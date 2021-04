Was in der Schweiz und anderswo berichtet wurde

Mitge­hört und tran­skri­biert von Wilhelm Tell



Äthio­pien. Über 1 Mio Flücht­linge im Tigré. SRF.ch

Alba­nien wählt sein Parla­ment am 25.4. TRT.tr Edi Rama (SP) gewinnt 74 der 140 Sitze. SRF.ch Richter und Staats­an­wälte beson­ders wohl­ha­bend. Nur ein einziger Richter bestand den Korrup­ti­ons­test. ORF.at

Austra­lien holzt weiter ab, trotz der vielen Wald­brände. Auf Kanguru-Island verbrannten zigtau­sende Koalas, aber 25000 über­lebten. Es sind keine Bären, sondern Beutel­tiere, die sich rasch vermehren. SRF.ch

Bulga­rien möchte zwischen Tsche­chien und Russ­land vermit­teln wegen der Muni­ti­ons­ex­plo­sion 2014, da diese im Besitz eines bulga­ri­schen Geschäfts­mannes war. RP.cz

China baut derzeit das größte Kraft­werk der Welt mit riesigem Stausee in Tibet. Bei der Auto­messe In Schanghai domi­nieren E‑Autos. Viele neue Designs. SRF.ch

Corona. Indi­sche Vari­ante in Deutsch­land, Schweiz, Oester­reich (Tirol) entdeckt. SRF.ch Eine neue Peru-Chile Vari­ante hat Europa erreicht. TRT.tr

Däne­mark verstärkt Maßnahmen gegen Vogel­grippe. TRT.tr

Deutsch­land. Die Ruhr gehörte zu den schmut­zigsten Flüssen der Welt und ist jetzt wieder ganz sauber. Die Ruhr hat eine Länge von 220 km und ist ein Rhein-Neben­fluss in Nord­rhein-West­falen. NPO.nl

Ecuador in zweiter Welle, Lock­down, Ausgangs­sperre 20–5 Uhr. BBC.uk

Indien. Coro­na­chaos, Unter­stüt­zung von Schweiz, England, Deutsch­land, USA. Rohstoff­mangel bei Impf­stoff­her­stel­lung. SRF.ch

Indo­ne­sien. Voll­be­setztes U‑Boot verschwindet nörd­lich von Bali bei Übung, made in Germany, 1977, 200 m Tief­gang. Gefunden in 800 m Tiefe, keine Über­le­bende. ASEAN Treffen in Jakarta mit dem neuen Macht­haber von Myanmar. NPO.nl

Irak. Groß­brand im Corona- Spital im Süden von Baghdad führt zu vielen Toten und Verletzten wegen explo­die­render Sauer­stoff­fla­schen. 3 Tage Staats­trauer. BBC.uk

Iran. Der zweit­größte Friedhof der Welt befindet sich in Teheran (424 ha) mit vier­stö­ckigen Gräbern, derzeit über­for­dert wegen der vielen Coro­na­opfer, verur­sacht durch Impf­stoff­mangel wegen US-Sank­tionen. TRT.tr

Israel. Schlacht zwischen Paläs­ti­nen­sern und ortho­doxen Juden in Ostje­ru­salem, >100 Verletzte. TRT.tr Grund war Schlie­ßung des Damas­kus­tores, wo sich Mosleme im Ramadan zum Fasten­bre­chen treffen. SRF.ch Israel inves­tiert 1.65 Milli­arden US$ in eine gemein­same Luft­waf­fen­basis in Grie­chen­land. CRI.cn

Italien sperrt Außen­raum von Restau­rants und Bars, Strand­bäder, Museen, Kinos, Theater mit wenig Zuschauern auf. Ausgangs­sperre 22–5. Ab Juni Sport­ver­an­stal­tungen mit bis zu tausend Personen. Grüner Itali­en­pass notwendig. Sardi­nien hochrot und Schluss­licht. SRF.ch

Japan kommt nur sehr langsam beim Impfen weiter. Ausnah­me­zu­stand in Tokio, Kyoto, Osaka. Nervo­sität wegen bevor­ste­hender Olym­pi­schen Spielen (24.7–9.8.2021). TRT.tr

Jemen. Seit Jahren rostet vor Hodeida im Bürger­kriegs­land ein uralter Öltanker mit 250 Mio Liter Öl dahin. Holländer über­legen das Schiff zu stabi­li­sieren, aber so etwas kostet viel Geld und ist sehr riskant. Wer will zahlen? NPO.nl

Kuba stellt seinen eigenen Impf­stoff her, doch gibt es jetzt keine Rohstoffe mehr, da sich USA diese gesi­chert haben. RHC.cu Kuba hat genug zu impfen, aber zu wenig zu essen, sagt schweizer Jour­na­list im „Tages­ge­spräch“ auf SRF.ch

Malaria. Welt­ma­la­riatag am 25.4.; 2020 starben 400000 an Malaria. BBC.uk

Myanmar. Nach enttäu­schenden ASEAN Gesprä­chen: Natio­naler Unge­horsam verordnet: nicht zur Arbeit, nicht in die Schule, keine Abgaben zahlen, usw. Der Karen- und Kasch­in­staat haben sich mit Aung San Suu Kyi verbündet und setzen ihre eigenen Armeen im Kampf gegen die Zentral­re­gie­rung ein. SRF.ch

Nieder­lande feierten am 27.4. den Königstag, den Natio­nal­fei­ertag am Geburtstag des Königs Willem Alex­ander (*1967). Es werden oran­ge­far­bige Getränke getrunken und spezi­elle Mehl­speisen gegessen, genannt „Tompouce“. Er besteht aus einer Schicht Blät­ter­teig mit einer dicken Schicht Vanil­le­krem. Darüber liegt eine weitere Schicht Blät­ter­teig. Er ist mit einer meist oran­ge­far­bigen Glasur über­zogen. Charak­te­ris­tisch für den Tompouce ist die „Back­ste­in­form“. NPO.nl

Norwegen verbietet Verwen­dung von Astra­Ze­neca und schickt die Dosen nach Island und Schweden. ORF.at

Öster­reich hofft am 19.5. seinen Lock­down zu beenden. Wien und Vorarl­berg sind Sorgen­kinder. Wird das berühmte Café Landt­mann (beim Burg­theater) chine­sisch? Der Pächter Quer­feld hat coro­nabe­dingt eine Mio € Miet­schulden. Besitzer ist die Wlaschek­stif­tung, die einen chine­si­schen Mieter hat, der zahlen kann. Barpia­nist Karl Wlaschek (1917–2015) baute nach dem Krieg ein Super­marktim­pe­rium in Öster­reich auf (Bipa, Billa, Merkur, Penny, Libro, Litega, usw.). Vor seinem Tod verkaufte er dieses an den deut­schen Rewe-Konzern und wollte aus dem Erlös die Credit­an­stalt-Bank­verein kaufen, was die Politik nicht gestat­tete. Fast alle Wiener Palais sind in Besitz der Wlaschek­stif­tung. Im Haus des Landt­mann befindet sich auch ein Theater und eine Wohnung von Gustav Klimt, der die Fresken im Theater nebenan malte. ORF.at

Paki­stan protes­tiert gegen Verur­tei­lung der befreun­deten Türkei durch die USA. TRT.tr

Russ­land sperrt Nawalnys Anti­kor­rup­ti­ons­fonds. Putin setzt USA auf Liste der feind­se­ligen Länder. Roskosmos bringt 36 briti­sche Kommu­ni­ka­ti­ons­sa­tel­liten ins All. Russ­land wird aus dem „Open Sky“ Vertrag aussteigen. Es ist ein Vertrag über den Offenen Himmel, aus dem Jahre 1992 zwischen 27 dama­ligen KSZE-Staaten (NATO– und ehema­ligen Warschauer-Pakt-Staaten), der es den Vertrags­teil­neh­mern gestattet, gegen­seitig ihre Terri­to­rien auf fest­ge­legten Routen zu über­fliegen und Lage­bilder durch Beob­achter und mittels tech­ni­scher Sensoren (Foto, Radar, seit 2006 auch Infrarot und Video­auf­nahmen, auch digital) zu erstellen. CRI.cn

Schweiz. Moder­na­werk in Visp klagt über Rohstoff- und Perso­nal­mangel. Schweizer Gesetz­ge­bung gestattet nur sehr beschränkt Personal aus dem Ausland ins Land zu holen. Feri­en­messe findet nur digital statt. Demnächst findet ein Refe­rendum gegen die gleich­ge­schlecht­liche Ehe statt. SRF.ch

Spanien. Madrid ist Coro­na­pa­ra­dies, alles geöffnet seit Juni. Maskenzwang drinnen und draußen ab 6 Jahren, berichtet „News Plus“ auf SRF.ch

Tsche­chien redu­ziert Personal der Russi­schen Botschaft auf ein Minimum wegen Vrbĕtec-Explo­sion 2014. Auch Slowakei, Polen, Litauen, Lett­land, Estland weisen russi­sche Diplo­maten aus. Betriebe, Schulen, Hoch­schulen sollen am 3. Mai öffnen, auch Sehens­wür­dig­keiten. Hote­liers klagen Regie­rung. Präsi­dent Zeman erklärt es gäbe keine Beweise für eine Betei­li­gung Russ­lands an Explo­sion in Vrbĕtec, war alles Irrtum. Restau­rants, Kinos, Museen öffnen, brau­chen aber PCR Test, der 60 € kostet. RPI.cz

Türkei. Schwarz­meer­treffen Türkei, Rumä­nien, Polen in Istanbul. Türkei testet erfolg­reich intel­li­gente Muni­tion mit den türki­schen Bayra­klar-Drohnen in Çoğlu. Air Pegasus nimmt Flüge nach London Stan­sted auf TRT.tr Zerwürfnis mit den USA, nachdem Biden von einem Arme­ni­en­ge­nozid von 1915 mit 1,5 Mio Opfern spricht und Wieder­gut­ma­chung fordert. US Botschafter einbe­stellt. Türkei warnt USA vor Über­trei­bung, Popu­lismus und Vertrau­ens­bruch. BBC.uk. Außen­mi­nister spricht Biden Recht ab, sich in die osma­ni­sche Geschichte einzu­mi­schen, er habe auch nicht die Ausbil­dung. Der Kampf mit den Arme­niern 1915 war kein Völker­mord, anders die Ausrot­tung der Urbe­völ­ke­rung Amerikas. Worte wie Völker­mord, Genozid, Holo­caust wurden erst 1947 geprägt. Erdoğan fordert Aufar­bei­tung durch Histo­ri­ker­kom­mis­sion. TRT.tr Auch in USA und Schweiz nicht als Genozid aner­kannt. SRF.ch Sputnik‑V wird demnächst auch in der Türkei herge­stellt. 2 Wochen Lock­down. TRT.tr

Ukraine begeht 35. Jahrestag des SuperGAU von Tscher­nobyl. Das verseuchte Gebiet ist eine Touris­ten­at­trak­tion und soll UNESCO-Welt­kul­tur­erbe werden. SRF.ch Der tsche­chi­sche Poli­tiker Karl von Schwar­zen­berg (*1937) erhält den höchsten Orden der Ukraine für Vermitt­ler­tä­tig­keiten. RP.cz

USA. Kali­for­nien verbietet Erdöl­fracking. Biden nennt den türki­schen Präsi­denten Erdoğan einen Auto­kraten und kriti­siert seine Politik in mehreren Punkten. Astra­Ze­neca wird zwar in USA produ­ziert, wird dort aber nicht zuge­lassen und geht nun an Entwick­lungs­länder. Oscars gehen an „Nomad­land“ der in China gebo­renen Film­ma­cherin Chloé Zhao. SRF.ch Geimpfte Ameri­kaner (US-Impf­pass) können in EU urlauben. NPO.nl