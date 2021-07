Was in der Schweiz und anderswo berichtet wurde

Mitge­hört und mitge­schrieben von Wilhelm Tell



Äthio­pien. Halbe Million drohen im Tigré zu verhun­gern. UN hilflos. Zerstörte Infra­struktur verun­mög­licht Hilfe­leis­tungen. BBC.uk

Afgha­ni­stan. Für 150000 Bundes­wehr­an­ge­hö­rige gehen 20 Jahre in Afgha­ni­stan zu Ende. Nach einem Aufent­halt in Geor­gien fliegen sie zurück in die Heimat. Mit der Räumung und Über­gabe des Airfield Bagram bei Kabul an Afgha­ni­stan ist die US Beset­zung Geschichte. Wegen der vielen Taliban Anschläge wurde der Abzug von September auf 1.7. vorge­zogen. Die afgha­ni­sche Armee ist desolat. Die Taliban kotrol­lieren bereits 70% des Landes. Kola­bo­ra­teure sind beson­ders gefährdet. SRF.ch

Deutsch­land. Vor zehn Jahren, am 4.7.2011 starb Otto von Habs­burg (*20.11.1912) in Pöcking (Bayern). Franz Josef Otto Robert Maria Anton Karl Max Hein­rich Sixtus Xavier Felix René Ludwig Gaetano Pius Igna­tius von Habs­burg-Loth­ringen war bis 1918 der letzte Kron­prinz von Öster­reich, bis 1921 Kron­prinz des König­reichs Ungarn. Er war der Sohn des letzten öster­rei­chi­schen Kaisers, des seligen Karl I., und der Kaiserin Zita. Als solcher war er von 1916 bis 1918 Thron­folger. Von 1979 bis 1999 war er Mitglied des Euro­pa­par­la­ments der baye­ri­schen CSU, darunter zweimal als Vorsit­zender der konsti­tu­ie­renden Sitzung. Als Orga­ni­sator des Paneu­ro­päi­schen Pick­nicks trug er zum Fall des Eisernen Vorhangs bei, in Piuszpuszta im Bezirk Sopron­puszta. Zeitig am 19. 8. 1989 wurde das DDR-Touris­ten­lager in Buda­pest geräumt. Am Nach­mittag versam­melten sich DDR-Bürger ohne Doku­mente und durch­bra­chen die Grenze. Die bewaff­neten Grenz­sol­daten stellten die Mensch­lich­keit über den Diensteid. Die Trau­er­feier im Wiener Stephansdom am 16.7.2011 war wie ein k.u.k. Begräbnis mit großem Andrang. Dele­ga­tionen von allen Völkern des Habs­burger Reiches, aus Böhmen, Mähren, Teschen (Cieszyn), Krakau, Ungarn, Dalma­tien, Kroa­tien, von den Bosniaken, West­ukrai­nern, bosni­schen Serben, Slowenen und aus Südtirol. Nach der Zere­monie im Dom wurden die sterb­li­chen Über­reste durch die Innen­stadt zur Kapu­zi­ner­kirche getragen, wo sie in der Kapu­zi­ner­gruft beigesetzt wurden. Dort wurden auch die sterb­li­chen Über­reste seiner im Jahr zuvor verstor­benen Frau Regina beigesetzt. Tradi­ti­ons­gemäß wurde die Urne mit dem Herzen des Erzher­zogs am 17.7., nach einer Toten­messe im Buda­pester Dom in der Bene­dik­ti­ner­abtei Pannon­halma bei Győr beigesetzt. SRF.ch

Eswa­tini , früher Swasi­land. Demons­tranten fordern demo­kra­ti­sche Reformen und beschul­digen König Mswati III., der das Berg­kö­nig­reich seit mehr als 30 Jahren als abso­luter Monarch regiert, der Repres­sion. Man wirft der könig­li­chen Familie mit den 15 Ehefrauen des Königs Verschwen­dung vor, während viele der 1,1 Mio Menschen des Landes in Armut leben. 50 Demons­tranten, die Ende des Abso­lu­tismus forderten, wurden erschossen. Reise­war­nung seit 1.7. BBC.uk

Europa . Am 2. und 3.7. finden entschei­dende EM-Spiele statt. Am 2. um 18 Uhr in Peters­burg Spanien gegen die Schweiz, und um 21 Uhr in München Belgien gegen Italien, am 3.7. um 18 Uhr in Baku (AZ) Däne­mark gegen Tsche­chien und um 21 Uhr in Rom Groß­bri­tan­nien gegen die Ukraine. Schweiz-Spanien stand am Ende der 2. Halb­zeit bei 1:1 Nach 120 Minuten gewinnt Spanien mit 3:1 In München siegt Italien über Belgien 2:1. Am 6.7.spielen in London Italien gegen Spanien. SRF.ch

Frank­reich. 130 Länder unter­stützen eine welt­weite Mindest­kör­per­schafts­steuer von 15 %. Die Orga­ni­sa­tion für wirt­schaft­liche Zusam­men­ar­beit und Entwick­lung mit Sitz in Paris, die Gast­geber der Gespräche war, sagte, dass dies jähr­lich rund 150 Milli­arden US-Dollar an zusätz­li­chen welt­weiten Steu­er­ein­nahmen einbringe. Die neun Länder, die nicht unter­zeichnet haben, waren die Nied­rig­steuer-EU-Mitglieder Irland, Estland und Ungarn sowie Peru, Barbados, St. Vincent und die Grena­dinen, Sri Lanka, Nigeria und Kenia. Verwei­gerer laufen Gefahr, isoliert zu werden, da sich nicht nur alle großen Volks­wirt­schaften ange­meldet haben, sondern auch viele bekannte Steu­er­oasen wie Bermuda, die Kaiman­in­seln und die Briti­schen Jung­fern­in­seln. SRF.ch

In Grie­chen­land bekommen nur mehr Flücht­linge in offi­zi­ellen Heimen eine Cash­card, auf die Geld von den Behörden über­wiesen wird. SRF.ch

Groß­bri­tan­nien. Eine neue 50-Pfund-Bank­note (70 €) mit dem Mathe­ma­tiker und Infor­ma­tiker Alan Turing (1912–1954) kommt am 30. Juni in Groß­bri­tan­nien in Umlauf. Turing ist vor allem für die Entwick­lung von Maschinen zum Entschlüs­seln während des Zweiten Welt­kriegs bekannt, und legte die Grund­lage für die Infor­matik. Turing studierte ab 1931 Mathe­matik an der Univer­sität Cambridge. 1935 lernte er das soge­nannte Entschei­dungs­pro­blem kennen und veröf­fent­lichte seinen Artikel „On Compu­table Numbers“, worauf seine Logical Compu­ting Machine basiert. Nach Cambridge arbei­tete Turing 1936–1938 an der Princeton Univer­sität in den USA. Während des Zweiten Welt­kriegs arbei­tete er an der Code and Cipher School in Bletchley Park. Dies war der briti­sche kryp­to­ana­ly­ti­sche Dienst, der verschlüs­selte Nach­richten der Deut­schen entschlüs­selte. Er war Teil eines Teams, das erfolg­reich auf den Arbeiten der polni­schen Mathe­ma­tiker Marian Rejewski, Henryk Zygalski und Jerzy Różycki aufbaute, die eine Deko­die­rung zum deut­schen Enigma-Gerät erfanden. Turing wurde 1945 mit der Ernen­nung zum Officer of the Order of the British Empire für seine entschei­denden Beiträge geehrt, 1952 wurde Turing wegen homo­se­xu­eller Hand­lungen fest­ge­nommen und zu einer chemi­schen Kastra­tion verur­teilt. Die Hormone, die er sich spritzen musste, machten ihn häss­lich dick. Am 7. Juni 1954 wurde er mit einem mit Zyan­kali vergif­teten Apfel tot aufge­funden. Ein Block­chain-basierter Token, der den ursprüng­li­chen Quell­code für das World Wide Web darstellt, der vom Erfinder Tim Berners-Lee (*1955 in London) geschrieben wurde, wurde am 30.6. bei Sotheby’s London in einer Online-Auktion für 5,4 Millionen US-Dollar verkauft. SRF.ch

In Indo­ne­sien ist wieder ein Coro­na­chaos ausge­bro­chen und herrscht ein totaler Lock­down. Sauer­stoff­fla­schen sind ausge­gangen. Delta trifft die Jungen. NDR.de

Italien. 29.6. G20 Treffen in der Felsen­stadt Matera zum Thema Pandemie und Hunger. Oxfam kriti­siert Treffen als zu theo­re­ti­sie­rend. Im Oktober folgt ein großes G20 Treffen in Neapel. Die G20 (Gruppe der Zwanzig) ist ein seit 1999 bestehender infor­meller Zusam­men­schluss aus 19 Staaten und der Euro­päi­schen Union: AR, AU, BR, CA, CN, DE, EU, FR, IN, ID, IT, JP, MX, RU, SA, TR, UK, US, ZA, KR. Oxfam ist ein Zusam­men­schluss von sech­zehn natio­nalen Orga­ni­sa­tionen der Entwick­lungs­zu­sam­men­ar­beit aus AU, BE, CA, DE, HK, FR, IE, IN, IT, JP, MX, NL, NZ, ES, UK, US. Die Orga­ni­sa­tion ist in 93 Ländern aktiv. SRF.ch

Kanada. Die Ortschaft Lytton (BC), wo kürz­lich fast 50°C im Schatten gemessen wurde, wurde im Zuge eines Wald­brandes von einer Feuer­walze über­rollt. Die Hitze­welle zieht in den Osten ab. Hunderte Wald­brände in British Columbia. Militär wurde zur Brand­be­kämp­fung einge­setzt. Problem ist die Trocken­heit. SRF.ch

Libyen s Küsten­wache eröffnet Feuer auf Flücht­lings­schiff am 1.7. ORF.at

Öster­reich. Bis vor kurzem waren die Links­par­teien für einen Ausschaf­fungs­stopp. Jetzt wurde die 13-jährige Leonie aus Tulln (NÖ) in Wien von ihren afgha­ni­schen Freunden unter Drogen versetzt, grup­pen­ver­ge­wal­tigt und ermordet. Angeb­lich werden die noch Flüch­tigen welt­weit gesucht. Die EU verbietet das Ausschaffen von Krimi­nellen nach Ländern, die nicht sicher sind oder wo die Todes­strafe droht. Deshalb konnten die schon längst krimi­nellen Täter nicht in ihre Heimat geschickt werden und können hundert­tau­sende Krimi­nelle in der EU weiter ihr Unwesen treiben. Leonies Mutter, die aus Nürn­berg stammt, versteht die Welt nicht mehr. Seit 20 Jahren kämpften hundert­tau­sende deut­sche und ameri­ka­ni­sche Soldaten am Hindu­kusch für ein säku­lares, soziales, demo­kra­ti­sches Afgha­ni­stan mit freien Medien, ganz nach ameri­ka­nisch-euro­päi­schem Vorbild. Das Expe­ri­ment kostete tausende Milli­arden Euro. Jetzt verlassen die Besatzer das unsi­chere Land. ORF.at

Paläs­tina. Im West­jor­dan­land und im Gasa­streifen der Paläs­ti­nen­si­schen Auto­no­mie­be­hörde fanden am 9. Januar 2005 Präsi­dent­schafts­wahlen statt, um den Präsi­denten der Paläs­ti­nen­si­schen Auto­no­mie­be­hörde als Nach­folger von Jassir Arafat (1929–2004) zu wählen. Die Wähler wählten den Vorsit­zenden der PLO Mahmoud Abbas (*1935) für vier Jahre. Seit 2005 gab es keine Präsi­dent­schafts­wahlen mehr. KR.il

Schweiz plant 36 Tarn­kap­pen­kampf­flug­zeuge F35a des US Herstel­lers Lock­heed Martin zu kaufen für 5000 Mio sfr (4600Mio€), doch vorallem die Links­par­teien lehnen dies ab. In den USA gibt es viel Kritik am Gerät, außerdem ist dieser „Ferrari“ nicht was die Schweiz für die Vertei­di­gung des Luft­raumes braucht. SRF.ch

Slowe­nien feierte am 25.6. die Unab­hän­gig­keit von 1991, am 1.7. über­nimmt es die EU Rats­prä­si­dent­schaft. Die Präsi­dentin der EU-Kommis­sion Ursula Gertrud von der Leyen (*1958 in Belgien) klärte Minis­ter­prä­si­dent Ivan Janez Janša (*1958) auf über die Grund­werte der EU, da dieser als EU Skep­tiker gilt und genau beob­achtet werden muss. Sie verbat sich deshalb ein Foto mit Janša. Tatsäch­lich wünscht sich Janša zusammen mit Viktor Orbán (*1963) und Mateusz Jakub Mora­wi­ecki (*1968) ein „anderes“ Europa. Am 26.5.2019 hat Manfred Weber von der Euro­päi­schen Volks­partei die meisten Sitze im Euro­päi­schen Parla­ment gewonnen und war damit Spit­zen­kan­didat für das Amt des nächsten Präsi­denten. Trotzdem beschloss der Euro­päi­sche Rat Dr.med.Ursula von der Leyen als neue Kommis­si­ons­prä­si­dentin zu ernennen. Vielen miss­fiel die Entschei­dung, da nicht demo­kra­tisch. Ihr Vater Ernst Albrecht (1930–2014) war Regie­rungs­chef des Landes Nieder­sachsen. SR.si

Südafrika . Viel­män­nerei ist eine Form der Mehr­fachehe, bei der eine Frau mehr als einen Ehemann hat, während Viel­wei­berei eine Form der Poly­gamie ist, bei der ein Mann mehr als eine Frau hat. Die südafri­ka­ni­sche Regie­rung erwägt einen Vorschlag, die Poly­an­drie recht­lich als Eheform im Land anzu­er­kennen. der Gleich­stel­lung wegen. Poly­an­drie soll recht­lich als Form der Ehe aner­kannt werden, auch hindu­is­ti­sche, jüdi­sche, musli­mi­sche und Rasta­fari-Ehen. SRF.ch

Ungarn. Viktor Orbán wirbt in vielen EU Ländern in Zeitungen für eine neue Form der EU. In Belgien wird der Abdruck verboten. ORF.at

USA. Donald Henry Rums­feld (1932–2021) stirbt am 29.6. Er war 1975–1977 unter Gerald Ford und 2001–2006 unter George W. Bush Vertei­di­gungs­mi­nister. Rums­feld wurde in Illi­nois geboren und besuchte die Princeton Univer­sity, die er 1954 mit einem Abschluss in Poli­tik­wis­sen­schaften abschloss. Rums­feld wurde 2001 von Präsi­dent George W. Bush wieder zum Vertei­di­gungs­mi­nister ernannt. Als solcher spielte er eine zentrale Rolle bei der Inva­sion Afgha­ni­stans und des Irak. Er behaup­tete, der Irak hätte ein Massen­ver­nich­tungs­waf­fen­pro­gramm, doch wurden keine Lager­be­stände gefunden. US-Kriegs­ver­bre­cher dürfen nicht vor das Gericht in Den Haag gestellt werden. SRF.ch Mega Ranso­me­ware Cyber­an­griff in Florida. 200 Firmen gleich­zeitig ange­griffen. BBC.uk