Was in der Schweiz und anderswo berichtet wurde – 28.06.2023

Im Internet mitge­lesen und mitge­schrieben von Wilhelm Tell

Afgha­ni­stan – Afgha­ni­stan hat einen neuen Feiertag einge­führt, um das Datum zu markieren, an dem der letzte US-Soldat das Land verlassen hat. Laut der Website der Taliban-Regie­rung (alemarahenglish.af/) wird der Abzug auslän­di­scher Truppen jedes Jahr am 31. August gefeiert. RTA.af

Bangla­desch – Bangla­desch das jüngste Land, das Inter­esse an einem Beitritt zur BRICS-Wirt­schafts­gruppe bekundet hat. Berichten zufolge hat Dhaka einen formellen Antrag auf Mitglied­schaft gestellt. Es wird erwartet, dass das Thema auf dem BRICS-Gipfel disku­tiert wird, der im August in Südafrika statt­finden soll. BBC.uk

Chile – Wissen­schaftler haben erst­mals in Chile die Über­reste einer Dino­sau­ri­erart mit Enten­schnabel entdeckt. Beim Gonkoken nanoi handle es sich um „schlank ausse­hende Dino­sau­rier, die sowohl auf zwei als auch auf vier Beinen stehen konnten, um so die Vege­ta­tion in der Höhe und auf dem Boden zu errei­chen“, sagte Alex­ander Vargas, Direktor des palä­on­to­lo­gi­schen Netz­werks der Univer­sität Chile und Mitautor der gestern in der Zeit­schrift „Science Advances“ veröf­fent­lichten Studie. Der Dino­sau­rier konnte demnach vier Meter lang und eine Tonne schwer werden und lebte vor 72 Millionen Jahren im äussersten Süden der heutigen chile­ni­schen Region Pata­go­nien. Die Entde­ckung zeige, dass auch im chile­ni­schen Pata­go­nien vor sehr langer Zeit Hadro­sau­ri­er­arten – Dino­sau­ri­er­arten mit Enten­schnabel – lebten. Bisher war die Verbrei­tung von Hadro­sau­riern während der Krei­de­zeit in Nord­ame­rika, Asien und Europa bekannt. Dass sie offenbar auch auf der Südhalb­kugel vorkamen, über­raschte die Wissen­schaft. Man will nun heraus­finden, „wie ihre Vorfahren dorthin gelangt sind“, sagte Vargas. ORF.at

China – Keine Arbeit für Millionen. Jugend­ar­beits­lo­sig­keit in China erreicht einen Höchst­stand. Junge Chinesen sind gut ausge­bildet. Trotzdem findet jeder fünfte keine Anstellung.

● Blinken in Peking: Ziel nicht erreicht. China will keinen direkten Kommu­ni­ka­ti­ons­kanal für Krisen­mo­mente. Für die USA ist das eine Nieder­lage. SRF.ch

Deutsch­land – Deutsch­land könne es sich nicht mehr leisten, noch mehr Geld in den EU-Haus­halt einzu­zahlen, sagte Finanz­mi­nister Chris­tian Lindner am Freitag der Zeitung „Die Welt“. Obwohl Deutsch­land der grösste Beitrags­zahler der Union ist, sei es gezwungen, Kürzungen vorzu­nehmen, da die Wirt­schaft schrumpfte. „Ange­sichts der notwen­digen Kürzungen unseres Staats­haus­halts können wir derzeit keine zusätz­li­chen Beiträge zum Haus­halt der Euro­päi­schen Union leisten“, sagte Linder vor Jour­na­listen in Brüssel und fügte hinzu, dass auch andere Mitglieds­staaten zu der glei­chen Erkenntnis gekommen seien. Lindner erklärte, dass die EU ihr lang­fris­tiges Budget bis 2027 ausge­schöpft habe, was vor allem auf die gross­zü­gigen Hilfs­pa­kete der Union für die Ukraine zurück­zu­führen sei. Den neuesten Zahlen aus Brüssel zufolge hat die EU Kiew seit Beginn der russi­schen Mili­tär­ope­ra­tion in der Ukraine im vergan­genen Februar 72 Milli­arden Euro an wirt­schaft­li­cher, mili­tä­ri­scher und huma­ni­tärer Hilfe geleistet. Obwohl dieser beispiel­lose Abfluss ihre Kassen erschöpft, bereitet die Euro­päi­sche Kommis­sion Berichten zufolge ein zusätz­li­ches Finanz­hil­fe­paket in Höhe von 72 Milli­arden Euro vor, um die ukrai­ni­sche Wirt­schaft bis 2027 am Laufen zu halten. Laut Lindner wird die Kommis­sion nächste Woche einen Bericht veröf­fent­li­chen, in dem sie die Mitglied­staaten um mehr Geld bittet um die Rech­nung zu decken. Deutsch­land ist der grösste Netto­zahler der EU und spen­dete im Jahr 2021 21,4 Milli­arden Euro in den EU-Haus­halt. Sein Nachbar, Polen, ist mit 12,9 Milli­arden Euro im Jahr 2021 der grösste Profi­teur im Haus­halt. DLF.de

● In der Nähe des Flug­ha­fens BER in Schö­ne­feld (Dahme-Spree­wald) haben Demons­tranten ein Grund­stück besetzt, um gegen ein dort geplantes Abschie­be­ge­wahrsam zu protestieren.

● Die Bahn will wieder eine Direkt­ver­bin­dung von Berlin zur Ostsee­insel Usedom einrichten. Die baube­dingt unter­bro­chene Regio­nal­bahn­strecke 66 von Berlin nach Swine­münde auf der polni­schen Seite der Insel soll ab Ende 2026 wieder verkehren, aller­dings nur an den Wochenenden.

● Aus Sicht des Indus­trie­ver­bandes BDI ist der Standort Deutsch­land zuneh­mend in Gefahr. Die Wirt­schaft werde in diesem Jahr stagnieren, warnte BDI-Präsi­dent Russ­wurm. Ausserdem beschäf­tigten sich immer mehr Firmen damit, Teile ihrer Wert­schöp­fung aus Deutsch­land abzu­ziehen. Sie seien mit den aktu­ellen Strom- und Ener­gie­preisen im globalen Wett­be­werb überfordert.

● Ein Boot der Umwelt­ver­wal­tung hat 2,5 Kubik­meter toten Fisch aus Berliner Gewäs­sern geholt. Betroffen sind der Neuköllner Schif­fahrts­kanal, der Teltow­kanal und der Land­wehr­kanal. Morgen ist ein weiterer Einsatz geplant. In Berlin sterben immer wieder Fische in grös­serem Umfang, nach starkem Regen wie am Wochen­ende. Dann wird unge­klärtes Abwasser in die Gewässer geschwemmt, Blüten und Blätter kommen dazu. Für den Abbau des Pflan­zen­ma­te­rials und der Fäka­lien benö­tigen die Wasser­bak­te­rien viel Sauer­stoff, der den Fischen dann fehlt RBB.de

● In Berlin wurde ein Tunnel aus der Zeit der Berliner Mauer entdeckt. Der Tunnel – mit 50 mal 70 Zenti­me­tern gerade gross genug zum Durch­krie­chen – liegt unter einer Strasse dort, wo früher die Grenze zwischen Ost- und West-Berlin verlief. Der Tunnel an der Bernauer Strasse wurde am 1. Juni bei Arbeiten entdeckt. Lokale Medien berichten, es sei bekannt gewesen, dass sich auf der Baustelle ein Tunnel befände, wo genau, war aber unklar. NOS.nl

Finn­land – eine neue Regie­rungs­ko­ali­tion nach der Parla­ments­wahl im April. Die konser­va­tive Natio­nale Samm­lungs­partei will zusammen mit der rechts­po­pu­lis­ti­schen Partei «Die Finnen» regieren. SRF.ch

Frank­reich – Ein Erdbeben der Stärke 5,8 erschüt­terte am Frei­tag­abend West­frank­reich. Das Epizen­trum lag 28 km südwest­lich der Stadt Niort. Niort [njɔʁ] ist eine Gemeinde im Dépar­te­ment Deux-Sèvres im Westen Frank­reichs. Die Einwoh­ner­zahl von Niort beträgt 59’000. Die Stadt liegt am Fluss Sèvre Nior­taise und ist ein Zentrum des Ange­li­ka­an­baus. RFI.fr

Fran­zö­sisch-Poly­ne­sien – Ein US-Ameri­kaner wurde im Pazifik, 950 Kilo­meter östlich der Marquesas-Inseln, gerettet. Zuvor hatten die Behörden zwei Wochen lang erfolglos nach ihm gesucht. Das teilt das Hoch­kom­mis­sa­riat der Repu­blik in Fran­zö­sisch-Poly­ne­sien mit. Aaron Carotta wollte von Südame­rika aus mit seinem Ruder­boot «Smiles» allein die Welt umrunden. Nachdem er am 31. Mai einen ersten Notruf abge­setzt hatte, erlitt sein Boot einen elek­tri­schen Schaden; seine Signale konnten fortan nicht mehr empfangen werden. Die Suche musste am 12. Juni einge­stellt werden. Am Donnerstag wurde der Notrufsender des Bootes jedoch erneut empfangen. Die «Smiles» war zuvor von einer Welle umge­worfen worden, wodurch der Notruf ausge­löst wurde. Carotta schaffte es jedoch wieder in sein Rettungs­boot. Die Verant­wort­li­chen in Fran­zö­sisch-Poly­ne­sien nutzten daraufhin die Anwe­sen­heit eines US-Mili­tär­flug­zeugs, das sich in der Region befand. Am selben Tag entdeckte die Crew Carotta in seinem Beiboot in einem Gebiet ohne Inseln und mit wenig Schiffs­ver­kehr. Ein Öltanker fand den Schiff­brü­chigen acht­zehn Stunden später wohl­be­halten. SRF.ch

Grie­chen­land – Ein russi­sches Kriegs­schiff hat Dutzende Menschen von einem Schiff gerettet, das in grie­chi­schen Hoheits­ge­wäs­sern ein Notsi­gnal gesendet hatte, wie das russi­sche Vertei­di­gungs­mi­nis­te­rium berich­tete. Der Vorfall ereig­nete sich über Nacht und betraf die Fregatte Admiral Gorschkov, heisst es in der Erklä­rung. Es eskor­tierte den Massen­gut­frachter Pischma im Mittel­meer in Rich­tung des syri­schen Hafens Tartus, als es eine Umlei­tung machte, um einer Yacht, Avalon, zu helfen, die den Antrieb verloren hatte. Insge­samt seien 68 Menschen gerettet und auf das russi­sche Fracht­schiff über­führt worden, heisst es in dem Bericht. Anschlies­send fuhr der russi­sche Konvoi zur grie­chi­schen Insel Kalymnos, um die Geret­teten der grie­chi­schen Küsten­wache zu über­geben. Das Minis­te­rium sagte, die Yacht fuhr unter der Flagge Deutsch­lands und Grie­chen­lands. VESTI.ru

Gross­bri­tan­nien – Der briti­sche Ex-Premier­mi­nister Boris Johnson wird Kolum­nist der Boule­vard­zei­tung „Daily Mail“ und bricht mit dem Schritt einmal mehr die Regeln für ehema­lige Regie­rungs­mit­glieder. Er werde „völlig unzen­siertes Zeugs“ schreiben, sagte der konser­va­tive Poli­tiker in einem Clip, den das Boule­vard­blatt heute veröf­fent­lichte. Es wird erwartet, dass der 58-Jährige den amtie­renden Premier­mi­nister Rishi Sunak scharf angehen wird. ORF.at

● Brexit-Befür­worter bewarben den Austritt aus der EU als neue Chance, die briti­sche Wirt­schaft von den vielen Regu­lie­rungs­fes­seln aus Brüssel zu befreien. Gegen­wärtig gehen noch rund 30 Prozent der briti­schen Dienst­leis­tungen in die EU – Tendenz fallend. «Es geht nun darum, wett­be­werbs­fä­higer zu werden und die Wirt­schafts­be­zie­hungen zu verschie­denen Ländern inner­halb oder ausser­halb der EU zu vertiefen», sagt Ökonomin Fry: auch zur Schweiz. So könnten die Dienst­leis­tungen als Wachs­tums­motor der briti­schen Wirt­schaft noch zulegen. Die Brexit-Gegner hatten gewarnt, dass der EU-Austritt der briti­schen Wirt­schaft nach­haltig schaden würde. Immerhin: Das von ihnen voraus­ge­sagte Lich­ter­lö­schen im Londoner Finanz­be­zirk ist ausge­blieben. Die Dienst­leister haben sich einfa­cher mit Brexit arran­gieren können als viele Gewerbe- oder Indus­trie­be­triebe. SRF.

● Das Londoner Aukti­ons­haus Christie’s verstei­gert am 6. Juli einen Brief von Wolf­gang Amadeus Mozart. In dem Brief aus dem Sommer 1782 erklärt der damals 26-Jährige seiner engen Freundin Baronin von Wald­stätten, warum er Constanze Weber binnen zwei Tagen heiraten müsse. Mozart führt auf zwei Seiten aus, seine künf­tige Frau vor einem Skandal bewahren zu müssen. Zum Zeit­punkt der Abfas­sung des Briefes war bekannt, dass Constanze mit Mozart unter einem Dach lebte, was ihre Mutter Cäcilia Weber dazu veran­lasste, die Polizei einzu­schalten, um ihre Tochter aus Mozarts Haus zu holen und so ihren Ruf zu retten. Das Aukti­ons­haus rechnet für das Auto­graf mit einem Erlös von bis zu 570’000 Euro. ORF.at

Irak – Über die Hälfte der Menschen im Irak sind unter 25. Eine Gene­ra­tion, die ausser Konflikten nicht viel kennt. SRF.ch

Iran – Die Wüste Dascht‑e Lut (دشت لوت, nackte Wüste) ist der heis­seste Ort der Erde. Eine Boden­mes­sung im Sommer 2005 per Satellit ergab 70,7 °C. Eine wissen­schaft­liche Expe­di­tion konnte sogar eine Tempe­ratur von 78,2 °C messen. Mit 166’000 km² ist Lut die grösste Wüste im Iran. Im südlich der Lut gele­genen Gebirge leben im Sommer Nomaden; im Winter ziehen sie weiter in Rich­tung zum Golf. 2016 wurde die Wüste Lut von der UNESCO als erste Stätte im Iran in die Liste des Welt­na­tur­erbes aufge­nommen. VOIRI.ir

Irland – Irland erwägt Tötung Zehn­tau­sender Milch­kühe zum Wohle des Klimas, wegen des Methangas-Ausstosses. SRF.ch

Israel – Israel steht laut Medi­en­be­richten kurz davor, Hunderte alte und seit Jahren ausran­gierte Panzer zu verkaufen. Laut dem Online­portal der Tages­zei­tung „Jediot Achronot יְדִיעוֹת אַחֲרוֹנוֹת Letzte Nach­richten“ sollen die Panzer an zwei nament­lich nicht genannte Länder gelie­fert werden – eines davon in Europa. Ob diese Panzer letzt­lich für die Ukraine bestimmt sein könnten, bleibt in dem Artikel unklar. ORF.at

Italien – Die Staats­ver­schul­dung ist weiter gestiegen und stieg im April gegen­über dem Vormonat um 22 Milli­arden Euro auf ein Rekord­hoch von 2,81 Billionen Euro, wie aus den neuesten Daten der Zentral­bank hervorgeht.

Japan – Japan rüstet auf – aber die Vertei­di­gungs­be­reit­schaft ist gering. Weil sich Japan von seinen Nach­barn bedroht fühlt, sieht die Vertei­di­gungs­stra­tegie eine Verdop­pe­lung des Wehr­etats vor. Schlechtes Image von Soldaten. SRF.ch

Öster­reich – Drei Verdäch­tige im Alter von 14, 17 und 20 Jahren seien vor Beginn der 27. Regen­bo­gen­pa­rade in Wien, die rund 300’000 Menschen besuchten, fest­ge­nommen worden, sagte Omar Haijawi-Pirchner, Direktor der Direk­tion Staats­schutz und Nach­rich­ten­dienst (DSN), bei einer Pres­se­kon­fe­renz am Sonntag. Die drei jungen Männer, öster­rei­chi­sche Staats­bürger bosni­scher bzw. tsche­tsche­ni­scher Herkunft, hätten einen Anschlag durch­zu­führen geplant. ORF.at

Polen – Polen habe im Ukraine-Konflikt eigene Ambi­tionen und wolle Teile des Landes­ge­biets für sich bean­spru­chen, sagte der russi­sche Präsi­dent Wladimir Putin bei einer Diskus­sion im Plenum des St. Peters­burger Inter­na­tio­nalen Wirt­schafts­fo­rums am Freitag. Die Kommen­tare des Präsi­denten erfolgen, nachdem mehrere russi­sche Experten ange­deutet hatten, dass Warschau heim­lich plane, Teile der West­ukraine zu annek­tieren, vor allem die soge­nannten „östli­chen Grenz­ge­biete“, die zwischen den beiden Welt­kriegen von Polen kontrol­liert wurden und vier Regionen der modernen Ukraine umfassen: Lemberg, Wolhy­nien, Iwano-Fran­kowsk und Ternopol. IZ.ru

Rumä­nien – Der bürger­liche Regie­rungs­chef tritt zurück, um einem Post-Kommu­nisten Platz zu machen. Diese Rochade symbo­li­siert den poli­ti­schen Still­stand. «Es ist Zeit, aus Rumä­nien ein normales Land zu machen», sagte Präsi­dent Klaus Iohannis (64) vor den letzten Wahlen zu seinen Lands­leuten. Dazu gehöre, dass die korrupten Post-Kommu­nisten Geschichte würden. Und tatsäch­lich konnten Iohannis‘ Bürger­liche mit einer neuen, unver­brauchten Reform­partei eine Regie­rung bilden. Viele in Rumä­nien glaubten damals, endlich würde das Land bessere Spitäler, bessere Schulen und eine weniger korrupte Büro­kratie bekommen. Doch die Hoff­nung verpuffte rasch. Nach weniger als einem Jahr kippten die Bürger­li­chen die Reformer aus der Regie­rung. Statt­dessen arran­gierten sie sich – entgegen allen Wahl­ver­spre­chen – ausge­rechnet mit den Post-Kommu­nisten, die Präsi­dent Iohannis im Wahl­kampf noch als «toxi­sche Partei» beschimpft hatte. Rumä­nien brauche Stabi­lität, argu­men­tierte der Präsi­dent. Vor allem aber brauchte seine Partei die eins­tigen Gegner, um an der Macht und nahe bei den Geld­töpfen zu bleiben. Wie sehr es beim Arran­ge­ment zwischen den beiden tradi­tio­nellen rumä­ni­schen Parteien um Posten und Pöst­chen geht und wie wenig um das Wohl des Landes, illus­triert die eigen­tüm­liche Rochade, die Rumä­nien diese Woche erlebt. Wie schon vor fast einein­halb Jahren ange­kün­digt, tritt Nicolae Ciuca, der bürger­liche Regie­rungs­chef, mitten in der Legis­latur ab und macht Platz für Marcel Ciolacu, den Partei­chef der Post-Kommu­nisten. Auch ein paar Minister tauschen ihre Ämter. Für die Bürger gibt es ein ebenso blumiges wie unrea­lis­ti­sches Verspre­chen von einem Wirt­schafts­wunder in den nächsten paar Monaten. Wer in Rumä­niens Städten Passanten fragt, was sie von der Rochade in der Regie­rung halten, hört vor allem Frust. Frust darüber, dass sich Poli­tiker vor allem um ihre Macht und ihre Pfründen kümmern, statt die drin­gend nötigen Reformen anzu­gehen. Präsi­dent Klaus Iohannis, der die Post-Kommu­nisten in der Geschichte verschwinden lassen wollte und sie statt­dessen zurück an die Macht gebracht hat, lobt die Rochade: Sie zeige, wie stabil diese Koali­tion sei. Man könnte auch sagen: Die Rochade in der Regie­rung wirft ein Schlag­licht auf den poli­ti­schen Still­stand in Rumä­nien. SRF.ch

Russ­land – Die Beschlag­nah­mung des russi­schen Staats­ver­mö­gens und der Reserven – und der seiner Bürger – durch den Westen sei ein Verstoss gegen alle Rechts­normen, sagte Präsi­dent Wladimir Putin am Freitag in seiner Rede vor dem St. Peters­burger Inter­na­tio­nalen Wirt­schafts­forum (SPIEF). West­liche Regie­rungen haben rund 300 Milli­arden US-Dollar an russi­schen Zentral­bank­gut­haben einge­froren und prüfen nun Möglich­keiten, das einge­fro­rene russi­sche Geld an die Ukraine zu über­geben. Darüber hinaus wurden Vermö­gens­werte russi­scher Bürger und Unter­nehmen im Wert von über 80 Milli­arden US-Dollar beschlag­nahmt. Nach Schät­zungen der Bank of Russia befinden sich über 20 % dieser Fonds im Besitz von Privatanlegern.

● Moskau und Kiew einigten sich bei Frie­dens­ver­hand­lungen im März 2022 auf Sicher­heits­ga­ran­tien und die allge­meinen Bedin­gungen der ukrai­ni­schen Neutra­lität, doch Kiew verwarf dann plötz­lich die Doku­mente, die seine Dele­ga­tion bereits unter­zeichnet hatte, sagte der russi­sche Präsi­dent Wladimir Putin am Samstag. Bei einem Treffen mit einer Gruppe afri­ka­ni­scher Führer in St. Peters­burg zeigte Putin erst­mals die Doku­men­ten­ent­würfe, die vor mehr als einem Jahr von den russi­schen und ukrai­ni­schen Abge­sandten in der Türkei disku­tiert wurden. Laut Putin sei von der ukrai­ni­schen Dele­ga­tion ein Doku­ment mit dem Titel „Vertrag über stän­dige Neutra­li­täts- und Sicher­heits­ga­ran­tien für die Ukraine“ unter­zeichnet worden. Putin nannte die Entmi­li­ta­ri­sie­rung der Ukraine als eines der Ziele der Mili­tär­ope­ra­tion, als diese im Februar 2022 begann. VESTI.ru

● Neben anderen hoch­ran­gigen Gästen nahm auch die ehema­lige öster­rei­chi­sche Aussen­mi­nis­terin Karin Kneissl am Inter­na­tio­nalen Wirt­schafts­forum in St. Peters­burg (SPIEF) teil, bei dem die Frage im Mittel­punkt stand, wie die Posi­tion und der Zugang Russ­lands zum Ausland gehand­habt werden können. Dem veröf­fent­lichten Programm zufolge war auch der unga­ri­sche Aussen­mi­nister Péter Szij­jártó unter den Teil­neh­mern der Versamm­lung. Das Forum, von dem die west­li­chen Medien zum ersten Mal in der Geschichte voll­ständig ausge­schlossen wurden, begann am Mitt­woch. Szij­jártó hatte einen Auftritt ange­kün­digt, bei dem er mit Gazprom-Topma­nager Alek­sandr Djukow Ener­gie­fragen besprach. Ausserdem waren der Vorstands­vor­sit­zende des russi­schen Gaskon­zerns Novatek Leonid Mikhelson, der russi­sche Vize­pre­mier­mi­nister Alex­andr Nowak, der vene­zo­la­ni­sche Ölmi­nister Pedro Tell­echea und Kneissl anwe­send. KR.hu