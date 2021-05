Was in der Schweiz und anderswo berichtet wurde

Mitge­hört und tran­skri­biert von Wilhelm Tell



Afgha­ni­stan. Weil sich Biden nicht an den 1. Mai als Abzugs­datum hält, droht der Taliban alle Ausländer zu töten. Angriffe in 6 Regionen. SRF.ch

Alba­nien stoppte vor 2 Jahren das Glücks­spiel im Land, jetzt ist alles in Händen von Krimi­nellen, Albaner spielen in Struga (MK) BBC.uk

Austra­lien verbietet allen unge­impften Leuten Einreise aus Indien – selbst Austra­liern. ABC.au

China. Immer mehr Chinesen steigen auf tradi­tio­nelle „Hànfú“ Klei­dung um – wie auch der Kimono in Japan und der Sari in Indo­ne­sien im Vormarsch sind. Mao hatte feudale Klei­dung verboten. Wieder­be­le­bung der chine­si­schen Kultur und der Tradi­tionen. SRF.ch

Deutsch­land. Welt­weit größtes Kinder­por­no­netz­werk im Dark Net aufge­flogen mit 400.000 Mitglie­dern. NPO.nl Bion­tech wurde 2008 von Krebs­for­schern Uğur Şahin (*1965 in Isken­derun (TR), Alevit) und Özlem Türeci (*1967 in Lastrup in Nieder­sachsen) und Chris­toph Huber (*1944 in Wien) als BioN­Tech RNA Phar­maceu­ti­cals GmbH in Mainz gegründet. Dank der Pandemie wurden sie rasch zu Milli­ar­dären. ORF.at

EU. Einreise aus Dritt­staaten nur, wenn mit einem von EU aner­kannten Vakzin geimpft, also nicht mit russi­schem oder chine­si­schem. Die Larven des Mehl­kä­fers wurden als offi­zi­elles Lebens­mittel zuge­lassen. ORF.at

Frank­reich feiert am 5.Mai den 200. Todestag von Kaiser Napo­leon I. (1769–1821), gestorben im Logwood House auf St. Helena im Südat­lantik. Aus korsi­scher Familie stam­mend, stieg Bona­parte während der Fran­zö­si­schen Revo­lu­tion in der Armee auf. Er erwies sich als ein mili­tä­ri­sches Genie ersten Ranges. Vor allem die Feld­züge in Italien und Ägypten machten ihn berühmt. Dies ermög­lichte ihm, durch den Staats­streich am 9. 11. 1799, zunächst als einer von drei Konsuln, die Macht in Frank­reich zu über­nehmen. Von 1799 bis 1804 als 1. Konsul der Fran­zö­si­schen Repu­blik und anschlie­ßend bis 1814 sowie noch­mals 1815 als Kaiser der Fran­zosen stand er einem dikta­to­ri­schen Regime mit plebis­zi­tären Elementen vor. RFI.fr Napo­le­on­spe­zia­list und ‑sammler sagt, Napo­leon hätte nur schlecht fran­zö­sisch gespro­chen. Wie später Hitler hatte er sein Russ­land­aben­teuer schlampig geplant. Während Hitler Selbst­mord beging, versuchte er es noch­mals, schei­terte aber endgültig in Waterloo (BE) am 18.6.1815. Sein Ster­be­haus auf der briti­schen Insel St. Helena (123,28 km², 5000 Ew.) wurde restau­riert. Die Insel wird immer mehr ein wich­tiges Ziel für Kreuz­fahrten. Für den 5.5.2021 war eine große Veran­stal­tung für zigtau­sende Menschen geplant, die coro­nabe­dingt ins Wasser fiel. Nähert man sich mit dem Schiff, sieht man Felsen und scheinbar eine Wüste. Tatsäch­lich gibt es reiche Vege­ta­tion. Seit 2017 ist Flug­hafen HLE in Betrieb. NPO.nl

Grie­chen­land. Grie­chi­sches Schiff bringt Flücht­linge von liby­scher Küste nach Grie­chen­land. Terrassen öffnen in Grie­chen­land. NPO.nl

Groß­bri­tan­nien . Rock­kon­zert mit 5000 Zuschauern in Liver­pool. NPO.nl G7 Außen­mi­nister tagen in London. SRF.ch

Iran. Teheran: Schweizer Diplo­matin stürzt aus Hoch­haus­fenster und ist tot. Schweiz vertritt Inter­essen der USA im Iran. SRF.ch

Israel nicht glück­lich über Bidens 2 Mio US$ an die Paläs­ti­nenser, sehen Zusam­men­hang mit den vielen Raketen und Bomben, die jetzt im Land einschlagen. INTR.il Am 2.5. Staats­trauer wegen der 45 Toten und vielen Verletzten beim Mt. Meron. BBC.uk Depor­ta­tion von 5000 schwarzen Israe­liten. Die afri­ka­nisch-hebrä­isch-israe­li­ti­sche Nation von Jeru­salem ist eine spiri­tu­elle Gruppe, die jetzt haupt­säch­lich in Dimona in der Negev Wüste ansässig ist und deren Mitglieder glauben, dass sie von den zwölf Stämmen Israels abstammen. Ihre Vorfahren waren Afro­ame­ri­kaner, viele aus Chicago, die Ende der 1960er Jahre nach Israel auswan­derten. KR.il Regie­rungs­bil­dung geschei­tert. SRF.ch Paläs­ti­nenser werden syste­ma­tisch aus Ostje­ru­salem vertrieben (ethni­sche Säube­rung), gewalt­freier Wider­stand, Klage vor Inter­na­tio­nalem Straf­ge­richtshof. ORF.at

Italien s Maikund­ge­bungen fanden statt. SRF.ch Italie­ni­sches Schiff bringt Flücht­linge nach Trapani (Sizi­lien). ORF.at

Kirgi­stan und Tadschi­ki­stan haben keine genau gere­gelte Grenze und Wassernot. Es kommt regel­mäßig zu Kämpfen. Dieser Tage gab es auf Seiten der Kirgisen 49 Tote und 150 Verletzte, bei den Tadschiken 10 Tote, 90 Verletzte. Es geht um das Wasser des Syr Dary Flusses im Ferga­natal an der Grenze, in der Antike Jaxartes genannt. Tadschiken spre­chen persisch, kirgi­sisch ist eine Turk­sprache. TRT.tr

Kolum­bien wollte die Steuern wegen Corona verdrei­fa­chen. Nach einer Demo von 5 Mio Menschen, nahm Präsi­dent Duque alles zurück. SRF.ch

Libanon. Physik­lehrer verdient 250 US$ im Monat. US Dollar ist achtmal so teuer wie vor einem Jahr. 1$=1500 LBP SRF.ch

Mexiko. U‑Bahnviadukt, durch Erdbeben beschä­digt, stürzt ein, Züge stürzen auf Straße. 23 Tote, viele Verletzte. NPO.nl

Myanmar. Viele Demos. Coro­na­ka­ta­strophe: kein Vakzin, kein Sauer­stoff, nur teure Privat­spi­täler haben geöffnet. SRF.ch / BBC.uk

Nepal. Coro­na­chaos weil das in Indien bestellte Vakzin ausbleibt. SRF.ch

Nieder­lande. Zu wissen­schaft­li­chen Zwecken Spiel im Stadion Amsterdam mit 5000 Zuschauern. Euro­vi­sion Song­con­test in der Ahoyhalle in Rotterdam 18.–22.5. dient auch Coro­na­test­zwe­cken. NPO.nl

Öster­reich öffnet am 3.5. (außer Restau­rants, Hotels). Friseur nur mit PCR Test. Auch gelber WHO-Impf­pass gilt. NPO.nl

Paki­stan gedenkt Osama bin Ladens (1957–2011), vom US Geheim­dienst am 2.5.2011 in Abbot­t­abad (PK) erschossen, war ein saudi-arabi­scher, seit 1994 staa­ten­loser Terro­rist. Er war der Gründer und Anführer der Gruppe al-Qaida (arab. das Funda­ment) und plante unter anderem die von ihr ausge­führten Anschläge in New York am 11.9.2001. Bin Laden stammte aus einer wohl­ha­benden saudi­schen Bauun­ter­neh­mer­fa­milie und unter­stützte in den 1980er Jahren den Kampf der Mudscha­heddin im Afgha­ni­schen Krieg. 1998, nach dem Golf­krieg erklärte er das Töten von Zivi­listen und Soldaten der USA und deren Verbün­dete überall zur Pflicht. BBC.uk

Russ­land. Poli­ti­sche Eiszeit. Diplo­ma­ti­scher Schlag­ab­tausch. 2000 Fest­nahmen unter Nawalny-Leuten, auch sein Anwalt. USA muss mangels Personal Visa­ab­tei­lung in Moskau schließen, berichtet David Nauer vom SRF.ch

Saudi­ara­bien führt keine land­wirt­schaft­li­chen Produkte aus Libanon mehr ein, nachdem Rausch­gift in einer Ladung gefunden wurde. BBC.uk

Schweiz. Maikund­ge­bungen in vielen Städten. Schweiz führt kurz­fristig neue Geld­scheine ein, um Schwarz­geld und Geld­wä­sche zu bekämpfen. Geschäfte brau­chen kein Bargeld mehr annehmen. Scheine (der 8. Serie) können nur mehr bei der SNB (Natio­nal­bank) gewech­selt werden, unter Angabe, woher das Geld stammt. Nach den Nieder­landen und Luxem­burg beginnt auch die Schweiz in Klär­an­lagen im Abwasser nach Coronaspuren zu suchen, was günstig täglich sehr genaue Infek­ti­ons­zahlen liefert. Für die Unter­su­chung von 2.5 Mio Schwei­zern fehlt noch die Inves­ti­tion von 3 Mio Schweizer Franken. Polizei soll mehr Daten aus DNA-Analysen nützen dürfen. 75% der Asylanten haben keine Papiere, Auswer­tung ihrer Handys soll erlaubt werden, wie bereits in Däne­mark, Nieder­landen, Deutsch­land, Frank­reich. Es fehlen weit­weit 1 Mio Hebammen. SRF.ch

Somalia plant Wahlen, doch Clans erschweren das föde­rale System. SRF.ch

Spanien. 1.Stierkampf in Madrid mit 6000 Zuschauern. BBC.uk Barce­lona testete mit einem Konzert mit 5000 Zuhö­rern im Konzert­saal, es gab 6 Infek­tionen. Bei den Wahlen am 5.5. gewinnt mit Isabel Diaz Ayuso (*1978) die Konser­va­tive Volks­partei (Partido Popular PP) unter dem Motto „Frei­heit oder Kommu­nismus“ wegen ihrer libe­ralen Coro­na­po­litik (offene Cafés, Restau­rants, Museen, ohne nach­tei­lige Folgen). Sie gewinnt 65 von 136 Sitzen (=Verdop­pe­lung, Wahl­be­tei­li­gung 63% = Zunahme um 11%), aber braucht die Unter­stüt­zung der Vox, gegründet 2013 von PP-Leuten. Sozia­list Pedro Sánchez (PSOE) ist k.o. SRF.ch

Syrien s Präsi­dent Asad gratu­liert Kim Il-sung (1912–1994) zum 109. Geburtstag. Tatsäch­lich gilt er nach wie vor als der Ewige Präsi­dent der DVRK Sein Enkel Kim Jong-un (*1984) ist offi­ziell nur der Vorsit­zende des Komi­tees für Staats­an­ge­le­gen­heiten. VOK.kp

Tune­sien. Coro­na­chaos und Ärzte- und Spitals­streik. BBC.uk

Türkei. Maikund­ge­bung trotz Lock­down. Türkei bleibt bei Zwei­staa­ten­lö­sung für Zypern. SRF.ch

Ungarn. Tochter von Minis­ter­prä­si­dent Orbán baut großes Hotel am Neusied­lersee in Fertőrakos/Kroisbach. Pfahl­bauten und Bäume müssen weichen. ORF.at

USA. Mega­um­welt­ka­ta­strophe vor Kali­for­nien bis Seattle (WA). Von 1947 bis 1982 haben chemi­sche Betriebe hoch­gif­tige Stoffe, vor allem „DDT“, ins Meer gepumpt und in hundert­tau­senden Fässern versenkt auf 1000 m Tiefe. Der Schweizer Paul Hermann Müller (J.R. Geigy AG) erhielt 1948 den Medizin-Nobel­preis für sein Dichlor­di­phe­nyl­tri­chlor­ethan (DDT) gegen Typhus und Malaria. Wegen seiner guten Wirk­sam­keit gegen Insekten und der einfa­chen Herstel­lung jahr­zehn­te­lang das meist­ver­wen­dete Insek­tizid. Da es Krebs auslöst wurde DDT in den 1970er-Jahren verboten, außer zur Mala­ria­be­kämp­fung. Schon vor 10 Jahren wurde Krebs bei vielen Meeres­tieren fest­ge­stellt und das Verschwinden von Vögeln, doch ist man ratlos, wie man das Gift aus dem Meer bekommt. Bleibt Trump auf Face­book ewig gesperrt? SRF.ch Nach 27 Jahren Ehe wollen sich William (*1955 in Seattle) und Melinda Gates (*1964 in Dallas) scheiden lassen. Biden vervier­facht Flücht­lings­ober­grenze. Biden erhöht Impf­tempo. ORF.at