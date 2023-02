Was in der Schweiz und anderswo berichtet wurde – 28.02.2023

Im Internet mitge­hört und mitge­schrieben von Wilhelm Tell



Brasi­lien – Erst­mals seit 2020 findet im brasi­lia­ni­schen Rio de Janeiro der Karneval wieder ohne pande­mie­be­dingte Einschrän­kungen statt. Stadt­prä­si­dent Eduardo Paes übergab am Freitag den Stadt­schlüssel an Karne­vals­könig Rei Momo. Der Karneval ist wieder mit all seinen Facetten zurück: Hunderte «Blocos» – das sind Samba- und andere Musik­gruppen – sollen in den kommenden Tagen durch die Strassen Rios ziehen. Die Stadt­ver­wal­tung hat 445 Umzüge geneh­migt. Zehn­tau­sende Zuschauer auf der Tribüne sowie Millionen vor dem Fern­seher dürften das Fest verfolgen. Der Karneval von Rio ist die grösste Party der Welt, die Tourismus-Agentur Riotur erwartet bis zu 5.5 Millionen Karne­vals­fans in der Stadt. Es ist das erste Karne­vals­fest in Rio de Janeiro ohne pande­mie­be­dingte Einschrän­kungen seit 2020. Bürger­meister Paes hatte den Stras­sen­kar­neval wegen der Corona-Pandemie in den vergan­genen Jahren abge­sagt. Nur die Umzüge im Sambo­drom gab es im April 2022. SRF.ch

Bulga­rien – Bulga­rien verschiebt Euro-Einfüh­rung. Bulga­rien wird den Euro nicht schon im nächsten Jahr einführen können, was eigent­lich beab­sich­tigt war. NOS.nl

China – Spit­zen­di­plomat Wang Yi hat die Verei­nigten Staaten wegen des Ballon­vor­falls Anfang dieses Monats ange­griffen. Auf der Sicher­heits­kon­fe­renz in München nannte Wang das Vorgehen der Ameri­kaner „hyste­risch“ und „absurd“. „Es gibt so viele Ballons auf der Welt, werden die USA sie alle abschiessen?“. NOS.nl

Deutsch­land – Wach­sender Wider­stand. Zutei­lung von Geflüch­teten bringt deut­sches Dorf an den Anschlag. Seit vor drei Wochen bekannt wurde, dass im 500-Seelen-Dorf Upahl (Nord­west­meck­len­burg) eine Contai­ner­sied­lung für 400 Geflüch­tete aus Syrien und Afgha­ni­stan gebaut wird, reissen die Proteste nicht mehr ab. «Wir sind nicht rechts, wir sind Bürger.», skan­dieren die Menschen vor dem Kreis­ge­bäude. Es sind Einwohner aus Upahl, die sich nicht in die rechts­extreme Ecke gedrängt sehen wollen. Doch sie fühlen sich über­fahren. «Es ist ja auch richtig, dass man hilft. Aber die grosse Menge ist für unser kleines Dorf einfach zu viel. Wir haben Angst, dass wir über­rannt werden», sagt Renate Rahn, die ihr ganzes Leben in Upahl gewohnt hat. Im Dorf, gut 20 Kilo­meter südwest­lich von Wismar an der Ostsee­küste, gibt es weder eine Bäckerei noch einen Banko­maten. Auf Holz­schil­dern und Lein­tü­chern drückt sich das ganze Unbe­hagen, die Angst vor dem Unbe­kannten, dem Fremden aus. Dass in Upahl eine Asyl­un­ter­kunft gebaut wird, hat vor drei Wochen der Kreistag in einem Eilan­trag beschlossen. Das 30’000 Quadrat­meter grosse Land­stück im Gewer­be­ge­biet, keine 500 Meter von den Einfa­mi­li­en­häu­sern, ist bereits planiert. Nächste Woche werden die ersten Container gelie­fert. 400 Geflüch­tete sollen ab März einziehen, vor allem Geflüch­tete aus Syrien und Afgha­ni­stan. Die Gemeinde sei weder vorab infor­miert noch gefragt worden, ärgert sich Werner Pitschke. «Wo bleibt die Demo­kratie?», steht auf dem Lein­tuch, das am Gartentor seines Hauses hängt. Landrat Tino Scho­mann (CDU) räumt ein, dass alles sehr kurz­fristig entschieden worden sei. Doch seit die Flücht­lings­zahlen rasant zunehmen, müsse er jede Woche 20 bis 30 Menschen irgendwo unter­bringen. Die Gemein­schafts­un­ter­kunft in Wismar mit 340 Plätzen sei voll. Seit November werden auch die Sport­hallen zur Unter­brin­gung genutzt. «400 Geflüch­tete auf 500 Einwohner, das passt natür­lich nicht», gibt Scho­mann zu. Aber das Land­stück gehört dem Land­kreis und eine Option auf eine Container-Liefe­rung lief Ende Januar aus. «Wir wussten nicht, wann wir die nächsten Container bekommen, die Liefer­fristen liegen bei 10 bis 12 Wochen.» In eiligst einbe­ru­fenen Bürger­ver­samm­lungen versuchten die Behörden, die Wogen zu glätten. Doch viele Fragen blieben offen. Wie viele Menschen dann wirk­lich kommen, wie lange sie bleiben, wie die Betreuung der Geflüch­teten aussehen wird. «Wir haben hier die Inte­gra­tion nicht, die sie eigent­lich verdienen. Sei es schu­lisch oder um unsere Sprache lernen zu können», ist Anwohner Bernd Wien über­zeugt. Er fordert von der Regie­rung einen Aufnah­me­stopp. Es sind Forde­rungen, die bei Landrat Tino Scho­mann auf Anklang stossen. Man müsse die Gesell­schaft mitnehmen, damit die Akzep­tanz, die Bereit­schaft zu helfen, nicht verloren gehe. «Es ist das Schlimmste, in einer Demo­kratie keine Perspek­tive zu haben», betont Scho­mann. Man müsse steuern und begrenzen. «Das muss der Bund tun.» Der von Innen­mi­nis­terin Nancy Faeser orga­ni­sierte Flücht­lings­gipfel am Donnerstag war jedoch uner­giebig. Länder, Städte und Gemeinden erhalten keine weiteren Hilfen, werden mit Flos­keln und Bana­li­täten hinge­halten. So werden die Proteste nicht abreissen. Nicht in Upahl, nicht anderswo.

● Flug­hafen-Streik in Deutsch­land: 300’000 Passa­giere betroffen. Rund 2340 Flüge fallen wegen des Warn­streiks aus. Die deut­sche Gewerk­schaft Verdi fordert bessere Löhne und Bedin­gungen. SRF.ch

● Zum Auftakt der Münchner Sicher­heits­kon­fe­renz haben Bundes­kanzler Scholz und der fran­zö­si­sche Präsi­dent Macron ihre Unter­stüt­zung für die Ukraine bekräf­tigt. Scholz meinte, nicht die inter­na­tio­nalen Waffen­lie­fe­rungen verlän­gerten den Krieg – das Gegen­teil sei der Fall. Macron sagte, er sehe zurzeit keine Möglich­keit, mit Russ­land zu verhandeln.

● Die Münchner Sicher­heits­kon­fe­renz ist mit einem Appell für höhere Mili­tär­aus­gaben in Europa zu Ende gegangen. Die Konfe­renz stand in diesem Jahr ganz im Zeichen des Ukraine-Krieges. Hoch­ran­gige EU-Vertreter haben ange­kün­digt, die Rüstungs­pro­duk­tion in den Mitglieds­staaten anzu­kur­beln, um der Ukraine mehr Muni­tion liefern zu können.

● In Cottbus wird heute nach zwei Corona-Jahren wieder ohne Auflagen Karneval gefeiert. Daran betei­ligen sich rund 3000 Narren, auch von Karne­vals­ver­einen aus Berlin und Sachsen. RBB.de

● Immer mehr Waffen für die Ukraine sei der falsche Weg, sagt der deut­sche Philo­soph Olaf Müller (56). Er plädiert für einen prag­ma­ti­schen Pazi­fismus, selbst jetzt. Müller, Olaf: Pazi­fismus. Eine Vertei­di­gung [Was bedeutet das alles?] Origi­nal­aus­gabe, 116 S., ISBN: 978–3‑15–014354‑4, €6.-, Reclam-Verlag. Es könnte eine so starke Eska­la­tion in Gang kommen, an deren Ende Europa in Schutt und Asche liegt.

● Die öster­rei­chi­sche Schau­spie­lerin Nadja Tiller ist tot. Sie starb im Alter von 93 Jahren in Hamburg. Tiller gehörte zu den bedeu­tendsten deutsch­spra­chigen Schau­spie­le­rinnen der 1950er- und 60er-Jahre. Sie war in über 120 Filmen und Serien zu sehen. Zu ihren bekann­testen Filmen gehört «Das Mädchen Rose­marie», in dem Tiller die Rolle einer Edel­pro­sti­tu­ierten spielte. SRF.ch

Grie­chen­land – Vertei­di­gungs­mi­nister Takis Theo­do­ri­kakos hat gegen­über dem TV-Sender Skai gesagt, die grie­chi­sche Regie­rung wolle den Grenz­zaun zur Türkei am Evros um 35 km verlän­gern. Der neue Zaun soll in etwa zehn Monaten fertig sein. Die Kosten dafür bezif­ferte Takis Theo­do­ri­kakos auf rund 100 Millionen Euro. Die EU lehnt Zäune kathe­go­risch ab und verwei­gert Zuschüsse. SRF.ch

Italien – Nied­rig­wasser in Venedig: Gondeln liegen im Schlamm. ORF.at

Korea – Südkorea und die USA haben ihre Manöver wieder voll aufge­nommen. Die einfluss­reiche Schwester des nord­ko­rea­ni­schen Macht­ha­bers Kim Jong Un, Kim Yo Jong, warnt unter­dessen die USA davor, weiter stra­te­gi­sche Waffen­sys­teme zur korea­ni­schen Halb­insel zu schi­cken. Nord­korea hat in der Nacht erneut zwei ballis­ti­sche Raketen in Rich­tung Japa­ni­sches Meer abge­feuert. SRF.ch

Mada­gaskar – Am Diens­tag­nach­mittag wird «Freddy» auf die Ostküste von Mada­gaskar treffen. Mit erwar­teten Wind­spitzen von knapp 200 km/h ist dies ein tropi­scher Wirbel­sturm der Kate­gorie 3. Über­schwem­mungen und Erdrut­sche sind zu erwarten. Bereits im Januar forderte der schwä­cher einge­stufte Sturm «Cheneso» in Mada­gaskar Todes­opfer. SRF.ch

Nieder­lande – ASML Holding, der welt­weit grösste Anbieter von Maschinen zur Chip­her­stel­lung, beschul­digte einen ehema­ligen Mitar­beiter in China, Daten von einem gemeinsam genutzten Lauf­werk gestohlen zu haben, was zu einem mögli­chen Verstoss gegen bestimmte Export­kon­troll­be­stim­mungen führte. Der Vorwurf wurde im am Mitt­woch veröf­fent­lichten Jahres­be­richt 2022 des Unter­neh­mens erhoben. Es kommt daher, dass die nieder­län­di­sche und die japa­ni­sche Regie­rung Berichten zufolge Vorschriften erar­beiten, um die Exporte ihrer Litho­gra­fie­ge­räte für das tiefe Ultra­vio­lett (DUV) nach China zu beschränken. Die China Semi­con­ductor Industry Asso­cia­tion (CSIA), die führende Handels­gruppe der Chip­in­dus­trie des Landes, sagte in einer Erklä­rung, dass die Verei­nigten Staaten, die Nieder­lande und Japan aufhören sollten, das vorge­schla­gene Export­verbot voran­zu­treiben. Wenn China keine Immersions-DUV-Litho­grafie impor­tieren kann, wird es keine 28-nm-Chips herstellen können, die in Unter­hal­tungs­elek­tronik­pro­dukten und Auto­mo­bilen weit verbreitet sind. Ein Arbeiter hatte Daten von Team­center, einem Programm von Siemens, entnommen. Das Programm ermög­liche den gemein­samen Zugriff auf ein einziges Repo­si­tory aller produkt­be­zo­genen Kennt­nisse, Daten und Prozesse. NPO.nl

Öster­reich – Zu einer Premiere ist es auf dem Flug­hafen Inns­bruck gekommen. Ein Flug­zeug der chine­si­schen Luft­streit­kräfte mit 40 Soldaten an Bord setzte auf der Lande­bahn auf. Die Chinesen nehmen an einem mili­tä­ri­schen Wett­kampf im Tiroler Hoch­ge­birge teil. ORF.at

Polen – Terri­to­ri­al­ver­tei­di­gung: Fürs Vater­land gehen sie in ihrer Frei­zeit in die Armee. Zur Vertei­di­gung setzt Polen auf Frei­wil­lige. Eine Truppe zwischen Zivil­schutz und Auffang­be­cken für radi­kale Para­mi­li­tärs. Image­pflege ist wichtig für die Armee zur Terri­to­ri­al­ver­tei­di­gung, polnisch Wojska Obrony Tery­to­ri­alnej (WOT). Bei der vor sechs Jahren gegrün­deten Frei­wil­li­gen­truppe gibt es sogar ein eigenes Rap-Duo: «Immer bereit, immer in der Nähe. Treu zur geliebten Heimat bis zum Ende», singen die beiden Wochen­end­sol­daten. Patrio­tismus ist wichtig bei der Rekru­tie­rung neuer Frei­wil­liger. Dazu gehört auch, dass die Frei­wil­ligen das legen­däre Zeichen des polni­schen Wider­stands tragen dürfen: die Kotwica – ein Anker, der während des Zweiten Welt­kriegs als Symbol der Unter­grund­armee diente. Mindes­tens ein Wochen­ende im Monat verbringt der Vater von zwei Kindern in Uniform. Der Sold beträgt 25 Franken pro Tag. «Der Dienst ist ein Opfer. Aber ich weiss, dass ich damit Gutes tue», sagt Peszko. Ganz beson­ders prägend für ihn war der letzte Winter, als Hundert­tau­sende aus der Ukraine flüch­teten und über die Grenze kamen. Peszko half damals, Trans­porte und Schlaf­plätze zu orga­ni­sieren. Der Ukrai­ne­krieg und die vielen Flücht­linge habe der Terri­to­ri­al­ver­tei­di­gung so viele Einsätze beschert wie noch nie, sagt Oberst Michal Malyska. «Und wir hatten viele Frei­wil­lige, die sich bei uns gemeldet haben.» Die kann die Terri­to­ri­al­ver­tei­di­gung gebrau­chen. Als die natio­nal­kon­ser­va­tive Regie­rung die Truppe 2017 grün­dete, wollte sie innert zwei Jahren 50’000 Frei­wil­lige rekru­tieren. Sechs Jahren später sind es erst 36’000. Dafür sei die Terri­to­ri­al­ver­tei­di­gung eigent­lich nicht gedacht, wider­spricht Sicher­heits­ana­lyst Marek Swier­c­zynski des polni­schen Analy­se­zen­trums Poli­tyka Insight. Dass die Truppe als eine Art Zivil­schutz einge­setzt wird, sei eine Folge des Perso­nal­man­gels bei Feuer­wehr, Grenz­schutz und Rettungs­kräften. «Als die Natio­nal­kon­ser­va­tiven 2015 an die Macht kamen, wollten sie mit der Frei­wil­li­gen­truppe eigent­lich die polni­sche Bevöl­ke­rung wehr­hafter machen», sagt Swier­c­zynski. Zudem hätten sich damals, während der Flücht­lings­krise, ziem­lich radi­kale para­mi­li­tä­ri­schen Gruppen gebildet. «Die Regie­rung wollte ihnen ein Betä­ti­gungs­feld bieten, um sie besser kontrol­lieren zu können», erklärt der Sicher­heits­ana­lyst. «Wahr­schein­lich war das eine kluge Entschei­dung.» Ausserdem ist Swier­c­zynski über­zeugt, dass die Frei­zeit­sol­daten in einem Krieg etwas ausrichten können. Das zeigten die Terri­to­ri­al­kräfte in der Ukraine, die dort eine wich­tige Rolle gegen die Russen spielten. Den polni­schen Berufs­mi­li­tärs passte die Frei­wil­li­gen­truppe zu Beginn nicht. «Die Berufs­sol­daten waren neidisch, dass die Frei­wil­ligen besser ausge­rüstet wurden als sie, dass sie neue Fahr­zeuge und Trai­nings­zen­tren erhielten», erklärt Swier­c­zynski. Inzwi­schen habe sich das Konkur­renz­denken gelegt. Die Terri­to­ri­al­ver­tei­di­gung hat sich Respekt verschafft. Das spürt auch Gefreiter Peszko: «Als ich zur Armee kam, nannte man uns Schma­rotzer. Heute höre ich: ‹Danke, dass es euch gibt.›»

● US-Präsi­dent Joe Biden besuchte nach seiner Visite in Kiew das Nato-Mitglied Polen, wo er in Warschau unter anderem Präsi­dent Andrzej Duda trifft. Spätes­tens seit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs ist Polen ein zentraler Akteur in der Nato: «Polen ist inzwi­schen ein Eckpfeiler der Nato geworden», sagt der diplo­ma­ti­sche Korre­spon­dent von SRF, Fredy Gsteiger. Zwar sei die Macht­hier­ar­chie in der Nato nach wie vor klar: An der Spitze stehen mit grossem Abstand, laut Gsteiger, die USA, danach kommen Frank­reich und Gross­bri­tan­nien, die beide Atom­mächte sind und früher sei nach ihnen Deutsch­land gekommen. Deutsch­land war ein Front­staat zur dama­ligen DDR. «Inzwi­schen hat aber Polen mili­tä­risch Deutsch­land sowie Italien, Spanien und Kanada über­holt.» Polen ist 1999 der Nato beigetreten. SRF.ch

Russ­land – Russ­land will Nord-Stream-Explo­sionen unter­su­chen lassen. Man geht von Sabo­tage aus und verlangt eine unab­hän­gige Unter­su­chung der UNO. SRF.ch

● Während die Ukro­nazis auf Symbole aus der Ära der ethni­schen Säube­rungen unter Stepan Bandera (1909–1959) zurück­greifen, beziehen sich die auf russi­schen Fahr­zeugen abge­bil­deten Zeichen auf die Herkunft: Z: Streit­kräfte aus dem Mili­tär­be­zirk West; (Z umrahmt): Streit­kräfte von der Krim; O: Streit­kräfte aus Belarus; V: Russi­sche Mari­ne­infan­terie; X: Streit­kräfte aus Tsche­tsche­nien; A: Spezi­al­kräfte. Im Januar 2010 verlieh der pro-ameri­ka­ni­sche Präsi­dent Wiktor Juscht­schenko Bandera den Ehren­titel Held der Ukraine. Minis­ter­prä­si­dentin Julia Timo­schenko stimmte zu. Es gibt wieder Hunderte nach ihm benannte Strassen, viele lebens­grosse Statuen und Büsten, einige monu­men­tale Denk­mäler sowie mehrere Museen zu seinen Ehren. In der Ostukraine, in Polen, Russ­land und Israel gilt er als Verbre­cher und NS-Kolla­bo­ra­teur. Dies führte zur Grün­dung der Volks­rep­b­liken im Donbass. Banderas Grab in München wurde in der Nacht auf den 17. August 2014 verwüstet. VESTI.ru

● Und das sollte jedem klar sein, erklärte der russi­sche Präsi­dent Wladimir Putin am 21.2. in seiner Rede zur Nation. „Je mehr west­liche Lang­stre­cken­sys­teme in der Ukraine eintreffen, desto weiter müssen wir die Bedro­hung von unseren Grenzen zurück­drängen. Das ist selbst­ver­ständ­lich!“ Der russi­sche Präsi­dent hat auch ange­kün­digt, den Vertrag New Start auszu­setzen, der die Atom­waf­fen­ar­se­nale Russ­lands und der USA begrenzt. SRF.ch

Schweiz – Zugersee ist wegen Burgun­der­blut­alge rötlich verfärbt.

● Konkur­renz für Kostüm­ver­leihe. «Online kostet das Kostüm nur sieben Franken». Der Online­handel macht den Kostüm­ver­leihen das Leben schwer. Der erhoffte Aufwind nach der Pandemie blieb aus.

● Russi­sche und ukrai­ni­sche Ballett-Tanzende stehen in Zürich gemeinsam auf einer Bühne und tanzen gegen den Krieg.

● Randale in Zürich und Basel. Gewalt an Poli­zisten – ein Problem spitzt sich zu: Kürz­lich kam es in zwei Städten zu Ausschrei­tungen mit Angriffen auf Ordnungs­kräfte. Ein Trend, der seit Jahren zunimmt. SRF.ch

Serbien – Serbien sieht Russ­lands Krieg als Revanche für 8 Jahre ukrai­ni­schen Krieg gegen den Donbass, wo kaum mehr ein Haus steht. Da Belgrad die einzige Stadt Europas ist, wo russi­sche Flug­zeuge landen können und Serbien das einzige Land, wo Russen ohne Visum einreisen können, treffen sich vor allem in Belgrad und Novi Sad Kriegs­be­für­worter und ‑gegner. Auch die verwandte Sprache macht vieles für russi­sche Einwan­derer einfa­cher. Präsi­dent Vučić versucht den Spagat zwischen Russ­land und EU. SRF.ch

Spanien – Der Getrei­de­kor­ridor aus der Ukraine funk­tio­niert. Aller­dings geht der Gross­teil der Exporte nicht nach Afrika oder in arme Länder Asiens. Zu den fünf grössten Impor­teuren gehören drei euro­päi­sche Länder, vor allem Spanien fürs Schwei­ne­futter, sowie China und die Türkei. Dorthin gehen 60 % aller Exporte. VESTI.ru

● Zwei führende spani­sche Verkehrs­be­amte sind wegen einer verpatzten Bestel­lung neuer Nahver­kehrs­züge, die fast 260 Millionen Euro gekostet haben, zurück­ge­treten. Die Züge passen nicht in Tunnels in den nörd­li­chen Regionen Astu­riens und Kantabriens. Der Chef des spani­schen Bahn­be­trei­bers Renfe, Isaías Táboas, und die Staats­se­kre­tärin für Verkehr, Isabel Pardo de Vera, haben ihre Ämter inzwi­schen nieder­ge­legt. BBC.uk

Südafrika – Gemein­same russisch-chine­sisch-südafri­ka­ni­sche Manöver bei Durban. SABC.za

Syrien – Die Präsi­dentin des Inter­na­tio­nalen Roten Kreuzes war im Nord­osten Syriens. Sie fordert die Ausset­zung von Sank­tionen. SRF.ch

● Nach einem Anschlag der Terror­miliz Isla­mi­scher Staat (IS) ist die Zahl der Todes­opfer nach Angaben von Akti­visten auf mindes­tens 68 gestiegen. ORF.at Allein in Syrien seien 8.8 Millionen Menschen von den Folgen des Erdbe­bens betroffen, schreibt die stell­ver­tre­tende UNO-Syri­en­be­auf­tragte rund zwei Wochen nach dem Beben. Bisher sind 46’000 Todes­opfer in der Türkei und in Syrien bestätigt.

● Israe­li­sche Luft­an­griffe auf Ziele in Syrien. SRF.ch

Tsche­chien – Gene­ral­stabs­chef Karel Rehka hat sich besorgt darüber gezeigt, dass sich der Ukraine-Krieg zu einem Krieg in Europa zwischen Russ­land und der NATO ausweiten könnte. Das sei „nicht undenkbar“, sagte der 48-Jährige heute in Prag. Er mahnte, dass die Berufs­armee seines Landes dafür nicht gerüstet sei. ORF.at

Türkei – Elf Tage nach dem Erdbeben wurden in der Türkei einige weitere Menschen gerettet. Ein 12-jähriger Junge wurde lebend nach 260 Stunden gefunden. Die Zahl der Todes­opfer in der Türkei liegt bei 38’044. In Syrien bei 6000.

● Aufgrund der Hinweise der Hunde wurde am 18. Februar eine weitere Person lebend aus den Trüm­mern gezogen. Die meisten Rettungs­ak­tionen gehen nun zu Ende. NOS.nl

● Knapp zwei Wochen nach den verhee­renden Erdbeben sind die Rettungs­ein­sätze in fast allen betrof­fenen Provinzen der Türkei einge­stellt worden. Die Betrof­fenen mieten private Kräne, um ihre Habse­lig­keiten aus den Häusern zu holen. Demnächst soll gross­flä­chig alles abge­rissen werden, um rasch neue Quar­tiere zu bauen. TRT.tr

Ukraine – Ange­sichts der schweren Kämpfe in der ostukrai­ni­schen Stadt Bachmut hat die Regie­rung die Einwohner am Freitag zur Flucht aufge­for­dert. Die Stadt steht prak­tisch unter russi­schem Dauer­be­schuss. Von den einst 70’000 Einwoh­nern dürften sich nur noch wenige tausend in der Stadt befinden. ORF.at

● Kinder­wunsch­kli­niken bieten Mili­tär­an­ge­hö­rigen die Möglich­keit, ihr Sperma kostenlos einfrieren zu lassen, falls ihnen an der Front etwas zustösst. NOS.nl

● Der briti­sche Vertei­di­gungs­mi­nister Ben Wallace schliesst für seine Regie­rung eine rasche Liefe­rung von modernen Kampf­jets an die Ukraine aus. Nach Kampf­pan­zern und Kampf­jets hat die Ukraine auf der Münchner Sicher­heits­kon­fe­renz den west­li­chen Verbün­deten einen neuen Waffen­wunsch für den Kampf gegen Russ­land präsen­tiert. Vize­re­gie­rungs­chef Olex­ander Kubrakow forderte gestern Abend Streu­mu­ni­tion und Phos­phor­bomben – der Einsatz beider Waffen ist welt­weit verboten. Femi­nistin Schwarzer und Abge­ord­nete Wagen­knecht fordern Frie­dens­ver­hand­lungen zwischen Ukraine und Russ­land. Man müsse Selenski sagen „Geld und Waffen gibts erst wieder, wenn du dich mit Russ­land zu Frie­dens­ver­hand­lungen an den Tisch setzt. CIA Chef Burns fordert rasch möglichst viele Kampf­jets für die Ukraine, um den Krieg auszu­weiten. ORF.at

● Bundes­aus­sen­mi­nis­terin Baer­bock hat die chine­si­sche Ankün­di­gung begrüsst, einen Frie­dens­plan für die Ukraine vorzu­legen. RBB.de

● Neun der zwölf Rettungs­wagen, die Mitte Februar auf dem Ball­haus­platz vom Wiener Erzbi­schof Kardinal Chris­toph Schön­born gesegnet und auf den Weg geschickt worden sind, sind gestern in Kiew ange­kommen. ORF.at

● Nur ein paar wenige wich­tige Vertraute und ein paar hand­ver­le­sene Jour­na­listen waren dabei, als der US-Präsi­dent bei strah­lendem Wetter in der ukrai­ni­schen Haupt­stadt Kiew eintraf. Er brachte das Verspre­chen weiterer Mili­tär­hilfe mit, im Umfang einer halben Milli­arde Dollar. SRF.ch

Der frühere russi­sche Präsi­dent Dmitri Medwedew, der stell­ver­tre­tender ● Vorsit­zender des Sicher­heits­rates ist, bestä­tigte über seinen Tele­gram-Kanal, dass Biden für seinen Besuch Sicher­heits­ga­ran­tien aus Moskau erhalten hatte.

● Vor 9 Jahren. Im Januar und Februar 2014 führten Zusam­men­stösse in Kiew zum Tod von 120 Demons­tranten und Poli­zisten. Die ersten Demons­tranten wurden vom 19. bis 22. Januar bei heftigen Zusam­men­stössen in der Hrus­hevsky-Strasse getötet. Daraufhin besetzten Demons­tranten Regie­rungs­ge­bäude im ganzen Land, und die Regie­rung Asarow trat zurück. Die tödlichsten Zusam­men­stösse fanden vom 18. bis 20. Februar statt, als die Ukraine die schwerste Gewalt seit ihrer Unab­hän­gig­keit erlebte. Tausende Demons­tranten rückten auf das Parla­ment zu und wurden von Unbe­kannten beschossen. Am 21. Februar unter­zeich­neten Präsi­dent Janu­ko­witsch und die parla­men­ta­ri­sche Oppo­si­tion eine Verein­ba­rung über eine Über­gangs­re­gie­rung der Einheit. Die Polizei verliess das Zentrum von Kiew an diesem Nach­mittag und die Demons­tranten über­nahmen die Kontrolle. Janu­ko­witsch floh am Abend aus der Stadt. Am nächsten Tag, dem 22. Februar, stimmte das ukrai­ni­sche Parla­ment dafür, Janu­ko­witsch seines Amtes zu entheben. Er lebt seither in Russ­land. VESTI.ru

Ungarn – Vier Mitglieder einer Gruppe, die in den Tagen zuvor offenbar ohne vorhe­rige Provo­ka­tion Menschen auf den Strassen der unga­ri­schen Haupt­stadt ange­griffen hatten, seien am Samstag fest­ge­nommen worden, teilte das Poli­zei­prä­si­dium Buda­pest (BRFK) mit. Bei den Angrei­fern handelte es sich offenbar um Links­extre­misten, meist Ausländer, die Passanten angriffen, weil sie als rechts­extrem wahr­ge­nommen wurden. KR.hu

● Chinas Topdi­plomat Wang Yi in Buda­pest. Auf der Tages­ord­nung der Gespräche sollen laut dem Spre­cher des unga­ri­schen Aussen­amtes, Mate Paczolay, die Zusam­men­ar­beit zwischen China und den Ländern Mittel­eu­ropas sowie die stra­te­gi­sche Part­ner­schaft zwischen China und Ungarn stehen. ORF.at

USA – Ein Hobby-Club in den USA hat auf seinem Blog einen ihrer Ballone als vermisst gemeldet. Dies, nachdem die US-Luft­waffe mehrere uniden­ti­fi­zierte Flug­ob­jekte abge­schossen hat. Amateur-Höhen­bal­lone könnte demnach eine Erklä­rung für die unbe­kannten Flug­ob­jekte sein, die über Nord­ame­rika abge­schossen wurden.

● Seit der Pandemie sind die Beschwerden über Ratten in der Metro­pole explo­diert. New Yorks Bürger­meister verspricht Abhilfe. SRF.ch ● Wenn Amerika von Demo­kratie spricht, meint es Ameri-Kratie, die auf Hege­monie, Mobbing und Domi­nanz aufge­baut ist. US-Poli­tiker folgen den egois­ti­schen Doktrinen von „America first“ und „winner takes all“. Die Verei­nigten Staaten stellen ihre eigenen Inter­essen über alle anderen und üben will­kür­lich den Sank­ti­ons­stab gegen dieje­nigen aus, die nicht gehor­chen. Es hat syste­ma­ti­sche Sank­tionen gegen den Iran, Syrien, Kuba und Vene­zuela verhängt und gezielt Dritte ins Visier genommen, die nicht nur die Wirt­schaft und Lebens­grund­lagen dieser Nationen gefährdet, sondern auch die globale Wirt­schafts­ord­nung ernst­haft gestört haben. Im Streben nach Eigen­in­ter­essen war Uncle Sam nicht einmal sanft zu seinen Verbün­deten. Während die EU inmitten der Ukraine-Krise von einer Ener­gie­krise heim­ge­sucht wird, haben die Verei­nigten Staaten ein Vermögen gemacht, indem sie teures ameri­ka­ni­sches verflüs­sigtes Erdgas (LNG) nach Europa expor­tiert haben. Um seine Ferti­gungs­in­dus­trie zu fördern, verab­schie­dete Washington ein wegwei­sendes 430-Milli­arden-Dollar-Klima‑, Steuer- und Gesund­heits­ge­setz, den Infla­tion Reduc­tion Act, das Europa mit Deindus­tria­li­sie­rung bedroht. Die soge­nannte „regel­ba­sierte inter­na­tio­nale Ordnung“, die sie betont und zu deren Aufrecht­erhal­tung sie andere zwingt, ist nichts anderes als eine inter­na­tio­nale Ordnung, die auf von Washington aufge­stellten Regeln basiert. Die Verei­nigten Staaten haben lange Zeit die Grund­prin­zi­pien des Völker­rechts igno­riert und haben Kriege gegen souve­räne Staaten geführt. Es stand den Verhand­lungen über ein Proto­koll zum Über­ein­kommen über biolo­gi­sche Waffen allein im Weg. Man beschleu­nigte Waffen­tests und mili­tä­ri­sche Übungen im Welt­raum, was ernst­haft gegen das Konzept der fried­li­chen Nutzung des Welt­raums verstösst. Der Gefan­ge­nen­miss­brauchs­skandal des Gefan­ge­nen­la­gers Guan­ta­namo Bay verstösst gegen die Folter­kon­ven­tion; Einsei­tige Sank­tionen gegen Länder wie Iran und Syrien verstossen gegen die Bestim­mungen des UN-Ausschusses für wirt­schaft­liche, soziale und kultu­relle Rechte. Ein WTO-Bericht zeigt, dass die Verei­nigten Staaten zwei Drittel der Verstösse der Orga­ni­sa­tion verur­sa­chen. Jetzt erntet es weiterhin Vorteile, indem es seine Verbün­deten dazu zwingt, das Feuer des Ukraine-Konflikts anzu­fa­chen. „Wenn im frühen 21. Jahr­hun­dert eine Macht die Welt­herr­schaft anstrebte, andere unter Druck setzte und Regeln miss­ach­tete, dann waren es die Verei­nigten Staaten“, kommen­tierte die New York Times. Jahre­lang haben die Verei­nigten Staaten in Latein­ame­rika poli­ti­sche Unruhe gestiftet, am soge­nannten „Arabi­schen Früh­ling“ mitge­wirkt und Farb­re­vo­lu­tionen in Eura­sien ange­zet­telt. Seine Unruhe hat zu enormen huma­ni­tären Kata­stro­phen geführt und sogar Terro­rismus und Extre­mismus hervor­ge­bracht. Mit Wirt­schafts­em­bargos, mili­tä­ri­schen Inter­ven­tionen und Regime­wech­seln bestraft Washington jedes unge­hor­same Land. In seinem Buch America’s Dead­liest Export: Demo­cracy schrieb der US-Autor William Blum (1933–2018), dass die Verei­nigten Staaten seit dem Ende des Zweiten Welt­kriegs versucht haben, mehr als 50 auslän­di­sche Regie­rungen zu stürzen, von denen die meisten demo­kra­tisch gewählt wurden, und sich grob einge­mischt bei demo­kra­ti­schen Wahlen in mindes­tens 30 Ländern und versuchte, mehr als 50 auslän­di­sche Führer zu ermorden. (America’s Dead­liest Export: Demo­cracy – The Truth About US Foreign Policy and Ever­y­thing Else. Zed Books. ISBN 1–78032-445–6, $14.95 (researchgate.net) CGTN.cn

● Ehema­liger US-Präsi­dent Carter bricht medi­zi­ni­sche Behand­lung ab. Nach mehreren Spital­auf­ent­halten will der 98-Jährige seine verblei­bende Zeit im Kreis seiner Familie verbringen. SRF.ch ● Flug­ob­jekte wie Ballons fliegen in einer Höhe von bis zu 36 Kilo­me­tern, also in der Stra­to­sphäre. Beson­ders häufig handelt es sich dabei um Wetter­bal­lons. Laut US-Wetter­dienst wird im Schnitt zweimal täglich von 900 Stand­orten welt­weit ein Wetter­ballon gestartet, das entspricht mehr als 600’000 jähr­lich. Rund 20 Prozent der Mess­in­stru­mente werden wieder­ge­funden. ORF.at

VAE – Der Flug­hafen von Dubai in den Verei­nigten Arabi­schen Emiraten hat im vergan­genen Jahr mehr als doppelt so viele Gäste begrüsst wie im Vorjahr. Im gesamten Jahr 2022 seien knapp 66,1 Millionen Passa­giere verzeichnet worden, erklärte der Airport heute – im Jahr davor waren es rund 29,1 Millionen Menschen. Ein Grund für die Zahlen sei auch ein riesiger Anstieg der Gäste aus Russ­land. ORF.at

Zypern – Letzten Sonntag hat die Repu­blik Zypern einen neuen Präsi­denten gewählt. Neu führt der Konser­va­tive Nikos Chris­to­doulidis die Regie­rung des grie­chi­schen Teils auf der geteilten Insel. Sein Gegner bei der Wahl hatte ausdrück­lich eine Wieder­ver­ei­ni­gung mit dem türki­schen Nord­teil der Insel gefor­dert. Mögli­cher­weise könnte der neue Präsi­dent auf eine auch von Ankara gefor­derte Zwei-Staaten-Lösung einschwenken. SRF.ch

