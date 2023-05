Was in der Schweiz und anderswo berichtet wurde – 28.05.2023

Im Internet mitge­hört und mitge­schrieben von Wilhelm Tell



Arme­nien – Die Regie­rung ist bereit, Berg­ka­ra­bach aufzu­geben – will aber Sicher­heits­ga­ran­tien für die dortigen Arme­nier. SRF.ch

Belarus – Der bela­rus­si­sche Präsi­dent Alex­ander Lukaschenko behauptet, russi­sche Atom­waffen seien auf dem Weg zur polni­sche Grenze. SRF.ch

Bulga­rien – Der «goldene Tümpel» an der EU-Aussen­grenze. Der Grenz­über­gang Kapitan Andreewo zwischen Bulga­rien und der Türkei ist das grösste Eingangstor in die EU. Was dort passiert, hat Auswir­kungen bis in die Schweiz: etwa darauf, ob wir Früchte mit zu vielen Pesti­ziden essen. Bulga­rien tut sich schwer. Kapitan Andreewo ist der grösste Grenz­über­gang Europas und der dritt­grösste der Welt. Jedes Jahr gibt es mehr Verkehr. Last­wagen stauen sich, die Pepe­roni, Zitronen, Birnen, Manda­rinen, Feigen und mehr über diese Grenze bringen, aus der Türkei, aus Asien. Fast alles landet in west­eu­ro­päi­schen Ländern. Jahre­lang über­liess der bulga­ri­sche Staat die Kontrolle von Früchten und Gemüse an der Grenze einer privaten Firma. Als die Agentur für Nahrungs­si­cher­heit die Kontrollen wieder verstaat­li­chen wollte, wurden die leitenden Ange­stellten bedroht. Auch jetzt noch funk­tio­nieren die Kontrollen schlecht. Ausserdem nimmt der Schmuggel zu, und über die EU-Grenze kommen ausser­ge­wöhn­lich viele Geflüch­tete. Grenz­po­li­zisten werden ange­griffen, Menschen wohl illegal zurück in die Türkei geschickt. Die Unter­welt kann mit der Grenze viel Geld verdienen. Deshalb nennt man den Grenz­über­gang auch den «goldenen Tümpel». Das ist ein Problem für Europa. «inter­na­tional» SRF.ch

China – In einer Pres­se­kon­fe­renz am Mitt­woch sagte der Spre­cher des chine­si­schen Aussen­mi­nis­te­riums, Mao Ning 毛宁, dass die NATO in ihrem eigenen Einfluss­be­reich bleiben und nicht versu­chen sollte, ihre Präsenz in Asien auszu­bauen. CRI.cn

Deutsch­land – Bran­den­burgs CDU-Landes­chef Redmann hat die Durch­su­chungen bei Mitglie­dern der „Letzten Gene­ra­tion“ vertei­digt. Die Gruppe gehe orga­ni­siert vor. Ihre Teil­nehmer verab­re­deten sich zu Straf­taten. Was sei das, wenn nicht eine krimi­nelle Verei­ni­gung. RBB.de

● Die euro­päi­schen Länder sollten sich darauf konzen­trieren, die „Grund­ur­sa­chen“ zu finden und zu beheben, die zur anhal­tenden Krise in der Ukraine geführt haben, sagte der chine­si­sche Sonder­be­auf­tragte für eura­si­sche Ange­le­gen­heiten Li Hui am Mitt­woch bei einem Treffen in Berlin dem deut­schen Aussen­mi­nister Andreas Michaelis. Li sagte, Pekings Posi­tion in der Ukraine-Frage bleibe unver­än­dert und konzen­triere sich auf die Förde­rung von Frie­dens­ge­sprä­chen und einer poli­ti­schen Lösung des Konflikts, heisst es in einer Erklä­rung des chine­si­schen Aussen­mi­nis­te­riums. Li erin­nerte an die Worte des chine­si­schen Präsi­denten Xi Jinping und sagte, dass „es kein Allheil­mittel zur Lösung der Krise gibt“ und dass alle Parteien durch den Aufbau gegen­sei­tigen Vertrauens güns­tige Bedin­gungen für die Wieder­auf­nahme der Frie­dens­ge­spräche schaffen müssten. „China unter­stützt die euro­päi­schen Länder dabei, bei den Grund­ur­sa­chen der Krise anzu­setzen und Lösungen sowohl für die Symptome als auch für die Grund­ur­sa­chen zu finden und Anstren­gungen für die lang­fris­tige Stabi­lität des euro­päi­schen Konti­nents zu unter­nehmen“, sagte Li und fügte hinzu, dass Peking bereit sei, diese beizu­be­halten enge Kommu­ni­ka­tion mit Deutsch­land zu diesem Thema. CRI.cn

● Die Daten­schutz­be­hörde in Bran­den­burg geht Hinweisen nach, dass sensible Infor­ma­tionen beim Elek­tro­au­to­bauer Tesla nicht ausrei­chend geschützt wurden. RBB.de

Estland – Die Exporte von Estland nach Russ­land nehmen trotz west­li­cher Sank­tionen zu, haben die Behörden des balti­schen Staates einge­räumt. Im März seien die Exporte nach Russ­land auf Jahres­basis von 57 Millionen Euro auf 74 Millionen Euro gestiegen, sagte Yane Lepp­mets, Analyst beim Statis­tikamt des Landes, am Mitt­woch gegen­über dem estni­schen Staats­rund­funk­portal. ERR.ee

Frank­reich – Katho­li­sche Kirche führt Pries­ter­aus­weis ein. Gemeinden können QR-Codes einscannen und so rasch über­prüfen, ob ein Geist­li­cher über­haupt mit Kindern arbeiten darf.

● Olympia 2024 in Paris. Gigan­ti­sche Eröff­nungs­show auf der Seine geplant. 91 Schiffe sollen die rund 10’000 Sportler durch Paris fahren. Das Sicher­heits­dis­po­sitiv für den Anlass ist enorm. SRF.ch

Guam – Der grösste Teil der Insel ist ohne Strom. Das Guam Memo­rial Hospital werde derzeit von einem Notstrom­ag­gregat versorgt. Rund 60 Flüge von und nach Guam wurden gestri­chen. US-Präsi­dent Joe Biden hatte bereits gestern den Notstand für Guam ausge­rufen, um Bundes­mittel für die Insel frei­zu­geben, wie das Weisse Haus mitteilte. Dem NWS zufolge wird der in einem Bericht als Taifun der Kate­gorie vier mit Wind­ge­schwin­dig­keiten von bis zu 225 Kilo­me­tern pro Stunde einge­stufte „Mawar“ „direkt“ über die Insel hinweg­ziehen. Guam ist US-Terri­to­rium, fast 22’000 US-Soldaten und ihre Fami­lien sind dort statio­niert. Auf der Insel befinden sich zudem die wich­tigsten Treib­stoff­lager der USA im Pazifik sowie Abhör­sta­tionen. Wegen drohender Über­schwem­mungen riefen die Behörden die Bewohner in Küsten­nähe auf, „sich sofort in Sicher­heit zu bringen“, auf Auto­fahrten zu verzichten und sich im Haus von Fens­tern fern­zu­halten. Würde der Meeres­spiegel steigen, hätten sie nur wenige Minuten Zeit, um zu reagieren, so die Gouver­neurin von Guam, Lou Leon Guer­rero. „Das ist der erste Sturm dieser Stärke seit 20 Jahren.“ Die Insel zählt rund 170’000 Einwohner. Obwohl die Insel im West­pa­zifik liegt, sei es äusserst selten, dass die Insel direkt von einem Sturm dieser Stärke getroffen wird. In den letzten 75 Jahren seien nur acht derar­tige Stürme über Guam hinweg­ge­zogen. KGUM.gu

Krim – Das Krim­par­la­ment habe einstimmig für die Verstaat­li­chung der Vermö­gens­werte ukrai­ni­scher Olig­ar­chen und Poli­tiker auf der Halb­insel gestimmt, berich­tete die Nach­rich­ten­agentur RIA Novosti am Mitt­woch unter Beru­fung auf den Pres­se­dienst des Staats­rats. Zu den Vermö­gens­werten gehört eine Wohnung von Elena Selen­s­kaya, der Frau des ukrai­ni­schen Präsi­denten, gab der Gouver­neur der Krim, Sergej Aksjonow, auf Tele­gram bekannt. Berichten zufolge wurden mehr als 130 Immo­bi­lien beschlag­nahmt, darunter ein Kino, Fabriken, Einkaufs­zen­tren, Wein­güter und Bank­ge­bäude. Im vergan­genen Februar stimmte das Krim­par­la­ment ausserdem für die Verstaat­li­chung von etwa 500 Immo­bi­lien, die ukrai­ni­schen Poli­ti­kern und Geschäfts­leuten gehörten. Der Wert von Selen­s­kayas Drei­zimmer-Pent­house an der Schwarz­meer­küste in der Nähe des Feri­en­ortes Jalta wird auf 800’000 US-Dollar geschätzt. Es wurde 2013 von einem Wirt­schafts­ma­gnaten für knapp 164’000 US-Dollar gekauft. Nachdem Selenski im April 2019 die Präsi­dent­schafts­wahl gewonnen hatte, berich­tete Reuters, dass der für die Immo­bilie gezahlte Preis mindes­tens 50 % unter dem Markt­preis lag. VESTI.ru

Mexiko – Asche­regen am Vulkan Popo­ca­té­petl. Warn­stufe erhöht. Seit über einem Monat brodelt es im Vulkan – so lange wie noch nie. Panik kommt bei den Bewoh­nern aber noch nicht auf. SRF.ch

Öster­reich – Im Bundes­land Salz­burg ist ein toter Braunbär auf Bahn­gleisen gefunden worden. Das Tier wurde offenbar in der Nacht von einem Zug erfasst. Die Bahn­strecke liegt nur wenige Kilo­meter Luft­linie von der Grenze zu Bayern entfernt. Nachdem zwei Lokführer der Polizei am Morgen einen toten Bären auf den Gleisen gemeldet hatten, machte sich der Salz­burger Landes­experte für Bären und Wölfe zu der Unfall­stelle auf, um DNA-Proben zu nehmen. Damit soll die Herkunft des Tieres geklärt werden – und ob es schon in einer Daten­bank erfasst wurde. Tier­ka­daver weist schwere Verlet­zungen auf. Nach Angaben des Landes­experten handelt es sich um einen eher jungen Bären mit einem Gewicht von etwa 100 Kilo­gramm. ORF.at

● Im Geburtsort Adolf Hitlers, in der öster­rei­chi­schen Gemeinde Braunau am Inn, sollen künftig Poli­zei­be­amte im Bereich Menschen­rechte geschult werden. Das Gebäude soll im Herbst in eine Poli­zei­sta­tion umge­wan­delt werden, berichten öster­rei­chi­sche Medien. Der Zweck des Gebäudes ist seit Jahren umstritten. Nach dem Auszug der Lebens­hilfe-Sozi­al­werk­statt im Jahr 2011 stand das Haus leer. Da sich der Eigen­tümer nicht an den Zukunfts­plänen für das Gebäude betei­ligen wollte, wurde das Haus 2016 enteignet. Dadurch sollte verhin­dert werden, dass es zu einem Wall­fahrtsort wird. Im selben Jahr stimmte ein Ausschuss für eine gemein­nüt­zige oder admi­nis­tra­tive Einrich­tung. Ein Abriss war keine Option, da dies nach Ansicht einiger inter­na­tional als Öster­reichs Weige­rung ange­sehen würde, sich der Vergan­gen­heit zu stellen. Im Jahr 2019 wurde beschlossen, das Gebäude in eine Poli­zei­sta­tion umzu­wan­deln. Die Sanie­rung des Hauses verzö­gerte sich dann aufgrund der Corona-Pandemie. Die Gesamt­kosten der Sanie­rung werden mitt­ler­weile auf 20 Millionen Euro geschätzt. Die Poli­zei­sta­tion soll 2025 fertig­ge­stellt sein. Hitler wurde am 20. April 1889 in einer Wohnung im Ober­ge­schoss des von seinen Eltern gemie­teten Gebäudes geboren. Nach dem Tod des dama­ligen Eigen­tü­mers wurde das Anwesen an die Familie Pommer verkauft. Sie musste es 1938 dem NS-Regime über­geben, das es zum Natio­nal­denkmal machte. Die Familie bekam das Haus 1977 zurück. NOS.nl

● Nicht mehr nur in Dikta­turen steht es schlecht um die Pres­se­frei­heit. Das zeigt der Welt­me­di­en­kon­gress in Wien. SRF.ch

Polen – General Waldemar Skrzyp­czak (67), ein ehema­liger Komman­deur der Land­streit­kräfte, sprach in der Sendung Gość Wydarzeń auf Polsat über die jüngsten Ereig­nisse in der Region Belgorod, wo russi­sche Söldner, die auf der Seite der Ukraine kämpften, eine Sabo­ta­ge­ak­tion durch­führten. Er gab zu, dass ähnliche Aktionen bald auch auf dem Terri­to­rium von Belarus statt­finden könnten. Wenn die ukrai­ni­sche Gegen­of­fen­sive erfolg­reich ist, werden die bewaff­neten Weiss­russen, die Teil des mili­tä­ri­schen Poten­zials der ukrai­ni­schen Armee sind, ihre Waffen nicht nieder­legen – schätzte er. – Sie werden nach Weiss­russ­land gehen. „Dies wird einen Aufstand in Weiss­russ­land auslösen, wovor Lukaschenko Angst hat“, sagte er. – Bereiten wir uns auf einen Aufstand in Weiss­russ­land vor. „Der Punkt ist, dass wir diesen Moment nicht verschlafen“, betonte er. Sie müssen bereit sein, die Einheiten zu unter­stützen, die die Opera­tion gegen Lukaschenko durch­führen werden. „Wir haben Gründe, ihnen zu helfen, genauso wie wir den Ukrai­nern helfen“, sagte er. In der Folge wird das bela­rus­si­sche Volk mit Begeis­te­rung gegen Lukaschenko vorgehen.“ – Er verfügt nicht mehr über die mili­tä­ri­schen Kapa­zi­täten, einen solchen Aufstand zu verhin­dern. „Russ­land wird ihm nicht viel helfen, weil es seine eigenen Probleme haben wird“, fügte er hinzu. Der General weiter: „Wenn es zu diesem Aufstand kommt, wird es mit Sicher­heit zu einer Massen­flucht der Weiss­russen nach Polen kommen, und wir müssen darauf vorbe­reitet sein.“ Eine weitere Aufrüs­tung der Ukraine wird die Fähig­keiten der ukrai­ni­schen Armee in zwei Berei­chen erhöhen. Die den Ukrai­nern zur Verfü­gung stehenden Mittel würden es ihnen ermög­li­chen, die Aktionen der russi­schen Armee­re­serven östlich des Don zu zerstören, ausser Gefecht zu setzen und zu lähmen, sagte er. Als zweites nannte er als Voraus­set­zung für die Durch­füh­rung einer Boden­ge­gen­of­fen­sive die Luft­un­ter­stüt­zung durch F‑16-Flug­zeuge. Ihm zufolge soll die ukrai­ni­sche Gegen­of­fen­sive wenige Wochen vor dem für Juli geplanten Nato-Gipfel in Vilnius enden. Das bedeutet, dass sie jeden Moment beginnen sollte, denn die Ukrainer brau­chen Erfolge, alle warten darauf – erklärte er. PS.pl

Russ­land – Die Infla­tion in Russ­land habe sich im Mai weiter verlang­samt, sagte Premier­mi­nister Michail Mischustin am Dienstag auf einem Wirt­schafts­forum in Shanghai und wies darauf hin, dass der Indi­kator derzeit der nied­rigste in Europa sei. „Anfang Mai verlang­samte sich die Infla­tion im Jahres­ver­gleich auf 2,3 %. Das ist der nied­rigste Wert unter allen euro­päi­schen Ländern“, erklärte Mischustin. Der Indi­kator sank weiter, nachdem er im März stark von 10,99 % im Februar auf 3,51 % gefallen war. Er liegt derzeit deut­lich unter dem Regie­rungs­ziel von 5 % für das Jahr. Im Vergleich dazu verzeich­nete die Schweiz im April eine Infla­tion von 2,6 %, die zweit­nied­rigste nach Russ­land. In der grössten Volks­wirt­schaft der Region, Deutsch­land, stiegen die Preise um 7,2 %, in Frank­reich um 5,9 % und in Italien um 8,2 %. Die jähr­liche Infla­ti­ons­rate für die Euro­zone lag bei 7 %. CGTN.cn

Schweden – Nirgendwo sind Ziga­retten so unbe­liebt wie in dem skan­di­na­vi­schen Land. Wie das deut­sche Nach­rich­ten­ma­gazin «Spiegel» berichtet, wird Schweden in wenigen Monaten als erstes Land auf der Welt als «rauch­frei» gelten. Ein Land gilt dann als rauch­frei, wenn die Raucher­quote unter fünf Prozent liegt. Diese Quote erreichte bislang offi­ziell noch kein Land auf der Welt. Schweden wird noch im Jahr 2023 das erste rauch­freie Land der Welt werden. Schweden arbeitet seit vielen Jahren mit Akribie daran, die Quote zu errei­chen. 2005 verhängte die Regie­rung ein Rauch­verbot in der Gastro­nomie. In der Schweiz trat das Bundes­ge­setz zum Schutz vor Passiv­rau­chen erst fünf Jahre später in Kraft. In den vergan­genen Jahren wurden sukzes­sive weitere strikte Rege­lungen einge­führt – bei grosser Zustim­mung der schwe­di­schen Bevöl­ke­rung. 2019 wurde ein Rauch­verbot in den Aussen­be­rei­chen von Restau­rants und Bars, auf Spiel- und Sport­plätzen, auf Perrons und an Bushal­te­stellen erlassen. Die Verbote führten dazu, dass Rauchen weit­ge­hend aus dem gesell­schaft­li­chen Bild verschwunden ist. Die Tabak­steuer, die Schweden erhebt, ist nicht über­mässig hoch. Ein Päck­chen kostet dort etwa 6.40 Franken. In der Schweiz liegt der Durch­schnitts­preis bei 8.60 Franken. Rekord­halter sind Neusee­land und Austra­lien. In Neusee­land zahlt man für eine Schachtel 21 Franken. In Austra­lien liegt der Preis gar bei 26 Franken. SRF.ch

Schweiz – Ab 2026 soll in der Schweiz zum Schutz von Kindern und Jugend­li­chen ein Tabak­wer­be­verbot in gedruckten Medien gelten. So will es der Bundesrat. Werbung an Verkaufs­stellen wie Kiosken soll ab 2026 eben­falls verboten sein. Auch im Internet soll Werbung fürs Rauchen verboten werden, aller­dings nicht umfas­send. Online­wer­bung soll erlaubt bleiben, wenn die Betreiber der Webseiten mit einem System zur Alters­kon­trolle sicher­stellen, dass Minder­jäh­rige keine Seiten mit Tabak­wer­bung aufrufen können. Der Bundesrat möchte Jugend­liche vor dem Tabak­konsum schützen.

● Emmen­taler Käse ist in der EU keine geschützte Marke. Der Gerichtshof der EU stellt sich gegen die Schweizer Branchenorganisation.

● Die Armee will mehr Frauen, kann sie aber kaum über­zeugen. Nur wenige Frauen melden sich für den Mili­tär­dienst. Dies trotz Werbe­of­fen­sive der Armee.

● Akku von E‑Zigarette löst Brand in Easyjet-Maschine aus. Auf einem Flug von Genf nach Amsterdam kommt es zu beängs­ti­genden Szenen. Davon könnte es in Zukunft mehr geben.

● Tina Turner wurde 1940 als Anna Mae Bullock im US-Bundes­staat Tennessee geboren. In den 60er und 70er Jahren wurde die Sängerin im Duo mit ihrem dama­ligen Ehemann Ike Turner bekannt. Hits wie «River Deep – Moun­tain High» und «Nutbush City Limits» stürmten die Charts in vielen Ländern. Wie Turner erst viel später enthüllte, war die Ehe aber eine Tortur für sie. Mit 37 Jahren flüch­tete sie vor ihm. Turner gab alle finan­zi­ellen Ansprüche aus dem gemein­samen Musik­schaffen auf, um schnell durch die Schei­dung zu kommen, und star­tete mit einer Solo­kar­riere durch. Mit 45 Jahren strahlte Tina Turner wieder im Schein­wer­fer­licht: Das Album «Private Dancer» wurde 1984 ihr Solo-Durch­bruch. Fortan füllte sie in aller Welt Stadien und Musik­bühnen. Sie landete zahl­reiche Hits: «What’s Love Got To Do With It?», «Proud Mary», «We Don’t Need Another Hero» oder «Be Tender with Me Baby» sind nur einige davon. Turner gewann zahl­reiche Musik­aus­zeich­nungen. 2021 wurde sie in die «Rock & Roll Hall of Fame» in Cleve­land in den USA aufge­nommen. «Wenn sie mir mit 81 Jahren immer noch Auszeich­nungen geben, muss ich irgend­etwas richtig gemacht haben», scherzte sie bei der Zere­monie per Video­zu­schal­tung aus der Schweiz. 2009 zog sie sich aus dem Show­ge­schäft zurück. Ohne es je zu bereuen, wie sie stets versi­cherte. «Ich war so viel unter­wegs, eine Frau vermisst es, wenn sie Zuhause nicht rumwu­seln kann», meinte sie 2017 in einer briti­schen Talk­show zur Premiere eines Musi­cals über ihre Lebens­ge­schichte, «Tina – Das Tina Turner Musical». 78 Jahre alt war sie da, und liess sich vom Mode­rator noch einmal zu einem ihrer heissen Hüft­schwünge hinreissen. Und die Löwen­mähne? Alles fake, wie sie frei­mütig einräumte. Sie ziehe Perü­cken an, wie andere Menschen Kleider. In den 1980er-Jahren lernte Turner den 16 Jahre jüngeren deut­schen Musik­pro­moter Erwin Bach kennen und die beiden wurden ein Paar. Zehn Jahre später zogen sie nach Küsnacht am Zürichsee in der Schweiz. Ihr mehr als 5000 Quadrat­meter grosses Anwesen am See benannte sie nach ihren india­ni­schen Vorfahren «Algon­quin». Turner nahm 2013 auch die Schweizer Staats­bür­ger­schaft an. Vorbild­lich ging Tina Turner bei Abstim­mungen an die Urne. Sie lernte Deutsch und lobte ihre neue Heimat, hier sei sie ange­kommen. Auch das Essen passe ihr. Turner hatte zwei leib­liche Söhne, die mit 59 und 62 Jahren vor ihr gestorben sind. Sie starb am 24. Mai 2023 in Küsnacht.

● Er gehörte zu den erfolg­reichsten Krimi­au­toren der Schweiz. Nun ist Peter Zeindler im Alter von 89 Jahren in Zürich gestorben. Das teilte seine Tochter gegen­über SRF mit. Peter Zeindler mochte es über­haupt nicht, wenn man ihn «Krimi­autor» nannte. Lieber war ihm die Bezeich­nung «Autor von Spio­na­ge­ro­manen». Es gebe heute «so unglaub­lich viele Krimis», sagte er einmal in einem Inter­view. «Ich fühle mich da einfach nicht zuge­hörig und verwei­gere mich ihnen.» Spio­na­ge­ro­mane, wie er sie verfasst habe, seien ein ganz anderes Genre. Trotzdem dürfte Zeindler wohl als «Krimi­autor» in Erin­ne­rung bleiben – immerhin als einer der erfolg­reichsten, die es in der Schweiz je gegeben hat. Seine Bücher verkauften sich ähnlich gut wie etwa Hans­jörg Schnei­ders «Hunkeler»-Krimis. Gleich viermal erhielt er den Deut­schen Krimi­preis, 1996 zudem den Fried­rich-Glauser-Preis für sein Gesamt­werk. Peter Zeindler kam 1934 in Zürich zur Welt, wuchs in Schaff­hausen auf und studierte Germa­nistik und Kunst­ge­schichte. Ehe seine Karriere als Autor richtig Fahrt aufnahm, arbei­tete er als Gymna­si­al­lehrer sowie als Dozent für deut­sche Sprache an Goethe-Insti­tuten. Zunächst schrieb er vor allem Thea­ter­stücke. Als Krimi- bzw. Spio­na­ge­roman-Autor etablierte er sich in den 1980er-Jahren mit seinen Büchern rund um den Agenten Konrad Sembritzki. Sembritzki stammt ursprüng­lich aus Schle­sien und lebt zur Tarnung als Anti­quar in Bern. Denn eigent­lich ist er ein Agent des deut­schen Bundes­nach­rich­ten­diensts. Als solcher hat er es immer wieder mit myste­riösen Fällen zu tun, und das, obwohl er längst pensio­niert ist. Auch Peter Zeindler selbst arbei­tete weit über das Pensi­ons­alter hinaus noch intensiv weiter und schrieb so lange und so viel es ihm möglich war. «Ich fühle mich nur lebendig, wenn ich schreiben kann», sagte er einmal.

● SVP warnt vor hohen Kosten. Wie teuer wird eine klima­neu­trale Schweiz? «Noch mehr bezahlen? Nein!»: Mit diesem Slogan wirbt die SVP für ein Nein zum Klima­schutz-Gesetz. SRF.ch

Spanien – Der ausge­dörrte Südosten Spaniens wurde von heftigen Regen­fällen heim­ge­sucht. Beson­ders betroffen sind Teile der Regionen Murcia, Valencia und Anda­lu­sien. In einer Gemeinde wurde im Mai der Rekord für die meisten Regen­fälle an einem Tag gebro­chen. NOS.nl

Türkei – Jüngstes Beispiel der türki­schen Charme­of­fen­sive in Afrika ist der türki­sche Staats­sender TRT. Er hat im April einen lokalen Ableger gegründet. TRT Afrika verspricht, ein besseres Afri­ka­bild zu zeigen – und nicht bloss über Kriege und Kata­stro­phen zu berichten. Der soma­li­sche Berater Abdinor Dahir sagt: TRT Afrika ist türki­sche Soft Power. «Die Medien sind ein Teil dieser Stra­tegie. Wie auch die Reli­gion; die Türkei baut Moscheen, um Herzen zu gewinnen.» Ghanas Natio­nal­mo­schee wurde aus der Türkei geplant und finan­ziert. Im Gegenzug hat Ghana in Istanbul ein Konsulat eröffnet. Präsi­dent Recep Tayyip Erdoğan hat die diplo­ma­ti­schen Bezie­hungen zwischen der Türkei und Afrika massiv ausge­baut. Vor 20 Jahren gab es sieben türki­sche Botschaften südlich der Sahara – heute sind es über 40. Der Soma­lier Dahir konnte mit einem Stipen­dium in der Türkei studieren. Er arbei­tete einst für TRT, leitet heute die Bera­tungs­firma Talo­ford Consul­ting Group und ist türkisch-soma­li­scher Doppel­bürger. In erster Linie ist Afrika für die Türkei ein Absatz­markt. In lokalen Super­märkten finden sich Biskuits und Kleider aus der Türkei. Und auch afri­ka­ni­sche Armeen kaufen bei den Türken, bestä­tigt Dahir: «Die türki­sche Vertei­di­gungs­in­dus­trie wächst, sie verkauft hier auf dem Konti­nent etwa Drohnen.» Türki­sche Drohnen kamen in Äthio­piens Tigray-Krieg zum Einsatz. Aber auch in Niger, in der Sahel­zone. Die Mili­tär­part­ner­schaft zwischen Niger und der Türkei stört Frank­reich, das sich – zumin­dest bis vor Kurzem – als Beschützer der Sahel­staaten sah. Frank­reichs Präsi­dent Emma­nuel Macron bezich­tigte die Türkei gar des Impe­ria­lismus. Fakt ist: Die Türkei fordert Frank­reich in West­afrika heraus. Im Osten des Konti­nents machen die Türken den Emiraten und Saudi-Arabien Konkur­renz, die wirt­schaft­lich und poli­tisch Einfluss nehmen. Mit dem Afrika-Enga­ge­ment unter­streicht die Türkei ihre geopo­li­ti­schen Ambi­tionen. Ist das Land also der neue grosse Akteur auf dem Konti­nent? Der soma­li­sche Berater Dahir winkt ab: «Die Türkei kann China oder den Westen derzeit wirt­schaft­lich nicht heraus­for­dern. Die afri­ka­ni­schen Staaten erhalten jedoch eine Alter­na­tive. Und in Zukunft könnte die Türkei schon wich­tiger werden.» Afrikas Staats­führer setzen auf einen Wahl­sieg Erdo­gans. Heraus­for­derer Kılı­ç­da­roğlu betonte stets, die Türkei stärker gegen Westen ausrichten zu wollen. Was also würde eine Abwahl Erdoğan s für Afrika bedeuten? Das zu beur­teilen, sei noch zu früh, betont Dahir. «Im Wahl­kampf wird vieles gefor­dert. Von der Oppo­si­tion hat man gehört, die Türkei solle sich aus Afrika zurück­ziehen. Doch das würde beide Seiten schmerzen.» Ob die Türkei für Afrika eine lohnende Alter­na­tive zum Westen oder China ist, muss sich zeigen. Der türki­sche Afri­ka­sender TRT Afrika jeden­falls zeigt auf seiner Website genau das, was er west­li­chen Medien vorwirft: Kriege und Kata­stro­phen. SRF.ch.

Ukraine – In einem Inter­view mit der italie­ni­schen La Repubblica hat der ukrai­ni­sche General Wadim Skibitski, der „zweit­mäch­tigste“ Mann im ukrai­ni­schen Mili­tär­ge­heim­dienst HUR, erklärt, die Ukraine plane Atten­tate auf den russi­schen Präsi­denten Wladimir Putin und den Gründer der „Wagner“-Gruppe, Jewgeni Prigo­schin. Die Holowne upraw­linnja roswidky Minis­terstwa oborony (Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР) ist der Mili­tär­nach­rich­ten­dienst der Ukraine. Die HUR übt Tätig­keiten im Bereich Militär, Politik, Technik, Wirt­schaft, Aufklä­rung, Infor­ma­ti­ons­ver­ar­bei­tung und Umwelt aus. Drei Haupt­ziele des Nach­rich­ten­dienstes sind: Verar­bei­tung von Infor­ma­tionen, die rele­vant für die Sicher­heit der Ukraine sind, Bekämp­fung von Orga­ni­sierter Krimi­na­lität und Terror­be­kämp­fung, Erfassen auslän­di­scher Bedro­hungen für die Ukraine. RAI.it

● Aussicht auf Frieden gebe es nur, wenn sich Russ­land den Gross­teil des Nach­bar­lands einver­leibt. In der von Medwedew bevor­zugten Vari­ante würden west­liche Regionen der Ukraine mehreren EU-Staaten zuge­schlagen und die östli­chen Russ­land, während Einwohner der zentralen Gebiete für den Beitritt zu Russ­land stimmen. Bei diesem Ausgang „endet der Konflikt mit ausrei­chenden Garan­tien, dass er auf lange Sicht nicht wieder aufge­nommen wird“, schrieb Medwedew auf Tele­gram. ORF.at

UN – Eine Konfe­renz der Vereinten Nationen zur Spen­den­be­schaf­fung für das Horn von Afrika endete mit einer grossen Enttäu­schung. Die Orga­ni­sa­toren hofften, 5 Milli­arden US-Dollar für Äthio­pien, Kenia und Somalia zu sammeln, aber die anwe­senden Länder spen­deten zusammen 800 Millionen US-Dollar. Der Gross­teil davon kommt aus den USA. NOS.nl

Ungarn – Eine Reso­lu­tion des EU-Parla­ments stellt die Eignung Ungarns infrage, 2024 den EU-Rats­vor­sitz zu über­nehmen. Da sie von fünf der sieben Parteien des Parla­ments unter­stützt wird, dürfte sie ange­nommen werden. ORF.at

USA – Welt­be­rühmtes New Yorker Gebäude für 161 Millionen Dollar verstei­gert. Es war das zweite Mal in kurzer Zeit, dass das ikoni­sche Flatiron Buil­ding verstei­gert wurde. Die Auktion fand direkt vor der Tür statt und war somit für jeder­mann sichtbar. NOS.nl

● Der US-Repu­bli­kaner Ron DeSantis steigt ins Rennen um die Präsi­den­ten­wahl 2024 ein. DeSantis verkün­dete seine Kandi­datur im Live­stream mit Elon Musk. Der 44-jährige konser­va­tive Hard­liner Ron DeSantis gilt neben dem früheren Präsi­denten Donald Trump Umfragen zufolge derzeit als aussichts­reichster Anwärter bei den Repu­bli­ka­nern. Bevor der drei­fache Vater DeSantis als Poli­tiker Karriere machte, besuchte er die Elite-Unis Yale und Harvard, war bei der Navy und im Irak im Einsatz. Vor seiner Wahl zum Gouver­neur sass DeSantis mehrere Jahre als Abge­ord­neter im Reprä­sen­tan­ten­haus. Am Mitt­woch­abend verkün­dete er nun öffent­lich auf Twitter seine Kandi­datur für die Präsi­den­ten­wahlen 2024. «Ich kandi­diere als Präsi­dent, um unser grosses ameri­ka­ni­sches Come­back anzu­führen», sagte DeSantis im Gespräch mit Elon Musk auf Twitter. Das Gespräch mit Elon Musk lief nicht ohne Zwischen­fall ab. Es brach die Live-Konfe­renz immer wieder ab.

● Der frühere US-Aussen­mi­nister Henry Kissinger sieht die Schuld am Ukraine-Krieg nicht bei Russ­land allein. Der Frie­dens­no­bel­preis­träger von 1973 erin­nerte in der Wochen­zei­tung «Die Zeit» daran, dass er schon 2014 Zweifel am Vorhaben geäus­sert habe, «die Ukraine einzu­laden, der Nato beizu­treten». Kissinger, der an diesem Samstag 100 Jahre alt wird, fügte hinzu: «Damit begann eine Reihe von Ereig­nissen, die in dem Krieg kulmi­niert sind. Der Krieg selbst und die Kriegs­füh­rung sind höchst rück­sichtslos, der Angriff muss zurück­ge­schlagen werden, und ich befür­worte den Wider­stand der Ukrainer und des Westens.» Er sei aber weiterhin der Auffas­sung, «dass es nicht weise war, die Aufnahme aller Länder des ehema­ligen Ostblocks in die Nato mit der Einla­dung an die Ukraine zu verbinden, eben­falls der Nato beizu­treten. Damals sei er der Meinung gewesen, «dass die Ukraine am besten neutral geblieben wäre, mit einem Status ähnlich wie seiner­zeit Finnland».

● Justiz­irrtum. Daniel Saldana für unschuldig erklärt. 33 Jahre nach seiner Verur­tei­lung wegen versuchten Mordes ist ein US-Häft­ling für unschuldig erklärt worden. SRF.ch

Wales – In Cardiff, der Haupt­stadt von Wales, kam es zu Unruhen. Dutzende Autos und Müll­tonnen wurden zerstört oder in Brand gesteckt und die Polizei mit Feuer­werks­kör­pern und Steinen beworfen. Nach Angaben der briti­schen Polizei waren etwa 100 bis 150 junge Menschen an der „massiven Unruhe“ betei­ligt. Etwa 12 Poli­zisten wurden verletzt. Die Polizei gibt an, dass Personen fest­ge­nommen wurden, macht aber keine Angaben zur Anzahl. Zu den Unruhen kam es, nachdem am frühen Abend zwei Jugend­liche bei einem Verkehrs­un­fall ums Leben gekommen waren. Sie waren auf einem Roller oder Dirt­bike unter­wegs, teilte die Polizei mit. Die Flamme traf die Pfanne, als die Beamten zur Unfall­mel­dung kamen. In den sozialen Medien kursierten Gerüchte, dass die Polizei an dem Unfall betei­ligt gewesen sei, berichtet die BBC. Ein Poli­zei­chef bestreitet, dass es zu einer Verfol­gungs­jagd gekommen sei. „Der Unfall war bereits passiert, als die Polizei eintraf.“ Ein Zeuge sagte der Nach­rich­ten­agentur AP, dass die Span­nungen zuge­nommen hätten, weil die Polizei keine eindeu­tige Erklä­rung für die Unfall­ur­sache liefern könne. NOS.nl



