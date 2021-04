Was in der Schweiz und anderswo berichtet wurde

Mitge­hört und tran­skri­biert von Wilhelm Tell

Afgha­ni­stan -Krieg kostete die USA über 2 Billionen US$. BBC.uk

Austra­lien. USA verbietet Einfuhr von Kängu­ru­leder – für Fußball­schuhe von Adidas, Nike, usw. Känguru- und Wallaby-Jagd in Austra­lien beliebt. Fleisch sehr gesund, wird aber an Hunde verfüt­tert. Tiere müssen durch Kopf­schuss getötet werden. SRF.ch Tran­sit­bubble mit Neusee­land – frei reisen zwischen den beiden Ländern. ABC.au

China s Wirt­schaft wuchs 2020 um 18,3%(!), trotz Corona und Compu­ter­chip­mangel. Wachstum Asien 6,9%. NPO.nl

Corona. Was kosten Impf­dosen? Bei Astra­Ze­neca (Indien) 3.- sFr, zunächst vorallem für 3. Welt, jetzt nur für Indien produ­ziert. SRF.ch Israel zahlte Pfizer 65,5 €, laut anderen Quellen 44 €, der EU wurden 54 € ange­boten, aber es wurde nur 15.50 € bezahlt. SNA.ru

In Däne­mark öffnen auch die Innen­räume der Restau­rants. Beim Fußball bis 500 Zuschauer. NPO.nl

Deutsch­land. Eine Runde von Histo­ri­kern disku­tierte mit Roman Sand­gruber (*1947) über sein Buch „Hitlers Vater: Wie der Sohn zum Diktator wurde“ Molden Verlag, Wien 2021 ISBN 978–3‑222–15066‑1. Der Linzer Histo­riker hatte 31 Briefe von Alois Hitler (1837–1903) gefunden (und Hitlers (1889–1945) Jugend­freund August Fried­rich „Gustl“ Kubi­zeks (1888–1956) Origi­nal­ma­nu­skript), der es vom Schuster zu einem hohen Zoll­be­amten gebracht hatte und sich auch jour­na­lis­tisch beim Linzer Blatt betä­tigte und Wert legte auf eine gepflegte deut­sche Sprache. Er war kein Anti­semit, aber anti­kle­rikal, anti­ka­tho­lisch und anti-Habs­burg, was auf seinen Sohn über­sprang. Auch der junge Adolf – sein Name sollte an König Gustav II. Adolf (1594–1632) erin­nern – fühlte sich in jüdi­schen Kreisen in Linz und Wien wohl und verkaufte auch seine Kunst­werke über jüdi­sche Händler. Linz, wo er seine Jugend und Schul­zeit verbrachte, blieb sein Lebens­mit­tel­punkt. Die berühm­testen Archi­tekten sollten aus Linz eine Welt­stadt machen mit einem bedeu­tenden Kunst­mu­seum. Seine letzte Ruhe wollte er in hohem Alter in einem pompösen Grab in Linz finden. Der Wiener Bürger­meister Luëger hielt zwar anti­se­mi­ti­sche Reden, fühlte sich aber auch in jüdi­schen Kreisen sehr wohl und verdankte seine Karriere und seinen Stil dem jüdi­schen Poli­tiker Ignaz Mandl (1833–1907). Während Hitler wie sein Vater deutsch­na­tional einge­stellt war, war Lueger kaiser­treu. Später ging Hitler nach München. Wo, wann, wie er zum Anti­se­miten wurde, ist nicht bekannt. SWR.de Tübin­gens Ober­bür­ger­meister protes­tiert gegen Merkels Zentra­lismus, der das erfolg­reiche Tübinger Expe­ri­ment (viel Frei­heit, nied­rige Zahlen) abwürgt. Deutsch­land: keine Frei­heit, hohe Zahlen. SRF.ch Das beste Vakzin, Curevac aus Tübingen, worauf auch Pfizer basiert, wird durch Büro­kratie blockiert. Im Bodensee wurde ein 4000 Jahre alter Einbaum von einem Sportler gefunden, 8 m lang, voll erhalten. SWR.de Höchst­ge­richt kippt Berliner Mieten­de­ckel. RBB.de

In Frank­reich zerstört Extrem­frost die Ernten in weiten Teilen des Landes. SRF.ch

Ghana . Nach Einstel­lung von Johnson&Johnson und Astra­Ze­neca bleibt nur Pfizer, aber in Afrika wirkungslos. Jetzt möchte Ghana selbst ein Serum herstellen. NPO.nl

G ross­bri­tan­nien. Mini­be­gräbnis am 17.4. für Prinz Philip in Windsor. Von 800 Gästen coro­nabe­dingt nur 30 zuge­lassen. SRF.ch

Iran aner­kennt als Isla­mi­sche Repu­blik den Staat Israel auch weiter nicht, weil hier isla­mi­sches Gebiet von Ungläu­bigen besetzt. SRF.ch

Israel. Älteste Buch­sta­ben­schrift gefunden aus dem 19. Jahr­hun­dert v. Chr. In Sarabit al Chadim. ORF.at Israel ist mit NSO, Cele­brite und Pegasus das Land der offi­zi­ellen Häcker für die Sicher­heit und im Kampf gegen den Terro­rismus. Musste die Häcker­soft­ware früher über einen Link akti­viert werden, geht dies heute auto­ma­tisch. Die Soft­ware kopiert alles und kann auch Kamera und Mikrofon akti­vieren. Das „Citizen Lab“ der Uni Toronto studiert Spio­na­gesoft­ware. Die Soft­ware kommt aber auch in die Hände von tota­li­tären Staaten und kann Regime­kri­tiker über ihre Smart­phones ausspio­nieren. Das Program­mieren von Über­wa­chungs­soft­ware ist beson­ders kompli­ziert. Spezia­listen sind welt­weit gesucht und verdienen abso­lute Spit­zen­ge­hälter. Weitere Details im Podcast „Inter­na­tional“ diese Woche auf SRF.ch Israel trai­niert Luft­waffe in Grie­chen­land. KAN-RÉKA.il

Aus Jorda­nien droht Flücht­lings­welle. KAN-RÉKA.il

Kanada hat ein schwa­ches Gesund­heits­wesen, es fehlt an Ärzten, Personal, Spitä­lern, Betten. SRF.ch

Kuba. Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez (*20.4.1960) ist seit dem 19. April 2018 Präsi­dent des Staats- und Minis­ter­rats. Seit 10. Oktober 2019 ist er Staats­prä­si­dent der Repu­blik Kuba. RHC.cu Trotz Ende der Ära Castro wird sich nichts ändern, weil die Gene­räle die wahren Strip­pen­zieher sind. SRF.ch

Monte­negro baut seit 2006 160 km Auto­bahn. EU wollte kein Geld geben. Von China kam 1 Milli­arde Euro, die das Land jetzt nicht zurück­zahlen kann. Erneut ersucht man um Geld von der EU. Es sind erst 40 km gebaut. SRF.ch

Myanmar . Zum burme­si­schen Neujahr wurden hunderte Häft­linge frei­ge­lassen. SRF.ch

Nieder­lande. Die „Amsterdam“ ist fertig. Das Schiff der Verei­nigten Ostin­di­schen Compa­gnie versank in einem Sturm südlich von England 1749 und wurde im Sand konser­viert. Seit 1980 Kopierung, Revi­ta­li­sie­rung und Anpas­sung, denn damals waren die Menschen nur ca. 165 cm klein. Zu besich­tigen: hetscheepvaartmuseum.nl NPO.nl

In Niger verbrennen 20 Kinder in der Schule. Fast alle Schulen im Land sind aus Stroh gebaut, was immer wieder zu Bränden führt. BBC.uk

Nord­korea s „Stimme Koreas“ ist nicht im Internet zu finden, am besten um 18–18.55 Schweizer Sommer­zeit auf KW 12015 kHz auf deutsch und gleich­zeitig auf KW 11645 kHz auf englisch. Thaicom‑5. VOK.kp

Öster­reich. Der neue Gesund­heits­mi­nister Dr.med. Mück­stein plant harte Coro­na­po­litik. ORF.at

Polen schafft Ombuds­mann ab. SRF.ch

Russ­land . In Moskau wurden zwei Männer verhaftet, die Anschlag auf Präsi­dent Lukašenko von Weiß­russ­land planten. SRF.ch

Schweiz . Kinos, Theater, Fitness, Garten­beizen, Erotik­be­triebe öffnen in Teilen der Schweiz gegen den Rat der Wissen­schaftler. Preis für Holz und Bauma­te­ria­lien coro­nabe­dingt in 4 Monaten um bis zu 60% gestiegen. Bei den Parla­ments­wahlen in Neuen­burg gehen 58% der Sitze an Frauen. SRF.ch

Südafrika : Erst ½% geimpft (in NL 25%). Liefer­stopp von Astra­Ze­neca und Johnson&Johnson, Pfizer in Afrika wirkungslos. NPO.nl

Thai­land. Durch Corona und das Ausbleiben von Touristen wurde Chiang Mai zur Geis­ter­stadt. SRF.ch

Tsche­chien weist 18 russi­sche Diplo­maten aus in Zusam­men­hang mit einem Terror­an­schlag 2014 in Wirbie­titz (Vrbě­tice) Südmähren an einem Muni­ti­ons­depot, aus dem Waffen an die Ukraine gelie­fert wurden. SRF.ch

Türkei. Baut Präsi­dent Erdoğan seinen Innen­mi­nister Süleyman Soylu (*1969) zum Nach­folger auf? SRF.ch Türkei entwi­ckelte neue Luft-Luft-Rakete. TRT.tr Vor 5 Jahren bestellte die Türkei in den USA Kampf­drohnen, die verwei­gert wurden. Daraufhin begann Inge­nieur Selçuk Bayraktar zu basteln und erfand die beste Kampf­drohne der Welt, was im Arme­ni­en­krieg bewiesen wurde. Er ist verhei­ratet mit der jüngsten Tochter von Präsi­dent Erdoğan. Jetzt möchte er ausge­rechnet in der Ukraine die Motoren fertigen lassen. Coro­nabe­dingt stellt Russ­land daraufhin alle Flüge in die Türkei ein. SRF.ch

Ukraine wünscht sich von Biden Atom­bomben, NATO- und EU-Beitritt. SNA.ru

In Ungarn gibt es fast 400 Fernseh- und 250 Radio­sender und über 10000 Zeitungen. Seit Orbáns Regie­rungs­an­tritt ist der linke Medi­en­sektor um fast 50% gewachsen. MR.hu

USA. Coin­base Inc. geht an die Börse, betreibt Handels­platt­form für Kryp­to­wäh­rungen. Über Coin­base können Kryp­to­wäh­rungen wie Bitcoin, Ethe­reum, XRP, Lite­coin, usw. gehan­delt und in offi­zi­elle Währungen getauscht werden. Coin­base wurde 2012 durch Brian Armstrong (AirBNB) und Fred Ehrsam (Goldman Sachs) gegründet, mit Sitz in San Fran­cisco. Wegen des Wahl­hackings neue Sank­tionen gegen Russ­land. SRF.ch Zusammen mit Japan, Deutsch­land, Phil­ip­pinen, Indo­ne­sien wollen USA Taiwan schützen. Südkorea tut nicht mit. CRI.cn Pfizer­imp­fung muss mindes­tens einmal pro Jahr erneuert werden, laut Pfizer­chef. SRF.ch 2024 möchten USA wieder Astro­nauten zum Mond bringen. Der erste Auslands­be­such bei Biden kommt aus Japan. Es geht um Insel­streit zwischen Japan und China. ORF.at Propa­gan­da­sender wie Stimme Amerikas, Radio Freies Europa, Radio Liberty, Radio Free Asia, Radio Fardâ usw. kehren vom Internet verstärkt zur Kurz­welle zurück mit Sendern in Dschi­buti, Guam, Kuwait, Palau, Tadschi­ki­stan, Taiwan, Thai­land, Vatikan. Die Verwal­tung befindet sich in Washington, DC, die Studios in Prag. Die Sendungen gehen nach Russ­land, Weiß­russ­land, Afgha­ni­stan, Iran, Zentral­asien, Myanmar, Nord­korea, Sinkiang. IBB.us Ein weißer Haus­an­strich wurde erfunden, der 98% des Lichts reflek­tiert und die Innen­räume besser kühlt wie eine Klima­an­lage. INTR.il Charles Geschke (1939–2021), der Begründer von Adobe Inc. (1982), Erfinder von „pdf“ am 16.4. gestorben. Älteste Ameri­ka­nerin stirbt mit 116. BBC.uk 3 Mio Impfungen/Tag.ORF.at

VAE. Im Louvre von Abu Dhabi zu sehen. Ende 2017 erstei­gerte der König von Saudi­ara­bien in New York das Bild „Salvator Mundi“ für 450 Mio US$. Es sollte an der Leonardo Ausstel­lung in Paris teil­nehmen, doch war Macron der Meinung, das Bild wäre nur aus der Werk­statt Leonardos, und es durfte nicht teil­nehmen. In der Renais­sance­zeit war es aller­dings üblich, dass Gemälde in Team­ar­beit entstanden. Charles Nicholl „Leonardo da Vinci“ bei Penguin, „Last Leonardo“ bei William Collins £20 SRF.ch

Zentral­afrika. Bürger­krieg führt zu starkem Waffen­be­sitz und Verge­wal­ti­gungen von Minder­jäh­rigen berichtet Ärzte ohne Grenzen. SRF.ch