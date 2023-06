Was in der Schweiz und anderswo berichtet wurde – 26.06.2023

Im Internet mitge­lesen und mitge­schrieben von Wilhelm Tell



EU – KI-Systeme sollen nach dem Willen des EU-Parla­ments in verschie­dene Risi­ko­gruppen unter­teilt werden. Je mehr Risiko von einer KI-Anwen­dung ausgeht, desto strikter soll sie regu­liert werden. Als hoch­ris­kant sollen beispiels­weise Systeme gelten, die zur Beein­flus­sung von Wählern einge­setzt werden können. Was verboten werden soll: In gewissen Berei­chen soll die Anwen­dung Künst­li­cher Intel­li­genz ganz verboten werden. So soll etwa die Gesichts­er­ken­nung in Echt­zeit im öffent­li­chen Raum nicht erlaubt sein. Darunter könnte etwa Video­über­wa­chung mit auto­ma­ti­scher Gesichts­er­ken­nung an Bahn­höfen fallen. Auch soge­nannte Sozi­al­kre­dit­sys­teme sollen verboten werden. Solche Systeme werden in China bereits getestet und ange­wendet. Sie sammeln Daten über das soziale Verhalten oder die Zahlungs­kraft von Menschen und können die Grund­lage für Strafen bilden. Auch Systeme, die Menschen nach ethni­schen Merk­malen, dem Geschlecht oder der poli­ti­schen Orien­tie­rung klas­si­fi­zieren, sollen verboten werden. SRF.ch

Grie­chen­land – Bilder von über­fülltem Flücht­lings­boot veröf­fent­licht. Die Aufnahmen legen nahe, dass mehr als 500 Menschen an Bord gewesen sein könnten. Mindes­tens 79 Menschen starben. SRF.ch – Über­fülltes Kata­stro­phen­schiff wurde stun­den­lang von der grie­chi­schen Küsten­wache verfolgt. Nach Angaben der Küsten­wache wurde ein Hilfs­an­gebot abge­lehnt. Eine Hilfs­or­ga­ni­sa­tion geht davon aus, dass die Menschen an Bord Angst vor der harten Haltung der grie­chi­schen Behörden hatten. NOS.nl

Gross­bri­tan­nien – Zwei­fache Oscar­preis­trä­gerin Glenda Jackson gestorben. Ihre grössten Erfolge feierte die Britin in den 1970ern mit Liebes­dramen wie «Women in Love». Später ging sie erfolg­reich in die Politik. Von 1992 bis 2015 war sie Abge­ord­nete der Labour Party im briti­schen Unter­haus. Nun ist die Britin fried­lich in ihrem Haus im Süden Londons einge­schlafen, wie ihr Agent bekannt gab. Sie wurde 87 Jahre alt. SRF.ch

Indien – Zehn­tau­sende Menschen in Indien und Paki­stan wurden aufgrund des Hurri­kans evaku­iert. Der Hurrikan wird voraus­sicht­lich am Donners­tag­abend Orts­zeit den west­li­chen Bundes­staat Gujarat in Indien errei­chen. NOS.nl

Kosovo – Im Kosovo nehmen Span­nungen wieder zu. Koso­va­ri­sche Poli­zisten sollen verschleppt worden sein. Kosovo hat die Grenzen für Fahr­zeuge aus Serbien geschlossen. SRF.ch

Nord­korea – Russ­land hat im vergan­genen Dezember zum ersten Mal seit mehr als zwei Jahren die Exporte von raffi­niertem Öl in das von Sank­tionen betrof­fene Nord­korea wieder aufge­nommen, wie die Exper­ten­gruppe des Sank­ti­ons­aus­schusses des UN-Sicher­heits­rats für Nord­korea am Dienstag erst­mals bekannt gab. Russ­land expor­tierte Ende letzten Jahres eine kleine Menge Benzin und andere leichte Erdöl­pro­dukte sowie eine Ladung Kohle nach Nord­korea und markierte damit eine Wieder­auf­nahme der Ener­gie­ver­käufe Moskaus in das isolierte Land. Nach Angaben des Exper­ten­gre­miums des Sank­ti­ons­aus­schusses des UN-Sicher­heits­rates für Nord­korea lieferte Moskau zwischen Dezember 2022 und April 2023 insge­samt 67’300 Barrel raffi­niertes Öl. RFA.us

Russ­land – Russ­land brauche keine auslän­di­schen Chips, um seine mili­tä­ri­sche Ausrüs­tung zu repa­rieren, da es keinen Mangel an eigener Ausrüs­tung habe, sagte der stell­ver­tre­tende Minis­ter­prä­si­dent Denis Manturow und entgeg­nete einer Behaup­tung des Chefs der Euro­päi­schen Kommis­sion. Manturov bezog sich auf die Aussage der Kommis­si­ons­prä­si­dentin Ursula von der Leyen, die Ende letzten Jahres sagte, das russi­sche Militär entferne Späne aus auslän­di­schen Geschirr­spü­lern und Kühl­schränken, um seine Hard­ware auf dem Schlacht­feld in der Ukraine wiederherzustellen.

● Es hatte ein Jour­na­list in einer Frage ausge­führt, dass die EU und die USA verschie­dene Ansätze, genauer gesagt eigene Inter­essen im Hinblick auf die Lösung des Ukraine-Kriegs verfolgten. Dem wider­sprach Putin. Die USA und die EU seien keine Partner, sondern Herr und Vasall, demnach vertrete die EU auch keinen eigenen Stand­punkt. Die EU-ameri­ka­ni­schen Bezie­hungen verglich er mit einem bekannten Witz: „Regel Nr. 1: Amerika hat immer recht. Regel Nr. 2: Sollte Amerika mal nicht recht haben, tritt auto­ma­tisch Regel Nr. 1 in Kraft.“ Dasselbe gelte übri­gens auch für Kiew bezie­hungs­weise die vermeint­li­chen Inter­essen der Ukraine. Sollten diese Regel Nr. 2 berühren, trete auch für sie sofort Regel Nr. 1 in Kraft, weil die angeb­li­chen ukrai­ni­schen Inter­essen in Wahr­heit US-ameri­ka­ni­sche seien. Was den Ukraine-Krieg an sich betreffe, so Putin, werde dieser durch die west­li­chen Waffen­lie­fe­rungen am Leben gehalten und könnte schon morgen zu Ende sein, aber das sei nicht gewollt. VESTI.ru

● Eine Reihe auslän­di­scher Banken haben Russ­land im vergan­genen Jahr aufgrund west­li­cher Sank­tionen verlassen, die auf den Beginn der Mili­tär­ope­ra­tion Moskaus in der Ukraine folgten. Aller­dings sind weiterhin mehrere Kredit­geber, darunter einige aus der Euro­zone, im Land tätig. Dazu gehören die Raiff­ei­sen­bank und die UniCredit Bank, Toch­ter­ge­sell­schaften der öster­rei­chi­schen Raiff­eisen Bank Inter­na­tional (RBI) und der italie­ni­schen UniCredit. Beide spielen eine entschei­dende Rolle in der russi­schen Wirt­schaft und ermög­li­chen Euro-Zahlungen in das und aus dem Land. Sie sind auch die einzigen auslän­di­schen Unter­nehmen auf der Liste der 13 system­re­le­vanten Kredit­in­sti­tute der russi­schen Zentral­bank. Raiff­eisen gab im April bekannt, dass es über einen Verkauf seines Geschäfts in Russ­land nach­denkt, warnte jedoch davor, dass es erheb­liche Verluste erleiden würde, wenn es sich dazu entschliessen würde, sich aus dem Land zurück­zu­ziehen. Der dama­lige Aufsichts­rats­vor­sit­zende der Bank, Erwin Hame­seder, warf „mora­lisch arro­ganten“ Kriti­kern der weiteren Arbeit des Unter­neh­mens in Russ­land „schwarz-weisses mora­li­sches Denken“ vor. Er betonte, dass die meisten west­li­chen Unter­nehmen trotz Sank­tionen und geopo­li­ti­schen Krisen weiterhin im Land tätig seien.

● Das russi­sche Zahlungs­system Mir verzeichne seit letztem Jahr einen stetigen Anstieg der Nach­frage nach neuen Karten, teilte der Betreiber des Systems am Mitt­woch mit. Im Jahr 2022 wurden monat­lich zwischen 5,5 und 6 Millionen Mir-Karten ausge­geben. Der Trend setzte sich in diesem Jahr fort, mit rund 29 Millionen ausge­ge­benen Karten in den ersten fünf Monaten des Jahres 2023, sagte Vladimir Komlev, der Leiter des Natio­nalen Zahlungs­kar­ten­sys­tems (NSPK), Dies wurde auf dem Inter­na­tio­nalen Wirt­schafts­forum in St. Peters­burg bekannt gegeben. Die Gesamt­zahl der ausge­ge­benen Mir-Karten habe 211 Millionen erreicht, fügte er hinzu. Russ­land begann mit der Entwick­lung eines eigenen natio­nalen Zahlungs­sys­tems, als die USA 2014 Sank­tionen gegen das Land verhängten. Die Mir-Karten kamen im Dezember 2015 in Umlauf. IZ.ru

Schweiz – Urig-Bewe­gung. Corona-Mass­nahmen-Kritiker gründen in Schwyz eine Privat­schule. Aus Miss­trauen vor dem Staat wollen sie eine eigene Schule. Nun hat es geklappt, doch die Idee ist umstritten.

● Nun hat die Arme­nien-Koali­tion ihren ersten sicher­heits­po­li­ti­schen Erfolg seit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs in Aussicht. Zusammen mit der GLP haben die drei Frak­tionen im Natio­nalrat einer Ausmus­te­rung von 25 Leopard-2-Panzern der Schweizer Armee zuge­stimmt. Und zusätz­lich fest­ge­halten, dass die Panzer zwin­gend an den deut­schen Hersteller zurück­ver­kauft werden sollen. Darum hat die deut­sche Regie­rung gebeten. Sie hat eine Lücke im Bestand, nachdem sie einen Teil der eigenen Panzer an die Ukraine gelie­fert hat. Weil Deutsch­land verspricht, die Panzer nicht an die Ukraine weiter­zu­geben, gibt es neutra­li­täts­recht­lich keine Hinder­nisse. Ein Rück­ver­kauf wäre möglich, ohne das Kriegs­ma­te­ri­al­ge­setz zu ändern.

● Frau­en­streik: Bei der Form scheiden sich die Geister. Bürger­liche Frauen stellen sich gegen einen Streik. Doch betont wird: Bei den grosse Themen arbeite man gut zusammen.

● Das Vertei­di­gungs­de­par­te­ment hat die ersten rein elek­trisch betrie­benen Reprä­sen­ta­ti­ons­fahr­zeuge für den Bundesrat beschafft. Als erstes Mitglied der Landes­re­gie­rung erhält Viola Amherd eine Elek­tro­li­mou­sine, zwei weitere gehen an Albert Rösti und Guy Parmelin. Grund­sätz­lich werden für die Depar­te­mente nur noch Elek­tro­fahr­zeuge angeschafft.

● Imker bereiten sich auf Bekämp­fung der Asia­ti­schen Hornisse vor. Mit High­tech-Jagd­me­thoden wollen Nord­west­schweizer Imker den neuen Schäd­ling verfolgen, wenn er bei ihren Bienen­stö­cken auftaucht. Sie macht Schweizer Imkern grosse Sorgen, obwohl sie nur gut drei Zenti­meter klein ist: Die Asia­ti­sche Hornisse frisst deut­lich mehr Bienen als die einhei­mi­sche Hornisse. Ein einziges Volk kann in einem Jahr elf Kilo­gramm Bienen verspeisen. Asia­ti­sche Hornissen sind sehr effi­zi­ente Jäger, die rück­wärts fliegen, schwe­bend über einem Bienen­stock lauern und im Flug ihre Beute packen können. Sie fressen allerlei, aber ihre Nahrung kann bis zu 85 Prozent aus Honig­bienen bestehen. Ein Nest in der Nähe eines Bienen­stocks kann dessen Ende bedeuten. Die erste Asia­ti­sche Hornisse wurde 2017 im Jura iden­ti­fi­ziert. Seither breitet sich diese Insek­tenart in der Schweiz aus. Und kaum ist es heuer warm geworden und die Bienen wieder unter­wegs, wurden gemäss Imker­ver­band apisu­isse schon Dutzende solcher Hornissen gesichtet – in den Kantonen Basel­land, Jura, Neuen­burg, Waadt und Genf. Die Ausbrei­tung dieses Insekts wäre nicht nur eine Tragödie für betrof­fene Imker, sagt Fabian Trüb vom Schwei­ze­ri­schen Bienen­ge­sund­heits­dienst. «Ein Rück­gang der Bienen­po­pu­la­tion wirkt sich auf die Bestäu­bung aus und damit auch auf die Land­wirt­schaft.» Darum wollen Imker jetzt mit Behör­den­hilfe den Schäd­ling bekämpfen, damit er sich möglichst nicht mehr ausbreitet. Im Visier haben sie dabei die Nester, die schnellst­mög­lich vernichtet werden sollen. Diese sind jedoch nicht so einfach zu finden, da Asia­ti­sche Hornissen hoch in Baum­wip­feln hausen, oft 20 bis 40 Meter über dem Boden. Bei der Hornis­sen­jagd hilft Elek­tronik, genauer gesagt ein winziger Peil­sender: Zuerst muss man eine jagende Hornisse einfangen, die mit Beute zu ihrem Nest zurück­fliegen will. Diese wird gekühlt, sodass sie sich nicht mehr bewegt. Dann bindet man ihr den Sender um die Taille und lässt sie wieder frei. Fliegt sie dann ins Nest, kann man dieses anpeilen. ● Konjunktur-Prognose für 2023. «Die Zeichen stehen auf Abschwung». Nach zwei guten Jahren stockt nun die Wirt­schaft. Damit dürfte es auch mehr Arbeits­lose geben

● Seltener Vogel brütet in der Nord­west­schweiz. Vor rund 40 Jahren waren die Stein­käuze in der Schweiz fast ausge­rottet. Nun werden sie wieder an mehr Orten heimisch. SRF.ch

Tsche­chien – Die bei russi­schen Touristen ehemals beliebten tsche­chi­schen Urlaubs­orte müssen Verluste hinnehmen: Die tsche­chi­schen Kurorte, die auf die Liste der UNESCO aufge­nommen wurden, sind auf der Suche nach neuen Kunden, nachdem ihre russi­sche Kund­schaft drama­tisch zurück­ge­gangen ist, berichtet France24. Die west­tsche­chi­schen Kurstädte Karlovy Vary (Karlsbad), Mariánské Lázně (Mari­enbad) und Fran­tiš­kovy Lázně (Fran­zensbad) hatten bereits während der Pandemie stark gelitten – und das Jahr 2022 versetzte ihnen einen weiteren Schlag: Die von der Euro­päi­schen Union gegen Russ­land verhängten Sank­tionen haben die Zahl der zahlungs­kräf­tigen russi­schen Kunden „prak­tisch auf null“ redu­ziert. „ ‚Unsere Kurbäder haben von einem Tag auf den anderen 80 Prozent ihrer Kunden verloren‘, sagt Andrea Pfeffer Ferk­lová, die Bürger­meis­terin von Karlsbad, das nach dem Zusam­men­bruch der Sowjet­union im Jahr 1991 zu einem Lieb­ling der russi­schen Inves­toren und Touristen wurde. Im Jahr 2019 verzeich­neten die tsche­chi­schen Heil­bäder 880’000 Besu­cher. In den Jahren 2020 und 2021 sank die Zahl dann auf knapp über 500’000, bevor sie im letzten Jahr wieder auf 840’000 anstieg. Die Zahl der auslän­di­schen Gäste sank jedoch zwischen den Jahren 2019 und 2022 von fast 400’000 auf weniger als 300’000, und der Anteil der Russen sank von 61’000 auf nur wenige. ‚Der durch­schnitt­liche tsche­chi­sche Tourist gibt etwa 700 Kronen (32 US-Dollar) pro Tag aus. Russisch­spra­chige Kunden gaben über 3’500 Kronen pro Tag aus‘, sagte Jan Herget, Direktor der staat­li­chen Touris­mus­agentur Czech Tourism. ‚Die Gesamt­zahlen unter­scheiden sich also nicht so sehr, aber finan­ziell gesehen ist es ein Einbruch‘.“ Die russi­schen Kunden zahlten nicht nur mehr als die einhei­mi­schen – oder die deut­schen –, sie blieben in der Regel auch mehrere Wochen, erklären die Vertreter der tsche­chi­schen Feri­en­orte. Die Tsche­chen selbst bevor­zugen vor allem Wochen­end­auf­ent­halte – was natür­lich zu finan­zi­ellen Einbussen führt. Nun plane Czech Tourism, Kunden aus dem Nahen Osten und aus Ländern der ehema­ligen Sowjet­union wie Aser­bai­dschan oder Kasach­stan zu gewinnen. RŽ.cz

Türkei – Russ­lands Präsi­dent Wladimir Putin will auf Einla­dung seines türki­schen Kollegen Recep Tayyip Erdoğan in die Türkei reisen. „Der türki­sche Präsi­dent hat seine Einla­dung an unseren Präsi­denten, die Türkei zu besu­chen, bestä­tigt“, sagte Putins Berater Juri Uschakow heute der Nach­rich­ten­agentur Interfax zufolge. Es gebe Pläne für diese Reise, aber noch keinen festen Termin. Das Verhältnis beider Länder zuein­ander war zwischen­zeit­lich sehr ange­spannt gewesen, nachdem im Syrien-Krieg 2015 ein türki­scher Kampfjet einen russi­schen abge­schossen hatte. Mitt­ler­weile aber haben sich die Bezie­hungen deut­lich verbes­sert, Putin und Erdoğan gelten als befreundet. Die Türkei hat sich zudem nach Beginn des russi­schen Angriffs­krieges gegen die Ukraine als NATO-Staat nicht an den west­li­chen Sank­tionen gegen Moskau betei­ligt und sieht sich selbst als Vermittler. Die Türkei wiederum gehört nicht zu den Unter­zeich­ner­staaten, die den Inter­na­tio­nalen Straf­ge­richtshof aner­kennen. Das Land würde den Haft­be­fehl gegen Putin also mit grosser Wahr­schein­lich­keit nicht voll­stre­cken. SRF.ch

Ukraine. Die Ziele Moskaus bleiben unver­än­dert. Die im Februar 2022 fest­ge­legten Ziele seien wesent­lich, und obwohl sich einige Details je nach der sich entwi­ckelnden Situa­tion ändern könnten, blieben sie im Wesent­li­chen gleich, sagte Putin. Die Entmi­li­ta­ri­sie­rung der Ukraine erfolgt „schritt­weise und metho­disch“, wobei die Kiewer Truppen nun voll­ständig auf west­liche Waffen, Ausrüs­tung und Muni­tion ange­wiesen sind und nicht in der Lage sind, vor Ort selbst etwas zu produ­zieren. Beim Schutz der Menschen im Donbass wurden Fort­schritte erzielt, obwohl die Ukraine sie weiterhin bombar­diert. Sollten die Droh­nen­an­griffe und der Einmarsch Kiews anhalten, könnte Moskau die Einrich­tung einer „Puffer­zone“ auf ukrai­ni­schem Terri­to­rium in Betracht ziehen, um sie ausser Reich­weite zu halten. „Bezüg­lich der Ziele, die wir uns zu Beginn der Opera­tion gesetzt haben, haben sich heute keine grund­le­genden Ände­rungen ergeben“, sagte Putin. Medwedew antwor­tete auf Tele­gram auf Äusse­rungen von Präsi­dent Wladimir Putin, der am Dienstag ange­deutet hatte, dass Moskau die Einrich­tung einer „Puffer­zone“ in der Ukraine in Betracht ziehen könnte, um zu verhin­dern, dass russi­sche Regionen beschossen werden. „Unter Berück­sich­ti­gung der Entschei­dungen des Feindes, das Kiewer Regime mit Waffen mit noch grös­serer Reich­weite zu versorgen, sollte diese Linie in der Gegend von Lemberg verlaufen … damit sie eine echte Vertei­di­gungs­rolle spielen kann“, sagte Medwedew und bezog sich dabei auf die Gross­stadt in West­ukraine, nicht weit von der polni­schen Grenze. Moskau hat Kiew wieder­holt vorge­worfen, vom Westen gelie­ferte Waffen für Angriffe auf zivile Ziele in Russ­land einzu­setzen. Im vergan­genen Monat stellte das Verei­nigte König­reich Kiew eine nicht näher bezeich­nete Anzahl von Storm Shadow-Raketen zur Verfü­gung, die eine Reich­weite von mehr als 250 km haben. Die Waffen seien anschlies­send von ukrai­ni­schen Truppen gegen Zivi­listen in der russi­schen Stadt Lugansk einge­setzt worden, behaup­tete Moskau. IZ.ru ● Die ukrai­ni­sche Armee hat die Hälfte der von Finn­land bereit­ge­stellten spezi­ellen Minen­räum­panzer Leopard 2 verloren, berich­teten die Medien des Landes unter Beru­fung auf Bilder von der Konflikt­front. Der Verlust wurde von der Zeitung Helsingin Sanomat erwähnt, die sagte, ihr mili­tä­ri­scher Fakten­prüfer John Helin habe die Echt­heit von Fotos der beschä­digten Rüstung bestä­tigt, die im Internet kursierten. Das soge­nannte schwere Minen­brech­fahr­zeug Leopard 2R soll für vorrü­ckende Truppen Wege durch Minen­felder schaffen. Die finni­sche Firma Patria hatte zehn regu­läre Kampf­panzer vom Typ Leopard 2A4 in die Minen­bre­cher-Vari­ante umge­baut. Helsinki schickte daraufhin die sechs einsatz­be­reiten Einheiten in die Ukraine. Das finni­sche Vertei­di­gungs­mi­nis­te­rium sagte, dass die Fahr­zeuge auf seinem Boden, insbe­son­dere im Winter, schwer zu bedienen seien. OIR.fi

Ungarn – Das Muse­ums­viertel in der west­un­ga­ri­schen Stadt Sopron (Öden­burg), das durch die Verbin­dung des Storno-Hauses, des Fabri­cius-Hauses, des Gene­ral­hauses und des Feuer­turms entstanden ist wurde einge­weiht. Das Projekt ist Teil des Modern Cities-Programms und kostete mehr als 3 Milli­arden Forint (8 Millionen Euro). Nach der Begrüs­sung der Gäste durch den Direktor des Soproner Museums, Imre Tóth, lobte der Bürger­meister von Sopron, Ciprián Farkas, in seiner Rede das Muse­ums­viertel. KR.hu

USA – Tatsäch­lich liegt die US-Infla­tion immer noch doppelt so hoch wie erwünscht. In den vergan­genen Wochen haben aber US-Währungs­hüter immer wieder ange­deutet, eine weitere Leit­zins­er­hö­hung mögli­cher­weise aussetzen zu wollen. Einer­seits, weil die US-Infla­tion relativ schnell und deut­lich sinkt. Ande­rer­seits wollen sie die US-Wirt­schaft, auch wegen der schock­ar­tigen US-Regio­nal­ban­ken­krise in den vergan­genen Monaten, entlasten. Ein «Soft Landing» statt ein Abwürgen der Konjunktur als Ziel.

● Amazon verkauft eBook teurer als gebun­dene Ausgabe. SRF.ch

● Forscher haben heraus­ge­funden, dass der für die Entste­hung von Leben zentrale Baustein Phos­phor im Ozean des Saturn­mondes Ence­ladus vorkommt. Laut einer gestern in der Zeit­schrift „Nature“ veröf­fent­lichten Studie schleu­dern Geysire Eispar­tikel aus dem Inneren des Eismondes durch Risse auf der Ober­fläche ins All. Der darin enthal­tene Phos­phor ist ein Schlüs­sel­ele­ment für die Entste­hung von Leben. „Es ist das erste Mal, dass dieses essen­zi­elle Element in einem Ozean jenseits der Erde entdeckt wurde“, erklärte der Haupt­autor der Studie, Frank Post­berg. Die jahre­lang von der NASA-Sonde „Cassini“ gesam­melten und nun ausge­wer­teten Daten liessen „keinen Zweifel mehr daran, dass erheb­liche Mengen dieser wich­tigen Substanz im Ozean vorhanden sind“, sagte der Plane­ten­for­scher von der Freien Univer­sität (FU) Berlin. Die Saturn­sonde „Cassini“ hatte im Jahr 2004 mit der Erfor­schung des riesigen Gaspla­neten weit draussen im Sonnen­system begonnen, bevor sie nach dem Ende ihrer Mission im Jahr 2017 in der Atmo­sphäre des Planeten verglühte. Die Mission zählt zu den erfolg­reichsten der Raum­fahrt­ge­schichte: Sie entdeckte neue Ringe und Monde und enthüllte viele Geheim­nisse des zweit­grössten Planeten im Sonnen­system. „Mit dieser Entde­ckung ist nun bekannt, dass der Ozean von Ence­ladus die strengste Voraus­set­zung für Leben erfüllt“, erklärte NASA-Forscher und Mitautor Chris­to­pher Glein. Der nächste Schritt sei nun klar: „Wir müssen zu Ence­ladus zurück­kehren, um zu sehen, ob der bewohn­bare Ozean tatsäch­lich bewohnt ist.“

● Der Bürger­meister von Miami, Francis Suarez, hat seine Bewer­bung für die Vorwahl der Repu­bli­kaner bekannt­ge­geben. Der 45-Jährige beschrieb im Gespräch mit dem Sender ABC seine Vision für einen Gene­ra­ti­ons­wechsel. Die Menschen wollten etwas, das sie zusam­men­bringe, sagte er. ORF.at.

● Trotz der nahezu voll­stän­digen Wirt­schafts­blo­ckade Washing­tons gegen Moskau kaufen ameri­ka­ni­sche Unter­nehmen immer noch jedes Jahr russi­sches Uran im Wert von rund 1 Milli­arde US-Dollar, berich­tete die New York Times am Mitt­woch. Versuche, diese Abhän­gig­keit zu verrin­gern, sind bisher geschei­tert. RFERL.cz

● Der repu­bli­ka­ni­sche Senator James Risch blockiert ein US-Waffen­ge­schäft mit Ungarn im Wert von Hunderten Millionen Dollar, weil das Land nicht bereit ist, den NATO-Beitritts­an­trag Schwe­dens zu rati­fi­zieren, berich­tete die Washington Post am Mitt­woch. In einer Erklä­rung gegen­über der Zeitung sagte Risch, der als rang­höchstes Mitglied im Ausschuss für auswär­tige Bezie­hungen des Senats fungiert, dass er den Verkauf eines 735-Millionen-Dollar-Rüstungs­pa­kets mit 24 HIMARS-Batte­rien weiterhin hinaus­zö­gern werde, bis Ungarn in dieser Hinsicht Fort­schritte mache sowie die dazu­ge­hö­rige Muni­tion und Hardware.

● Die Rück­kehr von Donald Trump (76) ins Weisse Haus würde eine „fried­liche Zukunft“ einläuten, sagte der unga­ri­sche Aussen­mi­nister Péter Szij­jártó (44). Péter Szij­jártó und Premier­mi­nister Viktor Orbán (70) glauben beide, dass Trumps Sieg bei den US-Präsi­dent­schafts­wahlen 2024 der Schlüssel zur Lösung des Konflikts in der Ukraine wäre. Trump feierte am 14.6. seinen 76. Geburtstag.

● Die Regie­rung von US-Präsi­dent Joe Biden zögert, der Ukraine eine volle NATO-Mitglied­schaft anzu­bieten, und drängt statt­dessen auf das „Israel-Modell“, also eine zeit­lich begrenzte Verpflich­tung, den Zufluss west­li­cher Waffen in das Land aufrecht­zu­er­halten, berich­tete die New York Times. KR.hu

Welt. 108.4 Millionen. So viele Menschen waren per Ende 2022 auf der Flucht. Ein rekord­hohes Niveau – nicht zum ersten Mal. Denn die Zahlen steigen seit Jahren, wie Daten des UNO-Flücht­lings­werks UNHCR zeigen. Und doch ist der Sprung im vergan­genen Jahr ausser­ge­wöhn­lich. SRF.ch







Bitte unter­stützen Sie unseren Kampf für Frei­heit und Bürgerrechte.

Für jede Spende (PayPal oder Bank­über­wei­sung) ab € 10.- erhalten Sie als Danke­schön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „CORONA-DIKTATUR? NEIN DANKE“ porto­frei und gratis! Details hier.