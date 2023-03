Was in der Schweiz und anderswo berichtet wurde – 24.03.2023

Im Internet mitge­hört und mitge­schrieben von Wilhelm Tell

Öster­reich – Korrup­tion beschä­digt die Repu­blik Öster­reich. Vergleichbar einem Wasser­schaden habe die Korrup­tion die Substanz des Gebäudes erreicht. Das sagte Öster­reichs Bundes­prä­si­dent und meinte damit den Staat. In den letzten Jahren rollte eine Welle von Skan­dalen über unser östli­ches Nach­bar­land. Was sind die Ursa­chen und was wäre zu tun? Der ehema­lige Bundes­kanzler Sebas­tian Kurz, der ehema­lige Vize­kanzler Heinz-Chris­tian Strache, aber auch diverse Minister sind in Affären verwi­ckelt, die Öster­reich seit Jahren in Atem halten. Die Justiz ermit­telt, rechts­kräf­tige Urteile liegen noch keine vor. Doch die Vorwürfe sind massiv und viele sind gut belegt. Über 300’000 Öster­rei­cher fordern in einem Volks­be­gehren endlich konkrete Mass­nahmen gegen die Korrup­tion. Zum Beispiel ein Ende des strikten Amts­ge­heim­nisses, die Schaf­fung einer Bundes­an­walt­schaft oder ein grif­figes Anti­kor­rup­ti­ons­ge­setz. Doch die Behar­rungs­kräfte sind stark und reichen zum Teil weit zurück in die Geschichte Öster­reichs. Und jene Partei, die am Anfang der neusten Korrup­ti­ons­welle stand, die FPÖ, legt gemäss allen Umfragen wieder stark zu. Podcast «Inter­na­tional», SRF.ch

Polen – Polen setzt HIMARS-Träger­ra­keten an der Grenze zum Gebiet Königsberg/Kaliningrad ein. HIMARS oder das High Mobi­lity Artil­lery Rocket System ist ein ameri­ka­ni­sches mobiles Mehr­fach­ra­ke­ten­ar­til­le­rie­system. Es ist eine Angriffs­waffe gegen Artil­lerie- und Flug­ab­wehr­stel­lungen sowie Versor­gungs- und leichte gepan­zerte Fahr­zeuge. Nach einem Angriff kann sich der HIMARS schnell wegbe­wegen, bevor er für einen Gegen­an­griff loka­li­siert werden kann, daher der Name. Das System wurde Ende der 1990er Jahre als leich­tere, mobi­lere Vari­ante des MLRS für die US Army und das Marine Corps entwi­ckelt. Während MLRS aus zwei Rake­ten­kap­seln besteht, die auf einem gepan­zerten Ketten­fahr­zeug montiert sind, hat HIMARS nur eine derselben Kapseln auf einem Stan­dard-6x6-Armee­last­wagen mit einer gepan­zerten Kabine vom Typ FMTV. Seit 2017 wird dieses auch vom Hersteller Lock­heed Martin selbst herge­stellt. NOS.nl

● In Polen ist nach Angaben der Regie­rung ein Spio­na­ge­netz­werk aufge­löst worden. Versteckte Kameras an wich­tigen Stre­cken und Eisen­bahn­kno­ten­punkten hätten Bilder ins Internet über­mit­telt. Polen ist das wich­tigste Dreh­kreuz für die Liefe­rung west­li­cher Mili­tär­hilfe an die Ukraine. RBB.de

● Das Warschauer Gericht hat Justyna Wydrzyńska am Dienstag zu acht Monaten Zivil­dienst verur­teilt, weil sie einer schwan­geren Frau geholfen hatte, Abtrei­bungs­pillen zu bekommen. Die Staats­an­walt­schaft beschul­digte Wydrzyńska der „Hilfe bei einer Abtrei­bung“, einem Verbre­chen, das mit bis zu drei Jahren Gefängnis geahndet werden kann, seit das polni­sche Verfas­sungs­ge­richt im Jahr 2020 entschieden hat, dass Abtrei­bung aufgrund einer fetalen Beein­träch­ti­gung verfas­sungs­widrig ist. Das Urteil sieht Ausnahmen vor, wenn die Schwan­ger­schaft eine Gefahr für das Leben oder die Gesund­heit einer schwan­geren Frau darstellt oder auf Verge­wal­ti­gung oder Inzest zurück­zu­führen ist. Aller­dings haben nicht alle Frauen Mittel oder können ins Ausland reisen, einschliess­lich einer Frau, der Wydrzyńska im Jahr 2020 bei der Beschaf­fung von Abtrei­bungs­pillen geholfen hat. Laut lokalen Medien hatte die Frau Ania bereits ein Kind, als sie schwanger wurde. Ihr miss­bräuch­li­cher Partner hinderte sie daran, die Schwan­ger­schaft im Ausland abzu­bre­chen, und drohte, eine Entfüh­rung anzu­zeigen, wenn sie mit ihrem 3‑jährigen Sohn nach Deutsch­land ginge. Der Partner zeigte sie bei der Polizei an, weil sie Abtrei­bungs­pillen beschafft hatte. SRF.ch

Ruanda – Einen «Heuchler, Verräter und Schurken» nennt ihn die «Bild»-Zeitung nach seiner umstrit­tenen WM-Rede. Der engli­sche Fuss­ball-Verband greift Gianni Infan­tino öffent­lich an und kriti­siert ihn. Doch wenn am Donnerstag der Fifa-Präsi­dent neu gewählt wird, stellt niemand einen Gegen­kan­di­daten. Das Motto unter Fifa-Präsi­dent Infan­tino ist dasselbe wie unter seinem Vorgänger Sepp Blatter: Ich gebe euch Geld – ihr gebt mir die Stimme. War es 2016 bis 2018 noch rund eine Milli­arde Euro, die an die 211 Natio­nal­ver­bände ausge­schüttet wurde, wird es laut Fifa in den kommenden vier Jahren doppelt so viel sein. Das freut, trotz verein­zelter Kritik an der Fifa, natür­lich alle Mitglieder. Auch der Schwei­ze­ri­sche Fuss­ball-Verband hat ange­kün­digt, Infan­tino wieder­zu­wählen, weil sich die Fifa positiv entwi­ckelt habe. Die Fifa meldet regel­mässig Rekord­ein­nahmen, weil immer wieder neue Formate geschaffen oder bestehende ausge­baut werden. So sollen zum Beispiel an der nächsten Fuss­ball-WM 2026 in Mexiko, den USA und Kanada erst­mals 48 statt wie bisher 32 Teams antreten. Das bringt der Fifa zusätz­liche Spon­so­ring- und Rechte-Einnahmen. Und den klei­neren Ländern die Hoff­nung, sich so auch mal für eine WM-Endrunde zu quali­fi­zieren. Denn eine WM-Quali­fi­ka­tion bringt wieder zusätz­liche Fifa-Gelder. SRF.ch

Russ­land – Mehr als ein Jahr nach dem Einmarsch in die Ukraine treiben Russ­lands Behörden aufgrund finan­zi­eller Probleme im eigenen Land Pläne für eine Unter­neh­mens­son­der­steuer voran. Anfang April solle genau bestimmt werden, wie viel Geld insge­samt einkas­siert werden müsse und wie hoch die Abgabe für einzelne Unter­nehmen ausfalle, sagte Vize­fi­nanz­mi­nister Alexej Sasanow heute. Zuvor hatte seine Behörde die Summe bereits mit rund 300 Milli­arden Rubel (3,7 Mrd. Euro) ange­geben. ORF.at

● Jetzt, wo Europa betuchte russi­sche Touristen aussperrt, muss man fragen, wo denn die Russen jetzt urlauben werden. Glück­li­cher­weise gibt es in Russ­land selbst viele Ziele, unbe­rührte Wälder in Belarus, schöne Land­schaften in Abcha­sien und Zentral­asien. In Geor­gien rumort es sehr und in der Türkei bebt die Erde nicht nur im Südosten und kommt es auch noch zu Über­schwem­mungen. Auch in Israel gibt es Probleme. Doch am Golf sind Russen will­kommen und nicht nur in den Emiraten, auch im Iran und in Saudi Arabien. Auch in Indien, Nepal, China, Mongolei, Vietnam und Indo­ne­sien. Quer durch Latein­ame­rika wird russisch gespro­chen und auch in Afrika rollt der harte Rubel, während eine US Bank nach der andern zusperrt. VESTI.ru

Schweiz – Derzeit gibt es in den Schweizer Medien fast nur ein Thema: den Absturz der Credit Suisse und die Geburt der Mega-UBS (Union­Bank of Switz­er­land). Sollte der auch was passieren, könnte dies das Ende des Finanz­platzes sein. Medi­en­be­richt: UBS führt Über­nahme-Gespräche mit Credit Suisse. Ein Artikel der «Finan­cial Times» sorgt für Aufsehen. Demnach könnte eine Fusion der beiden Banken realis­ti­scher werden. Die Aktie der Credit Suisse fällt zeit­weise um über 30 Prozent auf ein neues Allzeit­tief bei 1.55 Franken. Der Präsi­dent der saudi­schen SNB, Ammar Al Khud­airy, schliesst in einem Inter­view eine weitere finan­zi­elle Unter­stüt­zung der CS aus. Man werde kein weiteres Geld in die Bank einschiessen, auch aus regu­la­to­ri­schen Gründen, die bei einer Erhö­hung des Anteils auf 10 Prozent auftreten würden. Im Zuge der CS-Kapi­tal­erhö­hung vom Herbst 2022 ist die Saudi National Bank einge­stiegen und hält 9.9 Prozent der CS-Aktien. Die Saudis haben stets erklärt, diesen Wert nicht über­schreiten zu wollen. Die CS leiht sich bis zu 50 Milli­arden Franken von der Schweizer Natio­nal­bank. Mindes­tens vier grosse Banken sollen beschlossen haben, ihre Geschäfte mit der Credit Suisse oder deren Wert­pa­pieren einzu­schränken, darunter etwa die Deut­sche Bank. «Es zeichnet sich ein Erdbeben auf dem Finanz­platz ab»

● 167 Jahre Credit Suisse: Das Ende einer Tradi­ti­ons­bank. Die UBS schluckt für 3 Mrd. Franken die CS – das dürfte grosse Auswir­kungen auf die Wahlen im Herbst haben. «Too big to fail» hat versagt. Die UBS über­nimmt ihre Konkur­rentin Credit Suisse (CS). Die Natio­nal­bank unter­stützt die Über­nahme mit einer Liqui­di­täts­hilfe von bis zu 200 Milli­arden Franken. Zudem leistet der Bund eine Garantie von neun Milli­arden Franken zur Über­nahme von poten­zi­ellen Verlusten für die UBS im Rahmen der Über­nahme. Die Zukunft der Credit Suisse (CS) ist mit der Über­nahme durch die UBS entschieden. Am Para­de­platz entsteht ein wahrer Banken­gi­gant. Kommt er ins Taumeln, sind die Risiken enorm, warnen Ökonomen. Mit dieser Hau-Ruck-Aktion hat der Bund nicht nur das Akti­en­recht ausge­he­belt, sondern auch gleich noch das Finanz­markt– und das Kartell­recht. Man hat mit recht­lich frag­wür­digen Mitteln die Credit Suisse der UBS faktisch zum Geschenk gemacht. So wie das voll­zogen worden ist, kann das nur auf grossen inter­na­tio­nalen Druck hin geschehen sein. Das Ganze war nichts anderes als eine Panik­hand­lung und rechts­staat­lich proble­ma­tisch. In diesem Deal gibt es ausser der UBS nur Verlierer. Beson­ders schlimm ist es für die Ange­stellten der beiden Gross­banken. Auf sie kommen lange Wochen der Unsi­cher­heit zu. Beim UBS-CS-Deal handelt es sich um eine Zwangs­über­nahme, den Eigen­tü­mern wurde per Notrecht die Mitsprache entzogen. Gesetz­lich muss bei einer Über­nahme allen Aktio­nären eine Offerte unter­breitet werden, die sie dann annehmen können oder eben nicht. Das ist hier nicht geschehen. Der Preis der Credit Suisse wurde nicht vom Markt bestimmt, sondern vom Bund. Dadurch ist den Aktio­nären Schaden entstanden. Die Voraus­set­zungen für eine Staats­haf­tungs­klage könnten durchaus gegeben sein. Die grössten Schwie­rig­keiten sind im Akti­en­recht. Man hat die Eigen­tümer am Sonntag faktisch enteignet. Der Bund hatte noch am Donnerstag gesagt, die Liqui­dität der Bank sei gesi­chert. Man liess die Aktio­näre im Glauben, die Bank sei stabil. Man hat während Tagen hinter verschlos­senen Türen Rettungs­pläne geschmiedet. Am Wochen­ende war kein Börsen­handel möglich. Die Eigen­tümer waren ausge­sperrt. Dieser Notrechts­be­schluss steht auf sehr dünnem Eis. Der Deal ist alles andere als eine Meis­ter­leis­tung unserer Landes­re­gie­rung. Theo­re­tisch kann jeder Aktionär klagen. Die Chancen für Schweizer Klein­ak­tio­näre sind jedoch gleich null. Man muss aber davon ausgehen, dass solche Klagen aus anderen Ländern kommen werden. Es würde mich erstaunen, wenn beispiels­weise die Saudis nicht klagen würden. Die Saudi Natio­nal­bank erwarb 9.9 Prozent der Aktien für vier Franken pro Stück, die jetzt nur noch 76 Rappen wert sind. Gefallen lassen werden sie sich das wohl kaum. CS-Gläu­biger verlieren Milli­arden. CS zahlt trotzdem weiter Boni aus. SRF.ch

Stadler Rail hat im vergan­genen Jahr zwar so viele Aufträge gewonnen wie noch nie, der Gewinn wurde aber von der Fran­ken­stärke zerzaust. Unter dem Strich tauchte der Rein­ge­winn um 44 Prozent auf 75.1 Millionen Franken. Dem Konzern von Patron Peter Spuhler machten auch Liefer­ket­ten­pro­bleme zu schaffen. Wegen des Krieges in der Ukraine und den Sank­tionen steht beispiels­weise das Stad­ler­werk in Belarus prak­tisch still. «Wir wollen das Werk dort halten und hoffen, dass dieser unglück­liche und unmög­liche Krieg bald vorbei ist», sagt Spuhler. Daneben belasten Infla­tion und Fran­ken­stärke die Ertrags­lage massiv. Das Problem: Zwar sind die Auftrags­bü­cher gut gefüllt, aber zu Preisen, die zu 70 Prozent fix sind – gleich­zeitig steigen die Geste­hungs­kosten. Das drückt die Gewinn­marge. Der Betriebs­ge­winn fiel um 8 Prozent auf 205 Millionen Franken, die Marge auf 5.5 Prozent nach 6.2 Prozent im Jahr 2021. Ohne die nega­tiven Währungs­ef­fekte hätte Stadler eine Betriebs­ge­winn-Marge von rund 7 Prozent erzielt, so der Konzern. Stadler konnte die Markt­an­teile weiter vergrös­sern, doch der Konzern mit Haupt­sitz in Bussnang/TG bleibt klar die Nummer zwei in Europa, dem wich­tigsten Zugmarkt auf der Welt. Leader ist nach wie vor der franko-kana­di­sche Alstom-Bombar­dier-Konzern. Stadler produ­ziert nicht nur in der Ostschweiz, sondern hat Werke unter anderem auch in der EU und in den USA SRF.ch

Simbabwe – Laut einem Spre­cher der Regie­rungs­partei in Simbabwe möchte das afri­ka­ni­sche Land Mitglied der BRICS-Gruppe werden. Simbabwe betrachte diesen Wirt­schafts­block als eine neue Macht in den inter­na­tio­nalen Bezie­hungen, teilte ein hoch­ran­giger Poli­tiker des Landes mit. SABC.za

Südafrika – In Südafrika wurden im vergan­genen Jahr jeden Tag durch­schnitt­lich mehr als zwei Kinder ermordet. Dies geht aus einem gestern vom südafri­ka­ni­schen Poli­zei­dienst SAPS vorge­legten Bericht hervor. NOS.nl

Südkorea – Die Regie­rung beab­sich­tigt, die wöchent­liche Arbeits­zeit auf 69 Stunden anzu­heben, nachdem Unter­neh­mens­gruppen sich darüber beschwert hatten, dass 52 Stunden die Einhal­tung von Fristen erschwerte. NOS.nl

Türkei – Die Türkei ist Gast­geber eines Sonder­gip­fels der Staats- und Regie­rungs­chefs der Orga­ni­sa­tion der Turk­staaten (OTS). Der Gipfel mit dem Titel „Kata­stro­phen­ma­nage­ment und huma­ni­täre Hilfe“ wird am Donnerstag in Ankara statt­finden. Das Treffen wurde einbe­rufen aufgrund der jüngsten Erdbe­ben­ka­ta­strophe im türkisch-syri­schen Grenz­ge­biet. Ziel ist es, gemein­same Koope­ra­tions- und Koor­di­na­ti­ons­me­cha­nismen im Bereich des Kata­stro­phen­schutzes zu entwi­ckeln. Die OTS ist eine inter­na­tio­nale Orga­ni­sa­tion unab­hän­giger Turk­staaten zur Förde­rung der Bezie­hungen unter­ein­ander. Mitglieder sind Aser­bai­dschan, Kasach­stan, Kirgi­si­stan, Türkei und Usbe­ki­stan. Das EU-Mitglied Ungarn, Turk­me­ni­stan und die Türki­sche Repu­blik Nord­zy­pern haben einen Beobachterstatus.

● Nach dem verhee­renden Erdbeben im Südosten der Türkei ist es dort nun zu heftigen Über­schwem­mungen gekommen. Mindes­tens 13 Menschen sind ertrunken, zehn weitere werden in verschie­denen Regionen vermisst, wie staat­liche Medien berichten. Allein in der an Syrien gren­zenden Provinz Sanli­urfa seien elf Menschen ums Leben gekommen. Auch in anderen Gebieten liefen Rettungs­ein­sätze, sagte Provinz­gou­ver­neur Salih Ayhan. TRT.

Ukraine – Acht alte Zürcher Trams werden in die Ukraine gelie­fert. Dies teilten die Verkehrs­be­triebe Zürich am Mitt­woch mit. Der Grund, warum die Trams jetzt in die ukrai­ni­sche Stadt Vinnitsa gelie­fert werden können, sei, weil sich der russi­sche Angriffs­krieg nicht mehr auf die Liefe­rung auswirke. Per Zug werden demnächst acht «Tram 2000»-Fahrzeuge vom Zwischen­lager in Diels­dorf nach Vinnitsa trans­por­tiert, wo bereits andere alte Zürcher Trams in Betrieb sind. Insge­samt sollen 35 alte Trams in die Ukraine gelie­fert werden, wo sie zirka noch 15 Jahre lang in Betrieb sein werden.

● Nach dem Absturz einer US-Drohne über dem Schwarzen Meer 100 km vor der Krim ist noch vieles unklar. Washington spricht vom Zusam­men­stoss mit einem russi­schen Kampfjet, worauf man die Drohne aus Sicher­heits­gründen habe abstürzen lassen. Laut dem Kreml gab es keine Kolli­sion. Der Koor­di­nator für stra­te­gi­sche Kommu­ni­ka­tion im Natio­nalen Sicher­heitsrat des Weissen Hauses, John Kirby, erklärte, die im Schwarzen Meer abge­stürzte US-Drohne sei noch nicht gefunden worden. Es bestä­tige der Vorfall mit der US-Drohne einmal mehr, dass die USA direkt in Kampf­hand­lungen in der Ukraine verwi­ckelt seien. Zugleich versi­cherte der Leiter des russi­schen Auslands­ge­heim­dienstes SWR Sergei Naryschkin das Wrack der US-Drohne zu bergen. Lawrow wies auch darauf hin, dass die USA die Tatsache igno­rierten, dass nach dem Beginn der russi­schen Sonder­ope­ra­tion in der Ukraine die Küsten­ge­biete des Schwarzen Meeres einen einge­schränkten Status für Flüge hätten, darum sehe der Vorfall wie eine Provo­ka­tion aus. Bei der Kolli­sion wurde eine MQ‑9 Reaper zum Absturz gebracht. Sie sieht ähnlich aus wie ein Segel­flieger. Was sie auszeichnet, ist die sehr lange Flug­dauer: Sie kann bis zu 27 Stunden in der Luft sein. Deshalb wird sie beson­ders oft für Aufklä­rungs­ar­beit, also das Sammeln von Infor­ma­tionen, einge­setzt. Länge: 10.97 m, Spann­weite: 20.12 m, Leer­masse: 2223 kg, Start­masse: 4763 kg, Nutz­last­ka­pa­zität: 1700 kg, Höchst­ge­schwin­dig­keit: 444 km/h, Die Reaper hat das Label, eine oder gar die gefähr­lichste Drohne der Welt zu sein. Sie sei in der Tat eine der fähigsten, am höchsten entwi­ckelten und auch am stärksten zu bewaff­nenden Drohnen, sagt Ulrike Franke. Die Drohnen-Expertin arbeitet am Euro­pean Council on Foreign Rela­tions in London. Das Label der Gefähr­lich­keit komme wohl daher, dass diese Art Drohne eine grosse Zahl von Raketen und Bomben tragen könne, so Franke. Aller­dings sei jene Drohne über dem Schwarzen Meer wohl unbe­waffnet gewesen. Warum war die MQ‑9 Reaper über dem Schwarzen Meer bei der Krim unter­wegs? «Weil sie eben dort Aufklä­rung betreibt», sagt Ulrike Franke. Sie vermutet, dass das US-Militär dort nach wich­tigen Infor­ma­tionen sucht und wissen will, was in diesem Gebiet passiert. «Dass die Ameri­kaner welt­weit Mili­tär­gerät im Einsatz haben, um verschie­dene Räume zu über­wa­chen, ist kein Geheimnis», sagt sie. Noch verfügen wohl die Ameri­kaner über die modernsten und am höchsten entwi­ckelten Drohnen. Aller­dings wankt ihr Monopol. Laut Ulrike Franke ist auch Israel eine grosse Droh­nen­macht, verfügt aber aufgrund der gerin­geren Grösse über weniger Exem­plare. Doch auch China und die Türkei sind gross im Geschäft: «Das sind Länder mit hunderten Drohnen, die sie selber entwi­ckeln und expor­tieren. Auch diese chine­si­schen, türki­schen und israe­li­schen Systeme sind sehr fähig.» Drohnen sind allge­mein sehr wichtig für die Ukraine, weil sie eine begrenzte Anzahl bemannter Flug­zeuge hat. «Wir sehen in der Ukraine eine grosse Anzahl von Drohnen: Von kleinen Systemen, die dann umfunk­tio­niert werden oder umge­baut werden für mili­tä­ri­sche Einsätze und auch mittel­grossen Drohnen, wie die Ragdadi B2, welche die Ukraine aus der Türkei erhalten hat», sagt Ulrike Franke. Diese sei dem Reaper und vor allem dem Vorgän­ger­mo­dell Predator sehr ähnlich. Die Ukraine hätte aller­dings gerne eine Reaper-Vari­ante von den USA, diese haben bislang abge­lehnt. SRF.ch

USA – Vor 35 Jahren bereits entdeckt, wurde jetzt aus den fossilen Über­resten ein Dino­sau­rier rekon­stru­iert. Sein Hals muss gut 15 Meter lang gewesen sein. Zum Vergleich: Eine Giraffe kommt etwa auf 2,5 Meter. Die Dino­sau­rier haben wohl einen neuen Rekord­halter, was die Länge des Halses betrifft – zumin­dest vorerst. Zu diesem Schluss sind Forscher um Andrew Moore von der Stony Brook Univer­sity in New York gekommen, wie die briti­sche Nach­rich­ten­agentur PA meldete. „Mit einer Länge von 15 Metern sieht es so aus, als wäre Mamen­chis­aurus sino­ca­na­dorum der Rekord­halter. Die Sauri­erart lebte vor mehr als 160 Millionen Jahren im heutigen Ostasien und anderen Teilen der Welt. Fossile Über­reste der Tiere waren schon 1987 in China entdeckt worden. Obwohl nur eine kleine Zahl Knochen gefunden wurde, gelang es den Forscher nun mithilfe voll­stän­diger Skelette eng verwandter Dinos, Grösse und Aussehen von Mamen­chis­aurus sino­ca­na­dorum zu rekon­stru­ieren. Der extrem lange Hals machte demnach etwa die Hälfte der Gesamt­länge der Tiere aus. Ihr Schädel war im Verhältnis zum Körper sehr klein.

● Die US-Bank First Repu­blic ist in Schief­lage geraten. Nun erhält sie Milli­arden-Unter­stüt­zung von anderen Banken. SRF.ch

● Erscheint am 25. April 2023: Mit einem neuen Buch möchte der frühere US-Präsi­dent Donald Trump Inter­es­sierten Einblick in seine Korre­spon­denz mit „einigen der grössten Namen der Geschichte“ gewähren. Wie der von Trumps ältestem Sohn Donald Trump Jr. mitge­grün­dete Verlag Winning Team Publi­shing am Donnerstag mitteilte, enthält das 320 Seiten starke Coffee Table Book „Letters to Trump“ 150 an Trump adres­sierte Briefe, die unter anderem vom früheren US-Präsi­denten Richard Nixon, Ronald Reagan und Barack Obama, von Nord­ko­reas Staats­chef Kim Jong-un, der briti­schen Prin­zessin Diana und Popstar Michael Jackson stammen sollen. Die in dem Buch abge­druckten Briefe umfassen nach Angaben des Verlags einen Zeit­raum von mehr als 40 Jahren – und damit auch die Zeit, in der Trump als Immo­bi­li­en­un­ter­nehmer und Fern­seh­star viel weniger umstritten war als nach Beginn seiner poli­ti­schen Karriere. Das Buch soll am 25. April in den Handel kommen – und stolze 99 Dollar (rund 94 Euro) kosten. Eine signierte Version schlägt mit 399 Dollar zu Buche. RT.ru

● Unschul­diger Ameri­kaner nach 36 Jahren zu vier Jahr­hun­derten Gefängnis verur­teilt. Basie­rend auf einer Zeugen­aus­sage, aber ohne physi­sche Beweise, wurde Sidney Holmes wegen Raubes zu 400 Jahren Gefängnis verur­teilt. Er ist jetzt 57 Jahre alt. NOS.nl

