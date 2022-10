Was in der Schweiz und anderswo berichtet wurde – 28.10.2022

Im Inter­net­radio mitge­hört und mitge­schrieben von Wilhelm Tell



Brasi­lien – Lula gewinnt die Stich­wahl gegen Bolso­naro knapp. Bei der Präsi­den­ten­wahl in Brasi­lien hat nach einem knappen Rennen zwischen beiden Kandi­daten der linke Heraus­for­derer Luiz Inácio Lula da Silva gewonnen. Nach Auszäh­lung fast aller Wahl­ma­schinen lag der amtie­rende Rechts­po­pu­list Bolso­naro bei rund 49 Prozent der Stimmen (etwa 58 Millionen), auf Lula entfielen etwa 51 Prozent (rund 60 Millionen). Eine Umkehr des Resul­tats ist nach Angaben der Wahl­be­hörde in der Haupt­stadt Brasilia mathe­ma­tisch unmög­lich. In mehreren Landes­teilen kam es nach der Wahl zu Protesten. Ein Anhänger Lulas wurde bei einer Feier getötet. Lula kündigte in einer ersten Rede nach der Wahl an, das extrem gespal­tene Land versöhnen zu wollen. «Ich werde für 215 Millionen Brasi­lianer regieren», sagte der 77-Jährige in São Paulo. «Es gibt keine zwei Brasi­lien, nur ein Volk.» Nun sei der Moment gekommen, den Frieden wieder herzu­stellen. SRF.ch

Däne­mark – In dieser Woche kündigten die beiden welt­grössten Akteure im Bereich der Wind­kraft­pro­duk­tion, der halb­staat­liche däni­sche Ener­gie­kon­zern Ørstad und der private Investor Copen­hagen Infra­st­ructur Part­ners, an, die Wind­kraft­pro­duk­tion vervier­fa­chen zu wollen. Die ange­strebte Leis­tung der nun beschlos­senen neuen däni­schen Wind­kraft­an­lagen entspricht somit etwa der 3.5‑fachen Leis­tung der vier in der Schweiz in Betrieb stehenden Atom­kraft­werke. Damit kann nicht nur der eigene Ener­gie­be­darf abge­deckt werden, das nordi­sche König­reich mit gut 5 Millionen Einwoh­nern kann so zu einem bedeu­tenden Ener­gie­ver­sorger in Europa werden. Unab­hängig also davon, wer die vorge­zo­genen Parla­ments­wahlen am kommenden Dienstag gewinnt, ist Däne­mark nun auf dem Weg, Norwegen als einen der wich­tigsten Ener­gie­pro­du­zenten in Europa abzu­lösen – und das nicht mit fossiler Energie wie der nörd­liche Nachbar, sondern mit sauberem Wind­strom und Wasserstoff.

● Bei den bevor­ste­henden Wahlen vom 1. November können sich nicht weniger als 14 Parteien Chancen ausrechnen, ins Folke­ting, das däni­sche Einkam­mer­par­la­ment mit 179 Sitzen, einzu­ziehen. Die amtie­rende Minis­ter­prä­si­dentin, die Sozi­al­de­mo­kratin Mette Frede­riksen, hat ange­kün­digt, bei einem Wahl­sieg nicht mehr wie bisher alleine mit Unter­stüt­zung weiterer Parteien im rot-grünen Lager das Land führen zu wollen, sondern mit bürger­li­chen Kräften im Zentrum. SRF.ch

EU – Ab 2035 sollen in der EU nur noch Neuwagen zuge­lassen werden, die kein Treib­hausgas ausstossen. Darauf haben sich die Unter­händler der EU-Staaten und des Euro­pa­par­la­ments am Donners­tag­abend geei­nigt. EU-Staaten und EU-Parla­ment müssen noch zustimmen. Das wäre das defi­ni­tive Aus für den Verkauf neuer Benzin- und Diesel­fahr­zeuge, sagt der deut­sche Auto­mo­bil­ex­perte Ferdi­nand Dudenhöffer.

● Euro­päi­scher Gerichtshof. «Was bedeutet das Urteil zur Witwer­rente für mich?» Künftig bekommen Männer ihre Witwer-Rente, auch wenn ihre Kinder voll­jährig sind. SRF.ch

● Russ­land wirft den USA vor, die Schwelle für den Einsatz von Atom­waffen zu senken. Russ­land könne die Pläne zur Moder­ni­sie­rung der in Europa statio­nierten Atom­waffen der USA nicht igno­rieren, sagte der stell­ver­tre­tende Aussen­mi­nister Gruschko der staat­li­chen Nach­rich­ten­agentur RIA heute. „Die USA moder­ni­sieren.“ ORF.at

Frank­reich – Bienen haben einen Zahlen­sinn. Also ein intui­tives Verständnis für zähl­bare Einheiten – wie andere Tiere. Auch Spinnen, Fische, Kraken, Raben und Affen können zählen. Die Biene tut dies dazu noch sehr ordent­lich. Das legt die Studie eines fran­zö­sisch-schwei­ze­ri­schen Forschungs­teams nahe. Die Gruppe hat Honig­bienen trai­niert, eine Abbil­dung mit unter­schied­li­chen geome­tri­schen Formen anzu­fliegen. Bilder mit jeweils gleich vielen Kreisen, Drei- oder Vier­ecken. Dafür wurden die Bienen mit einer Zucker­lö­sung belohnt. Links locken die kleinen Zahlen, rechts die grossen. Nach der Trai­nings­phase wurden den Versuchs­tier­chen jeweils zwei iden­ti­sche Bilder gleich­zeitig präsen­tiert. Es zeigte sich, dass die Bienen bei Abbil­dungen mit wenigen Formen – also beispiels­weise nur einem oder zwei Kreisen – bevor­zugt das Bild links anflogen. Während sie bei vier oder fünf Kreisen das Bild rechts prio­ri­sierten. Der mentale Zahlen­strahl im Gehirn der Honig­bienen. Die Forschenden lesen aus diesem Verhalten, dass das Bienen­ge­hirn Zahlen von links nach rechts aufstei­gend einordnet. Zahlen werden also auf einer Art mentalem Zahlen­strang reprä­sen­tiert. Das Gehirn der Bienen stellt offen­sicht­lich einen Zusam­men­hang zwischen Quan­ti­täten und Raum her. So wie es auch das Gehirn von Vögeln tut und meist auch das des Menschen. Benach­barte Hirn­areale verknüpfen Raum und Zahl. Warum dies so ist, ist nicht sicher. Eine Erklä­rung könnte die Orga­ni­sa­tion des Gehirns selbst sein. Die Abbil­dung von Raum und jene Abbil­dung von Zahlen finden in benach­barten Hirn­arealen statt. Möglich, dass die Nerven­zellen im einen Areal mit den Nerven­zellen im anderen kommu­ni­zieren und Raum und Zahl so mitein­ander in Kontakt kommen. Auch wenn nicht alle Tiere mit Zahlen­sinn so ordent­lich zählen wie Bienen, Vögel und Menschen, hat das Gespür für Zahlen allein schon einen hohen evolu­tio­nären Nutzen. Es hilft jenen, die es haben, zu über­leben. Ein Tier, das mehr Futter­stücke von wenigen unter­schieden kann, kommt gezielter zu ausrei­chend Nahrung. Bienen, die sich auf ihren kilo­me­ter­langen Flügen an der Anzahl Land­marken orien­tieren, haben eine grosse Chance, ihre Futter­quellen wieder zu finden. Meisen, die sich mit Alarm­rufen die Anzahl lauernder Feinde mitteilen, können sich besser schützen. Löwen, die sich die Anzahl von Eindring­lingen ins Revier zurufen, können besser entscheiden, ob sich ein Angriff lohnt oder doch eher der Rückzug. Der Zahlen­sinn scheint ange­boren zu sein. Schon Babys können es und auch Küken. SRF.ch

Iran – Paradox an Irans Univer­si­täten. In Iran studieren mehr Frauen als Männer. Seit Jahren studieren in Iran mehr Frauen als Männer. Auch darum spielen Frauen eine tragende Rolle in den Protesten. SRF.ch

Israel – Israel lehnt es ab, der Ukraine Waffen oder sein Flug­ab­wehr­system zur Verfü­gung zu stellen. Das hat Staats­ober­haupt Was in der Schweiz und anderswo berichtet wurde – 28.10.2022(62) diese Woche beim Besuch in den USA erneut betont. Laut dem ukrai­ni­schen Präsi­denten Selenski scheint Israel aber bereit zu sein, Geheim­dienst­in­for­ma­tionen auszu­tau­schen. SRF.ch

Kosovo – Visums­frei­heit in weiter Ferne. Die Leute werden weiterhin vor den Botschaften Schlange stehen, auch vor der Schweizer Botschaft in Pris­tina, um ein Visum zu bean­tragen. Gleich­zeitig verliert die EU an Glaub­wür­dig­keit in der Region. Allein in den vergan­genen 20 Jahren haben die Bürger Kosovos 180 Millionen Euro für Visa­ge­bühren ausge­geben. Bisher haben 22 der 27 Mitglied­staaten der Euro­päi­schen Union den Kosovo als unab­hän­gigen Staat aner­kannt. Spanien, Grie­chen­land, Zypern, Rumä­nien und die Slowakei erkennen den Kosovo nicht an. Ein wich­tiger Verbün­deter sind die USA, die im Rahmen der KFOR eine grös­sere Mili­tär­basis, Camp Bonds­teel, unter­halten. Russ­land als stän­diges Mitglied des UN-Sicher­heits­rates hat sich dagegen auf die Seite Serbiens gestellt, auch China verhält sich weiterhin ableh­nend. Daher bleibt dem Kosovo der Weg in die Vereinten Nationen und viele andere inter­na­tio­nale Orga­ni­sa­tionen bis auf weiteres versperrt. Eine Ausnahme ist der Inter­na­tio­nale Währungs­fonds, der dem Kosovo am 8. Mai 2009 eine Mitglied­schaft anbot. Kosovo ist das erste euro­päi­sche Land, das eine Botschaft in Jeru­salem eröffnen wrd. SRF.ch

Nord­korea – Nord­korea wirft den USA regel­mässig vor, durch ihre Manöver mit Südkorea einen Angriff vorzu­be­reiten, was beide Länder bestreiten. Die USA haben 28’500 Soldaten in Südkorea statio­niert. Die jüngsten Rake­ten­starts erfolgten kurz nach der Ankün­di­gung des südko­rea­ni­schen Vertei­di­gungs­mi­nis­te­riums, zusammen mit den US-Streit­kräften am kommenden Montag eine grosse Luft­waf­fen­übung zu beginnen. An dem Manöver «Vigi­lant Storm» nehmen aus Südkorea 140 Flug­zeuge, einschliess­lich F‑35-Tarn­kappen-Kampf­jets, teil. Die US-Luft­waffe will 100 Flug­zeuge dafür mobi­li­sieren. SRF.ch

Phil­ip­pinen – 42 Menschen sind im Tropen­sturm «Nalgae» gestorben. Der Sturm hat den Süden des Landes getroffen. Einige Opfer seien in ihren eigenen Häusern von Erdmassen begraben worden. SRF.ch

Rumä­nien – hat einen deut­schen Bürger­meister in Timisoara. Er stammt aus dem Schwarz­wald und regiert die dritt­grösste Stadt Rumä­niens. Dominic Fritz kämpft für eine saubere Stadt­ver­wal­tung. Die poli­ti­schen Gepflo­gen­heiten Rumä­niens machen es ihm jedoch schwie­riger, als er je gedacht hätte. Er hat sich viel vorge­nommen: Er will Korrup­tion und Vettern­wirt­schaft bekämpfen. Auch 30 Jahre nach dem Ende des Kommu­nismus domi­nieren noch immer Lokal­ba­rone die Politik des Landes; Poli­tiker, die Geld abzweigen, Geschenke verteilen oder Verwandte in der Stadt­ver­wal­tung anstellen. Viele von ihnen hat Dominic Fritz gegen sich aufge­bracht. So erscheinen einige Beamte, die die Politik ihres neuen Chefs nicht mögen, einfach nicht mehr zur Arbeit. Zu seinen Gegnern gehört auch der Präsi­dent des Land­kreises, in dem sich Fritz Stadt befindet. Dazu kommt zuneh­mende Kritik aus Dominic Fritz eigenem Lager. Nicht wenige Wähler sind enttäuscht, dass der deut­sche Bürger­meister bisher nicht mehr erreicht hat. Trotz Dauer­stress und Druck von allen Seiten: Dominic Fritz will weiter­ma­chen und Rumä­nien zum Bessern verän­dern. «Inter­na­tional» auf SRF.ch

Russ­land – Der russi­sche Präsi­dent Wladimir Putin hat sich am Donnerstag in Moskau beim Waldai-Forum gefragt, ob die Poli­tiker in Washington „über­ge­schnappt“ seien. Dieser Eindruck entstehe bei ihm, wenn er die derzei­tige US-Aussen­po­litik betrachte. So belie­fere Washington nicht nur die Ukraine mit Waffen in Milli­ar­den­höhe, um gegen „Russ­land zu kämpfen“, sondern verderbe sich zeit­gleich die Bezie­hungen zu China. SP.ru

Saudi­ara­bien ‑1.5 Milli­arden Schweizer Franken frisches Kapital besorgt sich die Credit Suisse von der «Saudi National Bank». SRF.ch

Schweiz – Ohne Einwil­li­gung der Schweiz darf Deutsch­land keine Muni­tion an die Ukraine liefern, die diese für ihre Gepard-Flug­ab­wehr­panzer benö­tigt. Die Schweiz hat ein betref­fendes Gesuch erneut abge­lehnt. «Die Politik darf sich nicht über das Neutra­li­täts­recht setzen», hiess FDP-Präsi­dent Thierry Burkart in der «Arena» den Entscheid gut. Anders sieht das Mitte-Präsi­dent Gerhard Pfister: «Wenn der Bundesrat Waffen an Saudi-Arabien expor­tiert, dann kann er auch den Deut­schen erlauben, Muni­tion in die Ukraine zu liefern.» Die Pandemie habe gezeigt, dass der Bundesrat in Notsi­tua­tionen zur Wahrung von Landes­in­ter­essen Hand­lungs­mög­lich­keiten habe.

● Stipen­dien­chaos. Im Kanton Zürich warten tausende Studenten auf ihr Geld.

● Derzeit machen Klima­ak­ti­visten von sich reden, die in Museen gehen und Werke mit Toma­ten­sauce beschmieren. Unser Museum will Platt­form fürs Publikum sein und da gehört auch dazu, dass Menschen das Museum nutzen – um sich zu unter­halten, etwas zu lernen und manchmal auch zum Protes­tieren. Ich habe für diese Proteste Verständnis, das Anliegen ist ja drin­gend und wichtig. Unsere Aufgabe ist es aber trotzdem, die Kunst­werke zu schützen. Basler Muse­ums­di­rektor Sam Keller.

● Über 27 Grad in Delé­mont, 25 Grad in Fahy im Kanton Jura, so warm war es um diese Jahres­zeit noch nie.

● Wert über 100’000 Franken. Wert­volle Kris­talle bei Gott­hard-Tunnelbau entdeckt. Der seltene Fund kam bei einer Spren­gung zum Vorschein. Die Kris­talle gehören dem Kanton Uri und werden nun ausge­stellt. Das Gebiet um Göschenen im Kanton Uri ist bekannt für seine geolo­gi­schen Schätze. Doch dieser Kris­tall­fund bringt sogar Fach­leute ins Schwärmen: «Der Fund der Rosa­fluo­rite ist zwei­fellos einer der besten seit Jahren in der Schweiz», sagt der Urner Geologie Peter Amacher von Geo-Uri.

● Ener­gie­krise. Strom sparen oder Einbre­cher mit Licht fern­halten: Was tun? Die Aargauer und die Zürcher Kantons­po­lizei empfehlen mehr Licht in den Abend­stunden, um so Einbrüche zu verhindern.

● Lugano will zur euro­päi­schen Bitcoin-Metro­pole werden. Die Tessiner Metro­pole hat als Banken­platz seit dem Ende des Bank­ge­heim­nisses stark an Bedeu­tung verloren. SRF.ch

Tsche­chien – Zehn­tau­sende Menschen haben in der tsche­chi­schen Haupt­stadt gegen ihre Regie­rung und deren Unter­stüt­zung für die Ukraine demons­triert. Auch die stei­genden Ener­gie­preise treiben die Menschen auf die Strasse. Unter dem Motto „Tsche­chien an erster Stelle“ versam­melten sich die Menschen am Natio­nal­fei­ertag, am 28.10. auf dem zentralen Prager Wenzels­platz. Die Orga­ni­sa­toren, die für ihre Ansichten bekannt sind, forderten die mili­tä­ri­sche Neutra­lität für Tsche­chien und ein Ende der Unter­stüt­zung der Ukraine gegen den russi­schen Krieg mit Waffen und Geld. Zudem verlangten sie ein Ende der EU-Sank­ti­ons­po­litik gegen Russ­land. Der regie­renden Mitte-Rechts-Koali­tion warfen sie vor, der Ukraine mehr Aufmerk­sam­keit zu schenken als der eigenen Bevöl­ke­rung. Auch ange­sichts der stei­genden Energie‑, Lebens­mittel- und Wohnungs­preise und der Angst vor einer Gasman­gel­lage im Winter forderten die Demons­tranten den Rück­tritt der Regie­rung unter dem libe­ral­kon­ser­va­tiven Premier­mi­nister Petr Fiala (58). Die Menge skan­dierte „Rück­tritt!“ und schwenkte dabei Natio­nal­flaggen. Unter den Rednern war auch der frühere Minis­ter­prä­si­dent Jiři Paroubek. „Wir müssen alle zu Recht Angst haben, dass es nicht genug Erdgas geben wird. SRF.ch

Türkei – Als Archäo­logen im Früh­sommer 2022 mit ihren Ausgra­bungen am Domi­ti­ans­platz in Ephesos anfingen, haben sie bereits vermutet, dass sie an dieser Stelle auf ein Geschäfts­viertel stossen würden. Doch was sie nicht erwartet haben, war der gute Erhal­tungs­zu­stand der Geschäfte und des Inven­tars. Dieser gute Erhal­tungs­zu­stand erlaubt Vorstel­lungen von Einkaufs­szenen vor 1400 Jahren. Der antike Mensch konnte in diesem Viertel etwa Lampen und christ­liche Pilger­de­vo­tio­na­lien kaufen sowie Gegen­stände in einer Werk­stätte repa­rieren lassen. Nach den Einkäufen konnte er in einer Garküche Speisen und Getränke bestellen. In Amphoren, also Tonge­fässen, die man zur Halt­bar­ma­chung von Lebens­mit­teln verwen­dete, wurden Fisch­gräten und Obst­kerne gefunden. Zahl­reiche Tonlampen, Pilge­r­am­pullen, Geschirr sowie Werk­zeuge weisen auf die Funk­tion der Räum­lich­keiten hin. Nicht zu vergessen ist das nötige Klein­geld, mit dem die Einkäufe bezahlt werden mussten. Die Archäo­lo­ginnen und Archäo­logen haben über 2›000 Kupfer­münzen und fünf byzan­ti­ni­sche Gold­münzen ausge­graben. Doch es ist nicht nur der gute Erhal­tungs­zu­stand, der die Ausgra­bung so einzig­artig macht, sondern auch die Tatsache, dass die Geschäfte abrupt zerstört worden sind. An vielen Stellen kam verbrannte Erde zum Vorschein. Eine Frage, die die Forschenden beschäf­tigte: Warum sind die Händ­le­rinnen und Händler nach dem Brand nicht zurück­ge­kehrt, um die wert­vollen Gegen­stände und vor allem das verdiente Geld aus den Lokalen zu holen? Auf den Münzen sind Jahres­zahlen und die jewei­ligen byzan­ti­ni­schen, oströ­mi­schen Kaiser abge­bildet. Demzu­folge dürfte das Geschäfts­viertel vermut­lich um 614/615 nach Christus nieder­ge­brannt sein. Die Archäo­login und Grabungs­lei­terin Sabine Ladstätter sagt: „In Ephesos sind wir in der glück­li­chen Lage, 9000 Jahre Mensch­heits­ge­schichte erfor­schen zu können. ORF.at

Ukraine – Wie hilft die Schweiz derzeit? Einer­seits setzen wir auf Finanz­hilfen, die direkt an die grossen Orga­ni­sa­tionen wie die UNO oder das IKRK fliessen. Ande­rer­seits haben wir auch unsere eigenen Projekte. Zurzeit sind wir vor allem in den jüngst befreiten Gebieten, nörd­lich und östlich von Kiew, etwa in Cher­nigow, Sumy, Charkow, aktiv. Diese Gebiete brau­chen Nothilfe, denn es wurde kriti­sche Infra­struktur zerstört. Viele Häuser haben zum Beispiel keine Fenster mehr. Auch an der Wasser­ver­sor­gung mangelt es vieler­orts. Als Schweiz bringen wir da viel Know-how mit. So können beispiels­weise unsere Inge­nieure mit ihrem Wissen Pumpen und Elek­tro­ma­schinen wieder instand setzen. Häufig ist dabei Krea­ti­vität gefragt – denn viele der beschä­digten Maschinen stammen noch aus Sowjet­zeiten. SRF.ch

● Zwei ukrai­ni­sche Orga­ni­sa­tionen haben konkret ausfor­mu­lierte Aufträge, eine soge­nannte schmut­zige Bombe zu bauen. Dies ist eine soge­nannte radio­lo­gi­sche Waffe, die als Wirk­stoff eine radio­ak­tive Füllung mittels einer konven­tio­neller Spreng­stoff­la­dung verteilt. Die Arbeiten an derar­tigen Bomben befinden sich in der Endphase. Dies gab Gene­ral­leut­nant Igor Kirillow, Leiter der russi­schen Truppen für Nuklear‑, chemi­schen und biolo­gi­schen Schutz, am 24.10. bei einem Brie­fing bekannt. Er legte Einzel­heiten der Bedro­hung offen, die Russ­lands Vertei­di­gungs­mi­nister Sergei Schoigu zuvor mit seinen Amts­kol­legen aus der Türkei, Frank­reich, Gross­bri­tan­nien und den Verei­nigten Staaten tele­fo­nisch erör­tert hatte. Das Ziel, die Moskau mit diesen Gesprä­chen verfolgte, war die Scha­dens­be­gren­zung für die inter­na­tio­nalen Bezie­hungen Russ­lands – auch und vor allem für die mit seinen nicht­west­li­chen Part­nern – sowie für die Repu­ta­tion des Landes in der breiten inter­na­tio­nalen Öffent­lich­keit, Nun sind die vom Vertei­di­gungs­mi­nis­te­rium gesam­melten Infor­ma­tionen veröf­fent­licht worden. Kirillow infor­mierte: Moskau besitzt Infor­ma­tion über Kontakte zwischen dem Präsi­di­alamt von Wladimir Selenskij und Gross­bri­tan­nien bezüg­lich des mögli­chen Erwerbs von Atom­waf­fen­tech­no­logie. Auch verfügt die Ukraine mitt­ler­weile über die gesamte Produk­ti­ons­basis und das wissen­schaft­liche Poten­zial zur Herstel­lung mindes­tens einer „schmut­zigen Bombe“, so der Leiter der russi­schen ABC-Schutz­truppen. Er erin­nerte daran, dass die Herstel­lung eines solchen Geräts – im Vergleich zur Herstel­lung echter Nukle­ar­spreng­köpfe – vergleichs­weise einfach ist. Eine „schmut­zige Bombe“ ist, wie bereits erwähnt, ein Behälter mit radio­ak­tiven Isotopen und einer sie vertei­lenden Sprengladung

● Kiew fordert von Berlin 500 Millionen US-Dollar für den Staats­haus­halt – monat­lich SP.ru

Der US -ameri­ka­ni­sche Rock ’n‘ Roll-Musiker Jerry Lee Lewis ist tot. Er starb im Alter von 87 Jahren, wie sein Agent mehreren Agen­turen bestä­tigte. Der als «The Killer» bekannte Autor von «Great Balls of Fires» wurde 1986 in die Rock and Roll Hall of Fame aufge­nommen. Seine siebte Ehefrau Judith Coghlan Lewis sei an seiner Seite gewesen, als er starb, heisst es weiter. Jerry Lee Lewis galt als einer der einfluss­reichsten Künstler der Musik­ge­schichte. Er stand noch bis ins hohe Alter auf der Bühne. Seit einem Schlag­an­fall 2019 hatte er aller­dings mit gesund­heit­li­chen Problemen zu kämpfen. Lewis galt – neben Elvis Presley, Chuck Berry und Little Richard – als einer der Könige des Rock’n’Roll. Der Musiker war siebenmal verhei­ratet und hatte sechs Kinder, von denen zwei schon vor ihm gestorben waren. Jerry Lee Lewis wurde am 29. September 1935 in einer armen Familie in Ferriday, Loui­siana, geboren. Mit neun Jahren entdeckte Lewis das Klavier­spiel und seine Eltern nahmen eine Hypo­thek auf die Farm der Familie auf, um sein Instru­ment zu bezahlen. 1956 zog er nach Memphis (Tennessee), dem Mekka der neuen ameri­ka­ni­schen Musik, und war einer der ersten, der bei dem berühmten Plat­ten­label Sun Records unter Vertrag genommen wurde. Sein erster Song «Whole lotta shakin‘ goin‘ on» aus dem Jahr 1957 war bereits ein Anzei­chen seines wilden Stils. Während die Rock­musik noch in den Kinder­schuhen steckte, drängte sich die Menge, um zu sehen, wie er mit Fingern, Ellbogen und Füssen wild auf die Tastatur einhäm­merte, während sein Haar wild im Rhythmus mitschwang und er seinen Hocker in einem wilden Tanz­schritt wegschleu­derte. Wenige Monate später erschien «Great Balls of Fire», das 1989 auch der Titel eines Doku-Dramas über sein Leben wurde und ihn zu einem der belieb­testen Stars der Zeit machte.

● Der Ehemann der promi­nenten US-Poli­ti­kerin Nancy Pelosi (82) ist im Wohn­haus des Paares in San Fran­cisco ange­griffen worden. US-Medi­en­be­richten zufolge war es eine gezielte Attacke auf das Zuhause des Ehepaares. Der Angreifer habe dabei in der Nacht zum Freitag mehr­fach «Wo ist Nancy?» gerufen, schrieben unter anderem die «New York Times» und die «Washington Post» unter Beru­fung auf Behör­den­ver­treter. Der 82-jährige Paul Pelosi sei im Spital und werde sich «voraus­sicht­lich voll­ständig erholen», teilte ein Spre­cher mit. Die von Leib­wäch­tern geschützte Vorsit­zende des US-Reprä­sen­tan­ten­hauses war zum Zeit­punkt des Angriffs nicht in der Stadt. Die Polizei von San Fran­cisco äusserte sich zunächst nicht zu den Berichten und liess bei einer kurzen Medi­en­kon­fe­renz auch keine Fragen zu.

● Elon Musk (51) hat bei Twitter die Macht über­nommen. Gemäss einem Insider will der reichste Mann der Welt nun zumin­dest vorerst selbst die Führung des Unter­neh­mens über­nehmen. Musk hat ange­kün­digt, den dauer­haft verbannten US-Präsi­denten Donald Trump (76) zurück auf die Platt­form zu lassen. Zudem wird die Entlas­sung von Topma­na­gerin Vijaya Gadde, die für den Umgang mit Hass­rede und Falsch­in­for­ma­tionen zuständig war, als zentrales Zeichen für einen Wandel gewertet.

● Der ehema­lige US-Präsi­dent Donald Trump will nicht zu Twitter zurück­kehren, auch wenn dies mit Elon Musk als neuem Eigen­tümer möglich werden sollte. Er wird gemäss eigenen Angaben bei seinem eigenen Dienst Truth Social bleiben, der sich im Besitz der 2021 gegrün­deten Trump Media & Tech­no­logy Group in Palm Beach befindet, die von dem ehema­ligen repu­bli­ka­ni­schen Poli­tiker Devin Nunes geführt wird. Sie wird als ein Versuch des ehema­ligen US-ameri­ka­ni­schen Präsi­denten Donald Trump inter­pre­tiert, ein eigenes soziales Netz­werk zu etablieren. Die App lässt sich nur mit einer US- oder UK-Mobil­funk­nummer nutzen. SRF.ch

Bitte unter­stützen Sie unseren Kampf für Frei­heit und Bürgerrechte.

Für jede Spende (PayPal oder Bank­über­wei­sung) ab € 10.- erhalten Sie als Danke­schön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „CORONA-DIKTATUR? NEIN DANKE“ porto­frei und gratis! Details hier.