Was in der Schweiz und anderswo berichtet wurde – 30.09.2023

Im Internet mitge­lesen und mitge­schrieben von Wilhelm Tell



Argen­ti­nien – Infla­tions-Chaos und Anarcho-Kapi­ta­lismus. Die Preise explo­dieren, die Auslands­schulden sind enorm. Argen­ti­nien findet nicht aus seiner schweren Wirt­schafts­krise. Das Vertrauen in die poli­ti­schen Eliten ist dahin. Profi­tiert davon bei den Wahlen im Oktober ein exzen­tri­scher Popu­list vom rechten poli­ti­schen Rand? «Ich kandi­diere nicht, um eine Schaf­herde anzu­führen – ich kandi­diere, um Löwen aufzu­we­cken. Lang lebe die Frei­heit, verdammt!» schmet­tert Javier Milei (52), Ökonom und Popu­list. Mileis Ideen sind radikal: Er sagt von sich selbst, er sei ein Anar­cho­ka­pi­ta­list. Der 52-jährige Rechts­aus­sen­po­li­tiker schwärmt von einem Argen­ti­nien, in dem der Markt alles bestimmt. Milei trat zuerst als Ökonom im Fern­sehen mit seinem ultra-libe­ralen Diskurs auf. Er sagte, die Zentral­bank gehöre in die Luft gesprengt. Oder: Die Mafia sei ihm lieber als der argen­ti­ni­sche Staat, weil die Mafia den Wett­be­werb suche. Doch nun bewirbt sich der poli­ti­sche Selbst­dar­steller ausge­rechnet für den Posten als Regie­rungs­chef eben­dieses Staates. Bei den landes­weiten Vorwahlen holte er mit seinen radi­kalen Ideen rund 30 Prozent der Stimmen, mehr als jeder anderer Kandidat. «Die Leute hoffen auf einen Neuan­fang», bringt Experte Pablo Stefa­noni das Phänomen Javier Milei auf den Punkt. Tatsäch­lich haben nach Jahr­zehnten der Krisen viele das Vertrauen in die Politik verloren. «Wir brau­chen Verän­de­rung, so kann das nicht weiter­gehen», sagt etwa der 71-jährige Händler Roberto in Buenos Aires. «Unsere Kinder gehen nach Europa, wenn wir die Infla­tion unter Kontrolle bringen würden, kämen sie zurück». Er will dem Rechts­po­pu­listen Milei eine Chance geben. Ökonom Leandro Mora Alfonsín dagegen hofft, dass der aktu­elle Wirt­schafts­mi­nister, Sergio Massa, die Wahlen gewinnt. Die demo­kra­ti­schen Insti­tu­tionen dürften nicht geschwächt, sie müssten gestärkt werden. Argen­ti­nien sei im Grunde eine leis­tungs­fä­hige Volks­wirt­schaft mit grossem Poten­tial auch für den Export, ist der Ökonom über­zeugt. Doch bis jetzt sind mit jeder neuen Krise mehr Argen­ti­nier durch die Maschen des Systems gefallen. Das Land feiert 40 Jahre Demo­kratie nach dem Ende der Diktatur der Mili­tär­junta. Ausge­rechnet im Jubel­jahr ist ein Rechts­aus­sen­kan­didat über­zeugt davon, dass er die Macht erlangen kann. – 1 Franken = 386’324 Arg$ (Pesos) SRF.ch

Arme­nien – US Manöver in Arme­nien mit Folgen. 40’000 flüchten von Arzach nach Arme­nien. Während die Gespräche zwischen Vertre­tern Berg-Kara­bachs und Aser­bai­dschans noch andauern, bleibt das Schicksal der 120’000 Arme­nier der Region unklar, da eine grosse Zahl auf die Möglich­keit wartet, nach Arme­nien evaku­iert zu werden. Trotz der Kapi­tu­la­tion der Region am Dienstag bestehen weiterhin Engpässe bei Nahrungs­mit­teln, Strom und Anschlüssen, und viele, darunter auch Kinder, werden immer noch vermisst. Am Dienstag begannen öffent­liche Proteste, die zunächst nur den Rück­tritt des arme­ni­schen Minis­ter­prä­si­denten Nikol Paschinjan (48) forderten. Am Mitt­woch gab Ishkhan Sagha­telyan von der Arme­ni­schen Revo­lu­tion bekannt, dass die arme­ni­sche Oppo­si­tion ange­sichts der Situa­tion, die sich aus dem Angriff Aser­bai­dschans auf Berg-Kara­bach ergibt, ein natio­nales Komitee einrichtet. Berg-Kara­bach und aser­bai­dscha­ni­sche Beamte treffen sich in Jewlach (AZ), um die Zukunft der Region zu bespre­chen. Am 21. September blieben die Span­nungen im Zentrum von Eriwan hoch, als sich Regie­rungs­gegner versam­melten, um gegen die unzu­rei­chende Unter­stüt­zung der ethni­schen Arme­nier in der abtrün­nigen aser­bai­dscha­ni­schen Region zu protes­tieren. Oppo­si­ti­ons­führer forderten die Demons­tranten auf, das Haupt­re­gie­rungs­ge­bäude zu blockieren, um die Sitzungen der Exeku­tive zu stören. Einige forderten den Rück­tritt von Premier­mi­nister Nikol Paschinjan. Am 20. September mussten Sepa­ra­tis­ten­führer in Berg-Kara­bach ange­sichts der über­wäl­ti­genden Mili­tär­ak­tionen Aser­bai­dschans ihre Waffen nieder­legen. RFERL.cz

Arzach – Nach ihrer Nieder­lage gegen Aser­bai­dschan haben die arme­ni­schen Kämpfer in Arzach/Bergkarabach/Nagornokarabach russi­schen Angaben zufolge mit der Abgabe ihrer Waffen begonnen. Im Einklang mit der Verein­ba­rung von Mitt­woch seien unter der Aufsicht russi­scher Soldaten in der Konflikt­re­gion im Südkau­kasus erste Waffen und Mili­tär­technik abge­geben worden, teilte das Vertei­di­gungs­mi­nis­te­rium in Moskau mit. Der Name Kara­bach ist aser­bai­dscha­nisch und bedeutet „Schwarzer Garten“ – Dağlıq Qarabağ oder Yuxarı Qarabağ / gebir­giger schwarzer Garten oder oberer schwarzer Garten. Arme­nisch Լեռնային Ղարաբաղ Lernajin Ghara­bagh. Russisch Нагорный Карабах, Nagorny Kara­bach. Die Arme­nier nutzen für Berg­ka­ra­bach vor allem die Bezeich­nung Արցախ‘ Arzach. Es war nicht Teil der Repu­blik Arme­nien, sondern eine eigene Repu­blik mit eigener Flagge und Währung. Der Արցախյան դրամ Arzach-Dram mit 100 լումա Lumam entspricht 1:1 dem arme­ni­schen Dram, mit eigenen Münzen und Scheinen, geprägt und gedruckt in Wien: 400 Arzach-Dram = 1 US$. ORF.at

Brasi­lien – Mehr Gerech­tig­keit für die indi­gene Bevöl­ke­rung. Ein Gesetz, das Indi­genen verbieten wollte, weitere Ansprüche auf die Rück­gabe von Land zu erheben, ist ungültig. SRF.ch

● Der brasi­lia­ni­sche Präsi­dent Luiz Inacio Lula da Silva habe seinem ukrai­ni­schen Amts­kol­legen Wladimir Selenski gesagt, dass der beste Weg, im Konflikt zwischen Kiew und Moskau voran­zu­kommen, darin bestehe, die Kämpfe zu beenden und einer fried­li­chen Lösung zuzu­stimmen. Lula machte gegen­über Selenski klar, dass es seiner Meinung nach keine mili­tä­ri­sche Lösung des Konflikts zwischen Russ­land und der Ukraine geben könne. CNN.br

China und Syrien wollen künftig stärker zusam­men­ar­beiten und dazu eine stra­te­gi­sche Part­ner­schaft aufbauen. Das hat Chinas Staats- und Partei­chef Xi heute nach einem Treffen mit dem syri­schen Präsi­denten Assad ange­kün­digt. Syrien will unter anderem Teil der soge­nannten „Neuen Seiden­strasse“ werden, einer Handels­route, die China gerade aufbaut. China zählt zu den Unter­stüt­zern des syri­schen Regimes. Assad war mehr als zehn Jahre inter­na­tional weit­ge­hend isoliert. Inzwi­schen kehrt er zuneh­mend auf die inter­na­tio­nale Bühne zurück. Im Mai war er erst­mals wieder Gast beim Gipfel der Arabi­schen Liga. RBB.de

Demo­kra­ti­sche Repu­blik Kongo (DRK) – Die DRK hat den baldigen Abzug der UN-Frie­dens­mis­sion namens MONUSCO gefor­dert, die seit mehr als zwei Jahr­zehnten in dem zentral­afri­ka­ni­schen Land statio­niert ist, weil sie ihr Mandat nicht erfüllt hat. Der kongo­le­si­sche Präsi­dent Felix Tshise­kedi stellte diesen Antrag am Mitt­woch vor der UN-Gene­ral­ver­samm­lung und behaup­tete, dass die im Rahmen der Mission einge­setzten Truppen nicht in der Lage seien, Rebellen zu kontrol­lieren, bewaff­nete Konflikte zu lösen oder Zivi­listen zu schützen. VESTI.ru

Deutsch­land – In Bran­den­burg hat ein Marder einen Millio­nen­schaden in einem Umspann­werk verur­sacht. Nach Angaben der Polizei ist auf dem Betriebs­ge­lände in Hennigs­dorf ein ölge­kühlter Trans­for­mator in Brand geraten. Zeugen berich­teten von einem meter­hohen Licht­bogen. Die krimi­nal­tech­ni­sche Unter­su­chung hat laut Polizei auf einen Marder­biss als Brand­ur­sache hinge­wiesen. Der geschätzte Schaden beläuft sich auf etwa eine Million Euro. Menschen wurden nicht verletzt. Auch die örtliche Strom­ver­sor­gung wurde nicht gestört.

● Ein erstes deut­sches Unter­nehmen aus der Auto­mo­bil­branche hat ange­kün­digt, gegen das geplante Verbrenner-Aus auf EU-Ebene zu klagen. Die Lühmann-Gruppe erwirken, dass auch nach 2035 noch Pkw mit Verbren­nungs­motor zuge­lassen werden dürfen. Der Chef des Unter­neh­mens, Kiene, sagte der Zeitung, es ergebe „keinen Sinn, Emis­sionen nur am Auspuff zu messen“. Statt­dessen müsse man den CO2-Ausstoss über den gesamten Lebens­zy­klus eines Fahr­zeugs hinweg erfassen.

● Die BVG soll Schwarz­fahrer nicht mehr anzeigen. Die soge­nannten „Ersatz­frei­heits­strafen“ verbüssen aktuell allein in Berlin über 300 Personen.

● Im ehema­ligen Mannes­mann-Röhren­werk Düssel­dorf, mitt­ler­weile Teil des fran­zö­si­schen Unter­neh­mens Vall­ourec, wurde letzte Woche des letzte Stahl­rohr herge­stellt. Vall­ourec hatte bereits im Mai 2022 die Schlies­sung der beiden Werke in Düssel­dorf und Mühl­heim mit 2400 Mitar­bei­tern ange­kün­digt. Man müsse sich einge­stehen, so das Unter­nehmen damals, dass die Produk­tion naht­loser Stahl­rohre „für uns in Deutsch­land aus wirt­schaft­li­chen Gründen nicht mehr darstellbar ist“. RBB.de

● Am Grund der Nord- und der Ostsee liegen schät­zungs­weise 1.6 Millionen Tonnen Kriegs­mu­ni­tion. Die deut­sche Regie­rung plant nun ein Pilot­pro­jekt für 100 Millionen Euro, um heraus­zu­finden, wie diese Altlasten aus dem Meer geborgen werden können, ohne die Umwelt, Mensch und Tier zu gefährden. SRF.ch

EU – Die Euro­päi­sche Union unter­stützt die Ukraine mit weiteren 1,5 Milli­arden Euro für die beschä­digte Infra­struktur. ORF.at

Israel – Israel begeht Jom Kippur, das Versöh­nungs­fest. Die Armee ist in Alarm­be­reit­schaft. Denn: Mili­tante paläs­ti­nen­si­sche Grup­pie­rungen haben mit massiver Gewalt gegen Israel gedroht. Von Gaza aus, wo die radi­kal­is­la­mi­sche Hamas regiert. Aber auch im West­jor­dan­land, wo die Hamas und andere bewaff­nete Grup­pie­rungen zuneh­mend Fuss fassen. Die paläs­ti­nen­si­sche Auto­no­mie­be­hörde, die Teile des West­jor­dan­lands kontrol­liert, verweist demge­gen­über auf israe­li­sche Gewalt gegen die paläs­ti­nen­si­sche Bevöl­ke­rung. SRF.ch

Italien – Der nach 30 Jahren Flucht im Januar dieses Jahres gefasste sizi­lia­ni­sche Mafia-Boss Matteo Messina Denaro liegt im Koma – und wird laut seinen Ärzten nicht wieder aufwa­chen. Die lebens­er­hal­tenden Mass­nahmen wurden einge­stellt, wie das Spital der mittel­ita­lie­ni­schen Stadt L’Aquila mitteilte. Dort wird der 61-jährige Messina Denaro wegen eines Darm­tu­mors behan­delt. Der Mafioso liegt seit über einem Monat im Spital. Eine Darm­ope­ra­tion, der sich Messina Denaro am 8. August unter­zogen hatte, war erfolg­reich, aber der fort­ge­schrit­tene Dick­darm­krebs führte zu einer «irrever­si­blen Verschlech­te­rung» seines Gesund­heits­zu­standes. Er starb am 25. September 2023 um 2 Uhr früh. Nach dem Tod von Matteo Messina Denaro begannen die büro­kra­ti­schen Verfahren für die Über­füh­rung des Leich­nams nach Castel­ve­trano, wo er in der Fami­li­en­ka­pelle beigesetzt werden soll.

Japan – Im Rahmen des bila­te­ralen Abkom­mens setzt die japa­ni­sche Regie­rung ihre Arbeiten zur Verle­gung der U.S. Marine Corps Air Station Futenma aus einem dicht besie­delten Gebiet in ジノーン Ginowan in eine neue Anlage fort, die in einem Küsten­ge­biet in ナグ Nago, beide auf der Insel Okinawa, gebaut wird, trotz heftigen Wider­stands vor Ort . Tamaki hat versucht, inter­na­tio­nale Unter­stüt­zung zu gewinnen, während er darum kämpft, den Umsied­lungs­plan zu verhin­dern. Er sagte, dass die Insel­prä­fektur 70 % aller US-Mili­tär­stütz­punkte in Japan beher­bergt, während sie nur 0,6 % der gesamten Land­fläche des Landes ausmacht. CGTN.cn

Kanada – Kanada unter­stützt Ukraine mit 650 Millionen kana­di­schen Dollar (435 Mio. Franken). Nach Washington ist Präsi­dent Selenski weiter nach Ottawa gereist, wo er ein weiteres mili­tä­ri­sches Hilfs­paket erhielt. SRF.ch

Mexiko – Laut einer am Donnerstag in der Fach­zeit­schrift Science veröf­fent­lichten Studie steigt die Zahl der Mitglieder in Mexikos tödli­chen Drogen­kar­tellen weiter an, da sich täglich Dutzende Menschen den krimi­nellen Gruppen anschliessen. Die Studie schätzte ausserdem, dass Kartelle die fünft­grössten Arbeit­geber in dem latein­ame­ri­ka­ni­schen Land seien. XEW.mx

Nach­it­schewan – Der türki­sche Präsi­dent besucht Aser­bai­dschans auto­nome Exklave Nach­it­schewan und zeigt seine Soli­da­rität. Diese Region umfasst 5’500 km2 mit einer Bevöl­ke­rung von 460’000 und ist vom Rest des Landes getrennt. Der Plan besteht darin, das Land zu vereinen, indem Arme­nien ein Stück abge­nommen wird. SRF.ch

Nieder­lande – Der gegen­sei­tige Handel zwischen Russ­land und den Nieder­landen sei im Juli im Vergleich zum Vorjahr um das Drei­fache auf 620 Millionen Euro zurück­ge­gangen und damit auf den nied­rigsten Stand seit 2015 gesunken, unter Beru­fung auf nieder­län­di­sche Zoll­daten. Im Juli gingen die Importe russi­scher Waren aus dem EU-Land im Vergleich zum Vormonat um 14 % auf 419 Millionen Euro zurück, was einen Rück­gang um 250 % im Vergleich zum Vorjah­res­zeit­raum bedeutet. Unter­dessen beliefen sich die Waren­ex­porte aus den Nieder­landen nach Russ­land im Juli auf 201 Millionen Euro, was einem Anstieg von 7 % gegen­über dem Vormonat entspricht. Im Jahres­ver­gleich sind sie jedoch um fast 50 % gesunken. NOS.nl

Öster­reich – Seit Jahr­zehnten wird in Öster­reich gestritten, was mit dem Geburts­haus von Adolf Hitler in Braunau/Inn zu tun sei. 2016 verkün­dete der dama­lige Innen­mi­nister, es werde abge­rissen. Dann wurde das Haus enteignet, um zu verhin­dern, dass es in falsche Hände fällt. Der Doku­men­tar­film «Wer hat Angst vor Braunau?» rollt die bewegte Geschichte und Gegen­wart von Hitlers Geburts­haus noch­mals auf. Günter Schwai­gers (57) Doku­men­tar­film (dimdimfilm.com) kam am 1. September 2023 in die Kinos. Seit 9. September gibt es den Film „MEIN VATER, DER FÜRST“ von Lila Schwar­zen­berg (54), (meinvaterderfuerst.at). SRF.ch

Polen – Mit bis zu 550 Kilo­me­tern pro Stunde mit dem Zug durch Europa flitzen. Die polni­sche Firma Nevomo (nevomo.tech/) sieht das mithilfe der Magnet­schwe­be­technik in greif­barer Zukunft. Und benö­tigt dafür kein neues Schie­nen­netz – sondern nur eine, wenn auch teure, Umnut­zung der bestehenden Zuggleise. Schwe­bend über die Gleise gleiten – das ist bereits heute Realität. Bei der soge­nannten Magnet­schwe­be­technik fahren die Züge nicht auf Gleisen, sondern schweben einige Zenti­meter darüber. Damit sich der Zug auch vorwärts­be­wegt, sind Magnete unter­halb des Fahr­werks («Läufer») und ober­halb der Gleise («Stators») nötig. Die Magnete auf den Gleisen, die vor dem Zug liegen, ziehen die Magnete am Zug an. Sobald der Zug dort ankommt, werden diese Magnete auf dem Gleis umge­polt. Nun ziehen weiter vorne liegende Magnete den Zug nach vorne. Hinter dem Zug liegende Magnete hingegen stossen den Zug ab. Und damit der Zug in der Spur bleibt, gibt es seit­lich soge­nannte Führ­ma­gnete. Der Geschwin­dig­keits­re­kord eines solchen Magnet­schwe­be­zuges liegt bei 603 Stun­den­ki­lo­me­tern. Aufge­stellt hat ihn der japa­ni­schen Shink­ansen L0 während Test­fahrten. In China fährt ein solcher Zug von der Innen­stadt zum Flug­hafen von Shanghai. Einige Male pro Tag flitzt der Zug mit 430 Kilo­me­tern pro Stunde – ansonsten, um Energie zu sparen, mit 300 Stun­den­ki­lo­me­tern. Mit der schnel­leren Geschwin­dig­keit würde die Strecke von Zürich nach Paris eine Stunde und 36 Minuten dauern. Zum Vergleich: Heute dauert es etwas mehr als vier Stunden. Herkömm­liche Züge mit Boden­kon­takt fahren mit einer Spit­zen­ge­schwin­dig­keit von 330 Stun­den­ki­lo­me­tern durch Europa. Anders in Test­fahrten: Da erreicht etwa der TGV 574.8 Kilo­meter pro Stunde. Die deut­lich tiefere Höchst­ge­schwin­dig­keit im Alltag begründet Professor Thomas Sauter-Servaes von der ZHAW zhaw.ch/ mit der Wirt­schaft­lich­keit und den infra­struk­tu­rellen Rand­be­din­gungen – also beispiels­weise der kurvigen Stre­cken­füh­rung, dem Risiko von Fahr­lei­tungs­ab­rissen und dem Mate­ri­al­ver­schleiss. So könnten bishe­rige und neue Züge auf denselben Schienen rollen, bezie­hungs­weise schweben. Das spart Kosten. Müssten sonst doch alle Gleise neu verlegt werden. Nur, billig ist es auch so nicht: Für einen Kilo­meter Strecke kostet die Umrüs­tung etwa fünf Millionen Euro. Das Fern­ziel von Nevomo ist der Hyper­loopzug. Für die Fort­be­we­gung werden auch hier elek­tri­sche Magnet­felder genutzt. Doch schwebt der Zug nicht mehr über den Gleisen, sondern fliegt in einer Vakuum-Röhre. Der Vorteil: Ohne Luft­wi­der­stand sind bis zu 1200 Stun­den­ki­lo­meter möglich, also fast so schnell wie Schall. Neben der Schnel­lig­keit sind schwe­bende und flie­gende Züge leiser und führen zu weniger Mate­ri­al­ver­schleiss. Bei Geschwin­dig­keiten ab 150 Stun­den­ki­lo­me­tern verbrau­chen sie weniger Energie als herkömm­liche Züge. Nichts­des­to­trotz geht auch bei den Magnet­schwebe- und Hyper­loop­zügen eine höhere Geschwin­dig­keit mit mehr Ener­gie­ver­brauch einher. Zudem benö­tigen Hyper­loop­züge ein neues Röhren­system. Als mögli­cher­weise nach­hal­tigste Lösung für schnelle Inter­kon­ti­nen­tal­ver­bin­dungen sieht Professor Thomas Sauter-Servaes Flug­zeuge mit nach­hal­tigem Treib­stoff. Der Vorteil davon: «Wir müssen die Konti­nente nicht mit einem tausende Kilo­meter langen und damit sehr ressour­cen­in­ten­siven Beton­röh­ren­system durch­ziehen.» SRF.ch

● Die Einfuhren russi­scher Dünge­mittel nach Polen stiegen im Juli 2023 im Vergleich zum Vorjahr um das 3,3‑Fache, wie eine Analyse offi­zi­eller Daten durch RIA Novosti ergab. Dem Medium zufolge kauften polni­sche Unter­nehmen Dünge­mittel im Wert von 20,2 Millionen US-Dollar, vergli­chen mit nur 6,2 Millionen US-Dollar im vergan­genen Juli. Damit belegte Russ­land unter Polens grössten Liefe­ranten den zweiten Platz, während es im Juli 2022 nur den sechsten Platz belegte. VESTI.ru

Russ­land – „Ausser­ge­wöhn­liche“ russi­sche Ernte senkt globale Weizen­preise. Es wird erwartet, das Land in diesem Jahr fast 50 Millionen Tonnen Getreide expor­tiert. Die Weizen­preise sind aufgrund eines „ausser­ge­wöhn­lich hohen“ Ertrags in Russ­land auf ein Drei­jah­res­tief gesunken, was dazu beiträgt, die Export­lücke zu schliessen, die durch das Defizit aus der Ukraine entstanden ist, berich­tete die Finan­cial Times am Donnerstag. Die Preise sind seit Ende Juli um mehr als ein Fünftel gesunken, da Russ­lands Weizen­ex­port­aus­sichten vom US-Land­wirt­schafts­mi­nis­te­rium (USDA) auf 48 Millionen Tonnen ange­hoben wurden, die für den Auslands­ver­kauf vorge­sehen sind. „Wir haben gesehen, dass die Weizen­preise vor allem aufgrund Russ­lands erheb­lich gesunken sind“, sagte Michael Magdo­vitz, leitender Rohstoff­ana­lyst bei der Rabo­bank. Nach Schät­zungen von S&P wird der Anteil der Ukraine an den welt­weiten Weizen­ex­porten voraus­sicht­lich von 9,2 % im Agrar­jahr 2021–2022 auf 6,4 % in der Ernte­saison 2023–2024 sinken. Unter­dessen dürfte Russ­land, bereits der welt­weit grösste Expor­teur, im laufenden Agrar­jahr 22,5 % der welt­weiten Exporte liefern, vergli­chen mit 15,9 % im Vorjahr. RT.ru

● Viele Russen ziehen frei­willig in den Krieg, denn der Kreml hat den Armee­dienst zu einer lukra­tiven Option gemacht. Der einst beschei­dene Sold beträgt nun das Drei­fache des russi­schen Durch­schnitts­lohns. Fällt ein Soldat an der Front, kommen Entschä­di­gungs­zah­lungen hinzu, die eben­falls erhöht worden sind. Ausser­halb der wohl­ha­benden Städte Russ­lands ist es inzwi­schen so, dass der Tod eines Soldaten seiner Familie oft mehr Geld einbringt, als wenn dieser als Zivi­list bis zur Pensio­nie­rung weiter­ge­ar­beitet hätte. Wladimir Putin spricht kaum mehr von einer kurzen, erfolg­rei­chen «Spezi­al­ope­ra­tion», sondern von einem exis­ten­zi­ellen Kampf gegen den Westen. Dass der russi­sche Staat auf einen dauer­haften Kriegs­zu­stand getrimmt wird, scheint ausser Zweifel. SRF.ch

Schweiz – Der Leit­zins ist ein Zins­satz, über den Noten­banken das Verhalten der Geschäfts­banken beein­flussen. Denn die Banken müssen sich immer wieder neues Geld leihen, das gehört zu ihrem Tages­ge­schäft. Wenn die Banken bei der Natio­nal­bank Geld leihen, zahlen sie einen Zins. Das ist der Leit­zins. Leit­zins­ver­än­de­rungen wirken sich immer verzö­gert aus. Denn es dauert eine Weile, bis die Banken die verän­derten Zinsen an die Kundinnen und Kunden weiter­geben, auf die neuen Zinsen für Kredite und Hypo­theken reagieren und sich das auf die Wirt­schaft auswirkt. Wenn die Preise steigen, kann die Natio­nal­bank den Leit­zins erhöhen, um die Preis­stei­ge­rung zu bremsen.

● Touristen bringen Geld, aber Touristen bringen eben auch Probleme. Amsterdam, Luzern oder Venedig – früher haben sie um Reise­gruppen gebuhlt. Heute sagen viele, sie werden über­rannt. So zum Beispiel auch Lauter­brunnen. Der Ort hat zwar nur rund 2300 Einwohner, aber dafür umso mehr Touristen. Sie kommen vor allem wegen des 300 m hohen Staub­bach­falles. Er ist einer der höchsten Wasser­fälle der Schweiz – und auf Insta­gram ein grosser Hit. Diesen Sommer wurde Lauter­brunnen prak­tisch über­rannt. Die Einhei­mi­schen sind genervt. Die Gemeinde hat bereits reagiert und Schilder aufge­stellt, die um Rück­sicht bitten. Lauter­brunnen ist keine Ausnahme, sondern eines von mehreren Beispielen hier­zu­lande. Es stellt sich die Frage: Läuft etwas schief im Schweizer Tourismus? «Wenn man die Bevöl­ke­rung anschaut, dann sicher ja. Wenn man einige Souve­nir­shops fragt, dann wahr­schein­lich nicht», sagt Jürg Stettler. Er ist Touris­mus­experte an der Hoch­schule Luzern. «Und das zeigt genau die Proble­matik, dass am Standort Lauter­brunnen zu einem gewissen Zeit­punkt oder häufig zu viele Touristen sind, die aus Sicht der Bevöl­ke­rung nicht mehr akzep­tiert werden. Inso­fern ja, es stimmt, dass es im Moment aus dem Ruder gelaufen ist», so Stettler. Over­tou­rism heisst das Phänomen. Und daran sind eben auch die Touris­tiker ein biss­chen mitschuldig. Lange hat man beispiels­weise in Asien gross Werbung gemacht für Schweizer Hotspots. Natür­lich rächt sich das. Aber es ist auch eine Frage der Perspektive.

● Immu­no­logen fällt der Anstieg von Turbo­krebs auf, der sich bei Pati­enten nach Corona-Impfungen entwi­ckelt. Der Züri­cher Chemie­pro­fessor Martin Winkler weist darauf hin, dass es mitt­ler­weile einige wissen­schaft­liche Arbeiten über die poten­zi­ellen Gefahren der Corona-Impf­stoffe veröf­fent­licht wurden. Gegen­über dem epd bedau­erte er, dass diese Artikel in den Medien kaum Beach­tung finden.

● Der Krieg in der Ukraine fordert die Schweizer Neutra­lität heraus. Die Neutra­li­täts­po­litik des Bundes­rats stösst derzeit im Ausland immer wieder auf Unver­ständnis. So kriti­sierte etwa der ameri­ka­ni­sche Botschafter, die Schweiz tue zu wenig, um die Russ­land-Sank­tionen umzu­setzen und Deutsch­land ärgerte sich, dass die Schweiz die Weiter­gabe von Waffen an die Ukraine nicht erlaubt. Am Freitag warf Mode­rator Sandro Brotz in der «Arena» deshalb die Frage auf, ob wenigs­tens die Anwe­senden die Neutra­li­täts­po­litik des Bundes­rats verstünden. «Nein», antwor­tete die Mitte-Stän­de­rätin Andrea Gmür. Die Schweiz könne neutral sein und habe trotzdem viele Möglich­keiten, die Ukraine zu unter­stützen. «Wenn wir im Rahmen dieser Möglich­keiten nichts machen, dann unter­stützen wir Russ­land», so Gmür. Für GLP-Natio­nalrat Beat Flach ist der Fall klar: «Die Neutra­lität braucht ein Update.» In diesem Update inbe­griffen wären für Flach auch direkte Waffen­lie­fe­rungen an die Ukraine. So weit würde die FDP-Natio­nal­rätin Maja Riniker nicht gehen. Aber auch sie möchte die Neutra­li­täts­po­litik «möglichst flexibel hand­haben». Weil die Politik des Bundes­rates momentan nicht nach­voll­ziehbar sei, müsse das Parla­ment vorwärts­ma­chen, betonte Riniker. Sie möchte den Verkauf von 25 Leopard-2-Kampf­pan­zern an eine deut­sche Firma erlauben, damit Deutsch­land seine Armee­be­stände wieder auffüllen kann. SVP-Stän­derat Werner Salz­mann entgeg­nete, eine solche Panzer­lie­fe­rung sei mit der Neutra­lität nicht vereinbar. Man müsse das geltende Neutra­li­täts­recht achten und könne die Schweizer Neutra­lität nicht «einfach über Bord werfen». Auch Grünen Natio­nal­rätin Mari­onna Schlatter ärgerte sich über die Debatte um Waffen­lie­fe­rungen. Geht es nach ihr, muss die Schweiz im huma­ni­tären Bereich viel mehr helfen. Zur Neutra­li­täts­po­litik des Bundes­rats meinte Schlatter: «Die mili­tä­ri­sche Neutra­lität der Schweiz verstehen alle. Was die Leute nicht verstehen, ist die «Geschäftli-Macher-Neutra­lität». Die Schweiz sei der Olig­ar­chen-Hafen von Europa. Auch der SP-Vize­prä­si­dent Jon Pult findet, die Schweiz müsse «ihren Stall in Ordnung bringen». Für Pult heisst das, dass die Sank­tionen konse­quenter umge­setzt werden müssen. Im zweiten Teil der Sendung widmeten sich die Parla­men­ta­rier einem poli­ti­schen Dauer­brenner: die Bezie­hungen der Schweiz zur EU. Bis Ende Jahr soll der Bundesrat Vorbe­rei­tungen treffen, damit die Verhand­lungen mit der EU nächstes Jahr starten können. Kommt jetzt der grosse Durchbruch?

● Zwangs­ar­beit in Fabriken – das war für junge Frauen in der Schweiz, die als «lieder­lich» oder «arbeits­scheu» galten, bis in die 70er-Jahre normal. Der Staat hat sie in Heimen versorgt, diese haben sie in Textil- oder Uhren­fa­briken geschickt, wo sie schuften mussten. Der Lohn ist ans Heim geflossen. Teil­weise haben die Frauen einen kleinen Betrag davon erhalten, wenn sie das Heim verlassen konnten. Die jungen Frauen waren ohne Urteil und ohne anwalt­schaft­liche Rechte versorgt und zur Arbeit gezwungen worden. Sie gehören zu den rund 60’000 Kindern und Jugend­li­chen, die der Staat in Anstalten versorgt hatte. Bekannter sind die Geschichten der Verding­buben, die auf Bauern­höfen arbeiten mussten. Aber auch die versorgten Mädchen waren in den Nach­kriegs­jahren gefragte Billig­ar­beits­kräfte. Indus­tri­elle der Textil- und Uhren­in­dus­trie haben sie ausge­beutet. Der bekann­teste unter ihnen ist Emil Bührle (1890–1956). Er ist auch dank der billigen Arbeit admi­nis­trativ Versorgter mit seiner Spin­nerei zum damals reichsten Mann der Schweiz geworden. Er war aber nur einer von vielen, die von der Zwangs­ar­beit der jungen Frauen profi­tiert haben. Und dabei ist Zwangs­ar­beit auch in der Schweiz seit den 1940er-Jahren verboten. Die Behörden haben sich aber nicht daran gehalten

● Seit dem Sommer wurden elf Bettler aus Osteu­ropa aus der Schweiz ausgewiesen.

● Schweizer Bischofs­kon­fe­renz-Präsi­dent: «Zeit ist reif, die Zöli­bats­pflicht abzu­schaffen». Die römisch-katho­li­sche Kirche müsse sich wandeln, sagt der Präsi­dent der Schweizer Bischofs­kon­fe­renz, Felix Gmür (57).

● Ein koro­naler Massen­aus­wurf hat die Erde in der Nacht erreicht. Die Teil­chen­dichte des Sonnen­windes war mit 20 Teil­chen pro cm³ recht hoch. Daher wurde viel radi­kaler Sauer­stoff (O+) auf etwa 200 km Höhe zum Leuchten gebracht. Statis­tisch gibt es in etwa einem Prozent der Nächte Nord­lichter über der Schweiz. In den nächsten fünf Jahren werden wir das häufiger haben. Da nun die Sonnen­fle­cken vermehrt am Sonnen­äquator auftreten, werden solche Massen­aus­würfe (CME) also häufiger auch Rich­tung Erde kommen. SRF.ch

Serbien – In Serbien wurde am Stras­sen­rand ein erst wenige Monate altes Löwen­baby gefunden. Das weib­liche Jung­tier wanderte am Rande der nörd­li­chen Stadt Subotica/Szabadka nahe der Grenze zu Ungarn umher. Die Polizei brachte die junge Löwin in den Palic Zoo in der Nähe von Subo­tica, wo sie gepflegt wird. „Sie ist in einem ziem­lich schlechten Zustand und unter­ernährt. Es ist schwierig, genau zu bestimmen, wie alt das Junge ist, aber wir gehen davon aus, dass es vier bis fünf Monate alt ist“, sagte Sonja Mandic, Direk­torin des Zoos, einer lokalen Nach­rich­ten­seite. NOS.nl

UK – Chal­lenger-2-Panzer und viele andere Fahr­zeuge im Besitz der briti­schen Armee könnten Asbest enthalten, ein gefähr­li­ches Mate­rial, das irrever­sible Lungen­schäden verur­sa­chen kann, berich­tete The Times unter Beru­fung auf den briti­schen Vertei­di­gungs­mi­nister James Cart­lidge. Asbest­hal­tige Mate­ria­lien (ACMs) könnten in 2’700 Teilen der briti­schen Mili­tär­aus­rüs­tung enthalten sein, von denen einige in die Ukraine gelie­fert wurden, wie die Zeitung am Donnerstag nach Durch­sicht von Cart­lidges Brief an die Labour Party enthüllte. Zu den poten­ziell kompro­mit­tierten Fahr­zeugen gehören 324 Chal­lenger-2-Panzer, 765 gepan­zerte Bulldog-Perso­nen­trans­porter, 75 gepan­zerte Chal­lenger-Repa­ratur- und Bergungs­fahr­zeuge, 841 Pinz­gauer-Allrad­fahr­zeuge, 64 gepan­zerte Stormer-Fahr­zeuge und 540 Warrior Infan­terie-Kampf­fahr­zeuge und 34 Wildcat-Hubschrauber, heisst es in dem Brief. BBC.uk

Ukraine – Kiew wirft schon Polizei und Grenz­schutz in die Schlacht. VESTI.ru

● Natür­lich leidet die Glaub­wür­dig­keit von Selenski, wenn er kurz nach dem Angriff von Костянтинівка Konstan­ti­nowka schon auf die Russen zeigt und sich dann später heraus­stellt, dass alles nicht so eindeutig ist. Die Glaub­wür­dig­keit ist für die Ukraine eine unglaub­lich wich­tige Ressource. Wenn nun aber irgend­wann der Eindruck entsteht, Selenski erzähle die Unwahr­heit, dann hat das unter Umständen fatale Folgen für die Ukraine. Anfang September sind nach einem Rake­ten­ein­schlag auf einem Markt im ukrai­ni­schen Konstan­ti­nowka 15 Menschen gestorben. Zunächst hiess es, die Rakete sei eine russi­sche. Nun kommt die «New York Times» nach einer Recherche zum Schluss, eine ukrai­ni­sche Rakete sei für das Unglück verant­wort­lich gewesen. David Nauer, Ausland­re­daktor und ehema­liger SRF-Russ­land-Korre­spon­dent, schätzt die Recherche der «New York Times» ein. Mir scheint die Recherche plau­sibel zu sein. Die Kollegen von der «New York Times» haben Augen­zeugen befragt. Sie haben den Ort des Einschlags der Rakete besich­tigt und Videos sowie Satel­li­ten­bilder ausge­wertet. Aus all diesen Puzzle­teilen ergibt sich ein Bild. Gemäss diesem Bild kann es gut sein, dass der Markt von Konstan­ti­nowka von einer ukrai­ni­schen Rakete getroffen wurde. SRF.ch

Ungarn – Ungarn stellt sich bei Schwe­dens Nato-Beitritt weiterhin quer. KR.hu

USA – Den neuesten Daten des US-Statis­tik­dienstes zufolge impor­tierten die Verei­nigten Staaten zwischen Januar und Juli dieses Jahres eine Rekord­menge an russi­schen Dünge­mit­teln im Wert von 944 Millionen US-Dollar.

● Die USA sollten nicht endlos Geld in die Ukraine strömen, da Kiew „nichts vorzu­weisen hat“, argu­men­tierte Senator Josh Hawley, nachdem Präsi­dent Joe Biden um zusätz­liche Mittel gebeten hatte. KFAR.us

● Neue Waffen­lie­fe­rungen der USA und Kanada. «Je mehr der Westen liefert, desto abhän­giger wird die Ukraine». Nach Selen­skis Besuch bei Biden kann Kiew auf neue Waffen hoffen. Der Sicher­heits­experte Wolf­gang Richter sieht die Lage aber kritisch. Wolf­gang Richter ist Sicher­heits­experte beim Geneva Center for Secu­rity Policy. Davor war er Sicher­heits­experte bei der Stif­tung Wissen­schaft und Politik in Berlin. Er ist ehema­liger Oberst der deut­schen Bundes­wehr und war lang­jäh­riger Vertreter Deutsch­lands in der OSZE und der UNO. SRF.ch

● Der demo­kra­ti­sche US-Senator Bob Menendez ist wegen Korrup­tion ange­klagt worden. Ermittler hätten rund 500’000 US-Dollar (rund 469.000 Euro) in bar und zig Gold­barren, versteckt in Umschlägen und in Jacken des Sena­tors, gefunden. Menendez (69) ist seit Anfang 2021 Vorsit­zender des Ausschusses für auswär­tige Bezie­hungen des Senats. Er ist ein aktiver Befür­worter der von den USA seit Beginn des Ukraine-Konflikts verhängten Sank­tionen gegen Russ­land und argu­men­tierte wieder­holt, dass die Mass­nahmen entschei­dend seien, um „die Möglich­keiten Russ­lands einzu­schränken“. an der Welt­wirt­schaft teil­zu­nehmen, wich­tige Exporte einzu­schränken und … den russi­schen Eliten Kosten aufzu­bürden.“ ORF.at

● Dutzenden Repu­bli­ka­nern gefällt die milli­ar­den­schwere Unter­stüt­zung für die Ukraine nicht. Ameri­ka­ni­schen Medien zufolge schwindet nicht nur die poli­ti­sche Unter­stüt­zung, sondern auch die Begeis­te­rung der ameri­ka­ni­schen Bürger, den Kampf gegen die Russen zu finan­zieren, nimmt ab. Laut einer CNN-Umfrage sind 55 Prozent der Ameri­kaner gegen eine weitere Unter­stüt­zung der Ukraine. Die Zeit der bedin­gungs­losen Unter­stüt­zung der Ukraine scheint nicht nur in Amerika, sondern auch in Polen vorbei zu sein. NOS.nl

● Rund 100’000 Flücht­linge sind nach New York gekommen. Die Stadt ist über­for­dert. Kritik kommt nun auch von Demo­kraten. SRF.ch

● Die NASA-Sonde „Osiris-Rex“ soll eine Probe des Aste­ro­iden 101955-Bennu (500 m Durch­messer, entdeckt 1999) über der Wüste des US-Bundes­staates Utah abwerfen. Nach Schät­zungen der NASA enthält die Kapsel rund 250 Gramm Gestein, das vor rund drei Jahren gesam­melt wurde. Es soll rund 102’000 Kilo­meter über der Erde abge­worfen werden und mithilfe von Fall­schirmen landen. Die Kapsel wird später nach Texas gebracht, um sie in NASA-Laboren zu testen. Eine sieben­jäh­rige Mission zur Erfor­schung des als gefähr­lichsten Gesteins im Sonnen­system bezeich­neten Himmels­kör­pers steht kurz vor ihrem drama­ti­schen Abschluss. Wissen­schaftler erwarten von der Chemie der Proben neue Infor­ma­tionen über die Entste­hung der Planeten vor 4,5 Milli­arden Jahren und mögli­cher­weise sogar Einblicke in die Entste­hung des Lebens auf unserer Erde. BBC.uk

