ist, welche “ KFAR.us

