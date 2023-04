Was in der Schweiz und anderswo berichtet wurde – 27.04.2023

Im Internet mitge­hört und mitge­schrieben von Wilhelm Tell

China – Brasi­lien, Russ­land, Indien und Südafrika haben 2014 mit der New Deve­lo­p­ment Bank (ndb.int/) eine Insti­tu­tion gegründet, die der Welt­bank Konkur­renz machen soll. Bei einem Staats­be­such in China betonte der brasi­lia­ni­sche Präsi­dent Lula da Silva erneut die Bedeu­tung der New Deve­lo­p­ment Bank und ihres Poten­tials. Die Bank befreie Schwel­len­länder davon, sich tradi­tio­nellen Finanz­in­sti­tuten unter­werfen zu müssen, so Lula. Die Welt­bank weist für 2022 71 Milli­arden Dollar für Projekt­fi­nan­zie­rungen aus. Die New Deve­lo­p­ment Bank im Vergleich dazu hat seit ihrer Grün­dung 2015 33 Milli­arden Dollar für Finan­zie­rungen bereit­ge­stellt. SRF.ch

Deutsch­land – Die geplante Cannabis-Lega­li­sie­rung in Deutsch­land fällt kleiner aus als früher ange­kün­digt. Sie beschränkt sich auf den privaten Bereich und Vereine. Künftig sollen der Besitz von bis zu 25 Gramm Cannabis und der Eigen­anbau von maximal drei Pflanzen straf­frei sein. Ausserdem will die Regie­rung den Anbau und die Abgabe der Droge in spezi­ellen Vereinen ermög­li­chen. Gesund­heits­mi­nister Karl Lauter­bach (SPD) und Agrar­mi­nister Cem Özdemir (Grüne) stellten entspre­chend über­ar­bei­tete Pläne für das Lega­li­sie­rungs­vor­haben vor. Die Pläne sind weniger weit­rei­chend als die ursprüng­li­chen Pläne der Ampel­ko­ali­tion. Die Minister wiesen darauf hin, dass man sich nach Gesprä­chen mit der EU-Kommis­sion auf ein Zwei-Säulen-Modell geei­nigt habe. Die Bundes­re­gie­rung hatte letzten Oktober ein Eckpunk­te­pa­pier vorge­legt. So wird es die geplanten Cannabis-Fach­ge­schäfte, in denen Rausch­pro­dukte frei verkauft werden können, zunächst nicht geben. SRF.ch

● Die deut­sche Polizei hat auf der Auto­bahn bei Aachen einen uner­war­teten Fund gemacht. Bei einer Kontrolle fanden die Beamten zu ihrem Erstaunen eine Ladung frit­tierter Fleder­mäuse im Lade­raum eines Liefer­wa­gens. Das Fahr­zeug beför­derte auch etwa tausend Kilo unge­kühlten Fisch. Der 31-jährige Fahrer, ein Mann aus der Elfen­bein­küste, war von Belgien nach Deutsch­land gefahren. Wohin er die Fracht bringen wollte, ist unbe­kannt. Die Entde­ckung wurde am Montag gemacht. Wie sich später heraus­stellte, war auch der Mann ohne Ausweis­pa­piere und Führer­schein nach Deutsch­land einge­reist. Sein Liefer­wagen war eben­falls nicht versi­chert. Der Mann muss vorerst im Gefängnis bleiben. Später wird er nach Italien ausge­lie­fert, wo er regis­triert ist. Die Ladung wird zerstört. NOS.nl

● Mehr als vier Jahre nach dem Verschwinden von Rebecca aus Berlin ist das Haus ihres Schwa­gers ein weiteres Mal durch­sucht worden. Die damals 15 Jahre alte Rebecca ist seit Februar 2019 verschwunden. Ihr Schwager wurde zwei Mal fest­ge­nommen, aber dann wieder freigelassen.

● Auf einem Last­kahn im Neuköllner Schiff­fahrts­kanal haben in der Nacht knapp 200 Tonnen Müll gebrannt. Nach Angaben der Berliner Feuer­wehr war unter dem Abfall eine Menge Kunst­stoff – deshalb gab es viel Rauch. Den Anwoh­nern wurde deshalb vorüber­ge­hend geraten, die Türen und Fenster geschlossen zu halten.

● Nach der Erlaubnis durch die Bundes­re­gie­rung will Vertei­di­gungs­mi­nister Pisto­rius die Weiter­gabe von MiG-Kampf­jets an die Ukraine formal möglich machen. Nach Angaben des Vertei­di­gungs­mi­nis­te­riums geht es um fünf MiG-29 aus früheren DDR-Beständen. Polen hatte einen Antrag für die Ausfuhr gestellt. Der AfD-Bundes­spre­cher Chrup­alla forderte im rbb24 Info­radio die Liefe­rung sofort zu stoppen. Er fürchte eine Eska­la­tion des Krieges, sollte Polen die Kampf­jets weiter­geben. Ein Eintreten des NATO-Bünd­niss­falls sei dann nicht ausge­schlossen, so Chrup­alla. RBB.de

EU – Der EU-Rat billigte die Zuwei­sung von 1 Milli­arde Euro für Muni­ti­ons­lie­fe­rungen an die Ukraine. IZ.ru

Frank­reich – Eine so schil­lernde Figur findet sich in der Musik­ge­schichte selten: Cheva­lier de Saint-George war Spit­zen­geiger und Star­fechter, erfolg­rei­cher Kompo­nist, ein begna­deter Reiter, Tänzer und Eiskunst­läufer. Geboren wurde er 1745 als Joseph Bologne, als Sohn von George de Bologne de Saint-Georges (1711–1774) und einer 16-jährigen Sklavin sene­ga­le­si­scher Herkunft auf Guade­loupe. Als Klein­kind kam er mit seinen Eltern nach Paris. Hier trat er eine Ausbil­dung als Fecht­meister an. Schnell entwi­ckelte er eine grosse Gewandt­heit mit dem Florett. Bereits als Teen­ager besiegte er die besten Fechter, weshalb er sich Cheva­lier de Saint-George nennen durfte. Ein Höhe­punkt dieser Karriere war ein Schau­duell mit der Diplo­matin und Spionin le Cheva­lière d’Éon. Mit dem Geigen­bogen ebenso geschickt wie mit dem Florett, spielte er sich auch in der Musik­welt ganz nach oben: Er wurde zum Leiter des renom­mierten Ensem­bles Concert de la Loge olym­pique und schrieb Violin­kon­zerte von damals uner­hörter Virtuo­sität. Manche nannten ihn den «Voltaire der Musik». Andere spra­chen später vom «schwarzen Mozart». Trotzdem sind bisher wenige seiner Werke im Druck erschienen. Der Saint-George-Biograf Alain Guédé gehört zu den trei­benden Kräften in der Aufar­bei­tung des Lebens und Werks des Kompo­nisten. Zahl­reiche der etwa 300 Auto­grafe haben er und sein Team in Anti­qua­riaten über die ganze Welt verstreut gefunden, unter anderem in Basel. Mit seinen Quar­tetten, Violin­kon­zerten und Sinfonie concer­tanti eroberte er die Herzen des Publi­kums. Als Opern-Kompo­nist war er weniger erfolg­reich. Sechs oder sieben schrieb er – ganz genau weiss man es bis heute nicht. Komplett erhalten ist nur eine. 2003 entstand der kana­di­sche Fern­seh­film („Le Mozart noir“) von Raymond Saint-Jean über sein Leben. Eine Strasse im 1./8. Arron­dis­se­ment in Paris wurde nach ihm benannt. Romane über sein Leben schrieben in neuerer Zeit Roland Brival (1991), Daniel Picouly (2003) und Daniel Marciano (2005) sowie zuletzt Jan Jacobs Mulder (2018).

Grön­land – Grön­land tritt dem Pariser Abkommen bei. Die grösste Insel der Welt hofft auf inter­na­tio­nale Klima­schutz-Gelder. SRF.ch

Gross­bri­tan­nien – Gross­an­lass am 6. Mai. Harry kommt ohne Meghan zur Krönung von Charles III. Prinz Harry, der sich aus dem briti­schen Königs­haus zurück­ge­zogen hat, wird ohne Ehefrau Meghan anreisen.

● Um 1960 waren die Röcke unter­halb der Knie­länge. Frauen trugen damals kaum Hosen. Mitte der 1960er Jahre wurde die Rock­länge immer kürzer und so entstand der Mini­rock. Der Rock kam daher immer weiter über das Knie. Strumpf­hosen erschienen mit dem Mini­rock. Der Mini­rock wurde von der Mode­de­si­gnerin Mary Quant erfunden. Sie wurde am 11. Februar 1930 in Black­beath (Kent) geboren und starb am 13. April 2023 in Surrey. 1955 eröff­nete sie zusammen mit ihrem Ehemann, dem Buch­halter Archie McNair, das Mode­ge­schäft Bazaar in der Kings Road in London. Nach einer posi­tiven Reso­nanz auf ihren selbst entwor­fenen verrückten Heim­py­jama zur Eröff­nung und unzu­frieden mit den Klamotten, die sie kaufen konnte, beschloss sie, ihre eigene Mode­linie zu gründen. Sie begann alleine, beschäf­tigte aber bald eine Hand­voll Leute, die ihre unge­wöhn­liche, verspielte Klei­dung nähten. Ihre Röcke wurden seit 1958 immer kürzer, eine Entwick­lung, die sie als positiv und befreiend empfand, damit Frauen ihrem Bus nach­rennen konnten. Der Mini­rock, für den sie berühmt wurde, war eines der wich­tigsten Mode­ele­mente der 1960er Jahre. Die Idee des Mini­rocks wurde auch zeit­gleich vom Fran­zosen André Cour­règes entwi­ckelt. SRF.ch

Irland – «The most Irish presi­dent since J.F. Kennedy» pflegen Zeitungen auf der irischen Insel Joe Biden gele­gent­lich zu nennen. Der amtie­rende US-Präsi­dent fühlt sich seinen irischen Wurzeln tief verbunden. Trotzdem ist der Besuch kein Fami­li­en­aus­flug. Der Frieden vom Karfreitag ist wohl das wich­tigste Doku­ment, das im Verei­nigten König­reich in den vergan­genen 50 Jahren unter­zeichnet wurde. Nach langen und zähen Verhand­lungen wurde vor 25 Jahren in Nord­ir­land ein blutiger Bürger­krieg beendet. Möglich machten dies die Kompro­miss­be­reit­schaft und der gute Wille der Konflikt­par­teien. Eine entschei­dende Rolle spielten jedoch auch die Verei­nigten Staaten. US-Senator George Mitchell war ein wich­tiger Verhand­lungs­führer. In der Endphase der Verhand­lungen soll auch der dama­lige US-Präsi­dent Bill Clinton fern­münd­lich aus dem Weissen Haus wankel­mü­tige Verhand­lungs­partner auf Kurs gebracht haben. Bis heute haben die USA die Schirm­herr­schaft über das Abkommen behalten. Das war während des Brexits augen­schein­lich. Das Schei­dungs­drama hat das fragile Zusam­men­leben in Nord­ir­land arg stra­pa­ziert. Boris Johnson spielte mit dem Feuer und machte den Nord­iren falsche Verspre­chungen. Es war die US-Admi­nis­tra­tion, welche die briti­sche Regie­rung regel­mässig ermahnte, den Frieden zu schützen. Ansonsten werde es zwischen Washington und London nie zum gewünschten Frei­han­dels­ab­kommen kommen. Selbst in diesen Tagen zeigt Joe Biden subtil, wo für ihn die Prio­ri­täten liegen. Er landet zwar heute in Belfast, aber von der Krönung von König Charles in London hat er sich abge­meldet. Seit 1998 explo­dieren in Nord­ir­land keine Bomben mehr. Niemand muss mehr Angst haben, wenn er morgens in einem Schulbus sitzt. Doch die Wunden sind längst nicht verheilt. Das Miss­trauen ist geblieben. Am Oster­montag brannte in Derry nach Ausschrei­tungen ein Jeep der Polizei. Vor wenigen Wochen wurde auf einen Poli­zisten geschossen. Seit einem Jahr hat Nord­ir­land keine funk­tio­nie­rende Regie­rung. Die Hoff­nung, dass das Jubi­läum die probri­ti­schen Unio­nisten zur Vernunft bringen könnte, hat sich nicht bestä­tigt. Aus Frust über das Nord­ir­land-Proto­koll bleiben sie dem Parla­ment weiterhin fern. Joe Biden hat sich aus diesem Grund gewei­gert, vor dem nord­iri­schen «Geis­ter­par­la­ment» zu spre­chen. Er wird den Parteien statt­dessen in der Aula der Ulster-Univer­sität in Belfast ins Gewissen reden, denn der Weg zur Versöh­nung ist in Nord­ir­land noch lange nicht zu Ende. Patrik Wülser. SRF.ch

Italien – hat den Asyl­not­stand ausge­rufen, weil derzeit so viele Migranten übers Mittel­meer kommen wie lange nicht mehr. Allein seit Anfang Jahr melden die Behörden 30’000 Menschen, viermal mehr als in der entspre­chenden Vorjah­res­pe­riode. Ohne gesamt­eu­ro­päi­sche Lösung sei kein Ausweg in Sicht, sagt Migra­ti­ons­for­scherin Judith Kohlen­berger von der Univer­sität Wien

● Die italie­ni­sche Justiz ist chro­nisch über­lastet, nirgendwo sonst in Europa arbeitet die Justiz so langsam wie in Italien. Das frus­triert die Bürger, schwächt deren Vertrauen in den Staat und schreckt poten­zi­elle Inves­toren ab. Wegen zu lang­samer Justiz wurde Italien schon unzäh­lige Male vom euro­päi­schen Menschen­rechtshof verur­teilt. Mit der EU wurde deshalb eine gross­an­ge­legte Justiz­re­form verein­bart. Sie ist Teil des 191 Milli­arden Euro schweren Aufbau­plans. Die Justiz erhält nur einen Bruch­teil der Gesamt­hilfe, doch werden ihre Ziele nicht erreicht, entfällt das Gesamt­paket. Bis im Jahr 2026 müssen Zivil­pro­zesse um 40 Prozent beschleu­nigt werden, im Straf­recht um 25 Prozent, die Zahl der hängigen Fälle im Zivil­recht muss um 90 Prozent sinken. Zehn Millionen Gerichts­fälle müssen digi­ta­li­siert werden, wobei ein einziger einen ganzen Liefer­wagen mit Papier­akten füllen kann. Die Umset­zung der Justiz­re­form dürfte Jahre dauern. Podcast „Inter­na­tional“. SRF.ch

Katar – Katar will das Royal Savoy in Lausanne, den Schwei­zerhof in Bern und das Hotel Bürgen­stock über dem Vier­wald­stät­tersee verkaufen. 300 Millionen Franken verlangt sie angeb­lich für das Hotel in Lausanne, 1,2 Milli­arden Franken für das über dem Vier­wald­stät­tersee und 250 Millionen Franken für das Hotel in Bern. Die meisten Inves­ti­tionen Katars in den Luxus­ho­tel­sektor erfolgen über Katara Hospi­ta­lity, eine hundert­pro­zen­tige Toch­ter­ge­sell­schaft des Staats­fonds des Emirats. Katara reno­vierte 2016 mit grossem Aufwand (100 Millionen Franken) das Royal Savoy, 2017 das Bürgen­stock (500 Millionen Franken) und 2011 den Schwei­zerhof (50 Millionen Franken). Der gemel­dete Verkaufs­ent­scheid fällt nur wenige Wochen nach der Notüber­nahme der UBS zum Schleu­der­preis der Credit Suisse, einer Bank, an der Katar seit 14 Jahren betei­ligt war. „Das Image der Schweiz ist durch die Credit Suisse beschä­digt worden“, sagte Immo­bi­li­en­be­rater Yvan Schmidt gegen­über RTS. „Viele Aktio­näre waren in einem Markt betroffen, in dem Sicher­heit eine der Quali­täten war.“ Katar besitzt derzeit auch mehrere Einkaufs­zen­tren, Konfe­renz­zen­tren und Touris­ten­at­trak­tionen in der Schweiz. SWI.ch

Mexiko – Im Osten von Mexiko sind 209 Migranten in einem verlas­senen Last­wagen entdeckt worden. Die Menschen aus Mittel- und Südame­rika wurden nahe Nuevo Teapa im Bundes­staat Vera­cruz aus dem Fahr­zeug befreit. Auch Kinder und Jugend­liche waren darunter, wie die Einwan­de­rungs­be­hörde INM am Donnerstag mitteilte. In die geschlos­sene Lade­fläche des Lkw sei eine Zwischen­decke einge­zogen worden, um noch mehr Menschen trans­por­tieren zu können. Die meisten Migranten stammten aus Guate­mala. Auch Menschen aus Honduras, El Salvador und Ecuador waren in dem Last­wagen. Die Personen wurden aus dem Last­wagen befreit, nachdem Hilfe­rufe zu hören waren. Ein Mann sei mit Ersti­ckungs­er­schei­nungen in ein Kran­ken­haus gebracht worden. Vor zwei Wochen waren bei einem Brand in einer Sammel­stelle des INM in Ciudad Juárez an der Grenze zu den USA 40 Migranten ums Leben gekommen und fast 30 weitere verletzt worden. Die Männer waren einge­schlossen und konnten sich nicht in Sicher­heit bringen. Die Gene­ral­staats­an­walt­schaft ermit­telt wegen Mord­ver­dachts. SRF.ch

Russ­land – Über der russi­schen Halb­insel Kamt­schatka ist eine riesige Asche­wolke entstanden, nachdem der Vulkan Schi­we­lutsch (Шивелуч) am frühen Diens­tag­morgen ausge­bro­chen war. Zehn Kilo­meter hoch ist die Asche­wolke bislang. Das könnte eine Bedro­hung für den Luft­ver­kehr werden, so das Kamt­schatka Volcanic Erup­tion Response Team (KVERT). Das Team gab eine Warnung heraus. Es könne jeder­zeit zu weiteren Asche­ex­plo­sionen kommen, die eine Höhe von bis zu 15 Kilo­me­tern errei­chen können. «Laufende Akti­vi­täten könnten sich auf inter­na­tio­nale und tief­flie­gende Flug­zeuge auswirken. Etwa 50 Kilo­meter nord­öst­lich des Dorfes Kljut­schi, handelt es sich um den nörd­lichsten der aktiven Vulkane der Halb­insel. Der 3283 Meter hohe Schi­we­lutsch bildet das nörd­liche Ende der Vulkan­kette der Kamt­schatka. Er bildet hier ein eigenes frei stehendes Berg­massiv auf einer Grund­fläche von 1300 Quadrat­ki­lo­me­tern. Der Gipfel des Vulkanes wird von einer neun Kilo­meter grossen Caldera domi­niert, die nach Süden hin aufge­bro­chen ist. Die Ausbrüche des Schi­we­lutsch werden als Pelea­ni­sche Erup­tionen einge­stuft. Durch das zähflüs­sige Magma bilden sich Lava­dome, die durch explo­sive Ausbrüche mit pyro­klas­ti­schen Strömen wieder zerstört werden. VESTI.ru

Schweiz – Muster­schüler oder Sorgen­kind? Das rampo­nierte Image der Schweiz. Nach dem Schei­tern der CS scheint der Ruf der Schweiz ange­kratzt. Auch die Haltung im Ukraine-Krieg macht zu schaffen. In vielerlei Hinsicht ist die Schweiz aber durchaus beliebt. Wenn es nach den Touristen in Luzern geht, ist die Schweiz das wunder­barste Land der Welt. Die Schweiz sei «ein Traum­land, das alle besu­chen wollen», sagt etwa eine Touristin in einer Stras­sen­um­frage. Doch so leicht ist es nicht. Das Schweizer Image hat es schwer in diesen Tagen. Von «Sorgen­falten bei den Eidge­nossen» wurde etwa in inter­na­tio­nalen Medien geti­telt, nachdem die Credit Suisse gerettet werden musste. Am Finanz­platz in London wurde der CS-Skandal kritisch mitver­folgt. Finanz­ex­perte Jens Larsen aus London ist über­zeugt, dass der Ruf der Schweiz gelitten hat. «Es ist nie gut, wenn ein grosses Finanz­in­stitut als geschei­tert ange­sehen wird und gerettet werden muss», erklärt Larsen und ergänzt «erst recht, wenn es den Namen des Landes trägt». Es gebe einige, welche den Schweizer Ansatz bei der Bewäl­ti­gung der Krise hinter­fragen würden, so Larsen. Gelitten hat das Image der Schweiz auch rund um den Angriffs­krieg in der Ukraine. Vor allem west­liche Staaten kriti­sieren die strikte Ausle­gung der Schweizer Neutra­lität in Bezug auf Waffen­lie­fe­rungen zugunsten der Ukraine. Die «Washington Post» schrieb dazu kürz­lich: «Arro­gant, obstruktiv und mora­lisch verblendet» wirkten Länder, die sich weigerten, Partei zu ergreifen. Der deut­sche Botschafter in Bern, Michael Flügger, stellt klare Forde­rungen. «Wir erwarten jetzt auch von der Schweiz, dass sie jeden­falls in bestimmten Stellen über ihren neutra­lis­ti­schen Schatten springt.» Und auch der US-ameri­ka­ni­sche Botschafter in Bern, Scott C. Miller, ist nicht glück­lich mit der Schweizer Haltung: «Wir und einige west­liche Verbün­dete haben wenig Verständnis für das Verbot der Wieder­aus­fuhr von Waffen, die in einigen Fällen vor 10 oder 15 Jahren verkauft wurden.» Das Wieder­aus­fuhr­verbot würde in dieser Situa­tion dem Aggressor helfen. Auf dem inter­na­tio­nalen Parkett in Washington machte Aussen­mi­nister Ignazio Cassis derweil wenig schlechte Erfah­rungen. Er sei selbst erstaunt gewesen über die posi­tive Tona­lität an der Früh­jahrs­ta­gung der Welt­bank. Er habe gespürt, dass die Neutra­lität der Schweiz im Inter­esse der Welt sei, «als neutrale Platt­form für gute Dienste, und um dafür zu sorgen, dass Leute, die nicht mehr zusammen spre­chen, doch noch zusammen spre­chen können», so Cassis.

● Die Bankier­ver­ei­ni­gung hätte sich Rücken­de­ckung gewünscht. Das Schweizer Parla­ment votiert gegen die Milli­arden-Kredite für die UBS.

● Auch Wissen­schaftler fordern mehr Eigen­ka­pital für Banken. Mit dem Aus der Credit Suisse schiessen die Rufe nach mehr Eigen­mit­teln für Banken ins Kraut.

● Künst­lich herge­stellte Porno­grafie – zuneh­mend ein Problem. Der tech­no­lo­gi­sche Fort­schritt verein­facht nicht nur die Ermitt­lungen, sondern auch die Herstel­lung von Kinder­por­no­grafie. Den Behörden ist das Problem bereits bekannt. Zunächst eine Grund­satz­de­fi­ni­tion: Kinder­por­no­grafie ist immer strafbar. Egal, in welcher Form sie gezeigt wird. Das bedeutet: Erscheint ein porno­gra­fi­scher Film, der auf Zeich­nungen, welche Minder­jäh­rige darstellen, basiert, ist dies strafbar. Sind Kinder daran betei­ligt, die wirk­lich exis­tieren, sowieso. Und werden die Prot­ago­nisten nicht real gefilmt, sondern mithilfe compu­ter­ge­stützter Programme künst­lich darge­stellt, verstösst das eben­falls gegen das Schwei­ze­ri­sche Strafgesetzbuch.

● Winter im Früh­ling. In den östli­chen Alpen 20 bis lokal 50 Zenti­meter Neuschnee. Der Winter gibt sich noch nicht geschlagen: Am Donnerstag gibt es lokale Schnee­schauer bis 500 Meter. SRF.ch

● Die Credit Suisse Group AG hat den Fonds­riesen Black­Rock beauf­tragt, beim Verkauf struk­tu­rierter Anleihen der Schweizer Bank zu helfen. ORF.at

Serbien – Doku­mente, die angeb­lich aus dem Pentagon durch­ge­si­ckert sind, sollen unter anderem enthüllen, dass Serbien Waffen an die Ukraine liefert. Belgrad demen­tiert. RTS.rs

Slowakei – Der slowa­ki­sche Natio­nal­bank-Gouver­neur und Ex-Finanz­mi­nister Peter Kazimir ist von einem für Korrup­tion zustän­digen Spezi­al­ge­richt verur­teilt worden. Als Gouver­neur der Natio­nal­bank der Slowakei vertritt Kazimir das Euro-Land auch im Rat der Euro­päi­schen Zentral­bank (EZB). Kazimir nimmt zurzeit in Washington an der Früh­jahrs­ta­gung des Inter­na­tio­nalen Währungs­fonds (IWF) und der Welt­bank teil. ORF.at

Slowe­nien – Die Euro­pean Girls’ Mathe­ma­tical Olym­piad (EGMO) findet seit 2012 jedes Jahr in einem anderen Land statt. Es ist ein inter­na­tio­naler Mathe­ma­tik­wett­be­werb. Er richtet sich an Schü­le­rinnen, deren Enga­ge­ment für Mathe­matik über den übli­chen Schul­un­ter­richt hinaus­geht. Um am EGMO teil­nehmen zu können, müssen sich die Schü­le­rinnen beim jewei­ligen natio­nalen Wett­be­werb quali­fi­zieren. Die Studen­tinnen bilden zusammen mit ihren Betreuern die jewei­lige, natio­nale Dele­ga­tion. 60 Länder machen mit, insge­samt sind es etwa 240 Teil­neh­me­rinnen. Aus der Schweiz sind 2023 vier junge Frauen dabei: Anna Koko­rich (VD), Evelyn Ebneter (BL), Lena Libort (ZH) und Aisha Azhga­li­yeva (SZ). Ihre Liebe zur Mathe­matik hat Aisha Azhga­li­yeva schon früh entdeckt. An Wett­kämpfen nimmt sie erst teil, seit sie in der Schweiz lebt. Ihre ersten sechs Lebens­jahre verbrachte Aisha Azhga­li­yeva in Kasach­stan. Dann zog die Familie nach Irland, wiederum sechs Jahre später in die Schweiz in den Kanton Schwyz. Und hier in der Schweiz lernte sie über einen Kurs eine Profes­sorin der Univer­sität Zürich kennen. Diese hat ihr Talent sofort erkannt und seither nimmt Aisha Azhga­li­yeva jedes Jahr an der Schweizer Mathe­matik-Olym­piade teil. «Für mich ist Mathe­matik wie ein Rätsel. Man hat irgend­welche Teile, die man irgendwie logisch zusam­men­setzen muss, bis sich ein grosses Bild ergibt», sagt die 19-Jährige. Und wenn sie dann eine Lösung für eine schwie­rige Mathe­ma­tik­auf­gabe findet, dann «ist das ein wirk­lich gutes Gefühl.» Die junge Frau ist im Matu­ra­jahr. Über­legen, was sie in Zukunft studieren soll, muss sie nicht: Natür­lich ist es Mathe­matik. «Ich freue mich darauf. Ich sehe, dass ich vieles noch nicht weiss und diese Dinge will ich erlernen.» SRF.ch

Türkei – Anfang Februar erschüt­terte ein schweres Erdbeben die Türkei und Syrien. Seither sind mehrere Hilfs­or­ga­ni­sa­tionen vor Ort und helfen den betrof­fenen Personen. Zwei Frauen, die die Umstände kennen, erzählen von der aktu­ellen Situa­tion. Mehr als zwei Monate sind seit dem Erdbeben im Südosten der Türkei und im Norden von Syrien vergangen, bei dem rund 52’000 Menschen ums Leben kamen. Betroffen sind schät­zungs­weise 23 Millionen Menschen. Die Aufräum­ar­beiten laufen nach wie vor auf Hoch­touren. Kürz­lich vor Ort in der Türkei war Vera Haag, Leiterin der Huma­ni­tären Hilfe von «Solidar Suisse» und erzählt von der prekären Situa­tion: «Ganze Stadt­teile wurden komplett zerstört und die Lebens­grund­lage ist verloren gegangen. Das Leben ist zum Still­stand gekommen.» Sie helfen vor Ort mit Essen, Hygie­ne­ar­tikel, Klei­dung und Unter­künften. «Die meisten leben in Zelten, tempo­rären Contai­nern oder anderen provi­so­ri­schen Unter­künften», erzählt Haag. In Syrien sieht es ähnlich aus, doch es seien weniger Gebäude durch das Erdbeben einge­stürzt, weil: «Durch den Krieg wurde hier vieles schon vorher zerstört», erzählt Marika Pietsch. Sie ist aktuell vor Ort in Aleppo, wo sie für die Notfall­ver­sor­gung «Medair» seit dem Erdbeben den betrof­fenen Menschen hilft. In Aleppo hat jede Nach­bar­schaft etwa eine Stunde Elek­tri­zität am Tag. Die Hilfe vor Ort hat sich gemäss Pietsch in den letzten zwei Monaten verän­dert. Statt die betrof­fenen Personen mit Decken wie am Anfang auszu­rüsten, würden sie ihnen Geld geben: «So können sie selber entscheiden, wofür sie das verwenden.» Momentan benö­tigen sie vor allem Essen und Medi­ka­mente. Wegen des Krieges war das vorher schon ein grosses Problem in Syrien, doch das Erdbeben hat beispiels­weise viele Fabriken zerstört, die Medi­ka­mente herstellen. Deshalb fehlt es den Menschen dort an allem. SRF.ch

Ukraine – Laut dem mit dem Pulitzer-Preis ausge­zeich­neten Jour­na­listen Seymour Hersh (seymourhersh.substack.com) hat der ukrai­ni­sche Präsi­dent Selenski Hunderte Millionen Dollar verun­treut, die die USA für den Kauf von Treib­stoff bereit­ge­stellt haben. In seinem Blog schreibt Hersh: „Die ukrai­ni­sche Regie­rung, ange­führt von Selenski, hat die ameri­ka­ni­schen Steu­er­zahler einge­setzt, um teuer für den drin­gend benö­tigten Diesel­kraft­stoff zu bezahlen, der die ukrai­ni­sche Armee in ihrem Krieg mit Russ­land am Laufen hält. Es ist nicht bekannt, wie viel die Selenski-Regie­rung pro Gallone für den Treib­stoff zahlt, aber das Pentagon zahlte während des jahr­zehn­te­langen ameri­ka­ni­schen Krieges bis zu 400 Dollar pro Gallone für LKW- oder Fall­schirm­benzin von einem Hafen in Paki­stan nach Afgha­ni­stan. Das Thema Korrup­tion wurde Selenski bei einem Treffen mit CIA-Direktor William Burns im vergan­genen Januar in Kiew direkt zur Sprache gebracht. Die hoch­ran­gigen Gene­räle und Regie­rungs­be­amten in Kiew waren wütend über das, was sie als Selen­skis Gier ansahen, also sagte Burns dem ukrai­ni­schen Präsi­denten, weil „er einen grös­seren Anteil an dem mageren Geld genommen hat als die Gene­räle“. Burns stellte Selenski auch eine Liste von 35 Gene­rälen und hoch­ran­gigen Beamten zur Verfü­gung, die der CIA und anderen in der ameri­ka­ni­schen Regie­rung als korrupt bekannt waren. Zehn Tage später reagierte Selenski auf den ameri­ka­ni­schen Druck, indem er zehn der auffäl­ligsten Beamten auf der Liste öffent­lich entliess und sonst kaum etwas unter­nahm. „Die zehn, die er losge­worden ist, haben mit ihrem Geld geprahlt – sie sind mit ihrem neuen Mercedes durch Kiew gefahren“, erzählte mir der Geheim­dienst­mit­ar­beiter. In der Zwischen­zeit sagte Hersh unter Beru­fung auf einen Geheim­dienst­mit­ar­beiter, dass die Sabo­tage der Nord Stream-Pipe­lines und der Mangel an stra­te­gi­scher Planung in Bezug auf die Ukraine zu einer wach­senden Kluft zwischen dem Weissen Haus und den US-Geheim­diensten geführt hätten. „Es gibt einen totalen Zusam­men­bruch zwischen der Führung des Weissen Hauses und den Geheim­diensten“, wurde der Geheim­dienst­mit­ar­beiter von Hersh zitiert. Der angeb­liche Riss geht auf die verdeckte Opera­tion zur Spren­gung der russi­schen Nord Stream-Pipe­lines im vergan­genen Herbst zurück, ein Schritt, der angeb­lich von Präsi­dent Joe Biden ange­ordnet wurde. Ein weiteres Problem, das die Biden-Regie­rung und die Geheim­dienste spaltet, ist die mangelnde Planung der Ukraine. Der Beamte hob Bidens Entschei­dung hervor, als Reak­tion auf Russ­lands spezi­elle Mili­tär­ope­ra­tion zwei Brigaden wenige Kilo­meter von der ukrai­ni­schen Grenze entfernt einzu­setzen. Das tatsäch­liche Personal der 101. und 82. Luft­lan­de­di­vi­sion könnte mehr als 20’000 umfassen, aber es gebe immer noch „keine Beweise dafür, dass ein hoch­ran­giger Beamter des Weissen Hauses wirk­lich weiss, was in den Brigaden vor sich geht“, sagten die Geheim­dienst­of­fi­ziere Hersh. „Sind sie dort als Teil einer NATO-Übung oder um mit NATO-Kampf­ein­heiten zu dienen, wenn der Westen beschliesst, russi­sche Einheiten in der Ukraine anzu­greifen? Sind sie da, um zu trai­nieren oder um ein Auslöser zu sein? Die Einsatz­re­geln besagen, dass sie Russen nicht angreifen können, es sei denn, unsere Leute werden ange­griffen“, sagte der Beamte. Der Beamte sagte, während das Weisse Haus sich über seine Politik in der Ukraine nicht im Klaren sei, bereite sich das Pentagon etwas opti­mis­tisch auf ein Ende des Kriegs vor „Vor zwei Monaten haben die US-Joint Chiefs Mitar­beiter beauf­tragt, einen Kriegs­en­de­ver­trag auszu­ar­beiten, den sie den Russen „nach ihrer Nieder­lage auf dem ukrai­ni­schen Schlacht­feld“ vorlegen sollen“, sagte Hersh unter Beru­fung auf eine Quelle. Aber es bleibt unklar, was passieren wird, wenn das Pentagon-Szenario schief geht und die ukrai­ni­schen Streit­kräfte auf dem Schlacht­feld versagen: Werden sich die beiden ameri­ka­ni­schen Brigaden, die in der Nähe des Kriegs­ge­biets statio­niert sind, „mit NATO-Truppen und der russi­schen Armee in der Ukraine verbünden“? fragt Hersch. (Folgen Sie eurasiantimes.com und schreiben Sie uns eine E‑Mail an etdesk@​EurAsianTimes.​com.) Selenski und Co. tauchten bereits in den Panama Papers auf, heute vor sieben Jahren veröf­fent­lichten mehr als 370 Jour­na­listen in über hundert Publi­ka­tionen auf der ganzen Welt gleich­zeitig die Unter­su­chung der Panama Papers mit dem Inter­na­tional Consor­tium of Inves­ti­ga­tive Jour­na­lists (icij.org) AIR.in

● Das Vertei­di­gungs­mi­nis­te­rium veröf­fent­lichte Aufnahmen von der Zerstö­rung des Muni­ti­ons­de­pots der Streit­kräfte der Ukraine bei Odessa mit dem Über­schall­jäger Kinzhal. X‑47M2 Kinschál (Кинжал ‚Dolch‘) ist eine ballis­ti­sche 10-Mach-Hyper­schall-Luft-Boden-Rakete aus russi­scher Produk­tion. Die Lenk­waffe trägt die Bezeich­nung 14A045. Der NATO-Code­name lautet AS-24 Killjoy. Im Dezember 2017 in die Bewaff­nung der russi­schen Streit­kräfte über­nommen. DW.de

Ungarn – Schweizer Wolf M237. Bündner Wolf offenbar in Ungarn getötet. Der GPS-Sender des Bündner Wolfs wurde in Ungarn gefunden. Laut dem Kanton Grau­bünden ist er höchst­wahr­schein­lich tot. SRF.ch

USA – Trump verklagt Ex-Anwalt Cohen und fordert 500 Millionen Dollar. Donald Trump verklagt inmitten recht­li­cher Turbu­lenzen seinen ehema­ligen Anwalt Michael Cohen. In einer Zivil­klage wirft der ehema­lige US-Präsi­dent Cohen unter anderem vor, er habe seine anwalt­li­chen Pflichten ihm gegen­über verletzt. Das berich­teten mehrere US-Medien am Mitt­woch über­ein­stim­mend. Laut Trump habe Cohen sich nicht an die Geheim­hal­tungs­ver­ein­ba­rung mit seinem Klienten gehalten, weil er vertrau­liche Infor­ma­tionen weiter­ge­geben und Unwahr­heiten verbreitet habe. Dies sei «in böswil­liger Absicht und zu völlig eigen­nüt­zigen Zwecken».

● Mehr als drei Wochen ist ein Schlag­loch auf einer Strasse in Los Angeles unre­pa­riert. Das Loch behin­dert Autos und Velo­fahrer. Da sich niemand beim Stras­sen­bauamt für die Repa­ratur verant­wort­lich fühlt, greift Arnold Schwar­zen­egger selbst zur Schaufel. Auf Insta­gram verkündet der 75-Jährige, dass er gemeinsam mit seinem Team losge­zogen ist, um das Loch zu repa­rieren. Arnold Alois Schwar­zen­egger ist ein öster­rei­chisch-ameri­ka­ni­scher Schau­spieler, Publi­zist, Unter­nehmer, ehema­liger Body­builder sowie ehema­liger US-Poli­tiker auf Seiten der Repu­bli­kaner. Von 2003 bis 2011 war er der 38. Gouver­neur Kali­for­niens. Insbe­son­dere durch die Verkör­pe­rung des Termi­na­tors erlangte er inter­na­tio­nale Bekannt­heit. SRF.ch

● Laut Washington Post und CNN steckt der 21-jährige Jack Teixeira hinter dem massiven Geheim­dienst-Daten­leck. Am 13. April nahmen FBI-Agenten das Mitglied der Natio­nal­garde im US-Bundes­staat Massa­chu­setts fest. Nachdem sie mit Maschi­nen­ge­wehren bewaffnet das Haus in North Dighton (70 km südlich von Boston, 8’000 Ew.) gestürmt hatten, nahmen sie den „Maul­wurf“ in Gewahrsam, der ein T‑Shirt und rote Shorts trug. Jack Teixeira, der in einem Online-Gaming-Chat­room (Thug Shaker Central, wo er sich „OG“ nannte.) geteilt hat, wird nach dem Spio­na­ge­ge­setz ange­klagt. Ihm droht lebens­lang oder sogar die Todes­strafe, zur Abschre­ckung. Der 21-Jährige wird für jedes gele­akte Doku­ment geson­dert ange­klagt, wobei eine Verur­tei­lung eine Gefäng­nis­strafe von bis zu zehn Jahren pro Ankla­ge­punkt bedeuten. Die von ihm durch­ge­si­ckerten Doku­mente enthüllten Infor­ma­tionen über den Krieg in der Ukraine und die US-Spio­nage bei Verbün­deten. Unter anderem enthielten die Files einen Screen­shot von den Kriegs­be­din­gungen in der Ukraine und Top-Secret-Satel­li­ten­bilder, die das Land nach russi­schen Rake­ten­an­griffen zeigten. Auch konnte man in den Doku­menten die Aufent­halts­orte hoch­ran­giger Poli­tiker erfahren. UN Gene­ral­se­kretär und König von Jorda­nien unter den Ausspio­nierten. Wie kamen USA an Geheim­do­ku­mente aus russi­schen Quellen? Spezia­listen als Söldner aus Gross­bri­tan­nien (50), Lett­land (17), Frank­reich (15), US (14) und Nieder­lande (1). Genaue Angaben über Panzer und Muni­tion aus dem Westen. 130’000 gefal­lene Ukrainer. Teixeira wurde mit Hand­schellen gefes­selt und zu einem Fahr­zeug geführt. Mehrere Maschi­nen­ge­wehre waren auf ihn gerichtet. Er wird voraus­sicht­lich am Freitag in Boston zum ersten Mal vor Gericht erscheinen. Er wurde als Mitglied des Geheim­dienst­flü­gels der Massa­chu­setts Air National Guard iden­ti­fi­ziert (seit 2019), der auf der Otis Air National Guard Base im Westen von Cape Cod statio­niert ist. Sein offi­zi­eller Titel ist Cyber Trans­port Systems Geselle und er hat den Rang eines Airman 1st Class inne – eine relativ junge Posi­tion. Auf die Frage, wie ein so junger Flieger Zugang zu streng geheimen Vertei­di­gungs­do­ku­menten hatte, sagte General Ryder, dass dem Personal des US-Mili­tärs „sehr früh viel Verant­wor­tung über­tragen wird“. Eddy Souza, ein 22-jähriger Mann, der sagte, er sei mit Teixeira zur Schule gegangen, sagte Reuters, er sei über­rascht, dass sein ehema­liger Klas­sen­ka­merad als Verdäch­tiger in den Lecks iden­ti­fi­ziert worden sei. „Er ist kein Unru­he­stifter, eher ein ruhiger Typ“, sagte Souza. „Es klingt, als wäre es der Streich eines dummen Jungen.“ Vor einigen Monaten wurden mehr als 100 geheime Doku­mente auf discord.com/ gepostet – einer bei Spie­lern beliebten Social-Media-Platt­form. In einer Erklä­rung versprach der repu­bli­ka­ni­sche Kongress­ab­ge­ord­nete Mike Turner – der Vorsit­zende des Geheim­dienst­aus­schusses des Reprä­sen­tan­ten­hauses – zu „unter­su­chen, warum dies wochen­lang unbe­merkt blieb“. BBC.uk

● Die als Zombie-Droge oder Tranq (kurz für ‚Tran­quil­lizer‘) bekannte Substanz macht noch abhän­giger als andere Substanzen und ist auch tödli­cher: Die Zahl der Über­do­sie­rungen in den USA hat sich vervier­facht. Da das High, das Sie von Xylazin bekommen, länger anhält als von vielen anderen Drogen, wird es oft mit anderen häufig verwen­deten Substanzen gemischt. Norma­ler­weise ist das Fentanyl, ein Schmerz­mittel, das hundertmal stärker ist als Morphin. Zwischen August 2021 und August 2022 starben in den USA mehr als 70’000 Menschen an einer Über­dosis dieses Medi­ka­ments. „Xylazin ist die tödlichste Drogen­krise, die unser Land je gesehen hat“. Im Kensington-Viertel von Phil­adel­phia sieht man die Süch­tigen überall. „Tranq“ verur­sacht Tod und Zerstö­rung in den USA: „Es sind wandelnde Zombies“ Die ersten Berichte über Xylazin als Medi­ka­ment kamen aus Puerto Rico, wo vor mehr als zwanzig Jahren mit der Kreu­zung des Medi­ka­ments mit anderen Drogen begonnen wurde. Das geschah nicht nur wegen des längeren Highs, sondern auch, weil es billiger war. Eine einzelne Spritze Fentanyl kostet norma­ler­weise etwa 10 US-Dollar. Gemischt mit Xylazin sind das nur 5 $. Das macht die Droge für Drogen­kar­telle beson­ders lukrativ. Die wieder­holte Anwen­dung von Xylazin kann zu offenen Wunden in allen Berei­chen führen, häufig an den Extre­mi­täten. Unbe­han­delt werden diese Wunden immer tiefer, bis eine Ampu­ta­tion notwendig wird. Ein Helfer in Kensington, dem Viertel von Phil­adel­phia, wo die Droge „gross“ wurde, ist verzwei­felt. „Ich habe gesehen, wie Menschen ihre Arme und Beine verloren haben.“ Gegen eine Xylazin-Über­do­sie­rung kann wenig getan werden. Das Medi­ka­ment Naloxon, ein Nasen­spray, das viele Symptome einer Drogen­über­dosis stoppt, wirkt nicht mit Xylazin, sagt der Kran­ken­pfleger Jason Bienert. „Wir sehen, dass Menschen aus Verzweif­lung viel Naloxon verab­rei­chen. Aber eigent­lich müssen sie eine Mund-zu-Mund-Beatmung machen. Viele Menschen suchten keine Hilfe, weil das Stigma so gross sei. NOS.nl

● Der US-Luft­kon­zern Boeing hat ein neues Problem mit seinem früheren Krisen­flieger 737 Max fest­ge­stellt. ORF.at

