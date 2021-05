Was in der Schweiz und anderswo berichtet wurde

Mitge­hört und tran­skri­biert von Wilhelm Tell



Aegypten. Ever­glad­schiff weiter beim Suez­kanal fest­ge­halten. Indi­sches Personal darf es verlassen. Deut­sches Manage­ment. CRI.cn

Afgha­ni­stan. Trotz Trup­pen­abzug verstärkt USA Truppen. Botschafts­per­sonal wegen Angst vor Anschlag abge­zogen. CRI.cn Biden hat den Stichtag vom 1.Mai auf den 11.9. verlegt, der von den Taliban abge­lehnt wurde. Taliban drohen alle Ausländer zu töten, die nach Mai noch im Land sind. Meidan­schahr ist die enizige Stadt mit einem weib­li­chen Bürger­meister, Sarifa Rafari (29), auf die schon mehrere Anschläge verübt wurden. Sie ist nur in einem gepan­zerten Fahr­zeug unter­wegs und kommt kaum in ihre Stadt. Sie sagt, die Ameri­kaner haben das Land nur ausge­beutet und nur an den eigenen Vorteil gedacht, nie an die Afghanen, jetzt über­lassen sie alles den Taliban. Aerz­tinnen, selbst Kran­ken­schwes­tern, Lehre­rinnen, Rich­te­rinnen, Jour­na­listen, usw. werden täglich von den Taliban getötet. SRF.ch

Austra­lien plant neben der Neusee­land-Bubble eine Singa­pur­bubble ab Juli. CRI.cn

China s Welt­raum­bahnhof Wenchang WSLS ist seit 2016 das südlichste der vier Kosmodrome. Es befindet sich im Nord­osten der Insel Hainan. Es dient als Start­platz für die neueste Genera­tion von Träger­ra­keten und Raum­fahr­zeugen. Es entwi­ckelt sich auch immer mehr zu einem wich­tigen Touris­tik­zen­trum. Erster Teil der Raum­sta­tion, bestehend aus 3 Elementen am 29.4. in den Raum geschossen. Komplett neue Tech­no­logie, Meilen­stein der Menscheit. Vierte Genera­tion. Zu den fünf­tä­gigen Maife­rien werden Millionen reisen. Flüge und Hotels über­bucht. Aus Nach­bar­län­dern wird Corona einge­schleppt. China feiert mit Ballett 100. Gerburtstag derr KPCh. Die 1921 gegrün­dete KPCh ist mit etwa 78 Mio. Mitglie­dern die mit Abstand mitglie­der­stärkste Kommu­nis­ti­sche Partei und insge­samt nach der indi­schen BJP (200 Mio Mitglieder, Bhara­tiya Janata Partei, Indi­sche Volks­partei) die zweit­größte poli­ti­sche Partei der Welt. Stra­te­gi­sche Part­ner­schaft mit Usbe­ki­stan und Ungarn. China sucht fried­liche Koexis­tenz mit USA und protes­tiert gegen Schiffe und Flug­zeuge von US Streit­kräften und NATO im Südchi­ne­si­schen Meer. CRI.cn

Deutsch­land hat grosses Inter­esse an der Neuen Seiden­strasse und möchte Zusam­men­ar­beit mit China im Bereich Pharma und Klima verstärken, ohne sich in die inneren Ange­le­gen­heiten des Landes zu mischen. CRI.cn Horror­mel­dung: In einer Behin­derten-Klinik in Potsdam ermor­dete eine Kran­ken­schwester Pati­enten, vier Leichen im Keller entdeckt. SRF.ch Deutsch­land verschärft Corona-Mass­nahmen, während viele Länder erleich­tern: Schweiz, Oester­reich, Nieder­lande, England, Irland, Italien, Polen, Tsche­chien, Portugal, Frank­reich u.a. (wegen der bevor­ste­henden Touris­mus­saison). SNA.ru

EU impor­tiert Texti­lien zu 30% aus China, 18% aus Bangla­desch, 12% aus der Türkei. TRT.tr EU fordert Soli­da­rität mit den Tsche­chen und möchte, dass alle Mitglieds­länder Diplo­maten ausweisen. EU und NATO wollen die Ostsee säubern. RP.cz Keine Aner­ken­nung von russi­schen und chine­si­schen Vakzinen im EU Impf­pass, da man Wirkung offi­ziell nicht kennt. Sonder­re­ge­lung für Ungarn? ORF.at

Frank­reich. Kluft zwischen arm und reich wird immer grösser. Droht Putsch? 20 ehema­lige Gene­rale warnen vor Zerfall Frank­reichs und dem Ende der Zivi­li­sa­tion. Sollen dafür bestraft werden. Man fürchtet Gewinn von Marine Le Pen (*1968, Rassem­ble­ment Natio­nale) bei den Wahlen (20, 27.6.). In den Umfragen vorne. Tune­sier schneidet Poli­zistin in Paris am hell­lichten Tag Kehle durch. SRF.ch

Gross­bri­tan­nien produ­ziert neuen Mala­ri­a­impf­stoff. SRF.ch

Indien. Coro­na­chaos der 2. Welle nach den reli­giösen Feiern. Impf­stoff, Sauer­stoff ausge­gangen, >40 Länder helfen. US Ameri­kaner sollen das Land verlassen. CRI.cn

Corona Indi­en­va­ri­ante beson­ders impf­re­sis­tent. RRI.ro Spitals­brände mit Toten wegen Unvor­sich­tig­keit mit Sauer­stoff­fla­schen. SRF.ch

Iran wählt Präsi­denten am 18.6. SRF.ch

Israel. Lag ba‘ Omer ist ein jüdi­sches Fest am 33. Tag des Omer zwischen Pessach (Ostern) und Scha­wuot (Ernte­dank), am 18. Ijjar, 5781/2021 am 30.4. Der Ursprung des Festes geht auf den Aufstand gegen die Römer 132–135 n. Chr zurück. Lag baOmer ist die grösste Party der Welt. Die verschie­denen einschrän­kenden Gebote der Trau­er­zeit, die für die 49 Omer-Tage gelten, sind an diesem Tage aufge­hoben. Kinder und Erwach­sene versam­meln sich um Lager­feuer. Man darf sich wieder rasieren und sich auch die Haare schneiden lassen. Am Meron­berg (1200 m, höchster Gipfel in Israel) im Oberen Galiläa, im Norden des Landes nahmen >100000 (!) Gläu­bige teil, obwohl Coro­na­re­geln die Anzahl auf <10000 beschränkten. In einer Massen­panik fielen > 45 Tote und es gab >150 Verletzte. Das Fest erin­nert auch an das Ende einer grossen Seuche. Polizei habe Leute in das abge­sperrte Areal gelassen, obwohl es schon extrem voll gewesen sei. Nach Beginn der Panik habe die Polizei dann nicht schnell genug Ausgänge geöffnet, so die Kritik. Insge­samt waren rund 5000 Sicher­heits­kräfte im Einsatz. Rabbi Schimon Bar Jochai, der auch an dem Aufstand gegen die Römer betei­ligt war, liegt am Meron­berg begraben. Sein Grab ist ein Wall­fahrtsort, den am Feiertag jedes Jahr Tausende besu­chen. SRF.ch / INTR.il

Japan will im Juni fest­stellen, wieviele Zuschauer (nur Japaner) zu den Olym­pi­schen Spielen (23.7.–8.8.2021) zuge­lassen werden können, die Spiele könnten auch ohne Zuschauer statt­finden. NHK.jp Insel­streit um Take­schima mit Süd-Korea. KBS.kr

Klima. Bis 2099 sind alle Glet­scher verschwunden, wodurch Wasser in trockenen Gebieten fehlt, ande­rer­seits Küsten­re­gionen und Inseln im Meer versinken. SRF.ch

Kolum­bien. Proteste gegen die 35fache Besprü­hung mit krebs­er­re­gendem Glyphosat aus Flug­zeugen um die Coca­felder auf Wunsch der USA zu vernichten. Aus den Blät­tern wird aber auch gesunder Kräu­tertee gemacht. Kokain („Coke“) wird erst durch starke Konzen­tra­tion gefähr­lich und braucht Tonnen von Blät­tern für kleine Mengen. Grosse Unruhen wegen der Erhö­hung von Einkommen- und Umsatz­steuer um die Hälfte, begründet mit Corona. SRF.ch

Moldowa. Maia Sandu (*1972) zieht Parla­ments­wahlen auf Juli 2021 vor um einen pro-EU Kurs durch ein neues Parla­ment zu errei­chen gegen Igor Dodons pro-Russ­land­kurs. RRI.ro

Nieder­lande. Wegen einer Grie­chen­land­reise unter Corona ist die Beliebt­heit des Königs­paars gesunken. NPO.nl

Oester­reich unter­stützt Bosnien im Kampf gegen ille­gale Immi­gra­tion. Ein Wunder – die City von Wien ist coro­nafrei. Ab 2024 nur mehr Mehr­weg­fla­schen. ORF.at

Paki­stan begrüsst Frie­dens­ge­spräche zwischen Saudi­ara­bien und Iran. TRT.tr

Paläs­tina sollte am 22.5. wählen, doch Mahmoud Abbas verschiebt. Letzte Wahlen waren 2006. SRF.ch

Polen schliesst bis 2049 alle Kohlen­gruben. RPI.pl

Russ­land plant terres­tri­sche (DVB‑T) Fern­seh­sta­tion in Berlin. Wegen verbo­tenem Monopol wurde Apple zu 12 Milli­arden US$ Strafe verur­teilt. TRT.tr Russi­sche Inter­net­zei­tung „Medusa“ aus Riga gilt als auslän­di­scher Agent und muss entspre­chend gekenn­zeichnet werden. Medusa ist eine zwei­spra­chige Inter­net­zei­tung und wurde im Oktober 2014 von der ehema­ligen Chef­re­dak­teurin von Lenta.ru Galina Timt­schenko (*1962) gegründet und berichtet in russi­scher und engli­scher Sprache: meduza.io: ORF.at Nawalny nennt Putin „König ohne Kleider“, seine Getreuen stellen Betrieb ein, weil Nawalny-Orga­ni­sa­tion als terro­ris­tisch einge­stuft wurde. Hoch­ran­gige EU Vertreter dürfen nicht mehr einreisen. SRF.ch

Saudiar­bien s Prinz wünscht gute Bezie­hungen zum Iran. TRT.tr

Schweiz er Banken zahlen EU saftige Strafe wegen Anlei­he­kre­diten. Unklar­heiten beim Rahmen­ver­trag mit der EU. In Bern gibt es ein zentrales Daten­ar­chiv für Restau­rant­be­su­cher. Einzel­person ohne Kinder zahlt in der Schweiz 22% Einkom­men­steuer, nur in Chile und Neusee­land ist der Steu­er­satz nied­riger. Angst vor Gewalt am 1.Mai. Offi­ziell nur bis 100 Teil­nehmer. SRF.ch

Taiwan schickt hundert Sauer­stoff­kon­zen­tra­toren nach Indien. Die gerei­nigte Luft wird verdichtet und darin enthal­tener Stick­stoff durch eine Membran abge­trennt. In der Regel wird der Sauer­stoff dadurch auf etwa 98% erhöht. Dann wird der Stick­stoff ausge­trieben. EU, USA, Austra­lien fordern die Aufnahme Taiwans in die Welt­ge­sund­heits­or­ga­ni­sa­tion WHO in Genf unter dem Motto „Let Taiwan Help!“. VR China blockiert. RTI.tw

Thai­land. Pattaya ist leer. 50000 Prosti­tu­ierte haben seit einem Jahr nichts mehr verdient. Da Prosti­tu­tion illegal ist, bekommen sie keine Unter­stüt­zung. Preise sind auf 20 US$/Stunde, auf ¼ gesunken. Frauen, die in der Fabtrik 200 US$ im Monat verdienten, kamen als Prosti­tu­ierte auf mindes­tens 6000 US$. SRF.ch

Tibet verlangt von Berg­stei­gern einen Permit für den Mount Everest. CRI.cn

Tschad. Nach dem Tod des Lang­zeit­prä­si­denten und der ille­galen Nach­folge seines Sohnes brechen in weiten Teilen des Landes Kämpfe aus. Der Tschad ist ein Viel­völ­ker­staat, wo Dutzende Spra­chen gespro­chen werden. Im Norden ist die Verkehrs­sprache Arabisch, im Süden Fran­zö­sisch. Mehrere Reli­gionen: im Norden Islâm, im Süden Christen, Natur­re­li­gionen. Es handelt sich um das unter­ent­wi­ckelste Land der Welt, ohne Infra­struktur. Jede Frau bringt durch­schnitt­lich 6 Kinder zur Welt. Durch­schnitts­alter liegt bei 17½. Lebens­er­war­tung liegt um 50, 80% Analpha­beten. Seit Erdöl gefunden wurde, begann China eine Infra­struktur aufzu­bauen mit Spitä­lern, Schulen, Strassen, Öllei­tungen. Aus Libyen sickern Kämpfer durch, die auch in Niger, Burkina Faso ud im Golf von Guinea ihr Unwesen treiben. RFI.fr

Türkei verkündet Alko­hol­verbot während des Lock­downs in den nächsten 2 Wochen. SRF.ch 6000 Jahre alte Gräber gefunden. Bis 17.5. während Ramadan härtester Lock­down, damit zur Urlaubs­zeit alles in Ordnung sei. Türken flüchten an die Südküste. Selbst Spazier­gänge und Auto­fahrten verboten. Impf­stoff (aus Türkei, Russ­land, China, USA (Pfizer) ausge­gangen. CRI.cn Türkei bekämpft mit Drohnen PKK Terro­risten im Norden des Irak. TRT.tr

Ungarn. Buda­pest bekommt eine chine­si­sche Elite-Univer­sität. Ungarn priva­ti­siert Theater, Schlösser, Univer­si­täten in Stif­tungen. ORF.at