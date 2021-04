Was in der Schweiz und anderswo berichtet wurde

Mitge­hört und tran­skri­biert von Wilhelm Tell



Ägypten. Drittes Zugs­un­glück im Raum Kairo in kurzer Zeit. Zweit­äl­testes Bahn­netz der Welt nach England, in schlechtem Zustand. Nied­rige Tarife. Man baut lieber neu als zu reno­vieren, aber es fehlt an Geld. SRF.ch

Argen­ti­nien baut riesigen Stau­damm mit E‑Werk in Pata­go­nien mit chine­si­scher Hilfe und 5 Milli­arden US$ Kredit. SRF.ch

Brasi­lien. Jetzt startet neben USA auch China mit Groß­pro­jekten am Amazonas. SRF.ch

Chile. Trotz Durch­imp­fung erfor­dern die hohen Zahlen einen weiteren harten Lock­down. Zu 90% wurde mit chine­si­schem Impf­stoff geimpft, der scheinbar wenig effektiv ist in Südame­rika. SRF.ch

Corona. Die Rohstoffe zur Impf­stoff­er­zeu­gung gehen aus. Man sollte die Zweit­imp­fungen verzö­gern und die Dosie­rung halbieren. Voll­ge­impfte bleiben anste­ckend, so briti­sche Studie. SRF.ch

Däne­mark. Nachdem zwei riesige MAERSK Tanker 300 km vor der Küste von Piraten ausge­raubt wurden, schickt das kleine Däne­mark eine Fregatte in den Golf von Guinea zum Schutz. Auf den Riesen­tan­kern befinden sich tausende Container, aber nur sehr wenig Personal. EU und NATO fühlen sich nicht zuständig. DR.dk

Deutsch­land. Kurz nachdem sich die Grünen auf Kanz­ler­kan­di­datin Anna­lena Baer­bock (40, Völker­recht­lerin, Sport­leh­rerin, zwei­fache Mutter, ihr Vorbild Obama) geinigt hatten, einigte sich auch die CDU auf Laschet, obwohl Söder bei den Wählern und im Osten besser punktet. NPO.nl

EU. Top-Ligen aus England, Italien, Spanien (alle in arabi­schem Besitz) wollten eine Super­liga gründen mit 2 x 10 Topteams, finan­ziert von J P Morgan und ameri­ka­ni­schen Inves­toren mit 5 Milli­arden US$ nach ameri­ka­ni­schen und asia­ti­schen Vorbil­dern. Soli­da­ri­täts­zah­lungen an klei­nere Clubs. Begrün­dung: dies wäre nach Corona die einzige Über­le­bens­mög­lich­keit für den bezahlten Fußball. Nachdem UEFA und FIFA teil­neh­mende Teams ausschließen, wurde die Idee der Super­league ad acta gelegt. Schrift­steller und Straf­ver­tei­diger Ferdi­nand von Schi­rach (*1964, Enkel des Reichs­ju­gend­füh­rers) fordert sechs weitere Grund­rechte in der EU. 1. Umwelt: Jeder Mensch hat das Recht, in einer gesunden und geschützten Umwelt zu leben. 2. Digi­tale Selbst­be­stim­mung: Jeder Mensch hat das Recht auf digi­tale Selbst­be­stim­mung. Die Ausfor­schung oder Mani­pu­la­tion von Menschen ist verboten. 3. Künst­liche Intel­li­genz: Jeder Mensch hat das Recht, dass ihn belas­tende Algo­rithmen trans­pa­rent, über­prüfbar und fair sind. Wesent­liche Entschei­dungen muss ein Mensch treffen. 4. Wahr­heit: Jeder Mensch hat das Recht, dass Äuße­rungen von Amts­trä­gern der Wahr­heit entspre­chen. 5. Globa­li­sie­rung: Jeder Mensch hat das Recht, dass ihm nur solche Waren und Dienst­leis­tungen ange­boten werden, die unter Wahrung der univer­sellen Menschen­rechte herge­stellt und erbracht werden. 6. Grund­rechts­klage: Jeder Mensch kann wegen syste­ma­ti­scher Verlet­zungen dieser Charta Grund­rechts­klage vor den Euro­päi­schen Gerichten erheben. Siehe sein Buch „Jeder Mensch“ (2021) im Luch­ter­hand Verlag. EU lanciert eigenes trans­na­tio­nales soziales Netz­werk. Am 23.4. Spit­zen­treffen mit der Schweiz in Brüssel betref­fend Misver­ständ­nisse beim Rahmen­ab­kommen. SRF.ch EU prozes­siert gegen Astra­Ze­neca wegen unre­gel­mä­ßiger Liefe­rungen. NPO.nl

Indien. Nach einem ruhigen Februar herrscht in Indien das Chaos, wegen der neuen indi­schen Vari­ante und fehlendem Impf­stoff. Kein Geld für 2. Lock­down. SRF.ch

Israel kauft bereits jetzt Impf­stoff für die Jahre 2022 und 2023. INTR.il Syri­sche Rakete landet neben Atom­re­aktor. Israel bombar­diert Syrien. SRF.ch

Neusee­land verbietet nach dem 1.1.2025 Gebo­renen lebens­lang alle Tabak­waren. Heute bereits nur mehr 15% Raucher im Land. Ziga­ret­ten­steuer jähr­lich um 10% erhöht. Ziga­ret­ten­pa­ckung kostet ab 16 US$. SRF.ch

Nieder­lande. Kinder sind seit längerem nur mehr 1–2 Tage pro Woche in der Schule. Zu Studi­en­zwe­cken sollte in Breda ein „Field-Lab-Expe­ri­ment“ mit 10000 Personen statt­finden, was der Bürger­meister kurz­fristig absagte. Publikum in Stadien mit 1,5 m Abstand. Studenten dürfen ins Casino, aber nicht in die Uni. NPO.nl

Öster­reich. Starkes (4,4) Erdbeben 10 km unter Neun­kir­chen (N.Ö.) strahlt aus bis Wien, Graz und Salz­burg. ORF.at

Para­guay hatte schwache erste Welle, aber jetzt fehlt Impf­stoff. Para­guay möchte chine­si­schen Impf­stoff, hat aber seine Botschaft in Taipei und nicht in Peking. SRF.ch

Portugal vom Chaos zum Coro­na­wunder, auch Restau­rants geöffnet. SRF.ch

Puerto Rico. Vorallem Kinder erkranken an Corona. TRT.tr

Russ­land. Parla­ments­wahlen im Herbst. SRF.ch Am 21.4. hält Putin beim Kreml seine Rede zur Lage der Nation. Er spricht viel über Corona, Gesund­heit, Unis, Schulen, Wirt­schaft und Provo­ka­tionen des Westen. Er trifft sich in Moskau mit Lukašenko, der ihm für die Lebsn­ret­tung dankt. Der russi­sche Geheim­dienst hatte mehrere Bela­russen entdeckt – mindest einer mit US Pass -, die Lukašenko und seine Familie umbringen wolten. SNA.ru Jetzt wollen die beiden näher zusam­men­rü­cken: die Länder vereinen? Dieselbe Währung? Russi­sche Basen in Belarus? Fragt sich der Korre­spon­dent David Nauer vom SRF.ch Nach dem Klima­gipfel mit Biden zieht Russ­land seine Truppen von der Grenze zurück. Seine Aerzte raten Nawalny seinen drei­wö­chigen Hunger­streik zu unter­bre­chen. SRF.ch

Schweden. Astra­Ze­neca wurde in Vaxze­vria umbe­nannt. In Stock­holm werfen Aerzte täglich hunderte Dosen weg, weil sich kein Schwede damit impfen lassen möchte. SR.se

Schweiz erwartet 3. Pande­mie­welle im Juni mit dem B117 Virus. Kein Ersatz für Trink­geld als Corona-Maßnahme. Taxi­fahrer rechnen mit 15 sfr pro Tag, Ober mit 80.- SRF.ch

Statis­tiken. Reporter ohne Grenzen stellen coro­nabe­dingt Verlust an Demo­kratie und Medi­en­frei­heit welt­weit fest. Hinrich­tungen sind 2020 26% zurück­ge­gangen. Hinge­richtet wurde vor allem in Ägypten, Iran, Irak und Saudi­ara­bien. Keine Daten aus China. SRF.ch

Südafrika. Beim Tafel­berg in Kapstadt brach bei Obdach­losen ein Brand aus, der durch den starken Wind ange­facht wurde und große Teile der Stadt zerstörte. NPO.nl

Tschad . Noch bevor die Wahl­stimmen ausge­zählt waren, fiel der Gewinner (79%) Idriss Déby (1952–2021), der bereits seit 30 Jahren regiert, in einer Schlacht gegen die Rebellen. Sein Sohn Muhammad (*1984) über­nimmt für 18 Monate die Regie­rung bis zu den Wahlen, was aber nicht der Verfas­sung entspricht. Wegen der Erdöl­funde buhlen Frank­reich und China um das Land. SRF.ch

Tsche­chien. Weitere Info über den GRU (früher KGB) Anschlag in Südmähren 2014. Die im Waffen­depot lagernden Waffen sollten von einem Bulgaren über Bulga­rien in die Ukraine verschoben werden. 2–6 GRU Agenten legten Zeit­zünder, die in Bulga­rien zünden sollten. Durch Verzö­ge­rung zündeten sie bereits in Mähren und töteten zwei Menschen. Die GRU Leute werden inter­na­tional von Interpol gesucht, weil sie auch im Skri­pal­fall in Salis­bury invol­viert waren. Als Reak­tion wird Rosatom ein Auftrag für ein AKW stor­niert und wird Sputnik V in der ČR nicht zuge­lassen. Polen, Slowakei, Ungarn schließen sich an. Nach der Auswei­sung von 18 Diplo­maten aus Prag hat die Russi­sche Botschaft noch 95 Mitar­beiter, nach der Auswei­sung von 20 Tsche­chen aus Moskau gibt es in der tsche­chi­schen Botschaft noch 24 Mitar­beiter. Jetzt wird das Team der Russi­schen Botschaft in Prag auf 24 redu­ziert. Nachdem für den Kampf im Donbas Tsche­chen rekru­tiert wurden, erwägt man Schlie­ßung der russi­schen Botschaft in Prag. RP.cz

Türkei beginnt 2023 Erdgas aus dem Schwarzen Meer zu verkaufen. Nach dem Ramadan (13.4.–12.5.) beginnt in Istanbul die große Afgha­ni­s­tan­kon­fe­renz. TRT.tr

USA . Die Geschäfts­leute in Minnea­polis hatten bereits ihre Geschäfte verbar­ri­ka­diert, denn bei einem Frei­spruch des Poli­zisten Derek Chauvin (*1976) wurde ein gewal­tiger Protest erwartet. Selbst Biden wandte sich an die Geschwo­renen, um den Poli­zisten zu verur­teilen. Der Poli­zist (45) fasst maximal 40 Jahre Haft aus, was erst in zwei Monaten bekannt wird – wohl eher unter 10 Jahren. Auch die Poli­zisten, die zuschauten, sollen verur­teilt werden. Man fürchtet nun, dass viele Poli­zisten den Dienst quit­tieren werden. Wenn die Aufre­gung verraucht ist, könnten die Strafen redu­ziert werden. Die Familie des am 25.5.2020 getö­teten Schwarzen George Floyd Jr (1973–2020) erhielt 24 Mio US$ Schmer­zens­geld. Biden erhielt Anruf von Putin über den verei­telten Mord­an­schlag auf Präsi­dent Lukašenko durch zwei Männer, von denen einer einen US-Pass hatte. Drohne Inge­nuity drehte erste Runde am Mars in 3 m Höhe. Bilder brau­chen vier Stunden zur Erde. Bemannter Flug zum Mars (Dauer 9 Monate) schei­tert vorallem an der radio­ak­tiven Strah­lung im All. BBC.uk