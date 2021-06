Was in der Schweiz und anderswo berichtet wurde

Mitge­hört und mitge­schrieben von Wilhelm Tell



Afgha­ni­stan bekommt große Mengen Vakzin aus China. CRI.cn

Alge­rien wählt am 12. Juni 2021 sein Parla­ment. Ursprüng­lich für 2022 erwartet, finden die Wahlen im Rahmen einer im November 2020 per Refe­rendum durch­ge­führten Verfas­sungs­än­de­rung vorzeitig statt. Die Volks­na­tio­nal­ver­samm­lung (المجلس الشعبي الوطني‎, Asqamu Aɣerfan Aɣelnaw, Assem­blée popu­laire natio­nale), APN, ist das Unter­haus des alge­ri­schen Parla­ments, und setzt sich aus 462 direkt von der Bevöl­ke­rung gewählten Mitglie­dern zusammen. Das Mindest­alter für die Wahl beträgt 28 Jahre. Es gibt 48 Bezirke, genannt Wilayat in Alge­rien und 4 auslän­di­sche Wahl­kreise, die Vertreter in dieses Gremium entsenden. 2012 besetzten alge­ri­sche Frauen 31 Prozent der Parla­ments­sitze, womit das Land welt­weit auf Platz 26 und auf Platz 1 in der arabi­schen Welt liegt. Nach der Auszäh­lung der Stimmen werden die Sitze nach dem soge­nannten „Größten Rest“-Verfahren ohne Wahl­schwelle verteilt. Größte Parteien: FLN 161, RND 100, MSP 34, Rally for Hope 20 Sitze. Wahl­be­tei­li­gung 30,20 %, Ergeb­nisse 96 Stunden nach Wahlende. RFI.fr

Belgien. NATO Gipfel in Brüssel am 14.6. Angriff auf Satel­liten ist Kriegs­grund. Atom­auf­rüs­tung. Bezie­hung zu Russ­land am tiefsten Punkt. Angriffe (Uiguren, Hong­kong, Dalai Lama) auf China werden von Deutsch­land gebremst. Deutsch­land ist Chinas größter Handels­partner und umge­kehrt. Das Handels­vo­lumen über­stieg 2008 100 Milli­arden US$. SRF.ch Regie­rungs­chefs müssen bei Biden zum Rapport, weil sie immer noch keine 2% vom BNP einzahlen, weil sie immer noch gute Bezie­hungen zu Feind­staaten pflegen, wie Ungarn zu RU und CN, wie die Türkei (zu RU, CN, IR, SY, LY, AZ, TM, UZ, KG, KZ). SNA.ru Am 15.6. trifft Biden die Spitzen der EU (von der Leyen, Michel). SRF.ch

China fordert bei der UNO die Aufhe­bung aller Sank­tionen gegen Russ­land weil völker­rechts­widrig. Chine­si­sche Botschaft in London sagt, dass 7 Länder, selbst wenn sie sich für die mäch­tigsten halten, eine Minder­heit sind, aber gültige Beschlüsse von einer Mehr­heit erfolgen müssen und man protes­tiert gegen die Einmi­schung CRI.cn Unruhen wegen Uni-Zusam­men­le­gungen zB Nanjing/Zhongbei. Rektor demons­triert mit Studenten. Hartes Vorgehen der Polizei gefilmt und ins Internet gestellt auf weibo.com (新浪微博). SRF.ch

Däne­mark hebt in fast allen Berei­chen Masken­pflicht auf. SRF.ch

Deutsch­land. Am 7.6.21 erschien das Buch „Falsche Pande­mien – Argu­mente gegen die Herr­schaft der Angst“ von Dr.med.Wolfgang Wodarg (*1947): Verlag Rubikon, ISBN 978–3‑96789–018‑1, 280 Seiten, €20.60. Er ist einer der promi­nen­testen Aufklärer in Corona-Zeiten. Neueste Unter­su­chungen zu Impf­stoffen bereiten ihm Sorgen. Er ist Fach­arzt für Pneu­mo­logie, Hygiene und Öffent­li­ches Gesund­heits­wesen. Nach seiner Tätig­keit als SPD-Bundes­tags­ab­ge­ord­neter wech­selte er als Spre­cher der SPD zum Euro­parat. Während der Schwei­ne­grippe (2009/10) kämpfte er gegen die Pharma-Lobby. Er vertritt die Meinung, dass es ohne den vom Viro­logen Chris­tian Hein­rich Maria Drosten (*1972) entwi­ckelten PCR-Test und ohne das Agieren der Leit­me­dien keine Pandemie gegeben hätte. In einem Inter­view mit SNA erklärt Dr. Wodarg: „Wir sind alle Versuchs­ka­nin­chen“. Deshalb will er sich poli­tisch enga­gieren über die Partei „dieBasis“, im Juli 2020 im Umfeld der Pande­mie­pro­teste gegründet. 1/3 der Geimpften weisen Gerinnsel (Thromben) auf, 30–50% Mikro­ge­rinnsel, was zu Organ­aus­fall und Gehirn­schlag führen kann. Bereits 2010 versuchte die Phar­ma­lobby zusammen mit der WHO, von Big Pharma finan­ziert, einen Hype zu veran­stalten, doch trauten sich die Ärzte damals noch zu protes­tieren. Neuer­dings unter­stützen auch demo­kra­tisch gewählte Regie­rungen die Lobbies, sodass kriti­sche Aerzte und Jour­na­listen ihre Jobs verlieren. Kanz­lerin lässt sich von milli­ar­den­schweren Inves­toren loben! Die Politik spricht von „neuen Erre­gern“, obwohl Viren immer neu sind, weil sie stets mutieren. An jeder Grippe sind neben Influ­en­za­viren immer auch Coro­na­viren betei­ligt, schon seit zig Jahren. Im Labor in Wuhan sind tatsäch­lich 20 Leute gestorben, was nicht geheim blieb. Bei den neuar­tigen Impf­stoffen wird RNA Spike­pro­tein in die Muskeln einge­spritzt statt in den Rachen, was zu Throm­bosen führt. Alle kriti­schen Beiträge zum Thema werden in den Sozialen Netz­werken sofort gelöscht. Wodarg ist kein Impf­gegner, aber vor dem Impfen ist Bera­tung durch einen Arzt wichtig! Das Tragen von Masken ist Nonsense, es ist eine Gehor­sams­übung, ein „Gess­lerhut“. (Nach der Legende ließ Hermann Gessler in Altdorf um 1300 einen Hut aufstellen, den jeder Vorbei­kom­mende zu grüßen hatte. Wilhelm Tell habe es versäumt, diesen Gruß auszu­führen, und sei deshalb zu jenem Apfel­schuss gezwungen worden, der im Mittel­punkt der Grün­dungs­sage der Schweiz steht.) Inter­view nach­zu­hören unter „snanews.de/20210610/dr-wolfgang-wodarg“. SNA.ru Die Grünen wollen 12€/Std. Mindest­lohn. Anna­lena Char­lotte Alma Bärbock (*1980) grüne Spit­zen­kan­di­datin für Kanz­ler­wahl. Ärzte fordern Schlie­ßung von Corona-Impf­zen­tren. SWR.de

England. Beim G7 Treffen in Corn­wall sollte in erster Linie über die Inter­net­be­steue­rung gespro­chen werden, doch ging es viel mehr um Maßnahmen gegen China und Russ­land. SNA.ru Keine Locke­rung der Coro­nabe­stim­mungen wegen der „neuen“ (Indi­schen) Delta-Vari­ante. SRF.ch

EU. Mini­mum­stun­den­löhne in €: NL10,43 BE9,85 DE9,50 SI5,92 ES5,76 MT4,53 PT4 GR3,75 EE3,48 PL3,64 SK3,58 CZ3,42 HU2,64 RO2,84 BG2 – in US$: AU14 NZ13 UK11 CA10.33 KR8,6 IL8,2 JP7,4 USA7,35 TW5,7 HK4,8 HR,IR3,3 CL,UR2,4 AR2,64 PS2 AL,BR1,85 BO,CO,RS,ZA1,6 BH,TH,UA1,3 ID,IQ,MX,RU1,2 CN,KP,KW1,1 MD,MK1 AZ0,85 AM 0.82 AF0.42 IN,MM,SY0.3 BD 0.09 GE 0.05 CU0.02 VE7/Monat(!) Verschie­dene Quellen.

Frank­reich. Die Opera­tion Barkhan (nach Barkhan Düne (von Kasa­chisch бархан [barchan]), einer halb­mond­för­migen Düne in der Sahara (arab. sahara صحارى, Wüsten), war eine Anti-Aufstands­ope­ra­tion, die 2014 begann und vom fran­zö­si­schen Militär gegen isla­mis­ti­sche Gruppen in der afri­ka­ni­schen Sahel­zone geführt wurde. Sie bestand aus einer etwa 5.000 Mann starken fran­zö­si­schen Streit­macht, die ihren stän­digen Haupt­sitz in N’Djamena, im Tschad, hatte. Die Opera­tion lief in Zusam­men­ar­beit mit den „G5Sahel“: Burkina Faso, Tschad, Mali, Maure­ta­nien und Niger. Präsi­dent Emma­nuel Macron kündigte am 10.6. an, die Opera­tion zu beenden wegen Unstim­mig­keiten mit den afri­ka­ni­schen Regie­rungen und zu wenig Inter­esse bei EU und USA. Inter­es­siert an der Region sind China, Russ­land, Türkei. Diese wollen der armen Region eine Infra­struktur geben. Das reichste Land der Sahel­zone (arab. ساحل sāḥil, „Küste, Ufer“) ist das Ölland Sudan mit pro-Kopf 1428 $ , die ärmsten Burkina Faso (664 $) und Niger (440 $). RFI.fr

Geor­gien. Türki­sche Firmen bauen riesigen Tunnel und Damm für Wasser­kraft­werke, wogegen es viele Demos gibt. Das Namakhvani Hydro Power Projekt (geor­gisch: ნამოხვანი) wird ein Groß­kraft­werk des türki­schen Unter­neh­mens Enka Rinie­bels Ltd. nörd­lich von Kutaisi, in der Region Imereti mit 5 Turbinen und einer Gesamt­ka­pa­zität von 250 MW. Es wird erwartet, dass in fast allen Regionen Geor­giens mindes­tens 20 Dörfer von den durch neue Dämme geschaf­fenen Stau­seen über­flutet werden. Die Bauar­beiten sollen noch in diesem Jahr beginnen. Beamte argu­men­tieren, dass die Wasser­kraft­werke Geor­gien zu einem führenden regio­nalen Ener­gie­ex­por­teur machen und seinen eigenen Bedarf decken werden. Präsi­dent Michail Saaka­schwili sagte, dass die Projekte auch 13.000 Arbeits­plätze schaffen werden. In den letzten Monaten verbrei­teten Fern­seh­sender Werbung für Wasser­kraft mit Erin­ne­rungen an die 1990er Jahre, als häufig Strom­aus­fälle Geor­gien in Dunkel­heit stürzten und die Menschen sich um Feuer auf den Straßen drängten. Gegner des Plans kontern, dass die Dämme Geor­giens Vergan­gen­heit über­fluten würden, gefähr­dete Arten ausrotten und allge­mein die Umwelt schä­digen. Premier­mi­nister Niko­laus Gilauri hat sein Gewicht in die Kampagne geworfen und sagte auf einer türkisch-geor­gi­schen Konfe­renz, dass das Projekt Geor­gien und seinen Nach­barn zugute kommen werde, den Inves­toren, Geor­gien und der Türkei viel Gewinn bringen wird. Es wird erwartet, dass die Regie­rung die von Stau­seen vertrie­benen Menschen entschä­digt. David Chip­ash­vili von der Umwelt­gruppe Green Alter­na­tive warnt vor mehreren Problemen, die durch Über­schwem­mungen besie­delter Gebiete verur­sacht werden, die auch anfällig für Erdbeben sind. Die lokale Bevöl­ke­rung hat Bedenken hinsicht­lich der Sicher­heit des Damms. BBC.uk

Irak. Täglich Anschläge vor allem gegen US Einrich­tungen, angeb­lich gesteuert vom Iran. TRT.tr

Israel ische Regie­rung, nach 12 Jahren zum ersten Mal ohne Netan­yahu (er bleibt Likud Vorsit­zender). Likud ist die größte konser­va­tive Partei. Likud ist eine Abkür­zung für national-libe­rale Bewe­gung. Netan­yahu will die neue Regie­rung stürzen, sie könne nicht gegen den Iran auftreten. SRF.ch Am 2.6.2021 wurde ein Koali­ti­ons­ver­trag zwischen den Parteien Yesh Atid, Blue and White, Yamina, der Labour Partei, Yisrael Beiteinu, Neue Hoff­nung, Meretz und der United Arab List unter­zeichnet. Es wird erwartet, dass die Regie­rung während ihrer Amts­zeit zwei Premier­mi­nister hat. Im Rahmen einer Rota­ti­ons­ver­ein­ba­rung wird Naftali Bennett von Yamina bis 2023 als Premier­mi­nister fungieren, dann wird er die Posi­tion an Yaïr Lapid von Yesh Atid abtreten, der dann bis 2025 im Amt bleiben würde. Darüber hinaus werden Yamina und Yesh Atid die vierte bzw. fünfte Partei an der Spitze einer israe­li­schen Regie­rung sein – nach Mapai/Labor Party, Likud und Kadima. Die Regie­rung ist die erste, die eine unab­hän­gige arabisch-Israe­li­sche Partei als offi­zi­elles Mitglied der Regie­rungs­ko­ali­tion aufnimmt. Darüber hinaus ist es Israels zweite Regie­rung nach der Rota­ti­ons­re­gie­rung Netan­jahu-Gantz, die im Rahmen eines auto­ma­ti­schen und rechts­ver­bind­li­chen Rota­ti­ons­sys­tems in der Posi­tion des Premier­mi­nis­ters agiert. Die Inves­ti­tur­ab­stim­mung in der Knesset fand am 13.6.2021 statt. Die Regie­rung Bennett-Lapid wurde mit 60 zu 59 rote Stimmen bestä­tigt, wobei sich ein Knes­set­mit­glied von der Verei­nigten Arabi­schen Liste der Stimme enthielt. Bennett wurde damit als 13. Premier­mi­nister Israels verei­digt, während Lapid als stell­ver­tre­tender Premier­mi­nister fungierte. Die Minister kommen aus allen 8 Parteien. KR.il

Italien Nach dem Tod einer 18-jährigen ändert Italien seine Impf­stra­tegie. SNA.ru

Jorda­nien. Um einen Stern­marsch der Stämme nach Amman zu verhin­dern, wurde im ganzen Land der Strom abgschaltet. Protest gegen Gasdeal mit Israel. SRF.ch

Öster­reich s Linke will die Staats­bür­ger­schaft schon nach 6 Jahren (statt 10) zuer­kennen, doch ist der Kanzler noch dagegen. Wert­kon­ser­va­tive FPÖ will 25 Jahre. ORF.at

Saudi­ara­bien erlaubt coro­nabe­dingt nur Einhei­mi­schen Teil­nahme an Wahl­fahrten nach Mekka. TRT.tr

Schweiz. Erleb­nisse einer Boden­see­fahrt. Die SRF Mitar­bei­terin star­tete vom schweizer Rohr­schach (SG) zum deut­schen Lindau, wo viel getestet wird. Auch sind OP Masken aus Stoff nicht erlaubt. Dann ging es noch ins öster­rei­chi­sche Bregenz, wo die Wirtin über­ra­schen­der­weise Test­zer­ti­fi­kate kontrol­lieren muss. Dann über die Grenze zurück in die Schweiz. 12.6. der erste Hitzetag mit 30°. Schweiz möchte synthe­ti­sche Pesti­zide verbieten, als zweites Land, nach Bhutan. Doch der Stimm­bürger lehnt dies zusammen mit dem CO2 Gesetz ab, als Mogel­pa­ckung, vor allem im länd­li­chen Raum, weniger in den Städten, bei hervor­ra­gender Teil­nahme von 60%. Basel-Stadt bekommt ersten Mindest­lohn (21 sfr=19€) in der Deutsch­schweiz. In der welschen Schweiz (zB Genf) und im Tessin gab es so etwas bereits. Bekommt Gesamt­schweiz Mindest­lohn? Am 16.6. erteilt in Genf Biden seinem Kollegen Putin Unter­richt in Sachen „rote Linien“ und Werte. Schweizer Grüne wollen EU-Beitritt. SRF.ch

Ungarn. Gesetz gegen LGBT-Lite­ratur, Filme und Werbung zum Schutz der Kinder und Minder­jäh­rigen erlassen, nach Adop­ti­ons­verbot. Buda­pest Pride Demo am 14.6. ORF.at