Was in der Schweiz und anderswo berichtet wurde

Mitge­hört und mitge­schrieben von Wilhelm Tell



Alba­nien kauft türki­sche Kampf­drohnen für 10 Mio US$. Türkei baut in Tirana Natio­nal­theater, Auto­bahnen, Moscheen in ganz Alba­nien. TRT.tr

Argen­ti­nien garan­tiert jetzt allen Trans­men­schen einen Job. SRF.ch

China. Pein­lich. Wegen Soft­ware­fehler muss Tesla fast 300.000 E‑Autos zurück­rufen. China ist sein bester Kunde. Jeder zweite Tesla fährt in China. SRF.ch Ein paki­sta­ni­sches Gericht hat TikTok wegen unmo­ra­li­scher Inhalte verboten, der von einem Anwohner gegen die in China herge­stellte App einge­reicht wurde. Die App wurde 2016 von Byte­Dance in Peking unter dem Namen A.me gegründet, bevor es in Douyin (抖音) und TikTok umbe­nannt wurde. Der Gründer von Byte­Dance, Zhang Yiming, sagte: „In China gibt es nur 1/5 der Inter­net­nutzer welt­weit. Wenn wir nicht global expan­dieren, werden wir zwangs­läufig gegen Kollegen verlieren, die die 4/5 im Auge haben. Global zu werden ist ein Muss.“ TikTok wurde in 200 Tagen entwi­ckelt und hatte inner­halb eines Jahres 100 Millionen Nutzer, wobei täglich mehr als eine Milli­arde Videos ange­sehen wurden. TRT.tr

Däne­mark. Der däni­sche Gesetz­geber hat am 24. Juni der Einrich­tung einer Aufnah­me­ein­rich­tung für Flücht­linge außer­halb der Landes­grenzen zuge­stimmt. Der Gesetz­geber stimmte mit 70 zu 24 Stimmen für die Geneh­mi­gung der Über­stel­lung von Asyl­be­wer­bern in ein Dritt­land. Wenn ihr Antrag erfolg­reich ist, wird ihnen der Flücht­lings­status zuer­kannt und sie dürfen im Aufnah­me­land leben, jedoch nicht in Däne­mark. Bei einer Ableh­nung müssten sie das Gast­land verlassen. Die däni­sche Regie­rung hat mit Ruanda bereits eine unver­bind­liche Absichts­er­klä­rung unter­zeichnet. Medien berich­teten, dass die Regie­rung auch mit Tune­sien, Äthio­pien, Ägypten und Eritrea verhan­delt. SRF.ch

Deutsch­land. In Europa wurde während des Deut­schen Bauern­krieges 1524–1525 bereits eine Regen­bo­gen­fahne von den aufstän­di­schen Bauern um den Theo­logen Thomas Müntzer (1489–1525) getragen, der eine auf dem Evan­ge­lium basie­rende soziale Revo­lu­tion predigte. Müntzer hatte den Regen­bogen als Symbol für Gottes Herr­lich­keit, Einheit und Frieden gewählt. Dies basiert auf Genesis 9,11–17, in dem nach der Sint­flut ein Regen­bogen erschien, der zum Zeichen des ewigen Bundes zwischen Gott und allen Lebe­wesen auf Erden wurde. Reverend James William van Kirk (1858–1946) kam 1913 nach Den Haag und über­reichte Andrew Carnegie bei der Eröff­nung des Frie­dens­pa­lastes seine Flagge. Eben­falls 1929 unter­nahm er mit seiner Welt­frie­dens­flagge eine Tournee durch Europa. In Italien wurde 1961 erst­mals eine regen­bo­gen­far­bene Frie­dens­flagge bei einem Frie­dens­marsch verwendet mit der Aufschrift „PACE“ (Friede). Die erste genos­sen­schaft­liche Regen­bo­gen­fahne wurde 1924 fertig­ge­stellt und 1925 zum inter­na­tio­nalen Symbol der Genos­sen­schafts­be­we­gung. Seit den 1970er Jahren dient die Regen­bo­gen­fahne als Symbol der Schwu­len­be­we­gung. Unwetter in Baden-Würtem­berg, Bayern. Home­of­fice führt zu Outsour­cing. In Deutsch­land wird mit dem Begriff Outsour­cing oft auch die Ausla­ge­rung von Arbeits­plätzen in kosten­güns­ti­gere Länder verstanden. SRF.ch

Frank­reich. Bei den Wahlen am 27.6. geht die Wahl­be­tei­li­gung zurück auf 33%. Macron schafft 7%, Le Pen 20%. Xavier Bert­rand 52%. Der Konser­va­tive Xavier Bert­rand (*1965) festigte seinen Status als die beste Chance von Mitte-Rechts, Macron und Le Pen heraus­zu­for­dern, nach einem komfor­ta­blen Sieg im Norden mit einem Vorsprung von mehr als 25 Punkten auf die Rechten. Er bezeich­nete sich als Vertei­diger der Fran­zosen, die „nicht über die Runden kommen“ und als stärkstes Boll­werk gegen die Rechte. Eine weitere wieder­ge­wählte Regio­nal­chefin, Valerie Pécresse (*1967) in Paris, die als mögliche Kandi­datin für 2022 galt, lobte am Sonntag die „fran­zö­si­sche Mann­schaft der Rechten“. Beob­achter sahen in ihren Äuße­rungen ein Zeichen, dass sie sich hinter Bert­rand stellen könnte. RFI.fr

Grie­chen­land s Premier Kyriakos Mitsotakis will die Impf­be­reit­schaft junger Leute fördern. Wer sich impfen lässt, bekommt eine „Frei­heits­karte“ im Wert von 150 Euro. SRF.ch

Groß­bri­tan­nien. Im Müll­korb einer Halte­stelle beim Vertei­digngs­mi­nis­te­rium wurden geheime Unter­lagen über den Schiffs­ein­satz bei der Krim gefunden. KFAR.us

Irak. US Bomben auf Irani­sche Stütz­punkte im Irak gefährden Atom­ge­spräche in Wien. ORF.at

Iran erteilt der Atom­be­hörde IAEO eine Absage. Sie dürfen im Land nichts mehr kontrol­lieren. SRF.ch

Israel vernichtet 800000 Dosen Pfizer, weil abge­laufen. Trotz hervor­ra­gender Durch­imp­fung stei­gende Coro­na­zahlen. KR.il

Italien. Hoch­ran­gige Beamte aus mehr als 60 Ländern trafen sich am 28. Juni in Rom, wo Sicher­heits­ana­lysten hoffen, dass sie einen koor­di­nierten Plan zur Bekämp­fung der ISIS-Bedro­hung in Afrika verein­baren werden. Die USA und andere west­liche Mächte, darunter Groß­bri­tan­nien und Frank­reich, verstehen, dass sie die Dinge nicht sich selbst über­lassen können und haben daher die Anti-IS-Koali­tion erwei­tert, indem sie weitere 25 Länder, haupt­säch­lich aus Afrika, einge­laden haben. Als wesent­liche Faktoren für die weitere Desta­bi­li­sie­rung der Region nannte man den Tod des tscha­di­schen Präsi­denten, den Putsch in Mali und den tödli­chen Unfall des nige­ria­ni­schen Mili­tär­chefs. ORF.at

Kanada. In Lytton (BC) wurde am 28. Juni 2021 mit 48 °C die höchste jemals in Kanada aufge­zeich­nete Tempe­ratur gemessen. SRF.ch

Kroa­tien. Am Sonntag entkam der ehema­lige FPÖ-Chef Heinz-Chris­tian Strache (*1969) bei Biograd einem schweren Feuer mit Explo­sion auf seiner Yacht. ORF.at

Libanon s Währung wird immer schwä­cher, jetzt muss man schon 1800£ für einen US$ bezahlen. Treib­stoff wird ratio­niert. KR.il

Mali. Eine Auto­bombe des IS verletzt deut­sche Soldaten. Es sind 1100 hier statio­niert. SWR.de

Oester­reich schlug sich tapfer in Wembley am 26.6. gegen Italien. Groß war der Jubel, als Arnau­tović das 1:0 schoss, doch leider aus dem Abseits. Nach der 2 Spiel­hälfte stand es immer noch 0:0, erst in der Verlän­ge­rung gewann Italien mit 2:1 Oester­reich unter den 10 größten Export­na­tionen. Der Japa­ni­sche Stau­den­knö­te­rich (Fallopia japo­nica) aus der Familie der Stau­den­knö­te­rich­ge­wächse (Poly­go­naceae) wird von der Welt­na­tur­schutz­union IUCN als eine der 100 inva­sivsten Arten der Welt gelistet. Als weit verbrei­tete Art hat sich die Pflanze unter anderem um Tribus­winkel beim Kurort Baden (NÖ) etabliert. Es gibt auch weniger agres­sive Sorten (zB: F. japo­nica var. compacta ‚Varie­gata‘ und ‚Crimson Beauty‘), die als Zier­pflanze gepflanzt werden können. Melde­pflicht. Kanzler kauft >72 Mio Impf­dosen um 1200 Mio Euro für 2021–2023, Nach­zu­hören stories/3211880/ORF.at

Russ­land . Die Russen sind Impf­muffel, dafür blüht jetzt der ille­gale Handel mit Impf­zer­ti­fi­katen, schon ab 25 sfr in Moskau erhält­lich. SRF.ch An der NATO Mili­tär­übung „Sea Breeze“, die von den USA und der Ukraine geführt wird, betei­ligen sich Tausende Soldaten sowie Dutzende Schiffe und Flug­zeuge aus insge­samt 32 Ländern. Moskau empfindet dies vor eigenem Terri­to­rium als Provo­ka­tion und forderte Washington deshalb auf, darauf zu verzichten. Kurz nach dem Appell an die USA war es am 23.6. nahe der Krim zu einem Vorfall gekommen. Die russi­sche Küsten­wache drängte den briti­schen Zerstörer „HMS Defender“ mit Warn­schüssen und Bomben­ab­würfen aus den eigenen Gewäs­sern. Das briti­sche Kriegs­schiff war 3 km in russi­sche Gewässer einge­drungen. Laut BBC habe es sich ledig­lich um eine Fahrt durch ukrai­ni­sche Gewässer gehan­delt. BBC.uk

Schweden. Der schwe­di­sche Minis­ter­prä­si­dent Stefan Löfven (63) hat eine Woche nach dem verlo­renen Miss­trau­ens­votum im Parla­ment seinen Rück­tritt einge­reicht. Ange­sichts der Pandemie sei eine Neuwahl nicht das Beste, da nur noch ein Jahr bis zur Parla­ments­wahl verbleibe. Damit stürzt auch die komplette rot-grüne Minder­heits­re­gie­rung. SR.se

Die Schweiz hat Welt­meister Frank­reich über­ra­schend im Achtel­fi­nale der EM aus dem Turnier geworfen. Die Eidge­nossen schal­teten die Truppe von Team­chef Didier Deschamps am Montag­abend (28.6.) in der National Arena von Buka­rest im Elfme­ter­schießen mit 5:4 aus. Nach der 2.Halbzeit war der Stand 3:3. Im Vier­tel­fi­nale spielt die Schweiz gegen Spanien am 2. Juli um 18 Uhr, voraus­sicht­lich in St. Peters­burg, was aber coro­nabe­dingt geän­dert werden könnte. SRF.ch

Tigré. Der bewaff­nete Flügel der TPLF hatte sich auf die Offen­sive vorbe­reitet und in den letzten Tagen einen Vorstoß gestartet, um die Haupt­stadt Mek’ele (መቐለ) zurück zu erobern. Der Gegen­an­griff von Tigrayan war ein schwerer Schlag für den äthio­pi­schen Premier­mi­nister Abiy Ahmed, der Ende November letzten Jahres den Sieg erklärt hatte, als das äthio­pi­sche Militär die Stadt mit einer halben Million Einwoh­nern über­rannte. Seitdem hat der anhal­tende Konflikt Tausende von Menschen getötet, Millionen zur Flucht gezwungen, Hungers­nöte ange­heizt und den inter­na­tio­nalen Ruf des äthio­pi­schen Frie­dens­no­bel­preis­trä­gers schwer beschä­digt. Bis zu 30 Menschen starben bei einem Luft­an­griff auf einem Markt in der kriegs­zer­störten Region. Weniger als eine Woche nach der Offen­sive der Tigrayan-Truppen hatte sich das äthio­pi­sche Militär am 28. Juni aus der Haupt­stadt zurück­ge­zogen. In Mek’ele wurde die Nach­richt mit Jubel begrüßt. Anwohner, die miter­lebten, wie Menschen zum Feiern auf die Straße strömten, obwohl sie aufge­for­dert wurden, drinnen zu bleiben. Feuer­werk war auch zu hören, als bis in die Nacht gefeiert wurde. Ein Spre­cher der Regio­nal­re­gie­rung von Tigré, Getachew Reda, sagte am 28.6., ihre Truppen hätten „das Rück­grat der äthio­pi­schen Armee gebro­chen“, nachdem sie mit neun Divi­sionen um die Einnahme der Haupt­stadt gekämpft hatten. BBC.uk

Tsche­chien. Der Schaden nach dem Tornado in Mähren hat bisher 15 Milli­arden Kronen (590 Mio €) erreicht. Die Regie­rung hat Hilfen für die betrof­fenen Gebiete geneh­migt. Der Tornado in Mähren erreichte vier von fünf Punkten auf der Fujit-Skala. Der Schaden in den Gemeinden in den Regionen Břeclav (Lunden­burg) und Hodonín (Göding) sei bisher auf 15 Milli­arden Kronen gestiegen, sagte der stell­ver­tre­tende Gouver­neur Jan Zámečník (KDU-ČSL). Menschen aus den betrof­fenen Gebieten können einen Zuschuss für die Reno­vie­rung von Wohnungen bis zu zwei Millionen Kronen und weitere drei Millionen in Form eines zins­güns­tigen Kredits erhalten. Der Staat erstattet Unter­neh­mern 80 bis 100 Prozent der Kosten für den Erwerb neuer Immo­bi­lien. Der Höchst­be­trag der Unter­stüt­zung beträgt eine Million Kronen (39000€). Darüber hinaus können Unter­nehmen ein zins­loses Darlehen von bis zu 45 Millionen Euro erhalten. Das Land­wirt­schafts­mi­nis­te­rium schickt bis zu 1,5 Milli­arden Kronen an Bauern, Lebens­mit­tel­pro­du­zenten und Förster, die durch den Tornado geschä­digt wurden. Der erste Abriss von durch den Tornado vom 24.6. beschä­digten Häusern soll am 29.6. in Miku­lčice (Nikol­schitz) beginnen, sagte Bürger­meis­terin Marta Otáhal. In allen betrof­fenen Dörfern wurde der Schutt gesäu­bert und die Dächer mit provi­so­ri­schen Planen gesi­chert. CRO.cz

Türkei. Einem coro­nabe­dingtem Demons­tra­ti­ons­verbot und massivem Poli­zei­auf­gebot zum Trotz haben sich in Istanbul Hunderte Menschen zur Pride-Parade versam­melt. Die Polizei setzte Tränengas ein. Berichten zufolge wurden auch Hart­gum­mi­ge­schoße in die Menge gefeuert. Mehrere Menschen wurden fest­ge­nommen. Istanbul Pride (İstanbul Onur Yürüyüşü) findet seit 2003 jedes Jahr entweder am letzten Sonntag im Juni oder am ersten Sonntag im Juli statt. Etwa 30 Personen nahmen an der ersten Gay Pride Istanbul teil. Die Versamm­lung 2011 zog über 10.000 Menschen an und machte damit die Gay Pride Istanbul zur größten Demons­tra­tion ihrer Art in der musli­mi­schen Welt. Pride 2014 zog mehr als 100.000 Menschen an. Gay Pride wurde ins Leben gerufen, um an die Stone­wall-Unruhen von 1969 in New York zu erin­nern, nachdem die Metro­po­litan Police die Schwu­lenbar Stone­wall durch­sucht hatte. Es waren vor allem Trans­ves­titen und Lesben, die sich wehrten. 1970 fand in New York die erste Gay Pride Parade statt. Diese zählte 10.000 Teil­nehmer, erst­mals 1977 in Europa. 2017 fanden zwischen Mai und September in fast 150 euro­päi­schen Städten Pride Paraden statt. SRF.ch Russ­land inves­tiert 100 Mio US$ in die türki­sche Touris­mus­re­gion Bodrum. Russen sind die wich­tigsten Gäste. TRT.tr

Ungarn. Sollte coro­nabe­dingt das Schluss­spiel in Wembley (11.7., 21 Uhr) nicht statt­finden, hat Buda­pest das Ausweich­sta­dion. ORF.at