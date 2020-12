Was in der Schweiz und anderswo berichtet wurde

Mitge­hört und tran­skri­biert von Wilhelm Tell

Ägypten. Stutt­garter Firma baut neues Ägyp­ten­mu­seum bei den Pyra­miden. SWR.de Da es schwierig ist Tempe­ra­turen von minus 80° herzu­stellen, bringt Egypt Air Impf­stoff aus China ins Land, der nur minus 20° braucht. CRI.cn

Äthio­pien. Bürger­krieg greift auf Eritrea über, was Flucht nach Sudan erschwert SRF.ch

Belarus. Weiter Demos, seit 9. August, jeden Sonntag. RPI.pl

Belgien. Wort des Jahres: Knuf­fel­kon­takt (Knutsch­kon­takt) NPO.nl

Brasi­lien. Bolso­naro senkt Import­zölle und damit Preise auf Hand­feu­er­waffen. SRF.ch

Chile verstärkt wirt­schaft­liche Zusam­men­ar­beit mit China. War das erste Land, das VR China aner­kannte. CRI.cn

China. Vor allem mit Tief­kühl­nah­rung werden Corona-Viren impor­tiert. Trotz Trump Politik, nimmt Export nach USA um 46% zu. China suspen­diert Flüge nach Ägypten, Russ­land, Schweiz wegen Corona. CRI.cn

Deutsch­land. Das Bahn­fahren wird teurer. RBB.de In Konstanz wird die Demo gegen Lock­down am 20.12.2020 verboten SRF.ch Bion­tech expe­ri­men­tierte schon seit Jahren mit RNA-Gen-Impf­stoffen, dadurch erster Impf­stoff, aber keinerlei Erfah­rung damit und kompli­zierte Infra­struktur wegen kalter Lage­rung (-80°), darf nur kurz­fristig aufge­taut werden. Wenn Verzö­ge­rung auftritt, muß Impf­stoff vernichtet werden. Man arbeitet nun daran, diese Tempe­ratur zu senken. Nicht für Schwan­gere und Aller­giker geeignet. SNA.ru Auch in Tübingen wird an einem Impf­stoff gear­beitet. SWR.de

England. Neue Covid-Vari­ante im Süden Englands fest­ge­stellt. CRI.cn EU Fisch­kutter sollen aus engli­schen Gewäs­sern vertrieben werden. SRF.ch

EU. Demnächst Pfizer-Bion­tech Zulas­sung, Mitte Jänner für Moderna, Astra-Seneca Mitte Februar – leicht zu verwenden, auch prak­ti­sche Ärzte können damit impfen. Johnson & Johnson ab April. ORF.at

Frank­reich. Macron verleiht As-Sisi Orden der Ehren­le­gion, italie­ni­sche Träger des Ordens legen ihn zurück. Italien hatte harte EU-Haltung gegen Ägypten gefor­dert, nachdem der dortige Geheim­dienst einen Italiener zu Tod gebracht hatte. RAI.it

Japan. Rekord­schnee­fälle im Norden des Landes. NHK.jp

Kenia. Während die meisten Seen austrocknen (Aralsee, Chadsee), wird der Barin­gosee im Natio­nal­park immer größer, bereits doppelt so groß, Wasser­spiegel legt 10 m pro Jahr zu. Es drohen der Süßwas­sersee Baringo mit dem Salz­was­sersee Ogoria zusam­men­zu­laufen. SRF.ch

Nieder­lande. Da Zusteller von Online­firmen über­lastet sind, fordert man Abhol­ser­vice, derzeit nur bei Baumärkten möglich, nicht einmal bei Restau­rants. NPO.nl Am 14.12.2020 verkündet Premier Rutte den neuen Lock­down, ab sofort bis 19.1.2021 – fast alle Geschäfte, Waren­häuser, Lokale, Schulen schließen. Hotels, Lebens­mittel, Parfü­me­rien offen. Abhol­mög­lich­keit nur bei Baumärkten. Keine Auslands­reisen bis März. Über 100 Demons­tranten begleiten mit Pfeif­kon­zert und Protest­rufen. Schüler feiern am 15.12. Weih­nachten. Im Norden des Landes will man sich an Lock­down nicht halten, laut Umfrage. Wort des Jahres: 1,5 Meter Samen­le­ving (1.5‑Meter-Gesellschaft) NPO.nl

Neusee­land. Film­boom in Neusee­land, da es kaum Coro­na­fälle im Land gibt, Holly­wood dreht wich­tige Serien und Block­buster, wichtig für Tourismus, 21000 Arbeits­plätze, Milli­arden sfr Einnahmen. SRF.ch

Polen. Wirte und Hote­liers demons­trieren in Warschau. RPI.pl

Russ­land. Putin gratu­liert als letzter dem neuen US-Präsi­denten Biden. NPO.nl

Schweden. Alle Schweden wurden über ihr Händy über Verschär­fung der Coro­na­re­geln ange­rufen. Eigent­lich sollte dieser Service nur bei Reak­tor­un­fällen verwendet werden. RS.se Die meisten Schweden über 70 wurden erst im Spital infi­ziert ORF.at Lock­down wegen fehlender gesetz­li­cher Grund­lage nicht möglich. SRF.ch

Schweiz. Polen­mu­seum in Rapperswil soll geschlossen werden. RPI.pl Durch die Geschäfts­schlie­ßung in Deutsch­land erhofft sich Grenz­stadt Kreuz­lingen zusätz­liche Umsätze. Auf inter­na­tio­nalen Druck soll Geld­wä­sche­ge­setz verschärft werden. In der Schweiz hat alles offen, aber nur bis 19 Uhr, in einigen Kantonen bis 22 oder 23 Uhr. Bei Verknap­pung von Spitals­betten, kurz­fristig Ände­rung möglich. Grau­bünden bietet Skiur­laub, da der Tourismus für die kanto­nale Wirt­schaft unver­zichtbar, es sei denn es kommt zur Verknap­pung von Spitals­betten. Tatsäch­lich gibt es genü­gend Betten, aber zu wenig Personal. Pati­enten stecken sich im Spital an. Für Härte­fälle stehen 2,5 Milli­arden sfr zur Verfü­gung. In der Schweiz verteilt die Armee den Impf­stoff, damit nicht Krimi­nelle daran kommen können, die dann diesen im Internet illegal anbieten würden. Rekord an Geschäfts­grün­dungen während Corona. Beim medi­zi­ni­schen Personal ist die Bereit­schaft zur Impfung am geringsten. SRF.ch

Slowakei will Maßnahmen verschärfen, wenn über 1500 Betten mit Coro­na­fällen belegt sind. RSI.sk

Spanien eröffnet 14.12.2020 Skipisten, Hotels, Lifte. Wenig Coro­na­fälle auf den Kanaren, in Valencia, im Südwesten. RNE.es

Tansania verstärkt Zusam­men­ar­beit mit China, unter­stützt 1‑China-Politik und Politik in Sinkiang und Hong­kong. CRI.cn

Tsche­chien. 100% Entschä­di­gung für Geschäfte und Einrich­tungen, Hotels, Gast­stätten, Einzel­handel. Sozi­al­de­mo­kraten wollen aus Koali­tion mit Babiš aussteigen, wegen Steu­er­re­form. Volks­zäh­lung stellt 10,7 Mio Einwohner fest, Anstieg vor allem durch Zuwan­de­rung. RPI.cz

Türkei. USA droht mit Sank­tionen, wenn Türkei nicht die aus Russ­land gekauften Waffen­sys­teme verschrottet oder zurück­gibt. Türkei mussten diesen Weg beschreiten, weil USA diese Systeme nicht liefern wollten. Präsi­dent Erdoğan eröffnet türki­sche Raum­fahrt. Bald schon gibt es auch eine türki­sche Fahne auf dem Mond. RTI.tr